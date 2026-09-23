Thỏa thuận được ký ngày 22/9, tiếp nối quá trình hợp tác giữa Ngân hàng số Cake by VPBank và Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh. Trong ba năm tới, hai bên sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm hiện hữu, mở rộng phạm vi phục vụ và nghiên cứu thêm giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Ngân hàng số Cake và hệ thống Điện Máy Xanh ký kết hợp tác chiến lược nhằm mở rộng quy mô phục vụ khách hàng. Ảnh: Tài Nguyễn.

Mục tiêu tổng doanh số giải ngân hàng tỷ USD cho thấy quy mô hợp tác được nâng lên so với giai đoạn trước. Thay vì tập trung vào từng sản phẩm riêng lẻ, Cake và Điện Máy Xanh hướng tới kết hợp nhiều dịch vụ tài chính trong hệ sinh thái bán lẻ, từ mua sắm, vay tiền mặt đến nhận tiền quốc tế.

Ông Nguyễn Hữu Quang, Tổng giám đốc Ngân hàng số Cake by VPBank, cho biết giai đoạn mới cho phép hai bên phát triển các giải pháp ở quy mô lớn hơn và đưa dịch vụ đến gần hơn với thời điểm khách hàng phát sinh nhu cầu. “Với Cake, giá trị của quan hệ đối tác với Điện Máy Xanh không chỉ nằm ở quy mô kinh doanh, mà ở khả năng hai bên cùng mở rộng những điểm chạm tài chính thiết thực trong đời sống khách hàng”, ông Quang nói.

Theo ông Trương Hồng Hoàng, Giám đốc Phát triển Kinh doanh ngành hàng Dịch vụ Điện Máy Xanh, định hướng của đơn vị là từng bước mở rộng từ hệ thống bán lẻ sang hệ sinh thái dịch vụ xoay quanh nhu cầu và vòng đời của khách hàng. Trong đó, tài chính tiêu dùng và các dịch vụ tiện ích là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn tới. “Việc mở rộng hợp tác với Cake giúp chúng tôi kết hợp lợi thế về mạng lưới, điểm chạm và hệ sinh thái khách hàng của Điện Máy với năng lực công nghệ và tài chính số của Cake, từ đó đưa các giải pháp tài chính đến gần khách hàng, đúng lúc, đúng nhu cầu và thuận tiện hơn”, Ông Hoàng nói.

Khách hàng được tư vấn các dịch vụ tài chính của Cake tại cửa hàng Điện Máy Xanh. Ảnh: Tài Nguyễn

Cake và Điện Máy Xanh hiện phối hợp triển khai MWG PayLater, vay tiền mặt tại cửa hàng, vay tiền mặt trên ứng dụng Quà tặng VIP và dịch vụ nhận tiền quốc tế. Mỗi sản phẩm đáp ứng một nhu cầu khác nhau. MWG PayLater hỗ trợ khách hàng chủ động hơn khi mua sắm; các khoản vay tiền mặt phục vụ những nhu cầu tài chính ngoài giao dịch bán lẻ; còn dịch vụ nhận tiền quốc tế bổ sung thêm một tiện ích ngay tại hệ thống cửa hàng.

Danh mục này cho thấy phạm vi hợp tác đang được mở rộng ra ngoài thời điểm khách hàng mua hàng. Thay vì chỉ cung cấp giải pháp thanh toán cho một giao dịch cụ thể, hai bên hướng đến phục vụ nhiều nhu cầu phát sinh trước, trong và sau quá trình mua sắm.

Cách tiếp cận cũng phù hợp với xu hướng các nhà bán lẻ bổ sung dịch vụ thanh toán, tài chính, hậu mãi và tiện ích bên cạnh hoạt động bán hàng truyền thống. Với Điện Máy Xanh, mạng lưới cửa hàng tạo điểm tiếp cận trực tiếp; trong khi nền tảng số giúp mở rộng phạm vi phục vụ ngoài không gian bán lẻ vật lý.

Trong mô hình hợp tác, Cake đảm nhiệm năng lực công nghệ, ngân hàng số và phát triển sản phẩm tài chính, còn Điện Máy Xanh cung cấp mạng lưới cửa hàng cùng hệ sinh thái khách hàng. Việc kết hợp hai nền tảng giúp dịch vụ có thể được triển khai đồng thời trên kênh trực tiếp và trực tuyến.

Theo ông Nguyễn Hữu Quang, khách hàng không nhất thiết phải bắt đầu một quy trình hoàn toàn tách biệt để tìm kiếm dịch vụ tài chính. Một số nhu cầu có thể được xử lý ngay tại nơi khách hàng đang mua sắm hoặc sử dụng nền tảng của Điện Máy Xanh.

Với thỏa thuận 2027–2029, Cake và Điện Máy Xanh sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm trên nền tảng hợp tác hiện có. Trọng tâm của giai đoạn mới là tăng quy mô phục vụ, đa dạng hóa dịch vụ và kết nối tài chính với các nhu cầu thường xuyên của khách hàng trong hệ sinh thái bán lẻ.

Bích Đào