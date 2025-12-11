“Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới” là một trong những mục tiêu hướng tới của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn cũng đã được xác định là một nội dung thành phần quan trọng của chương trình.

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới là một mục tiêu hướng tới của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Góp phần hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổ chức Plan International Việt Nam cùng các đối tác vừa công bố khởi động dự án "Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần".

Được hỗ trợ bởi ​​“Being” - một sáng kiến ​​quốc tế về sức khỏe tâm thần hướng đến một thế giới nơi những người trẻ tuổi cảm thấy khỏe mạnh và phát triển, dự án “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” giới thiệu một phương pháp tiếp cận sáng tạo nhằm tăng cường sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 11 – 15 tại 2 tỉnh Tuyên Quang và Lai Châu thông qua mô hình không gian thể thao.

Bằng việc kết hợp các môn thể thao đồng đội với kiến ​​thức về sức khỏe tâm thần, mô hình hướng tới mục tiêu giảm bạo lực và xung đột trong gia đình, củng cố mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái, đồng thời nâng cao hiểu biết về sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên.

Hội thảo khởi động dự án "Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần" diễn ra ngày 10/12 tại xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang.

Khác với các mô hình ​​thể thao truyền thống, không gian thể thao được phát triển dựa trên nhận định rằng sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên không chỉ được hình thành bởi những trải nghiệm cá nhân mà còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ môi trường gia đình và cộng đồng.

Vì vậy, dự án không chỉ tập trung vào việc nâng cao thể chất, mà còn sử dụng các môn thể thao đồng đội như một phương tiện thu hút sự tham gia của cả thanh thiếu niên và cha mẹ, từ đó tạo ra môi trường tích cực nhằm giảm thiểu bạo lực và xung đột, tăng sự kết nối, cải thiện giao tiếp trong gia đình. Chính vì vậy, mô hình được thiết kế với nhiều hoạt động cụ thể, phù hợp với cả hai nhóm đối tượng chính là thanh thiếu niên và cha mẹ của các em.

Trong giai đoạn đầu, học sinh sẽ tham gia các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ thể thao, nơi các em vừa rèn luyện thể chất, vừa được trang bị kiến thức về sức khỏe tâm thần, kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề. Song song đó, cha mẹ các em sẽ tham dự các buổi tập huấn về kỷ luật tích cực, kỹ năng nuôi dạy con cái và nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần.

Tiếp đó, các sự kiện thể thao chung tại trường học và cộng đồng sẽ tạo cơ hội để cha mẹ và con cái cùng thực hành những kiến thức đã học. Thông qua những hoạt động chung này, thể thao đóng vai trò là cầu nối, giúp tạo dựng một không gian cởi mở và hỗ trợ củng cố mối quan hệ cha mẹ, con cái trong gia đình.

Dự án đặt mục tiêu hỗ trợ cải thiện sức khỏe thể chất cho 6.000 học sinh, tăng cường kết nối xã hội và cải thiện mối quan hệ giữa học sinh, cha mẹ và giáo viên.

Qua thời gian triển khai kéo dài 15 tháng, dự án đặt mục tiêu hỗ trợ 6.000 học sinh và 5.700 cha mẹ nhằm cải thiện sức khỏe thể chất, tăng cường kết nối xã hội và cải thiện mối quan hệ giữa học sinh, cha mẹ và giáo viên, đồng thời góp phần phòng ngừa sớm các rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và thể chất của thanh thiếu niên.

Đặc biệt, dự án "Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần" không đơn giản là một sáng kiến thể thao, mà còn là một can thiệp xã hội mang tính toàn diện nhằm giải quyết các thách thức về sức khỏe tâm thần và mối quan hệ gia đình mà cộng đồng dân tộc thiểu số ở khu vực nông thôn, miền núi phía Bắc đang phải đối mặt.

Chia sẻ tại hội thảo khởi động dự án được Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Sở GD&ĐT Tuyên Quang cùng Plan International Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 10/12 tại xã Yên Minh (Tuyên Quang), bà Phan Thu Hiền, Quản lý các dự án nguồn tài trợ của Plan International Việt Nam cho hay: Sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên có mối tương quan chặt chẽ với gia đình và cộng đồng. Việc trang bị đồng thời cho cả trẻ em và cha mẹ những kỹ năng thiết yếu sẽ tạo ra sự thay đổi toàn diện.

"Trong mô hình này, thể thao không chỉ giúp các em rèn luyện thể chất mà còn là một cầu nối quan trọng để giải quyết bạo lực giới, thúc đẩy kỷ luật tích cực và xây dựng nền tảng sức khỏe tâm thần vững chắc cho thanh thiếu niên”, bà Phan Thu Hiền phân tích.

Bà Hoàng Tường Vi, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang nhấn mạnh: “Sáng kiến này thể hiện cam kết sâu sắc đầy ý nghĩa với công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Tuyên Quang. Chúng tôi hy vọng mô hình này sẽ góp phần tạo ra một môi trường thể thao bền vững, an toàn, và công bằng để cải thiện sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên, đặc biệt là các nhóm trẻ dễ bị tổn thương. Chúng tôi cũng đặt mục tiêu chuyển đổi mô hình này thành một trung tâm cộng đồng thường xuyên để rèn luyện thể chất, nâng cao kỹ năng sống và thúc đẩy tinh thần đoàn kết”.