Tuyên Quang:

Hạ tầng bứt phá, tạo động lực mới cho nông thôn Tuyên Quang sau sáp nhập

Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, tỉnh Tuyên Quang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới. Trên nền tảng đó, việc triển khai đồng bộ 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) gồm: xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã trở thành đòn bẩy quan trọng, tạo nguồn lực giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí còn khó, từ hạ tầng giao thông, hỗ trợ sinh kế đến nâng cao đời sống người dân.

Nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống người dân vùng cao Tuyên Quang.

Xã Tân Tiến được thành lập sau sáp nhập hai xã Bản Nhùng và Túng Sán, với diện tích hơn 84 km², 28 thôn bản và trên 11.000 nhân khẩu. Hiệu quả từ 3 chương trình MTQG tại đây được thể hiện rõ nhất qua hạ tầng giao thông. Tuyến đường từ Túng Sán đi Thượng Sơn hoàn thành tháng 9/2025 là điểm nhấn tiêu biểu. Trước đây chỉ là đường đất nhỏ hẹp, xuống cấp, tuyến đường khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhờ nguồn vốn 66 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và vốn lồng ghép chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, 6,3 km đường đã được bê tông hóa, mở rộng lên 5 m, tạo trục giao thông thuận lợi nối các thôn vùng cao với trung tâm xã, mở ra cơ hội phát triển kinh tế – xã hội và hỗ trợ hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Người dân đánh giá cao sự thay đổi này. Việc đi lại, giao thương nông sản thuận lợi hơn, góp phần cải thiện đời sống. Ông Phàn Văn Rùi, Bí thư Chi bộ thôn Chu Xán, cho biết 117 hộ với hơn 500 nhân khẩu không còn chịu cảnh lầy lội mùa mưa. Trước đây nuôi lợn 60–70 kg phải khiêng bộ ra điểm giao dịch, nay xe máy, xe tải nhỏ đã vào tận thôn, giúp sản xuất và sinh hoạt dễ dàng hơn.

Cùng với hạ tầng giao thông, lĩnh vực giáo dục cũng được đầu tư mạnh. Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Túng Sán với 688 học sinh hiện được học trong tòa nhà ba tầng khang trang, gồm 8 phòng học mới từ hợp phần của ba chương trình MTQG. Cơ sở vật chất được cải thiện giúp thầy cô yên tâm giảng dạy, học sinh được học tập trong môi trường tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Những đổi thay rõ nét trong giao thông và trường lớp đã khẳng định hiệu quả của ba chương trình MTQG tại Tân Tiến. Việc lồng ghép đúng hướng nguồn vốn giúp địa phương triển khai các hạng mục khó, tạo bước chuyển mạnh mẽ trên con đường hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới sau sáp nhập.

Nguồn lực từ 3 chương trình MTQG mở rộng sinh kế, nâng chất đời sống vùng cao

Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư của HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX đã thông qua phân bổ hơn 195,2 tỷ đồng chi thường xuyên năm 2025 cho chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nguồn lực được phân bổ cho 8 dự án thành phần, tập trung hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế, hoàn thiện hạ tầng thiết yếu và cải thiện đời sống nhân dân, là cơ sở quan trọng giúp các địa phương hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới.

Tại xã Nấm Dần, cấp ủy chính quyền đang khai thác hiệu quả các dự án hỗ trợ sinh kế vùng dân tộc thiểu số. Mô hình nuôi cá nước lạnh (cá tầm) tại thôn Ngam Lâm với 10 hộ tham gia được đánh giá là hướng phát triển phù hợp với đặc thù khí hậu nơi đây. Mỗi hộ được hỗ trợ 1.600 con cá giống, 750 kg cám chuyên dụng, 15 bao muối và nhiều vật tư thiết yếu. Người dân được tập huấn kỹ thuật nuôi cá bài bản, từ chuẩn bị bể, kiểm soát nhiệt độ đến phòng trị bệnh và chăm sóc theo từng giai đoạn.

Nhờ sự đồng hành của cán bộ kỹ thuật, các hộ mạnh dạn đầu tư mở rộng bể nuôi và áp dụng quy trình khoa học. Hộ anh Giàng Văn Cù cho biết sau hơn bảy tháng, tỷ lệ sống đạt trên 70%, trọng lượng trung bình 1,2 kg. Sau 14–15 tháng, cá có thể bán được với trọng lượng 2,5–3 kg, giá khoảng 160.000 đồng/kg. Mô hình không chỉ tạo nguồn thu đáng kể mà còn mở hướng phát triển bền vững, góp phần hoàn thành tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.

Những kết quả này cho thấy nguồn vốn từ chương trình MTQG đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống người dân vùng cao. Các lớp tập huấn, hỗ trợ vật tư, kỹ thuật tạo nền tảng để người dân yên tâm mở rộng mô hình kinh tế.

Ông Lù Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Su Phì, cho biết xã đã đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới và đang tiếp tục thực hiện 10 tiêu chí còn lại. Nhờ lồng ghép ba chương trình MTQG, hơn 90% tuyến đường liên xã, liên thôn đã được thông suốt đến trung tâm các thôn, tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương và tiêu thụ nông sản. Đây là nền tảng để xã sớm hoàn thành các mục tiêu nông thôn mới.

Việc triển khai đồng bộ 3 chương trình MTQG tại Tuyên Quang đang tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đồng thời khẳng định vai trò then chốt của chương trình trong xây dựng nông thôn mới bền vững tại địa phương.