Sáng 25/8, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết, từ 6h cùng ngày, cầu Cửa Hội sẽ cấm người và mọi phương tiện lưu thông, ngoại trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định và phương tiện phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai của cơ quan có thẩm quyền.

Việc cấm lưu thông được áp dụng để đảm bảo an toàn khi bão số 5 được dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đến 7h30, dù đã có thông báo từ 6h, nhiều phương tiện, gồm cả xe máy và ô tô, vẫn qua lại trên cầu.

Ảnh: Thiện Lương

Một cán bộ túc trực tại chốt cấm đường cho hay: “Do thời điểm hiện tại, thời tiết chưa nguy hiểm, một số phương tiện lưu thông chưa biết thông tin cấm cầu nên đã lưu thông lên cầu Cửa Hội, chúng tôi vẫn linh động cho họ qua cầu”.

Cầu Cửa Hội nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Thiện Lương

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. Cầu có chiều dài 1.728m. Đây là công trình tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 15/2/2019 và thông xe vào ngày 14/3/2021.