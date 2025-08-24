Ngày 24/8, để chủ động ứng phó với bão số 5, từ 14h, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân đội, tổ chức đoàn thể tại các xã Tiên Điền, Cổ Đạm, Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) đã tiến hành di dời người dân đến các điểm tập trung để tránh trú.

Ông Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải, cho biết: do ảnh hưởng của bão số 5, nước biển đã dâng cao, chỉ còn cách đê Hội Thống khoảng 10–15m, tiềm ẩn nguy cơ bão đổ bộ gây mất an toàn cho tuyến đê và đe dọa tính mạng, tài sản của hàng trăm hộ dân.

Trưởng thôn Hội Tiến đến nhà dân vận động bà con di dời. Ảnh: T.Lương

Trước tình hình đó, để chủ động ứng phó với bão số 5, chính quyền tỉnh đã huy động khoảng 600 người từ nhiều lực lượng khác nhau để di dời 655 hộ dân (1.593 nhân khẩu) đến nơi an toàn.

"Lệnh di dời bắt đầu từ 14h ngày 24/8; đến 17h nếu người dân không tự nguyện, chúng tôi sẽ cưỡng chế đến nơi an toàn”, ông Thao nói.

Lãnh đạo xã Đan Hải hỗ trợ người già di dời đến các điểm tập trung để đảm bảo an toàn. Ảnh: T.Lương

Bà Trần Thị Thanh Xuân, Trưởng thôn Hội Tiến, xã Đan Hải cho hay, trong ngày 24/8, 7 cán bộ trong thôn gồm ban công tác mặt trận và ban cán sự thôn đã đến 165 hộ dân thôn Hội Tiến để vận động bà con đi tránh trú.

"495 người dân trong thôn Hội Tiến bắt buộc phải di dời. Chúng tôi vận động bà con tự di dời đến các nhà người dân ở khu vực khác an toàn hơn. Người dân có thể tự lựa chọn di dời đến các khách sạn cao ráo hoặc nếu không có điều kiện xã sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ đến nơi 6 điểm tập trung. Tại các điểm tập trung, thôn đã bố trí đầy đủ thức ăn, giường... để bà con an tâm tránh bão", bà Xuân thông tin.

Trung tá Đoàn Đức Long, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn (xã Cổ Đạm) cho hay, hiện 30 chiến sĩ đơn vị đang phối hợp các lực lượng khác hỗ trợ bà con di dời theo nhiều phương án, với tổng số hộ phải di dời có thể lên đến 3.579 hộ/hơn 11.000 nhân khẩu. Ảnh: CTV

Các hộ dân ở xã Tiên Điền di dời tài sản. Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng di dời bà con dân tộc Chứt ở bản Rào Tre đến nơi tránh trú an toàn. Ảnh: CTV

Ông Võ Tá Nhân, Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm cho biết, toàn xã có 1.440 hộ dân với hơn 4.300 nhân khẩu phải sơ tán. Ngoài các nhà dân kiên cố, địa phương bố trí 4 điểm trường trên địa bàn xã làm điểm tập trung sơ tán người dân.

Lãnh đạo xã Thiên Cầm cũng cho biết, việc sơ tán phải hoàn thành trước 17h ngày 24/8, do số dân di dời lớn nên địa phương phải huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, các đoàn viên, hội viên… cùng hỗ trợ người dân, nhằm giảm tối đa thiệt hại.

Trước diễn biến đáng lo ngại của bão số 5, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại huyện Nghi Xuân cũ. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cũng đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 5 tại các địa phương ven biển phía Bắc của tỉnh.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu các lực lượng chủ lực như: Bộ đội, Công an, Ban Quản lý cảng cá, chính quyền địa phương cấp tốc hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền đảm bảo sự chắc chắn, an toàn khi bão đổ bộ, sóng lớn dồn dập. Cơn bão lần này dự báo rất mạnh, diện ảnh hưởng rộng vì vậy tuyệt đối không chủ quan, nhất là thời điểm trước và sau khi bão đổ bộ.

Người dân ở khu chung cư Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An di dời đến nơi an toàn. Ảnh: T.Lương

Tại tỉnh Nghệ An, trước dự báo về cơn bão số 5 với cường độ mạnh, vùng ảnh hưởng lớn, cùng với sự chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, các xã vùng cao Nghệ An cấp tập họp dân để phổ biến, hướng dẫn bà con các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Trong ngày 24/8, UBND xã Mường Típ đã họp khẩn với cán bộ các thôn, bản triển khai gấp các biện pháp ứng phó với bão số 5 Kajiki. Xã Mường Típ di dời những hộ dân ở gần các khe suối, nơi có nguy cơ sạt lở và lũ quét.

Người dân miền núi Nghệ An được di dời để đảm bảo an toàn. Ảnh: CTV

Tại xã Nhôn Mai, UBND xã và các lực lượng đã chuẩn bị chi tiết phương án di dời người dân 19 bản để tránh trú bão. Xã Nhôn Mai đã bố trí phương án di dời đến các điểm trường, nhà công vụ, nhà văn hóa bản, trụ sở nơi cao ráo.

Một số bản nhiều hộ nguy cơ cao, như bản Xói Voi (29 hộ, 135 khẩu), bản Có Hạ (21 hộ, 84 khẩu) dự kiến di dời đến nhà văn hóa cộng đồng; một số khác chủ động di dời, ở nhờ các hộ có vị trí cao hơn.

Sơ tán khẩn hơn 2.000 người dân Diễn Châu

Ngay từ chiều 24/8, xã Diễn Châu (Nghệ An) đã khẩn trương sơ tán hơn 2.000 người dân khỏi vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 5. Xã đã bố trí 8 điểm tránh trú tập trung tại các trường học trên địa bàn.

Cán bộ ở Diễn Châu đến từng nhà dân vận động sơ tán tránh bão. Ảnh: Thanh Hải

Tại Trường Tiểu học Diễn Bích, một trong các điểm chính, gần 500 người từ các xóm Hải Bắc, Chiến Thắng, Bắc Chiến Thắng đã đến trú bão. Cơ sở vật chất được chuẩn bị kỹ lưỡng, mỗi phòng bố trí 10–15 người, chỗ nằm là bàn ghế học sinh ghép lại, trải chiếu sạch.

Bà Phạm Thị Năm (85 tuổi) – xóm Hải Bắc bị liệt, được các lực lượng sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Thanh Hải

Cán bộ xã, các lực lượng đã chủ động triển khai lực lượng đến từng xóm ven biển, ven cửa sông để vận động, hướng dẫn người dân chằng néo nhà cửa và di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn.

Bà Đậu Thị Tuyết ăn tạm mì tôm khi đã đến vị trí tránh trú bão số 5 tại trường Tiểu học Diễn Bích. Ảnh: Thanh Hải

“Chúng tôi nhận được lệnh của UBND tỉnh, phải gấp rút sơ tán người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Tất cả các lực lượng, ban ngành của xã đều có mặt 100% quân số, tỏa đi các xóm, giúp sơ tán người và tài sản đến các điểm tránh trú theo kế hoạch.

Tại các điểm tránh trú bão, nhu yếu phẩm cần thiết như mì tôm, lương khô, nước lọc và cả áo phao… được bố trí đầy đủ để không có bất cứ người dân nào phải chịu đói, chịu khát”, Phó chủ tịch UBND xã Diễn Châu Trần Thanh Giang nói.