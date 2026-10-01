HÀN QUỐC - Nam ca sĩ Song Mino bị tuyên phạt 1 năm tù, cho hưởng án treo 2 năm vì tự ý rời nơi làm việc 102 ngày khi thực hiện nghĩa vụ quân sự với tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng.

Ngày 1/10, Hakyung đưa tin Song Mino nhận phán quyết sơ thẩm trong vụ án vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Thẩm phán Tòa án quận Tây Seoul tuyên nam ca sĩ 1 năm tù, cho hưởng án treo 2 năm. Ông Lee, người phụ trách quản lý việc thực hiện nghĩa vụ của Song Mino, cũng nhận mức án 10 tháng tù, cho hưởng án treo 2 năm.

Nam ca sĩ tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Hakyung

Song Mino bị cáo buộc tự ý rời nơi làm việc tổng cộng 102 ngày trong thời gian thực hiện nghĩa vụ với tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng tại một cơ sở ở Mapo Gu, từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2024. Trước đó, công tố viên đề nghị mức án 1 năm 6 tháng tù đối với nam ca sĩ và 1 năm tù đối với ông Lee.

Tòa nhận định việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm cần được tuân thủ nghiêm túc, trong đó nhân viên phục vụ cộng đồng cũng không ngoại lệ. Theo phán quyết, Song Mino đã vắng mặt trong thời gian dài, không hoàn thành đầy đủ trách nhiệm được giao.

Trong khi đó, ông Lee biết tình trạng này nhưng vẫn bỏ qua, thậm chí ký xác nhận như thể nam ca sĩ có mặt tại nơi làm việc.

Tuy nhiên, tòa cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ, gồm việc Song Mino thừa nhận hành vi, thể hiện sự hối lỗi, tình trạng sức khỏe từng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nghĩa vụ và cam kết hoàn thành phần nghĩa vụ còn lại.

Song Mino rời phiên tòa (JTBC News):

Sau phiên tòa, Song Mino cho biết “sẽ chấp nhận quyết định của tòa” và bày tỏ sự hối hận. Trước đó, nam ca sĩ phủ nhận việc thông đồng với người phụ trách để tự ý nghỉ không phép.

Song Mino (tên thật Song Min Ho), sinh năm 1993, là thành viên nhóm WINNER. Anh hoạt động solo với các ca khúc như Fiancé, đồng thời phát hành 2 album XX và Take.

Bên cạnh âm nhạc, nam nghệ sĩ còn theo đuổi lĩnh vực mỹ thuật và từng tổ chức nhiều triển lãm cá nhân với phong cách thiên về trừu tượng.