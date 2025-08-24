Nguyễn Vũ Quân (34 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng, TPHCM) và chị Ngọc C. vốn là vợ chồng, nhưng sau thời gian chung sống không hạnh phúc, cả hai đã ly hôn vào tháng 4/2024. Không ai ngờ rằng, sau khi thuận tình ly hôn, bi kịch giữa hai người mới bắt đầu xảy ra.

Đã đường ai nấy đi, nhưng Quân vẫn thường vào trang Facebook của quán ẩm thực V, nơi vợ cũ làm việc để “hóng”. Anh ta nóng mặt khi thấy hình chị C. chụp chung với người khác. Cảm giác ghen tuông khiến Quân đã có những hành động mất kiểm soát.

Anh ta đã gửi hình ảnh, clip quan hệ tình dục giữa mình với vợ cũ khi cả hai còn là vợ chồng đến trang Facebook, Zalo đặt bàn của quán ẩm thực V. và Zalo của quản lý, nhân viên tại quán. Quân còn chuyển tiếp những hình ảnh, clip nhạy cảm này đến Zalo của chị C.

Bị cáo Nguyễn Vũ Quân. Ảnh: TP

Hành động của chồng cũ khiến chị C. phải đi tìm Quân để nói chuyện. Khoảng 13h ngày 15/02/2024, chị C. nhờ đồng nghiệp là anh P. chở tới chỗ hẹn gặp Quân.

Tại đây, cả 2 xảy ra cãi vã. Chị C. yêu cầu để chị yên ổn đi làm nuôi con, nhưng Quân nói không muốn chị C. làm việc ở quán V. Anh ta thậm chí còn lấy chai nước hoa trong giỏ xách của vợ cũ đập xuống đất, tát vào mặt chị C. rồi lớn tiếng đe dọa. Chứng kiến sự việc, anh P. đã khống chế và đưa Quân đến công an.

Kẻ ghen tuông đến mất lý trí sau đó đã phải nhận án 6 tháng tù về tội Làm nhục người khác và 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trong một diễn biến khác, hồi cuối tháng 7, TAND TPHCM đã tuyên phạt Trịnh Hùng Mạnh (21 tuổi, ngụ TPHCM) mức án 15 năm tù về tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Câu chuyện bắt nguồn từ việc chị N. sau khi chia tay với chồng là anh Võ Trường T. đã có quan hệ tình cảm với Mạnh. Tuy nhiên, đến tháng 2/2024, chị N. chia tay Mạnh và quay lại với anh T.

Vì ghen tuông, trưa ngày 3/2/2024, Mạnh tìm đến nhà chị N. để nói chuyện nhưng bị “tình cũ” đuổi về. Một lúc sau, Mạnh gọi điện thoại hẹn gặp mặt nói chuyện thì chị N. đồng ý. Biết anh T. đang ở nhà với chị N., không làm chủ được cơn ghen, Mạnh cầm theo khẩu súng dạng rulo rồi đến nhà chị N.

Tới nơi, thấy anh T. ở cửa, Mạnh gây sự rồi rút súng bắn một phát vào bụng “tình địch”. Được đưa đi cấp cứu kịp thời, nạn nhân giữ được mạng sống nhưng bị thương tích 36%.

Trần Tuấn Anh (SN 1993, ở Thái Nguyên) và chị L.T.H. (SN 1993, quê Hải Dương) có quan hệ tình cảm với nhau. Ngày 16/8/2024, đôi tình nhân đưa nhau đến Trung tâm thương mại V. ở quận Cầu Giấy (cũ), Hà Nội để mua sắm.

Tại đây, chị H. nói muốn tổ chức sinh nhật cho bạn nhưng Tuấn Anh không đồng ý. Vì chuyện này, hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Trong lúc nóng giận, ghen tuông, Tuấn Anh lấy dao để trong túi vải đeo chéo trên người đâm vào cổ của mình và cổ người yêu, khiến cả hai cùng ngã xuống nền gạch.

Bị cáo Tuấn Anh tại tòa. Ảnh: MH

Tuấn Anh còn tiếp tục cầm dao đâm vào cổ mình 2 nhát và đâm nhiều nhát vào đầu và cổ của chị H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bị đưa ra xét xử về tội “Giết người” vào ngày 27/5, gương mặt điển trai của Tuấn Anh luôn phảng phất vẻ u sầu. Tại phiên tòa, vết thương ở cổ khiến anh ta không thể nói, chỉ có thể lắc đầu, gật đầu hoặc dùng bút viết để trả lời thẩm vấn của HĐXX.

HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang dư luận và mất trật tự trị an nên cần phải xét xử nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo được gia đình người bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên HĐXX tuyên phạt Tuấn Anh án tù chung thân.