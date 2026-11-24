Luật An ninh dữ liệu quy định cấm lợi dụng dữ liệu, thuật toán và hệ thống AI để thao túng thông tin nhằm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh dữ liệu, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027.

Đây là lần đầu tiên công tác bảo vệ an ninh dữ liệu được luật hóa toàn diện từ khâu thiết kế, tạo lập, thu thập, lưu trữ, xử lý, truyền đưa, chia sẻ cho đến khi tiêu hủy.

Luật quy định dữ liệu được phân loại theo 5 cấp độ rủi ro an ninh dữ liệu, căn cứ vào mức độ tổn hại tới an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lợi ích công cộng khi bị sự cố hoặc có hành vi xâm phạm an ninh dữ liệu.

Cấp độ 1: Không làm tổn hại hoặc tổn hại không đáng kể tới quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cấp độ 2: Có thể làm gián đoạn hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức hoặc làm tổn hại tới quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cấp độ 3: Có thể làm tổn hại nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng tới quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc làm tổn hại, tổn hại nghiêm trọng tới trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng hoặc làm tổn hại tới an ninh quốc gia.

Cấp độ 4: Có thể làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng hoặc làm tổn hại nghiêm trọng tới an ninh quốc gia.

Cấp độ 5: Có thể làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới an ninh quốc gia.

Lần đầu tiên công tác bảo vệ an ninh dữ liệu được luật hóa toàn diện. Ảnh: Nhật Sinh

Bộ Công an thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu cấp độ 4, cấp độ 5 trên phạm vi toàn quốc. Bộ Quốc phòng thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu quân sự, quốc phòng. Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu thuộc Ban Cơ yếu.

Dữ liệu thuộc cấp độ 5 đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ không được chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới, trừ trường hợp được Thủ tướng cho phép và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Việc chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới phải bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu, chủ sở hữu dữ liệu theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh dữ liệu chủ trì thẩm định an ninh dữ liệu hồ sơ đánh giá tác động chuyển, xử lý dữ liệu xuyên biên giới đối với dữ liệu thuộc cấp độ 4, cấp độ 5.

Biện pháp kỹ thuật khẩn cấp chỉ được áp dụng khi có một trong các trường hợp. Cụ thể, khi sự cố an ninh dữ liệu đang xảy ra làm lộ, mất, sai lệch dữ liệu thuộc cấp độ 4, cấp độ 5 hoặc làm gián đoạn hoạt động của hạ tầng dữ liệu quốc gia trọng yếu.

Trường hợp thứ hai là hành vi xâm phạm an ninh dữ liệu đang diễn ra đối với dữ liệu từ cấp độ 3 trở lên làm tổn hại hoặc đe dọa làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội mà biện pháp của chủ quản dữ liệu không ngăn chặn được.

Cấm sử dụng dữ liệu quốc phòng, an ninh để huấn luyện AI trái phép

Trước sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số, Luật An ninh dữ liệu đặt ra “hàng rào kỹ thuật” vững chắc đối với các hoạt động xử lý dữ liệu từ cấp độ 3 trở lên.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân phát triển, triển khai hệ thống AI phải bảo đảm dữ liệu huấn luyện có nguồn gốc hợp pháp, kiểm soát tính nguyên vẹn, phòng chống hành vi “đầu độc dữ liệu” và ngăn chặn việc suy ngược, tái tạo trái phép dữ liệu gốc.

Với các hệ thống AI tự động lập kế hoạch, ra quyết định, luật bắt buộc phải giới hạn phạm vi hành động, ghi nhật ký sự kiện an ninh và luôn bảo đảm con người có thể giám sát, can thiệp, tạm dừng hoặc thu hồi quyền kịp thời.

Trường hợp hệ thống AI bị đầu độc dữ liệu gây đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia, cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh dữ liệu có quyền yêu cầu khắc phục trong vòng 72 giờ hoặc áp dụng biện pháp kỹ thuật khẩn cấp để ngăn chặn.

Luật quy định các nhóm hành vi bị nghiêm cấm. Trong đó, có việc cấm lợi dụng dữ liệu, thuật toán và hệ thống AI để thao túng thông tin nhằm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Luật cũng cấm mua bán, trao đổi, thu thập, truy cập, trích xuất, làm lộ, làm mất, làm sai lệch, xóa hoặc phá hủy dữ liệu trái phép; cản trở trái phép việc truy cập, xử lý dữ liệu.

Hành vi cấm đáng chú ý khác là cấm sử dụng trái pháp luật dữ liệu chứa bí mật nhà nước, dữ liệu từ cấp độ 3 trở lên thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh để huấn luyện mô hình AI; chuyển giao trái pháp luật các dữ liệu này cho bên thứ ba.

Luật cũng nghiêm cấm việc lợi dụng hoạt động bảo vệ an ninh dữ liệu để truy cập, thu thập, khai thác, sử dụng dữ liệu trái pháp luật hoặc trục lợi; che giấu sự cố, rủi ro an ninh dữ liệu đã phát hiện mà theo quy định phải báo cáo, thông báo.

Các hành vi tiết lộ, chuyển giao trái pháp luật khóa mật mã, thông tin xác thực hoặc tham số an ninh làm suy giảm an ninh dữ liệu; cố ý cung cấp thông tin sai sự thật khi thực hiện nghĩa vụ bảo vệ an ninh dữ liệu; cố ý xác định cấp độ rủi ro thấp hơn quy định cũng thuộc hành vi bị nghiêm cấm.