Bồi đắp những giá trị từ bên trong

Chiều cuối năm, tại khu công nghiệp Quang Minh, người đứng đầu đơn vị quản lý vận hành thuộc ROX Group lặng lẽ đi bộ dọc theo tuyến đường nội khu. Anh dừng lại trước khu xử lý nước thải, hỏi kỹ từng chỉ số vận hành, trao đổi ngay với đội ngũ về những điểm có thể cải tiến để giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng.

20 giờ tối tại dự án ROX Tower Goldmark City, ban lãnh đạo vẫn trực chiến cùng đội ngũ kinh doanh, lắng nghe và hỗ trợ khách hàng ngay tại dự án. Bên cạnh đó, các cán bộ nhân viên từ vận hành, kỹ thuật đến chăm sóc khách hàng cũng chủ động phối hợp, sẵn sàng xử lý từng chi tiết nhỏ, đảm bảo trải nghiệm khách hàng được liền mạch và trọn vẹn.

Khu đô thị Goldmark City do ROX Group phát triển. Ảnh: ROX Group

Giữa guồng quay công việc cuối năm, Công đoàn ROX Group đang tất bật chuẩn bị từng khâu cho chuyến trao quà Tết tới những hoàn cảnh khó khăn. Những thủ tục tưởng như khô khan lại là cách để sự sẻ chia đến đúng người, đúng lúc.

Sự nghiêm túc với những con số thầm lặng, việc luôn đồng hành và có mặt kịp thời khi khách hàng cần nhất và sự cẩn trọng trong hoạt động CSR đều phản ánh một tinh thần nhất quán tại ROX Group, nơi giá trị đẹp và chất không đo bằng những lời hứa mà bằng cách doanh nghiệp lựa chọn hành động mỗi ngày.

Hoạt động cộng đồng do ROX Group tổ chức thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: ROX Group

Đại diện ROX Group chia sẻ: “Ba thập kỷ ‘Kiến tạo - Vươn xa’ của ROX Group được xây dựng trên một niềm tin cốt lõi: mỗi con người đều có khả năng tạo ra giá trị và giá trị ấy chỉ thực sự bền vững khi mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng và cộng đồng. Từ nền tảng đó, với trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ, ROX Group không ngừng kiến tạo những chuẩn mực mới trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng và đầu tư tài chính”.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn ROX Group bước vào một chu kỳ phát triển mới, với hàng loạt thay đổi về tư duy, cấu trúc sản phẩm, cách làm. Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh tăng trưởng nhanh, thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở thị trường, mà ở việc làm sao để cả tổ chức vận hành “đồng tốc”.

Không dừng lại ở việc chỉ đạo trong các cuộc họp, các lãnh đạo của ROX Group chọn cách “làm gương” bằng cách bước ra thực địa và đồng hành cùng đội ngũ mỗi ngày. Không ít buổi làm việc được tổ chức ngay tại dự án, công trường, các khu đô thị. Lãnh đạo vừa đưa ra định hướng, vừa trực tiếp chỉ ra những điểm cần cải tiến, khuyến khích sáng tạo trong vận hành, trong cách kết nối hoạt động cộng đồng với kinh doanh.

Ở các đơn vị kinh doanh dịch vụ, tinh thần “hiệu quả đến cùng” được cụ thể hóa bằng việc khai thác tối đa sức mạnh hệ sinh thái, gia tăng doanh thu nhưng vẫn giữ nguyên tắc đặt trải nghiệm khách hàng làm trung tâm. Trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, chuyển đổi xanh và thông minh không chỉ là chiến lược dài hạn, mà đã được triển khai thành các hạng mục hạ tầng, công nghệ và tiêu chuẩn ESG cụ thể.

Chính trong môi trường đó, mỗi cá nhân được khuyến khích chủ động thay đổi, học hỏi và dám làm mới mình. Hàng nghìn lớp đào tạo, các chương trình phát triển năng lực quản lý, cùng hệ thống số hóa nhân sự được triển khai đồng bộ đã tạo nên một tổ chức học tập - nơi “chất” được tích lũy bằng tri thức, năng lực chuyên môn và “đẹp” được nuôi dưỡng bằng tinh thần chia sẻ và trách nhiệm.

CBNV ROX Group luôn được khuyến khích chủ động học hỏi, làm mới mình. Ảnh: ROX Group

Truyền cảm hứng tới cộng đồng

Từ nền tảng nội lực doanh nghiệp, tinh thần “đẹp và chất” của ROX Group lan tỏa ra cộng đồng thông qua cách doanh nghiệp lựa chọn phát triển và đồng hành cùng xã hội. Mỗi dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường, mà còn hướng tới nâng cao chuẩn sống cho cư dân, góp phần định hình các cộng đồng đô thị văn minh và bền vững.

Song song với phát triển không gian vật chất, ROX Group đầu tư cho đời sống tinh thần của cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa có chiều sâu. Việc đồng hành cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội phản ánh nỗ lực bền bỉ trong việc làm giàu trải nghiệm tinh thần, giữa nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp.

ROX Group đồng hành cùng các chương trình hòa nhạc, hướng tới nâng cao đời sống tinh thần cho cộng đồng. Ảnh: ROX Group

Thay vì tiếp cận trách nhiệm xã hội như một hoạt động mang tính bổ trợ, ROX Group nhìn CSR như một phần cấu thành trong quá trình phát triển. Định hướng đó được cụ thể hóa bằng chuỗi hoạt động ROX Share triển khai xuyên suốt trong nhiều năm qua. Trong năm 2025, nhiều chương trình đã được thực hiện, tập trung hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế và các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, thông điệp từ bộ lịch với chủ đề “30 năm Kiến tạo - Vươn xa” đã tổng kết một năm chuyển mình đầy ấn tượng của ROX Group đồng thời hé lộ những khát vọng chinh phục trên chặng đường phía trước.

Bộ lịch ROX 2026 với chủ đề “Kiến tạo - Vươn xa”. Ảnh: ROX Group

Ba mươi năm phát triển từ những nền tảng ban đầu đến một hệ sinh thái đa ngành, ROX Group tự tin doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể làm chủ tiêu chuẩn mới và vươn tầm quốc tế. Trên hành trình đưa giá trị Việt vươn xa, doanh nghiệp tiếp tục lấy đổi mới công nghệ, vận hành và phát triển con người làm trụ cột để kiến tạo những sản phẩm, dịch vụ mang tầm vóc quốc tế.

(Nguồn: ROX Group)