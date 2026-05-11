Chiều ngày 11/5, dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức triển khai mẻ đổ bê tông đầu tiên cho bệ trụ chính TC2 (phường An Khánh).

Đây là hạng mục then chốt kết nối phường Sài Gòn với khu đô thị Thủ Thiêm (phường An Khánh), đưa dự án bước vào giai đoạn thi công kết cấu trọng điểm với quy mô và kỹ thuật chưa từng có tại Việt Nam.

Đoàn lãnh đạo TPHCM đã đến thị sát công trường xây dựng Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Ảnh: Tuấn Kiệt

Kỷ lục thi công dưới độ sâu 8m

Theo đại diện nhà thầu Tập đoàn Đạt Phương, đơn vị thi công mố trụ cầu chính, toàn bộ hệ thống cọc khoan nhồi của hai trụ chính TC1 và TC2 đã hoàn tất. Tâm điểm của dự án nghìn tỷ này chính là bệ trụ TC2 (dài 48,5m x rộng 39m x cao 3m) với diện tích "khủng" gần 1.892m2, xác lập kỷ lục móng trụ cầu lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Quy mô của TC2 gấp đôi so với trụ TC1 phía bờ phường Sài Gòn và đòi hỏi kỹ thuật thi công cực khó khi nằm hoàn toàn dưới lòng sông ở độ sâu 8m. Thay vì nhô cao trên mặt nước như các công trình thông thường, thiết kế "ẩn mình" độc đáo này buộc nhà thầu phải áp dụng các giải pháp xử lý nền móng và ngăn nước phức tạp hơn gấp nhiều lần.

Với diện tích gần 1.892m2 sâu 8m dưới lòng sông, trụ chính cầu đi bộ Sài Gòn là hạng mục lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Tuấn Hùng

Nhà thầu đã huy động 650 tấn thép và thực hiện mẻ đổ bê tông trụ chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn liên tục hơn 5.674m3. Ảnh: Tuấn Kiệt

Nhà thầu lý giải, việc chấp nhận thử thách này nhằm bảo vệ cảnh quan đô thị tuyệt đối, giữ tầm nhìn trên mặt sông luôn thông thoáng. Đồng thời, kích thước "khủng" của móng trụ còn đóng vai trò như một lá chắn vững chắc, giúp triệt tiêu rủi ro va chạm từ tàu thuyền vào kết cấu vòm cầu phía trên.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo TPHCM, mẻ bê tông đầu tiên cho bệ trụ TC2 đã chính thức được triển khai. Với khối lượng khoảng 5.674m3, quá trình đổ bê tông được thực hiện liên tục và kiểm soát nghiêm ngặt về công nghệ cũng như nhiệt độ để đảm bảo độ bền vĩnh cửu cho kết cấu. Nhà thầu hiện tập trung toàn bộ nguồn lực, quyết tâm hoàn thành phần kết cấu mố trụ trong tháng 6/2026.

Các hạng mục cầu dẫn và hệ thống kè phía bờ sông Sài Gòn thuộc phường An Khánh đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Tuấn Hùng

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang dần thành hình để kịp về đích vào dịp Quốc khánh 2/9/2026. Ảnh: Tuấn Hùng

Hoàn thành cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dịp 2/9

Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn khởi công vào cuối tháng 3/2025 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, chiều dài khoảng 720m. Nhịp chính là kết cấu vòm treo dây văng dài 187m, mặt cầu bằng dầm thép có bề rộng thay đổi từ 6 – 11m. Công trình đảm bảo tĩnh không thông thuyền rộng 80m, cao 10m cho giao thông thủy trên sông Sài Gòn.

Hiện nay, các hạng mục cầu chính, cầu dẫn và hệ thống kè đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ. Điểm nhấn đặc biệt là kết cấu vòm thép mang hình tượng "Lá dừa nước" đang được gia công tại bốn nhà máy lớn với khối lượng hoàn thiện vượt mốc 60%. Toàn bộ khung vòm sẽ được lắp dựng hoàn chỉnh tại Vũng Tàu trước khi lai dắt về TPHCM vào tháng 8/2026.

Trong khi đó, hạng mục cầu dẫn cũng đã đạt 90% tiến độ thi công. Để đảm bảo dự án về đích đúng dịp Quốc khánh 2/9/2026, các nhà thầu hiện đang huy động hơn 250 kỹ sư và công nhân làm việc xuyên đêm, nỗ lực đưa cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dần thành hình giữa trung tâm thành phố.

Tại buổi thị sát, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương của đội ngũ thi công.

Ông khẳng định công trình không chỉ giải quyết bài toán kết nối giao thông mà còn mang sứ mệnh văn hóa, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại và nâng cao chất lượng không gian công cộng cho người dân thành phố.