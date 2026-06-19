Sáng 19/6, tại kỳ họp giữa năm của HĐND TP, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trình tờ trình chủ trương đầu tư dự án Công viên Văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Công viên cây xanh Bến Bạch Đằng theo hợp đồng BT.

Dự án có quy mô khoảng 73ha, triển khai giai đoạn 2026 - 2029 tại hai khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và Bến Bạch Đằng. Mục tiêu là hình thành tổ hợp văn hóa, công viên và không gian công cộng quy mô lớn, kết nối liên tục từ Ba Son đến Bến Nhà Rồng - Khánh Hội dọc sông Sài Gòn.

Phục dựng tàu đưa Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Tại khu Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, TPHCM dự kiến xây dựng Công viên Văn hóa Bến Nhà Rồng và cải tạo trụ sở Cảng Sài Gòn cũ thành không gian làm việc, trưng bày hiện vật, thư viện và tổ chức sự kiện.

Đáng chú ý, thành phố sẽ nghiên cứu phục dựng mô hình tàu Amiral Latouche-Tréville - con tàu gắn với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước năm 1911. Mô hình này vừa phục vụ tham quan, trưng bày, vừa có thể di chuyển trên sông.

TPHCM đề xuất xây dựng thêm cầu đi bộ từ Bến Nhà Rồng qua Bến Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Huế

Một cầu đi bộ sẽ được xây dựng để kết nối trực tiếp khu Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội với Bến Bạch Đằng, tạo điểm nhấn kiến trúc cho trung tâm thành phố và thuận tiện cho người dân tiếp cận các không gian công cộng ven sông.

Dự án cũng bao gồm hệ thống công viên, quảng trường, cảnh quan ven sông, các công trình văn hóa - thể thao - dịch vụ, khu đón khách tàu du lịch và bãi đỗ xe ngầm.

Cùng với đó, hạ tầng giao thông khu vực sẽ được nâng cấp đồng bộ như mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 8-10 làn xe, xây hầm chui Hoàng Diệu, xây mới cầu Tân Thuận 1 (6 làn xe), mở rộng cầu Tân Thuận 2 lên 8 làn xe và mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát đoạn từ cầu Tân Thuận 1 đến đường Lưu Trọng Lư.

Đồng bộ cải tạo Bến Bạch Đằng

Tại khu Bến Bạch Đằng, dự án đề xuất ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, xây dựng bãi đỗ xe ngầm kết hợp trung tâm thương mại ngầm, đồng thời mở rộng bờ sông và hệ thống kè. Các hạng mục công viên cây xanh, sân ngắm cảnh, bến tàu cùng hạ tầng phụ trợ cũng sẽ được cải tạo, nâng cấp đồng bộ nhằm tăng không gian công cộng và khai thác hiệu quả cảnh quan ven sông Sài Gòn.

Khu vực Bến Bạch Đằng hiện đang xây dựng cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn. Ảnh: Nguyễn Huế

UBND TPHCM cho biết, các khu Ba Son, Bến Bạch Đằng và Bến Nhà Rồng - Khánh Hội hiện vẫn khai thác rời rạc, thiếu kết nối. Khi dự án hoàn thành, ba khu vực sẽ được liên kết thành một không gian ven sông thống nhất, góp phần phát huy giá trị cảnh quan và mở rộng không gian công cộng cho người dân.

Theo UBND TPHCM, Bến Nhà Rồng - Khánh Hội là khu vực có giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt gắn với Di tích quốc gia đặc biệt Bến Nhà Rồng, trong khi Bến Bạch Đằng là không gian công cộng ven sông trọng điểm của thành phố. Việc đầu tư đồng bộ hai khu vực được kỳ vọng bổ sung quỹ cây xanh, công viên cho trung tâm và hình thành điểm nhấn cảnh quan mới bên sông Sài Gòn.