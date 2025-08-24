Tại Hà Tĩnh:

Ngày 24/8, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên để gia cố các điểm xung yếu trên tuyến đê Hội Thống, đoạn qua thôn Tân Châu Ninh.

Hàng trăm người được huy động đến tuyến đê ở xã Tân Châu Ninh để gia cố.

Theo lãnh địa phương, khoảng 10 năm trở lại đây, tuyến đê Hội Thống bị biển xâm thực khoảng 600 mét, nước biển 'tấn công' vào đất liền khoảng 10 -15 mét. Trước tình hình mưa bão, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo địa phương, các lượng lượng công an, quân sự... cùng người dân tiến hành gia cố đê.

Máy móc thiết bị được huy động đến hiện trường để hỗ trơ gia cố bờ đê.

Các tuyến kè đã được lực lượng chức năng sử dụng lưới thép và hàng trăm bao tải cát, đá hộc gia cố nhằm đề phòng nước biển dâng cao tiếp tục gây sạt lở. Đặc biệt, chủ động phương châm "4 tại chỗ" khi xảy ra sự cố do mưa bão, nhằm giảm thiếu thiệt hại thấp nhất về người và tài sản.

"Tuyến đê này chỉ chịu được bão cấp 7 đến cấp 8, nếu bão quá lớn thì sự cố gắng của các lực lượng và người dân là không khả thi. Trong ngày, UBND tỉnh đã điều động các phương tiện chở đá từ các mỏ đá đưa về để tiếp tục gia cố những đoạn xung yếu trên tuyến đê", lãnh đạo xã Đan Hải nói.

Khu vực đê đoạn qua thôn Tân Châu Ninh bị xâm thực.

Tuyến đê có nguy cơ sạt lở cao trước cơn bão số 5.

Trước nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bão số 5, Hải đội 102, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (đóng quân ở xã Đan Hải) cũng đã xây dựng kế hoạch, điều động toàn bộ lực lượng, phương tiện ứng phó với quyết tâm giảm thiểu tối đa thiệt hại. Đơn vị điều động 100 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống giúp đỡ người dân đưa tàu thuyền lên bờ, chằng chống nhà cửa, đắp đá vá đê Hội Thống.

Điều động xe chở đá đến hiện trường để gia cố đê.

Trong chiều nay, lực lượng chức năng xã Đan Hải cũng sẽ di dời 655 hộ dân với hơn 1.593 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão số 5.

Hàng trăm người dân địa phương cùng lực lượng chức năng tiến hành gia cố đê có nguy cơ sạt lờ.

"Sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở ngành, quân sự, công an thành lập Sở Chỉ huy tiền phương ở xã Đan Hải. Địa điểm của Sở đóng tại trụ sở UBND xã Đan Hải. Sở chỉ huy gồm có 400 cán bộ, lực lượng bộ đội, công an... có nhiệm vụ giúp đỡ người dân xã Đan Hải di dời người và tài sản, chằng chéo nhà cửa, hộ đê...", ông Trần Quỳnh Thao - Chủ tịch UBND xã Đan Hải thông tin.

Tại Nghệ An:

Ngày 24/8, lãnh đạo phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đang khẩn trương di dời hàng nghìn người dân khỏi khu tập thể Hào Thành cổ và chung cư Quang Trung.

Đây là nhiệm vụ bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, trước khi bão số 5 vào đất liền.

“Chúng tôi đã hoàn tất lệnh di dân, toàn bộ bà con phải rời khỏi khu vực nguy hiểm trước 19h cùng ngày. Khu tập thể Hào Thành cổ xuống cấp nghiêm trọng, rất dễ đổ sập khi mưa bão lớn," Chủ tịch UBND phường Nguyễn Sỹ Diệu cho biết.

Chung cư Quang Trung xuống cấp. Ảnh: N.P

Với cư dân chung cư C6, C2, C4, D2… Quang Trung, ông cho biết địa phương đã bố trí các điểm tạm trú tại nhà văn hóa khối hoặc một số khách sạn gần đó.

Theo lãnh đạo phường Thành Vinh, đợt di dời này liên quan trực tiếp đến hơn 1.300 nhân khẩu. Để bảo đảm trật tự, chính quyền đã lập hai tổ công tác thường trực, vừa hỗ trợ di chuyển vừa động viên tinh thần người dân.

Được biết, chung cư Quang Trung (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) đã được đưa vào sử dụng hơn 50 năm. Hiện nay, các tòa chung cư này đã xuống cấp nặng, nhiều hạng mục có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Người dân luôn sống trong cảnh bất an, nhất là trong mùa mưa bão.

Tại Đà Nẵng:

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng sáng nay (22/8) cho biết, đơn vị đã chuẩn bị nhiều phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (bão Kajik), dự báo có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố.

Theo đó, ngoài các phương án sẵn có, Tiểu đoàn Thiết giáp 699 được chỉ đạo chuẩn bị xe thiết giáp, sẵn sàng cơ động trong tình huống khẩn cấp. Lực lượng quân sự cũng xây dựng kịch bản cụ thể để ứng cứu, hỗ trợ sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm và khắc phục hậu quả mưa bão. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhấn mạnh, trong năm 2024, xe thiết giáp từng phát huy hiệu quả trong phòng chống bão, giúp tiếp cận, cứu trợ nhiều khu vực phương tiện khác không thể vào được.

Xe thiết giáp được chuẩn bị sẵn sàng cơ động trong tình huống khẩn cấp. Ảnh: Sông Hàn

Cùng ngày, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, 15 phương tiện ứng trực, phối hợp với địa phương kêu gọi hơn 1.200 tàu cá với khoảng 7.000 lao động vào nơi neo đậu an toàn. Các đồn, trạm biên phòng tăng cường cán bộ xuống khu vực xung yếu, trực tiếp ngăn cấm tàu thuyền ra khơi, đồng thời duy trì liên lạc 24/24 để xử lý tình huống.

Ghi nhận của VietNamNet, tại âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà) – điểm tránh bão tập trung lớn nhất miền Trung, lực lượng biên phòng phối hợp cùng các ngành chức năng hướng dẫn sắp xếp, chằng buộc tàu thuyền để hạn chế va đập, hư hỏng khi bão đổ bộ.

Các cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Non Nước cũng hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, di chuyển phương tiện vào nơi trú tránh an toàn.

Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền tại Âu thuyền Cù Lao Chàm. Ảnh: G.X

Ngay trong đêm 23/8, Bộ đội Biên phòng thành phố đã bắn pháo hiệu tại 5 vị trí: Sơn Trà, Hải Vân, Cù Lao Chàm, Cửa Đại và Núi Thành để kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ.

Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng bắn pháo hiệu cảnh báo, kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão số 5. Ảnh: G.X

Trước đó, chiều 23/8, tại cuộc họp khẩn về ứng phó bão số 5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Dù bão chưa đổ bộ nhưng dự báo là cơn bão mạnh. Các cấp, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, phải luôn trong tư thế sẵn sàng, chủ động triển khai biện pháp ứng phó từ sớm”.