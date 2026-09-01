Bà Đặng Thị Thu (54 tuổi, ngụ Tây Ninh) là nhân vật trong bài viết: “Bệnh tật ập đến bất ngờ, gia đình nhặt ve chai bất lực trước chi phí điều trị”.

Ông Nguyễn Văn Binh trực tiếp đón nhận số tiền 42.959.302 đồng, tấm lòng bạn đọc gửi đến bà Thu

Vợ chồng bà Thu mưu sinh bằng công việc nhặt ve chai và phụ con nuôi 2 người cháu ăn học. Không quản nắng mưa, cứ vào 6h sáng mỗi ngày, bà Thu lại đi nhặt ve chai tới chiều tối. Vào một chiều mưa đầu tháng 6, bà Thu trở về nhà, cơ thể mệt lả, sốt cao. Thấy vợ trở nặng, ông Nguyễn Văn Binh (chồng bà Thu) vội đưa bà đến bệnh viện tỉnh thăm khám.

Nhập viện ngày thứ 2, bà Thu co giật phải chuyển gấp lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TPHCM). Tại đây, qua xét nghiệm dịch não tủy, các bác sĩ phát hiện bà Thu nhiễm nấm hạt men có vách dày gây viêm màng não. Bác sĩ dự kiến chi phí điều trị khoảng 70 triệu đồng.

Thời điểm ấy, con trai ở xa chỉ giúp được 20 triệu đồng, ông Binh vay mượn cũng chỉ được 4 triệu đồng, số tiền này phải chi trả khi bà Thu điều trị ở bệnh viện tỉnh.

Một mình ông phải túc trực chăm sóc vợ tại bệnh viện. Hai đứa cháu nhỏ ở quê đành phải nhờ hàng xóm chăm sóc.

Sau khi hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình được đăng tải, bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ bà số tiền 42.959.302 đồng để bà có điều kiện chữa bệnh.

Thay mặt vợ, ông Binh xúc động bày tỏ: "May mà có Báo VietNamNet và bạn đọc cứu giúp kịp thời. Vợ chồng tôi trước giờ lo ăn từng bữa nên không có khả năng lo nổi tiền viện phí. Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành".