Ngày 2/4, 8World đưa tin vụ bê bối trốn nghĩa vụ quân sự của nam ca sĩ Khâu Thắng Dực tiếp tục gây chú ý khi anh thừa nhận hành vi sai phạm sau khi bị bắt trong đợt truy quét mới của cơ quan chức năng.

Cảnh sát đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, đưa 9 người về điều tra, trong đó có nam ca sĩ. Sau khi thẩm vấn, Khâu Thắng Dực bị chuyển đến Viện kiểm sát Tân Bắc.

Nam ca sĩ bị áp giải sau khi bị bắt khẩn cấp ngày 1/4.

Theo điều tra ban đầu, Khâu Thắng Dực thừa nhận hơn 10 năm trước đã thông qua bạn bè quen biết một nhóm chuyên giúp trốn nghĩa vụ quân sự. Anh chi khoảng 330.000 Đài tệ (hơn 250 triệu đồng) để thuê “người đóng thế” đo huyết áp, làm giả hồ sơ bệnh lý nhằm được miễn nhập ngũ. Thủ đoạn này được cho là tương tự nhiều nghệ sĩ khác liên quan đến đường dây.

Cảnh sát cho biết khi khám xét nơi ở vào buổi sáng, nam ca sĩ vẫn đang ngủ và được em trai gọi dậy. Anh tỏ ra bình tĩnh, sau đó liên hệ luật sư để làm việc với cơ quan chức năng. Sau nhiều giờ lấy lời khai, Khâu Thắng Dực bị áp giải đến cơ quan công tố và được cho tại ngoại với số tiền bảo lãnh 500.000 Đài tệ (hơn 400 triệu đồng).

Rời Viện kiểm sát, nam ca sĩ cúi đầu xin lỗi trước truyền thông. Công ty quản lý cũng cho biết đang tìm hiểu sự việc và sẽ phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. Vụ việc hiện tiếp tục được mở rộng, làm dấy lên tranh luận về tình trạng nghệ sĩ tìm cách né nghĩa vụ quân sự tại Đài Loan.

Khâu Thắng Dực sinh năm 1989, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, từng là thành viên nhóm nhạc Lollipop bước ra từ chương trình tuyển chọn tài năng tại Đài Loan. Anh được biết đến qua các phim như Hắc đường mã kỳ đóa, Ký túc xá X…

