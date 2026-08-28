1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày  Số tiền Thông tin ủng hộ
01/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140259202935.20260801.140259202935-0397537486_Ung ho NCHCCCL Huong 0397537486
01/08/2026 100.000,00 MBVCB.15383069749.ung ho MS2026. 202 ( ba Thanh va ba Hong).CT tu 0011004355317 PHAM THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 200.000,00 Ung ho 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa)#SP#020097041508012249142026wqjV646288.5189.64064.224854
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15383024051.UNG HO MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 20.000,00 MBVCB.15383009130.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15383001044.UNG HO MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097042208012235082026FCC9411845.5390.34561.223508
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15382910604.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0071005511922 LE THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097041508012226192026T9OM609928.5189.14017.222619
01/08/2026 100.000,00 UNG HO NCHCCCL#SP#0200970422080122175820262PPW990452.5387.91499.221758
01/08/2026 500.000,00 MBVCB.15382781817.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0081000680239 PHAM NGUYEN THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140255098738.20260801.140255098738-0938122191_Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01/08/2026 1.800.000,00 6213IBT1bJMALJUU.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Duy Khoa MS 2026 - 203 . Chuc con som hoi phuc.20260801.221009.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
01/08/2026 50.000,00 6213ORCOQ21QYNM6.uh ong Dinh Bat Quyen 2026.198.20260801.220757.0987078949.PHAN LAM BICH LUOM.970448
01/08/2026 10.000,00 MBVCB.15382680320.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.203(em Nguyen Duy Khoa).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 50.000,00 6213MCOBQ21QY18B.Ung ho ms2026.203 nguyen duy khoa.20260801.215123.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
01/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#02009704880801214933202697xy787529.5390.2294.214913
01/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026 203 nguyen duy khoa#SP#0200970422080121473720268IH4846161.5389.95175.214738
01/08/2026 120.000,00 MBVCB.15382313079.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 200.000,00 6213ASCB02TLS9AL.MS 2026.203 EM NGUYEN DUY KHOA-010826-21:25:55 6213ASCB02TLS9AL.20260801.212555.200776329.HUYNH THI THANH HANG.970416
01/08/2026 500.000,00 MBVCB.15382188767.PHAM TRONG NAM chuyen tien ung ho MS 2026.203 Nguyen Duy Khoa.CT tu 0821000006700 PHAM TRONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 100.000,00 6213IBT1iJHDJD68.Ung ho MS 2026196.20260801.204620.210143254.CHU VAN TUAN.970432
01/08/2026 200.000,00 Giup Do MS 2026 202 Ba Thanh Ba Hong#SP#0200970415080120453520268iq8327163.5189.19145.204515
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15381541138.ung ho Ms 2026.203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0331000440562 TRAN MY THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208012032052026R1EC747609.5189.46900.203145
01/08/2026 50.000,00 6213IBT1kCTQK8DM.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26215178108590.20260801.203125.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
01/08/2026 100.000,00 MBVCB.15381279388.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 1061924722 NGUYEN THI PHUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 300.000,00 6213TPBVI2MS6VBZ.ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260801.200531.83999799799.DAM PHAN THUY VI.970423
01/08/2026 200.000,00 6213TPBVI2MS6UFL.ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260801.200306.83999799799.DAM PHAN THUY VI.970423
01/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097042208012000172026SCYE514311.5389.67579.200018
01/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#0200970422080119584920266KKK301818.5189.59464.195850
01/08/2026 100.000,00 6213IBT1kCTQVKUN.Ms 2026 203 em Nguyen Duy Khoa FT26213100711180.20260801.195707.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
01/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048808011955462026uf28415491.5388.40957.195546
01/08/2026 50.000,00 MBVCB.15380856396.ung ho MS 2026.203 ( em Nguyen Duy Khoa ).CT tu 0121000896666 DANG THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 300.000,00 6213SGTTH2CD8NW5.IBFT Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260801.195312.060246022308.VU VAN NGHE.970403
01/08/2026 5.000,00 6213IBT1kCTQ2M6Q.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa FT26213872464150.20260801.194531.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
01/08/2026 500.000,00 6213VNIB02TLZNA7.Ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).20260801.194316.865605157.NGUYEN DONG HAI.970441
01/08/2026 100.000,00 6213SGTTH2CDCN3T.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa.20260801.193911.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
01/08/2026 5.000,00 6213VNIB02TLTACT.ung ho MS 2026.203 ( em Nguyen Duy Khoa ).20260801.192719.812281212.GIANG MY LINH.970441
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15380404791.CHU THI THU ung ho ms 2026.203 (nguyen Duy Khoa).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 100.000,00 6213IBT1kCLNRSEJ.Ung ho MS 2026.203 FT26213002994030.20260801.192653.19032719753019.VND-TGTT-PHAM THI THU THANH.970407
01/08/2026 300.000,00 MBVCB.15380238089.ung ho nchcccl.CT tu 1035973578 TRAN GIA KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 50.000,00 6213TPBVI2MSDYQ3.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).20260801.190641.36299688866.NGUYEN HUU THANG.970423
01/08/2026 50.000,00 MBVCB.15380022454.Ung Ho MS 2026.203.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 50.000,00 6213TPBVI2MSHPI8.Ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).20260801.190514.36299688866.NGUYEN HUU THANG.970423
01/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#0200970488080119030820269km0208193.5389.27797.190308
01/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#0200970488080119000920261zl3195757.5387.9788.190010
01/08/2026 50.000,00 6213IBT1iJHS7W13.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260801.185906.0988962376.HO THI NGOC CHI.970432
01/08/2026 100.000,00 6213IBT1kCLNGTGX.Ung ho MS 2026.203 FT26213904656051.20260801.185831.19034714350016.VND-TGTT-BUI THI PHUONG ANH.970407
01/08/2026 30.000,00 MBVCB.15379882633.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 39.000,00 6213IBT1kCLNATLQ.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26213992703992.20260801.185608.33396868689.VU THI HUE.970407
01/08/2026 200.000,00 6213IBT1kCLN4YUP.Ung ho ms 2006.203 em Nguyen Duy Khoa FT26213580733377.20260801.185251.1818021983.NGUYEN MAI QUYEN.970407
01/08/2026 10.000,00 6213IBT1kCLNYZ3F.ung ho ms 2026.203, em Nguyen Duy Khoa, chuc em va gia dinh binh an FT26213300614010.20260801.184632.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
01/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15379507536.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 1903252646 NGUYEN THI TAN NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 300.000,00 6213IBT1kCLNIAKC.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26213958474451.20260801.183703.19034091608017.VND-TGTT-LE THI MY AN.970407
01/08/2026 10.000,00 MBVCB.15379434716.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 200.000,00 6213IBT1kCLNDGNF.ms2026.203 nguyen duy khoa FT26213547361345.20260801.183019.3355667779.CHAU THI BICH VAN.970407
01/08/2026 50.000,00 6213ORCOQ21Y38M3.LOC HO TRO MS 2026.203 DUYKHOA.20260801.182934.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
01/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208011824592026QQNS563108.5387.87525.182459
01/08/2026 150.000,00 MBVCB.15379246849.Ung ho MS 2026.203( em Nguyen Duy Khoa).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 20.000,00 MBVCB.15379225880.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 300.000,00 6213NAMAP2YC1PZT.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260801.181725.905131884000001.DINH TIEN SI.970428
01/08/2026 50.000,00 6213TPBVI2MSS389.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260801.181559.00773850001.DO THI THUY LINH.970423
01/08/2026 150.000,00 MBVCB.15379084619.Ung ho MS 2026.198( ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 100.000,00 6213TPBVI2MSSVJN.Ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).20260801.181401.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15379031488.MS 2026.203.CT tu 0611001782948 HOANG THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 5.000.000,00 6213IBT1kCLRNAB5.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26213231639807.20260801.180905.626262.TRAN DO NGOC DIEP.970407
01/08/2026 30.000,00 QR - Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097041508011808302026mkGy567704.5389.84995.180810
01/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.203 Em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808011807272026valz961507.5387.79158.180727
01/08/2026 200.000,00 6213IBT1kCLRXV3W.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26213271803310.20260801.180356.19025487070037.VND-TGTT-TRAN QUOC TUAN.970407
01/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097040508011754562026MA6J069208.5189.95834.175456
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15378693670.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 200.000,00 6213MSCBD2XRS8L4.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260801.175148.9399999688888.VU DUC DUY.970422
01/08/2026 20.000,00 gui ms 2026 203#SP#0200970422080117513020265ELX636274.5387.73724.175110
01/08/2026 100.000,00 6213IBT1aWX6R2DX.Ung ho MS 2026203 Nguyen Duy Kha.20260801.174824.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
01/08/2026 20.000,00 MBVCB.15378553797.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 200.000,00 6213IBT1kCLRESVU.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26213772293003.20260801.174617.19037139668016.VND-TGTT-NGUYEN BICH NGOC.970407
01/08/2026 200.000,00 6213IBT1kCLRKE4B.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.203 e Nguyen Duy Khoa FT26213736418631.20260801.174509.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
01/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208011743302026MLTJ117345.5390.20176.174311
01/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097040508011743122026FEOW097987.5389.18149.174313
01/08/2026 50.000,00 6213IBT1kCLR77BZ.Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa FT26213512856700.20260801.174253.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
01/08/2026 100.000,00 6213IBT1kCLR4TEM.Ung ho MA 2026.203 em Nguyen Duy Khoa chuc em khoi benh khoe manh binh phuc tot FT26213097610400.20260801.173647.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407
01/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097040508011736302026EPRX056464.5389.72623.173610
01/08/2026 200.000,00 6213IBT1kCLRBLW6.Gia dinh Minh An ung ho MS 2026.203 Duy Khoa. Chuc em manh me som lanh benh. FT26213163649713.20260801.173433.19035157339019.VND-TGTT-DO MINH ANH.970407
01/08/2026 200.000,00 6213IBT1kCLRBU1P.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26213717725722.20260801.173339.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
01/08/2026 50.000,00 MBVCB.15378197218.Ung ho MS 2026.203 ( em Nguyen Duy Khoa ).CT tu 1017638096 NGUYEN MINH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 100.000,00 MBVCB.15378182346.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0011004004538 NGUYEN NGAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208011728132026LROE158202.5189.18229.172758
01/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808011727192026vw7w768248.5389.12476.172720
01/08/2026 100.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808011727152026u7ea767854.5388.12266.172655
01/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208011724572026V73H436448.5388.97307.172437
01/08/2026 50.000,00 6213IBT1iJHS995N.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260801.172405.0335903736.LE ANH QUAN.970432
01/08/2026 100.000,00 6213IBT1iJHS2RLE.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260801.172242.129292032.PHAM THAI VIET.970432
01/08/2026 100.000,00 6213TPBVI2MSG7VC.ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).20260801.172059.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
01/08/2026 300.000,00 6213IBT1kCLRMRJS.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26213002819070.20260801.171924.19031819031014.VND-TGTT-PHAM THI THUY LINH.970407
01/08/2026 100.000,00 6213IBT1kCLRM356.Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa FT26213258123502.20260801.171917.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
01/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808011718342026am4i725436.5388.53908.171834
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15377987550.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 100.000,00 MBVCB.15377981799.Ung ho MS 2026.203 (Nguyen Duy Khoa).CT tu 0441000747270 QUACH KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15377973174.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 10.000,00 MBVCB.15377968510.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 1042067042 HOANG DINH HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 50.000,00 6213ASCB02T27R5Z.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa-010826-17:17:03 6213ASCB02T27R5Z.20260801.171703.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15377965905.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15377957918.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15377945748.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15377939625.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208011715212026WZV4133405.5390.32730.171522
01/08/2026 50.000,00 MBVCB.15377926741.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.203 EM NGUYEN DUY KHOA.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 100.000,00 6213IBT1kCLRVQIR.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26213428065272.20260801.171504.19039687758018.VND-TGTT-LE XUAN KHOA.970407
01/08/2026 200.000,00 6213IBT1kCLRDRKM.Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa FT26213672615616.20260801.171457.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15377898481.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15377895065.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 100.000,00 6213SGTTH2CHPLGN.IBFT Ung ho MS 2026.203 - em Nguyen Duy Khoa.20260801.171258.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15377881455.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140208037788.20260801.140208037788-0902498898_Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01/08/2026 200.000,00 6213IBT1kCLRSFK3.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26213627237944.20260801.171231.19038270037011.VND-TGTT-NGUYEN LE HUNG SON.970407
01/08/2026 300.000,00 MS.2026.203 Em Nguyen Duy Khoa#SP#0200970422080117114120262FCQ458464.5387.9094.171142
01/08/2026 200.000,00 6213SHBAP2YMPNMP.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260801.171123.0946165198.PHAM THI HOA.970443
01/08/2026 239.000,00 MBVCB.15377460380.NNC ung ho MS2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808011642142026t8in561083.5388.21866.164214
01/08/2026 200.000,00 MS 2026.203#SP#020097042208011624322026G737225428.5387.18637.162432
01/08/2026 100.000,00 MBVCB.15377047418.UNG HO MS 2026.203( EM NGUYEN DUY KHOA).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.193 Anh Hoang Van Khanh#SP#020097048808011612372026y7vq446180.5389.51111.161237
01/08/2026 100.000,00 6213IBT1kCLXVV4A.ung ho ms 2026-198 ong dinh bat quyen FT26213882687670.20260801.154806.19035561204011.VND-TGTT-LE THI LAN PHUONG.970407
01/08/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808011535522026typq317983.5389.51277.153532
01/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048808011533522026uwl2311435.5390.41620.153352
01/08/2026 300.000,00 MBVCB.15376159608.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15376124735.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 200.000,00 6213IBT1iJH9G8KJ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260801.145506.251557168.NGUYEN THI PHUONG HUYEN.970432
01/08/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208011444122026RAX9398465.5389.95543.144412
01/08/2026 1.000.000,00 6213ASCB02T2FZUV.TRAN QUANG NAM GIA LAI CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.203 EM NGUYEN DUY KHOA-010826-14:12:16 6213ASCB02T2FZUV.20260801.141216.4328731.TRAN QUANG NAM.970416
01/08/2026 100.000,00 6213IBT1kCL3U5N8.Ung ho MS 2026.198 - ong Dinh Bat Quyen FT26213809061875.20260801.141009.19036991253012.VND-TGTT-NGHIEM THI HO PHUONG.970407
01/08/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808011350572026gxwb022856.5387.58277.135057
01/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808011346542026bbid013203.5387.39994.134654
01/08/2026 100.000,00 6213ASCB02T282AE.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa-010826-13:31:52 6213ASCB02T282AE.20260801.133152.6953868.NGUYEN HONG QUAN.970416
01/08/2026 50.000,00 6213IBT1kCLFR8JD.Uhct nhu chua he co cuoc chia ly FT26213659000816.20260801.131418.3163179686.NGUYEN TAY NGUYEN.970407
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15374253019.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 1067803791 DO VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 100.000,00 6213TPBVI2MSQSKK.Ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).20260801.121111.00240431001.DOAN TRUONG GIANG.970423
01/08/2026 500.000,00 6213ASCB02J5PXUF.MS 2026.201-010826-12:06:25 6213ASCB02J5PXUF.20260801.120625.17365607.LE THI HONG PHU.970416
01/08/2026 500.000,00 6213ASCB02T22XPA.MS 2026.203-010826-12:05:31 6213ASCB02T22XPA.20260801.120531.17365607.LE THI HONG PHU.970416
01/08/2026 100.000,00 6213IBT1iJH2RI4E.ung ho ma so 2026 203 NGUYEN DUY KHOA.20260801.114117.247529918.LE THI HOA.970432
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15373373981.Ung ho MS 2026.202 ( ba Thanh va ba Hong).CT tu 9965743898 NGUYEN THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140163014636.20260801.140163014636-0919830872_Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.203-em Nguyen Duy Khoa#SP#020097040508011124502026CUK2005767.5387.20486.112450
01/08/2026 5.660,00 6213IBT1kCLTZ4GU.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong FT26213995508255.20260801.111449.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
01/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097040508011101152026JD8D091007.5189.83098.110115
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15372853856.GM UNG HO MS 2026.203( em nguyen duy khoa), chuc em khoi benh.CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 500.000,00 6213SGTTH2CH81N3.IBFT Ung ho MS 2026.203 Nguyen Duy Khoa.20260801.104748.060979975167.LUONG VU DUC HUY.970403
01/08/2026 10.000,00 6213IBT1cJMWLU7G.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260801.104311.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
01/08/2026 100.000,00 6213NBVAF2YMBGS6.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260801.104149.100982506169.VUONG TIEN DUNG.970419
01/08/2026 20.000,00 6213IBT1cJMWL8C6.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).20260801.104006.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
01/08/2026 200.000,00 6213IBT1iJH2EK7F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260801.103831.219168616.NGO THUY TRANG.970432
01/08/2026 10.000,00 6213IBT1cJMWLMTT.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260801.103739.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
01/08/2026 10.000,00 6213IBT1cJMWLVR6.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260801.103544.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15372485022.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 10.000,00 6213IBT1cJMWLV9L.Ung ho MS 2026.200 (ong Vi Duc Phong).20260801.103412.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15372453113.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 10.000,00 6213IBT1cJMWLDKM.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).20260801.103301.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15372444078.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 20.000,00 6213IBT1cJMWLSXB.Ung ho MS 2026.202 (ba Thanh va ba Hong).20260801.103139.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15372419661.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15372419053.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0081001214412 HUYNH GIA NGHIA BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 100.000,00 MBVCB.15372406688.Chuyen tien ung ho ms 2026 203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
01/08/2026 10.000,00 6213IBT1cJMWL9NW.Ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).20260801.102944.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15372394595.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15372374831.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15372355013.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 500.000,00 6213MCOBQ21LP7VW.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260801.102506.03401016541719.NGUYEN VAN HIEN.970426
01/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140153438936.20260801.140153438936-0379555878_PHAM THI TIEU BANG Ung ho NCCCL 0379555877
01/08/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097040508011020212026TM24083301.5390.55024.102021
01/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#0200970415080110163220268yGi695414.5387.34297.101632
01/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042208011006312026SE71470967.5390.79175.100632
01/08/2026 500.000,00 MBVCB.15371970772.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 500.000,00 MBVCB.15371851288.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 9988586968 PHAM ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 50.000,00 MBVCB.15371815380.ung ho MS 2026.218.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 50.000,00 MBVCB.15371802879.ung ho MS 2026.217.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 50.000,00 MBVCB.15371792467.ung ho MS 2026.216.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 50.000,00 MBVCB.15371779478.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 100.000,00 6213IBT1iJH2BWWV.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260801.094610.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
01/08/2026 100.000,00 6213IBT1iJH2538W.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260801.094509.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
01/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097040508010938062026FKYC064916.5389.30722.093751
01/08/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097048808010925222026ej1i144622.5189.70069.092522
01/08/2026 30.000,00 MBVCB.15371476148.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15371424730.PHAN THANH HONG THAO chuyen tien ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1044265650 PHAN THANH HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15371352227.Ung ho MS 2026.202 ( ba Thanh va ba Hong).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 30.000,00 6213IBT1kCLL86RA.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26213115370486.20260801.090828.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
01/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040508010856512026PE6V063629.5390.50176.085651
01/08/2026 10.000,00 6213TPBVI2MXHLDV.quyen gop.20260801.084546.01572346001.VO THANH PHU.970423
01/08/2026 8.566,00 6213IBT1kCLHRH8I.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son FT26213715896854.20260801.082719.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
01/08/2026 100.000,00 6213IBT1iJH29D3J.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.20260801.082100.0984041991.DAO DUC VINH.970432
01/08/2026 10.000,00 6213IBT1aWXEEIEE.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.193 (Anh Hoang Van Khanh).20260801.081805.0339306897.VU DUC TU.970437
01/08/2026 500.000,00 MBVCB.15370577965.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970405080108152520266AXB080409.5388.1308.081525
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15370555797.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071001612806 LE THUY BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 300.000,00 NGUYEN THI NGOC ANH Chuyen tien Ung ho MS 2026.199 em Trinh Cao Bach#SP#020097048808010809312026fkpv885688.5389.82600.080916
01/08/2026 300.000,00 MBVCB.15370174774.ms 2026.195(em nguyen ngoc anh).CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 200.000,00 MBVCB.15370124513.MS2026.192.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 30.000,00 6213MSCBD2XJKUV3.MS 2026 201.20260801.073755.0985745866.NGUYEN THANH HAI.970422
01/08/2026 100.000,00 6213ASCB02J51RU5.UNG HO LAN 2 MS 2026 201 EM MUA A SON-010826-07:30:21 6213ASCB02J51RU5.20260801.073021.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
01/08/2026 500.000,00 MBVCB.15369970798.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 200.000,00 6213IBT1kCLH8ZG8.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26213067410022.20260801.071310.19028891132010.VND-TGTT-NGUYEN XUAN THANG.970407
01/08/2026 15.678,00 MBVCB.15369669635.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.197.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 300.000,00 LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho ms 2026 196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048808010641332026jx1q637619.5388.35195.064133
01/08/2026 300.000,00 LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho ms 2026 197 Thuan An va Linh chi#SP#02009704880801064026202616rx635221.5389.33124.064007
01/08/2026 300.000,00 LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho ms 2026 198 ong Bat Quyen#SP#020097048808010639402026n16q633620.5389.31316.063940
01/08/2026 300.000,00 LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho ms 2026 199 anh Trinh cao bach#SP#020097048808010638532026erbp632025.5387.29424.063853
01/08/2026 300.000,00 LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho ms 2026 200 ong Phong#SP#020097048808010638022026ao7n630301.5390.27620.063802
01/08/2026 300.000,00 LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho ms 2026 201 em Son#SP#0200970488080106372020261y4y628927.5388.25960.063721
01/08/2026 300.000,00 LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho ms 2026 202 ba Thanh va ba Hong#SP#0200970488080106362020268q2h626917.5389.24820.063620
01/08/2026 30.000,00 MBVCB.15369408370.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097048808010456352026gqlo546443.5387.33342.045615
01/08/2026 100.000,00 MBVCB.15368967616.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 1016960560 NGUYEN KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
01/08/2026 10.000,00 6213TPBVI2MXG1CL.UHMS 2026.202 Mong GD Nguyen Thi Thanh,Nguyen Thi Hong an lac gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260801.020220.00005384949.VU HOANG LINH.970423
01/08/2026 50.000,00 6213IBT1kCLZZUYB.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong FT26213153942180.20260801.004156.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
01/08/2026 100.000,00 6213IBT1kCLZKMW6.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong FT26213307837311.20260801.000447.19033091457012.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407
02/08/2026 100.000,00 6214IBT1kCTIZ1T6.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26215771467754.20260802.224813.19073695118013.VND-TGTT-NGUYEN KIEU TRANG.970407
02/08/2026 100.000,00 6214IBT1kCTIK8GU.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215190297692.20260802.223238.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
02/08/2026 500.000,00 MBVCB.15397439247.UNG HO MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 20.000,00 MBVCB.15397421590.Ung ho NCHCCCL Phan Ngoc Phi 0989352675.CT tu 0251001108030 PHAN NGOC PHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140414070307.20260802.140414070307-0908818232_Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
02/08/2026 10.000,00 MBVCB.15397378141.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 300.000,00 6214SHBAP2YFG41S.NGUYEN DUC BACH chuyen tien.20260802.220214.1010547617.NGUYEN DUC BACH.970443
02/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#0200970488080221545020262poo246604.5189.20997.215434
02/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970405080221493920263991085722.5189.4608.214939
02/08/2026 30.000,00 MBVCB.15397059612.NGUYEN DUC SANG ung ho NCHCCCL 0395714993.CT tu 0351001189353 NGUYEN DUC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 10.000,00 MBVCB.15397029782.UH MS 2026.204 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 200.000,00 MBVCB.15397003364.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 1021422330 NGUYEN QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 100.000,00 6214IBT1kCTID2V6.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215935901709.20260802.213333.19026953201011.VND-TGTT-VU HOAI LINH.970407
02/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.204#SP#020097048808022131432026q6n4190916.5189.37754.213127
02/08/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097040508022124412026COJ7013923.5388.9618.212421
02/08/2026 100.000,00 6214IBT1aWXLE6B5.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.204 anh lo van truong.20260802.212024.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
02/08/2026 200.000,00 6214IBT1kCTIJQ4Y.Ung ho ms 2026.204 gia dinh anh lo van truong FT26215380407162.20260802.211336.19036175025011.TKTT-VND-TRAN VU.970407
02/08/2026 100.000,00 6214IBT1kCTIWKZG.ung ho MS 2026.204 FT26215883797065.20260802.211230.19032617409011.VND-TGTT-DUONG NGUYEN QUANG AN.970407
02/08/2026 200.000,00 6214IBT1iJHINJL6.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260802.211009.213788884.NGUYEN THI THUY DUONG.970432
02/08/2026 1.200.000,00 6214IBT1iJHIR24S.Ung ho MS 2026 - 185- 186- 187.20260802.210310.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
02/08/2026 1.200.000,00 6214IBT1iJHIRQXR.Ung ho MS 2026 - 182- 183- 184.20260802.210211.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
02/08/2026 1.200.000,00 6214IBT1iJHIXTD4.Ung ho MS 2026 - 179 - 180- 191.20260802.210044.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
02/08/2026 20.000,00 6214VNIB02TAWQFR.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260802.205449.345825555.DINH KHANH LINH.970441
02/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097048808022050242026jk6q067098.5387.56058.205024
02/08/2026 200.000,00 MBVCB.15396322878.giup MS 2026. 203 (Nguyen Duy Khoa).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 1.000.000,00 6214IBT1iJHIF4GY.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260802.204406.0901134886.NGO NGOC CUONG.970432
02/08/2026 200.000,00 MBVCB.15396241247.Ung ho MS 2026.203( em Nguyen Duy Khoa).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 20.000,00 LE THI VEN.Uh.Ms2029.199 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048808022040342026koge034123.5389.7685.204014
02/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808022040082026l0v9032712.5189.5627.204008
02/08/2026 300.000,00 MBVCB.15396196979.ms2026.203.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI BICH HUONG chuyen tien ung ho ms2026.203 em nguyen duy khoa#SP#020097040508022012562026OYNE030683.5189.63323.201256
02/08/2026 300.000,00 MBVCB.15395563614.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0851000020308 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808021939462026mif8812976.5189.79127.193946
02/08/2026 10.000,00 6214IBT1aWXLP4UD.VU DUC TU Ung ho MS 2026,195 (Em Nguyen Ngoc Anh).20260802.192131.0339306897.VU DUC TU.970437
02/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#020097048808021800012026em76392521.5389.85649.180001
02/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097048808021759082026bche388512.5189.80281.175908
02/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808021758312026caor385700.5388.76524.175831
02/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097048808021757512026snej382655.5387.71842.175731
02/08/2026 100.000,00 MBVCB.15393293341.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 1014762834 TRUONG THI THANH UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 10.000,00 MBVCB.15392795713.TUONG DUNG ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 10.000,00 MBVCB.15392774827.TUONG DUNG ung ho MS 2026.202 (ba Thanh va ba Hong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 10.000,00 MBVCB.15392751165.TUONG DUNG ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 10.000,00 MBVCB.15392722586.TUONG DUNG ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 10.000,00 MBVCB.15392706161.TUONG DUNG ung ho MS 2026.200 (ong Vi Duc Phong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 10.000,00 MBVCB.15392685593.TUONG DUNG ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 10.000,00 MBVCB.15392665325.TUONG DUNG ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#0200970415080216433120269KrM155105.5189.13868.164311
02/08/2026 6.000.000,00 6214IBT1bJMARKQ3.Quyen gop hoac tu thien Ung ho 2 trieu VND cho moi truong hop: MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh), MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen), MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260802.164220.090330507041.NGUYEN DINH MINH TAM.458761
02/08/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140357915916.20260802.140357915916-0902498898_Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
02/08/2026 100.000,00 MBVCB.15391524063.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 7909290796 NGUYEN NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 300.000,00 MBVCB.15391483336.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 300.000,00 MBVCB.15391459114.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 300.000,00 6214ASCB02TQVPJG.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh-020826-16:04:07 6214ASCB02TQVPJG.20260802.160407.88123458888.LE THI LE NGAN.970416
02/08/2026 200.000,00 MBVCB.15391361874.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0071000965194 VO NGOC DIEM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 200.000,00 6214IBT1kCTS832E.MS 2026.204 FT26215718390063.20260802.154534.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
02/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#02009704880802153655202625sd792483.5390.56610.153656
02/08/2026 100.000,00 6214TPBVI2M957DY.Ung ho MS 2026.204 Lo Van Truong.20260802.152639.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
02/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208021525272026RW8C181413.5387.129.152527
02/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140351505250.20260802.140351505250-0973192724_Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
02/08/2026 200.000,00 6214IBT1iJHM52KF.Ung ho MS 2026204 anh Lo Van Truong.20260802.152122.68181019968.LE THI ANH.970432
02/08/2026 200.000,00 6214IBT1iJHM5WEC.Ung ho Ms 2026202 Ba Thanh va ba Hong.20260802.152018.68181019968.LE THI ANH.970432
02/08/2026 200.000,00 6214IBT1iJHMYRW3.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260802.151922.68181019968.LE THI ANH.970432
02/08/2026 100.000,00 MBVCB.15390646623.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 100.000,00 MBVCB.15390643861.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 1.800.000,00 6214IBT1bJMAXZ6L.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Chu Thuc Hung MS 2026 - 190 . Chuc con som hoi phuc.20260802.145010.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
02/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.203 Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208021446552026BQ2E144409.5388.22854.144655
02/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15390286670.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 100.000,00 6214TPBVI2M97GCV.ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).20260802.143233.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
02/08/2026 300.000,00 6214ASCB02TQZW9C.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong-020826-14:28:48 6214ASCB02TQZW9C.20260802.142848.257064779.BUI THI HOANG OANH.970416
02/08/2026 100.000,00 6214ASCB02TQT2GZ.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI HOANG TRANG 0765132477-020826-14:10:38 6214ASCB02TQT2GZ.20260802.141038.31913677.LE CONG MINH.970416
02/08/2026 30.000,00 MBVCB.15390039382.Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808021353242026hmqe506602.5387.3912.135304
02/08/2026 10.000,00 6214IBT1aWXH77C8.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,194 (Anh Bui Anh Dung).20260802.134121.0339306897.VU DUC TU.970437
02/08/2026 500.000,00 6214ASCB02TQMGLQ.UNG HO MS 2026.204 GIA DINH ANH LO VAN TRUONG-020826-13:39:42 6214ASCB02TQMGLQ.20260802.133943.10361437.LE XUAN VINH.970416
02/08/2026 50.000,00 6214ASCB02TQMMV5.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong-020826-13:34:49 6214ASCB02TQMMV5.20260802.133449.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
02/08/2026 50.000,00 6214ASCB02TQ8AI5.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa-020826-13:34:10 6214ASCB02TQ8AI5.20260802.133411.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
02/08/2026 200.000,00 6214IBT1kCT98QHD.Ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong FT26215002768340.20260802.133320.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
02/08/2026 300.000,00 6214SGTTH2CIFUPT.IBFT Ung ho MS 2026.203.20260802.132506.060005542981.NGUYEN HOANG TRANG.970403
02/08/2026 200.000,00 6214IBT1kCT9DXAY.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26215378080330.20260802.132041.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
02/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208021316192026SG69923137.5390.61282.131559
02/08/2026 50.000,00 6214SGTTH2CI866V.IBFT ungho2026.204.20260802.131223.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403
02/08/2026 500.000,00 6214MCOBQ21QDBP2.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260802.130700.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426
02/08/2026 500.000,00 6214MCOBQ21QDBXR.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260802.130636.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426
02/08/2026 100.000,00 MBVCB.15389360384.MS 2026.204-mong gd anh Lo Van Truong som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.191. Mong phep mau den con Tran minh duc#SP#0200970488080213022820260h5q391063.5387.6393.130209
02/08/2026 500.000,00 MBVCB.15389147895.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 100.000,00 MBVCB.15389138131.Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 0341007103216 HOANG THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040508021245292026O8SB088252.5390.34557.124529
02/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097040508021241092026PWZU075052.5389.15301.124109
02/08/2026 500.000,00 6214IBT1kCT2RPM3.DAO THI LE THU ung ho em Chu Thuc Hung , Ms 2026.19 FT26215419917604.20260802.124031.10520002713014.VND-TGTT-DAO THI LE THU.970407
02/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#02009704050802123857202639IQ068290.5390.6298.123837
02/08/2026 200.000,00 6214WBVNP2Y8WP63.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260802.123810.104000939110.NGUYEN VAN NHIET.970412
02/08/2026 500.000,00 6214IBT1kCT23JT2.DAO THI LE THU ung ho gd ba Cao thi Minh MS2016.196 FT26215167371054.20260802.123212.10520002713014.VND-TGTT-DAO THI LE THU.970407
02/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#0200970405080212310520261OXA043218.5390.70316.123105
02/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#0200970422080212310320263R72515154.5389.70227.123103
02/08/2026 100.000,00 6214SGTTH2CIMSJV.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260802.122856.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
02/08/2026 300.000,00 6214ASCB02TQLZY6.MS 2026.204 ANH LO VAN TRUONG-020826-12:26:57 6214ASCB02TQLZY6.20260802.122658.200776329.HUYNH THI THANH HANG.970416
02/08/2026 100.000,00 6214IBT1iJHVXISL.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260802.121305.0984041991.DAO DUC VINH.970432
02/08/2026 100.000,00 6214IBT1iJHVXSPQ.DAO DUC VINH chuyen tien.20260802.121207.0984041991.DAO DUC VINH.970432
02/08/2026 50.000,00 6214IBT1kCT2EBGD.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215210897409.20260802.121039.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
02/08/2026 100.000,00 MBVCB.15388632154.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097048808021158372026vrg9215779.5390.11328.115838
02/08/2026 50.000,00 6214SGTTH2CIBNWD.IBFT LTAT - NCHCCCL.20260802.115733.040078733881.LE THI AN THUY.970403
02/08/2026 100.000,00 6214SGTTH2CIB3HC.IBFT Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260802.115637.040078733881.LE THI AN THUY.970403
02/08/2026 200.000,00 MBVCB.15388468826.ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 0081000858817 HUYNH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 200.000,00 MBVCB.15388432273.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 3719918888 TRAN THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 200.000,00 6214IBT1kCT25RGP.UH ma so 2026.204 A Lo Van Truong FT26215821750068.20260802.115027.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
02/08/2026 500.000,00 MBVCB.15388298687.ms2026.204.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 50.000,00 MBVCB.15388192302.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 50.000,00 MBVCB.15388194404.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 300.000,00 6214IBT1kCT2M6KE.HOANG THI PHUONG THAO chuyen ung ho ms 2006.204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215200483032.20260802.113200.19029706421016.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG THAO.970407
02/08/2026 2.000,00 6214IBT1fJ9S7ATD.Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).20260802.112821.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
02/08/2026 50.000,00 TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097048808021126182026tvk7105063.5387.38814.112618
02/08/2026 5.660,00 6214IBT1kCT2269K.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215620844535.20260802.111741.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
02/08/2026 50.000,00 6214IBT1kCT22DHP.NGUYEN THI HOA chuyen FT26215547882983.20260802.111624.19035912742015.NGUYEN THI HOA.970407
02/08/2026 100.000,00 MBVCB.15387745097.Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 200.000,00 6214IBT1aWXHI6IS.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260802.110122.068704070163451.LE QUANG DINH.970437
02/08/2026 500.000,00 UNG HO NCHCCCL#SP#020097042208021059002026WJUG297314.5390.89753.105840
02/08/2026 30.000,00 6214IBT1kCTCRVD2.2026.204 Lo Van Truong FT26215200498089.20260802.105656.271119926666.VU TUNG LAM.970407
02/08/2026 100.000,00 6214SGTTH2CILI9J.IBFT Ung ho MS 2026.204 - anh Lo Van Truong.20260802.105114.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
02/08/2026 200.000,00 MBVCB.15387509843.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.202.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 200.000,00 6214IBT1kCTCFLE9.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26215406576506.20260802.105010.19027176755012.VND-TGTT-DINH THI THU.970407
02/08/2026 200.000,00 6214IBT1kCTCFPJN.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215400034659.20260802.104905.19027176755012.VND-TGTT-DINH THI THU.970407
02/08/2026 200.000,00 MBVCB.15387458753.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.201.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 50.000,00 6214IBT1kCTCL3ER.Ung ho MS 2026.204 anh Lo Van Truong FT26215239083700.20260802.104456.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
02/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208021044122026K95B298704.5389.9134.104352
02/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208021042462026EOO5728997.5389.1584.104247
02/08/2026 100.000,00 Ug ho MS 2026. 204 (gia dinh anh Lo Van Truong)#SP#020097041508021041312026dYaS828167.5189.95212.104132
02/08/2026 200.000,00 MBVCB.15387333275.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0311000669473 LE QUY TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208021036352026Q8AW669038.5387.68160.103636
02/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097040508021036202026OWBO047173.5189.65571.103621
02/08/2026 200.000,00 6214IBT1kCTC6EA7.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215315296616.20260802.103611.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407
02/08/2026 200.000,00 6214IBT1kCTCEXS5.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215690037624.20260802.103406.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
02/08/2026 500.000,00 6214IBT1kCTCE14B.Ung ho MS 2026.204 Gia dinh anh Lo Van Truong FT26215902970133.20260802.103152.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
02/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097048808021031172026yqjb896902.5390.39348.103117
02/08/2026 100.000,00 6214IBT1kCTCKECK.Ung ho MS2026.204 anh Lo Van Truong FT26215705360711.20260802.103043.19034714350016.VND-TGTT-BUI THI PHUONG ANH.970407
02/08/2026 50.000,00 MBVCB.15387180922.LE THI THUY chuyen tien MS2026.204.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 200.000,00 6214IBT1kCTCAT83.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215705328950.20260802.102300.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
02/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097048808021022042026ba6e860450.5189.89128.102205
02/08/2026 50.000,00 6214ORCOQ21QG4KJ.LOC HO TRO MS 2026.204 LOVANTRUONG.20260802.102159.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
02/08/2026 55.555,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140311814927.20260802.140311814927-0902984994_Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
02/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140311794330.20260802.140311794330-0938122191_Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
02/08/2026 200.000,00 6214IBT1iJHVBVJT.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 204 LO VAN TRUONG.20260802.102011.247529918.LE THI HOA.970432
02/08/2026 15.000,00 6214IBT1iJHVB9WN.tu thien.20260802.101931.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
02/08/2026 100.000,00 6214TPBVI2M9GUXJ.Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).20260802.101930.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
02/08/2026 200.000,00 MBVCB.15387021008.LE DINH NGHIA NAM chuyen tien Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.204 Gia dinh Anh Lo Van Truong#SP#020097048808021018432026upiu846943.5388.71028.101843
02/08/2026 10.000,00 6214IBT1kCTC4C61.ung ho ms 2026.204, gia dinh anh Lo Van Truong, chuc anh va gia dinh binh an FT26215256759011.20260802.101822.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
02/08/2026 150.000,00 6214IBT1aWXHD9MA.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260802.101804.106704070013237.DINH ANH NHAT.970437
02/08/2026 50.000,00 6214IBT1kCTCBGU4.Ung ho MS 2026.204 anh Lo Van Truong FT26215203076618.20260802.101654.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
02/08/2026 300.000,00 6214IBT1kCTCBGSS.Ung ho MS 226.204 gd anh Lo Van Truong FT26215805342706.20260802.101654.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
02/08/2026 20.000,00 6214IBT1iJHV56N3.chau ha tung chau nam phong tu thien.20260802.101613.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
02/08/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#0200970422080210152820268HHG743797.5389.53646.101508
02/08/2026 200.000,00 MBVCB.15386953533.LE DINH NGHIA NAM chuyen tien Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 700.000,00 6214IBT1bJMAFK7H.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260802.101253.00028888.LAM THANH VO.970427
02/08/2026 500.000,00 6214ASCB02TYS7YN.UNG HO MS 2026.199 ANH TRINH CAO BACH-020826-10:07:09 6214ASCB02TYS7YN.20260802.100710.235335678.NGUYEN VAN DUNG.970416
02/08/2026 100.000,00 6214IBT1kCTC84NB.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215256707188.20260802.100319.19025553376010.VND-TGTT-VU TAM.970407
02/08/2026 200.000,00 MBVCB.15386732467.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 1032862707 PHAM THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 5.000,00 6214IBT1kCTCIB6E.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215650138020.20260802.100031.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
02/08/2026 500.000,00 6214IBT1kCTCDXEC.Ung ho gd a Truong FT26215400960240.20260802.095334.7931377352.LE THI NGOC HAO.970407
02/08/2026 10.000,00 MBVCB.15386588630.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 50.000,00 MBVCB.15386526463.ung ho ms 2026.204 .CT tu 9243070679 LE VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 300.000,00 6214IBT1aWXHCAFC.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260802.093534.069704070006277.NGO VAN SON.970437
02/08/2026 300.000,00 6214IBT1aWXHCPQR.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260802.093335.069704070006277.NGO VAN SON.970437
02/08/2026 30.000,00 6214VNIB02TYKSMN.Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).20260802.093127.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
02/08/2026 50.000,00 6214IBT1kCT1NUXG.MS 2026.204 FT26215875947306.20260802.092802.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
02/08/2026 100.000,00 6214TPBVI2M9URFZ.Ung ho Ms 2026.204 ( gia dinh anh Lo Van Truong).20260802.092549.78783623999.NGUYEN THI HOA.970423
02/08/2026 300.000,00 MBVCB.15386096318.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.203( em Nguyen Duy Khoa) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 200.000,00 6214MSCBD2XWGSPD.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260802.091236.1300182193333.TRAN THANH NGUYEN.970422
02/08/2026 10.000,00 MBVCB.15385819157.Chuyen tien ung ho.CT tu 0061001010535 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/08/2026 5.660,00 6214IBT1kCT174K3.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa FT26215026928406.20260802.085439.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
02/08/2026 300.000,00 6214VNIB02TYUZ5E.Ung ho MS2026.198( ong Dinh Bat Quyen).20260802.084429.182910999.NGUYEN PHUONG ANH.970441
02/08/2026 50.000,00 MBVCB.15385528319.ung ho MS 2026.221.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 50.000,00 MBVCB.15385519976.ung ho MS 2026.220.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 50.000,00 MBVCB.15385513604.ung ho MS 2026.219.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 300.000,00 6214IBT1kCT1B2CZ.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26215379907734.20260802.084123.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
02/08/2026 100.000,00 6214IBT1kCT1PS4F.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26215211480906.20260802.083213.19039727462011.VND-TGTT-NGUYEN THI VIET TRINH.970407
02/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097048808020831332026rame422933.5388.74944.083133
02/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208020827392026U0CU823063.5387.61497.082720
02/08/2026 200.000,00 MBVCB.15385306133.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0491001824592 LE THI THUY DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208020825322026OSJU632186.5388.53894.082533
02/08/2026 200.000,00 NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho MS 2026. 202 ba Thanh va Hong#SP#0200970415080208245320261fb0290512.5389.51484.082453
02/08/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808020824022026bzkk395732.5389.47853.082342
02/08/2026 100.000,00 NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho MS 2026. 203 e Nguyen Duy Khoa#SP#020097041508020823292026x7aI286154.5389.46766.082329
02/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208020820482026JCTA281895.5189.37341.082049
02/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208020820162026SPQ6909654.5389.35198.082016
02/08/2026 200.000,00 MBVCB.15385163410.Chia se den nhung gia dinh bat hanh.CT tu 1968107940 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/08/2026 100.000,00 6214ASCB02TYZKMZ.UNG HO MS 2026 204 GIA DINH ANH LO VAN TRUONG-020826-08:08:03 6214ASCB02TYZKMZ.20260802.080804.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
02/08/2026 200.000,00 MBVCB.15385012010.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 200.000,00 MBVCB.15384966045.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#0200970405080207592720264SK4011499.5390.64698.075927
02/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15384808897.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097048808020749122026ql07278700.5387.33574.074912
02/08/2026 200.000,00 MBVCB.15384677976.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 200.000,00 6214TPBVI2M9JUGY.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260802.073508.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
02/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208020732332026LQZA453115.5388.85672.073234
02/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.204-gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097040508020650582026QV1F025429.5390.86720.065058
02/08/2026 200.000,00 MBVCB.15384191505.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0261003454961 NGUYEN THI THU LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 100.000,00 MBVCB.15384106050.Chuyen tien ung ho ms 2026 204 anh Lo Van Truong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
02/08/2026 300.000,00 MBVCB.15384048831.ung ho MS 2026.199 (Trinh Cao Bach).CT tu 0011004352942 CHU THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
02/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa)#SP#020097041508020618022026WebZ863196.5387.31865.061747
02/08/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808020537192026zimh036115.5389.95226.053659
02/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208020306212026DCF1897719.5389.50040.030621
02/08/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040508020157452026QY7Z039868.5387.28488.015746
02/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040508020155282026FXJU039466.5388.29365.015528
02/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#0200970422080201120320260R79893141.5390.9490.011204
02/08/2026 10.000,00 6214TPBVI2M916E9.UHMS 2026.203 Mong em Nguyen Duy Khoa benh chuyen bien tot,GD an lac gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260802.002537.00005384949.VU HOANG LINH.970423
02/08/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808020001452026ebgo960179.5189.59720.000145
02/08/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422080123301420262RCR642204.5189.26979.232954
02/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097042208012319312026H5YP145879.5387.14109.231932
02/08/2026 50.000,00 6213ABBKP2YC9A5Q.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260801.230918.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
03/08/2026 50.000,00 MS 2026.204#SP#020097042208032256572026YN8M858832.5387.44083.225658
03/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140576499738.20260803.140576499738-0973192724_Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
03/08/2026 100.000,00 MBVCB.15412411516.Ung ho MS 2026.205 (Ba Nguyen Thi Toai).CT tu 0301000408901 PHAM THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 100.000,00 6215IBT1kCT7RSCM.MS2026.205 FT26216213308326.20260803.222631.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
03/08/2026 10.000,00 MBVCB.15412235441.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097041508032205402026B1py503671.5189.5721.220540
03/08/2026 50.000,00 6215MCOBQ211C1BR.Ung ho ms2026.204 lo van truong.20260803.220311.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
03/08/2026 100.000,00 6215IBT1kCT7H4GC.Ung ho ms 2026.158 4 chau be mo coi FT26216164539741.20260803.220032.19035908805010.VND-TGTT-NGUYEN THI KIEU VAN.970407
03/08/2026 50.000,00 6215MCOBQ211MWQR.Ung ho ms2026.205 nguyen thi toai.20260803.214805.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
03/08/2026 15.000,00 MBVCB.15411910435.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 100.000,00 MBVCB.15411884556.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 1012490890 HOANG THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 20.000,00 MBVCB.15411852194.Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Nguyen Thi Toai ms 2026.205#SP#020097042208032128422026BO0L909996.5389.65853.212843
03/08/2026 20.000,00 MBVCB.15411807153.Ung ho MS 2026.204 (anh Lo Van Truong - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 20.000,00 MBVCB.15411765011.Ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 200.000,00 6215IBT1iJH5D13U.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260803.212059.26101991.HO THI NGOC CHI.970432
03/08/2026 15.000,00 MBVCB.15411713859.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.204 (gia dinh Anh Lo Van Truong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 20.000,00 MBVCB.15411699267.Ung ho MS 2026.202 (ba Thanh, ba Hong - Lao Cai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 20.000,00 MBVCB.15411613662.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son - Dien Bien).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 100.000,00 MBVCB.15411606965.ung ho 2026.205 ba nguyen thi toai.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 15.000,00 MBVCB.15411510919.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15411509451.NGUYEN TAN THUAN ung ho MS 2026.204.CT tu 0631003724557 NGUYEN TAN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 30.000,00 MBVCB.15411126169.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 100.000,00 6215IBT1kCTGNCDS.Ung Ho MS 2026.205 Nguyen Thi Toai FT26215021610220.20260803.203142.19038456577014.VND-TGTT-TRAN VAN DUC.970407
03/08/2026 10.000,00 6215IBT1aWXF3AS5.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,197 (Em Thuan An va em Linh Chi)..20260803.202819.0339306897.VU DUC TU.970437
03/08/2026 100.000,00 6215SGTTH2C6NEAA.IBFT Ung ho NCHCCCL.20260803.201104.060125429788.NGUYEN NHAT QUANG.970403
03/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#02009704050803200723202623EO089706.5388.20104.200703
03/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097040508032006372026HC6G085818.5390.14601.200637
03/08/2026 1.800.000,00 6215IBT1bJMG85AX.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho ba Nguyen Thi Toai MS 2026 - 205.20260803.200518.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
03/08/2026 1.000.000,00 6215IBT1kCTG46EH.Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26215082700588.20260803.195325.8989088688.PHAM VAN HA.970407
03/08/2026 200.000,00 MBVCB.15409640116.uh ma so 2026.204 ( gd anh lo van truong).CT tu 1030636838 NGUYEN HONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 500.000,00 MBVCB.15409385119.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.205 (Ba Nguyen Thi Toai).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097040508031853592026N1IC000441.5390.35764.185339
03/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808031847422026hfaj257458.5388.93240.184742
03/08/2026 10.000,00 MBVCB.15409142553.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#0200970405080318423120264N5K031307.5388.56195.184232
03/08/2026 500.000,00 MBVCB.15408789135.Co so cham nuoi tre bi bo roi.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/08/2026 300.000,00 NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026.205 BA NGT TOAI-030826-18:19:12 TgbE778362#SP#020097041608031819122026TgbE778362.5389.94591.181912
03/08/2026 7.000.000,00 Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#0200970422080318081520264YT4762313.5387.21437.180816
03/08/2026 100.000,00 6215TPBVI2MH7ZJ7.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260803.175801.03084979101.DANG VAN ANH.970423
03/08/2026 100.000,00 6215TPBVI2MH7JAF.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260803.175701.03084979101.DANG VAN ANH.970423
03/08/2026 100.000,00 6215TPBVI2MH7CAQ.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260803.175600.03084979101.DANG VAN ANH.970423
03/08/2026 100.000,00 6215TPBVI2MH71QK.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260803.175505.03084979101.DANG VAN ANH.970423
03/08/2026 100.000,00 6215TPBVI2MH7AUA.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260803.175429.03084979101.DANG VAN ANH.970423
03/08/2026 50.000,00 6215TPBVI2MH6IWW.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260803.175032.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
03/08/2026 10.000.000,00 Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208031749582026HUBE737940.5388.91878.174937
03/08/2026 100.000,00 MBVCB.15408014025.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0011002437573 PHAM DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 500.000,00 MBVCB.15407450071.UNG HO MS 2026.205 ( NGUYEN THI TOAI ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 100.000,00 6215SGTTH2C6UZQX.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai.20260803.171611.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
03/08/2026 300.000,00 MBVCB.15407280521.ms 2026 199 anh TRINH CAO BACH.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/08/2026 100.000,00 6215IBT1kCT4Y5L2.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26215006900047.20260803.170746.19037440287011.VND-TGTT-LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
03/08/2026 300.000,00 MBVCB.15407252504.ms 2026 205 ba NGUYEN THI TOAI.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/08/2026 200.000,00 MBVCB.15407238530.ms 2026 200 ong VI DUC PHONG.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/08/2026 100.000,00 MBVCB.15406930052.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0011004276791 LE XUAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 100.000,00 MBVCB.15406923934.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0011004276791 LE XUAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 50.000,00 MBVCB.15406855974.Gd Nga Phat giup do ba Nguyen Thi Toai, MS 2026.205..CT tu 1056049150 LE TIEN PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208031632412026K4R1791191.5388.43870.163242
03/08/2026 5.000.000,00 Ung Ho MS 2026.205 Nguyen thi toai#SP#020097042208031620282026UTBP888450.5389.67725.162028
03/08/2026 100.000,00 6215NAMAP2YJ6QJ9.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260803.161805.656786688.CHAU MINH DAT THIEN.970428
03/08/2026 100.000,00 MBVCB.15406384587.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 200.000,00 6215IBT1fJ9MVAHB.Ung ho MS 2026.205.20260803.160408.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
03/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970488080315424520263icy432724.5389.37222.154245
03/08/2026 30.000,00 MBVCB.15405702540.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 100.000,00 6215IBT1aWXF14LK.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260803.152708.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
03/08/2026 100.000,00 6215IBT1iJHPAEJ6.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260803.152239.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
03/08/2026 100.000,00 6215IBT1iJHPA5GK.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260803.152119.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
03/08/2026 30.000,00 6215MSCBD2X9SSIT.gui ms 2026 204.20260803.152014.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
03/08/2026 200.000,00 6215IBT1kCTBCKVV.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai FT26215535700060.20260803.150526.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
03/08/2026 10.000,00 MBVCB.15405353039.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 500.000,00 6215IBT1kCTBJLA3.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26215208150168.20260803.145939.19020751701669.VND-TGTT-TRAN THI VAN.970407
03/08/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#0200970488080314483120263lpv253004.5389.33165.144831
03/08/2026 50.000,00 6215IBT1kCT5R47B.MS 2026.205 FT26215905009725.20260803.144553.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
03/08/2026 100.000,00 6215TPBVI2MHGJ79.Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).20260803.144049.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423
03/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#0200970488080314404320265yn0229110.5390.91743.144043
03/08/2026 100.000,00 MBVCB.15404940410.NGUYEN NU THUY TRINH chuyen tien ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).CT tu 0041000221686 NGUYEN NU THUY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 200.000,00 6215IBT1kCT5LB5Y.NGUYEN THI NHU Y chuyen Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Nhu Y 0763190936 FT26215803580374.20260803.142859.19039600003016.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU Y.970407
03/08/2026 10.000,00 6215IBT1kCT5HEBD.ung ho ms 2026.205, Ba Nguyen Thi Toai, con chuc Ba va gia dinh binh an FT26215628900282.20260803.142608.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
03/08/2026 200.000,00 6215TPBVI2MHEVTF.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260803.142515.04347933601.DANG LE HUYEN ANH.970423
03/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai-030826-14:24:58 xBcG217370#SP#020097041608031424582026xBcG217370.5387.8593.142458
03/08/2026 100.000,00 MBVCB.15404866694.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 200.000,00 6215TPBVI2MHEE1I.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).20260803.142320.04347933601.DANG LE HUYEN ANH.970423
03/08/2026 200.000,00 6215TPBVI2MHEFV8.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).20260803.141912.04347933601.DANG LE HUYEN ANH.970423
03/08/2026 150.000,00 6215IBT1kCT5E762.NGUYEN THI THANH TRANG ung ho MS 2026.205 FT26215664340700.20260803.141532.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
03/08/2026 200.000,00 6215IBT1kCT5EIRF.THANH TRANG ung ho MS 2026.204 FT26215083361720.20260803.141432.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
03/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808031413022026spv7147744.5389.47945.141242
03/08/2026 50.000,00 6215MCOBQ21B48L9.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260803.141300.03101010865852.DIEU THI BICH.970426
03/08/2026 200.000,00 MBVCB.15404692437.TRAN THI NGOC TUOI chuyen tien ung ho MS 2026.205( ba nguyen thi Toai).CT tu 1024722837 TRAN THI NGOC TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai-030826-14:07:40 QDRC544589#SP#020097041608031407402026QDRC544589.5388.22767.140740
03/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208031407212026GGDZ555026.5389.21217.140722
03/08/2026 200.000,00 6215IBT1kCT571CI.Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai FT26215668842153.20260803.140631.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
03/08/2026 300.000,00 MBVCB.15404539430.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 200.000,00 MBVCB.15404502611.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0081000121319 DUONG THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208031350142026NQK5126548.5189.39903.135014
03/08/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#0200970422080313493620262XUB391587.5387.38200.134936
03/08/2026 100.000,00 MBVCB.15404383955.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1052763352 VO THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 1.000.000,00 6215IBT1fJ9VXKYY.ung ho ms 2026.205( ba nguyen thi toai).20260803.133125.6688699.DOAN THI BICH HUONG.970431
03/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.205 ba nguyen thi toai#SP#020097048808031327242026ijkd033547.5389.36871.132724
03/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808031325392026fjhu029480.5189.27795.132539
03/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208031322392026A00V943234.5389.15263.132218
03/08/2026 200.000,00 MBVCB.15404042721.Ung ho MS 2026.205(ba Nguyen Thi Toai).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 100.000,00 ung ho ma so 2026.203 em Ng Duy Khoa#SP#020097048808031308442026vqof991967.5389.53910.130824
03/08/2026 50.000,00 MBVCB.15404015609.ung ho MS 2026.205.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 50.000,00 MBVCB.15404003248.ung ho MS 2026.204.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15403975302.TRAN THI LIEP chuyen tien ung ho MS 2026_205 cho ba Nguyen Thi Toai va Nguyen Thi Thuan.CT tu 0601000386063 TRAN THI LIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 10.000,00 6215IBT1aWXTLQ6U.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,196 (Ba Cao Thi Minh).20260803.125357.0339306897.VU DUC TU.970437
03/08/2026 50.000,00 6215ORCOQ21BJ3N4.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai.20260803.125052.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
03/08/2026 30.000,00 6215ORCOQ21BJXZ3.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260803.124859.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
03/08/2026 30.000,00 6215ORCOQ21BJKG8.NGUYEN LE THUY GIANG uqng ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa.20260803.124747.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
03/08/2026 30.000,00 6215ORCOQ21BJEGQ.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong.20260803.124627.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
03/08/2026 30.000,00 6215ORCOQ21BJUZ5.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.201 em Mua A Son.20260803.124454.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
03/08/2026 30.000,00 6215ORCOQ21BJZGC.NGUYEN HOANG MINH ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong.20260803.124308.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
03/08/2026 100.000,00 6215IBT1iJHUNXSY.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260803.124300.0983523372.NGUYEN MAI LINH.970432
03/08/2026 300.000,00 6215MCOBQ21B85T4.Ung ho ms 2026 205.20260803.123900.11001010752619.NGUYEN THANH NHAN.970426
03/08/2026 100.000,00 MBVCB.15403633415.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0541000304904 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 100.000,00 6215IBT1iJHURFPM.VU THI THU THAO chuyen tien 2026 205 nguyen thi toai.20260803.123418.111555222.VU THI THU THAO.970432
03/08/2026 100.000,00 TRUONG THUY DUNG Chuyen tien 2026 205 nguyen thi toai#SP#020097048808031224322026nhc8881208.5388.39993.122432
03/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808031217182026cves858418.5189.98480.121718
03/08/2026 100.000,00 6215IBT1kCTY7KNA.Ung ho MS 2026. 205 ba Nguyen Thi Toai FT26215228380655.20260803.120933.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
03/08/2026 50.000,00 6215IBT1kCTYA3MC.Giup ma so 2026.205 FT26215379557429.20260803.120437.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
03/08/2026 1.000,00 MBVCB.15403098538.NGUYEN THUY DUONG chuyen tien.CT tu 1018814913 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 300.000,00 MBVCB.15402949215.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0271000609003 NGUYEN NGOC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 25.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140484793637.20260803.140484793637-0343882448_Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
03/08/2026 300.000,00 MBVCB.15402714284.TRINH THI MAI THANH chuyen ungr ho baf nguyen thi doai tien.CT tu 0151000539988 TRINH THI MAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 100.000,00 6215IBT1aWXT715W.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260803.113351.0000644278.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
03/08/2026 300.000,00 MBVCB.15402663930.Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0371003848572 NGUYEN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 5.660,00 6215IBT1kCTYS7EE.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai FT26215682217670.20260803.113146.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
03/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15402492145.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 9705306906 NGUYEN VU THACH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405080311191020266X10091083.5387.23030.111910
03/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208031111132026KSCF940453.5387.69829.111113
03/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808031109482026790x603432.5189.61390.110948
03/08/2026 200.000,00 6215IBT1kCTPNJ7Z.TONG THI HAI THU ung ho ms 2026.201 ,em mua a son FT26215268809311.20260803.110850.19020501070019.VND-TGTT-TONG THI HAI THU.970407
03/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#0200970422080311022720268W35609568.5390.14083.110228
03/08/2026 1.000,00 MBVCB.15402152272.Chuyen tien ung ho.CT tu 9396272425 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
03/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208031100502026SH69416127.5389.4054.110051
03/08/2026 200.000,00 6215IBT1kCTPTQPF.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26215291860307.20260803.105459.19035406506011.VND-TGTT-NGO VAN CHANH.970407
03/08/2026 500.000,00 6215TPBVI2MHMA98.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260803.104811.03576371901.NGUYEN THUY DUONG.970423
03/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.205#SP#020097048808031046382026wv6s514233.5390.14073.104638
03/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#0200970422080310254120269GKB748075.5387.82628.102541
03/08/2026 500.000,00 6215IBT1fJ9V5365.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260803.102430.9021665619085.LE HOANG GIA TRUONG.963388
03/08/2026 200.000,00 6215IBT1kCTPYMIM.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26215663565308.20260803.101953.3903862728.Tu Thuy Thanh Ha.970407
03/08/2026 200.000,00 6215IBT1iJHUUDTI.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 205 NGUYEN THI TOAI.20260803.101936.247529918.LE THI HOA.970432
03/08/2026 50.000,00 MBVCB.15401521167.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 200.000,00 6215IBT1kCTP83NL.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.204 anh Lo van Truong FT26215759487709.20260803.101314.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
03/08/2026 50.000,00 6215IBT1iJHU8C2E.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260803.101147.0988962376.HO THI NGOC CHI.970432
03/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097040508031007122026V8DF092342.5389.72142.100712
03/08/2026 30.000,00 MBVCB.15401302012.Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208031003302026DNH5496205.5189.50343.100331
03/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN VIET TUAN chuyen tienung ho MS 2026.205 .Ba nguyen thi toai#SP#0200970405080309593220269WV1036434.5387.25977.095932
03/08/2026 300.000,00 6215IBT1kCTP9V47.Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai FT26215304824147.20260803.095449.19027478456014.VND-TGTT-TRAN VAN DAI.970407
03/08/2026 200.000,00 6215IBT1kCTP9SZT.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26215587864527.20260803.095440.19035763208019.VND-TGTT-TRAN HAI DANG.970407
03/08/2026 500.000,00 6215IBT1iJHUV8HU.Ms 2026-201 uh em Mua A Son.20260803.095301.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
03/08/2026 500.000,00 6215IBT1iJHUVC7U.Ms 2026-203 uh em Nguyen Duy Khoa.20260803.095118.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
03/08/2026 500.000,00 6215IBT1iJHUVQWP.Ms 2026-205 uh ba Nguyen Thi Toai.20260803.095021.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
03/08/2026 500.000,00 6215IBT1iJHUDF31.Ms 2026-204 uh gia dinh Lo Van Truong.20260803.094929.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
03/08/2026 2.000.000,00 DAO QUANG VINH Chuyen tienUng ho MS 2026205 nguyen thi toai#SP#020097048808030933362026ennz241633.5387.81212.093336
03/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140464696242.20260803.140464696242-0326683902_Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
03/08/2026 200.000,00 MBVCB.15400800813.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1024027363 TRUONG THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#02009704050803091951202675OV060373.5387.8287.091951
03/08/2026 50.000,00 MBVCB.15400611535.ung ho ms 2026.203 em nguyen duy khoa.CT tu 1026261426 THAI KIM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 200.000,00 MBVCB.15400606476.Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 500.000,00 MBVCB.15400602952.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0071004432098 NGUYEN THI KHANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 50.000,00 6215NAMAP2YJLUN3.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai.20260803.090859.199911119.TRAN MINH DUC.970428
03/08/2026 200.000,00 MBVCB.15400468049.Ung ho MS 2026 083 Em Nguyen Thi Dung.CT tu 0451000214940 NGUYEN THI HA NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 100.000,00 6215SGTTH2CNG2QN.IBFT PHAM VU DON chuyen tien Ms ung ho 2026.205 NguyenThi toai.20260803.090717.060322980127.PHAM VU DON.970403
03/08/2026 100.000,00 6215IBT1iJHUJ53U.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260803.090300.0984041991.DAO DUC VINH.970432
03/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048808030857102026e8d3114052.5388.98425.085710
03/08/2026 100.000,00 MBVCB.15400287376.MS 2026.205.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 200.000,00 MBVCB.15400122368.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0071002335657 VO SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 1.300.000,00 MBVCB.15400083795.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 1030162519 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 100.000,00 MBVCB.15400039348.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 200.000,00 6215ASCB02TBCBSV.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai-030826-08:34:08 6215ASCB02TBCBSV.20260803.083409.49407677.TRAN VAN THANG.970416
03/08/2026 50.000,00 VCB.CTTL.02/08/2026.Ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong. CT tu 1024507258 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 15.000,00 MBVCB.15399957075.2026.202( ba Thanh .ba Hong).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 15.000,00 MBVCB.15399922572.2026.203( Nguyen Duy Khoa).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 100.000,00 MBVCB.15399918190.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 9919380400 VO THUY NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 15.000,00 MBVCB.15399909292.2024.204( Lo Van Truong).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 200.000,00 PHAM THI THU HA chuyen tien Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208030824342026D4G1664652.5189.73652.082434
03/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208030818212026J8QQ638878.5390.51150.081821
03/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.204 Gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097040508030813542026662B000695.5389.35581.081354
03/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.205#SP#0200970422080308125120265HN3205924.5387.31996.081231
03/08/2026 100.000,00 VCB.CTDK.10/01/2026.ung ho NCHCCCL + tham+0929030500. CT tu 0111000192254 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 100.000,00 6215IBT1aWXTCC1L.ung ho MS 2026.203 em nguyen duy khoa.20260803.075555.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
03/08/2026 300.000,00 MBVCB.15399338628.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 300.000,00 MBVCB.15399333971.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 10.000,00 6215MCOBQ21ANQRD.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260803.074040.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
03/08/2026 300.000,00 MBVCB.15399319600.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.205-ba Nguyen Thi Toai#SP#0200970405080307392620264LUP022493.5388.26466.073926
03/08/2026 100.000,00 6215ASCB02TBB3C9.UNG HO MS 2026 205 BA NGUYEN THI TOAI-030826-07:31:48 6215ASCB02TBB3C9.20260803.073148.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
03/08/2026 100.000,00 6215IBT1iJH8HW33.ZP262150105676 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260803.073143.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
03/08/2026 300.000,00 MBVCB.15399167112.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 100.000,00 ung ho MS. 2026.204 .gd anh lo van truong#SP#020097042208030715172026LEM2227088.5387.56972.071517
03/08/2026 500.000,00 6215IBT1kCT87J3H.Ung ho MS 2026.204 Lo Van Truong FT26215990241889.20260803.070042.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
03/08/2026 100.000,00 MBVCB.15398766628.Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 2387562799 LUONG THIEN TUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 200.000,00 6215IBT1iJH87FUX.MP Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.20260803.063517.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
03/08/2026 200.000,00 6215IBT1iJH87H3M.MP Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260803.063356.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
03/08/2026 200.000,00 6215IBT1iJH8766K.MP Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260803.063243.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
03/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.201 EM Mua A Son#SP#020097048808030617092026ahrn611769.5388.20597.061709
03/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808030557412026vqh4576444.5389.93415.055741
03/08/2026 55.000,00 MBVCB.15398385027.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.203 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208030552352026B1PC787758.5387.88260.055235
03/08/2026 55.000,00 MBVCB.15398370137.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.204 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208030549042026U7YK569966.5388.84361.054904
03/08/2026 200.000,00 MBVCB.15398280770.Ung ho MS 2026.204 ( gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 50.000,00 6215IBT1kCT8V4KR.ung ho ms 2026 199 FT26215284400304.20260803.035739.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
03/08/2026 50.000,00 6215IBT1kCT8VBXB.ung ho ms 2026 200 FT26215073366905.20260803.035637.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
03/08/2026 50.000,00 6215IBT1kCT8VBIE.ung ho ms 2026 201 FT26215083014346.20260803.035546.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
03/08/2026 50.000,00 6215IBT1kCT8V5GK.ung ho ms 2026 202 FT26215842064753.20260803.035441.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
03/08/2026 50.000,00 6215IBT1kCT8V51B.ung ho ms 2026 203 FT26215204211002.20260803.035355.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
03/08/2026 50.000,00 6215IBT1kCT8VYBW.ung ho ms 2026 204 FT26215580898480.20260803.035256.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
03/08/2026 50.000,00 6215IBT1kCT8VPKN.ung ho ms 2026 193 FT26215384751971.20260803.035139.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
03/08/2026 50.000,00 6215IBT1kCT81JM8.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215110334736.20260803.004226.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407
03/08/2026 500.000,00 6215IBT1kCT8J78X.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong FT26215705888687.20260803.003543.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407
03/08/2026 500.000,00 6215IBT1kCT8JW2S.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26215551217472.20260803.002656.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407
03/08/2026 500.000,00 6215IBT1kCT8WFP1.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26215109080335.20260803.002432.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407
03/08/2026 500.000,00 6215IBT1kCT8W6YF.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26215109071090.20260803.002228.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407
03/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097040508030000482026UEUE037067.5189.35233.000048
03/08/2026 500.000,00 MBVCB.15397873294.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0071001142450 AU DUONG LE HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
03/08/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208022336522026JO66257832.5389.14752.233653
03/08/2026 200.000,00 TRINH NGOC THAO NGAN Chuyen tien ung ho Ms 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#0200970488080223260020264rdd366586.5389.3381.232540
03/08/2026 100.000,00 MBVCB.15397737000.ung ho ms 2026.204 gia dinh anh lo van truong.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208042252412026A7RS128515.5389.75636.225241
04/08/2026 10.000,00 6216TPBVI2MNYXBR.MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).20260804.225054.02935403901.LE THI BE DAO.970423
04/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#0200970415080422344120262hEO479465.5388.37350.223441
04/08/2026 50.000,00 6216IBT1iJHG7ZYT.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260804.223114.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
04/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh#SP#02009704880804223053202600ja615295.5390.28198.223053
04/08/2026 50.000,00 6216SGTTH2CPNPMD.IBFT Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260804.222750.060319018576.NGUYEN THI TRUC MAI.970403
04/08/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140731898170.20260804.140731898170-0966261802_Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
04/08/2026 200.000,00 6216IBT1kCTRCBEI.Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai FT26217560469945.20260804.221546.19030598997011.VND-TGTT-NGUYEN THI LIEN.970407
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15426958590.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0051000506095 NGUYEN THI THANH TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 6216IBT1aWXRU3WB.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260804.221048.180704070001932.MAI CONG TAO.970437
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15426928254.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0541000336692 NGUYEN THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 10.000,00 MBVCB.15426882496.NGUYEN VAN VAN, Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:NCHCCCL#SP#020097040508042137462026JG9K067090.5389.48950.213730
04/08/2026 15.000,00 MBVCB.15426506335.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.206 ( Chi Pham Thi Quynh )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 30.000,00 6216IBT1kCTXHB5D.2026.205 Nguyen Thi Toai FT26217700044030.20260804.212629.271119926666.VU TUNG LAM.970407
04/08/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Pham Thi Quynh ms 2026.206#SP#020097042208042049502026YM31930721.5387.11244.204950
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15425960719.Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 10.000,00 6216IBT1aWXRDU3M.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,199 (Anh Trinh Cao Bach).20260804.204312.0339306897.VU DUC TU.970437
04/08/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai-040826-20:41:22 FTeV324267#SP#020097041608042041232026FTeV324267.5189.61029.204123
04/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097048808042041082026upsu347941.5388.60194.204051
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15425736336.Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 50.000,00 6216VNIB02TF8QCF.ung ho MS 2026.202 (ba Thanh va ba Hong).20260804.202823.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
04/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh-040826-20:21:36 GD5E976541#SP#020097041608042021362026GD5E976541.5389.40737.202136
04/08/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140715924867.20260804.140715924867-0765500092_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
04/08/2026 200.000,00 6216IBT1kCTXWE1L.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26216560098590.20260804.200835.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
04/08/2026 400.000,00 MBVCB.15425065224.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0021001807319 TRAN HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 90.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097042208041929192026M59N488759.5189.93898.192859
04/08/2026 500.000,00 6216IBT1kCT3AJLY.ung ho ms 2026 206 PHAM THI QUYNH FT26216009306860.20260804.192303.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407
04/08/2026 200.000,00 MBVCB.15424502073.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 75.000,00 MBVCB.15424487285.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 50.000,00 6216MCOBQ21MVQAP.Ung ho ms2026.206 pham thi quynh.20260804.191631.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
04/08/2026 45.000,00 MBVCB.15424471117.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208041915452026PMNL784592.5389.99166.191546
04/08/2026 25.000,00 MBVCB.15424460154.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 25.000,00 MBVCB.15424455056.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 25.000,00 MBVCB.15424419120.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 250.000,00 MBVCB.15424424824.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#0200970488080419120120265o9f012534.5388.70945.191201
04/08/2026 35.000,00 MBVCB.15424391252.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097048808041907472026qjjx994923.5189.40727.190747
04/08/2026 5.000,00 6216IBT1kCT3IXC8.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh FT26216132097527.20260804.190440.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
04/08/2026 20.000,00 MBVCB.15423737790.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140697124059.20260804.140697124059-0973192724_Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
04/08/2026 50.000,00 6216TPBVI2MIXZRH.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260804.181845.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
04/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208041811342026ORUY518081.5390.32498.181135
04/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208041810282026BWB3797198.5388.25094.181008
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15423241425.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097048808041804492026013y717226.5388.82665.180449
04/08/2026 1.800.000,00 6216IBT1bJMGEY55.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho GD Pham Thi Quynh , mong GD vuot qua kho khan.20260804.180411.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
04/08/2026 100.000,00 6216VNIB02T8IYRZ.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260804.180318.601704060647190.LE NGUYEN PHUONG LOAN.970441
04/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh-040826-18:00:41 YIdU027898#SP#020097041608041800412026YIdU027898.5389.51349.180021
04/08/2026 100.000,00 6216TPBVI2MIKISS.Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).20260804.175629.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
04/08/2026 100.000,00 6216IBT1kCTFP1PX.Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh FT26216575909936.20260804.174947.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
04/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140690004487.20260804.140690004487-0938122191_Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
04/08/2026 1.000.000,00 6216IBT1kCTF1PZE.ung ho MS 2026.204 gia dinh a Lo van Truong FT26216500532064.20260804.172635.19031344659889.VND-TGTT-VU MINH DUC.970407
04/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208041720132026ZDWO509625.5390.32893.172014
04/08/2026 200.000,00 6216WBVNP2YRB2BQ.Pham Thi Phuong chuyen tien ung ho ms 2026.206 chi pham thi quynh .20260804.170357.717788.PHAM THI PHUONG.970412
04/08/2026 50.000,00 6216IBT1kCTTKV86.TRAN THI DIEM HUONG chuyen Ms 2026.206 Pham Thi Quynh FT26216844760812.20260804.165200.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15421483069.ung ho NCHCCCL lien 0902822933.CT tu 0331000411967 NGUYEN THANH THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 150.000,00 MBVCB.15421481755.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0011004191982 NGUYEN HA CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 150.000,00 MBVCB.15421478850.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0011004191982 NGUYEN HA CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15421444494.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15421397754.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 300.000,00 NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2026.206 PHAM T QUYNH-040826-16:24:27 dmnY213672#SP#020097041608041624272026dmnY213672.5390.7373.162427
04/08/2026 100.000,00 6216SGTTH2CP1V9M.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh.20260804.162007.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
04/08/2026 20.000,00 MBVCB.15421201781.Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 50.000,00 MS 2026.206#SP#020097048808041600402026ofjw152191.5388.36599.160019
04/08/2026 100.000,00 6216TPBVI2MIT7WL.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260804.155555.01576272001.NGUYEN THI HUE.970423
04/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097041508041553082026dRt9752879.5389.82674.155247
04/08/2026 500.000,00 6216IBT1kCTLRB26.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26216554689016.20260804.155020.19032867363033.VND-TGTT-NGUYEN DUY HAI.970407
04/08/2026 50.000,00 MBVCB.15420807567.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.206 CHI PHAM THI QUYNH.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 50.000,00 6216IBT1kCTLFZZF.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26216001315722.20260804.154239.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
04/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh-040826-15:38:41 T9dL654809#SP#020097041608041538412026T9dL654809.5390.82294.153820
04/08/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208041534572026BHDT504027.5390.64281.153458
04/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097040508041527342026TJ7K085621.5189.29433.152735
04/08/2026 50.000,00 6216IBT1kCTL6YMK.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26216208420002.20260804.152730.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
04/08/2026 100.000,00 6216IBT1kCTLEECA.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thuy Dung 0939269968 FT26216746828200.20260804.152514.19034168927013.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUNG.970407
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15420436350.ung ho ms 2026.206 ( chi Pham Thi Quynh).CT tu 0181001662522 NGUYEN PHAN NGOC PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208041513512026FBCE923339.5390.67094.151335
04/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097041508041512292026PDJP607697.5390.60300.151212
04/08/2026 200.000,00 6216IBT1kCTLB3VJ.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26216426081292.20260804.150801.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15420156992.ung ho MS 2026.206 ( Pham Thi Quynh).CT tu 0011004004538 NGUYEN NGAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 6216IBT1kCTLYH7R.Ung ho MS 2026.205 Ba Nguyen Thi Toai FT26216083090819.20260804.150141.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
04/08/2026 500.000,00 6216IBT1kCTLYZGJ.Ung ho ms2026 205 ba nguyen thi toai FT26216393416090.20260804.150136.19021166942789.VND-TGTT-CAO THI THANH TU.970407
04/08/2026 50.000,00 MBVCB.15420050399.Chuyen tien ung ho.CT tu 0291000274287 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.205 Ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808041450372026q94f910983.5388.67652.145037
04/08/2026 50.000,00 6216IBT1kCTLIXUL.MS 2026.206 FT26216244279085.20260804.144936.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
04/08/2026 500.000,00 6216IBT1bJMGG985.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260804.144500.00028888.LAM THANH VO.970427
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15419878719.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15419843565.Ung ho ma so 2026.206 (Chi Pham Thi Quynh).CT tu 0511000459135 NGUYEN THI TRUC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 10.000,00 6216IBT1kCTLDU4Q.ung ho ms 2026.206, chi Pham Thi Quynh, chuc chi va gia dinh binh an FT26216002010581.20260804.143810.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
04/08/2026 500.000,00 6216VNIB02T8B5KJ.Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).20260804.143807.865605157.NGUYEN DONG HAI.970441
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15419814247.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 1050490535 TRAN THI NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 50.000,00 6216ORCOQ21MQZ4X.LOC HO TRO MS2026.206PHAMTHIQUYNH.20260804.143240.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
04/08/2026 200.000,00 6216IBT1kCTL9KKQ.Ung ho MS2026.206 chi Pham Thi Quynh FT26216525109594.20260804.143226.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
04/08/2026 300.000,00 6216SGTTH2C75G8C.IBFT Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260804.142937.060073854124.BANH LY VI CUONG.970403
04/08/2026 50.000,00 6216IBT1aWXXVST4.Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).20260804.142721.666003638666.TRAN THI KIM ANH.970440
04/08/2026 100.000,00 6216SGTTH2C75Y6Y.IBFT Ung ho MS 2026.206 - chi Pham Thi Quynh.20260804.142218.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
04/08/2026 200.000,00 6216ORCOQ21MYN4U.MS 2026 206 Chi Pham Thi Quynh.20260804.142010.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
04/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208041416372026NVLU573579.5390.23118.141637
04/08/2026 100.000,00 6216IBT1kCTLWBNK.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26216239763768.20260804.141448.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
04/08/2026 150.000,00 6216IBT1kCTLW2T8.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26216667031682.20260804.141331.19020191823011.VND-TGTT-TRAN VAN ANH.970407
04/08/2026 500.000,00 MBVCB.15419443854.Ung ho MS 2026.206 ( chi Pham Thi Quynh).CT tu 0011003582339 VU NGOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 300.000,00 PHAM THI KIM CUONG chuyen tien ung ho MS 2026. 204 ( ung ho gia dinh anh Lo Van Truong)#SP#020097041508041401502026Hd0Y391571.5388.51234.140130
04/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.206 Chi Pham Thi Quynh#SP#0200970488080413564020262ibo756515.5388.26352.135619
04/08/2026 200.000,00 6216IBT1kCTHLILR.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26216064092121.20260804.134455.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
04/08/2026 150.000,00 QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041508041326492026a05K304134.5389.84510.132628
04/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097048808041325132026fw88679994.5387.77483.132452
04/08/2026 50.000,00 MBVCB.15418967711.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0491000073862 DOAN HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 10.000,00 6216IBT1aWXXCRWR.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,198 (Ong Dinh Bat Quyen).20260804.131917.0339306897.VU DUC TU.970437
04/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208041317182026PS50709533.5189.41363.131658
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15418789687.ung ho MS 2026.206 (pham thi quynh).CT tu 0061000308579 DUONG DINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15418780675.Ung ho MS 2026.206 ( chi Pham Thi Quynh).CT tu 0491000160692 NGUYEN LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 300.000,00 6216IBT1kCTH54VA.Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai FT26216060789080.20260804.130434.131413142000.NGUYEN THI HA.970407
04/08/2026 100.000,00 6216IBT1kCTH5V6I.Ung ho ms 2026.205 FT26216805907203.20260804.130339.19032745777015.VND-TGTT-PHAM THI NGOC TRAM.970407
04/08/2026 200.000,00 6216SGTTH2C7I6WC.IBFT Ung ho MS 2026205.20260804.130328.070095509671.TO QUOC DONG.970403
04/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15418685037.ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).CT tu 1234333333 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15418638756.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1044741961 HOANG THI NGUYET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 50.000,00 MBVCB.15418637675.ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 500.000,00 6216IBT1bJMG4GXX.Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh.20260804.124205.07051977.VU THU HANG.970427
04/08/2026 140.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208041239122026O8P6317884.5390.56132.123912
04/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15418381414.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0021001757255 NGUYEN THI TO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 239.000,00 MBVCB.15418264919.PU ung ho MS2026204 gd Lo Van Truong.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#0200970405080412163920268DJG015475.5390.26239.121618
04/08/2026 30.000,00 MBVCB.15418000225.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 30.000,00 MBVCB.15417995080.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 10.000,00 6216TPBVI2MI255Q.UHMS 2026.206 Mong GD Dang Thi Quynh,be Dang Dieu Linh binh an,kien khang,an nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260804.120352.00005384949.VU HOANG LINH.970423
04/08/2026 30.000,00 MBVCB.15417978256.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 30.000,00 MBVCB.15417951686.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 500.000,00 NGUYEN HUU TU Chuyen tien ung ho MS 2026.206 chi pham thi quynh#SP#020097048808041151562026moxw414536.5390.66316.115156
04/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970405080411421120265L77058055.5387.188.114150
04/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#02009704050804114107202606K3052867.5388.92782.114107
04/08/2026 50.000,00 MS 2026.205#SP#0200970488080411345520267oa8348427.5388.51388.113455
04/08/2026 100.000,00 6216IBT1kCTZYVKB.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26216239115973.20260804.112202.19038140815010.VND-TGTT-DO TRA MY.970407
04/08/2026 15.660,00 6216IBT1kCTZPMW6.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh FT26216189088595.20260804.111921.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
04/08/2026 20.000,00 Uh .Ms .2026.205#SP#0200970488080411130720268af1264392.5390.8119.111308
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15417091864.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0181003661266 UNG VAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#02009704220804110556202688A8849212.5390.62314.110557
04/08/2026 2.000,00 6216IBT1fJ9I3ZJ6.Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).20260804.110538.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
04/08/2026 50.000,00 6216VNIB02TCGD4W.ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).20260804.110411.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
04/08/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097048808041102062026sc4v222012.5189.38026.110206
04/08/2026 200.000,00 6216TPBVI2MD7M5F.Ung ho MS 2026.205.20260804.110123.05495044201.TA THI MY HA.970423
04/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAM THI CHI chuyen tien MS 2026.206 chuc chau nhanh khoe#SP#020097040508041052172026J4R2097007.5388.77087.105217
04/08/2026 50.000,00 6216IBT1iJHBZN3M.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260804.104919.0979599494.DO THUY LINH.970432
04/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.206 chi Pham thi Quynh#SP#020097048808041048542026gknz172369.5387.55793.104833
04/08/2026 50.000,00 MBVCB.15416766241.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0591000241750 DUONG DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15416745346.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 1.000.000,00 6216NAMAP2YZZZT9.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260804.104128.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428
04/08/2026 200.000,00 6216IBT1iJHB6PG3.ung ho ma so 2026 206 pham thi quynh.20260804.103813.247529918.LE THI HOA.970432
04/08/2026 200.000,00 MBVCB.15416615543.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 1962686879 DAO HUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208041031312026DM17558591.5390.50542.103111
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15416378942.Ung ho MS 2026.206 ( chi Pham Thi Quynh ).CT tu 0081000108391 HUYNH BACH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15416366182.Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).CT tu 9924666668 TRINH TRUONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 300.000,00 MBVCB.15416265475.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0071001852772 LA TRAN MY PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15416251000.Chuyen tien ung ho ms 2026 206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15416231867.Chuyen tien ung ho ms 2026 205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh-040826-10:05:14 jkak145733#SP#020097041608041005152026jkak145733.5388.97094.100454
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15416219576.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 200.000,00 6216IBT1fJ9IHQHM.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260804.100319.947373111.TRAN DAI.970406
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15416181129.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15416166348.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15416154870.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15416148359.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 500.000,00 MBVCB.15416137640.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 1017785666 LE HOANG HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15416144967.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208040959272026MVNJ587591.5388.63535.095911
04/08/2026 500.000,00 MBVCB.15416134774.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0211000418405 NGUYEN XUAN PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15416122047.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15416118787.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15416124235.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15416110596.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208040957272026GMZ9274312.5189.53207.095728
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15416100381.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208040954252026MHXH414705.5390.35450.095425
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15416062101.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 200.000,00 6216IBT1aWX3EFTR.Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).20260804.095259.8646328913433.BUI XUAN THUY.970430
04/08/2026 30.000,00 MBVCB.15416018994.Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 200.000,00 6216IBT1kCT65B6Z.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26216244577591.20260804.095049.19036863504010.VND-TGTT-NGUYEN THU HA.970407
04/08/2026 100.000,00 6216NAMAP2YZCC7P.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260804.092855.408025939200001.NGUYEN VAN SONG.970428
04/08/2026 50.000,00 6216NAMAP2YZCAE3.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh.20260804.092732.199911119.TRAN MINH DUC.970428
04/08/2026 20.000,00 gui ms 2026 205#SP#020097042208040926132026ZTV4153531.5189.86616.092614
04/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#0200970422080409234720260X31562092.5389.75467.092348
04/08/2026 300.000,00 6216ABBKP2YZMGLZ.ung ho MS 2026 206 Pham Thi Quynh.20260804.091949.0912577304.VU THI THU LAN.970425
04/08/2026 50.000,00 DANG THE ANH Chuyen tien ung ho Chi Nguyen Thi Quynh Ninh Binh#SP#0200970488080409163620260ghx844305.5390.39818.091636
04/08/2026 60.000,00 6216IBT1kCT6CPYG.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26216034604285.20260804.091545.19026847756020.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG TRANG.970407
04/08/2026 200.000,00 MBVCB.15415497393.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.206 ( chi Pham Thi Quynh ).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 200.000,00 MBVCB.15415467994.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.205 ( ba Nguyen Thi Toai).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 50.000,00 6216MCOBQ211K6GT.Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).20260804.090941.03101010965538.HOANG VIET.970426
04/08/2026 500.000,00 MBVCB.15415422116.NGUYEN HUNG PHONG chuyen tien ung ho MS 2026.206( chi Pham Thi Quynh).CT tu 0061000140876 NGUYEN HUNG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 200.000,00 MBVCB.15415396604.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.204( gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 500.000,00 MBVCB.15415355959.ung ho MS 2026. 206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0721005112606 VU THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 50.000,00 DANG THE ANH Chuyen tien#SP#0200970488080409011320264pjo792895.5390.67982.090113
04/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208040900322026P929214404.5390.66355.090032
04/08/2026 300.000,00 MBVCB.15415239230.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15415227344.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0031000385930 DOAN MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 10.000,00 6216VNIB02TC186H.Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).20260804.084208.939860139.NGUYEN THI THU HANG.970441
04/08/2026 50.000,00 MBVCB.15415029349.Ung Ho MS 2026.205(Ba Nguyen Thi Toai).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 50.000,00 MBVCB.15415015637.MS2026.204(Gia Dinh Lo Van Truong).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 206 CHI PHAM THI QUYNH-040826-08:33:55 FZSH541391#SP#020097041608040833552026FZSH541391.5390.56709.083334
04/08/2026 50.000,00 VCB.CTTL.03/08/2026.Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa. CT tu 1024507258 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15414935914.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 50.000,00 MBVCB.15414920898.2026.206.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15414902218.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#0200970422080408253920269OQ0305343.5390.25169.082540
04/08/2026 300.000,00 MBVCB.15414843144.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 50.000,00 NGUYEN DINH KY Chuyen tien ung ho ma so 2026.201 em mua a son#SP#020097048808040818492026tf3f655458.5387.97833.081849
04/08/2026 100.000,00 6216IBT1aWX3YRS5.ung ho MS 2026.206 chi pham thi quynh.20260804.080259.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
04/08/2026 300.000,00 MBVCB.15414574051.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 3903939226 CHAU THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 20.000,00 6216VNIB02TCY61Q.Ung Ho NCHCCCL dinh ki + Le Van Hoan + 0392953115.20260804.075904.182946666.LE VAN HOAN.970441
04/08/2026 2.000.000,00 6216ABBKP2YZLXMQ.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260804.074902.0141002883007.DANG THI LUYEN.970425
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15414395809.Ung Ho MS 2026.205 ( ba Nguyen Thi Toai).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.206-chi Pham Thi Quynh#SP#020097040508040745352026403R042506.5390.80949.074536
04/08/2026 200.000,00 6216IBT1kCTEVY19.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26216003970061.20260804.074512.19030809562996.VND-TGTT-DINH QUY LUONG.970407
04/08/2026 10.000,00 MBVCB.15414329546.uh MS 2026.206 - chi Pham Thi Quynh - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 6216VTMMM2L4Q3H5.CTLNH CT2200N MM 84908383950 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260804.074027.84908383950.NGUYEN VAN DUOC.971005
04/08/2026 500.000,00 MBVCB.15414214374.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 IBVCB.15414176996.NGUYEN VAN DUOC chuyen tien.CT tu 9908383950 NGUYEN VAN DUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208040713422026Y0MK596876.5388.78606.071342
04/08/2026 300.000,00 MBVCB.15413893402.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0351000836838 DAO THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 600.000,00 6216VNIB02TMP37P.ung ho ma so 2026.205 ba Nguyen Thi Toai.20260804.065408.988541189.LE TRONG NHAN.970441
04/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208040642232026SZP5763218.5389.94048.064207
04/08/2026 100.000,00 MBVCB.15413578315.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 uh: MS: 2026.205 . Ng thi Toai. chuc gd luon manh khoe binh an vq moi kho khan a#SP#020097042208040613512026B0D1269575.5390.37564.061351
04/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808040539512026111m257863.5387.96384.053951
04/08/2026 5.000,00 MBVCB.15413320371.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026202.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/08/2026 5.000,00 MBVCB.15413316640.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026203.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/08/2026 5.000,00 MBVCB.15413315859.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026201.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/08/2026 5.000,00 MBVCB.15413295579.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026205.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/08/2026 5.000,00 MBVCB.15413294943.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026204.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
04/08/2026 50.000,00 6216IBT1kCTK7KTP.ung ho ms 2026 204 FT26216002242467.20260804.041508.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
04/08/2026 50.000,00 6216IBT1kCTK77EB.ung ho ms 2026 205 FT26216079184355.20260804.041319.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
04/08/2026 466.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#0200970405080404111220269TTF063299.5389.47566.041112
04/08/2026 50.000,00 6216IBT1kCTK7A6R.ung ho ms 2026 199 FT26216391197013.20260804.041017.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
04/08/2026 300.000,00 MBVCB.15413208562.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 300.000,00 MBVCB.15413208388.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 500.000,00 MBVCB.15413215287.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
04/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097041508040119272026n3YT666529.5189.82561.011927
04/08/2026 50.000,00 6216VNIB02TMH5RS.Ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).20260804.011200.216895555.TRAN LINH CHI.970441
04/08/2026 10.000,00 6215IBT1kCTKMP9I.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai FT26216083468937.20260803.234718.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
04/08/2026 200.000,00 6215IBT1fJ9IST57.Ung ho MS 2026.204.20260803.234122.0101428795.NGUYEN PHI TRUONG AN.970406
05/08/2026 500.000,00 MBVCB.15442814921.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0281001585163 NGUYEN THI THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970488080523385520261ox7210718.5387.5955.233855
05/08/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208052318242026M9YK614338.5388.77778.231824
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15442551008.ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.205#SP#020097042208052251462026T719397582.5389.29921.225147
05/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808052244312026cr2c164449.5390.15210.224431
05/08/2026 48.000,00 6217SGTTH2829398.IBFT Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.221746.060319018576.NGUYEN THI TRUC MAI.970403
05/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#0200970415080522111320262DBz497663.5389.24837.221113
05/08/2026 10.000,00 MBVCB.15442178501.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 300.000,00 MBVCB.15442101167.NGUYEN THI HONG LAM chuyen tien UH Ms 2026.207 e Hoang Thanh Tung.CT tu 0021000345668 NGUYEN THI HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097042208052159312026Y5GV455181.5388.84724.215931
05/08/2026 100.000,00 6217IBT1kCFDJLGB.ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai FT26217245606837.20260805.211438.19031281438011.VND-TGTT-LE THI THUY.970407
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15441515632.Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 0491000160692 NGUYEN LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 6217TPBVI2M6X53B.Ung ho MS 2026.207 HOANG THANH TUNG.20260805.210035.00193275902.PHAM HOANG LONG.970423
05/08/2026 50.000,00 6217MCOBQ218RHD1.Ung ho ms2026.207 hoang thanh tung.20260805.205955.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
05/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung-050826-20:54:25 3zaQ727747#SP#0200970416080520542520263zaQ727747.5387.81314.205425
05/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097042208052025472026COVH193205.5189.10440.202547
05/08/2026 10.000,00 6217IBT1aWRQ7RHT.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,201 (Em Mua A Son) .20260805.202426.0339306897.VU DUC TU.970437
05/08/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Hoang Thanh Tung ms 2026.207#SP#020097042208052023542026DFVF457180.5390.99159.202355
05/08/2026 400.000,00 6217MCOBQ218T9CS.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260805.202245.09001012957451.BUI QUANG HUY.970426
05/08/2026 15.000,00 MBVCB.15440735176.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 200.000,00 6217IBT1kCFSBJYL.Ung ho MS2026.206 FT26217670018589.20260805.201624.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407
05/08/2026 200.000,00 6217IBT1kCFS5X66.Ung ho MS2026.207 FT26217526297408.20260805.201601.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407
05/08/2026 50.000,00 MBVCB.15440209411.ung ho ms 2026.207.CT tu 9243070679 LE VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 250.000,00 MBVCB.15440055779.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1036153192 TRAN LE TAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 250.000,00 MBVCB.15440034969.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1036153192 TRAN LE TAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 6217TPBVI2M6WAYF.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260805.192648.03084979101.DANG VAN ANH.970423
05/08/2026 100.000,00 6217TPBVI2M6W22B.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260805.192500.03084979101.DANG VAN ANH.970423
05/08/2026 100.000,00 6217TPBVI2M6U7C2.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.192348.03084979101.DANG VAN ANH.970423
05/08/2026 20.000,00 6217IBT1kCF9T65V.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26217680336247.20260805.191849.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
05/08/2026 50.000,00 6217IBT1iJHEHW39.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.185904.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15439109473.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1017187984 PHAM THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508051836032026TLN9041951.5390.43291.183603
05/08/2026 500.000,00 MBVCB.15438757684.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.207(em HOANG THANH TUNG), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508051832042026MGAO016245.5189.11601.183147
05/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140855430116.20260805.140855430116-0967147929_Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
05/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140854997673.20260805.140854997673-0967147929_Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05/08/2026 200.000,00 MBVCB.15438361216.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1036186007 TRAN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15438361759.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0011004261010 DOAN THE DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 200.000,00 Ung ho MS2026.207#SP#0200970422080517594920261D7O982635.5390.77281.175950
05/08/2026 300.000,00 MBVCB.15437681803.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0341001811261 NGUYEN DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15437668416.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140845378443.20260805.140845378443-0967147929_Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
05/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140845215691.20260805.140845215691-0967147929_Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
05/08/2026 200.000,00 6217IBT1kCF2PMGC.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217426011059.20260805.172846.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
05/08/2026 200.000,00 6217IBT1kCF2DLNU.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217840342680.20260805.171657.19030711261998.VND-TGTT-NGUYEN NGOC QUANG.970407
05/08/2026 200.000,00 6217IBT1kCF2S23X.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung FT26217706008668.20260805.171315.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
05/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097048808051654012026632p869180.5189.56314.165401
05/08/2026 200.000,00 6217IBT1kCFCXTZL.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217365447117.20260805.165130.14021949134016.VND-TGTT-VO THI HUYEN THUONG.970407
05/08/2026 200.000,00 6217WBVNP2YUCYBL.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.164334.717788.PHAM THI PHUONG.970412
05/08/2026 5.000.000,00 6217SGTTH282LEUT.UNG HO MS 2026.193 ANH HOANG VAN KHANH.20260805.164110.1002190103232.NGUYEN THI BACH YEN.970403
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15436210144.Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0071002219098 NGUYEN KIM TUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 200.000,00 MBVCB.15436180863.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 50.000,00 6217MCOBQ21C7BE7.TRAN THI KIM DUNG uh MS 2026,207( em Hoang Thanh Tung ).20260805.162132.07001011949343.TRAN THI KIM DUNG.970426
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15436097900.MS 2026.207-mong em Hoang Thanh Tung mau chong hoi phuc sk va gd som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140832505111.20260805.140832505111-0915131960_Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
05/08/2026 300.000,00 6217SHBAP2Y4PXGP.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260805.160936.0973742382.DANG DUC BIEN.970443
05/08/2026 500.000,00 MBVCB.15435786084.UNG HO MS 2026.207 ( EM HOANG THANH TUNG ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 300.000,00 NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026.207 HOANGT TUNG-050826-16:00:40 tQ65038406#SP#020097041608051600412026tQ65038406.5189.73771.160041
05/08/2026 120.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970488080515575420260b0v636260.5390.55670.155754
05/08/2026 200.000,00 6217IBT1kCFCVR4G.Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung FT26217155795010.20260805.155712.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
05/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.207 Hoang Thanh Tung#SP#020097040508051541492026U4QG098367.5387.49346.154149
05/08/2026 10.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140828748287.20260805.140828748287-0348197885_chuyen tien qua MoMo
05/08/2026 100.000,00 6217IBT1kCFC1AXU.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217584493990.20260805.153959.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
05/08/2026 200.000,00 6217IBT1kCFC1U3M.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26217244463017.20260805.153930.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
05/08/2026 100.000,00 6217IBT1kCFC1D13.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26217096029051.20260805.153902.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
05/08/2026 200.000,00 6217IBT1kCFCJXZM.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26217924310223.20260805.153811.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
05/08/2026 100.000,00 6217IBT1kCFCJK7Q.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26217306918197.20260805.153727.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
05/08/2026 100.000,00 6217IBT1kCFCWRKM.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong FT26217599392694.20260805.153530.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
05/08/2026 100.000,00 6217IBT1kCFCW8VH.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26217076063162.20260805.153351.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
05/08/2026 100.000,00 6217IBT1kCFCQRQM.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26217269700763.20260805.153241.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
05/08/2026 100.000,00 6217IBT1kCFCQ4M8.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26217910576920.20260805.153133.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
05/08/2026 100.000,00 6217IBT1kCF1NZXW.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26217070058517.20260805.152922.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
05/08/2026 100.000,00 6217TPBVI2M623PY.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.20260805.152809.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
05/08/2026 100.000,00 6217TPBVI2M62VYM.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260805.152540.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
05/08/2026 100.000,00 6217TPBVI2M624T9.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260805.152248.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
05/08/2026 40.000,00 6217TPBVI2M62J16.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.152039.00001726069.LE PHU TRANG.970423
05/08/2026 300.000,00 6217IBT1kCF131V5.Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh FT26217880352519.20260805.151859.19025562037024.VND-TGTT-TAT PHUONG THUAN.970407
05/08/2026 300.000,00 6217IBT1kCF1FAYI.Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung FT26217842758856.20260805.151727.19025562037024.VND-TGTT-TAT PHUONG THUAN.970407
05/08/2026 100.000,00 6217MSCBD2X5AIKL.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son xin Chua ban phuoc lanh cho em nhanh khoe.20260805.151313.7979171777777.TAO THI LY NA.970422
05/08/2026 500.000,00 6217IBT1kCF1LFSK.Ung ho MS 2026.207 Em Hoang Thanh Tung FT26217584390777.20260805.151227.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
05/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa.Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho con khoi benh#SP#020097042208051508382026QMGT978552.5390.39249.150839
05/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040508051504552026862E012477.5389.16292.150455
05/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097042208051504312026HZBG575852.5387.14068.150431
05/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong.Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh#SP#0200970422080515042720265UTZ566529.5189.12859.150427
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15434885344.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0511000434979 NGUYEN THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh chi#SP#0200970422080515010320260Z67276809.5387.93191.150103
05/08/2026 30.000,00 6217IBT1kCF1EGCM.Ung ho Ms 2026 207 Em Hoang Thanh Tung FT26217673510006.20260805.145946.19032713845019.VND-TGTT-NGUYEN VAN THANG.970407
05/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung.Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho con nhanh khoe#SP#020097042208051459022026HFRO106758.5390.81457.145903
05/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097040508051458582026ANUS084431.5387.81161.145858
05/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung-050826-14:56:27 9kMv684661#SP#0200970416080514562720269kMv684661.5387.65588.145627
05/08/2026 100.000,00 6217IBT1aWXN671I.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.145616.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
05/08/2026 500.000,00 MBVCB.15434708689.Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208051445462026HNJ0385485.5388.2531.144547
05/08/2026 300.000,00 6217MSCBD2XP59FU.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.144358.0983168848.THAI HONG THANH.970422
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15434607035.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15434604440.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 6217IBT1kCF1BDNS.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217848039313.20260805.143957.19031184427013.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM THOA.970407
05/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970422080514382120268EMB845536.5390.58782.143822
05/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097041508051426532026gLkE397602.5390.91610.142653
05/08/2026 400.000,00 6217IBT1kCF1IPQV.Uho ma so 2026.207 em hoang thanh tung FT26217785580578.20260805.142102.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
05/08/2026 200.000,00 MBVCB.15434210963.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0071000974851 DO THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 50.000,00 MBVCB.15434207479.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#02009704220805140143202626J6505199.5388.52925.140123
05/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097042208051358012026FL46360436.5189.34086.135802
05/08/2026 200.000,00 MBVCB.15434015603.CHU THI THU u g ho ms 2026.207 (Hoang Thanh Tung).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 30.000,00 MBVCB.15433988666.Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140815830424.20260805.140815830424-0909308050_Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung-050826-13:50:24 xNDY177350#SP#020097041608051350242026xNDY177350.5387.94335.135024
05/08/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808051348032026fngt216428.5388.81769.134803
05/08/2026 25.000,00 6217IBT1iJHKU2VN.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260805.134750.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
05/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097042208051346512026RU4M552567.5387.74809.134652
05/08/2026 100.000,00 6217SGTTH2C59Z8W.IBFT Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung.20260805.134613.050122883660.DO MINH HUY.970403
05/08/2026 200.000,00 MBVCB.15433895547.Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 5.000,00 6217IBT1kCF1QMXU.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung FT26217991640524.20260805.134301.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
05/08/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI XUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.207#SP#0200970405080513414820265NVO072746.5389.49899.134148
05/08/2026 100.000,00 6217MCOBQ21CXFQK.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.134010.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
05/08/2026 200.000,00 MBVCB.15433809680.NGUYEN THI HONG THUY chuyen tien ung ho MS :2026.207.CT tu 1023331505 NGUYEN THI HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 50.000,00 6217MCOBQ21CKICR.Ung ho MS 2026.207.20260805.133651.37201014533997.VO TRUONG THANG.970426
05/08/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097042208051335392026CLOQ603650.5389.18876.133518
05/08/2026 70.000,00 6217IBT1kCFJXLLB.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26217420017348.20260805.133408.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
05/08/2026 25.000,00 6217IBT1iJHKIISL.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.133155.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
05/08/2026 150.000,00 MBVCB.15433725221.Ung ho MS 2026.204( gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 200.000,00 6217IBT1iJHKIJIB.Cac ba Mo Mai Xuan Tuan giup MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.132905.0982879785.TRAN THI MINH HIEN.970432
05/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508051328572026DOGE031869.5189.86157.132857
05/08/2026 5.000,00 MBVCB.15433699705.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026207.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/08/2026 5.000,00 MBVCB.15433696051.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026206.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/08/2026 50.000,00 6217SHBAP2Y4ITGG.MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung.20260805.132752.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
05/08/2026 150.000,00 MBVCB.15433686113.Ung ho MS 2026.207 ( em Hoang Thanh Tung).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 6217VNIB02TT2CQG.TRAN VAN BINH chuyen tien Ung jooj MS 2026 207 em Hoang thanh tung.20260805.132615.384705798.TRAN VAN BINH.970441
05/08/2026 10.000,00 6217IBT1aWXNBZUR.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,200 (Ong Vi Duc Phong).20260805.132510.0339306897.VU DUC TU.970437
05/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15433660526.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1035044273 HOANG HONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 200.000,00 MS2026-207 CHAU HOANG THANH TUNG LAO CAI-050826-13:24:27 Obdi675500#SP#020097041608051324272026Obdi675500.5189.63527.132427
05/08/2026 5.000.000,00 6217IBT1kCFJTZ7U.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217425204760.20260805.132306.626262.TRAN DO NGOC DIEP.970407
05/08/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026 - 207 EM HOANG THANH TUNG-050826-13:22:24 NPWh870917#SP#020097041608051322242026NPWh870917.5390.52821.132224
05/08/2026 500.000,00 6217IBT1kCFJT4C3.Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung FT26217334436107.20260805.132218.19037769583019.VND-TGTT-PHAN CAM TU.970407
05/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.207 Em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808051320422026x1vb148485.5389.44727.132042
05/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.207 Hoang Thanh Tung#SP#020097041508051320222026ZloM209931.5389.43335.132022
05/08/2026 200.000,00 MBVCB.15433599517.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 50.000,00 6217ORCOQ21CVZRL.LOC HO TRO MS2026.207 HOANGTHANHTUNG.20260805.131813.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
05/08/2026 50.000,00 6217IBT1kCFJLVHM.MS 2026.207 FT26217293807413.20260805.131751.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
05/08/2026 10.000,00 6217IBT1kCFJLJVH.ung ho NCHCCCL FT26217008317607.20260805.131704.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
05/08/2026 100.000,00 6217TPBVI2MNDPMJ.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.131659.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
05/08/2026 200.000,00 MBVCB.15433560754.UNG HO MS 2026.207 (EM HOANG THANH TUNG).CT tu 0251002736717 HONG HUU TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:chuyen tien ms 2026207 Hoang Thanh Tung#SP#020097040508051315342026DNU4091928.5388.19160.131534
05/08/2026 100.000,00 6217TPBVI2MND386.Ung ho MS 2026.207 Hoang Thanh Tung.20260805.131235.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15433496403.Ung ho MS 2026.207 (Em Hoang Thanh Tung).CT tu 0531002541772 DOAN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15433486903.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.207 (hoang thanh tung).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140810930960.20260805.140810930960-0372755389_Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508051307102026N243067047.5388.77202.130710
05/08/2026 200.000,00 MBVCB.15433441718.ung ho MS 2006.207 (em Hoang Thanh Tung) .CT tu 0021001333611 NGUYEN MAI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 300.000,00 6217IBT1kCFJEUK3.Ung so ms 2026 207 em Hoang Thanh Tung FT26217008004300.20260805.130416.19020712285011.VND-TGTT-THAI THI HANH NHAN.970407
05/08/2026 200.000,00 MBVCB.15433359723.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 7903700079 DANG THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung-050826-12:54:12 sIln544212#SP#020097041608051254122026sIln544212.5389.9178.125412
05/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097042208051247012026GIRL131867.5388.70573.124701
05/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808051240222026efrh046906.5390.34242.124001
05/08/2026 100.000,00 6217IBT1aWXNP57D.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.123721.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409
05/08/2026 100.000,00 6217IBT1kCFJPX7S.Ung ho MS 2026. 207 e Hoang Thanh Tung FT26217664075400.20260805.123633.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
05/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung-050826-12:33:38 wWkZ170245#SP#020097041608051233382026wWkZ170245.5389.96228.123339
05/08/2026 300.000,00 UH MS 2026.207 EM HOANG THANH TUNG-050826-12:32:04 7gHI388893#SP#0200970416080512320420267gHI388893.5388.87082.123143
05/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808051231292026hmsp020848.5388.82708.123108
05/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808051222412026sila992726.5387.27877.122224
05/08/2026 200.000,00 MBVCB.15432842227.Ung ho MS 2026 207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0011004100778 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140803480028.20260805.140803480028-0854076607_Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808051214222026k2g6964136.5189.75166.121422
05/08/2026 500.000,00 6217IBT1aWXNIAGF.PHUNG NINH THI chuyen tien ung ho ma ao 2026.206- chi Pham Thi Quynh.20260805.120021.0906890888.PHUNG THI NINH.970437
05/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#02009704220805115948202618O8413818.5390.76063.115949
05/08/2026 10.566,00 6217IBT1kCFJQTSC.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung FT26217285090265.20260805.115801.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
05/08/2026 50.000,00 6217IBT1kCFJQ116.Giup ma so 2026.207 FT26217386357637.20260805.115604.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
05/08/2026 100.000,00 6217IBT1iJHKWMAY.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.115555.836804041991.DAO DUC VINH.970432
05/08/2026 300.000,00 6217IBT1kCFWXHXI.Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung FT26217081063695.20260805.115008.19037897504016.VND-TGTT-LE THI HONG HANH.970407
05/08/2026 200.000,00 6217SGTTH2C5WZI6.IBFT MS 2026.197 thuan an linh chi.20260805.114521.060080564514.NHU VAN THAN.970403
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15432160238.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 200.000,00 MBVCB.15432165585.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1042332681 DO MANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 6217IBT1iJH7RDUI.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.113109.100451972.NGUYEN THOI THANH CHAU.970432
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15432037417.TRAN HONG NAM chuyen tien ung ho 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 0011002312185 TRAN HONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 300.000,00 MBVCB.15432037355.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 9027106868 NGUYEN KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 300.000,00 MBVCB.15432027182.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 9027106868 NGUYEN KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 200.000,00 6217IBT1d1PXGR15.Nhom vien gach nho ung ho 4 ma so 201 203 204 206.20260805.112620.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
05/08/2026 1.000.000,00 6217IBT1kCFW4LKK.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217720098056.20260805.111602.19021482590010.VND-TGTT-TRAN NGOC SON.970407
05/08/2026 500.000,00 MBVCB.15431764136.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0011002418089 DUONG VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 6217YOLOP2Y4G82Q.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.111051.0915366919.BUI PHAN PHUONG LINH .546034
05/08/2026 1.000.000,00 6217TPBVI2MNKU71.PHAM LONG QUAN chuyen tien.20260805.110919.00086573001.PHAM LONG QUAN.970423
05/08/2026 50.000,00 6217NAMAP2Y4EEIW.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung.20260805.110212.199911119.TRAN MINH DUC.970428
05/08/2026 100.000,00 6217IBT1d1PX4X11.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.105709.97042292H59e086000000000203946.MBBANK IBFT.970422
05/08/2026 300.000,00 UNG HO LAN 2 MS 2026 207 EM HOANG THANH TUNG-050826-10:54:30 oXan935258#SP#020097041608051054312026oXan935258.5388.21216.105431
05/08/2026 300.000,00 UNG HO MS2026.207 HOANG THANH TUNG-050826-10:53:43 iNbR996801#SP#020097041608051053432026iNbR996801.5389.14940.105343
05/08/2026 500.000,00 MBVCB.15431467620.NGUYEN HUNG PHONG chuyen tien ung ho MS 2026.207( em Hoang Thanh Tung).CT tu 0061000140876 NGUYEN HUNG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 200.000,00 MBVCB.15431405491.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 150.000,00 MBVCB.15431386097.HO THI DAO chuyen tien ung ho MS 2026.207 Hoang Thanh Tung.CT tu 0391000298647 HO THI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 2.300.000,00 MBVCB.15431336485.Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1856610995 VO THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 2.300.000,00 MBVCB.15431298633.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1856610995 VO THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 50.000,00 6217IBT1aWXNCZB9.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.104003.0903159798.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
05/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15431279796.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0011001038422 HA THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 200.000,00 6217TPBVI2MNEHKR.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.103904.68228285858.NGUYEN THI HONG LINH.970423
05/08/2026 500.000,00 6217IBT1kCFW2VT3.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217666331609.20260805.103846.19031096212015.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
05/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung)#SP#020097041508051035482026ct14541067.5389.6701.103548
05/08/2026 1.000.000,00 6217IBT1kCFWC1C3.Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh FT26217333911629.20260805.103522.19037149555015.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG PHUC.970407
05/08/2026 300.000,00 6217IBT1iJH7ZG6N.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260805.103506.0901134886.NGO NGOC CUONG.970432
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15431202949.ung ho MS 2026.207(Hoang Thanh Tung).CT tu 7935174208 HUYNH TAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 500.000,00 MBVCB.15431183548.ung ho ma so 2026 207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0451001395104 CAO THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 500.000,00 6217IBT1kCFW19V1.Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim FT26217367945629.20260805.103246.19037149555015.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG PHUC.970407
05/08/2026 200.000,00 6217IBT1kCFW1CFX.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217203130614.20260805.103239.19021482056014.VND-TGTT-VU THU NGA.970407
05/08/2026 1.000.000,00 6217IBT1kCFWWDJA.Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung FT26217968780000.20260805.102709.19037149555015.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG PHUC.970407
05/08/2026 500.000,00 MBVCB.15431072644.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1017785666 LE HOANG HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970405080510240520265ZDE005626.5389.37627.102405
05/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#02009704220805102320202614SK411167.5389.32815.102321
05/08/2026 200.000,00 6217IBT1kCFQN9MQ.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26217300510909.20260805.102119.19022225492012.VND-TGTT-PHAM VIET NGU.970407
05/08/2026 500.000,00 6217IBT1kCFQNJ1T.Ung ho MS 2026.206 chi Phan Thi Quynh FT26217095045261.20260805.102058.2116288888.TRAN NGUYEN BAO KHOA.970407
05/08/2026 100.000,00 6217IBT1iJH7ERJ3.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 207 HOANG THANH TUNG.20260805.102058.247529918.LE THI HOA.970432
05/08/2026 200.000,00 6217IBT1kCFQRLCA.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217772724717.20260805.102014.19022225492012.VND-TGTT-PHAM VIET NGU.970407
05/08/2026 200.000,00 6217IBT1kCFQREZY.Ung ho MS 2026. 207 em Hoang Thanh Tung FT26217293138470.20260805.101957.3903862728.Tu Thuy Thanh Ha.970407
05/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970488080510172020265951518136.5388.97983.101720
05/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh)#SP#020097041508051017142026nEgU474231.5390.98430.101653
05/08/2026 50.000,00 MBVCB.15430934608.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15430881032.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808051011182026xo9l496908.5390.66384.101057
05/08/2026 50.000,00 6217MCOBQ21CFXP8.Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).20260805.100604.03101010965538.HOANG VIET.970426
05/08/2026 200.000,00 MBVCB.15430765352.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1032940048 NGUYEN VAN QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 500.000,00 6217IBT1aWXNWEIB.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.100309.000002714650.TCHEN HUA DAI SON.970433
05/08/2026 300.000,00 6217IBT1iJH77UA4.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.100024.331701847.VUONG HUY TUAN.970432
05/08/2026 35.000,00 6217VNIB02TJT3Q3.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.095815.001704060047277.CHU THI HOA (VIB).970441
05/08/2026 500.000,00 6217IBT1iJH77WW4.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.095713.0913754472.TRAN DU PHONG.970432
05/08/2026 10.000,00 6217MCOBQ21CC7BA.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260805.094746.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
05/08/2026 200.000,00 6217TPBVI2MN4KIT.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.094129.25011980912.BUI HAI YEN.970423
05/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097042208050941282026HKWB177470.5388.93124.094128
05/08/2026 300.000,00 6217IBT1iJH7AQAX.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.093935.23630068.PHAM THI VUONG LIEN.970432
05/08/2026 20.557,00 MBVCB.15430403765.Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 0251002761511 DOAN QUOC CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808050936302026gmym371621.5387.66380.093630
05/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970488080509352320266sn8367533.5389.58938.093523
05/08/2026 200.000,00 MBVCB.15430355481.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0011003752148 TRINH TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15430351797.TRAN DINH TRUNG chuyen tien 2026207.CT tu 1065241871 TRAN DINH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808050930292026gfpi350322.5390.33436.093030
05/08/2026 500.000,00 6217IBT1aWXRREND.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.092625.152704070015572.LE HOANG QUOC.970437
05/08/2026 50.000,00 6217IBT1kCFQUS9G.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217804004786.20260805.092444.19024717271014.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
05/08/2026 500.000,00 MBVCB.15430186741. THANH PHUONG ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 0451001410877 TRAN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970488080509143120260liu294620.5189.52162.091431
05/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15430077073.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0181003376991 NGUYEN HOANG LAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15430056887.NGUYEN THU QUYEN ung ho MS2006.207 em Hoang Tung.CT tu 9912388103 NGUYEN THU QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 50.000,00 6217IBT1kCFQDENW.Ung ho MS 2026.207 FT26217400809540.20260805.091143.19029037310017.VND-TGTT-NGO DUC HAU.970407
05/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970415080509113320266MFf242232.5387.36833.091112
05/08/2026 200.000,00 6217TPBVI2MNZ5XZ.Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).20260805.091057.00027169001.QUACH THI HONG VAN.970423
05/08/2026 5.000.000,00 MBVCB.15430036979.NGUYEN THI LUYEN chuyen tien ung ho ms 2026-207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 0071005853448 NGUYEN THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 6217TPBVI2MNZ76F.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.091007.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
05/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097042208050907512026TO92124982.5189.20225.090752
05/08/2026 200.000,00 MBVCB.15429986621.Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 50.000,00 MBVCB.15429962487.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15429961038.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0071000661818 NGUYEN VAN TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 50.000,00 MBVCB.15429950878.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097041508050904062026BfXM217618.5390.2517.090406
05/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Le Thi Thuy chuyen tien Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung#SP#02009704050805090200202630WA068460.5390.93414.090200
05/08/2026 1.000.000,00 6217IBT1aWXR3KX6.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.085951.4657040001155.NGUYEN DUY TUAN.970430
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15429866503.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 9938213668 VO THIEN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 300.000,00 MBVCB.15429854976.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 1.000.000,00 6217IBT1aWXR38RX.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.085554.168704070021085.NGUYEN KHANH TRUNG.970437
05/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#02009704880805085223202611dp219931.5390.49205.085223
05/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970422080508514320261AF8531326.5390.46316.085143
05/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung)#SP#020097041508050849182026yY2n170376.5189.34690.084918
05/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508050848062026IOY8098147.5387.30651.084806
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15429721467.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0721000529038 NGO THI THY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 207 EM HOANG THANH TUNG-050826-08:46:34 v9hY087031#SP#020097041608050846342026v9hY087031.5389.24380.084634
05/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097042208050845082026J9HG881484.5390.17801.084452
05/08/2026 500.000,00 6217SHBAP2Y4CSSX.UNG HO MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung.20260805.084441.0909094872.HUYNH NGOC XUAN.970443
05/08/2026 300.000,00 6217IBT1kCTNR6X9.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217548015502.20260805.084219.2801508888.PHAN THANH VINH.970407
05/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097042208050841562026QQT4782921.5390.5067.084156
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15429626291.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 3.000.000,00 MBVCB.15429588125.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0071002324439 NGUYEN THI KIM LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 200.000,00 MBVCB.15429593914.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0061001056410 NGUYEN DINH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970488080508364920267zxi169689.5189.83584.083650
05/08/2026 300.000,00 MBVCB.15429551030.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0061001056410 NGUYEN DINH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 200.000,00 6217IBT1iJH7IZL7.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.083415.1856022.NGUYEN THANH NHAN.970432
05/08/2026 500.000,00 MBVCB.15429481690.Ung ho MS 2026 207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0041000591982 VO THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970422080508282220268S6V587102.5388.48847.082822
05/08/2026 100.000,00 6217MCOBQ21CAZT3.NGUYEN THI CHIU chuyen tien Ung ho MS 2026 207 ( Em Hoang Thanh Tung ).20260805.082616.03888010086266.NGUYEN THI CHIU.970426
05/08/2026 20.000,00 6217TPBVI2MNJXSU.BUI NGOC HAI SON chuyen tien.20260805.082608.00004639332.BUI NGOC HAI SON.970423
05/08/2026 300.000,00 MBVCB.15429440502.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0541000202311 VU HUU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 500.000,00 MBVCB.15429382399.ung ho MS 2026.207(hoang thanh tung).CT tu 0251001080921 LE THI DIEM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 200.000,00 6217IBT1kCTNZX4N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26217005663167.20260805.082051.19022170011011.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH XUAN.970407
05/08/2026 200.000,00 MBVCB.15429353066.MS206.207 Hoang Thanh Tung.CT tu 0011002162646 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15429349905.TRAN THI MY PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026.207.CT tu 0411001039621 TRAN THI MY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 MS 2026207 Hoang Thanh Tung#SP#020097042208050818112026JM8I379578.5387.10652.081812
05/08/2026 200.000,00 MBVCB.15429328231.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0181003380221 NGUYEN NGOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15429312235.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0451000327339 NGUYEN THI THUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140768227485.20260805.140768227485-0376952443_Ung ho NCHCCCL Nguyen Lam Bao Khuyen 0376952443
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15429301982.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0021000035251 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 50.000,00 SHGD:10002326.DD:260805.BO:TRAN THI THAO LY.Remark:UNG HO NCHCCL + TRAN THI THAO LY + 0933291188
05/08/2026 100.000,00 6217IBT1aWXRLDLD.ung ho MS 2026.207 em hoang thanh tung.20260805.081209.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
05/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097041508050809462026g70q948367.5388.77993.080946
05/08/2026 50.000,00 6217IBT1kCTNKIK3.ung ho MS 2026. 207 em Hoang Thanh Tung FT26217514082764.20260805.080931.19021368492017.VND-TGTT-PHAM THI HA.970407
05/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097041508050808372026LFQN945616.5387.73879.080838
05/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508050807432026T6A1097179.5388.70803.080743
05/08/2026 50.000,00 6217SGTTH2C5A8PM.IBFT Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.080508.060087861451.LE THANH DUC.970403
05/08/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970488080508042820269j3f065125.5387.59491.080407
05/08/2026 200.000,00 MBVCB.15429110641.LE HOANG HAI chuyen tien Ung ho MS2026.207 (em Hoang thanh tung).CT tu 0501000010844 LE HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 500.000,00 ung ho em hoang thanh tung#SP#02009704880805075347202644bj032541.5390.22551.075347
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15429024340.ung ho ms 2026.207 em hoang thanh tung.CT tu 1022415895 TRAN VAN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808050751172026u962024740.5388.14255.075117
05/08/2026 100.000,00 MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung#SP#02009704220805075114202641WW860011.5189.14178.075114
05/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508050750012026025Z014596.5390.10136.074940
05/08/2026 500.000,00 6217IBT1kCTNYJRH.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217784208023.20260805.074457.13320552477018.VND-TGTT-DANG THANH PHUONG.970407
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15428914141.PHAM THI TAM chuyen tien ung ho MS 2026.207 (Hoang Thanh Tung).CT tu 0021002119856 PHAM THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 3.000.000,00 6217IBT1kCTNPD2N.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217212624141.20260805.074151.695555.VU QUOC AN.970407
05/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970422080507404520263094692033.5390.78334.074029
05/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.207 -em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508050740412026E601072118.5388.78181.074041
05/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026. 198 ong dinh bat quyen#SP#020097040508050737152026ZTQ3056543.5390.66429.073715
05/08/2026 300.000,00 MBVCB.15428827560.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 530.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508050736252026L8KZ052790.5388.63847.073604
05/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808050733192026e404968963.5389.53869.073319
05/08/2026 200.000,00 6217IBT1iJH72MSL.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.073029.113131993.TRAN MANH QUAN.970432
05/08/2026 50.000,00 MBVCB.15428710476.ung ho MS 2026.207.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 50.000,00 MBVCB.15428698782.ung ho MS 2026.206.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 100.000,00 6217IBT1kCTN9JPU.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217842787148.20260805.070800.19026683957011.VND-TGTT-TRAN THI HANG.970407
05/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh)#SP#0200970415080507020620263m4l767608.5390.57904.070207
05/08/2026 100.000,00 MBVCB.15428358933.Chuyen tien ung ho ms 2026 207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/08/2026 500.000,00 6217IBT1kCTNJ9SF.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217552861000.20260805.064649.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407
05/08/2026 200.000,00 MBVCB.15428259678.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 239.000,00 MBVCB.15428253922.NNC ung ho Ms2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/08/2026 500.000,00 6217IBT1iJH7WEKT.Ms 2026-207 uh em Hoang Thanh Tung.20260805.064322.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
05/08/2026 100.000,00 6217IBT1iJH7WG6Q.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.064155.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970432
05/08/2026 239.000,00 MBVCB.15428209213.NNC ung ho MS2026206 Pham Thi Quynh.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
05/08/2026 500.000,00 MBVCB.15428171987.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0071000733822 LE TRI THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 200.000,00 MBVCB.15428147827.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 156.000,00 UH MS 2026.204 gd anh Lo Van Truong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042208050611502026XY0J736334.5389.51657.061151
05/08/2026 100.000,00 6217IBT1kCTRX43A.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26217496926508.20260805.061007.19036856575018.VND-TGTT-PHAM VAN CONG.970407
05/08/2026 15.000,00 MBVCB.15427774590.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.201( em Mua A Son).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 15.000,00 MBVCB.15427760507.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.202 (ba Thanh va ba Hong).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 50.000,00 6217WBVNP2YR7E1Q.Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).20260805.001657.103001998665.NGUYEN THI THUY TIEN.970412
05/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097041508050013572026bh3u557425.5389.82962.001357
05/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#0200970488080500103320263ddl691704.5387.81269.001034
05/08/2026 300.000,00 MBVCB.15427527621.ms2026.206.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
05/08/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#02009704220804235018202626J0118476.5389.60386.235019
05/08/2026 100.000,00 6216IBT1kCTRPJGR.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26217770075500.20260804.231646.19030657443015.VND-TGTT-LAI THI LINH.970407
05/08/2026 40.000,00 6216ABBKP2YR6FK1.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260804.231525.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
05/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208042314392026SV9U538551.5389.13477.231440
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFADY5L.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219460170323.20260806.234042.19035041673019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY HANH.970407
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFADPJX.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219412331754.20260806.234018.19021379285013.VND-TGTT-TA THI DAN.970407
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFADMPD.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219412328109.20260806.233917.19035041673019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY HANH.970407
06/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970405080623390420262RRH048932.5189.18966.233904
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFAD1W4.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219010429385.20260806.233715.19033006013011.VND-TGTT-VU NGOC THUY.970407
06/08/2026 300.000,00 6218ABBKP2YGBUHG.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.233651.0111004493008.NGUYEN THI NGOC BICH.970425
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15457691443.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 9919099689 LE THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 BUI THU HOA Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808062333552026fp0z736818.5189.12718.233355
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFAS512.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219797676125.20260806.233144.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15457673763.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0071000622542 NGUYEN HUU PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15457682256.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0961000231292 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208062329302026SBW8959184.5390.6438.232930
06/08/2026 1.000.000,00 QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508062329052026CzPV645504.5389.6151.232843
06/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.209 (bac sy Ngo Van Chien)#SP#02009704150806232527202669qX642943.5390.1176.232528
06/08/2026 500.000,00 6218VNIB02TWBSFT.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.232452.069704060081455.LE ANH KIM.970441
06/08/2026 600.000,00 6218IBT1kCFA9KKD.ung ho ma so 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26219857040002.20260806.232450.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
06/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15457657567.ung ho ms 2026.209 (bs Ngo Van Chien).CT tu 0121001159727 PHAN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1fJ9BNYRY.ungho MS 2026.208 (be ho thanh phong).20260806.232345.8007041200150.NGO DINH LAP.963388
06/08/2026 30.000,00 6218IBT1kCFA9BK9.2026.209 ngo van chien FT26219191744836.20260806.232339.271119926666.VU TUNG LAM.970407
06/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970405080623225220263AK7039426.5189.97523.232252
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFA2TU2.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219360195375.20260806.231814.2979130988.LUONG THI MY HANG.970407
06/08/2026 400.000,00 MBVCB.15457620136.ung ho ms 2026.208.CT tu 0041000167561 LE THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 6218IBT1fJ9BNSYJ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.231350.0071000250009.TRINH THU NGAN.970438
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#02009704220806230919202657AO254114.5390.76134.230919
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15457545626.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0251001690264 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 MBVCB.15457539050.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0011004063082 TA THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15457537891.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0251001690264 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 500.000,00 6218SGTTH28YG1E3.IBFT Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.225039.060909533698.NGUYEN THI MONG TRINH.970403
06/08/2026 200.000,00 DANG THI THAO VAN Chuyen tien#SP#0200970488080622503420260clp699196.5189.41123.225034
06/08/2026 300.000,00 HTP LKH UNG HO MS2026.208 HO THANH PHONG-060826-22:49:45 jpZz892211#SP#020097041608062249452026jpZz892211.5389.39278.224945
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFAWE7R.Ung ho MS 2029.209 bac si Ngo Van Chien FT26219967400027.20260806.224940.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
06/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097041508062242392026dABn599568.5390.24018.224239
06/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097041508062241302026DihM598107.5189.20624.224130
06/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.209 bac sy Ngo Van Chien#SP#0200970415080622412020267hpT598020.5390.21077.224120
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080622363020266H9Z188247.5390.8732.223631
06/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong mong con som khoi benh#SP#020097048808062236072026drf5681537.5389.9087.223607
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15457385919.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0771000572142 NGUYEN THI BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208062234252026E7ST902099.5388.4452.223403
06/08/2026 200.000,00 6218SHBAP2YGQ7VI.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.223331.08686.NGUYEN THI YEN.970443
06/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141044659400.20260806.141044659400-0937467647_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06/08/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.208 chau Ho Thanh Phong#SP#020097041508062229412026rnSl580691.5389.92580.222941
06/08/2026 150.000,00 6218IBT1iJHTT1G4.Ung ho MS 2026209 Bsi Ngo Van Chien.20260806.222848.234566318.TRAN THI THANH THI.970432
06/08/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422080622281820262QAO852974.5390.88541.222819
06/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808062223482026j3u9663400.5389.75864.222348
06/08/2026 100.000,00 6218TPBVI2MPUP8M.Ung ho MS 2026.209 Ngo Van Chien.20260806.222214.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15457284314.UNG HO NCHCCCL , hy vong nhieu manh doi tim duoc gia dinh.CT tu 1016677035 BUI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 6218SHBAP2YGQZT5.TRINH THU TRANG chuyen tien ung ho MS2026 208 be Ho Thanh Phong.20260806.221900.0928822882.TRINH THU TRANG.970443
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808062218282026kbpv654742.5388.62237.221828
06/08/2026 300.000,00 6218TPBVI2MPUHHM.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.221809.00966530001.HOANG THI QUYNH TRANG.970423
06/08/2026 50.000,00 6218TPBVI2MPU3GN.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260806.221736.03442265501.TRAN THAI BANG.970423
06/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien-060826-22:15:54 HjFI822230#SP#020097041608062215542026HjFI822230.5388.54232.221554
06/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141042569577.20260806.141042569577-0356948410_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06/08/2026 50.000,00 MBVCB.15457178080.ung ho MS 2026.209 bs Ngo Van Chien.CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 20.000,00 MBVCB.15457186412.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15457133118.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCF4HBBF.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26219469523977.20260806.220352.19027476182014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHA PHUONG.970407
06/08/2026 200.000,00 giup be Ho Thanh Phong#SP#020097048808062203272026l64f626631.5189.13107.220327
06/08/2026 50.000,00 MBVCB.15457100875.ung ho ms 2026.199 trinh cao bach.CT tu 0451000298054 NGO THI THU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508062200422026GqFa525959.5387.2815.220025
06/08/2026 6.868,00 6218MSCBD2SMZCDH.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260806.215759.872866868.DUONG ANH THUY.970422
06/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141041279968.20260806.141041279968-0823953118_ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06/08/2026 20.000,00 MBVCB.15457064348.Ung ho MS 2026.208 (em Ho Thanh Phong - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208062157212026972E887878.5389.91292.215722
06/08/2026 5.000.000,00 6218IBT1kCF46EUK.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219775018130.20260806.215627.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
06/08/2026 20.000,00 MBVCB.15457020448.Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung - Lao Cai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15457001625.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1046725428 TRAN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080621513120263zr9600682.5389.68735.215109
06/08/2026 50.000,00 6218IBT1kCF4KL38.Ung ho Ms 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26219994866848.20260806.214917.19033416510012.VND-TGTT-PHAM NGOC ANH.970407
06/08/2026 1.000.000,00 6218IBT1bJM7B5H4.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Ngo Van Chien MS 2026 -209 . Chuc con vuot qua.20260806.214603.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
06/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.209 BAC SI NGO VAN CHIEN-060826-21:44:34 FN79187473#SP#020097041608062144342026FN79187473.5189.40925.214434
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15456911678.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0591000394302 DOAN THI HUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 6218MCOBQ21J1YLB.UNG HO MS 2026.208( BE HO THANH PHONG).20260806.214227.02101010698688.NGUYEN THI THAO.970426
06/08/2026 500.000,00 6218IBT1kCF4GJ6I.Ung ho ms 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26219616225485.20260806.213915.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCF44RWN.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219301145790.20260806.213517.19027724044014.VND-TGTT-BUI THI HUONG.970407
06/08/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HOANG CHUONG chuyen tien ung ho MS 2026.208#SP#020097040508062134532026SQNB059433.5189.99050.213431
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15456802979.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0071002642926 LE THANH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208062133112026UPB6473026.5189.90821.213249
06/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808062132372026kahi552497.5390.89361.213238
06/08/2026 47.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808062132252026b7sd551925.5390.88129.213203
06/08/2026 500.000,00 MS2026.209 BAC SY NGO VAN CHIEN-060826-21:31:03 m8Fl297716#SP#020097041608062131032026m8Fl297716.5389.82327.213103
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080621305520269ams547849.5388.81202.213055
06/08/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.208-060826-21:27:03 Yz6q086236#SP#020097041608062127032026Yz6q086236.5189.63127.212704
06/08/2026 100.000,00 6218SHBAP2YG2D71.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.212523.1016601133.HO SY THUAN.970443
06/08/2026 1.800.000,00 6218IBT1bJM7BMZI.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Ho Thanh Phong MS 2026 -208 . Chuc con som hoi phuc.20260806.212307.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thang Phong#SP#020097048808062122422026eel6524430.5390.42120.212242
06/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141036634686.20260806.141036634686-0328625082_Ung ho NCHCCCL Vo Phu Hien 0328625082
06/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508062118142026POBZ004633.5389.21005.211814
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808062116232026n6fx505669.5389.10517.211623
06/08/2026 500.000,00 6218TPBVI2MPZN4I.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.211325.00010482001.DO THI MINH THUY.970423
06/08/2026 50.000,00 6218VNIB02TU6MUZ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.211207.268948888.BUI THI PHUONG.970441
06/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.209#SP#0200970405080621115420267HK5081644.5389.87426.211154
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15456515351.ung ho MS 2026.208( be Ho Thanh Phong).CT tu 0251002726884 HOANG THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808062110562026gc04488741.5387.81745.211056
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15456478970.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0201000734089 DONG THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 20.000,00 6218IBT1kCF4MB5K.DAO QUANG LAM chuyen giup be thanh phong FT26219967012636.20260806.210746.19034245667011.VND-TGTT-DAO QUANG LAM.970407
06/08/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Bac Si Ngo Van Chien ms 2026.209#SP#020097042208062106222026QH4M832287.5390.56820.210622
06/08/2026 20.000,00 6218MSCBD2SMAQDQ.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Ho Thanh Phong ms 2026208.20260806.210457.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15456375860.HOANG THI TUYEN chuyen tien ung ho be Ho Thanh Phong ms 2026.208.CT tu 1036136769 HOANG THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15456306052.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097041508062055492026d9Ew339149.5389.97524.205527
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808062052362026remj429090.5390.79800.205236
06/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080620493920261JPM693397.5387.62404.204940
06/08/2026 50.000,00 MBVCB.15456188660.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1016389771 NGUYEN THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208062048352026P0ZU132154.5390.56339.204835
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808062048332026ljs6415017.5388.56180.204811
06/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAM THI THU TRANG chuyen tien#SP#020097040508062047532026ERQL086631.5388.52017.204754
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15456167481.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0201000633716 TRAN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCF41EGZ.2026.208 FT26218200092175.20260806.204725.19033968302015.VND-TGTT-PHAM TRA MY.970407
06/08/2026 300.000,00 ung ho ms 2026208 be ho thanh phong#SP#020097042208062044142026YGYL672302.5387.30596.204414
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15456090819.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0011003990431 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808062039302026dnbu383250.5387.2273.203930
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)#SP#020097041508062034442026HmDB261507.5388.72571.203422
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808062031542026u9iq355597.5390.55132.203132
06/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508062029512026BVH1007067.5389.41389.202951
06/08/2026 250.000,00 Vietcombank:0011002643148:MS 2026.209 Bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508062022352026WDHF072315.5390.94733.202235
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15455740823.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.209-060826-20:19:31 fHDT054301#SP#020097041608062019312026fHDT054301.5387.75048.201909
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15455681535.ung ho MS 2026.209 bac si ngo van chien.CT tu 0081000171858 NGHIEM THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 MBVCB.15455544635.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1049767477 NGUYEN THANH NGU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFBEMCM.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218420390931.20260806.200748.19023062643014.VND-TGTT-NGUYEN VIET ANH.970407
06/08/2026 30.000,00 MBVCB.15455511723.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 6218SGTTH28YJSGX.IBFT NGUYEN TRANG PHUONG chuyen tien Ung ho MS 2026 209 BS Nguyen Van Chien.20260806.200732.0772964388.NGUYEN TRANG PHUONG.970403
06/08/2026 250.000,00 MBVCB.15455485393.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0121000542054 BUI NGOC CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:VO TUAN ANH chuyen tien ung ho MS 2026.207 e Hoang Thanh Tung#SP#020097040508062003012026CEHI077576.5387.63882.200301
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-060826-19:45:36 UHdW504920#SP#020097041608061945362026UHdW504920.5389.47231.194536
06/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508061941452026Y9PT073803.5390.20886.194145
06/08/2026 500.000,00 6218IBT1kCFBU96L.Ung ho MS 2026.208 Be Ho Thanh Phong FT26218883450902.20260806.194051.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#02009704880806194042202612xt154987.5387.13325.194042
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15454967385.Ung ho Ms 2026.208(be Ho Thanh Phong).CT tu 0121000791814 LE THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061936182026TJSY322475.5390.83289.193618
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097048808061935482026bdgj135233.5388.79547.193549
06/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061935262026TZ5X042459.5389.76990.193505
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808061933402026x3av126455.5387.65444.193340
06/08/2026 200.000,00 6218MCOBQ21FPDA3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260806.193048.11001016971506.LE THI THU THUY.970426
06/08/2026 100.000,00 6218VNIB02TUG2MJ.UNG HO MS 2026.208 ( Be Ho Thanh Phong).20260806.192732.625704060228811.NGUYEN THI KIM QUYEN.970441
06/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:LE THI BICH LIEN chuyen tien ung ho MS2026 208 chau Ho Thanh Phong#SP#0200970405080619254720267MG4093262.5387.9810.192525
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15454746575.Ung ho MS 2026.208.CT tu 0071000835396 MAI VUONG KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080619224320263xzm081292.5388.88481.192243
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970488080619193020261455067653.5387.65885.191930
06/08/2026 40.000,00 6218ABBKP2YEHQGZ.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260806.191844.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
06/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:PHAM THI HAI YEN chuyen tien ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061914592026OD6G036960.5390.33890.191437
06/08/2026 39.000,00 ung ho ms 2026.207 em hoang thanh tung#SP#02009704220806191017202691EK996000.5389.1122.190956
06/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061907472026foex017467.5388.81886.190747
06/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026 206 chi Pham thi quynh#SP#020097040508061907182026W9V2095895.5189.80003.190718
06/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026 207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508061905112026PT6V084204.5389.63305.190454
06/08/2026 500.000,00 6218IBT1d1YQ2GCY.Ung ho be Ho Thanh Phong Ms 2026208.20260806.190407.970422R0f8544000000000604780.MBBANK IBFT.970422
06/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026 208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970405080619034820262VHY076670.5389.52877.190348
06/08/2026 50.000,00 MS 2026.207#SP#0200970422080619025520260YYQ281194.5388.47619.190255
06/08/2026 300.000,00 6218IBT1kCF53L8A.Ung ho MS 2026.208 FT26218762598409.20260806.185937.19034929458012.VND-TGTT-TRINH THI MY LINH.970407
06/08/2026 50.000,00 6218MCOBQ21F6734.Ung ho ms2026.208 ho thanh phong.20260806.185800.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
06/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061856172026UTWL909551.5388.99840.185617
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061852012026h98m948847.5189.69039.185201
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15454119806.TRAN THI LOI chuyen tien ung ho ma so2026209.CT tu 0361000225208 TRAN THI LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 6218MSCBD2S1FZEM.Ung ho MS 2026208.20260806.184935.0120116051007.NGUYEN VAN TOONG.970422
06/08/2026 1.000.000,00 6218SHBAP2YEUH3A.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.184749.1017330128.PHAM THI TUONG VAN.970443
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1aWRJ6TCA.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.184712.077704070005092.NGUYEN THI TRINH THU.970437
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061845452026FAD7766851.5388.22249.184546
06/08/2026 100.000,00 6218MCOBQ21F62X8.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.184437.14001010979529.HA THI HAO.970426
06/08/2026 2.000,00 6218IBT1fJ9B5Z4G.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.184020.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15453906865.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1063243125 KHU BICH HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 10.000,00 MBVCB.15453886962.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 PHAN HONG DIEP ung ho bac sy Ngo Van Chien.#SP#0200970422080618374120263UPO862431.5189.62398.183719
06/08/2026 10.000,00 MBVCB.15453847389.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 10.000,00 MBVCB.15453828090.?Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.208 BE HO THANH PHONG-060826-18:34:36 AImI841532#SP#020097041608061834362026AImI841532.5388.38644.183437
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15453802162.CHU THI THU ung ho ms 2026.208 (Ho Thanh Phong).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097041508061831582026wqzT628847.5389.18651.183158
06/08/2026 50.000,00 MBVCB.15453749684.be ho thanh phong.CT tu 0561000580722 NGUYEN THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 giup thanh phong ha tinh chua benh#SP#0200970488080618221620269e6e810006.5387.47866.182216
06/08/2026 50.000,00 6218IBT1kCF5UJIR.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218995828746.20260806.181850.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCF58FP5.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218032761737.20260806.181821.19033570021016.VND-TGTT-HA TRAN ANH DAO.970407
06/08/2026 100.000,00 6218SGTTH28YQDLH.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.20260806.181718.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061815212026nzoj777247.5388.98823.181504
06/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.208 be ho thanh phong#SP#020097048808061814012026i8i5771024.5189.89349.181402
06/08/2026 70.000,00 6218VNIB02TU8X78.Ung ho MS 2026.208.20260806.181054.979647123.MONG THI DIEP TO.970441
06/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026 .208.be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061810452026KCHC236833.5388.65746.181023
06/08/2026 20.000,00 6218IBT1iJHLZW27.2026 209 bac si ngo si chien.20260806.180913.12428267.CAO VAN NGOC.970432
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1iJHL67DR.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.180644.2686861999.TRAN THI LAN.970432
06/08/2026 50.000,00 MBVCB.15453242291.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1046120637 LE THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCF52YYT.ung ho MS2026.208 be ho thanh phong FT26218720083934.20260806.180133.19037845558010.VND-TGTT-TONG THI PHUONG.970407
06/08/2026 500.000,00 6218IBT1iJHLECZE.DUONG THI LY chuyen tienu ung ho MS2026208Ho thanh Phong.20260806.175748.31714648.DUONG THI LY.970432
06/08/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.208 be ho thanh phong#SP#020097042208061756052026DVB8406201.5388.54971.175605
06/08/2026 30.000,00 6218IBT1fJ9B867Q.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.175443.9021838315025.NGUYEN LINH CHI.963388
06/08/2026 50.000,00 6218IBT1kCF5J55K.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218246180331.20260806.175435.19037101134018.VND-TGTT-TRAN KHANH LINH.970407
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15453002101.ung ho MS 2026.208 (Ho Thanh Phong).CT tu 0011000863076 DANG THI VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15452989685.LE TAT THANG ung ho MS : 2026209 ( BS chien).CT tu 0011004114092 LE TAT THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Gia dinh ho tro MS 2026 206 PHAM THI QUYNH#SP#020097040508061751022026Y2TQ036217.5388.18006.175102
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15452968949.Ung ho MS 2026.208 (Ho Thanh Phong).CT tu 0031001006620 PHAM THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 6218MCOBQ21F3TYQ.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.174713.14001010610309.LUU PHAN ANH.970426
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15452900955.ung ho ms 2026.208 ( be Ho Thanh Phong ).CT tu 0441000703441 PHAM DUY THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15452883547.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1022990172 TRAN THI HOANG KHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 6218TPBVI2MP2WM3.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.174442.25167338888.TRAN THI KIEU DIEM.970423
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15452831392.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0121000896666 DANG THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15452756374.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 3901740501 NGUYEN HAI DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 500.000,00 MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097041508061738302026tYoA370351.5389.20127.173808
06/08/2026 100.000,00 6218VNIB02TUBTGN.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.173750.354326098.DO THI NGA.970441
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-060826-17:36:52 DKpV091992#SP#020097041608061736522026DKpV091992.5189.5964.173652
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15452694659.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9982238741 NGUYEN THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15452577966.DINH THUY LAN ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0711000260435 DINH THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218VNIB02TUAMEK.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.173009.656704060032782.LE MINH PHUONG.970441
06/08/2026 1.000.000,00 6218IBT1kCFYZS85.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218337800852.20260806.172955.19825562037012.VND--TAT PHUONG THUAN.970407
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1iJHL417C.Gia dinh Duc Thien ung ho MS 2026 208 be Ho Thanh Phong.20260806.172800.111756589.PHAM MAI TRUC PHUONG.970432
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080617254820264HBV182104.5189.18695.172527
06/08/2026 200.000,00 6218TPBVI2M752PB.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.172357.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080617221120261874545261.5189.89909.172150
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15452393806.Chuyen tien ung ho MS 2026208.CT tu 0301008755555 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.208 BE HO THANH PHONG-060826-17:19:37 gIlJ623675#SP#020097041608061719372026gIlJ623675.5389.69158.171937
06/08/2026 20.000,00 MBVCB.15452272154.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0451000415692 NGUYEN VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 6218VNIB02TUY2WV.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.171217.313939999.PHAM THI NGOC THAO.970441
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808061711422026prg9491905.5189.7448.171142
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1iJHLYJAN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.171036.0356633816.PHAM THI THANH THUY.970432
06/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061710012026EXW0058675.5189.93760.171001
06/08/2026 100.000,00 2026.208-060826-17:09:27 AsEC656072#SP#020097041608061709272026AsEC656072.5189.91061.170927
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1d1PNXZT1.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.170834.970422Gdb7ed3000000000cd1314.MBBANK IBFT.970422
06/08/2026 98.971,00 MBVCB.15452119450.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15452115190.ong Duong ung ho MS 2026.208 chau Ho Thanh Phong.CT tu 0541000194632 TRINH THI KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15452085543.ba Van ung ho MS 2026.208 chau Ho Thanh Phong.CT tu 0541000194632 TRINH THI KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 MBVCB.15452056248.ung ho MS 2026.208.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 MBVCB.15452043110.ung ho MS 2026.207.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFYU78D.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218294543919.20260806.170400.19036856575018.VND-TGTT-PHAM VAN CONG.970407
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15452039552.Ung ho chau Ho Thanh Phong- Ha Tinh.CT tu 0801000241260 NGUYEN THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 6218TPBVI2M77EWX.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.170238.00005871180.CAO HOANG SON.970423
06/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.208 be ho thanh phong#SP#020097042208061701522026FREO308209.5389.31198.170152
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15452004085.NGUYEN THI HONG HOA chuyen tien giup do 2026.208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1066853695 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.208#SP#0200970488080617003620265yog437592.5389.22340.170036
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15451969944.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0441004027387 DUONG BOI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15451970771.ba Nhung ung ho MS 2026.208 chau Ho Thanh Phong.CT tu 0541000194632 TRINH THI KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218TPBVI2M77FWB.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.165905.02925300401.NGUYEN THI YEN.970423
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFYIY2K.Ung ho Ms 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218780031009.20260806.165853.19020360798013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH VAN.970407
06/08/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140993979285.20260806.140993979285-0765071457_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06/08/2026 100.000,00 MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080616554920261pho414927.5189.85450.165527
06/08/2026 200.000,00 6218NBVAF2YC8VZM.LUU THI XUAN chuyen tien Uh ma so 2026.095 - Vu thi Thao.20260806.165523.100000061957.LUU THI XUAN.970419
06/08/2026 300.000,00 6218IBT1iJHL8TIK.UH MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.165300.338386999.NGUYEN THI HONG NGOAN.970432
06/08/2026 900.000,00 6218IBT1iJHL86N7.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 9 ma so sau 2026200 2026201 2026202 2026203 2026204 2026205 2026206 2026207 2026208 moi ma so 100 K.20260806.165225.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1iJHL8GA6.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.165140.235433028.NGUYEN PHAM THU HIEN.970432
06/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208061650522026PG0W790347.5388.46971.165053
06/08/2026 50.000,00 6218NAMAP2YEZ8UL.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.20260806.165049.199911119.TRAN MINH DUC.970428
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097044908061646482026lUeJ954587.5388.17515.164648
06/08/2026 50.000,00 6218IBT1kCFY265T.Ung ho MS 2026.208 em Ho Thanh Phong FT26218021018025.20260806.164503.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
06/08/2026 200.000,00 6218TPBVI2M768XY.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.164450.03559257901.DINH THI NGOC DIEP.970423
06/08/2026 200.000,00 UNG HO MS2026.209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208061644202026LT9M217886.5387.99234.164421
06/08/2026 50.000,00 MS 2026.208#SP#020097048808061640482026rxw1345266.5389.72840.164049
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15451561963.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0201000567883 LE HAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 500.000,00 6218SGTTH28L623V.IBFT Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.163541.020051525842.PHAM TIEN QUAN.970403
06/08/2026 50.000,00 MBVCB.15451525672.Ung ho MS 2026.208.CT tu 0971000016419 PHAM MINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 500.000,00 6218VCBCH28LNHL7.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.163218.0687041062591.LE THI MINH THUY.970454
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061629082026L4F9529760.5390.87959.162908
06/08/2026 200.000,00 6218SHBAP2YEJZM9.NGUYEN THI HONG VAN chuyen tien ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.20260806.162836.2412196268.NGUYEN THI HONG VAN.970443
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15451386978.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0021000377807 HOANG THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15451394230.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0301000320211 LAI THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFPX4QR.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218986360328.20260806.162417.89016587686868.NGUYEN DOAN VINH HUONG.970407
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1iJHLSLXP.Ung ho ms Ung 2026 208 be Ho Thanh Phong.20260806.162226.141143298.NGUYEN PHUOC THAO HOA.970432
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15451325138.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0061001005334 NGUYEN THI THU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien, ma GD 100000170220965#SP#020097044908061620532026AXRW609138.5387.31292.162053
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15451306076.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9946182162 THAN NGOC KHUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1iJHLSVTF.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.161857.144391101.MAC THI LOAN.970432
06/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097041508061615562026xPRv876995.5389.97381.161534
06/08/2026 300.000,00 6218IBT1d1PNTYCY.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.161434.97042292X50da05000000000568161.MBBANK IBFT.970422
06/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:VU THI NHAN chuyen tien#SP#020097040508061612392026RTQ3003134.5388.75606.161218
06/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970488080616092820265h8z213535.5389.53947.160928
06/08/2026 50.000,00 6218IBT1aWRJMVF1.UNG HO MS2026.208(BE HO THANH PHONG).20260806.160926.700018024294.NGUYEN THI ANH.970424
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15451109947.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFPZ5MM.UH MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218229168470.20260806.160759.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15451053214.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0101000254561 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1iJHLCRZR.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.160327.56000437.NGUYEN THI THANH LOAN.970432
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15451028888.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0011003029985 KHUONG THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061602152026C3N7044613.5189.5235.160215
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15451003993.MS 2026.208.CT tu 0351001065224 TRINH VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 1.000.000,00 6218IBT1fJ9BJ8ND.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.160108.079094025600.LE HUU NGHIA.970431
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15450976394.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0581000797708 NGUYEN THANH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1aWRJVPTQ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.155906.0349762017.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
06/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097040508061558302026RL3S024256.5189.79789.155830
06/08/2026 500.000,00 6218IBT1kCFP7GE2.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218599471821.20260806.155716.19023827708888.VND-TGTT-NGUYEN THI HOA.970407
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1fJ9BWNJW.ung ho MS 2026.209(bac si Ngo Van Chien).20260806.155559.0161004122003.VU TRINH BINH.970438
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15450909343.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0021000297223 DAO THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15450899725.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 TRINH KIEU MY ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)#SP#0200970415080615542320260Ifo789418.5390.53356.155423
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFPGAEI.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218337439067.20260806.155421.8888893598.NGUYEN THI THANH LOAN.970407
06/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970405080615530820267ARZ095445.5189.45217.155308
06/08/2026 100.000,00 6218SHBAP2YEL6TA.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.208 be Ho Thanh Phong.20260806.155155.080719920.PHAM THI NHAM.970443
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFPA62Y.Ung ho be Ho Thanh Phong,MS 2026.208 FT26218579804061.20260806.155152.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15450855398.ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0061001001000 VU BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15450852833.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0011004233091 DO HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15450849531.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0201000270549 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFPAMJR.TRAN THI LINH co chut tam long ung ho MS 2026.208 FT26218310441885.20260806.155041.19029525517011.VND-TGTT-TRAN THI LINH.970407
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061549272026ZF7U595297.5189.21292.154910
06/08/2026 50.000,00 MBVCB.15450818192.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1016767744 NGUYEN HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)#SP#02009704150806154529202685wK755308.5388.96065.154529
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15450752564.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1013976279 HO PHUOC QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFP56W3.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218171000157.20260806.154311.19025487070037.VND-TGTT-TRAN QUOC TUAN.970407
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1iJHLW3XA.TRAN THI PHUONG NHUNG chuyen tien UH 2026208 chau Ho Thanh Phong.20260806.154211.126246692.TRAN THI PHUONG NHUNG.970432
06/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:ms 2026.208 Ho Thanh Phong#SP#020097040508061541412026LTI5035131.5387.70702.154141
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15450696715.MS 2026.208.CT tu 0071005276619 PHAM NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFPYIHV.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218189953072.20260806.153914.7989114279.NGUYEN QUANG THIEN.970407
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFPYI9R.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218155720779.20260806.153911.11122001290010.VND-TGTT-TRAN THI LAN HUONG.970407
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15450642033.Ban doc Nguyen Tan Phuoc - 25/25/02 Doi Cung, P.Phu Tho ung ho MS 2026.207.CT tu 0071001240985 DANG HUYNH NGUYEN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1d1PNH8E3.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.153612.970422N623e53000000000098810.MBBANK IBFT.970422
06/08/2026 100.000,00 6218MCOBQ21FUP2R.Ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong ).20260806.153211.13001010654324.NGUYEN THI HIEN.970426
06/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.208 Be Ho Thanh Phong#SP#02009704050806153022202623BE077444.5388.546.153022
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15450553510.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061527342026yzkf058579.5389.82935.152712
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15450501546.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970405080615262020267RM9057188.5390.76082.152620
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15450465569.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0311000714192 NGUYEN THI KHANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFPVH19.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218029145200.20260806.152226.19030506408889.VND-TGTT-TRAN THU HIEN.970407
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15450442109.UNG HO MS 2026.209 ( BS NGO VAN CHIEN ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1fJ95RNXP.Ung ho MS 2026.208.20260806.152100.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
06/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15450403469.ung ho MS 2026.209 (BS Ngo Van Chien).CT tu 0011000060571 HOANG THI PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15450386551.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1022577777 LE THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.209 BAC SI NGO VAN CHIEN-060826-15:16:33 MLjo515915#SP#020097041608061516342026MLjo515915.5389.17366.151634
06/08/2026 100.000,00 NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien ung ho ms 2026.208(be HO THANH PHONG)#SP#020097041508061516022026uy8U649417.5189.14721.151602
06/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-060826-15:12:52 VkAH294303#SP#020097041608061512522026VkAH294303.5189.96162.151252
06/08/2026 2.000.000,00 6218IBT1kCFP99FP.Ung ho MS 2026.208 Be Ho Thanh Phong FT26218015382454.20260806.151130.19023283855016.VND-TGTT-TRAN BOI CHI.970407
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15450281381.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1012236666 HA NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFP2543.Ung ho MS 2026.208 - Be Ho Thanh Phong FT26218415866581.20260806.150915.19037163383014.VND-TGTT-HA THI TUYET SUONG.970407
06/08/2026 100.000,00 6218TPBVI2M79IFQ.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.150845.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
06/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061507282026YX3Y066004.5189.63593.150728
06/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508061506172026KR3P060477.5390.55813.150617
06/08/2026 30.000,00 MBVCB.15450234889.Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van chien.CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFPCCGL.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218993460177.20260806.150459.19035989922024.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THAO.970407
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15450214896.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong) .CT tu 0351000934653 NGO THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 1.000.000,00 6218VNIB02T4KD3C.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.150439.386086868.LE THUY NHUNG.970441
06/08/2026 250.000,00 IBVCB.15450193199.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 250.000,00 IBVCB.15450161890.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 250.000,00 IBVCB.15450118098.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1iJHHFXRQ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.145754.189307877.NGUYEN THUY HONG.970432
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061456212026cr51953570.5388.98111.145621
06/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208061456042026ZGQ0433616.5388.96205.145604
06/08/2026 100.000,00 6218ABBKP2YEAK63.Ung ho MS 2026 208 Ho Thanh Phong.20260806.145522.0111075854039.NGUYEN THI MAI PHUONG.970425
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1aWRJCU3W.ung ho MS 2026.209 bac sy Ngo Van Chien, cau mong e mau binh phuc.20260806.145446.722001060000571.DO THI MINH HOA .970409
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFPQPAI.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218170813686.20260806.145256.19034012401011.VND-TGTT-TRAN NGOC MINH KHOA.970407
06/08/2026 60.000,00 6218IBT1fJ953H1S.Nguyen Huong ung ho MS 2026 209 bac si Ngo Van Chien.20260806.145249.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.208 Be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061452112026rd3h940386.5189.73899.145211
06/08/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080614513620265m86938579.5388.69949.145137
06/08/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)#SP#020097041508061449262026vkM6559365.5389.57729.144926
06/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong)#SP#020097041508061447062026fjzD552172.5389.43814.144706
06/08/2026 500.000,00 6218IBT1kCFURBMG.NGUYEN QUOC KHANH Ms 2026.209 ung ho Bs Ngo van Chien FT26218122461804.20260806.144627.11521422964012.VND-TGTT-NGUYEN QUOC KHANH.970407
06/08/2026 50.000,00 MBVCB.15449958219.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.208#SP#020097042208061445142026D5KC668754.5387.33746.144515
06/08/2026 50.000,00 MBVCB.15449930762.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061443052026o20s912304.5390.21376.144305
06/08/2026 2.000.000,00 6218VNIB02T4ER3V.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.144135.988577434.NGUYEN THI LINH.970441
06/08/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080614412420261WGF809504.5189.10990.144124
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15449909015.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFU3RLY.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218147978071.20260806.144110.19033746404014.VND-TGTT-NGUYEN THANH BINH.970407
06/08/2026 250.000,00 MBVCB.15449907966.MS 2026.208 Ho Thanh Phong.CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFU3K5Z.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218579530659.20260806.144008.19037440287011.VND-TGTT-LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
06/08/2026 10.000,00 MBVCB.15449868068.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0121000709159 NGUYEN NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 500.000,00 6218SHBAP2YW6PQV.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.143757.0868142389.PHAM TUAN PHUOC.970443
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-060826-14:37:44 3Jwo621672#SP#0200970416080614374420263Jwo621672.5189.90337.143744
06/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140976809734.20260806.140976809734-0921722906_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06/08/2026 200.000,00 6218SGTTH28LXJI8.IBFT Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.143623.020051620888.DO NGOC AN.970403
06/08/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRINH THI THUY TRANG chuyen tien#SP#020097040508061435422026279J025895.5189.78755.143542
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFUFCFR.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218310161366.20260806.143456.19035104328015.VND-TGTT-TRAN THI MINH TRANG.970407
06/08/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208061433412026I06W864040.5390.67322.143320
06/08/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061432462026P93H417847.5388.62612.143230
06/08/2026 300.000,00 6218IBT1iJHHHZ4J.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.143210.331701847.VUONG HUY TUAN.970432
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.209#SP#020097048808061431592026shoh878405.5189.57438.143159
06/08/2026 10.000,00 6218IBT1kCFUTDZJ.ung ho ms 2026.208, em Ho Thanh Phong, chuc em va gia dinh binh an FT26218356271803.20260806.143151.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFULK1C.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218280054772.20260806.142944.19033667802012.VND-TGTT-NGUYEN THI HANH.970407
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15449760267.NGUYEN THUY TUYET NHUNG chuyen tien.CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15449729786.Ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong ).CT tu 0121001399136 BUI THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 MBVCB.15449725673.ung ho bac sy Ngo Van Chien cua it long nhieu mong chau nhanh khoe.CT tu 0541001625546 LE THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 6218MSCBD2SA93T3.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.142604.0936739996.NGO THI TUYET MAI.970422
06/08/2026 200.000,00 6218SGTTH28LV9DI.IBFT Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.142540.050124124198.DO NGOC TRUNG.970403
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)#SP#020097041508061425342026Do17484407.5189.22250.142535
06/08/2026 2.000.000,00 6218IBT1kCFUZRW3.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218773931582.20260806.142343.11121379506015.VND-TGTT-DO VU DUONG.970407
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061422392026caqo851323.5189.6603.142239
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15449662596.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0891000634141 TRAN CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061421512026RT3G734962.5390.1970.142151
06/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho Ms 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061421502026LIOB070315.5390.1935.142129
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15449649674.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0081000266051 NGUYEN VAN BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15449638036.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0081000266051 NGUYEN VAN BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15449623725.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0591000252448 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15449623379.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0201000633960 LE THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15449615161.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0051000037759 NGUYEN THI HOANG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFUE4DY.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218799048319.20260806.141513.9379386868.NGUYEN THI BICH VAN.970407
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15449585978.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1065760329 NGUYEN QUOC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1iJHH659W.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260806.141319.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
06/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15449527511.Co Chi Loam ung ho MS 2026. 208 ( giup be Ho Thanh Phong).CT tu 0071000868566 DONG THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15449526456.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1028387359 TRINH PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1iJHH6CMY.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260806.141024.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
06/08/2026 300.000,00 6218TPBVI2M7V6ET.Ung ho MS 2026.208.20260806.141012.00596191001.LUU HUY HOAN.970423
06/08/2026 300.000,00 6218MCOBQ21FTKGU.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260806.140844.14001010610309.LUU PHAN ANH.970426
06/08/2026 250.000,00 6218IBT1iJHHEXAA.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.140844.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1iJHHEFE1.Ung ho MS 2026 208 be Ho Thanh Phong.20260806.140815.0983133577.PHAM NGOC HOA.970432
06/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080614081320262TGT922569.5189.28094.140813
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15449498417.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0501000106971 HUYNH DAI TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 250.000,00 6218IBT1iJHHEZV4.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.140711.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
06/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080614060920260h4r804538.5387.16472.140609
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15449474435.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0021000401997 DUONG THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1iJHHE57W.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.140507.70809311.TRAN THI TUYEN.970432
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFUG4Y1.Ms 2026 208 be Ho Thanh Phong FT26218698540433.20260806.140434.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
06/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508061402032026nkN5393593.5389.95041.140203
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFUAZIH.MS.2026.207 FT26218880066103.20260806.140142.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407
06/08/2026 300.000,00 6218IBT1kCFUAMNF.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218490046709.20260806.140010.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
06/08/2026 300.000,00 6218IBT1kCFU4N4R.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218880054846.20260806.135858.19025944472022.VND-TGTT-NGUYEN ANH DUNG.970407
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15449373327.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1022807424 PHAN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1iJHHKII1.ZP262180385514 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.135530.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFUB3WV.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218400320291.20260806.135458.3888898889.LE THI MAI HANH.970407
06/08/2026 100.000,00 uh ms 2026.208 be ho thanh phong#SP#020097041508061354402026PBVB374093.5387.57187.135440
06/08/2026 100.000,00 DAO VAN NGAY Chuyen tien ung ho MS20026.209#SP#020097048808061354252026ve9i772570.5389.55531.135426
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061353342026vj55770297.5189.50508.135312
06/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508061352132026i09b366575.5387.45050.135213
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15449310869.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0691000325568 PHAM THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFUBQZN.ung ho ms 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218075785210.20260806.135149.19036429633015.VND-TGTT-DAO THI NHAT LE.970407
06/08/2026 500.000,00 6218TPBVI2M7VLXT.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.135128.02614661301.THAI HA TRANG.970423
06/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061351132026trvj764052.5389.39335.135114
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15449292162.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0121000768383 TRAN THI BACH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFU5AA6.ung ho ms2026.208 be ho thanh phong FT26218027810047.20260806.135013.19029423270011.VND-TGTT-LE THI THANH MAI.970407
06/08/2026 100.000,00 6218SHBAP2YWIAGU.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.135004.5619881988.PHAN THI HOA.970443
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15449272698.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0651000862691 HAN THI SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 6218IBT1kCFU5JTS.Ung ho MS 2026.208 Ho Thanh Phong FT26218998086448.20260806.134825.19031798617013.VND-TGTT-BUI THI NHUNG.970407
06/08/2026 150.000,00 MBVCB.15449268585.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0101000286174 DANG PHUONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080613464020266a79752025.5387.15749.134640
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15449234877.MS 2026.209( Bac Si Ngo Ban Chien).CT tu 0291000264570 NGUYEN THI NHU LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061345312026u0o2749049.5388.9801.134531
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15449233917.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9909805009 TRUONG NAM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 500.000,00 6218IBT1kCFUPRMN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218240034866.20260806.134418.19020438511018.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI THU.970407
06/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.208 be Ho thanh phong#SP#020097048808061344172026eh5s745984.5389.3650.134355
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808061344152026vu75745859.5389.2748.134415
06/08/2026 30.000,00 MBVCB.15449212828.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061341512026v3ol739581.5388.90763.134151
06/08/2026 1.000.000,00 6218IBT1kCFUP9L2.DOAN MY HANH ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218415537450.20260806.134136.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
06/08/2026 50.000,00 6218IBT1kCFUP1ZP.Ung ho MS 2026.208 FT26218208706211.20260806.134117.19033016064021.VND-TGTT-LUU THI HUONG QUYNH.970407
06/08/2026 30.000,00 MBVCB.15449171425.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1bJM7MN36.Ung ho MS : 2026.209 ( BS : Ngo van Chien ).20260806.134016.09410101234.NGUYEN THI MAI.970429
06/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061339552026I1OW004381.5389.81547.133938
06/08/2026 10.000,00 6218TPBVI2M7KWYU.MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.133941.02935403901.LE THI BE DAO.970423
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1fJ95ZZAC.MS 2026.209 BS Ngo van Chien.20260806.133927.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#02009704220806133910202607MH950878.5389.77295.133911
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1iJHHGPQ2.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.133851.1856022.NGUYEN THANH NHAN.970432
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061338352026hha4731102.5189.74733.133836
06/08/2026 20.000,00 6218IBT1cJMC2AVR.QR - Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.133834.102875714725.TRAN THE ANH.970415
06/08/2026 500.000,00 6218IBT1kCFUUVK3.PHAM DIEP THUY DUONG chuyen 2026 209 BS NGO VAN CHIEN FT26218846721099.20260806.133815.19022474086024.VND-TGTT-PHAM DIEP THUY DUONG.970407
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)#SP#020097041508061337352026PPX8328027.5389.69476.133735
06/08/2026 50.000,00 6218IBT1kCFU8NFX.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218629460307.20260806.133713.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
06/08/2026 50.000,00 MBVCB.15449138975.ung ho ms 2026.208 (ho thanh phong).CT tu 9243070679 LE VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 6218TPBVI2M7KT5Y.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.133707.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15449134711.ung ho MS 2026.208 ( chau Ho Thanh Phong).CT tu 0451000423176 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFU8ZZ4.BUI MINH GIA KHANH 2012 ung ho NGO VAN CHIEN MS 2026.209 Chuc em mau khoe FT26218035372800.20260806.133622.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15449123286.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0031000171766 LE MONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 Ung Ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080613351620269VV9215890.5389.57525.133516
06/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061335052026U0FH846558.5387.58100.133506
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFUI3HN.BUI MINH GIA AN 2009 ung ho em HO THANH PHONG MS 2026.208 Chuc em mau khoe FT26218554177088.20260806.133314.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
06/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140969957496.20260806.140969957496-0938122191_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFUIYRN.BUI MINH GIA BAO 2006 ung ho ba NGUYEN THI TOAI MS 2026.205 Chuc ba khoe manh FT26218169209349.20260806.133138.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFUI1TF.BUI PHAN QUOC VIET 1966 ung ho chi PHAM THI QUYNH MS 2026.206 chuc gia dinh khoe manh FT26218804910770.20260806.133019.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15449053532.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0031000171766 LE MONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFUIQWG.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218800001376.20260806.132953.19037146412019.VND-TGTT-NGO VINH THAO TIEN.970407
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15449055580.ung ho MS 2026.208.CT tu 1036538658 PHI DUC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFUMABW.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho MAI XUAN HIEU MS 2026.188 Chuc em mau khoe FT26218498361732.20260806.132817.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFUM2T6.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho HOANG THANH TUNG MS 2026.207 Chuc em mau khoe FT26218421853621.20260806.132647.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
06/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#02009704050806132610202696TM061357.5189.13418.132611
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15449012008.PHAM TRONG NAM chuyen tien ung ho MS 2026.208 Be Ho Thanh Phong.CT tu 0821000006700 PHAM TRONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 6218IBT1iJHH4XJF.UH Ms2026 208 Ho Thanh Phong chuc be nhieu may man.20260806.132537.0973094567.NGUYEN TIEN THINH.970432
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061325262026l6bj698404.5390.10427.132526
06/08/2026 300.000,00 6218IBT1kCFUVKRN.Thanh Ha ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong. Chuc con som dc phau thuat thanh cong FT26218285306056.20260806.132456.19033722889017.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFUVG6V.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218582903106.20260806.132442.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407
06/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061324362026WX4Z057354.5388.6253.132436
06/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DUC TUYEN chuyen tienung ho MS2026.209#SP#0200970405080613240720264D0H055854.5389.4074.132407
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1aWRWRSDM.VU THI MY DUNG chuyen tienMS 2026.208 ( be Ho thanh Phong).20260806.132259.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080613225920269V8V839161.5388.97643.132259
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061321192026F51J850198.5390.90046.132058
06/08/2026 100.000,00 6218TPBVI2M7GVG6.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.132112.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423
06/08/2026 200.000,00 6218SHBAP2YWHWPW.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260806.132042.0932688876.Pham Van An.970443
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15448947623.MS2026.208( ung ho be Ho Thanh Phong).CT tu 3001217979 NGUYEN NHU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 6218IBT1kCFUDQRC.2026 209 NGO VAN CHIEN FT26218455108792.20260806.131847.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFUSAT1.Ung ho MS 2026 208 be Ho Thanh Phong FT26218804867385.20260806.131709.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15448910478.ung ho MS 2026.208 chau Ho Thanh Phong.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 6218IBT1kCFUS4VX.MS 2026.208 FT26218464725516.20260806.131659.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061316422026eny2677112.5387.66904.131642
06/08/2026 300.000,00 6218IBT1kCFUSYMT.ms 2026 208 HO THANH PHONG FT26218770535221.20260806.131640.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407
06/08/2026 20.000,00 6218IBT1kCFUSPT7.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218386657760.20260806.131637.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
06/08/2026 10.000,00 6218IBT1aWRWXLG4.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,202 (Ba Thanh va ba Hong) .20260806.131620.0339306897.VU DUC TU.970437
06/08/2026 368.368,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061315512026FUQ3839411.5387.61963.131551
06/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.208#SP#020097040508061315232026D389029973.5387.60742.131523
06/08/2026 300.000,00 MS 2026.208 Be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061314172026652S700978.5388.55476.131417
06/08/2026 200.000,00 6218SGTTH28LWNMH.IBFT Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.131314.030001727318.BUI THI THUY VINH.970403
06/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-060826-13:13:11 G4V2356640#SP#020097041608061313122026G4V2356640.5389.48818.131312
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFU9Y7D.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218310969858.20260806.131301.8038385995.PHAN HUE CHI.970407
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15448864640.TONG THI LAN chuyen tien ung ho be Ho Thanh Phong 2026-208.CT tu 0461000507109 TONG THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15448859585.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1039179713 NGUYEN THI KIEU CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 1.000.000,00 6218IBT1kCFU99DV.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218844039021.20260806.131200.19039285434011.VND-NHA THUOC THU HAU VND-NHA THUOC THU HAU.970407
06/08/2026 300.000,00 6218TPBVI2M7GMWF.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.131152.02765986001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
06/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061311242026LSFM018296.5388.41262.131124
06/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080613105920261ltj663285.5390.39185.131059
06/08/2026 50.000,00 6218ORCOQ21FFYVI.LOC HO TRO MS 2026.208 HOTHANHPHONG.20260806.131049.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
06/08/2026 500.000,00 6218IBT1kCFU2LMR.Ung ho MS 2026.208 FT26218564872900.20260806.131038.2116288888.TRAN NGUYEN BAO KHOA.970407
06/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061309572026my3i660736.5387.32978.130935
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15448826892.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9907910591 NGUYEN THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 5.000.000,00 6218IBT1kCFU25RP.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218474900952.20260806.130932.626262.TRAN DO NGOC DIEP.970407
06/08/2026 300.000,00 ms 2026.208 be ho thanh phong#SP#0200970488080613083820266zey657479.5189.26889.130838
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1aWRWXV27.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.130751.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
06/08/2026 100.000,00 6218WBVNP2YWPR2Z.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.130717.105003596091.PHAM NGOC TUAN.970412
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061306572026ZFE6766953.5388.18262.130657
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208061306452026LPC2575445.5389.17704.130645
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15448795604.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.208 (ho thanh phong).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 25.000,00 6218IBT1iJHH5KTI.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.130546.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFUCI53.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218006620024.20260806.130526.19020058478018.VND-TGTT-TA THI TO LIEN.970407
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15448777875.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0721000549206 HA KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218MSCBD2SATHTF.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260806.130508.0819993342.NGUYEN THU THUY.970422
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFUCSZJ.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218679745053.20260806.130502.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15448762310.Ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong).CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808061302112026dioy641635.5189.94463.130150
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15448714159.uh ms 2026.209bs nguyen van chien.CT tu 0021000388603 NGUYEN THI HOA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061259072026S6Q0081562.5189.77962.125846
06/08/2026 50.000,00 6218IBT1kCFUJM1J.Ung ho 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218650806082.20260806.125813.19030100630017.VND-TGTT-MAI THI KHANH THO.970407
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15448666033.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0731000590488 NGUYEN THI CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 1.000.000,00 6218IBT1kCFUWM7Q.UNG HO MS 2026.209 BS NGO VAN CHIEN FT26218212356407.20260806.125447.10420193118035.VND-TGTT-VO THI Y.970407
06/08/2026 50.000,00 6218MSCBD2SAJBWD.TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.125418.0969108872.TRAN PHUONG TUYET.970422
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15448641530.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0181000943939 NGUYEN THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808061253272026ooiy619535.5387.49260.125305
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15448617807.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15448614668.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1056019632 NGUYEN THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.209BS NGO VAN CHIEN-060826-12:47:51 GCFq714211#SP#020097041608061247522026GCFq714211.5390.19396.124730
06/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-060826-12:47:51 ppjW837415#SP#020097041608061247512026ppjW837415.5388.19386.124752
06/08/2026 2.001,00 6218SGTTH28LUJ6M.IBFT DOAN THANH THIEN chuyen tien.20260806.124734.060324144105.DOAN THANH THIEN.970403
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCF8R3QV.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218746237106.20260806.124624.6625320115.TRAN HANH NGUYEN.970407
06/08/2026 300.000,00 6218IBT1kCF8RKT5.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218006302906.20260806.124542.10922911789011.VND-TGTT-DOAN THI DU.970407
06/08/2026 3.000.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#02009704880806124058202668xq586330.5387.81521.124059
06/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508061240182026LCKC022114.5189.77762.124018
06/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140963548535.20260806.140963548535-0328434802_Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.208 ho thanh phong#SP#020097040508061239002026R8MA017684.5388.70951.123900
06/08/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.207EM HOANG THANH TUNG-060826-12:37:18 n9ZK447696#SP#020097041608061237182026n9ZK447696.5390.62140.123718
06/08/2026 300.000,00 VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong)#SP#020097041508061237022026YGNz171061.5389.60208.123702
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15448437203.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0251002668300 NGUYEN KHANH LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 ung ho Be Ho thanh Phong 2026208#SP#020097042208061235162026XGF9874720.5388.49827.123516
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1fJ95K1HS.Thuc Le gui ung ho MS2026,209 bs Ngo van Chien.20260806.123512.200014849312062.VO THI THUY HONG.970431
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCF8F8NB.Ung ho MS 2026.208 FT26218997805829.20260806.123504.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
06/08/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970488080612341020265v2o566404.5387.42956.123411
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15448377393.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0271001031540 PHAM THI KIM YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 500.000,00 6218ORCOQ21FCT1M.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.123227.580482.VO THI HONG THUY.970448
06/08/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488080612315920268urm559718.5388.30229.123159
06/08/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970405080612314520267LHS092218.5189.29400.123124
06/08/2026 200.000,00 6218MCOBQ21FMTWQ.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.123139.8825081973.TO THI THU HA.970426
06/08/2026 50.000,00 6218ORCOQ21FCF1E.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.123014.490624.BUI THI TRA.970448
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15448332940.Ung ho MS2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0071001169976 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#0200970488080612292320261rx9551921.5388.15155.122923
06/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808061227242026ndsc545621.5389.2373.122724
06/08/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097048808061227092026p7vm544798.5189.629.122709
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15448275325.Ung ho MS 2026.208 (Ho Thanh Phong).CT tu 0021000375490 NGUYEN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15448251821.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0421003997907 TRUONG VAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808061223492026a063534390.5189.81236.122349
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1d1PNBJB4.ung ho MS 2026 208 be ho thanh phong.20260806.122259.970422X30e0230000000005f1666.MBBANK IBFT.970422
06/08/2026 10.000,00 UNG HO MS 2026.208 BE HO THANH PHONG-060826-12:22:53 k7Mr174536#SP#020097041608061222532026k7Mr174536.5390.74817.122253
06/08/2026 500.000,00 6218VNIB02T4BCQ2.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.122249.220919726.TRUONG TO ANH.970441
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808061222372026cvv5530574.5389.73873.122237
06/08/2026 10.000,00 MBVCB.15448224445.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097048808061222092026mybu529033.5390.70544.122209
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15448219384.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0011003697266 VU THI ANH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061220332026102b523667.5189.60806.122033
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15448187994.LE THI TRANG chuyen tien 2026.209 bs Ngo Van Chien .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061219182026QDEY043407.5389.52530.121918
06/08/2026 400.000,00 MBVCB.15448168175.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0031000213223 TRAN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCF8EKHN.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218190470185.20260806.121841.19034788131014.VND-TGTT-BUI PHUONG THUY.970407
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15448156900.ung ho MS 2026.208 (be HO THANH PHONG).CT tu 0121000773001 DANG THI MINH VE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 6218IBT1kCF8KASD.Giup ma so 2026.209 FT26218992925736.20260806.121537.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15448116035.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 9983305174 NGUYEN BACH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15448081103.ung ho ms 2026.208 (be ho thanh phong).CT tu 0081000188470 NGUYEN TRONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 800.000,00 MBVCB.15448077670.MS 205 MS 206 MS 207 MS 208.CT tu 1027406893 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/08/2026 20.000,00 MBVCB.15448068008.Chuyen tien ung ho.CT tu 0591000400805 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCF871Q2.Ungho MS 2026.208 FT26218023963322.20260806.121136.19073925346010.VND-TGTT-NGUYEN QUYET CHIEN.970407
06/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061211232026wvea492144.5389.2466.121123
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCF8G3GG.MS 2026 209 ung ho bac si Ngo van Chien FT26218208366644.20260806.121105.19028981936011.VND-TGTT-PHAM THI TUYET NGA.970407
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15448041533.NHOM TU TAM HN Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).CT tu 0011000929431 NGUYEN QUYNH UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218MCOBQ21FM171.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.121005.13001012920818.VU THI QUYNH PHUONG.970426
06/08/2026 200.000,00 6218TPBVI2M7461W.ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.120935.00678084001.HOANG THI DIEU.970423
06/08/2026 100.000,00 Ung ho Ms 2026.209 Bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208061208352026L3E9270291.5387.84061.120836
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15448006888.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI QUYEN chuyen tien ung ho MS 2026. 209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508061207302026W0DA092442.5189.76908.120730
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15447979233.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15447972129.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0011002138527 NGUYEN THI KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15447959878.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061205322026I5VU259240.5389.63368.120532
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15447949954.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.208 chau Ho Thanh Phong#SP#0200970422080612042520266ISV263491.5389.56230.120426
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15447943793.NGUYEN THI PHUONG TRA - UNG HO MS 2026.209 (BS NGO VAN CHIEN).CT tu 0011002688513 NGUYEN THI PHUONG TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15447928049.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1lQQJMCGU.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.120155.0915575229.PHAM THANH TAN.971011
06/08/2026 3.000.000,00 6218TPBVI2M74TST.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.120115.55551475555.LE HUU TAI.970423
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15447878950.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.206.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15447859882.Ung ho Ms 2026.208 (Ho Thanh Phong).CT tu 0541000309043 PHAM THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 400.000,00 MBVCB.15447858275.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.205.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15447849749.NGUYEN THI TUYET ANH Ung ho MS2026.209 (bac si Ngo Van Chien).CT tu 0121001848456 NGUYEN THI TUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808061155532026i0gg434787.5387.98682.115553
06/08/2026 200.000,00 6218VNIB02T4Y2QT.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.115420.066704060070427.TON THI BICH THUY.970441
06/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061153182026r9eq424844.5189.79908.115256
06/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-060826-11:53:13 PyiR126654#SP#020097041608061153132026PyiR126654.5388.79655.115252
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1iJHH9E9A.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.115116.0982936346.NGUYEN THI NGOC HOA.970432
06/08/2026 2.000.000,00 MBVCB.15447726290.NGUYEN DUY KIEN ung ho MS 2026.208(be Ho Thanh Phong).CT tu 1022760301 NGUYEN DUY KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15447675957.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.203.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 400.000,00 MBVCB.15447655791.ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0381000606130 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 15.660,00 6218IBT1kCF8IS7F.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218021044386.20260806.114523.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970488080611451620265vfw393083.5387.25190.114516
06/08/2026 140.000,00 6218IBT1d1PNPALD.UNG HO MS 2026208 BE HO THANH PHONG.20260806.114436.970422He977d3000000000639581.MBBANK IBFT.970422
06/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061143322026WP9F076783.5390.12219.114332
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCF8MBJN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218121881864.20260806.114328.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407
06/08/2026 500.000,00 6218IBT1kCF8VWGP.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218688372812.20260806.113937.19032564728012.VND-TGTT-NGUYEN CHI TUAN.970407
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCF8DXQ3.ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218659023507.20260806.113915.19028817640012.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407
06/08/2026 50.000,00 6218VNIB02T42BYR.ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.113851.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15447514856.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0421000524393 LE THI HONG HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 MBVCB.15447508587.TRAN VAN DONG chuyen tienung ho ngo van chien.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 6218TPBVI2M7ZIY2.MS 2026.208 Ho Thanh Phong.20260806.113721.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
06/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080611335320268mnv347493.5388.45271.113336
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15447448878.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0061001028037 HO THI NHU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208061131412026WYQC675797.5390.29587.113119
06/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 0026.209 -bac si NGO VAN CHIEN#SP#020097040508061130312026JZXC009064.5389.22540.113031
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15447364945.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1023022664 NGUYEN THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15447356158.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0881000445913 NGUYEN HOANG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 6218SHBAP2YWGX36.ung ho ms 2026 209.bac si ngo van chien. .20260806.112728.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCF81YFA.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218112295095.20260806.112448.19035995908017.VND-TGTT-TRINH HONG QUANG.970407
06/08/2026 500.000,00 6218ABBKP2YW3UPS.Ung ho MS 2026209.20260806.112408.0461016183066.PHAN THANH LAM.970425
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCF81C4B.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218524506713.20260806.112354.19035936918017.VND-TGTT-PHAM DUC HIEN.970407
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15447294114.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0071000855177 NGUYEN THI NGOC TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15447221057.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0531002519805 LE THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208061118412026EQ9A446517.5388.42013.111841
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15447207612.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 9983355677 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 MBVCB.15447201196.ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong ).CT tu 0611001989188 NGUYEN HOAI NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15447172606.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15447159731.ung ho MS 2026.209 ( bac si Ngo Van Chien).CT tu 0341000634069 DO THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 500.000,00 6218SHBAP2YW96IW.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.111429.3889988888.PHAM THANG LONG.970443
06/08/2026 500.000,00 6218ORCOQ21FQXWD.ung ho MS 2026.209 -bs Ngo van chien..20260806.111424.0903057997.NGUYEN THI LAN HUONG.970448
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15447136707.BUI NGOC THAU chuyen tien ung ho MS 2026.209 BS Ngo Van Chien.CT tu 0421003803795 BUI NGOC THAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140950535175.20260806.140950535175-0396117801_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15447120507.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.209.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15447098469.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1044773045 NGUYEN ANH THANH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208061110162026I9MV243998.5388.85675.110954
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15447031678.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0071000893034 NGUYEN XUAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 6218IBT1kCFI3XCR.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218243546766.20260806.110701.19033052689011.VND-TGTT-NGUYEN THANH THUY.970407
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFI3WVH.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26218170895170.20260806.110436.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407
06/08/2026 500.000,00 ung ho Ms 2026 209 BS Ngo van Chien#SP#020097041508061104072026hQ2x720891.5387.44605.110407
06/08/2026 1.000.000,00 6218ABBKP2YW9AV1.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.110400.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFIFG7I.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26218307149008.20260806.110323.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFIFI17.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26218905763319.20260806.110238.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407
06/08/2026 500.000,00 6218IBT1kCFIF2M8.TA LAN ANH chuyen tien ung ho Bac Si Ngo Van Chien FT26218309470140.20260806.110209.2355668999.TA LAN ANH.970407
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1iJHZNIW4.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 209 NGO VAN CHIEN.20260806.110148.247529918.LE THI HOA.970432
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15446940887.NGUYEN THI HANH chuyen tien giup bac si Ngo van Chien.CT tu 0031000141851 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15446923045.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 1014895771 LUU THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1fJ95PTL7.Ung ho MS 2026 208 be Ho Thanh Phong.20260806.105929.976245379.TRAN THI PHUONG DUNG.970406
06/08/2026 300.000,00 6218IBT1iJHZRRQZ.Ms 2026-208 uh be Ho Thanh Phong.20260806.105904.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1fJ95PEEG.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.105736.0784262369.LE NGOC DIEP.970431
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15446840672.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0351001013273 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508061051292026ZEC0099285.5387.64419.105129
06/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808061048252026nh0t169718.5390.45631.104804
06/08/2026 500.000,00 TRAN NGOC HUONG Chuyen tienUng ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien)#SP#020097041508061047522026Ek1b659357.5388.41650.104730
06/08/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061046512026JSP8074521.5189.35236.104634
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15446711613.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0071000855177 NGUYEN THI NGOC TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15446683088.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0351000398165 NGUYEN THANH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15446663811.ung ho MS 2026.208.CT tu 0251002744165 NGUYEN MANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 6218IBT1iJHZ3URK.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.104056.99081643.LE THI THANH THAO.970432
06/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15446650695.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0511003793418 TRAN THIEN KHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970488080610393720261uiv136271.5389.91107.103937
06/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026,208 be Ho Thanh Phong.#SP#0200970488080610391820264jld135073.5388.89162.103918
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien-060826-10:37:56 xiv4813848#SP#020097041608061037562026xiv4813848.5387.79648.103756
06/08/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970405080610375220264RVM025848.5389.80052.103752
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15446595270.UNG HO MS 2026.209 (bs Ngo Van Chien).CT tu 0071000892179 NGUYEN HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218SGTTH28LCAHA.IBFT Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.103607.050107494161.DINH TIEN DUNG.970403
06/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808061034462026cinm118186.5390.60578.103446
06/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061034382026JGWH863901.5387.60138.103439
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15446553597.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0451000311849 VU DUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 1.000.000,00 6218IBT1kCFIAQJK.Ung ho MS 2026.209 FT26218507944680.20260806.103313.19037006876015.VND-TGTT-NGUYEN TIEN GIANG.970407
06/08/2026 50.000,00 6218TPBVI2M7FBDZ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260806.103238.02629862601.NGUYEN HOANG GIA HAN.970423
06/08/2026 300.000,00 6218TPBVI2M7FA1W.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.103159.22258585999.NGUYEN THI LOAN.970423
06/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#02009704150806103109202678BW596810.5390.39118.103109
06/08/2026 300.000,00 6218IBT1kCFIBRMV.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218583434634.20260806.103015.19034884593010.VND-TGTT-NGUYEN THANH HUONG.970407
06/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061029402026BMNI081568.5390.29530.102940
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFI5NR8.DAO ANH TUAN MS 2026.208 FT26218406493229.20260806.102728.19029420227018.VND-TGTT-DAO ANH TUAN.970407
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1iJHZT5XP.Ung ho MS 2026 207 Em Hoang Thanh Tung.20260806.102710.28437854.NGUYEN NGOC DUC.970432
06/08/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.208 BE HO THANH PHONG-060826-10:26:31 bPGA307192#SP#020097041608061026312026bPGA307192.5189.10736.102631
06/08/2026 100.000,00 6218ABBKP2YWVLGC.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.102513.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061023592026RHE8262292.5387.94817.102359
06/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061022422026c1b8072907.5388.87771.102221
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15446392863.TRAN VAN HOI chuyen tien giup bs ngo van chien.CT tu 0251002691338 TRAN VAN HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061022222026Y9Y6632977.5189.86246.102222
06/08/2026 200.000,00 6218MSCBD2SQUDTI.Ung ho MS2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.102105.0000743063524.NGUYEN THI THANH THANH.970422
06/08/2026 500.000,00 6218IBT1kCFIPZHD.Ung ho MS 2026.209 bs Ngo Van Chien FT26218046506909.20260806.102105.11820156046018.VND-TGTT-PHAM THI NGOC LAN.970407
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15446345037.Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien.CT tu 1012490890 HOANG THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15446342207.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0451000253679 NGUYEN THE TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15446328292.ung ho ms 2026.209 ( bs Ngo Van Chien ).CT tu 0121000347405 NGUYEN LY HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15446323988.Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).CT tu 0071000725891 NGUYEN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFIIHG9.LE THI HANG UNG HO MS 2026.209. CHUC EM SOM BINH PHUC FT26218985076874.20260806.101236.10921823550010.VND-TGTT-LE THI HANG.970407
06/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS.2026.208 be ho thanh phong#SP#020097040508061012002026WUYS084801.5388.25014.101200
06/08/2026 5.000,00 6218IBT1kCFIMGP1.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218007833417.20260806.100914.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
06/08/2026 5.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970405080610084420265LQ3066968.5390.4655.100844
06/08/2026 5.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040508061008172026XQTX064534.5387.2721.100817
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15446123248.ung ho MS 2026.207(em Hoang Thanh Tung).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15446107203.Noi dung xin ghi ro: Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15446081040.ung ho MS 2026.208(be Ho Thanh Phong).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 90.000,00 6218IBT1kCFI9HLB.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26218636393335.20260806.095824.3346065122.PHAM THUY DUONG.970407
06/08/2026 300.000,00 6218TPBVI2M7C8G4.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260806.095812.09770005588.NGUYEN THI HOANG NGUYEN.970423
06/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208060947232026P0FO870018.5390.84400.094724
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15445887158.PHAN THI TRANG chuyen tien chuc con nhanh khoe Ho Thanh Phong.CT tu 0381000604571 PHAN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFIJPMA.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218879206765.20260806.094537.19038142082010.VND-TGTT-BUI DUC THIEN.970407
06/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208060945342026WMEL266309.5389.74635.094535
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFIWCE1.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218754471589.20260806.094151.10623211937012.VND-TGTT-NGUYEN HOANG ANH.970407
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15445823787.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0951004190405 TRAN NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 1.000.000,00 6218IBT1aWRWY4KA.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.094045.068704070001870.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
06/08/2026 400.000,00 6218IBT1kCFMN6KV.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218750702030.20260806.093742.8983049478.KIEU THU HA.970407
06/08/2026 50.000,00 6218MCOBQ218PQFP.Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).20260806.093507.03101010965538.HOANG VIET.970426
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1iJHZ7CZX.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.093326.89443547.PHAM VAN CHUAN.970432
06/08/2026 300.000,00 6218IBT1kCFMX3Z6.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218631100516.20260806.093223.2801508888.PHAN THANH VINH.970407
06/08/2026 30.000,00 MBVCB.15445666224.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 6218VNIB02TRGPLT.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.092829.009695572.NGUYEN KIEM KHANH.970441
06/08/2026 500.000,00 6218TPBVI2M71SWN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.092810.04354095101.NGUYEN THI TUYET NHUNG.970423
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFM3C4S.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218244490771.20260806.092707.19035555259025.VND-TGTT-DANG THI THAI.970407
06/08/2026 30.000,00 MBVCB.15445543489.2026.208.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1iJHZAYTS.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.092042.836804041991.DAO DUC VINH.970432
06/08/2026 10.000,00 6218IBT1iJHZAQWL.ZP262180165550 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.091709.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
06/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:c KHUYEN ung ho MS 2026 208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508060912082026LG7U066473.5390.7633.091209
06/08/2026 100.000,00 6218TPBVI2M7BDRE.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260806.091138.00191956001.LE THI HUYEN.970423
06/08/2026 100.000,00 6218TPBVI2M7BHHD.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.091056.00191956001.LE THI HUYEN.970423
06/08/2026 30.000,00 6218VNIB02TRE1BG.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.091033.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
06/08/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-060826-09:06:24 Uv3b285765#SP#020097041608060906242026Uv3b285765.5388.81756.090625
06/08/2026 500.000,00 6218SGTTH28LY9P2.IBFT ung ho MS 2026.208. be Ho Thanh Phong.20260806.090530.060311519381.NGUYEN THANH CHI PHUONG.970403
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15445318898.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0041000315537 TRAN TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208060903052026K92S350009.5390.66510.090305
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15445285770.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0501000009151 LE VAN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 UNG HO MA SO 2026.208 BE HO THANH PHONG-060826-08:59:43 cVCV955046#SP#020097041608060859432026cVCV955046.5390.51979.085943
06/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508060857412026BTJP094051.5389.42968.085741
06/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 208 BE HO THANH PHONG-060826-08:56:23 XAaY986311#SP#020097041608060856232026XAaY986311.5390.37463.085624
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15445201439.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0771000572142 NGUYEN THI BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 6218MCOBQ21862P4.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.085338.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15445165333.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0351000635140 NGUYEN TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 30.000,00 6218IBT1kCFM45L7.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218094710947.20260806.085209.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1iJHZYC37.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.20260806.084703.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1iJHZYWKE.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260806.084618.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15445044586.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 2024031998 VIEN THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.208 em ho thanh phong#SP#020097042208060841502026W0CJ969614.5388.77289.084150
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15444989774.ung ho MS 2026.208( be Ho Thanh Phong).CT tu 0151000573817 HUYNH KIEU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15444957006.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1021000001596 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218SGTTH28LL1IK.IBFT ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.20260806.083643.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15444938606.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808060835232026t9a9702173.5189.52226.083523
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15444906782.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1028330493 NGUYEN KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 VCB.CTTL.05/08/2026.Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh. CT tu 1024507258 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208060827122026JF22655985.5388.18924.082713
06/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.208 be ho thanh phong#SP#020097048808060825502026z7wu671263.5390.15268.082550
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFMVKVZ.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26218770400426.20260806.082428.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15444797847.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0041000838961 TRAN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFMV4CP.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26218999676462.20260806.082404.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFMVIHP.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218514030638.20260806.082328.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
06/08/2026 100.000,00 NGUYEN THE NGUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.207#SP#020097042208060823102026NAKG594528.5388.4386.082310
06/08/2026 200.000,00 6218IBT1iJHZ8SLN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.082309.1856022.NGUYEN THANH NHAN.970432
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-060826-08:22:13 I0Oz280126#SP#020097041608060822132026I0Oz280126.5390.1432.082213
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15444709383.UH MS 2006.208 ho thanh phong.CT tu 0201000662051 NGUYEN DUY TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 : Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208060817212026OE26588148.5189.83104.081721
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1aWRWVYJU.ung ho MS 2026.208 be ho thanh Phong.20260806.081652.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
06/08/2026 130.000,00 MBVCB.15444663663.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0341007105371 DANG THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15444655763.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS2026.208( be Ho Thanh Phong) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 2.000.000,00 ung ho MS 2026.208 be Ho thanh phong#SP#020097041508060805502026tUn7103806.5389.41201.080550
06/08/2026 200.000,00 6218TPBVI2M7YJCW.Ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong).20260806.080518.02149733801.DANG THI TUYET HONG.970423
06/08/2026 300.000,00 NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2026.208 HO THA PHONG-060826-08:03:55 Y1nJ388443#SP#020097041608060803552026Y1nJ388443.5189.34238.080355
06/08/2026 500.000,00 MBVCB.15444535642.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.208( Ho Thanh Phong) .CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.208 be ho thanh Phong#SP#020097048808060802402026foba597433.5387.29489.080240
06/08/2026 100.000,00 MBVCB.15444479772.Chuyen tien ung ho ms 2026 208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208060757342026RPSD160214.5387.12478.075717
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15444444594.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0181002303735 PHAN ANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 300.000,00 6218IBT1kCFMQCKY.UNG HO MS 2026.208 HO THANH PHONG FT26218055090003.20260806.075211.14022494215019.VND-TGTT-DANG QUANG KHANH.970407
06/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508060749402026Z4EX064367.5389.85721.074940
06/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808060744432026wjaj542558.5388.68817.074443
06/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-060826-07:42:18 vxyd940852#SP#020097041608060742182026vxyd940852.5189.60821.074218
06/08/2026 300.000,00 MBVCB.15444229474.NGUYEN DINH THINH chuyen tien.CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho-MS-2026.208-be Ho Thanh Phong#SP#020097040508060738352026BA2G013781.5389.48698.073836
06/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15444211592.Ung ho MS 2026.208.CT tu 1083278888 HUYNH THI THUONG PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 10.000,00 6218IBT1fJ95QJL8.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.073312.0913834836.NGUYEN NGOC AN.970431
06/08/2026 200.000,00 6218MSCBD2SY3LZ5.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.073107.0520106866008.TGTT DAO KHAC HUAN VND.970422
06/08/2026 500.000,00 6218IBT1iJHZ9KF9.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.073052.0983766116.LAM DUONG AN.970432
06/08/2026 50.000,00 6218VNIB02TRC5FZ.Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).20260806.072504.216895555.TRAN LINH CHI.970441
06/08/2026 300.000,00 6218SHBAP2YWY58W.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260806.071003.291019990.TRAN THI THIEN THANH.970443
06/08/2026 100.000,00 6218IBT1iJHZ1RSY.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.065920.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
06/08/2026 300.000,00 6218IBT1kCFVGQ6Z.Ung ho 2026.208 ho thanh phong FT26218624507082.20260806.065059.19037465662044.PHAM TUAN HUNG.970407
06/08/2026 5.000,00 MBVCB.15443604178.Chuyen tien ung ho.CT tu 0591000400805 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
06/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208060636332026BIFU563657.5389.70309.063633
06/08/2026 200.000,00 MBVCB.15443545723.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 150.000,00 6218IBT1kCFVBV8S.MS 2026.207 FT26218094099502.20260806.063336.260905040111.TA QUOC VIET.970407
06/08/2026 500.000,00 6218IBT1kCFVPT4U.Ung ho MS 2026.207 Hoang Thanh Tung FT26218649396007.20260806.061307.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
06/08/2026 55.000,00 MBVCB.15443279136.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.207 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
06/08/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808060538302026c9no283801.5390.88267.053830
06/08/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808060533382026i5ur281430.5189.84514.053338
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCFFBY8Q.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26220301408220.20260807.224636.19032115601016.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THAO.970407
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCFFBYMA.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong FT26220844229545.20260807.224636.789888789888.MAI THU TRANG.970407
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCFFB1CH.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26220124041438.20260807.224440.789888789888.MAI THU TRANG.970407
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15472761103.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCFF5616.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26220639035172.20260807.224235.789888789888.MAI THU TRANG.970407
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCFFYTF7.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26220827135256.20260807.223804.789888789888.MAI THU TRANG.970407
07/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208072235392026EYSU536088.5387.50443.223539
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCFFPNJ3.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26220077523782.20260807.223341.789888789888.MAI THU TRANG.970407
07/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#0200970422080722332920260I4H127734.5189.45519.223329
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15472681860.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 500.000,00 MBVCB.15472687763.Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).CT tu 0071001341274 VU THI BICH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 6219VNIB02TKVJLZ.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260807.222447.618704060047295.TRAN THI CAM TU.970441
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCFF863D.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220691383204.20260807.222313.789888789888.MAI THU TRANG.970407
07/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808072221472026ccpj248743.5387.14902.222147
07/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808072216562026z70x239857.5389.2297.221633
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15472445723.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508072206272026JEVH002173.5388.69342.220627
07/08/2026 1.368.000,00 6219IBT1kCFFDVK8.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220431340202.20260807.220444.8280888883.HO NGOC SANG.970407
07/08/2026 198.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808072202462026oh0p209656.5389.56425.220246
07/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho Ma so 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508072202362026DOMZ092257.5389.56124.220236
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1kCFF9RH4.Ung ho ms 2026.208 FT26220123978656.20260807.215954.19029140576866.VND-TGTT-TRAN THI HAU.970407
07/08/2026 300.000,00 MBVCB.15472343223.ung ho 2026.208 ( ho thanh phong).CT tu 1056846308 DO NU NHU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 50.000,00 6219IBT1kCFF9WDU.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26220944777337.20260807.215631.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
07/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970405080721562520268JTR075440.5389.33537.215626
07/08/2026 150.000,00 6219IBT1kCFF2KBP.MS 2026.210 FT26220670392833.20260807.215510.260905040111.TA QUOC VIET.970407
07/08/2026 200.000,00 6219VCBCH28AF6CA.ung ho MS 2026208 be ho thanh phong.20260807.215502.8017041126772.NGUYEN THI THU PHUONG.970454
07/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097040508072153452026PQT2068393.5389.23927.215345
07/08/2026 50.000,00 MS 2026.210#SP#020097048808072151392026c6b2183709.5389.16638.215140
07/08/2026 10.000,00 MBVCB.15472274135.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 50.000,00 6219IBT1kCFF1X1H.Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom FT26220008128330.20260807.214838.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15472228141.LE THI MY HOA Ung ho MS2026.209(bac si Ngo Van Chien ).CT tu 0381000434691 LE THI MY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 10.000,00 MBVCB.15472231003.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15472199044.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1026450694 TON YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15472180302.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.210 ANH NGUYEN VAN LUOM.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208072138432026F77J901008.5388.70635.213844
07/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#0200970422080721372620269ABI699448.5388.65713.213727
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCFTN6YK.Ung ho MS2026.210 FT26220121470347.20260807.213342.1838336688.NGUYEN DUC DAT.970407
07/08/2026 300.000,00 MBVCB.15472066429.Ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong ).CT tu 0111000196051 TRAN NAM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422080721325420264CXO878322.5189.48311.213236
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15472015802.ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15471948691.HOANG THI VAN ANH chuyen tien ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9378323135 HOANG THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 1.000,00 MBVCB.15471925487.Chuyen tien ung ho.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15471905198.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15471574567.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 20.000,00 MBVCB.15471575290.Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom - Vinh Long).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Le Thi Bich Suong MS 2026.209 BS Ngo Van Chien#SP#020097040508072055122026FC12069278.5389.68062.205455
07/08/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970415080720503620260ZnX403329.5390.41896.205014
07/08/2026 25.000,00 6219IBT1kCFT4R3C.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219445604440.20260807.204913.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
07/08/2026 200.000,00 6219SGTTH28AMKZV.IBFT Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.204712.0365780384.Nguyen Thi Kim Huong.970403
07/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208072041272026D25C632184.5189.92716.204127
07/08/2026 20.000,00 PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Nguyen Van Luom ms 2026.210#SP#020097042208072033022026T1HZ336891.5390.46726.203302
07/08/2026 500.000,00 MBVCB.15471157814.ung ho MS 2026.208( be ho thanh phong).CT tu 0561000585991 HOANG THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 6219ASCB02TKCRMS.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien-070826-20:27:53 6219ASCB02TKCRMS.20260807.202753.31516427.NGUYEN HOANG NGOC.970416
07/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208072025002026CBEL536800.5388.173.202501
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15470997860.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1017983290 VU THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970488080720101820265mdz852587.5388.10368.201018
07/08/2026 500.000,00 MBVCB.15470774106.Giang Bich Ngoc ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0011003986146 GIANG BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 6219SGTTH28ABAFD.IBFT Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien.20260807.200946.030065729918.NGUYEN THI HUONG.970403
07/08/2026 100.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom#SP#0200970488080720000420264p98811845.5388.46080.200004
07/08/2026 300.000,00 6219ASCB02TKQE6E.UNG HO MS 2026.209 BAC SI NGO VAN CHIEN-070826-19:54:36 6219ASCB02TKQE6E.20260807.195436.111835409.HO THUY TIEN.970416
07/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026 209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508071953542026fPYe173452.5389.6265.195336
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCFLFGBE.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26219523163683.20260807.194705.1810101868.LE HOANG NGOC PHUONG.970407
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1kCFLFMN7.UH MS 2026.210 A Nguyen Van Luom FT26219796932205.20260807.194623.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
07/08/2026 100.000,00 Gup Do MS 2026 204 Lo Van Truong#SP#020097041508071942522026aN2D124610.5390.35420.194252
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCFLLQEB.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219050206436.20260807.194039.1810101868.LE HOANG NGOC PHUONG.970407
07/08/2026 100.000,00 Giup Do MS 2026 208 Be Ho Thanh Phong#SP#020097041508071940042026pmT0112726.5389.16678.194004
07/08/2026 50.000,00 6219VNIB02TK2JTB.ung ho ms 2026.207 (hoang thanh tung).20260807.192844.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
07/08/2026 10.000,00 6219IBT1aWR22T3Q.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.203 (Em Nguyen Duy Khoa) .20260807.192228.0339306897.VU DUC TU.970437
07/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808071905202026hc4c578010.5387.85655.190520
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15469334063.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN ANH ck ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970405080718451720261ITT008507.5189.48682.184517
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15469105275.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0951004174461 HUYNH THI MY LANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCFLW3XD.ung ho ms2026.208 be Ho Thanh Phong FT26219883708540.20260807.184048.19028829083011.VND-TGTT-TRINH QUANG LINH.970407
07/08/2026 15.000,00 MBVCB.15469074158.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 700.000,00 MBVCB.15468973426.ung ho ms 2026 208 be ho thanh phong.CT tu 1038334269 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/08/2026 50.000,00 6219MCOBQ21TWH4Q.Ung ho ms2026.209 bac si ngo van chien.20260807.182956.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15468738857.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0031000909981 NGUYEN GIANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 6219SGTTH28Q7ALK.IBFT Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260807.182116.0365780384.Nguyen Thi Kim Huong.970403
07/08/2026 50.000,00 6219MCOBQ21TWUKC.Ung ho ms2026.210 nguyen van luom.20260807.182110.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
07/08/2026 30.000,00 6219IBT1kCFH4GIR.Ung ho MS 2026 210 Anh Nguyen Van Luom FT26219246800870.20260807.180203.19032713845019.VND-TGTT-NGUYEN VAN THANG.970407
07/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080718015220265fvy278745.5387.53336.180130
07/08/2026 300.000,00 6219IBT1kCFH5RFC.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219799782827.20260807.175829.19130411112014.VND-TGTT-DANG THI THANH THUY.970407
07/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097040508071756112026C11I001349.5189.12913.175611
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1aWRCXWC9.ung ho ms 2026 208 be ho thanh phong.20260807.175345.0000949093.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
07/08/2026 300.000,00 6219IBT1fJ9AKDI1.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.174731.706157266.LE THI YEN VI.970406
07/08/2026 500.000,00 6219TPBVI2M5S3R5.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.174516.09624857557.VU VAN TUAN.970423
07/08/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141157138493.20260807.141157138493-0933320290_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
07/08/2026 100.000,00 6219VNIB02TGWTMI.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.173617.025021989.NGUYEN THI LIEN.970441
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1iJHXTM2T.TRAN THI PHUONG NHUNG chuyen tien UH 2026210 Nguyen Van Luom.20260807.173407.126246692.TRAN THI PHUONG NHUNG.970432
07/08/2026 200.000,00 PHAM THI HA QUE ung ho MS 2026.209 bs Ngo Van Chien#SP#0200970422080717323920261HQL827797.5387.43919.173240
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15467697256.ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0141000804761 DUONG NGOC TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 6219VNIB02TG4IZ2.ung ho MS 2026. 208 (be Ho thanh Phong).20260807.172826.404704060325856.PHAN THI KIM HIEN.970441
07/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.209#SP#020097042208071728182026VPYU966021.5389.12284.172818
07/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508071724372026KPJR089837.5189.85317.172437
07/08/2026 200.000,00 6219WBVNP2YKWDEY.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.170719.717788.PHAM THI PHUONG.970412
07/08/2026 70.000,00 MBVCB.15467209801.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1032765797 HO TRAN NGUYEN MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 50.000,00 6219IBT1kCFZK64Y.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219883310434.20260807.165631.250419886886.LE THI THANH THAO.970407
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15466889564.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0201000608018 TRAN THI CAM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 30.000,00 6219IBT1kCFZ48MK.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219122902100.20260807.164606.19073119884010.VND-TGTT-NGUYEN TRANG HUE TAM.970407
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1kCFZ4VMZ.MS 2026.208 Ho Thanh Phong FT26219637803297.20260807.164554.19027980881012.VND-TGTT-BUI THI QUY.970407
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1iJHX4HLT.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.163624.18887118.NGUYEN THI THU HUYEN.970432
07/08/2026 100.000,00 6219MSCBD2SJ28XJ.PHAM LE MINH TRANG chuyen tien ung ho be Ho Thanh Phong MS 2026208.20260807.163311.1718931234.PHAM LE MINH TRANG.970422
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15466516761.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0731000773068 PHAM THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 300.000,00 MBVCB.15466435322.Ung ho MS 2026.209.CT tu 0021001243447 LE THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 150.000,00 6219IBT1kCFZ9ZTF.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26219757167398.20260807.161645.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
07/08/2026 500.000,00 ctien ung ho MS 2026.209 bac si NGO VAN CHIEN#SP#0200970488080716131920260qai757804.5387.805.161319
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15466236136.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15466214331.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15466199715.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15466170395.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 50.000,00 Ung ho Ms 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808071608042026fmlf736516.5390.69039.160804
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCFZJM49.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219890600145.20260807.160456.7815081992.VU THI HUYEN.970407
07/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097040508071603592026WI34083696.5389.43472.160359
07/08/2026 1.000.000,00 6219IBT1kCF6RKN7.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219825132676.20260807.155505.3372594896.NGUYEN THI HOA.970407
07/08/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141141051656.20260807.141141051656-0904882824_Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15465822092.Ung ho MS 2026.207 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0291000318899 TRAN THI HUONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15465747111.MS 2026210 Nguyen van luom.CT tu 1022558843 DINH THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 300.000,00 6219IBT1kCF6HJDX.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219480449561.20260807.153627.19033787254019.VND-TGTT-DAM THI DIEM HUONG.970407
07/08/2026 500.000,00 6219MSCBD2SFSBJU.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.153511.0050108008005.VU THI NGOC LAN.970422
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1kCF66V9W.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219934657554.20260807.153115.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
07/08/2026 300.000,00 MBVCB.15465586344.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 300.000,00 MBVCB.15465567546.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 300.000,00 MBVCB.15465543080.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 6219SGTTH28QE1KL.IBFT Ung Ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom.20260807.152304.050122883660.DO MINH HUY.970403
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1kCF6G5RW.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219588978881.20260807.152010.19031196544015.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH TRANG.970407
07/08/2026 100.000,00 6219TPBVI2M5R4JM.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.151939.03393279701.NGUYEN QUANG HUY.970423
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCF6A8FP.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219077788111.20260807.151647.6268691999.NGUYEN PHUONG LINH.970407
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15465327268.Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).CT tu 1039261160 NGUYEN VO HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 50.000,00 6219IBT1kCF65IY6.TRAN THI DIEM HUONG chuyen MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26219575304580.20260807.150733.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407
07/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808071503352026if2i500022.5387.58208.150335
07/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808071503242026mda0499420.5388.55676.150302
07/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#02009704880807145748202645uy480466.5390.21906.145748
07/08/2026 500.000,00 6219ABBKP2YKMK6J.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.145654.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCF68GX6.Ung ho MS 2026.208, Ho Thanh Phong FT26219690911030.20260807.145610.19034966535019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LAN PHUONG.970407
07/08/2026 686.000,00 MBVCB.15465111989.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0631000430651 NGUYEN QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 300.000,00 6219IBT1iJHX1XTJ.Hung uh ms 195 196 208.20260807.145218.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432
07/08/2026 50.000,00 6219IBT1kCF6IJ5A.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219212793591.20260807.145117.19027857940012.VND-TGTT-DINH THIEN THANH.970407
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15465032114.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0451000212075 TRAN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080714450420262OVI442119.5390.46292.144504
07/08/2026 500.000,00 MBVCB.15464880719.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0361000331953 NGUYEN VUONG KIEU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15464875569.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0611001815051 TA THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508071436422026Lo8V553610.5389.97496.143619
07/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.210 Nguyen Van Luom#SP#0200970422080714360820268R0H345048.5189.94084.143608
07/08/2026 500.000,00 MBVCB.15464812815.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0851000012210 NGUYEN KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 6219MSCBD2SFTB54.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.143124.0906006358.DAO THI THU THUY.970422
07/08/2026 200.000,00 ms2026.208#SP#020097048808071429422026dov4390177.5389.55966.142942
07/08/2026 2.000.000,00 6219IBT1fJ9AJR1W.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.142306.200015151067140.DANG HUU TAM.970431
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15464651614.UNG HO MS 2026.206 - CHI PHAM THI QUYNH.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-070826-14:18:45 zals010512#SP#020097041608071418452026zals010512.5387.94241.141845
07/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh-070826-14:18:00 dt1U080861#SP#020097041608071418012026dt1U080861.5387.90380.141801
07/08/2026 57.500,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#02009704220807141634202615BJ963471.5388.81974.141617
07/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-070826-14:16:07 TkyH124389#SP#020097041608071416072026TkyH124389.5387.79771.141608
07/08/2026 10.000,00 6219TPBVI2M5JQ45.MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).20260807.141517.02935403901.LE THI BE DAO.970423
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15464577018.UNG HO MS 2026.203 - EM NGUYEN DUY KHOA.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 6219VNIB02TE3KZZ.ung ho ms 2026.206.20260807.141507.098206666.PHAN NGOC ANH.970441
07/08/2026 250.000,00 IBVCB.15464541704.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.208#SP#02009704050807141201202697KZ049307.5388.57458.141201
07/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.209 bac sy ngo van chien#SP#020097048808071411582026f24t337128.5387.57333.141158
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15464503586.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0061001099430 TRAN HAI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15464485570.UNG HO MS 2026.208 - BE HO THANH PHONG.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1kCFEXMCB.ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom FT26219637205822.20260807.140524.19033069432014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407
07/08/2026 100.000,00 6219TPBVI2M5FGR6.Ung ho MS 2026.210 Nguyen Van Luom.20260807.140415.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15464426248.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0481000814394 PHAN VAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1kCFEF7YI.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219051210081.20260807.135932.19030814359015.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407
07/08/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097042208071359052026QS3D269608.5390.89775.135844
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15464375203.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 1066154592 NGUYEN HONG BIEC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 500.000,00 MBVCB.15464359428.Bibun ung ho Ms 2026.210 ( anh Nguyen Van Luom) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15464358389.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0301000375010 DAO HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 300.000,00 6219TPBVI2M5FAAN.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260807.135516.02721306201.HA THI THU HIEN.970423
07/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808071351582026uwq6281540.5189.52694.135158
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1kCFEHK4Y.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219680204497.20260807.134859.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU.970407
07/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#0200970488080713475120263jwt270742.5388.32144.134729
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15464240851.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0611001552797 DO THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080713462120267D4R301839.5390.24273.134621
07/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097048808071343382026kw59259647.5189.9746.134338
07/08/2026 100.000,00 6219TPBVI2M58EBG.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.134229.03084979101.DANG VAN ANH.970423
07/08/2026 100.000,00 6219TPBVI2M5845B.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.134113.03084979101.DANG VAN ANH.970423
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15464163198.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 1021021856 HUYNH PHAN TUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808071337212026ccfb243377.5388.78377.133721
07/08/2026 100.000,00 6219SHBAP2YKYVLH.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.209 Bs. Ngo van chien.20260807.133514.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
07/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI AN ung ho MS 2026 .209 Bs Chien#SP#020097040508071334022026QXR6015387.5189.61735.133403
07/08/2026 100.000,00 6219SHBAP2YGN7MY.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.208 em ho thanh phong.20260807.133335.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
07/08/2026 10.000,00 6219IBT1kCFE76F9.ung ho ms 2026.210, em Nguyen Van Luom, chuc em va gia dinh binh an FT26219508504929.20260807.133124.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCFE7AC5.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219208663012.20260807.133049.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1iJH3LUXR.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.132942.51276485.CHU KIEU TRANG.970432
07/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097048808071329212026qeju223145.5388.38513.132859
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15464012824.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970422080713272120262T6S483035.5387.29253.132700
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15463990633.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 50.000,00 6219IBT1kCFEALSM.MS 2026.210 FT26219558691658.20260807.132425.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
07/08/2026 100.000,00 6219TPBVI2M5CKNJ.Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).20260807.132232.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
07/08/2026 300.000,00 2026.208 ung ho ho thanh phong#SP#020097041508071320492026rrAN337089.5388.96482.132049
07/08/2026 100.000,00 6219VNIB02TEKJ92.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.132008.966446789.NGUYEN ANH TUAN.970441
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCFE45IM.ung ho MS2026.210 FT26219669383334.20260807.131938.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
07/08/2026 150.000,00 MBVCB.15463890273.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1035283605 NGUYEN UYEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 1.000.000,00 6219IBT1kCFEB99P.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219976660513.20260807.131454.1219956888.NGUYEN THI QUYNH NHU.970407
07/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom-070826-13:14:02 WaGU106002#SP#020097041608071314022026WaGU106002.5390.61546.131340
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCFE5LTX.2026 210 Anh Nguyen Van Luom FT26219364734093.20260807.131337.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15463834683.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 6219VNIB02TEGR1W.Ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong).20260807.131127.646704060050705.LE THI ANH THUONG.970441
07/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097048808071309532026opl1175348.5388.41542.130953
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1kCFEY75Q.Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom FT26219666899483.20260807.130922.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
07/08/2026 50.000,00 6219ORCOQ21J5ZFA.LOC UNG HO MS 2026.210 NGUYENVANLUOM.20260807.130905.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
07/08/2026 200.000,00 6219ORCOQ21J5FMN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.130724.0172100005906004.VU PHUONG THANH.970448
07/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.209#SP#020097042208071307232026XEEP755404.5389.29093.130724
07/08/2026 30.000,00 MBVCB.15463752380.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 NGUYEN KHANH HUYEN MS 2026.209#SP#020097048808071305442026m24y164759.5189.20126.130544
07/08/2026 200.000,00 6219MCOBQ21J5BN5.Ung ho bs Ngo Vn Chien2026.209.20260807.130518.04001010709464.NGUYEN THI PHUONG THAO.970426
07/08/2026 100.000,00 6219TPBVI2M5MHTP.Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).20260807.130459.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
07/08/2026 100.000,00 6219SGTTH28QFJ9T.IBFT Ung ho MS 2026.210 - anh Nguyen Van Luong.20260807.130408.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1aWRC9BZM.UNG HO MS 2026208 BE HO THANH PHONG.20260807.130337.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424
07/08/2026 20.000,00 MBVCB.15463729057.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 LE THI THANH OAI Chuyen tien Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808071301072026biqr152780.5189.96594.130107
07/08/2026 500.000,00 6219IBT1d1YWS2VE.ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van luom.20260807.130103.97042292L98fdf5000000000a41343.MBBANK IBFT.970422
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15463687953.Ung ho Ms 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0011004029955 DAO VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970488080712584220265i9g146664.5387.84216.125843
07/08/2026 100.000,00 6219TPBVI2M5M4XS.ung ho NCHCCCL.20260807.125814.04282805001.PHAM MAI THUY HANG.970423
07/08/2026 200.000,00 6219VNIB02TEEFPI.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.125804.356258796.PHAM THI DUNG.970441
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15463651855.ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1iJH3EA8N.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.125709.373833339.NGUYEN MANH THANG.970432
07/08/2026 500.000,00 6219VNIB02TEWHL5.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.125217.820928888.LE NGHI.970441
07/08/2026 1.000.000,00 NGUYEN THI THANH VAN Chuyen tien ung ho MS 2026.2 09 Bs Ngo Van Chien#SP#0200970488080712500320264pyy124269.5388.38452.125003
07/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 210 ANH NGUYEN VAN LUOM-070826-12:42:18 6k4w279576#SP#0200970416080712421820266k4w279576.5390.94926.124219
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1aWRC2JA9.UNG HO MS 2026209 BAC SI NGO VAN CHIEN.20260807.124148.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424
07/08/2026 200.000,00 6219TPBVI2M51KV2.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.124100.03684731660.LE THI MAI.970423
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCFESVMB.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219547972920.20260807.124052.19031320928013.VND-TGTT-TRINH DIEU HANG.970407
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15463433999.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0551000277553 TRAN THI THUY LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808071239002026yext094040.5189.76811.123900
07/08/2026 10.000,00 6219IBT1kCFE9YZH.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219467616499.20260807.123819.2012200090.VU THI NGOC ANH.970407
07/08/2026 5.000,00 MBVCB.15463416863.Ung ho MS2026.209.CT tu 1022218357 HOANG LE MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 1.500.000,00 6219TPBVI2M5183N.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.123509.09079108900.NGUYEN VIET DUNG.970423
07/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.210 Anh Nguyen Van Luom#SP#0200970488080712285920266bn7064167.5389.18442.122859
07/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRAN THI THANH THU ung ho 2016.210 - nguyen van Luom#SP#0200970405080712275220267AJ1005227.5389.11948.122752
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15463254642.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 PHAM THI PHUONG chuyen tien uH ms2026-208 mong be Thanh Phong khoe#SP#020097041508071225062026uzK2181576.5390.94563.122506
07/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208071222492026L663277661.5388.80814.122250
07/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970488080712215420261hav041204.5387.75261.122154
07/08/2026 100.000,00 PHAM THI PHUONG chuyen tien UH ms 2026- 209 mong bs Chien som khoe#SP#020097041508071221152026bOr7169374.5388.72128.122115
07/08/2026 1.000.000,00 6219VNIB02TERW97.MS 2025.186 (be Doan Le Dong Quan).20260807.122046.865605157.NGUYEN DONG HAI.970441
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15463137182.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1903900005 HUYNH NGOC HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 500.000,00 6219IBT1kCFKNGD7.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26219084794557.20260807.121829.1981661986.NGUYEN THI GIANG.970407
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15463117121.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 5.000,00 6219IBT1kCFKRDL9.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom FT26219705095246.20260807.121448.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
07/08/2026 5.000,00 6219IBT1kCFKX7PW.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien FT26219467522775.20260807.121305.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
07/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141113718497.20260807.141113718497-0854076607_Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
07/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-070826-12:06:33 Dr71670534#SP#020097041608071206332026Dr71670534.5189.78050.120633
07/08/2026 5.000.000,00 6219IBT1iJH354S7.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260807.120608.165160533.PHAM LE NHA UYEN.970432
07/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970488080712041320266hiz980224.5388.63066.120413
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15462886222.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.210 ( anh Nguyen Van Luom).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141112733656.20260807.141112733656-0326683902_Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1kCFKHRCJ.Ung ho MS 2026.209 . Bs Ngo Van Chien FT26219130708909.20260807.120031.19026676383018.VND-TGTT-TRAN THI HAI.970407
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15462837686.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.209 ( Bac Si Ngo Van Chien).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 250.000,00 MBVCB.15462767371.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.208( Be Ho Thanh Phong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508071155202026beWn974948.5387.3137.115521
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15462688883.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.207( em Hoang Thanh Tung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom)#SP#020097041508071146252026WyJ2938890.5388.40602.114625
07/08/2026 500.000,00 MBVCB.15462600460.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1091000000402 LE THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chienchuc bac sy nhanh binh phuc#SP#020097042208071144572026KNEF650824.5389.30763.114457
07/08/2026 500.000,00 6219IBT1d1YWJNQ4.Ung ho MS 2026209 BS Chien.20260807.114435.970422R0f8544000000000604780.MBBANK IBFT.970422
07/08/2026 20.000,00 6219IBT1d1YWJZEW.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.114055.97042292L3c88e4000000000ea4495.MBBANK IBFT.970422
07/08/2026 50.000,00 6219IBT1kCFKAJUY.Ung ho MS2026.209- bac si ngo van chien FT26219001349702.20260807.113937.19032238053536.VND-TGTT-NGUYEN TUAN TU.970407
07/08/2026 150.000,00 6219IBT1kCFK4EJ5.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26219836746766.20260807.113834.8556666688.NGUYEN ANH DUNG.970407
07/08/2026 300.000,00 6219IBT1kCFK4BD2.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219032070721.20260807.113807.19033151026016.VND-TGTT-NGUYEN THI VAN DUNG.970407
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15462424798.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0021000392634 NGUYEN LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15462423067.ung ho Ms 2026.208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 500.000,00 MBVCB.15462408386.Ung ho MS 2026.210 a Luom.CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026209 bs ngo van chien#SP#020097044908071132352026oObq971175.5389.44712.113235
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15462332481.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 9979145147 DINH VAN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 10.566,00 6219IBT1kCFKPF99.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom FT26219336549194.20260807.112825.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15462281481.PHAM THI KIM LAN chuyen tien.CT tu 0011004297145 PHAM THI KIM LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208071124112026ZGYH165164.5390.88151.112412
07/08/2026 50.000,00 6219TPBVI2M5LPZC.MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien.20260807.112345.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15462211961.UNG HO MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0671004160060 LUU THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808071119252026rmul805046.5389.56459.111926
07/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.208 be ho thanh phong#SP#020097042208071118232026OZZF559369.5389.49119.111824
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15462114172.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0371000424017 NGUYEN HAI UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1fJ94EP2M.Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).20260807.111427.9021700423358.NGUYEN THI HOAI LINH.963388
07/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ma so 2026.208 be Ho Thanh Phong. cau mong con dc mtq hao tam cuu song#SP#020097040508071112442026M6FB047227.5189.10524.111244
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCFKSR7V.Ngan Ha ung ho Anh Ng Van Luom Ms 2026.210 FT26219211093587.20260807.110932.19022482482011.VND-TGTT-DO THI NGAN HA.970407
07/08/2026 200.000,00 6219SGTTH28QQ18L.IBFT ung ho MS2026.210 anh Nguyen Van Luom.20260807.110704.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
07/08/2026 200.000,00 6219MSCBD2S8J8GI.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.110547.0001415840280.NGUYEN THI DINH.970422
07/08/2026 300.000,00 MBVCB.15461968173.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 9027106868 NGUYEN KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 600.000,00 MBVCB.15461967553.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0291000004443 VU THI THU TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508071101342026mDZj763042.5189.37449.110134
07/08/2026 300.000,00 6219IBT1aWR1X1L9.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.110124.0903285285.DANG THI PHUONG.970437
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15461892427.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9856416333 LE VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15461877885.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0611001959760 TRAN THI TU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 O5CH7K5S6AA0-Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208071059112026GC7G696580.5389.21852.105912
07/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097048808071055512026pm2s713862.5388.1555.105551
07/08/2026 100.000,00 6219TPBVI2M52UZ8.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.105520.00001464692.PHAM THI THANH HANG.970423
07/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026 .209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808071053232026eilk704491.5389.85322.105323
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1iJH3278N.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 210 NGUYEN VAN LUOM.20260807.105316.247529918.LE THI HOA.970432
07/08/2026 300.000,00 MBVCB.15461761823.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0071003451495 NGUYEN MANH PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 300.000,00 6219IBT1kCFKW25B.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26219753108064.20260807.105036.2366667777.LUONG THI GIANG LAM.970407
07/08/2026 500.000,00 6219IBT1aWR13CJH.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.104827.152704070015572.LE HOANG QUOC.970437
07/08/2026 200.000,00 6219SGTTH28QL5PM.IBFT Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.104713.060005672034.DANG CHUNG THUY.970403
07/08/2026 200.000,00 6219ABBKP2YG3XVE.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.104625.0376154637.LE THI NHAI.970425
07/08/2026 200.000,00 6219WBVNP2YG3XBW.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.104618.108003646113.NGUYEN THANH SON.970412
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCF7N1FA.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219121661433.20260807.104449.19037086047014.VND-TGTT-TRAN SANH TON.970407
07/08/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141101192504.20260807.141101192504-0343882448_Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
07/08/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.209 BS NGO VAN CHIEN-070826-10:43:26 mEZz463892#SP#020097041608071043272026mEZz463892.5388.23540.104327
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15461638395.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15461621065.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 300.000,00 NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026.210 NG VAN LUOM-070826-10:41:49 Qx5m147585#SP#020097041608071041492026Qx5m147585.5189.13477.104127
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15461608806.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15461600057.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15461573714.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0531002494146 PHAM THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCF73T5B.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26219130401711.20260807.103824.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
07/08/2026 25.000.000,00 UNG HO VIEN PHI MA SO 2026.194 10TRIEU, MA SO 2026.210 15 TRIEU, TC 25 TRIEU
07/08/2026 200.000,00 6219TPBVI2MP544W.Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).20260807.103617.02946702901.TRAN THI HOANG NGAN.970423
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15461531330.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1036391025 NGUYEN HONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 O5CH7K5S5JNU-Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208071035072026B6RM743842.5387.71568.103507
07/08/2026 10.000,00 6219SGTTH28QLBYJ.IBFT Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.103430.050133807389.NGUYEN THI HIEN THUONG.970403
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15461518296.ung ho MS 2026.209 ( bac si Ngo Van Chien).CT tu 0341007143272 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15461502854.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15461490735.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15461497343.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 2.000.000,00 6219ORCOQ21J9GX5.NGUYEN THI HOA chuyen tien ung ho MS 2026.209 Bac Si Ngo Van Chien.20260807.103201.0037100017411009.NGUYEN THI THU THAO.970448
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1iJH3J9K2.ung ho MS 2026208 be Ho ThangPhong.20260807.102915.183248227.TRAN THI THUY.970432
07/08/2026 140.000,00 6219IBT1fJ94ABUD.Ung ho 2026.210.20260807.102901.0101428795.NGUYEN PHI TRUONG AN.970406
07/08/2026 39.000,00 ung ho ms 2026.210 anh nguyen van luom#SP#0200970422080710264920265HP7109877.5390.21168.102649
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1iJH3WAS7.ZP262190225885 Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son.20260807.102450.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15461364019.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0441003967510 NGUYEN HUU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080710240220262S9W405816.5389.4670.102402
07/08/2026 500.000,00 MBVCB.15461358934.Ung ho MS 2026.209( bac si Ngo van Chien).CT tu 0601000514969 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15461342866.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508071019562026kMj5607303.5390.80345.101956
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1iJH3QKVE.ZP262190222484 Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom.20260807.101835.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
07/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808071017412026wlrg572053.5189.65907.101741
07/08/2026 100.000,00 6219TPBVI2MPPJ1B.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.101526.10004741416.NGUYEN THANH NAM.970423
07/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208071015112026ZL6V206572.5389.51996.101512
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15461218209.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0991000022258 VU HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 6219SGTTH28Y5GK3.IBFT Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom.20260807.101018.060088061651.NGUYEN THI HONG HANH.970403
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1kCF7GHFS.Ung ho ms 2026.210 anh Nguyen Van Luom FT26219909984329.20260807.100955.19035847666012.VND-TGTT-VU VAN TUC.970407
07/08/2026 50.000,00 UNG HO MS 2026.210 ANH NGUYEN VAN LUOM-070826-10:09:05 YwB0389126#SP#020097041608071009052026YwB0389126.5388.16668.100905
07/08/2026 300.000,00 MBVCB.15461067432.Ung ho MS 2026.210 ( Nguyen Van Luom).CT tu 0011002188930 NGUYEN XUAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 66.888,00 6219IBT1iJHFRVFE.yen.20260807.100214.801012019.NGUYEN TUNG DUONG.970432
07/08/2026 200.000,00 6219NBVAF2YCZ154.NGUYEN NGOC LINH UNG HO MS 2026.174 NGUYEN VAN HIEN.20260807.100130.190004341477.NGUYEN NGOC LINH.970419
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15461019288.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0271000968505 MAI QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1fJ94B1A7.MS 2026.210 Nguyen van Luom.20260807.095935.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431
07/08/2026 5.000.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208070959302026OD5Z494469.5189.62264.095908
07/08/2026 200.000,00 MS2026.210 ANH NGUYEN VAN LUOM-070826-09:58:28 NdWw133186#SP#020097041608070958282026NdWw133186.5390.56355.095811
07/08/2026 300.000,00 MBVCB.15460994877.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 9947305736 NGUYEN THI MUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 6219MCOBQ21JXSNH.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.095803.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
07/08/2026 200.000,00 6219NBVAF2YCZ1JS.NGUYEN NGOC LINH UNG HO MS 2026.208 HO THANH PHONG.20260807.095753.190004341477.NGUYEN NGOC LINH.970419
07/08/2026 10.000,00 6219IBT1kCF7YAMX.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219808453921.20260807.095457.19076634114014.VND-TGTT-Le Quoc Tuan.970407
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15460936905.Ung ho MS 2026.208( be Ho Thanh Phong).CT tu 9947167838 BUI THI TUYET LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15460944486.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1023905263 DANG THI CHAU LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808070953352026igs4484416.5390.29138.095335
07/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097042208070952392026HEUN309984.5388.22862.095217
07/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-070826-09:49:30 7GLc940521#SP#0200970416080709493020267GLc940521.5390.5928.094930
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15460875760.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 1030802898 NGUYEN THI TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508070946512026O1KS091595.5387.92341.094651
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1aWR1ZDEJ.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.094538.7900000976868608.NGUYEN THI DIEP.970446
07/08/2026 100.000,00 6219VNIB02TW7BIU.Ung ho MS2026.209 ( bac si Ngo Van Chien).20260807.094543.344457047.DANG THI HOA.970441
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15460801566.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0551000294975 BUI THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15460797400.ung ho MS 2026209 (bac sy ngo van chien).CT tu 0101000252239 PHAN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THANH HUYEN ung ho MS 2026.209#SP#020097040508070941592026EVT6066577.5390.66530.094159
07/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808070940282026f8zl438545.5387.57708.094029
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1kCF7MVT7.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219910549541.20260807.093934.19030614923013.VND-TGTT-LAM THANH HUONG.970407
07/08/2026 2.000.000,00 6219SHBAP2YGZ93V.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.093826.1003225739.LE THI HOA.970443
07/08/2026 300.000,00 6219IBT1kCF7V3Y5.Ung ho MS 2026.209 Bac si Ngo Van Chien FT26219666104547.20260807.093824.686879799099.TRAN BAO TOAN.970407
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1iJHFTHHP.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.093651.0984041991.DAO DUC VINH.970432
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15460690796.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1021105522 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 6219SGTTH28Y79MU.IBFT Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.093613.060053870565.HOANG THI MINH TAM.970403
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15460621456.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0951004196563 NGUYEN THI BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15460629710.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0511000485500 VAN TAM DI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15460602208.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15460511626.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1018023545 TRAN THI NU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#0200970422080709185220269CG6792583.5388.50507.091853
07/08/2026 1.000.000,00 ung ho MS 2026.209#SP#020097048808070918482026uoba364414.5389.50343.091849
07/08/2026 50.000,00 6219MCOBQ21JKXGP.Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).20260807.091758.03101010965538.HOANG VIET.970426
07/08/2026 150.000,00 6219IBT1fJ94UFDX.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.091746.0912314206.PHAM HOANG VAN TRANG.970431
07/08/2026 100.000,00 6219YOLOP2YGGJ3I.UNG HO MS 2026 208 BE HO THANH PHONG.20260807.091651.0989314872.VU HA MY .546034
07/08/2026 300.000,00 6219IBT1kCF7WXEQ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219622789977.20260807.091452.19073168516019.VND-TGTT-LUU DINH DAT.970407
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1iJHFZL69.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.091450.131534027.DO THI MY.970432
07/08/2026 500.000,00 MBVCB.15460406156.ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 9703356688 DANG DINH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 15.000,00 MBVCB.15460381479.2026.209.( Ngo van Chien ).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1kCF7WSSN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219975857806.20260807.091244.19032106768668.VND-TGTT-NGUYEN VAN LAM.970407
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1iJHFZB73.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.091239.989896121989.NGUYEN THI THU HUONG.970432
07/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208070911462026PW7P185585.5390.17388.091146
07/08/2026 50.000,00 6219IBT1fJ94UUS8.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.091058.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1kCF7QQ56.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219049058732.20260807.090909.19036260411018.NGUYEN THI BICH HUONG.970407
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15460321782.Ung ho MS 2026.210.CT tu 0451000228208 VUONG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 500.000,00 6219IBT1kCFGNLRT.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219704401778.20260807.090834.19027964666012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LONG.970407
07/08/2026 500.000,00 MBVCB.15460303950.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1018016785 HA THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970405080709042620265FGJ073474.5387.84010.090404
07/08/2026 50.000,00 6219MCOBQ21JGREW.Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).20260807.090333.03101010965538.HOANG VIET.970426
07/08/2026 200.000,00 6219ORCOQ21JGXVP.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.090323.0908398867.NGUYEN THI THU THAO.970448
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15460226902.A LONG chuyen tien ung ho MS 2026.209 ( Bac si Ngo Van Chien ).CT tu 0011004011469 PHAM HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15460235748.Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808070859532026c506301526.5388.63746.085953
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15460188065.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0021001921462 NGUYEN DUY THI HIEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15460181667.ung ho MS 2026.209 ( bac si Ngo Van Chien).CT tu 1045308829 PHAM THI HUONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097041508070856222026UIV0315324.5389.48651.085622
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1kCFGFP6M.HA THI TO QUYEN chuyen ung ho MS2026.209 bac si ngo van chien FT26219470189603.20260807.085517.9982774048.HA THI TO QUYEN.970407
07/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208070854222026E4D4796201.5390.40781.085422
07/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097042208070852522026LG5Q901595.5387.34482.085252
07/08/2026 1.000.000,00 6219VNIB02TW3NTD.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.085228.917880690.NGUYEN XUAN HUY.970441
07/08/2026 1.000.000,00 6219TPBVI2MPD5H7.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.085225.04221202601.NGUYEN THI HUONG GIANG.970423
07/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097042208070851512026K9IU539334.5389.30100.085151
07/08/2026 30.000,00 MBVCB.15460092240.Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 Ung Ho MS 2026.208 ( chau Ho Thanh Phong)#SP#020097041508070850452026SwkS297748.5388.25920.085045
07/08/2026 500.000,00 6219IBT1kCFGLHSH.Ung ho MS 2026 208 be Ho Thanh Phong FT26219249459904.20260807.085015.11021680659019.VND-TGTT-DAM THI HUONG GIANG.970407
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCFGLZ8R.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219550844903.20260807.085010.19033957644011.VND-TGTT-NGUYEN THAO MY.970407
07/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGO THI LOAN chuyen tien ung ho MS 2026.209 bac si Ngo van Chien#SP#020097040508070849332026LD54099330.5388.19887.084934
07/08/2026 1.000.000,00 6219IBT1kCFGHNW9.Ung ho MS 2026.210 - anh Nguyen Van Luom FT26219055298795.20260807.084748.19032082310029.VND-TGTT-VU DINH HAI.970407
07/08/2026 500.000,00 MBVCB.15460030508.NGUYEN VAN DUNG chuyen tien ho tro 2026.210 ( .CT tu 0121001820537 NGUYEN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970488080708453920267srd255725.5390.4379.084517
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15460010879.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 500.000,00 6219SGTTH28YIPK7.IBFT ung ho MS 2026.208.20260807.084518.020043554868.NGUYEN THUY HUONG.970403
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15459963096.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0531002504682 NGUYEN THANH LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 10.000,00 6219IBT1kCFG6LHB.NGUYEN THI HAI ANH chuyen FT26219933880667.20260807.084107.19036876474013.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI ANH.970407
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1fJ94IVWC.Ung ho MS 2026.208.20260807.084025.9021619941929.NGO TAN THANH.963388
07/08/2026 500.000,00 MBVCB.15459954884.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0491000019294 TRAN VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808070836032026tauv224693.5388.65571.083603
07/08/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.209 BACSY NGO VAN CHIEN-070826-08:35:18 HFBO344824#SP#020097041608070835182026HFBO344824.5387.63251.083518
07/08/2026 200.000,00 6219TPBVI2MPDAX5.Ung ho MS 2026. 208( be Ho Thanh Phong).20260807.083512.02342336601.CHU THI THANH TAM.970423
07/08/2026 30.000,00 QR - Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097041508070834582026Y5K8248502.5390.61676.083458
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15459785329.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0201000742651 TRAN DINH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1iJHFAZ66.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.082657.0394567363.LE THI LE THUY.970432
07/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808070825362026hzmc191158.5388.26081.082536
07/08/2026 10.000,00 6219IBT1iJHFAYIF.ZP262190142107 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.082426.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
07/08/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097048808070823272026anaf184253.5387.17180.082327
07/08/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.210 ANH NGUYEN VAN LUOM.-070826-08:22:13 C2Qd589344#SP#020097041608070822132026C2Qd589344.5189.12655.082151
07/08/2026 30.000,00 MBVCB.15459712414.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15459709435.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 9983935953 BUI KIM HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 1.000.000,00 6219SGTTH28YDHA8.IBFT ung ho ms 2026.209.20260807.082100.020043554868.NGUYEN THUY HUONG.970403
07/08/2026 200.000,00 6219TPBVI2MPH8CH.Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).20260807.081827.04416420000.PHAM HOANG LINH.970423
07/08/2026 150.000,00 MBVCB.15459621716.ung ho Ms 2026.208.CT tu 0401001397184 TRUONG THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1kCFG5KLB.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219409159477.20260807.081536.129268.LUU VAN NGHIEP.970407
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15459609495.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 300.000,00 MBVCB.15459598486.UNG HO MS 2026.210 ( anh Nguyen Van Luom).CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien, ma GD 100000170387779#SP#020097044908070813002026hDGt941580.5390.77604.081300
07/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508070812302026IOSs178447.5388.75738.081230
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1kCFGYEAS.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219802222864.20260807.081227.11523706671018.VND-TGTT-DO PHUONG LINH.970407
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1kCFGPEH6.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26219679041651.20260807.080911.19023402798999.VND-TGTT-VU THANH PHUONG.970407
07/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508070807372026QFa7162312.5390.57872.080737
07/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom#SP#0200970422080708065320261J3H551616.5389.56372.080653
07/08/2026 200.000,00 NGUYEN THU HA ung ho MS 2026.209 Bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808070804492026ueus126390.5390.49233.080449
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1aWR14CJP.ung ho MS 2026.209 bac sy Ngo Van Chien.20260807.080307.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1aWR14JIZ.ung ho MS 2026.210 anh nguyen van luom.20260807.080213.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
07/08/2026 200.000,00 MS 2026.209 bs ngo van chien#SP#020097041508070801022026DwYh143531.5189.35876.080102
07/08/2026 200.000,00 6219TPBVI2MP3ZJL.Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).20260807.080046.03348559902.NGUYEN TRUNG DUC.970423
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1iJHF583C.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.075721.139264096.NGUYEN THUY DUNG.970432
07/08/2026 300.000,00 6219IBT1kCFGIQPD.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219741635468.20260807.075639.2501197775.NGUYEN PHOI HIEN.970407
07/08/2026 300.000,00 MBVCB.15459365283.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 3903939226 CHAU THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#0200970415080707531820264bjN120893.5388.8993.075255
07/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508070747582026IMGA006104.5388.92197.074758
07/08/2026 500.000,00 MBVCB.15459270152.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN ANH chuyen tien ung ho MS 2026.208 - be ho thanh Phong#SP#020097040508070745452026QCAJ096346.5390.85264.074545
07/08/2026 1.000.000,00 6219TPBVI2MP99EF.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.074531.00061546455.CAO NGO HONG ANH.970423
07/08/2026 50.000,00 MS 2026.209#SP#020097048808070743382026bn7w063087.5387.77492.074339
07/08/2026 200.000,00 6219SHBAP2YGM6TE.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.074334.1006543984.NGUYEN THI THU.970443
07/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208070743032026CB28409793.5189.76335.074241
07/08/2026 100.000,00 6219ABBKP2YGZZPV.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.074154.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425
07/08/2026 200.000,00 6219SHBAP2YGM9QG.Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien.20260807.074138.1017344415.NGUYEN THI BICH LIEU.970443
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15459195027.ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080707391020269u82049601.5189.63471.073910
07/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208070738112026OFVU635114.5189.59727.073812
07/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.210-anh Nguyen Van Luom#SP#020097040508070737542026M5PF061988.5390.60106.073754
07/08/2026 300.000,00 MBVCB.15459119838.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 2.000.000,00 6219IBT1kCFGC4DK.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219672048127.20260807.073249.19026977965888.VND-TGTT-PHAM THIET HUNG.970407
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15459070367.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1031908457 TRAN THI KHANH LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 6219TPBVI2MP9AAU.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.073022.00460728902.DANG YEN CHI.970423
07/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.209 bs Ngo Van Chien#SP#020097048808070727082026sa8m014020.5189.24465.072708
07/08/2026 10.000,00 MBVCB.15458988513.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970488080707222820269ucw000423.5389.9665.072211
07/08/2026 72.336,00 6219IBT1iJHF8NFY.ZP262190108277 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.072219.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCFGWNFA.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219752424072.20260807.072218.128696946666.DAU CAO LINH NHI.970407
07/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970422080707182120260CQN679089.5388.95949.071759
07/08/2026 200.000,00 6219SGTTH28Y9NXB.IBFT DANG THI THUONG ung ho MS2026.209.bac si ngo van chien.20260807.071728.060964677208.DANG THI THUONG.970403
07/08/2026 10.000,00 MBVCB.15458899285.Ung ho MS 2026.210 - anh Nguyen Van Luom - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508070714182026X8TY062318.5388.84963.071418
07/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508070714152026vLdr918697.5389.84899.071415
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15458861004.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 1017955098 PHAN NGUYEN PHUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 427.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208070713212026NIA5195844.5387.81696.071322
07/08/2026 68.000,00 UH MS 2026.208 be Ho Thanh Phong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042208070708402026EVXP771048.5189.69158.070841
07/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208070708222026PV2Y409167.5189.68056.070823
07/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508070707132026G0jr901521.5390.64760.070713
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15458762249.BUI THI THANH chuyen tien ung ho bs Chien ms 2026.209.CT tu 0531002563558 BUI THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1kCFARQ49.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219804720040.20260807.070333.19034731611011.VND-TGTT-TRAN PHUONG THAO.970407
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15458765955.ung ho ms 2026.209.CT tu 9979982688 PHAM DUC KHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1fJ9425UV.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.065922.0461007937001.DAO THI HA PHUONG.970438
07/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#02009704220807065504202616D9968291.5390.31875.065504
07/08/2026 300.000,00 MBVCB.15458675505.NGUYEN THU HIEN ung ho MS2026.208 ( be Ho Thanh Phong).CT tu 0401001440015 NGUYEN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 68.000,00 UH MS 2026.209 bac sy Ngo Sy Chien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042208070651252026RLTO251036.5390.22831.065125
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15458628353.Chuyen tien ung ho ms 2026 209 bs Ngo Van Chien.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/08/2026 20.000,00 MBVCB.15458615180.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808070646452026gnt5908208.5388.12248.064645
07/08/2026 20.000,00 MBVCB.15458606890.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCFATXP9.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219111351508.20260807.064549.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
07/08/2026 10.000,00 6219TPBVI2MPXS5X.MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).20260807.064133.02935403901.LE THI BE DAO.970423
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1kCFAT1RZ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219170086030.20260807.064032.19023323099996.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH HOA.970407
07/08/2026 293.000,00 MBVCB.15458527698.ung ho MS 2026.208( be Ho Thanh Phong).CT tu 0481000818194 LE THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 15.000,00 MBVCB.15458513302.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.206 (gd chi Pham Thi Quynh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15458512642.NGUYEN THI THAI chuyen tien ung ho ms 2026.209 ( bs ngo van chien ).CT tu 0551000146214 NGUYEN THI THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 300.000,00 6219SHBAP2YE5Y2J.DINH THI THANH NGAN transfer.20260807.063556.1026424148.DINH THI THANH NGAN.970443
07/08/2026 239.000,00 MBVCB.15458509207.NNC ung ho Ms2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
07/08/2026 300.000,00 MBVCB.15458491236.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0301002915270 LUU THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15458482490.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0061001022722 TRAN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15458470884.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208070628442026QPL4543572.5388.73775.062844
07/08/2026 15.000,00 MBVCB.15458461419.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.205(ba Nguyen Thi Toai).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 15.000,00 MBVCB.15458426977.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.204(gd anh Lo Van Truong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 15.000,00 MBVCB.15458398323.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15458392583.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0181003547907 TRAN NGUYEN TUYET NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970405080706165520261HC7080942.5389.54427.061655
07/08/2026 400.000,00 MBVCB.15458386493.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Ch....CT tu 0081001200787 BUI THI MY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508070616022026E08J079065.5387.53416.061602
07/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808070615152026s79i851662.5189.52167.061515
07/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808070603022026pdga837717.5388.37005.060302
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1aWR18EX1.Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien.20260807.060237.00200000237662.DOAN THI MINH HIEN.970440
07/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970488080705551020265duy831312.5189.28188.055510
07/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970405080705382620262RCU029866.5390.13730.053827
07/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508070531202026CAG4025358.5387.8770.053120
07/08/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808070511572026iojz811730.5388.356.051157
07/08/2026 300.000,00 MBVCB.15458173154.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 500.000,00 ung ho MS (2026.208) be Ho Thanh Phong#SP#020097041508070418132026w7WV737809.5388.80319.041813
07/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208070414442026YPIT442575.5390.79069.041422
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15458147918.ung ho 2026.208 be ho thanh phong.CT tu 1013013221 NGUYEN THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15458146478.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 208 em Bui Thanh Phong.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15458132739.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 1049880066 BUI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508070359182026NI9Z003101.5388.73499.035918
07/08/2026 400.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080703265020265YNG405335.5387.63454.032650
07/08/2026 200.000,00 MBVCB.15458092296.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1050935963 TRAN QUOC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 1.000.000,00 6219VNIB02TWJT4E.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260807.023630.865605157.NGUYEN DONG HAI.970441
07/08/2026 300.000,00 UNG HO MS2026.208 be HO THANH PHONG#SP#02009704880807023256202603rc791853.5388.47143.023256
07/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141057939821.20260807.141057939821-0794973501_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
07/08/2026 200.000,00 6219IBT1kCFABKMT.Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien FT26219517128647.20260807.021105.19034899413019.VND-TGTT-TRAN THI ANH.970407
07/08/2026 300.000,00 6219IBT1kCFAB7YC.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219740446042.20260807.021016.6788989333.PHAM THI HUE CHI.970407
07/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.207. Em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508070148332026UUH6086806.5387.27740.014833
07/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho Ma so 2026.209. bac si Ngo va Chien#SP#020097040508070139152026DP2A085221.5388.24230.013916
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15457998874.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0611001947383 KHUONG NGOC HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1kCFAYLHP.Ung ho MS 2026-209 bac si Ngo Van Chien FT26219169005307.20260807.012310.19035259366010.VND-TGTT-DO PHUONG CHI.970407
07/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970415080701083920266ykg696489.5388.7016.010839
07/08/2026 20.000,00 gui ms 2026 206#SP#02009704220807005250202645KF146789.5387.95422.005250
07/08/2026 300.000,00 MBVCB.15457926846.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0501000064186 LE THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15457912755.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1048223699 VU TUAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 6219IBT1iJHFW3CQ.ung ho ms 2026 209.20260807.004252.0325157733.NGUYEN THI YEN.970432
07/08/2026 50.000,00 6219ORCOQ21JFSDT.ung ho ms 2026.208 be Ho Thanh Phong.20260807.003922.0987769222.Nguyen Mai Hoa.970448
07/08/2026 44.366,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208070039182026KF21564446.5390.84258.003919
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15457897231.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0351000972225 NGUYEN THI MIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#02009704880807002759202653ci764484.5390.73909.002742
07/08/2026 10.000,00 6219TPBVI2MPGHHG.UHMS 2026.208 Mong GD va be Ho Thanh Phong gap nhieu thien duyen,an lac,benh chuyen bien tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260807.002220.00005384949.VU HOANG LINH.970423
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15457824938.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0581000753548 LE THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808070006552026m2c1755242.5189.52262.000655
07/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208070005292026X153879025.5387.50255.000530
07/08/2026 300.000,00 6219TPBVI2MPGUA7.NGUYEN SONG LE ANH chuyen tien Ung ho MS 2026.209 (Bac sy Ngo Van Chien).20260807.000434.03093748101.NGUYEN SONG LE ANH.970423
07/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808070004052026cy1n753773.5389.48363.000405
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15457798965.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0301000431300 PHAM THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.208 (be Ho Thanh Phong)#SP#020097041508070003112026MY99668086.5389.47014.000311
07/08/2026 50.000,00 6218IBT1kCFAVRYB.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219191868461.20260806.235611.19038170315012.VND-TGTT-PHAM HOANG TUNG.970407
07/08/2026 50.000,00 6218VNIB02TW1719.Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).20260806.235127.692998888.DO QUANG HUY.970441
07/08/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien#SP#02009704220806235024202612BD803738.5387.34032.235024
07/08/2026 100.000,00 MBVCB.15457757407.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0181003616396 LE TRAN BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 200.000,00 6218IBT1kCFAVCK2.Em Dau Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26219259474300.20260806.234727.19033446287016.VND-TGTT-PHAM MY LINH.970407
07/08/2026 50.000,00 MBVCB.15457740696.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0351000865852 NGUYEN THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
07/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFADNH4.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219406667105.20260806.234558.19036738077011.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG MAI.970407
07/08/2026 100.000,00 6218IBT1kCFADRCF.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219691690058.20260806.234528.19030440526011.VND-TGTT-VO NGUYEN TINH UYEN.970407
08/08/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422080822324120261BWJ600215.5388.444.223241
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15487504376.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1049833071 NGUYEN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097041508082226562026OZO0692403.5189.87299.222656
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15487374344.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1020993076 HUYNH THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15487345577.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0451000404211 HOANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 50.000,00 6220SGTTH281YDWP.IBFT Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.20260808.220712.060319018576.NGUYEN THI TRUC MAI.970403
08/08/2026 50.000,00 MBVCB.15487285899.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1013024711 TRAN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 10.000,00 MBVCB.15487246462.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026 .211 (em Lo Thi Nhan).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 300.000,00 6220IBT1iJL1S272.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.215900.0822286866.PHUNG VAN HUY.970432
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15487110516.UNG HO MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 300.000,00 MBVCB.15487086477.UNG HO MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 300.000,00 MBVCB.15487046866.UNG HO MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 50.000,00 MBVCB.15486978184.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.211 EM LO THI NHAN.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15486977932.ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0181003084377 NGUYEN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1kC32DBHR.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220769960103.20260808.212902.19023063272011.NGUYEN THI THUAN.970407
08/08/2026 500.000,00 MBVCB.15486733942.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 2814076666 TRAN QUANG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kC32WCAZ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220240586467.20260808.210621.1810101868.LE HOANG NGOC PHUONG.970407
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808082105262026zcwm586091.5387.78537.210526
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097042208082059082026QI7S521839.5388.46886.205909
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208082058392026ZLVP753400.5389.45328.205839
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kC3CXN92.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26220048782806.20260808.205712.1810101868.LE HOANG NGOC PHUONG.970407
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#02009704880808205634202632ic556769.5189.34640.205634
08/08/2026 200.000,00 Ung ho Ms 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808082054352026j2e5549959.5390.24616.205435
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208082054332026318U424129.5388.24544.205433
08/08/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080820480820266D0E716656.5387.92015.204808
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kC3CLS7H.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220737090750.20260808.204345.19027602564017.VND-TGTT-DANG PHI SON.970407
08/08/2026 300.000,00 MBVCB.15486128984.Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).CT tu 0011004352942 CHU THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141337459331.20260808.141337459331-0905338129_Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970488080820305820260u20466688.5387.98301.203058
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1kC3C7XRZ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220357605833.20260808.202909.9948552726.NGUYEN THI HANG.970407
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15485974719.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0351000880638 LE MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15485652229.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0451000351384 BUI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 500.000,00 MBVCB.15485546484.Ung ho MS 2026.208.CT tu 1017498343 PHAM THI VAN AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.211 e Lo Thi Nhan#SP#0200970488080819580020260u9s342064.5189.6257.195738
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#0200970422080819575020263B74803232.5390.5710.195728
08/08/2026 300.000,00 6220SGTTH28BN76S.IBFT Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.20260808.195539.050104303479.VO THI THU HONG.970403
08/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508081951452026JORS071811.5388.68891.195145
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081946172026fkft296907.5390.35768.194554
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#02009704220808194540202649LP397736.5189.32420.194540
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1kC3C2UGM.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220770899822.20260808.194458.19033641927011.VND-TGTT-LUU THI BICH DAO.970407
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15485267599.HONG HANH chuyen tien ung ho ms chien.CT tu 0701000414418 DAO THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 50.000,00 6220IBT1kC3CJZJ6.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220076574604.20260808.193801.5562626666.NGUYEN QUANG HOANG HUY.970407
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081928172026fac2224796.5388.24931.192817
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kC31FVJ4.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26220876690832.20260808.191855.19072921220016.VND-TGTT-NGUYEN GIA MINH.970407
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1kC31HB56.DINH THI HONG XUYEN chuyen ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26220694225657.20260808.191205.19038637669018.DINH THI HONG XUYEN.970407
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15484180494.Ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 70.000,00 6220ABBKP2YXIQDI.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.20260808.183559.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
08/08/2026 50.000,00 MS 2026.211#SP#020097048808081834012026gxj5986213.5388.72963.183401
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15483834113.ung ho MS 2026 bs ngo van chien.CT tu 0051000538151 DANG THI HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 300.000,00 TRAN THUY LINH chuyen tien UH MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081810492026W4JN393137.5387.24798.181050
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081810432026JPIF783384.5389.23929.181043
08/08/2026 2.000.000,00 6220IBT1bJMKCA3W.CONG TY MOVENTEK UNG HO MA SO 2026.208 BE HO THANH PHONG . BAO VIETNAMNET.20260808.180844.1500565104.CTY TNHH GIAI PHAP CONG NGHIEP MOVENTEK .970418
08/08/2026 100.000,00 6220SGTTH28BXB25.IBFT Ung ho ms 2026.209.20260808.180832.0631113939.Le Quang Phuc.970403
08/08/2026 50.000,00 6220IBT1kC3JRZCN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220760049199.20260808.180658.5312999999.LE THI VAN ANH.970407
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1kC3JT7LT.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220081052854.20260808.175745.19036030872016.NGUYEN THI THUY.970407
08/08/2026 5.000,00 6220VNIB02TSR8S1.ung ho MS 2026.211 ( em Lo Thi Nhan ).20260808.175342.912281212.GIANG MY LINH.970441
08/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808081749562026dhlv780608.5387.85839.174956
08/08/2026 50.000,00 6220MCOBQ21RA3IG.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.174844.20001013907346.NGUYEN THI HA.970426
08/08/2026 25.000,00 6220IBT1kC3JE319.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26220120721552.20260808.174714.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
08/08/2026 50.000,00 6220MSCBD2SWYHK2.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.174429.0869666539.HA VAN THAI.970422
08/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#0200970405080817394820266UZM026150.5387.15934.173949
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15482870710.ung ho MS 2026.208 ( Be Ho Thanh Phong ).CT tu 0141000756552 VU THI THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080817350320265J6M774371.5390.84314.173503
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1iJLWRXLW.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.172606.176833203.DONG LE HUYEN.970432
08/08/2026 300.000,00 6220IBT1kC3JUDUZ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220577043620.20260808.172345.19036121403019.NGUYEN VAN HOANG.970407
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15482590042.ung ho MS 2026.208(be Ho Thanh Phong).CT tu 0301000397384 LE THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 300.000,00 MBVCB.15482543361.Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081720102026h660632341.5388.81799.172010
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808081712092026oszs592319.5390.26851.171209
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081711292026GAXU961114.5387.23212.171129
08/08/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.211 lo thi nhan#SP#020097042208081710212026DGX8409793.5388.16080.171022
08/08/2026 30.000,00 6220TPBVI2CLFSAU.MS 2026.208(be Ho Thanh Phong.20260808.170756.00001621599.PHAN TRAN LONG.970423
08/08/2026 50.000,00 MBVCB.15482212628.ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#02009704880808170346202622jv552061.5390.72175.170346
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15482200692.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kC3JWELI.Ung ho MS 2026. 211 em Lo Thi Nhan FT26220091907258.20260808.165658.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
08/08/2026 100.000,00 6220SBITF2YCVX34.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260808.165424.700170406003609.PHAM HUONG GIANG.970400
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15481935987.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0961000002042 DANG DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#02009704050808164813202685I7002711.5389.68853.164813
08/08/2026 100.000,00 TRIEU VAN VINH Chuyen tien ung ho ma so 2026.208 be HO THANH PHONG#SP#0200970488080816470920264k0y475459.5390.63140.164709
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1iJLWZM6I.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.163823.0984748368.NGUYEN THI THANH THAO.970432
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15481726107.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 do van thuy uh MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080816333820261W66207775.5390.78133.163338
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1iJLW6B7N.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260808.163300.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
08/08/2026 100.000,00 6220MSCBD2SUVTP9.ung ho MS 2026208.20260808.163130.0985094383.NGUYEN VAN NGOC.970422
08/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081624172026LVNK792977.5389.21386.162355
08/08/2026 100.000,00 6220MCOBQ21ZPWUS.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.20260808.162305.03288019896666.DAO THI PHUONG.970426
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15481515896.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.211 ( em Lo Thi Nhan ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15481506289.Chuyen tien ung ho.CT tu 0691000305891 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15481496406.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1028774614 KHIEU HUU TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 300.000,00 6220IBT1iJLWKH78.Ung ho MS 2026208 beHo Thanh Phong.20260808.162054.928231666.NGUYEN VAN NAM.970432
08/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081612302026NCW9756734.5388.53872.161231
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1kC3W4IZD.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220934801210.20260808.161121.683683666666.NGUYEN DUY DAO.970407
08/08/2026 300.000,00 6220IBT1kC3WBHV7.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220801875163.20260808.160943.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1kC3WBGKL.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220773925063.20260808.160915.1986318686.DOAN THI NHAT.970407
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081608292026459v319497.5390.31199.160829
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1iJLWGFYZ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.160724.227027638.LE THI THANH MAI.970432
08/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081602362026P9VN609482.5387.97335.160236
08/08/2026 2.000.000,00 6220NAMAP2YXU2YL.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260808.160143.917147579.NGUYEN THI THANH THUAN.970428
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15481179736.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0031000387375 HOANG THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.208 (be ho thanh phong)#SP#020097041508081558292026aHpT939934.5189.73389.155807
08/08/2026 500.000,00 6220IBT1kC3WUF5G.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220855480591.20260808.155824.19030853524015.VND-TGTT-LE THI NGOC.970407
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081548322026995K900829.5389.17562.154809
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808081541492026sna5223377.5390.80469.154149
08/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808081541252026vnm6222026.5390.79258.154125
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15480876076.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1027474069 VU THI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15480874387.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0031000400178 PHAM THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15480856600.LE THI NHAN ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 1034287212 LE THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kC3W95NN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220847064062.20260808.153601.3233599999.NGUYEN DUY NGHIA.970407
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081532012026tx6m190163.5189.27879.153139
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15480773264.LE THI NHAN ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 1034287212 LE THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 300.000,00 6220IBT1kC3WC7NY.unghoms2026.208thanhphong FT26220338176867.20260808.153010.19028402479011.VND-TGTT-DOAN BAO NGOC.970407
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081529222026XSLY269465.5389.14359.152922
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kC3WCCLR.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220632320116.20260808.152834.6767896666.DOAN VAN HAI.970407
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15480741006.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0971000009268 HOANG PHI HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15480734810.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0011004235485 TRAN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081525132026LB4V682996.5389.93430.152514
08/08/2026 15.000,00 6220IBT1iJLWYD3V.tu thien.20260808.152506.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
08/08/2026 80.000,00 6220IBT1kC3WJLWV.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220755072780.20260808.152412.8631788888.NGUYEN TRUONG QUYNH.970407
08/08/2026 300.000,00 6220IBT1kC3WJH9A.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26220583398937.20260808.152408.19032592511029.MAI THI HIEN.970407
08/08/2026 50.000,00 6220MSCBD2SU8D5B.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.152344.0388543319.LE THI NGOC NGAN.970422
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1kC3WWXUV.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220825705868.20260808.152124.19030649897023.VND-TGTT-NGUYEN PHU TRONG.970407
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15480664919.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1036391395 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1kC3WW7YD.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220245708453.20260808.152026.8219499319.NGUYEN THI THU HOAN.970407
08/08/2026 200.000,00 6220WBVNP2YXZ1FP.Ung ho MS 2026 208 be Ho Thanh Phong.20260808.152013.104000614893.TONG THI HUE.970412
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081519532026ZDDQ551268.5390.65876.151953
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15480643868.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0211000452835 LE TIEN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15480631248.UH Ms 2026.208 Ho Thanh Phong.CT tu 0491000105913 BUI CHAU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15480596455.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0071000798911 DO DINH XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 300.000,00 MBVCB.15480591308.MS 2026.208.CT tu 0011004420300 LUU QUANG DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 300.000,00 6220IBT1kC3QN6Y9.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220256601386.20260808.151405.19033298881019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081512142026ZI40828111.5390.28166.151215
08/08/2026 300.000,00 6220MSCBD2SUM5LQ.ung ho MS 2026208 Be Ho Thanh phong.20260808.151157.82086667898888.NGUYEN THANH PHUONG.970422
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15480518877.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0451000515195 PHUNG THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081509042026vgxb116975.5189.11484.150904
08/08/2026 50.000,00 MBVCB.15480486544.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9393984243 HOANG VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15480460678.LE THI KIM OANH chuyen tien ung ho MS 2026.209( BS Ngo Van Chien).CT tu 0271000164404 LE THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 300.000,00 ung ho MS.208 be ho thanh phong#SP#020097042208081500252026E4MM217404.5390.67753.150003
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kC3QFQPZ.VU THANH HANG ung ho ms 2026.208 be ho thanh phong FT26220806296025.20260808.145815.19032693395011.VND-TGTT-VU THANH HANG.970407
08/08/2026 50.000,00 MBVCB.15480376214.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 500.000,00 MBVCB.15480349151.LE THI KIM CHI chuyen tien ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0371000443519 LE THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 50.000,00 6220ASCB02TXXGK9.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan-080826-14:55:47 6220ASCB02TXXGK9.20260808.145547.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
08/08/2026 50.000,00 6220MSCBD2SUBZY6.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.145502.0971396167.VU VAN QUY.970422
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#02009704880808145310202642cv068436.5390.31636.145311
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kC3QLIYF.ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong. FT26220669010995.20260808.145223.13320620848011.VND-TGTT-TRAN THI LAN PHUONG.970407
08/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.208 be HO THANH PHONG#SP#020097040508081452012026XEGK039494.5389.25359.145139
08/08/2026 50.000,00 MBVCB.15480296264.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0351000770936 LUONG MAI VU LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 500.000,00 6220IBT1kC3QH6ER.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220356337654.20260808.145014.73908888.NGUYEN MINH PHUONG.970407
08/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081450002026FM71125923.5189.15413.145000
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1iJLWMNE3.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.144919.822358888.NGUYEN THI TUYET VAN.970432
08/08/2026 100.000,00 6220VNIB02TXSVYF.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong). Chuc con mau binh phuc.20260808.144856.021593152.NGUYEN TIEN DUNG.970441
08/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508081448532026H4M9027239.5388.9711.144831
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1iJLWM3WK.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.144827.0975062695.LE NGOC THUY.970432
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15480238687.ung ho ms 2026.208- be Ho Thanh Phong.CT tu 0011004437949 VU TO HA TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 DO VAN THIEU chuyen tien ung ho MS2026.208 be Ho Thanh Phong.#SP#020097042208081446192026BE07987244.5388.96985.144601
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15480226055.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9938118218 NGUYEN VAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15480216988.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0011004318544 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1kC3QZCUJ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220548330680.20260808.144436.19020583371666.VND-TGTT-TOAN THI NA.970407
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kC3Q63MU.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26220803586880.20260808.144346.19037103854018.VND-TGTT-HOANG NGOC PHUC.970407
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kC3Q6KD8.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220558983676.20260808.144257.19029893216889.VND-TGTT-NGUYEN TIEN SINH.970407
08/08/2026 50.000,00 6220IBT1aWR9HFRX.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.144055.0889989968.DO THI PHUONG.970437
08/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970405080814405720263D6Q097205.5189.71149.144035
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15480153442.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0491001481031 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 6220SGTTH28BCJTU.IBFT Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.144004.0866406199.LY THI THANH HUYEN.970403
08/08/2026 10.000,00 MBVCB.15480106449.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0281000501905 TRUONG THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kC3Q7HXS.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26220490069940.20260808.143236.86898888888.NGUYEN THANH CONG.970407
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15480053990.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0931004172731 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 300.000,00 6220IBT1kC3Q74XP.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220520766002.20260808.143145.9636868777.DINH THI HANH.970407
08/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081429302026YL7M500101.5390.15216.142930
08/08/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#0200970422080814283420265S67805445.5189.10597.142835
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15479990846.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0351001225535 TRAN DUY THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081424442026AGUR567049.5390.93110.142421
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1iJLWDWF4.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.142345.551477158.BUI THI LE.970432
08/08/2026 1.000.000,00 6220ASCB02TXKKML.UNG HO MS 2026.208-080826-14:22:00 6220ASCB02TXKKML.20260808.142200.969588.VU VAN THAI.970416
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15479927057.Ung ho MS 2026.208.CT tu 1015301228 LUONG QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 500.000,00 6220IBT1kC3Q44MI.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220773920020.20260808.142042.19034551109014.VND-TGTT-THACH VAN NAM.970407
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081420402026RJ4U929179.5390.73614.142040
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081418582026QX9X715983.5388.65442.141859
08/08/2026 50.000,00 6220IBT1kC3QBTUD.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220698596694.20260808.141809.19030270539014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081417172026CVXV617754.5189.58428.141717
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kC3QBW68.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220771608830.20260808.141516.19032084368016.VND-TGTT-PHAM HONG NGOC.970407
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15479840467.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0491000149242 DINH TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 500.000,00 6220IBT1kC3Q5885.Ung ho MS 2026.208 Be Ho Thanh Phong FT26220356203437.20260808.141242.10821323518019.VND-TGTT-DO THI MAI.970407
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808081412302026a92o954336.5189.36420.141208
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1kC3Q51DM.Ung ho ma so 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26220691720179.20260808.141142.19232776999996.VND-TGTT-VU THI LINH CHI.970407
08/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097041508081410492026vgMW603691.5387.28603.141026
08/08/2026 300.000,00 MBVCB.15479800518.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 50.000,00 6220SHBAP2YXL6MJ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.140938.1008593440.HOANG THI NGAN.970443
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080814074120267EGJ884180.5388.14838.140741
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15479759891.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9976881272 VU THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 50.000,00 6220IBT1kC3QPZ6A.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26220680406906.20260808.140638.19075031362017.VND-TGTT-TRAN PHUONG NGA.970407
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1kC3QPITU.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220316317475.20260808.140506.19035746208013.VND-TGTT-TA TRUNG DUC.970407
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080814044620263d6h934182.5388.1376.140446
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kC3QP2HR.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220067560703.20260808.140425.19035647527018.VND-TGTT-LE THI KIM HUE.970407
08/08/2026 51.019,00 MBVCB.15479732194.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1031847587 NGUYEN VAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 500.000,00 MBVCB.15479722384.TRAN TRA MY ungho ms 2026.208(be Ho Thanh Phong).CT tu 0611001964630 TRAN TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#0200970422080814015720267ZSN868138.5390.88673.140135
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1iJLW2ACS.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.140118.11883303.NGUYEN THI HOA.970432
08/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081359212026ODWU143213.5189.77594.135921
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081358572026AWZ2413477.5389.76069.135858
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15479676309.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0011004416497 LE NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081358092026R0F2363271.5389.72249.135809
08/08/2026 150.000,00 6220IBT1kC3Q8PR3.Ung ho be thanh phong ms 2026.208 FT26220903453473.20260808.135750.19036058344015.VND-TGTT-NGUYEN MAI THUONG.970407
08/08/2026 50.000,00 6220VNIB02TXWP9S.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.135646.902362330.DOAN TUAN.970441
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15479646660.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0351001127480 NGO THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 20.000,00 6220IBT1iJLWCXXK.ung ho ms 2026208 be ho thanh phong.20260808.135533.0332365329.NGUYEN THI KIEU TRANG.970432
08/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081354132026mjxk907392.5388.54487.135413
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080813540920263TJD914005.5389.54395.135410
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kC3QIICH.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220825385606.20260808.135330.5268626688.NGUYEN THI THAO.970407
08/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081353132026OIIZ184536.5189.50486.135313
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#02009704220808135242202612EF131838.5389.49008.135220
08/08/2026 50.000,00 6220IBT1kC3QMZRW.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220085035071.20260808.135120.226868686833.NGUYEN PHUONG THUY.970407
08/08/2026 100.000,00 chuc con mau khoe manh#SP#020097042208081350582026MY33854883.5388.40685.135059
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kC3QMY6F.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220090862030.20260808.135010.19035284817019.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH PHUONG.970407
08/08/2026 500.000,00 MBVCB.15479572493.Ung ho ma so 2026-209 bac sy Ngo Van Chien.CT tu 0011000487115 HA THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15479576245.MS 2026.208.CT tu 0011002690131 NGUYEN THI MINH DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 150.000,00 6220MSCBD2S46BNB.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.134926.226226999999.NGUYEN TRONG TUYEN.970422
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1kC3QMVDV.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220705342908.20260808.134926.19030676945226.VND-TGTT-NGUYEN THI LOAN.970407
08/08/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141280674541.20260808.141280674541-0983323510_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08/08/2026 50.000,00 MBVCB.15479550262.Ung ho MS2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1kC3QVYHF.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26220801337790.20260808.134619.5429291984.NGUYEN QUOC KHANH.970407
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081346152026974W680262.5388.20171.134616
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081346102026A7YE177382.5387.18960.134611
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15479531073.SM 2026.208.CT tu 0451000347325 NGUYEN THI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15479522139.ung ho MS 2026.208.CT tu 0011002948952 PHAM THI KIEU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 20.000,00 MBVCB.15479517775.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0731000753588 NGUYEN VAN KHOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080813430820269fv7880185.5189.6457.134308
08/08/2026 50.000,00 6220MCOBQ21Z9ZFM.Ung ho ms2026.211 lo thi nhan.20260808.134233.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1iJLW15GQ.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260808.134203.76071616.LAM TOAN AN.970432
08/08/2026 20.000,00 gui ma so 2026 207#SP#020097042208081342012026AO4V971085.5388.2084.134201
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1iJLW1PIR.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.134125.76071616.LAM TOAN AN.970432
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1iJLW1I6S.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260808.134044.76071616.LAM TOAN AN.970432
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15479475280.Ung ho MS 2026.208.CT tu 0011002256371 VU VAN LUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 300.000,00 MBVCB.15479430980.QUACH VAN ct ung ho MS2026.298 be HO THANH PHONG.CT tu 0321000935333 QUACH THANH HAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 300.000,00 MBVCB.15479417919.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1013500895 HA QUOC VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080813345420263n1o860387.5390.69709.133431
08/08/2026 200.000,00 6220SHBAP2YX2CXU.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.133409.1014092786.DUONG VAN QUANG.970443
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15479386316.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1046216757 NGUYEN VAN SUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1bJMKW69S.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.133200.3343715001.NGUYEN THI THANH NGA.970434
08/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508081331352026GY8O071073.5389.56533.133135
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kC3Q2YVH.Ung ho MS 2026.208 ho thanh phong FT26220337828993.20260808.133104.19822938262013.VND--HO TIEN THANH.970407
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081329302026SRQT656135.5390.46754.132931
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081328272026X7OZ524164.5387.41924.132805
08/08/2026 300.000,00 6220IBT1kC3QC7AP.Ung ho ms 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220583062291.20260808.132759.19033800521013.VND-TGTT-PHAM HONG DUNG.970407
08/08/2026 50.000,00 6220SGTTH28BADFY.IBFT Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.132713.050109694344.NGUYEN THI DUC NGUYEN.970403
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1iJLWWZF7.Ung ho Ms 2026208 Be ho Thanh Phong.20260808.132607.0912669196.DAO THI THU HONG.970432
08/08/2026 300.000,00 MBVCB.15479313166.LE THI HA chuyen tien Ung Ho MS 2026.208( be Ho Thanh Phong).CT tu 0021000297217 LE THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 50.000,00 6220TPBVI2C25TJM.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.132501.00790489002.LE VAN GIAP.970423
08/08/2026 300.000,00 6220IBT1kC3Q1H3U.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220464757782.20260808.132448.19035738297015.VND-TGTT-KHUONG THI THANH HANG.970407
08/08/2026 500.000,00 6220IBT1kC3Q1HPN.NGUYEN HUU HAO ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26220729355370.20260808.132444.19036811710011.VND-TGTT-NGUYEN HUU HAO.970407
08/08/2026 50.000,00 MBVCB.15479293242.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0021000291804 NGUYEN PHUONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 50.000,00 6220MCOBQ21ZS3D1.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.132402.03101016598086.VU TRONG HUNG.970426
08/08/2026 100.000,00 6220NBVAF2YCKGQM.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.132344.105751468411.TRAN VO HOAI NAM.970419
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208081323182026R5YV184560.5387.20607.132318
08/08/2026 200.000,00 6220TPBVI2C2518R.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.132049.03827400701.BUI THI THU HA.970423
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081320072026OSMI271191.5389.6151.131944
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15479250783.PHAN THI HONG NGA chuyen tien.CT tu 1039213554 PHAN THI HONG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081320022026jmeq824744.5388.5964.132002
08/08/2026 40.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081319232026NK96797758.5388.2556.131923
08/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508081317322026HDZL031088.5390.95024.131732
08/08/2026 100.000,00 6220MSCBD2S43DER.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.131728.8020114529001.NGO DUC DUNG.970422
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15479224370.DO VAN VIET chuyen tien Chuc con som manh khoe binh phuc.CT tu 0021000352936 DO VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141277041412.20260808.141277041412-0938122191_Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080813155620269D07282659.5390.88006.131557
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081315542026B9OK937543.5388.87922.131555
08/08/2026 500.000,00 6220ABBKP2YX19R1.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.131551.0962012426.TRAN TUAN ANH.970425
08/08/2026 20.000,00 MBVCB.15479187965.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0031000301027 LUONG THI HONG DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 50.000,00 MBVCB.15479186283.ung ho MS 2026.208( be Ho Thanh Phong).CT tu 1052134992 PHAM NGUYEN AN NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081314142026W9AV961937.5189.81061.131414
08/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508081314002026CT4L021090.5388.79472.131337
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15479184087.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0011004173915 BE THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15479176314.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1032455088 NGUYEN THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 6220SHBAP2YX1KLQ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.131307.0933348613.LU THI HONG NHUNG.970443
08/08/2026 200.000,00 Ung Ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081313042026avez807880.5390.76081.131304
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1iJLWQMXG.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.131257.11995333333.TRAN TUAN ANH.970432
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kC3QQ4RI.Ung ho be Ho Thanh Phong MS 2026.208 FT26220900563463.20260808.131244.19030156550016.VND-TGTT-LE THI HONG TRANG.970407
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kC3QQBEH.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26220770518954.20260808.131236.19035965166016.VND-TGTT-NGUYEN THI THO.970407
08/08/2026 300.000,00 6220TPBVI2C2PD7D.Ung ho MS2026.208 (be Ho Thanh Phong ).20260808.131231.00624511001.PHAM NGUYEN DUY TRUONG.970423
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kC3QQ5H7.MS 2026. 208 be Ho Thanh Phong FT26220067367669.20260808.131230.19037034181014.VND-TGTT-PHAM THI THU HIEN.970407
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#020097042208081311152026ZQK5354798.5388.67221.131116
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kC3QQJB7.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220659369910.20260808.131057.5766466789.DAU NGOC HOANG ANH.970407
08/08/2026 50.000,00 MBVCB.15479142330.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0211000501139 TRAN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 10.000,00 MBVCB.15479148010.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1032282383 LE QUANG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097041508081310302026gVRw452262.5390.62843.131007
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081310212026SQTF843243.5390.62538.131021
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15479134932.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1017154312 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081309292026JDKQ534508.5387.58677.130930
08/08/2026 200.000,00 6220VNIB02TXT6N3.MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260808.130843.110668888.NGUYEN TUAN DAT.970441
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1kCFNNUWM.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220703114057.20260808.130825.2389568325.NGUYEN THI PHUONG.970407
08/08/2026 90.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081308062026SPGR282256.5389.52953.130806
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15479102530.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0691000415114 NGO THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081307042026TM04619779.5387.47819.130705
08/08/2026 200.000,00 6220TPBVI2C2PURZ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.130540.58386666666.NGUYEN KHUONG DUY.970423
08/08/2026 120.000,00 MBVCB.15479065743.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)..CT tu 0691000395603 NGUYEN HUY DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081304532026MELX859548.5388.38241.130453
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kCFNRVUC.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220079262090.20260808.130430.19036182281013.BUI TRAN DAT.970407
08/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508081301362026OPNH085295.5389.22438.130136
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kCFNXUGY.Ung ho MS 2026.208 FT26220825191673.20260808.130123.33266889520.NGUYEN MINH PHUONG.970407
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15479016582.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0451001542269 TRAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15479002198.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0021000392904 TRAN MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 50.000,00 MBVCB.15478991718.ung ho ms 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 1021852463 NGUYEN QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 50.000,00 6220IBT1kCFN3MGG.Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan FT26220825176523.20260808.125735.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15478986329.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0821000106593 NGUYEN THI THUONG NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081257102026WZRP340565.5189.2124.125711
08/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.208 be HO THANH PHONG#SP#020097042208081256182026KTWE890110.5387.97570.125618
08/08/2026 1.000,00 MBVCB.15478965698.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1068801310 TONG THI SEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 50.000,00 MBVCB.15478963753.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0351000971118 NGUYEN XUAN CA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15478963785.NGUYEN THI THU THUY chuyen tien ung ho be Ho Thanh Phong MS2026.208.CT tu 0451000439212 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 20.000,00 MBVCB.15478956538.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1869635157 PHAM THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808081254212026veyh760186.5390.87982.125358
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15478932538.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0731000811515 DO DUC HINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081252492026YL7I735544.5389.81208.125249
08/08/2026 200.000,00 6220ASCB02TXJMGH.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-080826-12:52:35 6220ASCB02TXJMGH.20260808.125235.693688.LE VAN HOA.970416
08/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097040508081252002026MBO4057103.5387.77226.125137
08/08/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081251012026P43C432561.5390.73033.125102
08/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808081250252026ggyo750044.5390.70260.125025
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081250172026C5P6136231.5189.69329.125018
08/08/2026 1.000.000,00 6220IBT1aWR9AX15.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.20260808.125004.068704070797979.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15478904949.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0851000012995 TRUONG MINH HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808081250002026x9ks748950.5388.67660.124937
08/08/2026 300.000,00 6220IBT1kCFNLR9K.Ung ho MS 2026.208 be ho thanh phong FT26220364644902.20260808.124925.9497666888.NGUYEN CUONG DUY.970407
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15478890900.Ung ho MS2026.208( be Ho Thanh Phong ).CT tu 0251002667710 NGUYEN MAU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 500.000,00 6220MSCBD2S4V3RW.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.124920.0852036789.VU TRAN TOAN.970422
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1kCFNLP7I.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220700333961.20260808.124738.19033910341010.VND-TGTT-TRAN THI MAO VINH.970407
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081247002026L6OQ642263.5189.54010.124701
08/08/2026 3.879,00 6220IBT1kCFNL9G7.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220503566373.20260808.124649.21052005555555.NGUYEN VAN QUAN.970407
08/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970488080812462020265fye739172.5390.50815.124621
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1iJLQXSPK.Ms 2026 208 ho thanh phong.20260808.124600.62667672.NGUYEN TAN TRA.970432
08/08/2026 500.000,00 Ung ho Ms 2026.208 Be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081245312026fkw6736900.5387.46357.124531
08/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081244032026GF8H431522.5189.39527.124341
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080812440220263JY6729295.5387.39504.124345
08/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081243512026r1zp732316.5388.39022.124351
08/08/2026 500.000,00 MBVCB.15478824071.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1366599939 LE THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 300.000,00 6220IBT1kCFNHVDY.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220703022841.20260808.124346.19035743690027.HO KINH DOANH IPAD GIA RE.970407
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081243042026J3ZC947626.5388.35188.124304
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15478807539.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0451000212075 TRAN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 15.000,00 O5CH7K65QQFG-Hoang dung Zalopay chuyen tien#SP#0200970422080812421820268RFW683351.5388.29803.124219
08/08/2026 20.000,00 O5CH7K65QT6F-Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080812421020266M03837624.5388.30658.124148
08/08/2026 50.000,00 6220IBT1kCFNZ6HK.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220997833946.20260808.124158.19031651385028.VND-TGTT-NGUYEN TUNG DUONG.970407
08/08/2026 100.000,00 6220VNIB02TX87LL.Ung ho ms 2026.208.20260808.124121.566238888.NGUYEN VIET THANG.970441
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kCFNZ5L1.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26220839412541.20260808.124112.19028731528023.VND-TGTT-PHAM VAN TOAN.970407
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15478796995.Ung ho MS 2026.208(be Ho Thanh Phong).CT tu 0351000765315 NGUYEN VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong chuc chau mau chong khoe benh#SP#020097042208081240592026P5O2296569.5390.22863.124059
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081240542026VO6D682904.5189.22701.124055
08/08/2026 500.000,00 6220IBT1kCFNZIR3.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220600256206.20260808.124045.19024518815013.VND-TGTT-NGUYEN KHANH HONG.970407
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kCFNZMXI.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220079174439.20260808.124038.8627999999.NGUYEN HUU TIEP.970407
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081240342026n979723183.5390.21952.124011
08/08/2026 500.000,00 6220IBT1kCFNZVGN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220355955929.20260808.124031.19034700072013.VND-TGTT-NGUYEN THU HA.970407
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15478777474.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9352771498 DO THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 500.000,00 ung ho ma so 2026.208 ho thanh phong#SP#020097048808081239462026e493720901.5390.18305.123946
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15478777218.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0011004170942 SAM THI KIM NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15478766897.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9382696666 NGUYEN VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 6220TPBVI2C27MJJ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.123919.10002591374.PHAN NGOC NHI.970423
08/08/2026 200.200,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808081239072026mcj7719044.5389.14682.123849
08/08/2026 50.000,00 MBVCB.15478763796.ung ho MS 2026.208.CT tu 9962420283 NGUYEN BA HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081238362026tp1h717576.5189.10882.123836
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080812382220267VW2623948.5189.11566.123823
08/08/2026 100.000,00 6220SGTTH28BYFAT.IBFT Ung ho MS 2026.211 - em Lo Thi Nhan.20260808.123731.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1kCFN6MBK.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220813242522.20260808.123719.19037838458019.NGUYEN VAN TU.970407
08/08/2026 50.000,00 6220IBT1bJMKWDHB.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.123708.0329019226.NGUYEN BA KIEN.963369
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kCFN6SK5.NGUYEN TIEN LAM chuyen FT26220025042876.20260808.123704.320768683838.NGUYEN TIEN LAM.970407
08/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097041508081236382026nOfI360573.5388.2412.123638
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1kCFN6JMX.Ung ho be ho thanh phong MS 2026.208 FT26220903150100.20260808.123634.990123456.VU CONG THIEN.970407
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong ok#SP#02009704220808123634202608BO438506.5387.2193.123634
08/08/2026 200.000,00 6220TPBVI2C27YTS.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.123605.19921989001.NGO VAN NGOC.970423
08/08/2026 138.000,00 6220IBT1kCFNEFTA.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220404370890.20260808.123558.300332600956.DO NHU TU.970407
08/08/2026 150.000,00 6220IBT1kCFNETSB.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220703000018.20260808.123549.19036063150016.VND-TGTT-THAN THI KIEU OANH.970407
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15478718986.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0381000569576 LE VO TIEN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 500.000,00 6220IBT1iJLQFNCI.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.123543.16063.DANG TRUONG GIANG.970432
08/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#02009704880808123538202648w3709089.5390.97182.123538
08/08/2026 100.000,00 6220TPBVI2C27LZA.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.123536.09034509701.NGUYEN AN KHANH.970423
08/08/2026 300.000,00 MBVCB.15478699639.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong) .CT tu 0011002926956 NGUYEN THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kCFNEPAH.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220080948824.20260808.123432.19033707404015.VND-TGTT-PHUNG THI PHUONG LIEN.970407
08/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081234292026GYYM363603.5387.91290.123429
08/08/2026 500.000,00 6220IBT1kCFNE81L.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220060674780.20260808.123419.19021918594017.VND-TGTT-NGUYEN CAO CUONG.970407
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1kCFNEMQN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220300328303.20260808.123408.19035542441010.VND-TGTT-HOANG VAN VU.970407
08/08/2026 100.000,00 6220ASCB02TXC57W.CHUC BE MANH KHOE-080826-12:33:25 6220ASCB02TXC57W.20260808.123325.113928.NGUYEN CONG MANH.970416
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1kCFNEWCU.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220609319872.20260808.123318.880982050896.CHU THI HUYEN TRANG.970407
08/08/2026 50.000,00 6220IBT1kCFNEWJP.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26220614398396.20260808.123318.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
08/08/2026 5.000,00 6220IBT1kCFNKL52.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan FT26220756429001.20260808.123236.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
08/08/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.208#SP#020097048808081232362026lrgw700162.5189.80819.123236
08/08/2026 500.000,00 6220IBT1iJLQFB34.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.123214.0904392249.HOANG HAI DANG.970432
08/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081231032026VH34640418.5387.73518.123104
08/08/2026 300.000,00 uh ms2026.211 em lo thi nhan#SP#02009704880808122733202659mu684881.5189.54379.122733
08/08/2026 50.000,00 6220IBT1kCFNG7AR.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26220710003273.20260808.122556.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
08/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097042208081224142026RVXU707475.5389.36359.122352
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15478539686.CHU THI THU ung ho ms 2026.211 (Lo thi nhan).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15478535507.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 10.566,00 6220IBT1kCFNBJ33.Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan FT26220811777602.20260808.121533.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
08/08/2026 300.000,00 6220IBT1kCFN5Q44.Uho ma so 2026.211 em lo thi nhan FT26220811764633.20260808.121227.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
08/08/2026 100.000,00 6220TPBVI2C2NXDL.Ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan).20260808.121028.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
08/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141268560130.20260808.141268560130-0937726187_Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
08/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.211 ( Em Lo Thi Nhan)#SP#020097041508081208362026RwqY269450.5389.48913.120837
08/08/2026 50.000,00 Ung ho ms 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#0200970415080812083420260ZZq269358.5389.48770.120816
08/08/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508081205202026iIKU258228.5390.30135.120520
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kCFNUMK9.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26220006155160.20260808.120444.19034091608017.VND-TGTT-LE THI MY AN.970407
08/08/2026 30.000,00 6220IBT1kCFNUQRW.TRAN MINH TAM chuyen FT26220130623029.20260808.120357.19026793356013.VND-TGTT-TRAN MINH TAM.970407
08/08/2026 500.000,00 6220IBT1kCFN8IYS.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26220056014330.20260808.120202.1219956888.NGUYEN THI QUYNH NHU.970407
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1aWR95CF5.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260808.115819.106704070013237.DINH ANH NHAT.970437
08/08/2026 300.000,00 QR - Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097041508081156572026V1vG228437.5389.80505.115657
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1aWR9YNFW.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.20260808.115631.106704070013237.DINH ANH NHAT.970437
08/08/2026 50.000,00 MBVCB.15478128569.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0781000405143 PHAM DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 6220ASCB02TXAQCY.MS2026-211 CHAU LO THI NHAN SON LA-080826-11:55:01 6220ASCB02TXAQCY.20260808.115501.969468468.NGUYEN THI OANH.970416
08/08/2026 50.000,00 6220ORCOQ21ZG5GH.LOC HO TRO MS2026.211 LOTHINHAN.20260808.115328.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
08/08/2026 50.000,00 6220MCOBQ21ZG53Y.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260808.115324.03801018935163.NGUYEN THUY LINH.970426
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1kCFNDUE7.Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan FT26220824179490.20260808.115109.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
08/08/2026 500.000,00 6220ASCB02TXQC3E.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan-080826-11:47:49 6220ASCB02TXQC3E.20260808.114749.81798888.NGUYEN DUONG HUY.970416
08/08/2026 33.000,00 6220IBT1kCFNSCFE.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26220425430208.20260808.114741.19034842195015.VND-TGTT-PHAM GIA HUNG.970407
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1kCFNSJRS.Ung ho MS 2026.211 FT26220474605318.20260808.114732.562666666666.MAI THANH DUC.970407
08/08/2026 100.000,00 6220TPBVI2C2I8L8.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260808.114622.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1aWR9Y1AB.ung ho MS 2026 210 anh Nguyen Van Luom.20260808.114526.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
08/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097048808081119502026exin442947.5387.56406.111927
08/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808081113022026bgw1417088.5390.15596.111302
08/08/2026 50.000,00 6220IBT1fJ97QRS7.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260808.110558.0031016399000.TA HONG PHUC.970438
08/08/2026 2.000,00 6220IBT1fJ97QX9G.Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).20260808.110535.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1fJ97QG6V.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260808.110134.0031016399000.TA HONG PHUC.970438
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15477187872.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0341006883462 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097040508081050122026WK9D033456.5390.84146.105012
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1iJLQUJBK.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 211 LO THI NHAN.20260808.103530.247529918.LE THI HOA.970432
08/08/2026 300.000,00 6220IBT1d1YJ6REW.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260808.102832.970422Le330230000000005c2805.MBBANK IBFT.970422
08/08/2026 50.000,00 MBVCB.15476307359.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 50.000,00 MS 2026.211#SP#02009704220808095114202673QS878785.5390.62786.095052
08/08/2026 500.000,00 MBVCB.15476275730.UH Ms 2026. 209 bs Ngo Van Chien. chuc em som khoe manh nha.CT tu 0531002514536 PHAM THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 30.000,00 MBVCB.15476211983.Ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15476187779.MS2026.208.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 500.000,00 MBVCB.15476114811.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0071002597008 LE CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kCFXZZJE.Ung ho MS 2026-196 Cao Thi Minh FT26220824501775.20260808.093132.19020641396011.VND-TGTT-DO THI HONG.970407
08/08/2026 50.000,00 6220IBT1kCFX5UUD.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26220945074404.20260808.090436.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407
08/08/2026 1.000.000,00 MBVCB.15475625974.giup ms 2026.210.CT tu 1016533741 TRAN TUYEN HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 500.000,00 MBVCB.15475556209.Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 1038904193 NGUYEN QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 500.000,00 MBVCB.15475514876.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 1038904193 NGUYEN QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kCFXSVGK.Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien FT26220805003041.20260808.083645.19025614086029.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG LINH.970407
08/08/2026 300.000,00 6220MSCBD2SRZQ9B.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.20260808.083458.56786886868.LE PHUC THO.970422
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15475242611.Chuyen tien ung ho ms 2026 211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15475227776.Chuyen tien ung ho ms 2026 210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
08/08/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808080826522026cpdx808997.5390.5790.082652
08/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#020097042208080823472026Y8EK247024.5387.93927.082347
08/08/2026 30.000,00 6220IBT1kCFX12F9.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26220600045511.20260808.082336.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
08/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508080805172026J933077225.5388.32102.080454
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15474844085.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 6220IBT1kCF3L4YY.Ung ho anh Nguyen Van Luom, MS 2026.210 FT26220026576348.20260808.075029.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
08/08/2026 500.000,00 MBVCB.15474721880.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15474700027.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15474676917.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 15.000,00 MBVCB.15474623793.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kCF3ZJ1W.CHU THI NHUNG chuyen UH MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26220933655226.20260808.074108.19026400692017.VND-TGTT-CHU THI NHUNG.970407
08/08/2026 100.000,00 6220SGTTH28AG3GB.IBFT MS 2026210 Ung ho Nguyen Van Luom.20260808.073933.070046802991.LAM THI PHUONG NGOAN.970403
08/08/2026 50.000,00 MBVCB.15474572210.ungho MS 2026.28( be ho thanh phong) mong e som ddduoc ghep gan thanh cong.CT tu 0351001213345 DUONG THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.211-em Lo Thi Nhan#SP#020097040508080735222026VKW5039844.5388.38454.073522
08/08/2026 15.000,00 MBVCB.15474541182.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097048808080728562026wxfu626363.5390.18662.072833
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15474402241.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 50.000,00 6220ASCB02TV1BGP.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien-080826-07:18:08 6220ASCB02TV1BGP.20260808.071808.38225868.DAO THI HONG VAN.970416
08/08/2026 500.000,00 MBVCB.15474330523.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.210(Nguyen van Luom).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15474321992.Sao linh ung ho MS 2026 208 ( Ho Thanh Phong).CT tu 1036239854 VU THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097040508080708162026EM86024875.5388.59159.070816
08/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704050808070703202678IQ019977.5189.55428.070703
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kCF3P93W.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26220262382813.20260808.065053.19034957722019.VND-TGTT-NGUYEN HONG VAN.970407
08/08/2026 50.000,00 MBVCB.15474040629.ung ho ms:2026.210.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 20.000,00 6220IBT1iJHNGIDF.Ung ho MS 2026-210 anh Nguyen Van Luom.20260808.064018.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15473921277.Ung ho MS2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15473833450.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15473810847.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0071001040960 DO THI MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 10.566,00 6220IBT1kCF3DRPG.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien FT26220067182855.20260808.061020.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
08/08/2026 100.000,00 6220IBT1kCF3925U.Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom FT26220688959848.20260808.051722.5944952001.NGUYEN THAO VAN.970407
08/08/2026 500.000,00 6220IBT1iJHNBSL2.MP Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260808.044440.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
08/08/2026 40.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141215453182.20260808.141215453182-0909662663_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08/08/2026 200.000,00 PHAN VAN LONG chuyen tien .MS 2026.208 .ung ho be .ho thanh phong, ma GD 100000170680555#SP#020097044908080233212026tB41454491.5388.58659.023321
08/08/2026 3.000.000,00 6220IBT1kCFFR69G.Ung ho MS 2026.210 Anh Nguyen Van Luong FT26220198354540.20260808.010904.19031694464010.VND-TGTT-TRINH THI LY.970407
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.203#SP#020097048808080013452026qtvq355692.5387.86822.001346
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15473168086.Ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong ) .CT tu 0521000733962 VU THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom#SP#0200970488080800020020263xjd349118.5388.75787.000201
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.210#SP#020097048808072357532026lpnp346786.5189.72675.235730
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15473085142.ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1039555458 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097048808072341512026f7l6337212.5389.56677.234151
08/08/2026 100.000,00 MBVCB.15473070298.MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 150.000,00 MBVCB.15473068598.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0101001124240 DINH MINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 200.000,00 6219IBT1kCFFE6R8.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26220654158057.20260807.232749.112233989898.NGUYEN DUC DINH.970407
08/08/2026 20.000,00 6219IBT1d1YJDSFR.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.231157.970422Kceffb5000000000ea8482.MBBANK IBFT.970422
08/08/2026 100.000,00 6219SGTTH28AZUAL.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien.20260807.231149.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
08/08/2026 200.000,00 MBVCB.15472944525.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0301000312478 DO THI MAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508072309072026DMQT000018.5389.15231.230907
08/08/2026 25.000,00 6219IBT1kCFFGKE9.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26220083309499.20260807.230557.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
08/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097041508072259542026VCRF729169.5389.417.225954
08/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS.2026.210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097040508072257382026LJDM088714.5387.96157.225738
08/08/2026 300.000,00 MBVCB.15472833394.ung ho ms 2026.208 (be ho thanh phong).CT tu 0031000143816 BUI THI HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508072251552026KJH3082269.5389.84668.225133
08/08/2026 30.000,00 MBVCB.15472816772.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
08/08/2026 50.000,00 6219IBT1iJHN9MIQ.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.224734.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
09/08/2026 200.000,00 PHAN THI LY ung ho 2026.208 be Ho thanh phong#SP#020097041508092233462026LpKa671861.5389.71989.223346
09/08/2026 20.000,00 MBVCB.15501969103.Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham - Quang Ninh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 20.000,00 MBVCB.15501974044.Ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan - Son La).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 100.000,00 MBVCB.15501931470.ung ho ma so 2026.212 ( ba Dinh Thi Tham ).CT tu 0021000350069 PHI THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 100.000,00 MBVCB.15501915807.Ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong).CT tu 0011004406545 PHAM THI NGOC BE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 500.000,00 6221ABBKP2Y3QP1B.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260809.221952.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
09/08/2026 67.898,00 O5CH7K6G0SMU-Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208092212562026ZDT6526480.5387.21341.221256
09/08/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208092205512026LZ1R618718.5189.826.220551
09/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:HUYNH THI THUY KIEU chuyen tien Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097040508092203292026H28Q002617.5390.94112.220329
09/08/2026 500.000,00 MBVCB.15501736303.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0011000452614 TRUONG THI MINH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097040508092148022026XGHE065540.5388.43037.214802
09/08/2026 50.000,00 MBVCB.15501575287.ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970415080921450020265Jy5576145.5189.32191.214500
09/08/2026 200.000,00 6221IBT1kC3YSD5C.Ung ho MS 2026.208 FT26222854652670.20260809.214333.19031757240010.VND-TGTT-DANG THANH TUNG.970407
09/08/2026 50.000,00 Ung ho ma so 2026 212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097044908092137462026RX1Y218282.5388.5584.213746
09/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042208092137152026R6VL251550.5390.3558.213653
09/08/2026 100.000,00 6221IBT1aWRMJ31T.UNG HO MS 2026212 BA DINH THI THAM.20260809.213609.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424
09/08/2026 10.000,00 MBVCB.15501457211.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 100.000,00 MBVCB.15501451621.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 300.000,00 6221IBT1kC3YCK3V.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26222771208148.20260809.213424.19035878471015.VND-TGTT-TRAN THI HONG.970407
09/08/2026 100.000,00 MBVCB.15501431540.ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 0371000476257 NGUYEN HOANG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141487484968.20260809.141487484968-0372500568_Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
09/08/2026 300.000,00 MBVCB.15500883474.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0151000346299 TRAN THI KHANH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 100.000,00 6221IBT1kC3P6ZTR.ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham FT26222042606956.20260809.205059.19031696439013.VND-TGTT-NGO TRUNG HIEU.970407
09/08/2026 700.000,00 Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808092041182026tipo007843.5390.44748.204118
09/08/2026 100.000,00 MBVCB.15500733313.ung ho ms 2026.212.CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 100.000,00 6221IBT1kC3P5ZGH.Ung ho MS2026.212 FT26222935664960.20260809.202823.1838336688.NGUYEN DUC DAT.970407
09/08/2026 50.000,00 MBVCB.15500505545.ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.212 Ba Dinh Thi Tham#SP#020097048808092023042026inax942268.5388.44891.202304
09/08/2026 100.000,00 6221IBT1kC3PM5YQ.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222513100012.20260809.201105.19036775072011.VND-TGTT-TRAN DUC ANH.970407
09/08/2026 100.000,00 MBVCB.15500183072.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 212 ba Dinh Thi Giap.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 68.000,00 ung ho MS 2026.185 Ung ho Be Ho Duy Hung#SP#020097048808092000072026xkau856139.5390.14017.200007
09/08/2026 10.000,00 6221IBT1kC3P17KV.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222295073650.20260809.195219.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
09/08/2026 100.000,00 6221IBT1kC3UN4FP.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222881140558.20260809.194111.11122001290010.VND-TGTT-TRAN THI LAN HUONG.970407
09/08/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2086431638246797312.20260809.Scan QR Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham 2086431638246797312
09/08/2026 10.000,00 MBVCB.15499628060.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 1.800.000,00 6221IBT1bJMKU6YF.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Lo Thi Nhan MS 2026 -211 . Chuc con manh khoe.20260809.192507.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
09/08/2026 20.000,00 6221MSCBD2SX7Q6N.gui ms 2026 211.20260809.191250.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
09/08/2026 100.000,00 6221IBT1kC3U538G.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222030890767.20260809.185729.19037440287011.VND-TGTT-LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
09/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham)#SP#020097041508091857222026UxV8858330.5387.36367.185659
09/08/2026 10.000,00 MBVCB.15499044692.TUONG DUNG ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 10.000,00 MBVCB.15499002166.TUONG DUNG ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 10.000,00 MBVCB.15498989012.TUONG DUNG ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 10.000,00 MBVCB.15498920970.TUONG DUNG ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 10.000,00 MBVCB.15498905753.TUONG DUNG ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 10.000,00 MBVCB.15498877767.TUONG DUNG ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 10.000,00 MBVCB.15498858092.TUONG DUNG ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 10.000,00 MBVCB.15498836384.TUONG DUNG ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 100.000,00 6221YOLOP2Y99ISG.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260809.183731.0368046552.NGUYEN NGOC THINH .546034
09/08/2026 20.000,00 6221IBT1iJL9UM2J.Ung ho MS 2026-212 ba Dinh Thi Tham.20260809.183612.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
09/08/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208091832182026FM0F615020.5390.72740.183155
09/08/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097048808091823422026suqy454333.5189.20703.182342
09/08/2026 100.000,00 6221IBT1kC3UW6K1.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26222007456121.20260809.182044.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407
09/08/2026 50.000,00 6221IBT1kC3UWPY8.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222113736832.20260809.182000.19036625098012.NGO PHUONG ANH.970407
09/08/2026 200.000,00 6221TPBVI2CQLTVM.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260809.181303.03673950702.NGUYEN VAN HUY.970423
09/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham#SP#02009704880809175404202628el317842.5390.32951.175404
09/08/2026 100.000,00 6221VNIB02TH5BRZ.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148 Ung ho MS 2026 212 ba Dinh thi Tham.20260809.173453.384705798.TRAN VAN BINH.970441
09/08/2026 200.000,00 6221IBT1kC38CAYI.Ung ho ba Dinh Thi Tham, MS 2026.212 FT26222995560972.20260809.170607.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
09/08/2026 10.000,00 6221IBT1iJL2RZLC.tu thien.20260809.170559.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
09/08/2026 100.000,00 6221IBT1kC38JG1G.Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham FT26222876175211.20260809.170102.3372543679.DANG TRUONG YEN NHI.970407
09/08/2026 200.000,00 6221IBT1fJ9EZKLZ.Ung ho MS 2026.212.20260809.165724.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
09/08/2026 1.000.000,00 6221IBT1kC38Q5HD.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222009032665.20260809.165535.1608200068.PHAM HUYNH BAO NGAN.970407
09/08/2026 50.000,00 TRUC Chuyen tien Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808091654442026igxm040747.5388.49844.165444
09/08/2026 50.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham#SP#0200970488080916533820262sqw036043.5387.43243.165338
09/08/2026 100.000,00 MBVCB.15496784294.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 50.000,00 6221IBT1iJL23SJQ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260809.164913.92853993.BUI THI THU HA.970432
09/08/2026 100.000,00 6221ASCB02THD15C.UNG HO MS 2026.212 BA DINH THI THAM-090826-16:46:56 6221ASCB02THD15C.20260809.164657.41668967.BUI THI PHUONG ANH.970416
09/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097048808091640172026x40v978599.5389.60221.163954
09/08/2026 100.000,00 6221IBT1kC3ILU76.Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham FT26222166616496.20260809.163652.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
09/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097040508091631382026C0B5085435.5189.8097.163138
09/08/2026 200.000,00 6221IBT1kC3I6SPW.Uh be thanh phong FT26222548713893.20260809.162801.19833111210015.VND--NGUYEN NGOC ANH.970407
09/08/2026 100.000,00 6221WBVNP2Y9RY3B.UH MS 2026 212 ba Dinh Thi Tham.20260809.161443.662068340379.TRAN KHANH LY.970412
09/08/2026 100.000,00 6221TPBVI2CYDTJQ.Ung ho MS 2026.212 Dinh Thi Tham.20260809.155827.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
09/08/2026 50.000,00 6221MCOBQ214WSAA.Ung ho ms2026.212 dinh thi tham.20260809.155548.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
09/08/2026 200.000,00 6221IBT1iJL27ALA.Ung ho ms 2026212 dinh thi tham.20260809.154749.0903217468.PHAM THU THUY.970432
09/08/2026 100.000,00 6221NAMAP2Y9JPFZ.ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.20260809.154258.036177018718.NGO THI CHAM.970428
09/08/2026 150.000,00 MBVCB.15495599884.Ung ho MS 2026.212( ba Dinh Thi Tham).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097048808091530512026onmp721192.5189.72563.153033
09/08/2026 100.000,00 MBVCB.15495563423.UH MS 2026.212( dinh thi tham).CT tu 9963229345 TO THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 200.000,00 MBVCB.15495532497.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1050935963 TRAN QUOC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097040508091521492026NU4U046008.5389.28014.152131
09/08/2026 200.000,00 6221IBT1kC3IW118.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26222830985438.20260809.151454.19271219898888.NGUYEN THI KIM OANH.970407
09/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097048808091455482026wf1w614462.5390.3122.145548
09/08/2026 30.000,00 MBVCB.15495158162.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 20.000,00 MBVCB.15494961195.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 100.000,00 6221SGTTH2815G6E.IBFT ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham.20260809.143636.060100478369.TO THI TUYET NGAN.970403
09/08/2026 300.000,00 6221IBT1kC3M6E8U.Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham FT26222210683788.20260809.143507.8734139133.DO BACH KIM.970407
09/08/2026 200.000,00 6221IBT1kC3MEHZ5.Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham FT26222965580907.20260809.143131.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
09/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.212 ba dinh thi tham#SP#020097042208091429292026XVLP463299.5189.78847.142911
09/08/2026 10.000.000,00 6221TPBVI2CYSMXI.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260809.142708.50559388888.LE ANH TUYET.970423
09/08/2026 300.000,00 6221IBT1aWRVJ8Y3.MS2026. 212 (ba Dinh Thi Tham).20260809.141725.9333359999.VU DUC DIEN.970440
09/08/2026 100.000,00 MBVCB.15494627724.MS 2026.212-mong phep mau den voi gd co Dinh Thi Tham-chuc co nhieu sk de cham lo cho con gai-mong chau som binh phuc.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 200.000,00 MBVCB.15494615584.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0041000148580 LE THI YEN VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 30.000,00 6221IBT1kC3MBHPT.2026.212 Dinh Thi Tham FT26222250921120.20260809.140644.271119926666.VU TUNG LAM.970407
09/08/2026 100.000,00 MBVCB.15494592478.ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 100.000,00 MBVCB.15494509603.Ung ho MS 2026.197( Thuan An va Linh Chi).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 100.000,00 6221IBT1kC3MYVE5.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222400731520.20260809.135616.19034091608017.VND-TGTT-LE THI MY AN.970407
09/08/2026 100.000,00 MBVCB.15494489674.Ung ho M S2026.195( Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 200.000,00 6221ASCB02TH1RQK.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham-090826-13:54:23 6221ASCB02TH1RQK.20260809.135423.12887777.NGUYEN TRUNG HIEU.970416
09/08/2026 100.000,00 MBVCB.15494457071.Ung ho MS 2026.193( em Hoang Van Khanh).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 100.000,00 6221IBT1kC3MUN7D.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222714008137.20260809.135051.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
09/08/2026 50.000,00 MBVCB.15494418000.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0011004362899 LE ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 200.000,00 6221TPBVI2CYVXTV.Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).20260809.134742.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
09/08/2026 100.000,00 6221IBT1iJL2SR1C.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260809.134435.129292032.PHAM THAI VIET.970432
09/08/2026 10.000,00 6221IBT1aWRDN4DX.VU DUC TU. Ung ho MS 2026206 (Chi Pham Thi Quynh).20260809.133033.0339306897.VU DUC TU.970437
09/08/2026 100.000,00 MBVCB.15494230586.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 500.000,00 6221IBT1kC3M9CQA.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26222114137080.20260809.131821.19033093127011.VND-TGTT-NGUYEN HUONG TRA.970407
09/08/2026 50.000,00 MBVCB.15494099205. ung ho MS 2026.212 ba (DINH THI THAM) con hoi huong ba ma thuong, ba hoi huong Xiu thuong yeu.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 200.000,00 6221TPBVI2CYKZNX.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260809.131640.04392737001.BUI VIET CUONG.970423
09/08/2026 200.000,00 6221TPBVI2CYK2A1.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260809.130702.00004087928.PHAM HONG NHUNG.970423
09/08/2026 50.000,00 6221TPBVI2CYG6TP.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260809.130428.00004087928.PHAM HONG NHUNG.970423
09/08/2026 50.000,00 6221TPBVI2CYGIGT.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260809.130316.00004087928.PHAM HONG NHUNG.970423
09/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung, ma GD 100000171091342#SP#020097044908091257582026YzC7097250.5387.94703.125735
09/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc, ma GD 100000171091151#SP#020097044908091256592026afRV006518.5390.90211.125659
09/08/2026 5.000,00 6221IBT1kC3VLIFG.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham FT26222564718417.20260809.123023.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
09/08/2026 100.000,00 MBVCB.15493301707.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 9888888314 TRAN DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508091147362026JZYJ031438.5389.36743.114736
09/08/2026 100.000,00 6221IBT1kC3VCV2B.Ung ho Ms 2026 211 Lo Thi Nhan FT26222296699649.20260809.111857.19034127960014.VND-TGTT-HA THI THANH PHUONG.970407
09/08/2026 500.000,00 6221IBT1iJLCKN75.Ms 2026-211 uh em Lo Thi Nhan.20260809.110533.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
09/08/2026 500.000,00 6221IBT1iJLCKKTG.Ms 2026-212 uh ba Dinh Thi Tham.20260809.110314.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
09/08/2026 100.000,00 6221IBT1iJLC72F1.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 212 DINH THI THAM.20260809.105211.247529918.LE THI HOA.970432
09/08/2026 500.000,00 MBVCB.15492100159.NGO PHUC SEN chuyen tien ung ho Ms 2026209 bs Ngo van Chien.CT tu 0251002785651 NGO PHUC SEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 100.000,00 MBVCB.15491990836.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 3328288386 NGUYEN THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 200.000,00 6221ASCB02T34DAE.UNG HO MS 2026 212 BA DINH THI THAM-090826-10:18:03 6221ASCB02T34DAE.20260809.101804.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
09/08/2026 5.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097040508090953342026K1ZF049579.5389.5459.095334
09/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#02009704880809094950202602zc657781.5390.85847.094950
09/08/2026 200.000,00 MBVCB.15490938251.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0701000431399 LE DUY HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 100.000,00 MBVCB.15490867753.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2026.208 ( be Ho Thanh Phong).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.211 Em Lo Thi Nhan#SP#0200970488080909155920263o99520918.5389.25660.091600
09/08/2026 100.000,00 MBVCB.15490518173.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0591000305009 NGUYEN THI THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 50.000,00 6221MSCBD2SGPRRI.Ung ho MS 2026209.20260809.090542.0979054132.NGUYEN VAN LINH.970422
09/08/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097048808090844492026sbh9400308.5389.97341.084449
09/08/2026 300.000,00 6221IBT1kC3SBIA4.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26222841399001.20260809.084438.19033151026016.VND-TGTT-NGUYEN THI VAN DUNG.970407
09/08/2026 10.625,00 MBVCB.15490184122.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0281000501905 TRUONG THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097042208090840542026MKLX865588.5389.82200.084054
09/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026209.ngo van chien#SP#02009704220809083905202687CF389667.5189.74890.083843
09/08/2026 200.000,00 6221IBT1kC3SUU9L.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26222400623100.20260809.083206.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
09/08/2026 200.000,00 6221IBT1kC3SUWKW.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26222874475102.20260809.083100.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
09/08/2026 200.000,00 6221IBT1kC3S8FII.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26222697401010.20260809.083024.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
09/08/2026 200.000,00 6221IBT1kC3S87SN.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26222692032551.20260809.082938.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
09/08/2026 200.000,00 6221IBT1kC3S88EK.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222244270979.20260809.082849.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
09/08/2026 100.000,00 MBVCB.15489890085.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9932508512 PHAM THI LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 30.000,00 MBVCB.15489785253.Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 500.000,00 MBVCB.15489743100.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080908124620261uf5284071.5387.82137.081247
09/08/2026 200.000,00 MBVCB.15489582918.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 50.000,00 MBVCB.15489569703.Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 10.000,00 6221IBT1aWRDDDHQ.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.205 (Ba Nguyen Thi Toai) .20260809.074800.0339306897.VU DUC TU.970437
09/08/2026 20.000,00 6221MSCBD2SGKSVL.gui ms 2026 212.20260809.073356.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
09/08/2026 150.000,00 MBVCB.15489206169.Ung ho MS 2026.210 ( anh Nguyen Van Luom).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 35.000,00 6221VNIB02T95RX8.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260809.072535.001704060047277.CHU THI HOA (VIB).970441
09/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.212-ba Dinh Thi Tham#SP#020097040508090721202026QV7Q047368.5388.28940.072120
09/08/2026 100.000,00 MBVCB.15489120556.Chuyen tien ung ho ms 2026 212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
09/08/2026 200.000,00 MBVCB.15489077583.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.212 ( ba Dinh Thi Tham).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508090713292026ZMA0014813.5388.10008.071329
09/08/2026 200.000,00 MBVCB.15489043068.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.211 ( em Lo Thi Nhan).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970422080907052420262299222079.5387.90441.070524
09/08/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ma so 2026.196LE MINH PHONG chuyen tien#SP#020097040508090654392026CLAZ043890.5189.67458.065439
09/08/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808090544172026nmjv966290.5189.76650.054417
09/08/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097048808090540522026j7ej964561.5388.74466.054052
09/08/2026 300.000,00 MBVCB.15488448429.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 6.862,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.209 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040508090357392026RL37061288.5388.38561.035716
09/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508090247192026HU58052188.5389.20782.024701
09/08/2026 100.000,00 MBVCB.15488344807.Minh Lam ung ho MS 2026.208(be Ho Thanh Phong).CT tu 0351000872544 PHAM THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 200.000,00 chuyen tien gui den be ho thanh phong MS2026.208#SP#020097048808090046392026arbn909531.5390.70854.004639
09/08/2026 200.000,00 6221SHBAP2YSA8G9.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.20260809.004159.1004311163.NGUYEN QUYNH THO.970443
09/08/2026 500.000,00 6221ASCB02T9XBMC.UNG HO MS 2026.208 BE HO THANH PHONG-090826-00:28:28 6221ASCB02T9XBMC.20260809.002828.91732239.NGO THI XUAN THU.970416
09/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141359449135.20260809.141359449135-0854076607_Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
09/08/2026 200.000,00 ung ho be Ho Thanh Phong#SP#020097042208082337482026T3BH752867.5388.11450.233749
09/08/2026 200.000,00 6220IBT1kC39Q7VG.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26222258245599.20260808.233023.19034994722010.VND-TGTT-LUU THI TRINH.970407
09/08/2026 200.000,00 MBVCB.15487866911.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0021000328976 LE THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 100.000,00 6220MSCBD2SE7BLH.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260808.231633.0932380851.PHAM TUYET NHUNG.970422
09/08/2026 50.000,00 MBVCB.15487827875.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0281000654720 VO QUYET THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 200.000,00 MBVCB.15487820989.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 7903700079 DANG THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 300.000,00 MBVCB.15487752884.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0011002096234 NGUYEN AI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
09/08/2026 1.000.000,00 6220IBT1kC323JZR.Ong Nguyen Thien Quy 288 Ton Duc Thang ung ho nguoi ngheo FT26222200097884.20260808.225917.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
09/08/2026 20.000,00 MBVCB.15487662856.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 200.000,00 6222IBT1kC3LSCAN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26223260632010.20260810.233103.19034712407010.VND-TGTT-VU THI THU HUONG.970407
10/08/2026 50.000,00 MBVCB.15520904571.NGUYEN THI HUE chuyen tien ung ho.CT tu 1031467577 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong. Cau xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho be Phong duoc khoi benh#SP#020097042208102320422026032G222736.5388.16573.232042
10/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho anh Chien duoc khoe manh#SP#0200970422081023155220262P8Q955194.5389.6722.231553
10/08/2026 6.868,00 6222MSCBD2S6JTKK.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260810.231220.872866868.DUONG ANH THUY.970422
10/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom.Xin Chua thuong xot chua lanh cho anh Luom#SP#020097042208102312042026KJQD651957.5390.98980.231141
10/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan.Xin Chua thuong xot chua lanh benh cho con#SP#020097042208102309252026GAMP479467.5390.94038.230902
10/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham.Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho 2 me con c#SP#020097042208102306422026YAB8474574.5189.88193.230643
10/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh. Xin Chua ban phuoc lanh cho anh va con gai#SP#020097042208102303332026Q76T196344.5189.80983.230310
10/08/2026 20.000,00 6222TPBVI2CBZAU1.Ung ho MS2026.212 ba Dinh Thi Tham.20260810.225540.02177010301.VU DUC HUY.970423
10/08/2026 30.000,00 MBVCB.15520652811.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh#SP#020097042208102245342026QGKR766419.5390.35929.224534
10/08/2026 200.000,00 6222TPBVI2CBTKN6.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260810.224131.02199658802.NGUYEN THI CHAU QUYNH.970423
10/08/2026 70.000,00 MBVCB.15520474220.gd va cac con ung ho MS 2026.210 Nguyen Van Luom.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 70.000,00 MBVCB.15520437352.gd va cac con ung ho MS 2026.211 Lo Thi Nhan.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#0200970405081022243820266VMP042902.5388.73490.222438
10/08/2026 110.000,00 MBVCB.15520347165.gd va cac con ung ho MS 2026.213 Ngu Van Manh.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 10.000,00 MBVCB.15520240045.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va T Nguyen Thao My ung ho MS 2026.213(anh Ngu Van Manh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1iJLINGKU.VU THI THU THAO chuyen tien 2026 208 ho thanh phong.20260810.220352.111555222.VU THI THU THAO.970432
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1iJLINMGP.VU THI THU THAO chuyen tien ms2026 206 pham thi quynh.20260810.220131.111555222.VU THI THU THAO.970432
10/08/2026 300.000,00 MBVCB.15520058671.LE THI NGOC LAN xin uh Ms2026.213 Ngu Van Manh .CT tu 9907610079 LE THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh#SP#020097042208102153252026ZCWL532311.5388.44370.215302
10/08/2026 40.000,00 6222ABBKP2YDFBDW.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260810.215310.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
10/08/2026 20.000,00 LE THI VEN .Uh.Ms .6030 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#02009704880810214720202644hr358353.5389.14408.214657
10/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141648242287.20260810.141648242287-0854076607_Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
10/08/2026 20.000,00 MBVCB.15519713126.Ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 120.000,00 MBVCB.15519597801.?Ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh.CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.212 BA DINH THI THAM-100826-21:26:18 pfD1121267#SP#020097041608102126182026pfD1121267.5389.97768.212618
10/08/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.213 ANH NGU VAN MANH-100826-21:24:46 tsaS875498#SP#020097041608102124462026tsaS875498.5189.89487.212446
10/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097041508102122522026RNmE248090.5387.77697.212228
10/08/2026 15.000,00 MBVCB.15519384995.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.213-100826-21:07:40 GK12608461#SP#020097041608102107402026GK12608461.5189.80866.210740
10/08/2026 200.000,00 6222IBT1kC3HJWBJ.Uh be Ho Thanh Phong FT26222610814300.20260810.210203.19027768367686.VND-TGTT-NGUYEN BAO LINH.970407
10/08/2026 50.000,00 MBVCB.15519081782.Chuyen tien ung ho.CT tu 0381000586516 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/08/2026 15.000,00 MBVCB.15519044455.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.210 (Anh Nguyen Van Luom)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.208 be HO THANH PHONG#SP#020097042208102053522026PZCG358360.5390.88178.205352
10/08/2026 15.000,00 MBVCB.15518845183.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.209 (bac Si Ngo Van Chien)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 200.000,00 MBVCB.15518612776.UNG HO MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 200.000,00 MBVCB.15518576729.UNG HO MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 200.000,00 MBVCB.15518449608.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 200.000,00 MBVCB.15518437673.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 200.000,00 MBVCB.15518409858.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 200.000,00 MBVCB.15518378413.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 200.000,00 MBVCB.15518309520.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 200.000,00 MBVCB.15518296796.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 200.000,00 MBVCB.15518266821.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1kC3ZAL6G.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26222715274906.20260810.202259.1810101868.LE HOANG NGOC PHUONG.970407
10/08/2026 200.000,00 MBVCB.15518238660.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 200.000,00 MBVCB.15518202255.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 50.000,00 6222MCOBQ21W7RTW.Ung ho ms2026.213 ngu van manh.20260810.201906.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1kC3Z5VYA.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222115593569.20260810.201450.1810101868.LE HOANG NGOC PHUONG.970407
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1kC3ZUWJG.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26222501031007.20260810.200725.1810101868.LE HOANG NGOC PHUONG.970407
10/08/2026 10.000,00 6222IBT1aWR8FMHY.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,208 (Em Ho Thanh Phong).20260810.200601.0339306897.VU DUC TU.970437
10/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048808102006012026fwc9914404.5389.18196.200601
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1kC3ZSLNQ.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26222179606378.20260810.195521.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
10/08/2026 20.000,00 6222IBT1kC3ZJVN6.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26222300825050.20260810.194251.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
10/08/2026 20.000,00 6222IBT1iJLIVNIV.Ung ho MS 2026-213 anh Ngu Van Manh.20260810.194021.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
10/08/2026 253.000,00 Pham Thi Huynh Nhi ung ho MS 2026.208#SP#020097048808101928462026dpiz719339.5387.12831.192846
10/08/2026 10.566,00 6222IBT1kC3662A5.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh FT26222710324007.20260810.191603.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
10/08/2026 100.000,00 MBVCB.15516494165.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 1.000,00 MBVCB.15516445737.Chuyen tien ung ho.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/08/2026 5.000,00 6222IBT1kC365AUR.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh FT26222881778639.20260810.190004.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
10/08/2026 500.000,00 MBVCB.15515773886.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.213 (Anh Ngu Van Manh).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 300.000,00 MBVCB.15514783746.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 3727378888 BUI LE NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 500.000,00 MBVCB.15514171074.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.212 (ba DINH THI THAM), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 100.000,00 MBVCB.15513982971.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 200.000,00 6222IBT1aWR8S3NY.Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).20260810.172638.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437
10/08/2026 200.000,00 6222MSCBD2SD5UIQ.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260810.172322.0904294334.PHAM LE HUAN.970422
10/08/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097042208101722042026EAR5233548.5390.70748.172204
10/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#0200970422081017205520264T8M570584.5189.60661.172056
10/08/2026 200.000,00 6222IBT1aWR89MHM.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260810.171543.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437
10/08/2026 200.000,00 MBVCB.15513099450.Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 0011001595494 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh#SP#020097048808101634352026622b672050.5388.35465.163435
10/08/2026 150.000,00 6222IBT1d1Y9AZ2X.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260810.162421.97042292Gad78b50000000003e8829.MBBANK IBFT.970422
10/08/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh#SP#020097048808101615562026u3u3578127.5390.80779.161556
10/08/2026 30.000,00 6222ORCOQ21W87I7.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh.20260810.161247.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
10/08/2026 30.000,00 6222ORCOQ21W8NQS.TRAN BAO LONG ng ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham.20260810.161123.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
10/08/2026 30.000,00 6222ORCOQ21W8HW6.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan.20260810.160952.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
10/08/2026 30.000,00 6222ORCOQ21W8S5X.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom.20260810.160833.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
10/08/2026 30.000,00 6222ORCOQ21W8VAW.LY LE THUY TAM ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien.20260810.160711.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
10/08/2026 30.000,00 6222ORCOQ21W8ECQ.LY QUAN ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.20260810.160554.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
10/08/2026 30.000,00 6222ORCOQ21W8ZG6.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung.20260810.160415.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
10/08/2026 30.000,00 6222ORCOQ21W8F9F.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh.20260810.160257.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
10/08/2026 250.000,00 IBVCB.15511435744.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 250.000,00 IBVCB.15511395610.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1iJLVF5DK.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260810.152645.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1iJLVFI18.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260810.152549.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1iJLVFWUJ.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260810.152403.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1iJLVT32B.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260810.152307.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1iJLVT6A7.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260810.152208.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1iJLVTBP7.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260810.152051.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
10/08/2026 30.000,00 6222IBT1kC37PZW4.Ung ho Ms 2026 213 Anh Ngu Van Manh FT26222008771227.20260810.151740.19032713845019.VND-TGTT-NGUYEN VAN THANG.970407
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1fJ9ZLI2Z.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260810.151138.0986388899.VO TAT THANG.970431
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1fJ9ZLS3J.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260810.151031.0986388899.VO TAT THANG.970431
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1kC37D3QC.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26222844348900.20260810.150146.99999667703.NGUYEN THI HANH.970407
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1kC37DIZ3.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26222114514537.20260810.150017.99999667703.NGUYEN THI HANH.970407
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1kC37S6UP.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26222166253104.20260810.145831.99999667703.NGUYEN THI HANH.970407
10/08/2026 100.000,00 6222SGTTH28CDHPH.IBFT Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260810.145113.050104925852.TON NU PHUONG THAO.970403
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1kC37J8HX.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26222304771043.20260810.144311.19833183288027.VND--PHAM THI ANH HOA.970407
10/08/2026 200.000,00 6222IBT1kC37WEWR.Ung ho MS 2026.213 FT26222032650903.20260810.144109.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407
10/08/2026 30.000,00 MBVCB.15510230974.Ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 50.000,00 MBVCB.15510168375.Ung Ho MS 2026.212(Ba Dinh Thi Tham).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.213 Anh Ngu Van Manh#SP#020097048808101427542026r7nv126670.5388.99519.142754
10/08/2026 100.000,00 6222TPBVI2CAJJR5.Ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh).20260810.141935.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1aWRI4LX1.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260810.141931.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1kC3GLKCB.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26222559431708.20260810.141700.19034091608017.VND-TGTT-LE THI MY AN.970407
10/08/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141580528199.20260810.141580528199-0945233426_Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1kC3G6TP2.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26222525019685.20260810.140803.19032454510011.VND-TGTT-NGUYEN DUY THU.970407
10/08/2026 30.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141580365523.20260810.141580365523-0945233426_Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
10/08/2026 30.000,00 gui ms 2026 213#SP#020097042208101406282026KQPU572325.5387.68045.140629
10/08/2026 50.000,00 6222SHBAP2Y37TQV.MS 2026.213 anh Ngu Van Manh.20260810.140546.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
10/08/2026 30.000,00 6222IBT1kC3G4RPG.2026.213 Ngu Van Manh FT26222700563362.20260810.134831.271119926666.VU TUNG LAM.970407
10/08/2026 300.000,00 MBVCB.15509479634.ms2026.213.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 300.000,00 MBVCB.15509467041.ms2026.210.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 200.000,00 MBVCB.15509461493.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1018359349 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham-100826-13:45:16 TXSj610084#SP#020097041608101345162026TXSj610084.5388.47410.134516
10/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.213#SP#020097040508101344592026VJ4P024543.5389.46184.134500
10/08/2026 100.000,00 MBVCB.15509447086.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.213 (ngu van manh).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 500.000,00 6222TPBVI2CA8U9D.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260810.134453.00053241001.NGUYEN THI THUY LINH.970423
10/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh-100826-13:44:22 3RFl775270#SP#0200970416081013442220263RFl775270.5189.42199.134422
10/08/2026 100.000,00 6222VNIB02TN9H8U.Ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh).20260810.134344.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
10/08/2026 100.000,00 6222TPBVI2CA8RWS.Ung ho MS 2026.213 Ngu Van Manh.20260810.134311.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
10/08/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh#SP#02009704220810134225202681PR271323.5390.31530.134225
10/08/2026 100.000,00 6222MSCBD2SHV642.Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260810.134157.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422
10/08/2026 200.000,00 6222IBT1kC3G5T8M.Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh FT26222588603462.20260810.134122.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
10/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI DIEP chuyen tien#SP#020097040508101339262026GYRF005074.5189.13796.133926
10/08/2026 500.000,00 6222IBT1kC3GYXPU.Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh FT26222257408233.20260810.133817.199611091996.HUYNH THI THAO UYEN.970407
10/08/2026 100.000,00 6222MCOBQ21U5RU5.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260810.133608.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
10/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970488081013330220267q7f954078.5387.79114.133303
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1kC3GIGCD.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222754618584.20260810.132329.19072955476011.VND-TGTT-UNG NHO HIEN.970407
10/08/2026 500.000,00 6222IBT1aWRIUXWU.LAM THI THU HA UNG HO MS 2026.191(EM TRAN MINH DUC).20260810.132323.700001858075.LAM THI THU HA.970424
10/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh#SP#020097040508101322072026B429048777.5389.20451.132207
10/08/2026 30.000,00 MBVCB.15509145512.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 300.000,00 MBVCB.15509136873.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0351000836838 DAO THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 100.000,00 6222SGTTH28CVDDI.IBFT Ung ho MS 2026.213 - anh Ngu Van Manh.20260810.131959.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1kC3GM8YE.Ms 2026 213 anh Ngu Van Manh FT26222527710056.20260810.131915.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
10/08/2026 10.000,00 6222IBT1kC3GMCPL.ung ho ms 2026.213, anh Ngu Van Manh, chuc anh va gia dinh binh an FT26222130908769.20260810.131826.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1kC3GV3PM.Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh FT26222165980360.20260810.131738.19025111205039.VND-TGTT-NGUYEN XUAN TRA.970407
10/08/2026 50.000,00 6222ORCOQ21UPSBY.LOC HO TRO MS 2026.213 VUVANMANH.20260810.131329.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
10/08/2026 100.000,00 6222TPBVI2CAM65H.Ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh).20260810.131310.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423
10/08/2026 100.000,00 6222ORCOQ21UPRT9.MS 2026 213 Anh Ngu Van Manh.20260810.130807.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
10/08/2026 500.000,00 6222IBT1iJLVVH7K.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260810.130737.230788267.TRAN VAN HONG.970432
10/08/2026 50.000,00 6222IBT1kC3G9YQA.Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh FT26222912240052.20260810.130551.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
10/08/2026 10.000,00 MBVCB.15508910244.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 200.000,00 6222TPBVI2CAMZJ5.Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).20260810.130433.04921474001.NGUYEN MANH QUYEN.970423
10/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208101252202026XU88872135.5189.59359.125157
10/08/2026 600.000,00 6222IBT1kC3AFFW9.ung ho ma so 2026.213 anh Vu Van Manh FT26222969142661.20260810.123225.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
10/08/2026 50.000,00 6222MCOBQ21UN38F.Ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan).20260810.122456.03101010965538.HOANG VIET.970426
10/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh#SP#020097048808101224352026h9vq755821.5189.90533.122435
10/08/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 213 ANH NGU VAN MANH-100826-12:18:37 BVSt922042#SP#020097041608101218372026BVSt922042.5390.49418.121837
10/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508101200332026PYQY037677.5388.20086.120009
10/08/2026 20.000,00 MBVCB.15507513534.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 1052964862 DUONG THI NHU Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 200.000,00 6222IBT1kC3ADZHZ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26222959006817.20260810.113914.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1kC3ASHWR.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222587483637.20260810.113635.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407
10/08/2026 2.000,00 6222IBT1fJ9ZVA9V.Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).20260810.113440.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
10/08/2026 50.000,00 MBVCB.15507211392.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1021645624 NGUYEN VU TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 10.566,00 6222IBT1kC3AWV9D.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham FT26222263287680.20260810.112023.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
10/08/2026 200.000,00 MBVCB.15507011004.Ung Ho MS 2026.213( Anh Ngu Van Manh).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1iJLDZ9U2.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 213 NGUVAN MANH.20260810.110750.247529918.LE THI HOA.970432
10/08/2026 200.000,00 MBVCB.15506744991.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1056303644 DO VAN TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808101100012026if71393293.5387.67511.105940
10/08/2026 500.000,00 MBVCB.15506729648.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 200.000,00 6222VNIB02TNBBAF.Ung ho Ms 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).20260810.105545.276939999.DAM THI KIM NGAN.970441
10/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097048808101046092026t5ux335499.5389.71635.104609
10/08/2026 300.000,00 6222NAMAP2Y33EI3.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260810.104500.917031382900001.NGUYEN THY MAN.970428
10/08/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141551060147.20260810.141551060147-0768898347_Chuc moi nguoi ngay moi vui ve
10/08/2026 100.000,00 NGUYEN THE NGUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.208#SP#020097042208101041072026YSCR880978.5390.38605.104107
10/08/2026 50.000,00 MBVCB.15506372511.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 50.000,00 MBVCB.15506300615.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9768580671 PHAN THUC NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 100.000,00 ung ho ms 2026. 210#SP#020097042208101016392026KQ25750128.5390.76037.101639
10/08/2026 200.000,00 MBVCB.15506015189.Ung ho MS 2026.212( ba Dinh Thi Tham).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 100.000,00 MS 2026.209#SP#020097048808101014592026sol1207124.5388.64855.101459
10/08/2026 50.000,00 MBVCB.15505978703.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 50.000,00 NCHCCCL#SP#020097048808101013032026o4eo199325.5390.51994.101303
10/08/2026 10.000,00 MBVCB.15505953063.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0281000501905 TRUONG THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 5.000,00 Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh#SP#0200970488081010094720261cq5185881.5387.31537.100947
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1iJLD5953.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260810.100945.0984041991.DAO DUC VINH.970432
10/08/2026 200.000,00 MBVCB.15505867467.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0491000013627 PHAN DINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1kC342L6Q.Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham FT26222725427091.20260810.100236.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
10/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097042208100949572026DAF6535919.5388.10455.094958
10/08/2026 50.000,00 MBVCB.15505569816.ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 0381000400379 LE THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 100.000,00 MBVCB.15505544289.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0611001996798 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 200.000,00 6222IBT1fJ96NW59.Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).20260810.094406.079094025600.LE HUU NGHIA.970431
10/08/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh#SP#0200970422081009404720268TNR467685.5389.56420.094024
10/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh#SP#020097048808100934172026y3fv045069.5388.21074.093417
10/08/2026 100.000,00 6222ORCOQ21UGB1P.ung ho ms 2026.212 Dinh thi tham.20260810.092857.0007100020254009.NGUYEN THI PHUONG UYEN.970448
10/08/2026 500.000,00 6222IBT1iJLDVSVH.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260810.092234.506076951.DINH DUC LONG.970432
10/08/2026 200.000,00 6222IBT1iJLDDIWB.MP Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260810.091621.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
10/08/2026 200.000,00 6222IBT1iJLDDWJ3.MP Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.20260810.091415.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
10/08/2026 230.000,00 6222IBT1kC3BK218.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26222607720256.20260810.091352.19035169300010.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
10/08/2026 200.000,00 6222IBT1iJLDSFSJ.MP Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260810.091303.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
10/08/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097048808100857542026axp1912794.5389.39574.085754
10/08/2026 300.000,00 6222VNIB02TI3CEV.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260810.085612.042173409.VU VAN LIEN.970441
10/08/2026 200.000,00 6222IBT1aWRM71CZ.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260810.084905.106704070013237.DINH ANH NHAT.970437
10/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh#SP#020097042208100843182026MHYL887184.5189.81483.084319
10/08/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097041508100842052026ruz5367898.5389.76251.084205
10/08/2026 200.000,00 MBVCB.15504496144.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 200.000,00 MBVCB.15504484839.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 50.000,00 6222IBT1kC3BSAXF.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26222019233453.20260810.083109.998838688888.DANG XUAN HIEN.970407
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1kC3BS8JT.Ung ho MS 2026.212 Dinh Thi Tham FT26222029751277.20260810.083029.19029537311011.VND-TGTT-DO HONG NGAN.970407
10/08/2026 30.000,00 MBVCB.15504331193.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh#SP#0200970422081008192620264QQ6384174.5387.86793.081926
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1aWRM4G5P.Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan.20260810.081635.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1aWRM4BNF.ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham.20260810.081537.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
10/08/2026 120.000,00 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097048808100810082026wqz2762638.5387.41869.081008
10/08/2026 50.000,00 6222TPBVI2CQ929W.NGUYEN LAN PHUONG chuyen tien.20260810.080452.02981913201.NGUYEN LAN PHUONG.970423
10/08/2026 200.000,00 MBVCB.15503969443.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0011003181126 BUI VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097040508100756462026QVHO025553.5388.97401.075647
10/08/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh#SP#020097042208100755512026JQ2Q998045.5390.94657.075533
10/08/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.212#SP#020097040508100755452026XR05020736.5189.94502.075545
10/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040508100755392026EFUF020302.5387.93456.075539
10/08/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040508100754412026GWAD015872.5389.89980.075441
10/08/2026 1.000.000,00 6222ASCB02TIEBMK.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham-100826-07:51:08 6222ASCB02TIEBMK.20260810.075108.508518.DINH MINH TUAN.970416
10/08/2026 500.000,00 6222IBT1kC35TX71.Ung ho MS 2026.213 Ngu Van Manh FT26222788303407.20260810.075011.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
10/08/2026 15.678,00 MBVCB.15503872226.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.204.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 10.000,00 MBVCB.15503802690.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0121000709159 NGUYEN NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 25.000,00 MBVCB.15503796729.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1041941183 TRAN BAO LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.213-anh Ngu Van Manh#SP#020097040508100742342026NF8Y060780.5189.53082.074234
10/08/2026 300.000,00 MBVCB.15503663146.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 500.000,00 6222IBT1kC356WIU.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26222575039518.20260810.073206.19037751978016.VND-TGTT-VU NGOC VINH.970407
10/08/2026 300.000,00 MBVCB.15503641597.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 300.000,00 MBVCB.15503633969.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 30.000,00 6222IBT1kC35KKLW.NGUYEN PHUONG DUNG ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien a FT26222769343132.20260810.072634.2945281208.NGUYEN PHUONG DUNG.970407
10/08/2026 100.000,00 MBVCB.15503510701.Chuyen tien ung ho ms 2026 213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/08/2026 300.000,00 6222IBT1kC35GL7C.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26222770151000.20260810.071843.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
10/08/2026 10.000,00 6222IBT1aWRMPTHH.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,207 (Em Hoang Thanh Tung..20260810.071807.0339306897.VU DUC TU.970437
10/08/2026 100.000,00 MBVCB.15503463109.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0031000385930 DOAN MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 300.000,00 6222IBT1kC35A3YU.Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom FT26222050178177.20260810.071438.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
10/08/2026 500.000,00 QR - Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097041508100713242026rIPb107711.5387.66174.071324
10/08/2026 100.000,00 6222ABBKP2Y3JRPS.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260810.071222.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425
10/08/2026 100.000,00 MBVCB.15503343188.Ung ho MS 2026.212.CT tu 0071000835396 MAI VUONG KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1kC355T1Q.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222478721308.20260810.065944.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
10/08/2026 239.000,00 MBVCB.15503255497.NNC ung ho Ms2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/08/2026 239.000,00 MBVCB.15503222751.NNC ung ho Ms2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
10/08/2026 50.000,00 6222IBT1kC35PZXS.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26222094253060.20260810.064810.3632888999.PHAM THI MAI.970407
10/08/2026 200.000,00 MBVCB.15503113945.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 200.000,00 6222IBT1kC35828C.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222999253109.20260810.063105.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
10/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808100624142026dva7473459.5389.55355.062414
10/08/2026 300.000,00 MBVCB.15502757576.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 100.000,00 6222IBT1kC35SV3N.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26222199205031.20260810.052523.19025189082014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THANH.970407
10/08/2026 15.000,00 MBVCB.15502671522.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097042208100347352026E3A2502043.5388.68092.034735
10/08/2026 50.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.212 ba Dinh thi Tham#SP#0200970422081002492220262Y8Z607070.5388.54891.024922
10/08/2026 55.000,00 6222IBT1fJ964P9A.Nguyen Huong ung ho MS 2026 210 anh Nguyen Van Luom.20260810.022358.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
10/08/2026 1.000.000,00 6222IBT1kC35JX9P.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong. Chuc con manh khoe. Cam on bao VNNet. FT26222144507118.20260810.021257.19033690744011.VND-TGTT-PHAM THUY THANH TRUC.970407
10/08/2026 100.000,00 6222TPBVI2CQEGTV.Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).20260810.011554.02612065101.NGUYEN PHUONG HA.970423
10/08/2026 100.000,00 MBVCB.15502387886.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1023898219 HOANG THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 50.000,00 MBVCB.15502386458.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.212 BA DINH THI THAM.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 100.000,00 6221SGTTH28MI15B.IBFT Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260809.235932.050058205157.HO THI MY HA.970403
10/08/2026 100.000,00 MBVCB.15502320981.ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 1039261160 NGUYEN VO HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.212 dinh thi tham#SP#020097040508092339482026OBJF012385.5387.68398.233948
10/08/2026 50.000,00 6221TPBVI2CQW2W1.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260809.233126.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
10/08/2026 300.000,00 6221IBT1aWRM9HIE.Ung ho MS 2026 212 ba Dinh Thi Tham.20260809.232340.00200000239262.LE THANH THUY.970440
10/08/2026 50.000,00 6221IBT1kC3Y67TW.Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham FT26222001680058.20260809.231038.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
10/08/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.212#SP#020097042208092307042026CP3X543533.5387.29745.230704
10/08/2026 50.000,00 6221IBT1kC3YKWTT.MAI THI TAM ung ho NCHCCCL FT26222788787901.20260809.225253.19074317523011.VND-TGTT-MAI THI TAM.970407
10/08/2026 200.000,00 MBVCB.15502085189.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 9973543887 TRAN HOANG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
10/08/2026 300.000,00 6221IBT1kC3Y7GZC.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222501638480.20260809.225007.19025944472022.VND-TGTT-NGUYEN ANH DUNG.970407
10/08/2026 100.000,00 6221IBT1kC3Y7M3D.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222901502024.20260809.224817.19028025620014.VND-TGTT-LUU TUAN ANH.970407

2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank

Ngày  Số tiền Thông tin ủng hộ
01-08-2026 04:05:11 20.000,00 CT DEN:320T26801F4RENVT Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.202  ba Thanh va ba Hong
01-08-2026 08:06:30 100.000,00 CT DEN:320T268002KUGCV8 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
01-08-2026 09:02:33 1.000.000,00 320D60801R83ABWE  Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong-010826-09:02:33 6213ASCB02J5ZENF
01-08-2026 09:20:54 500.000,00 ninhts ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach
01-08-2026 09:52:52 200.000,00 CT DEN:320T268006Q9LPLU Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 10:15:54 100.000,00 CT DEN:320T268007LPSECQ Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 10:16:50 10.000,00 320D6080178WQWE7  Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
01-08-2026 10:17:11 10.000,00 320D60801MTWTCZN  Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 10:26:09 100.000,00 CT DEN:320T26800808K9CH MBVCB.15372358045.352466.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
01-08-2026 10:26:56 50.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 10:44:13 50.000,00 320D608018AWU9TZ  Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26213176121551
01-08-2026 10:53:33 50.000,00 320D60801ETTF7G8  Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26213013002300
01-08-2026 11:46:01 500.000,00 320D608013XLFGV6  Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26213033280057
01-08-2026 12:47:59 100.000,00 CT DEN:320T26800DHJ8F9C Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
01-08-2026 13:07:31 100.000,00 320D608016F89JC0  Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 13:52:26 1.000.000,00 320D6080196CF6PQ  Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa FT26213292417148
01-08-2026 14:02:21 100.000,00 320D60801T074GYH  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26213155364127
01-08-2026 14:46:35 100.000,00 320D60801S26FUBX  Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 14:57:35 100.000,00 CT DEN:320T26800JJNYSTE Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
01-08-2026 15:13:07 50.000,00 320D60801WWD62EC  Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 15:16:34 50.000,00 320D608019T1BL73  Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
01-08-2026 15:17:09 50.000,00 320D6080104QQVFM  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
01-08-2026 15:18:54 200.000,00 CT DEN:320T26800KCUB749 MBVCB.15376155614.785429.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
01-08-2026 16:16:52 100.000,00 320D608010434V3V  Ung ho MS 2026201 em Mua A Son-010826-16:16:51 6213ASCB02T29X6A
01-08-2026 16:29:59 100.000,00 320D608016SV9J1K  Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 17:16:35 100.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 17:16:46 20.000,00 CT DEN:320T26800PYGCBTH Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son
01-08-2026 17:22:06 100.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 17:22:24 100.000,00 CT DEN:126T26800Q5X4CE9 Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 17:26:10 100.000,00 320D60801GK0AAA6  Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26213040326642
01-08-2026 17:27:58 300.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 17:34:41 10.000,00 CT DEN:320T26800QN4S2CG Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 17:38:24 300.000,00 CT DEN:320T26800QT1VCWK Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 17:39:27 100.000,00 CT DEN:320T26800QUEPNZ6 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 17:41:51 100.000,00 CT DEN:320T26800QXLJM4K Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 17:42:50 100.000,00 UNG HO MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa)
01-08-2026 17:44:05 300.000,00 Ung ho MS 2026.203 Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 17:47:40 100.000,00 ung ho MS 2026.203(em nguyen duy khoa)
01-08-2026 17:49:34 50.000,00 140214388095-0938426981-Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 17:51:39 300.000,00 140214742632-0339903306-UNG HO MS 2026203 EM NGUYEN DUY KHOA
01-08-2026 18:01:48 100.000,00 320D60801J859LRR  ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 18:08:02 30.000,00 Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
01-08-2026 18:11:24 50.000,00 CT DEN:320T26800S2MNN3Y Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 18:11:25 100.000,00 320D608013X6TTDM  Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 18:13:12 100.000,00 320D60801N6JRFG9  Ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa)
01-08-2026 18:38:48 100.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 18:52:26 200.000,00 320D60801LXV6UT9  Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 19:14:16 50.000,00 CT DEN:320T26800UHN5QV0 MBVCB.15380169624.520021.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0121000299967 NGUYEN THI HOA LAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
01-08-2026 19:26:09 10.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 19:35:57 50.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 20:14:05 86.000,00 320D608019W1FYH0  Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26215505250467
01-08-2026 20:21:29 100.000,00 320D60801Y64CCFU  Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26215832874919
01-08-2026 20:26:35 200.000,00 140240618310-0935792961-Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 21:29:36 1.000.000,00 320D60801R5RH39Q  Ung ho MS 2026201 em Mua A Son-010826-21:29:36 6213ASCB02TL9LD1
01-08-2026 21:40:42 100.000,00 CT DEN:320T26801070ZUR6 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
01-08-2026 21:45:04 100.000,00 CT DEN:320T268010CSTZ9Z Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 21:55:34 100.000,00 CT DEN:320T268010SNDHAB Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
01-08-2026 22:08:10 100.000,00 Ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa)
01-08-2026 22:08:44 200.000,00 Ung ho MS 2026.202 (ba Thanh va ba Hong)
01-08-2026 22:51:18 100.000,00 CT DEN:320T268012Y91BZQ Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
01-08-2026 23:10:05 50.000,00 CT DEN:320T268013P1S06C Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
01-08-2026 23:22:29 100.000,00 320D60801FDRRGDQ  Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa-010826-23:22:28 6213ASCB02TL6R12
01-08-2026 23:23:12 50.000,00 320D60801P8XS7H8  Ung ho ms 2026 199 anh Trinh Cao Bach FT26215098800823
01-08-2026 23:37:53 100.000,00 320D60801S78MUJ3  Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa FT26215005584140
02-08-2026 02:28:38 100.000,00 CT DEN:320T26802WWJNSH6 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son; thoi gian GD:02/08/2026 01:26:18
02-08-2026 06:13:21 10.000,00 320D60802J0NS8YR  Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
02-08-2026 06:33:12 100.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
02-08-2026 06:44:19 200.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
02-08-2026 07:13:44 200.000,00 320D60802YYX33KK  Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
02-08-2026 07:31:41 100.000,00 Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
02-08-2026 07:58:00 500.000,00 CT DEN:320T26801Q66JZEW Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
02-08-2026 08:00:08 70.000,00 320D60802LDTMZM6  ung ho MS 2026.202 ba thanh va ba hong FT26215011286423
02-08-2026 08:26:00 200.000,00 CT DEN:320T26801R966VV2 Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
02-08-2026 08:26:17 200.000,00 CT DEN:320T26801R9K380E Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
02-08-2026 08:36:04 100.000,00 VO NGOC HOANG Chuyen tien Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong)
02-08-2026 08:43:20 100.000,00 CT DEN:320T26801RY2ABHY Vietinbank;110628136866;MS2026.204. gd anh Lo van Truong
02-08-2026 09:33:52 50.000,00 CT DEN:320T26801TWTGH1P Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
02-08-2026 10:15:55 500.000,00 CT DEN:320T26801VJBDD53 MBVCB.15386973280.335377.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0011004162539 TRAN THANH TU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
02-08-2026 10:16:32 100.000,00 320D60802BCTCBJW  Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
02-08-2026 10:22:34 150.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
02-08-2026 10:23:54 100.000,00 320D60802AB6BJ6S  Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215821424894
02-08-2026 10:25:20 200.000,00 320D60802XM7XVZ1  Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
02-08-2026 10:28:10 100.000,00 CT DEN:320T26801W0GWNSW Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
02-08-2026 10:31:09 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.201 ( em mua a son )
02-08-2026 10:32:18 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.202 ( ba thanh va ba hong )
02-08-2026 10:33:28 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien 2026.203 ( em nguyen duy khoa )
02-08-2026 10:34:31 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.204 ( gia dinh anh lo van truong )
02-08-2026 10:48:03 100.000,00 CT DEN:320T26801WSRNX7L MBVCB.15387471954.674060.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
02-08-2026 10:54:07 300.000,00 320D60802A748SR7  Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215759635026
02-08-2026 10:57:47 100.000,00 320D60802LH1SXCM  Ung ho MS 2026.204 FT26215156290407
02-08-2026 11:05:40 100.000,00 320D608020TKEEEZ  Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong-020826-11:05:40 6214ASCB02TYNIKU
02-08-2026 11:18:24 500.000,00 320D60802A04W917  Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
02-08-2026 11:23:57 100.000,00 CT DEN:320T26801Y666CRP Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
02-08-2026 11:25:01 500.000,00 CT DEN:320T26801Y7KW2U2 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
02-08-2026 11:45:39 30.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
02-08-2026 12:06:34 50.000,00 126D60802HHQ9F4V  ung ho MS 2026 204 gia dinh anh Lo Vo Thuong FT26215035034923
02-08-2026 12:07:15 50.000,00 Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
02-08-2026 12:12:09 50.000,00 Ung ho MS 2026.202 (ba Thanh va ba Hong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
02-08-2026 12:18:35 500.000,00 320D60802XF604LN  Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
02-08-2026 12:40:03 20.000,00 CT DEN:320T2680214NX8TN Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
02-08-2026 12:58:14 300.000,00 320D60802E2A184U  Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215952622119
02-08-2026 13:25:34 100.000,00 CT DEN:320T268022WSMU8V Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong
02-08-2026 13:26:09 100.000,00 CT DEN:320T268022XJ5Y0Z Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa
02-08-2026 13:26:47 100.000,00 CT DEN:320T268022YCYYG8 Ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong
02-08-2026 13:42:42 100.000,00 320D608025QL77ST  Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
02-08-2026 14:01:04 200.000,00 NGUYEN THI NGOC YEN chuyen tien ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong
02-08-2026 14:16:03 150.000,00 320D608026PRYC2F  Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215310094223
02-08-2026 14:22:59 200.000,00 Ung ho MS 2026.203 (Em Nguyen Duy Khoa)
02-08-2026 14:28:18 200.000,00 ung ho MS 2026.204( anh Lo Van Truong)
02-08-2026 14:33:09 100.000,00 UNG HO MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong)
02-08-2026 14:42:46 100.000,00 ung ho MS 2026.203( em Nguyen Duy Khoa)
02-08-2026 14:48:03 200.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
02-08-2026 15:58:27 500.000,00 Ung ho  Doan Duy Khanh MS 2026.140
02-08-2026 16:05:45 100.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
02-08-2026 16:11:14 200.000,00 140357763959-0935792961-Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
02-08-2026 16:17:23 200.000,00 320D60802PFBKHBC  Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
02-08-2026 17:07:22 100.000,00 CT DEN:320T26802BHNQUE5 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
02-08-2026 17:35:27 100.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
02-08-2026 17:40:44 50.000,00 CT DEN:320T26802CTQRKNB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
02-08-2026 18:26:24 100.000,00 Ung ho MS 2026.204 (anh Lo Van Truong)
02-08-2026 19:44:25 100.000,00 TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.203.chau Nguyen Duy Khoa.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
02-08-2026 20:35:28 200.000,00 320D608027V6E390  MS 2026.191
02-08-2026 20:38:23 100.000,00 CT DEN:320T26802KQB38Z6 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
02-08-2026 21:43:02 200.000,00 320D60802KE9T00R  Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
02-08-2026 22:28:44 100.000,00 CT DEN:320T26802Q025SU4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
02-08-2026 22:51:40 150.000,00 TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.204 em Lo Van Truong.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
03-08-2026 03:55:52 20.000,00 CT DEN:320T26804QMN8CRJ Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.204  gia dinh anh Lo Van Truong
03-08-2026 07:40:02 10.000,00 320D60803NAYD40E  Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
03-08-2026 07:51:24 30.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
03-08-2026 08:31:39 50.000,00 320D608032U409ZJ  Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26215340949626
03-08-2026 08:35:09 200.000,00 CT DEN:320T26803DJV96T3 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
03-08-2026 08:35:43 200.000,00 CT DEN:320T26803DKLZAYD MBVCB.15400029428.074862.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1062971768 TRUONG THI THU HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-08-2026 08:36:40 500.000,00 CT DEN:320T26803DLV6MRN Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
03-08-2026 08:36:51 200.000,00 CT DEN:320T26803DM3YPMY Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
03-08-2026 08:39:47 200.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
03-08-2026 08:45:36 200.000,00 CT DEN:320T26803DYNJ2G4 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
03-08-2026 08:59:57 500.000,00 320D608037CBPV38  2026-205 BA NGUYEN THI TOAI-030826-08:59:57 6215ASCB02TBT3M6
03-08-2026 09:03:16 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.205 ( ba nguyen thi toai )
03-08-2026 09:12:31 100.000,00 320D60803VPHVTFY  Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
03-08-2026 09:23:30 100.000,00 CT DEN:320T26803FEQGBKW Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
03-08-2026 09:43:32 200.000,00 320D60803M333UVN  IBFT Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
03-08-2026 09:51:45 500.000,00 320D6080389PKDDJ  Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
03-08-2026 09:56:14 500.000,00 320D60803JPZRA9Z  Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26215689901957
03-08-2026 10:16:30 50.000,00 320D60803RUHDH40  Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
03-08-2026 10:21:16 200.000,00 CT DEN:320T26803HNZV0UF Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
03-08-2026 10:34:12 100.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
03-08-2026 10:41:01 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
03-08-2026 11:15:05 100.000,00 320D60803U43AVK6  Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
03-08-2026 11:18:10 20.000,00 CT DEN:320T26803KW4GXN3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
03-08-2026 11:40:17 200.000,00 320D60803UXUR11Q  Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
03-08-2026 11:42:02 2.000.000,00 CT DEN:320T26803LTN5QM6 MBVCB.15402816086.852272.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0011002654182 NGUYEN DUC THANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-08-2026 11:45:54 50.000,00 320D60803X7NVERJ  Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai)
03-08-2026 11:47:06 100.000,00 TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.205  ba nguye thi toai. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
03-08-2026 12:03:30 100.000,00 CT DEN:320T26803MN08UPQ NGUYEN VAN DONG chuyen tien ung ho MS 2026.205  ba nguyen thi toai
03-08-2026 12:16:00 200.000,00 320D608034JXM441  Ung ho MS 2026.205 - ba NGUYEN THI TOAI FT26215859987631
03-08-2026 12:21:04 500.000,00 CT DEN:320T26803NB6NQRK Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
03-08-2026 12:31:48 300.000,00 320D608030M7BQGV  IBFT Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai
03-08-2026 13:10:01 200.000,00 PHAM KIEU DIEM chuyen tien ung ho MS 2026 -201
03-08-2026 14:01:53 100.000,00 CT DEN:320T26803S8B1N78 MBVCB.15404605320.952967.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-08-2026 14:13:58 200.000,00 CT DEN:320T26803SQ9K00N Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
03-08-2026 14:54:08 50.000,00 CT DEN:320T26803U9B91SC Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
03-08-2026 15:19:22 100.000,00 CT DEN:320T26803V8NFN15 MBVCB.15405594572.560476.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0221000005610 PHAM VAN DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-08-2026 15:55:24 400.000,00 Ung ho MS 2026.205(ba Nguyen Thi Toai)
03-08-2026 16:14:41 20.000,00 ung ho MS 2026.205 ( ba Nguyen Thi Toai)
03-08-2026 16:30:46 100.000,00 320D60803X7V1PUG  Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
03-08-2026 16:35:30 300.000,00 CT DEN:320T26803Y76REY1 MBVCB.15406706180.279116.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0441000718422 DANG VAN SUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-08-2026 16:58:18 500.000,00 320D60803119HWRD  Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26215716587808
03-08-2026 17:00:36 500.000,00 320D60803NTUFC0G  Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26215549063478
03-08-2026 17:14:31 100.000,00 320D60803HWHUK1P  Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
03-08-2026 17:48:04 100.000,00 320D60803NJ3TTGC  ung ho MS 2026 ba nguyen thi thai
03-08-2026 18:46:35 300.000,00 LE THI PHUONG DAI chuyen tien ung hoMS2026.204(gia dinh anh Lo Van Truong)
03-08-2026 18:59:59 300.000,00 LE THI PHUONG DAI chuyen tien Ung ho MS2026.198( ong Dinh Bat Quyen)
03-08-2026 20:13:47 100.000,00 CT DEN:320T268046PF6BGE MBVCB.15410710157.977573.VU HONG QUYET chuyen tien ung ho MS 2026.205 ( ba nguyen thi  toai.CT tu 9967510110 VU HONG QUYET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
03-08-2026 20:37:12 100.000,00 CT DEN:320T268047LCW03M NGUYEN PHUONG THU Chuyen tien ung ho MS2026.204 gd anh Lo Van Truong
03-08-2026 20:39:31 100.000,00 CT DEN:320T268047PEHHK6 NGUYEN PHUONG THU Chuyen tien ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa
03-08-2026 20:43:03 100.000,00 CT DEN:320T268047U2V2EL NGUYEN PHUONG THU Chuyen tien ung ho MS 2026. 201 em Mua A Son
03-08-2026 20:46:17 100.000,00 CT DEN:320T268047YC0QTZ NGUYEN PHUONG THU Chuyen tien ung ho MS 2026. 199 anh Trinh Cao Bach
03-08-2026 20:50:28 100.000,00 320D608037C8F5PD  Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26215003206810
03-08-2026 20:59:10 200.000,00 Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai)
03-08-2026 21:36:36 200.000,00 CT DEN:320T268049WTWL44 ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai
03-08-2026 21:36:40 200.000,00 ung ho MS 2026.201 chuc em Mua A Son mau binh phuc. Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
03-08-2026 21:40:11 100.000,00 320D60803L5XSN1Z  Ung ho MS 206.25 nguyen thi toai FT26216027000569
04-08-2026 01:48:41 200.000,00 140584662388-0935792961-Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai; thoi gian GD:04/08/2026 00:59:12
04-08-2026 07:33:55 100.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
04-08-2026 07:35:21 50.000,00 320D608048B0KZ32  Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
04-08-2026 07:38:24 50.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
04-08-2026 08:07:25 50.000,00 ung ho ma so 2026.205
04-08-2026 08:07:36 50.000,00 ung ho ma so 2026.206
04-08-2026 08:20:55 200.000,00 CT DEN:320T268050XNH8F6 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
04-08-2026 08:27:03 30.000,00 CT DEN:320T2680515RQMNH MBVCB.15414892308.882284.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-08-2026 08:35:50 1.000.000,00 320D60804D9YQ6CA  ung ho MS 2026.206 ( chi pham thi quynh
04-08-2026 09:02:26 30.000,00 320D60804KRQAFA3  ung ho MS 2026.206 ( chi Pham Thi Quynh )
04-08-2026 09:28:06 500.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
04-08-2026 10:10:27 200.000,00 PHAM KIEU DIEM chuyen tien ung ho MS 2026-204
04-08-2026 10:23:13 200.000,00 CT DEN:320T268055P5L1NM Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
04-08-2026 10:46:30 100.000,00 320D608045J5M1QY  IBFT Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
04-08-2026 10:51:10 200.000,00 CT DEN:320T268056S2M188 NGUYEN DUC THINH chuyen tien ms 2026 203 em nguyen duy khoa
04-08-2026 10:54:04 50.000,00 CT DEN:320T268056VX2HJ5 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
04-08-2026 11:00:27 300.000,00 320D60804Q9LSBSK  Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26216587345764
04-08-2026 11:02:12 100.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
04-08-2026 11:12:04 1.369.369,00 320D608046XSMK1W  Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh)
04-08-2026 11:12:37 200.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
04-08-2026 11:18:50 50.000,00 320D60804SXQJMUW  MN-NA ung ho MS 2026.205
04-08-2026 11:20:08 50.000,00 320D60804U7SZUHX  MN-NA ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh)
04-08-2026 11:20:38 100.000,00 CT DEN:320T268057WZKRS1 MBVCB.15417295523.453625.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-08-2026 11:20:57 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.206 ( chi pham thi quynh )
04-08-2026 11:40:08 20.000,00 CT DEN:320T268058NRHVG3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
04-08-2026 11:44:53 200.000,00 320D6080417NQ8H4  Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
04-08-2026 12:04:23 100.000,00 ung ho ma so 2026. 205 ( ba Nguyen Thi Toai)
04-08-2026 12:39:49 2.000.000,00 Ung ho MS 2026.206 - Pham Thi Quynh
04-08-2026 12:48:52 50.000,00 320D60804JANYHU4  Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26216095397130
04-08-2026 12:49:15 200.000,00 320D60804M6XRDQB  Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26216650769535
04-08-2026 13:10:28 100.000,00 140654393037-0362170002-Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
04-08-2026 13:19:50 100.000,00 320D60804NMD2NY5  Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai-040826-13:19:50 6216ASCB02TC7AFZ
04-08-2026 13:28:54 200.000,00 CT DEN:320T26805CWCEQC8 Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026. 205
04-08-2026 13:38:18 200.000,00 320D608043X1FVEK  Ung ho MS 2026.206 chi PHAM THI QUYNH FT26216554197904
04-08-2026 14:17:20 50.000,00 CT DEN:320T26805ESBM8WR HOANG THI HOAI chuyen tien : Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai
04-08-2026 14:29:01 100.000,00 320D60804V3U1PSJ  Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26216706146889
04-08-2026 14:40:27 200.000,00 ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai)
04-08-2026 14:48:14 500.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
04-08-2026 14:48:27 100.000,00 320D60804JRE0H2V  Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
04-08-2026 14:54:29 200.000,00 CT DEN:320T26805G7DL8ZC Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
04-08-2026 14:57:40 200.000,00 CT DEN:320T26805GBLKC1S Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
04-08-2026 15:08:56 100.000,00 CT DEN:320T26805GSGE0EK MBVCB.15420233606.248151.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 1025268229 PHAM THI MINH THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
04-08-2026 16:41:29 50.000,00 126D608046Z21HEU  ung ho ms 2026.206 pham thi quynh
04-08-2026 16:47:23 30.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
04-08-2026 17:09:12 500.000,00 320D60804Q3GXX3E  Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26216044699801
04-08-2026 17:12:57 100.000,00 320D60804CWZPJDL  Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
04-08-2026 17:41:37 50.000,00 ZP7D6CL01DKN Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
04-08-2026 17:58:56 50.000,00 UNG HO MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh)
04-08-2026 18:13:36 100.000,00 Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh)
04-08-2026 18:36:59 100.000,00 CT DEN:320T26805QV7JV06 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
04-08-2026 19:06:01 300.000,00 CT DEN:320T26805RZJPZXD Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
04-08-2026 19:50:30 100.000,00 140711813312-0342262985-Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
04-08-2026 19:54:58 150.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
04-08-2026 20:02:36 100.000,00 VO XUAN VINH ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh)
04-08-2026 20:19:03 100.000,00 320D60804NAPGFWB  Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
04-08-2026 20:22:08 500.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
04-08-2026 20:23:16 500.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
04-08-2026 20:24:10 500.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
04-08-2026 20:25:40 500.000,00 Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
04-08-2026 21:26:12 500.000,00 320D60804W68V0MH  IBFT chi Le ung ho MS 2026185 be Ho duy Hung
04-08-2026 21:43:43 100.000,00 Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
04-08-2026 23:17:22 500.000,00 Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh)
05-08-2026 01:47:11 200.000,00 140738480559-0935792961-Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh; thoi gian GD:04/08/2026 23:55:46
05-08-2026 02:06:23 50.000,00 320D60805TM5HAL9  Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh; thoi gian GD:05/08/2026 00:59:03
05-08-2026 03:10:17 20.000,00 CT DEN:320T26807YQN82YP Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.205  gia dinh ba Nguyen Thi Toai
05-08-2026 05:46:57 200.000,00 CT DEN:320T268084TJENC9 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
05-08-2026 05:50:02 200.000,00 CT DEN:320T268084XLQS06 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
05-08-2026 06:55:35 1.000.000,00 CT DEN:320T268087G60Q1K Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 07:13:00 50.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 07:16:01 30.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 07:35:10 200.000,00 CT DEN:320T26806M2UU9FA ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai
05-08-2026 07:43:09 1.000.000,00 320D608059WZ4CS9  Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung-050826-07:43:09 6217ASCB02TF7PSG
05-08-2026 07:46:35 500.000,00 CT DEN:320T26806MHXLYQY MBVCB.15428948064.080447.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1021488888 LE THI LAN ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-08-2026 07:57:30 1.000.000,00 320D60805194J04E  ung ho MS 2026.207
05-08-2026 08:14:32 500.000,00 CT DEN:320T26806NLUHCPC Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 08:18:49 200.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 08:21:54 200.000,00 CT DEN:320T26806NWKDVHJ Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 08:22:34 100.000,00 CT DEN:320T26806NXF9S89 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.207 Em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 08:25:10 200.000,00 CT DEN:320T26806P0W717Y Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 08:25:41 500.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 08:30:42 50.000,00 320D608054H31A6L  Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217497352130
05-08-2026 08:32:54 200.000,00 CT DEN:320T26806PB33BD6 MBVCB.15429528297.490189.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-08-2026 08:34:41 200.000,00 CT DEN:320T26806PDFB17B Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 08:41:57 100.000,00 CT DEN:320T26806PP1MV6G Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 08:45:36 200.000,00 320D608059A5EKED  Ung ho MS 2026 207
05-08-2026 08:48:44 1.000.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 08:49:50 100.000,00 CT DEN:320T26806PZFJTVL MBVCB.15429749189.642461.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-08-2026 08:50:33 200.000,00 CT DEN:320T26806Q0D82FR Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 08:59:45 60.000,00 CT DEN:320T26806QCJ9H1S Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
05-08-2026 09:03:43 500.000,00 CT DEN:320T26806QHSDWSJ Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 09:05:48 500.000,00 320D608059Y529PF  2026-207 HOANG THANH TUNG-050826-09:05:48 6217ASCB02TJM8GT
05-08-2026 09:06:42 1.000.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 09:10:02 100.000,00 VO NGOC HOANG Chuyen tien Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung)
05-08-2026 09:12:45 100.000,00 126D60805BQZFWC6  ung ho ms 2026.204 lo van truong
05-08-2026 09:13:26 500.000,00 CT DEN:320T26806QWLWHYH Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 09:16:42 50.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 09:19:29 500.000,00 320D60805888QNTZ  Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung-050826-09:19:29 6217ASCB02TJ1WUV
05-08-2026 09:22:25 50.000,00 Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
05-08-2026 09:27:31 1.000.000,00 ung ho ma so 2026.207 (em Hoang Thanh Tung)
05-08-2026 09:40:26 200.000,00 320D608050FNL0X9  Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 09:42:54 50.000,00 CT DEN:320T26806S1J6B0K Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 09:44:02 50.000,00 CT DEN:320T26806S313MFN MBVCB.15430490279.137605.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1013101745 MAI VAN NAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-08-2026 09:44:38 500.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 09:46:31 200.000,00 CT DEN:320T26806S6AKCCP Vietinbank;110628136866;DUONG THANH HA chuyen tien ung ho hoang thanh tung
05-08-2026 09:48:09 10.000,00 320D60805BDGYUNW  Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 09:49:27 200.000,00 320D60805F3JY807  Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 09:55:38 100.000,00 CT DEN:320T26806SJC10Z8 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 09:57:38 200.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 10:08:44 100.000,00 NGUYEN THI VU Chuyen tien
05-08-2026 10:23:15 200.000,00 CT DEN:320T26806TLTM5UA Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 10:24:11 100.000,00 CT DEN:320T26806TN1SA1E Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 10:35:12 50.000,00 320D60805FD5852B  ung ho MS 2026 207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 10:43:10 400.000,00 Ung ho MS2026.207( em Hoang Thanh Tung)
05-08-2026 10:46:04 100.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 11:01:39 200.000,00 CT DEN:320T26806V3HHY3Z MBVCB.15431587151.859697.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1037553601 NGUYEN TRONG DUC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-08-2026 11:57:48 200.000,00 CT DEN:320T26806X9NLZYD Ung ho MS 2026.207 e Nguyen Thanh Tung
05-08-2026 12:12:56 200.000,00 CT DEN:320T26806XVN3KMC Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 12:14:24 200.000,00 CT DEN:320T26806XXL2AKQ Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
05-08-2026 12:16:07 500.000,00 320D60805R160UJY  Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217293574015
05-08-2026 12:19:56 20.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 13:04:27 300.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 13:06:02 285.143,00 CT DEN:320T26806ZXSRS02 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 13:12:58 50.000,00 320D60805437AC1F  Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung-050826-13:12:58 6217ASCB02TJ65Z7
05-08-2026 13:16:35 100.000,00 CT DEN:320T268070BQA35W Ngo Thi To Uyen ung ho MS 2026.206 Pham Thi Quynh
05-08-2026 13:20:14 200.000,00 CT DEN:320T268070GHPX7X Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 13:21:37 50.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 13:24:03 200.000,00 320D608057J6SGY4  Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217027713011
05-08-2026 13:31:20 100.000,00 320D60805W1WB7VZ  IBFT Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 13:45:46 100.000,00 CT DEN:320T268071G88PGC MBVCB.15433899570.292086.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0451000405530 NGUYEN THI BICH VAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
05-08-2026 13:51:43 500.000,00 Ung ho MS 2026.207 ( Em Tung)
05-08-2026 13:54:47 300.000,00 320D608057T1MR2B  Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 13:54:48 150.000,00 CT DEN:320T268071U5PKKM Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 13:57:40 500.000,00 320D60805MAF8JMZ  Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 14:05:59 200.000,00 320D60805MNLWCGB  Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 14:11:01 200.000,00 320D60805CRMZMDL  Ung ho MS 2026.207 FT26217969507087
05-08-2026 14:16:22 200.000,00 CT DEN:320T268072NN58P2 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 14:39:09 200.000,00 CT DEN:320T268073JR92EJ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 14:41:28 300.000,00 320D60805ZYP9TAG  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26217813701063
05-08-2026 14:55:56 100.000,00 320D60805S1YMHGX  IBFT Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
05-08-2026 14:56:31 100.000,00 CT DEN:320T2680747P6L6T Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
05-08-2026 14:56:33 500.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 15:02:29 100.000,00 CT DEN:320T268074FJRNCS Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
05-08-2026 15:07:19 100.000,00 320D608050BZKTGV  IBFT Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 15:08:04 100.000,00 320D60805X3Q85RY  IBFT Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
05-08-2026 15:09:07 100.000,00 320D608056V77YTR  IBFT Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
05-08-2026 15:11:03 50.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
05-08-2026 15:27:04 50.000,00 126D60805PX5FPRM  Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai)
05-08-2026 15:29:30 200.000,00 320D60805WD8QWC5  Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217040998807
05-08-2026 15:50:32 200.000,00 140829979392-0935792961-Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 16:30:40 300.000,00 CT DEN:320T268077W08LY8 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 16:38:13 200.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 17:20:10 200.000,00 CT DEN:320T268079TCTQ40 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 17:20:30 200.000,00 CT DEN:320T268079TTZMZG Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
05-08-2026 17:20:51 200.000,00 CT DEN:320T268079U9T7PR Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
05-08-2026 17:21:49 300.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 17:32:34 100.000,00 320D60805411TP2T  Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26217624439504
05-08-2026 18:07:58 100.000,00 CT DEN:320T26807BNGM04L Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 19:28:39 100.000,00 NGUYEN THI TRANG Chuyen tien ung ho ms 2026.183 c yen
05-08-2026 19:45:19 200.000,00 Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung)
05-08-2026 19:51:14 100.000,00 CT DEN:320T26807FNVJHH5 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 20:13:53 50.000,00 320D60805KJZEVPL  Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 20:37:09 200.000,00 CT DEN:320T26807HFGVR9A Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
05-08-2026 20:37:33 150.000,00 320D608054C05EAL  Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217610023728
05-08-2026 20:37:39 200.000,00 CT DEN:320T26807HG5T1SN Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 20:38:01 100.000,00 CT DEN:320T26807HGN9ACZ Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 20:52:06 200.000,00 320D60805R8A0JGA  IBFT Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 21:08:33 200.000,00 CT DEN:320T26807JNYL173 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 21:42:09 500.000,00 CT DEN:320T26807KZBB27T Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 23:00:08 10.000,00 320D608052M7X4BX  Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
05-08-2026 23:02:17 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.207 ( em hoang van tung )
05-08-2026 23:09:15 100.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
05-08-2026 23:10:40 100.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
06-08-2026 01:37:35 100.000,00 320D60806KUBZWRC  Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung-060826-00:05:41 6218ASCB02TZPGAZ; thoi gian GD:06/08/2026 00:05:41
06-08-2026 07:08:22 1.000.000,00 320D60806D7S3PZV  Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
06-08-2026 07:20:09 200.000,00 Minh va An ung ho ms2026.208
06-08-2026 07:41:13 300.000,00 CT DEN:320T2680898F4A8A Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 07:48:12 300.000,00 CT DEN:320T268089HNNPB3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 07:52:15 200.000,00 320D608067A1RLWK  Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung-060826-07:52:14 6218ASCB02TRJY2X
06-08-2026 07:54:23 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 07:57:58 30.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 08:06:48 200.000,00 CT DEN:320T26808A87JBZW Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 08:09:54 500.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 08:12:14 200.000,00 fbThaosuthat ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
06-08-2026 08:14:32 50.000,00 CT DEN:320T26808AJEL2BF Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 08:17:20 200.000,00 DINH DAI SON Chuyen tien UHMS 2026.208 Ho Thanh Phong
06-08-2026 08:19:59 200.000,00 320D60806WPYRSQB  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 08:25:26 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 08:31:34 200.000,00 CT DEN:320T26808B6XNDGB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 08:35:20 100.000,00 320D608067GPCS4B  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218336000020
06-08-2026 08:36:06 300.000,00 CT DEN:320T26808BCX2905 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 08:37:32 60.000,00 320D60806MXU15PK  Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26218074707484
06-08-2026 08:39:23 100.000,00 Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
06-08-2026 08:42:59 50.000,00 CT DEN:320T26808BN0FRCX Vietinbank;110628136866;uh.ms.2026.208.Ho Thanh Phong
06-08-2026 08:46:48 1.000.000,00 NGUYEN QUANG THANH Chuyen tien  ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
06-08-2026 08:52:23 300.000,00 320D60806NZ7828U  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 09:04:58 200.000,00 ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong )
06-08-2026 09:13:00 300.000,00 CT DEN:320T26808CTMUWM1 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 09:13:32 50.000,00 CT DEN:320T26808CUBYASA MBVCB.15445437991.980114.ung ho 2026. 208( be Ho Thanh Phong).CT tu 1908392827 NGUYEN LE QUOC DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
06-08-2026 09:23:09 100.000,00 CT DEN:320T26808D71JP20 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 09:40:34 100.000,00 320D60806PXA6L7P  IBFT NGUYEN VAN NGO chuyen tien ung ho em Hoang Thanh Tung MS 2026207
06-08-2026 09:51:06 500.000,00 CT DEN:320T26808E9Y9KF1 Ung ho ms 2026.208 be ho thanh phong
06-08-2026 09:52:51 200.000,00 320D60806HPG2CRP  Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26218899504780
06-08-2026 09:56:48 100.000,00 320D60806CBR8AQH  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 09:57:42 500.000,00 NGUYEN NGOC TUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
06-08-2026 10:00:05 500.000,00 320D608060X6K4Z6  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 10:24:35 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.209 (Bs Ngo Van Chien)
06-08-2026 10:27:27 100.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 10:27:37 300.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 10:29:18 200.000,00 Ung ho MS 2026.209 (bac sy Ngo Van Chien)
06-08-2026 10:32:07 100.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 10:34:45 200.000,00 Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
06-08-2026 10:36:36 500.000,00 ung ho MS 2026.209 bac si ngo van chien
06-08-2026 10:37:43 200.000,00 320D60806W35TCW4  IBFT Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 10:38:23 500.000,00 320D608067T8DAKS  UNG HO MS 2026.209BAC SI NGO VAN CHIEN-060826-10:38:22 6218ASCB02TR3MM4
06-08-2026 10:38:33 100.000,00 ung ho ms 2026.209 (bac si Ngo Van Chien)
06-08-2026 10:43:44 100.000,00 CT DEN:320T26808GBG1WSY Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 10:44:32 100.000,00 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 10:51:36 100.000,00 CT DEN:320T26808GMUVPWS Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 11:01:35 100.000,00 320D60806VC16YJJ  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218575717803
06-08-2026 11:03:39 200.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
06-08-2026 11:08:03 500.000,00 320D60806MQV9NFS  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 11:08:45 300.000,00 320D60806XZLK2MN                                     Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 11:10:23 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 11:11:35 100.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 11:11:39 300.000,00 CT DEN:320T26808HEAYNJ8 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 11:13:17 500.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 11:14:59 100.000,00 320D60806RC8VVXX  PHAN THI LOI chuyen ung ho ms 2026. 209 bs nguyen van chien FT26218911127603
06-08-2026 11:15:06 200.000,00 NGUYEN KIM VINH Chuyen tienung ho bac si Ngo Van Chien nghe anms2026209
06-08-2026 11:17:45 200.000,00 CT DEN:320T26808HND6PZH MBVCB.15447190790.130882.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0021001589970 TRAN KIM DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
06-08-2026 11:18:43 500.000,00 ung ho MS 2026209 bs NGO VAN CHIEN
06-08-2026 11:18:54 50.000,00 CT DEN:320T26808HPWYDEV ung ho MS 2026.209 bac sy Ngo van Chien.
06-08-2026 11:21:05 100.000,00 320D60806V4UWRAP  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218778877093
06-08-2026 11:21:53 200.000,00 320D60806T4DEXCY  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 11:23:30 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 11:24:11 100.000,00 HOANG THI XUAN chuyen tienunghoMS2026.290(bacsiNgovanchien)
06-08-2026 11:26:15 500.000,00 CT DEN:320T26808HZLPKJC MBVCB.15447322095.212887.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0031000139076 TRINH THI THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
06-08-2026 11:27:20 100.000,00 320D60806QD8UAA7  Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
06-08-2026 11:27:26 20.000,00 CT DEN:320T26808J15HMME Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
06-08-2026 11:30:08 500.000,00 CT DEN:320T26808J4R6PRS Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 11:30:41 200.000,00 CT DEN:320T26808J5FSMQ6 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 11:32:25 500.000,00 140953279927-0989212513-Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 11:35:15 500.000,00 320D608065QGQ0MS  IBFT Ung ho MS 2026 208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 11:36:03 500.000,00 ung ho ms 2026.208 be HO THANH PHONG
06-08-2026 11:37:08 100.000,00 CT DEN:320T26808JDZBAPS NGUYEN MINH HIEU chuyen tien ung ho 2026.206 chi Pham Thi Quynh
06-08-2026 11:37:10 100.000,00 Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
06-08-2026 11:39:09 200.000,00 320D60806NS4HXMU  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 11:40:57 100.000,00 320D60806W5J0HEM  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 11:44:45 300.000,00 320D608062JD8017  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218553871890
06-08-2026 11:59:28 71.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 12:03:01 100.000,00 CT DEN:320T26808KE5D340 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 12:09:53 200.000,00 320D608069AC7YZ6  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218068416569
06-08-2026 12:11:53 200.000,00 NGUYEN THI NGOC YEN chuyen tien ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 12:14:12 100.000,00 CT DEN:320T26808KUXPTG3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 12:15:35 200.000,00 CT DEN:320T26808KWRZEDA MONG THUY Ung ho MS 2026.209   bac si  Ngo Van Chien
06-08-2026 12:16:21 100.000,00 320D60806AX151L5  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218623363005
06-08-2026 12:17:28 1.000.000,00 320D60806A0RLW9R  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218673004235
06-08-2026 12:21:30 500.000,00 Ung ho MS 2026.208 ( Be Ho Thanh Phong )
06-08-2026 12:24:23 100.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 12:25:58 200.000,00 320D60806NBGWEP1  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 12:30:12 1.000.000,00 CT DEN:320T26808LG1SNFT Vietinbank;110628136866;HA QUOC TRIEU ung ho ms 2026209 bac sy ngo van chien
06-08-2026 12:31:44 300.000,00 CT DEN:320T26808LJ2W4LJ Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 12:33:56 30.000,00 320D6080661T39PR  MS2026 208 ho thanh phong
06-08-2026 12:36:44 100.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 12:37:38 80.000,00 320D60806UKCUDY2  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 12:48:23 200.000,00 CT DEN:320T26808M622MZX Vietinbank;110628136866;Bs Chien
06-08-2026 12:48:51 50.000,00 CT DEN:320T26808M6NZRAG ung ho MS 2026.208
06-08-2026 12:49:00 100.000,00 320D60806T3G9FPD  2026.208  BE HO THANH PHONG-060826-12:49:00 6218ASCB02T4B3Z8
06-08-2026 12:52:30 1.000.000,00 CT DEN:320T26808MBHFAER Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 12:52:31 100.000,00 CT DEN:320T26808MBHYR4B GD Ant Ungho MS 2026.208 be HoThanhPhong.
06-08-2026 12:56:51 1.000.000,00 CT DEN:320T26808MH869SU MBVCB.15448679946.051654.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 9915566989 NGUYEN THANH TOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
06-08-2026 12:56:52 200.000,00 CT DEN:320T26808MH8X2W5 NGO THI BICH HAI chuyen tien ung ho MS 2026209  bac si Ngo van Chien
06-08-2026 12:59:59 300.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 13:00:46 200.000,00 Ung ho MS 2026.208 (  be Ho Thanh Phong )
06-08-2026 13:03:18 100.000,00 320D60806VYPZ6ZA  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 13:03:36 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 13:04:11 50.000,00 CT DEN:320T26808MSXXFHF Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 13:04:36 200.000,00 CT DEN:320T26808MTGP8VG Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 13:04:59 500.000,00 CT DEN:320T26808MTZT0UX MBVCB.15448776585.108651.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0011004162539 TRAN THANH TU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
06-08-2026 13:05:24 200.000,00 320D608068F5NLUR  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218490841760
06-08-2026 13:09:59 70.000,00 320D60806CUJ9JYQ  Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
06-08-2026 13:11:44 100.000,00 320D608063URR056  Ung ho ms 2026.208 be ho thanh phong FT26218882106707
06-08-2026 13:14:12 100.000,00 320D60806U6DSHPS  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 13:14:23 50.000,00 Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
06-08-2026 13:15:20 300.000,00 CT DEN:320T26808N7NRLSF Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
06-08-2026 13:16:17 200.000,00 320D60806MWWUGJJ  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218015050046
06-08-2026 13:17:53 500.000,00 LaThiHoi ung ho MS 2026.209 (bac si NGO VAN CHIEN)
06-08-2026 13:19:13 100.000,00 320D608062Y3LRF9  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 13:20:16 500.000,00 CT DEN:320T26808NE612K9 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 13:20:37 500.000,00 CT DEN:320T26808NEMD2BL PHUNG THI BICH PHUONG Chuyen tien UH  ma so 2026 208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 13:20:57 200.000,00 CT DEN:320T26808NF2EXEU MBVCB.15448964598.216598.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0551000062832 NGUYEN THI TAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
06-08-2026 13:25:47 50.000,00 320D60806SCXVBWH  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 13:26:51 35.000,00 CT DEN:320T26808NNVFB6G Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 13:34:17 100.000,00 320D60806X1JSS0Z   UNG HO MS 2006 209 Bs Ngo Van Chien
06-08-2026 13:35:54 200.000,00 320D608069PLE7LK  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218770603904
06-08-2026 13:37:14 200.000,00 320D608069QN6GFP  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218170533409
06-08-2026 13:38:03 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 13:39:00 200.000,00 CT DEN:320T26808P4WTPKA Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 13:42:34 300.000,00 320D60806RE9QAEL  Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 13:42:42 100.000,00 ung ho MS 2026.208
06-08-2026 13:45:33 50.000,00 320D60806V0T21VJ  UNG HO MA 2026.209 BAC SI NGO VAN CHIEN-060826-13:45:32 6218ASCB02T4T61P
06-08-2026 13:46:41 500.000,00 320D60806Z3PP6QT  DUONG THI TUOI1005VND chuyen tien ung ho MS 2026209 bac sy ngo van chien
06-08-2026 13:47:00 200.000,00 CT DEN:320T26808PFG2GUQ Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 13:48:11 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 13:50:24 1.000.000,00 CT DEN:320T26808PKZ3GGB ung ho ms 2026.209 bac sy ngo van chien
06-08-2026 13:51:09 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 13:52:19 200.000,00 CT DEN:320T26808PNGN7HN Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 13:55:02 1.000.000,00 TRUONG THI THI  UNG HO MS2026188 ( EM  MAI XUAN HIEU)
06-08-2026 14:01:23 200.000,00 ungho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).
06-08-2026 14:05:18 200.000,00 CT DEN:320T26808Q5MQTK3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 14:06:41 100.000,00 320D60806CDDVDWP  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218304631393
06-08-2026 14:07:41 200.000,00 CT DEN:320T26808Q8SSPKC Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
06-08-2026 14:08:54 100.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 14:14:47 200.000,00 320D60806773UCJ2  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218558878619
06-08-2026 14:19:31 200.000,00 CT DEN:320T26808QQE384W ung ho ms 2026.208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 14:24:49 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 14:27:45 100.000,00 ung ho MS 2026.208
06-08-2026 14:32:22 100.000,00 ung ho MS 2026.208( be Ho Thanh Phong)
06-08-2026 14:36:31 500.000,00 320D60806CBB7S76  IBFT Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 14:47:13 200.000,00 320D60806S2HPGBW  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218356325011
06-08-2026 14:47:51 100.000,00 CT DEN:320T26808RTUHCE3 MBVCB.15449994317.833567.MS 2026.208(be Ho Thanh Phong).CT tu 0401001435803 NGUYEN THI THU HANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
06-08-2026 14:49:02 500.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 14:50:11 100.000,00 CT DEN:320T26808RWXD9H3 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 14:51:46 300.000,00 CT DEN:320T26808RYZYHDC ung ho MS 2026209,bs Ngo Van Chien
06-08-2026 14:59:11 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 15:00:10 200.000,00 320D60806A3JBFEL  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-060826-15:00:09 6218ASCB02T4ECKV
06-08-2026 15:05:18 100.000,00 320D60806AU5CAWN  ung ho MS 2026.208 be HO THANH PHONG FT26218424057240
06-08-2026 15:07:27 200.000,00 CT DEN:320T26808SKQ40HT Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 15:07:53 200.000,00 CT DEN:320T26808SL9ULK4 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 15:08:27 200.000,00 CT DEN:320T26808SM0WZFT Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 15:09:06 200.000,00 320D60806VMNC9NG  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 15:09:07 200.000,00 2026208 be Ho Thanh Phonh
06-08-2026 15:09:10 200.000,00 CT DEN:320T26808SMZSAVW Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
06-08-2026 15:11:28 200.000,00 NGUYEN THANH MY ung ho 2026.204 (Lo Van Truong)
06-08-2026 15:11:58 2.000,00 CT DEN:320T26808SRP3JW9 MBVCB.15450310465.032397.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
06-08-2026 15:15:12 500.000,00 CT DEN:320T26808SVY0AW0 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 15:15:20 200.000,00 CT DEN:320T26808SW4L6H9 NGUYEN TUAN ANH chuyen tien ung ho 2026208 be ho thanh Phong
06-08-2026 15:18:44 1.000.000,00 CT DEN:320T26808T0LPN15 MBVCB.15450398404.089108.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0611002236868 PHAM THI TUYET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
06-08-2026 15:21:55 50.000,00 CT DEN:320T26808T4TXM6P ung ho be ho thanh phong MS 2026.208
06-08-2026 15:22:32 200.000,00 CT DEN:320T26808T5M893V Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 15:29:53 500.000,00 CT DEN:320T26808TFBFGUP Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 15:31:20 50.000,00 320D60806UCAY4TX  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218708918975
06-08-2026 15:36:21 200.000,00 320D608069MHNW32  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218952066048
06-08-2026 15:42:10 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 15:47:08 200.000,00 CT DEN:320T26808U43X0XQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 15:52:29 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 16:09:13 100.000,00 320D60806UPHWU7R  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 16:09:13 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 16:10:19 100.000,00 320D60806XZL6HH3  ung ho ms 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218319490060
06-08-2026 16:11:08 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 16:21:52 200.000,00 320D60806KC424G6  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218900169007
06-08-2026 16:34:54 300.000,00 NGUYEN THI THANH THAI chuyen tien Ung ho MS 2026.208 ( be HO THANH PHONG)
06-08-2026 16:35:29 50.000,00 Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
06-08-2026 16:39:38 150.000,00 320D60806AJBUH41  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218952205271
06-08-2026 16:50:30 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 16:54:31 1.000.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 16:56:18 20.000,00 CT DEN:320T26808WTFJJBW Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
06-08-2026 16:57:11 20.000,00 CT DEN:320T26808WUM3REH Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 16:58:09 20.000,00 CT DEN:320T26808WVW946U Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
06-08-2026 16:58:55 50.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 17:00:50 50.000,00 320D60806Q2S1LM1  Ung ho MS 2026.209 FT26218009170908
06-08-2026 17:03:15 100.000,00 CT DEN:320T26808X2MREQ6 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 17:08:05 300.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 17:08:18 100.000,00 320D60806B42YM7D  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218847401985
06-08-2026 17:25:13 200.000,00 CT DEN:320T26808XXN5EH6 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 17:27:58 500.000,00 320D60806VFMSUH5  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 17:33:25 100.000,00 320D60806M3YE7R3  Ung ho MS 2026208 Ho Thanh Phong FT26218721304180
06-08-2026 17:34:51 200.000,00 320D60806FQCLPM3  UNG HO ms 2026.208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 17:46:29 50.000,00 320D60806TTCV9LS  TRAN VAN NGUYEN QUANG chuyen Ung Ho MS 2026.208. Be Ho Thanh Phong. Mong be va gia dinh vuot qua duoc giai doan kho khan nay FT26218009221061
06-08-2026 18:03:04 100.000,00 Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
06-08-2026 18:04:26 100.000,00 MS 2026.208 be ho thanh phong
06-08-2026 18:09:58 300.000,00 NGUYEN THI KHANH LINH chuyen tien ung ho chau Ho Thanh Phong MS 2026-208
06-08-2026 18:13:39 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 18:25:11 200.000,00 CT DEN:320T2680908UFVT6 MBVCB.15453635403.219966.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 3396901963 NGUYEN NGOC DIEP toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
06-08-2026 18:25:52 100.000,00 Tran Minh Hieu chuyen tien ung ho bac sy Chien
06-08-2026 18:28:54 50.000,00 CT DEN:320T268090DR67GU Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
06-08-2026 18:32:16 100.000,00 CT DEN:320T268090J6EHRV MBVCB.15453770064.311891.be Guoguo ung ho be HO Thanh Phong .CT tu 0711000275630 LUONG THU HOA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
06-08-2026 18:38:23 200.000,00 ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong)
06-08-2026 18:44:08 50.000,00 UNG HO MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
06-08-2026 18:52:15 200.000,00 CT DEN:320T268091AKG57J Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 19:07:29 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.208 ( be ho thanh phong )
06-08-2026 19:08:49 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.209 ( bs ngo van chien )
06-08-2026 19:09:29 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 19:14:27 200.000,00 141017561892-0935792961-Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 19:19:48 40.000,00 CT DEN:320T268092CYNEVV Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 19:25:54 100.000,00 CT DEN:320T268092M0EC6D MBVCB.15454779927.976946.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 9936058665 LE THI HANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
06-08-2026 19:33:19 500.000,00 CT DEN:320T268092WT7B6H MBVCB.15454910327.063014.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0281000242001 BUI THI ANH NGUYET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
06-08-2026 19:48:28 100.000,00 320D608060V37VHH  Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong-060826-19:48:27 6218ASCB02TUV41K
06-08-2026 19:50:55 50.000,00 CT DEN:320T268093L1YRFX MBVCB.15455220584.262327.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0121000299967 NGUYEN THI HOA LAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
06-08-2026 20:03:46 50.000,00 320D60806NVJHSAX  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 20:07:30 200.000,00 ung ho ms 2026 208 be Ho Phong
06-08-2026 20:08:53 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 20:10:01 50.000,00 CT DEN:320T268094B9A2ZT MBVCB.15455541667.470620.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
06-08-2026 20:13:02 100.000,00 CT DEN:320T268094F8QFEG Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 20:19:25 150.000,00 CT DEN:320T268094PP480M Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 20:20:37 1.000.000,00 320D608061VKD56J  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien-060826-20:20:37 6218ASCB02TUX5FQ
06-08-2026 20:28:04 500.000,00 DANG THI KIM NHUNG chuyen tien ung hobeHo thanh phong
06-08-2026 20:29:45 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 20:34:51 100.000,00 CT DEN:320T268095A1Z52H Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 20:43:32 50.000,00 DO DUY TRUONG ung ho MS 2026.208
06-08-2026 20:43:35 200.000,00 CT DEN:320T268095MLAGN4 MBVCB.15456100115.835460.LE THI NGA chuyen tien giup chau be phong.CT tu 9920101978 LE THI NGA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
06-08-2026 20:54:03 500.000,00 320D60806RM8C7SG  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218480530156
06-08-2026 20:57:39 200.000,00 320D60806DSHFEXM  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218050501480
06-08-2026 20:58:15 100.000,00 ung ho ms 2026.208 ( be Ho Thanh Phong)
06-08-2026 21:01:24 200.000,00 CT DEN:320T268096B3YGVY Vietinbank;110628136866;TRAN THI THU HA chuyen tien ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 21:10:22 100.000,00 CT DEN:320T268096NYUGR4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 21:14:54 300.000,00 320D60806TE6514M  Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
06-08-2026 21:17:28 50.000,00 CT DEN:320T268096YBJUJD ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 21:26:32 500.000,00 320D608068XJBFA1  Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
06-08-2026 21:26:39 200.000,00 CT DEN:320T268097AFV5FA Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 21:27:18 65.000,00 CT DEN:320T268097BB993F Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 21:33:02 100.000,00 CT DEN:320T268097JWP78G Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 21:35:15 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 21:36:27 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 21:47:39 100.000,00 ung ho ma so 2026.208(be Ho Thanh Phong)
06-08-2026 21:52:15 200.000,00 UNG HO MS 2026.208 (Be Ho Thanh Phong)
06-08-2026 21:52:48 500.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 21:56:58 500.000,00 CT DEN:320T268098GHGNCV Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 21:58:28 500.000,00 320D60806CTLWFJC  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 21:59:00 50.000,00 CT DEN:320T268098K6QCU3 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
06-08-2026 22:00:20 100.000,00 320D60806HQCFJP1  Ung ho ms 2026.208 FT26219214191626
06-08-2026 22:03:18 200.000,00 CT DEN:320T268098QVQ2U5 Ung ho ms 2026.208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 22:07:28 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 22:15:56 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 22:17:50 100.000,00 320D60806ZY5FEBS  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-060826-22:17:49 6218ASCB02TWLSLX
06-08-2026 22:19:43 50.000,00 320D608061V6A8QN  Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
06-08-2026 22:20:27 200.000,00 320D60806R533CYF  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219106931025
06-08-2026 22:22:55 50.000,00 320D60806AW84DTW  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 22:24:11 100.000,00 CT DEN:320T268099JF4PPE Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 22:26:02 100.000,00 320D60806P4MB43E  Ung ho ms 2026.209 bac sy ngo van chien
06-08-2026 22:26:27 200.000,00 320D60806UAFHTMH  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 22:34:08 200.000,00 Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
06-08-2026 22:59:58 20.000,00 CT DEN:320T26809AXPHL9D Ung Ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
06-08-2026 23:12:43 50.000,00 HOANG THI PHUONG ANH chuyen tien ung ho ms2026.209 bac si ngo van chien. chuc em mau khoe cam on chuong trinh
06-08-2026 23:21:06 100.000,00 CT DEN:320T26809BRLYTZY MBVCB.15457644546.875056.quyen gop ung ho be Thanh Phong. mong chau som manh khoe..CT tu 0451000269310 HO THI THU DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
06-08-2026 23:23:18 1.000.000,00 320D608069C0F6UY  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien-060826-23:23:18 6218ASCB02TWQ6UF
06-08-2026 23:23:57 200.000,00 320D60806XYEDKTY  Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien FT26219500382875
06-08-2026 23:28:10 50.000,00 320D608064ZVBP12  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219591083811
07-08-2026 01:34:49 10.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien; thoi gian GD:06/08/2026 23:38:53
07-08-2026 01:36:37 50.000,00 CT DEN:320T26809CKZ5Z2P MBVCB.15457727670.940793.ung ho ms 2026.209 bs ngo van chien.CT tu 9978257357 BUI QUANG HUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:06/08/2026 23:42:35
07-08-2026 01:42:14 200.000,00 CT DEN:320T26809D2CYXNQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien; thoi gian GD:06/08/2026 23:55:00
07-08-2026 01:42:25 200.000,00 CT DEN:320T26809D2W9MJE Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien; thoi gian GD:06/08/2026 23:55:23
07-08-2026 01:44:15 200.000,00 320D608061ALRTSF  IBFT Dong ho Tran Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien; thoi gian GD:06/08/2026 23:59:52
07-08-2026 01:49:01 100.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien; thoi gian GD:07/08/2026 00:10:43
07-08-2026 01:49:53 100.000,00 CT DEN:320T2680B1PFV02Z MBVCB.15457834184.015250.ung ho ma so 2016.209 (bac si Ngo Van Chien).CT tu 1064447466 LE THI HONG NHUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:07/08/2026 00:12:47
07-08-2026 01:52:03 300.000,00 CT DEN:320T2680B1WM1SF6 GD TRAN VAN HOA UNG HO MS 2026.209 BAC SI NGO VAN CHIEN; thoi gian GD:07/08/2026 00:18:12
07-08-2026 01:54:54 100.000,00 320D60807XEYSUSH  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien-070826-00:26:16 6219ASCB02TW1SFJ; thoi gian GD:07/08/2026 00:26:17
07-08-2026 01:56:03 600.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi; thoi gian GD:07/08/2026 00:29:49
07-08-2026 01:56:44 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong; thoi gian GD:07/08/2026 00:31:55
07-08-2026 02:01:47 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh; thoi gian GD:07/08/2026 00:49:32
07-08-2026 02:01:56 100.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai; thoi gian GD:07/08/2026 00:50:06
07-08-2026 02:04:20 300.000,00 CT DEN:320T2680B3GFGECV MBVCB.15457940804.096962.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1026604771 NGUYEN THI HA NGAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:07/08/2026 00:58:58
07-08-2026 02:16:53 300.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien; thoi gian GD:07/08/2026 02:04:44
07-08-2026 03:20:08 100.000,00 320D608071PSFESG  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 04:05:28 20.000,00 CT DEN:320T2680BAQQG7Q4 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.209  gia dinh bac sy Ngo Van Chien
07-08-2026 04:32:36 200.000,00 CT DEN:320T2680BBSK6KA3 Vietinbank;110628136866;HOANG THI LAN chuyen tien ung ho chau ho thanh phong
07-08-2026 05:04:53 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
07-08-2026 06:06:40 500.000,00 320D60807VVBF3D4  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219622088472
07-08-2026 06:06:47 500.000,00 CT DEN:320T2680BFEXFQU5 UH MS 2026.208 Be Ho Thanh Phong
07-08-2026 06:09:50 100.000,00 NGUYEN TRA DIEM ung ho MS 2026.209 (Bs Ngo Van Chien)
07-08-2026 06:10:57 100.000,00 CT DEN:320T2680BFLF73SY Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 06:25:21 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
07-08-2026 06:29:30 200.000,00 Ung ho MS 2026.209(BS Chien)
07-08-2026 06:37:10 100.000,00 NGUYEN THI ANH chuyen tien ung ho ms 2026.209 bac si Ngo Van Chien Nghe An
07-08-2026 06:38:31 100.000,00 Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien)
07-08-2026 06:40:46 100.000,00 320D60807QV85X8X  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 06:44:23 200.000,00 CT DEN:320T2680BGWLALF1 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
07-08-2026 06:51:55 200.000,00 CT DEN:320T2680BH6JFBB8 Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.209 bs Ngo Van Chien
07-08-2026 07:10:37 500.000,00 CT DEN:320T26809VZMG1B4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 07:17:56 500.000,00 LE THI MY HANH chuyen tien ung ho MS 2026.209 (Bs Ngo Van Chien)
07-08-2026 07:18:54 100.000,00 CT DEN:320T26809WAKN7NR Vietinbank;110628136866;Ung Ho MS 2026.209
07-08-2026 07:22:11 100.000,00 320D608076U5WSCG  Ung ho MS 2026.209 bs ngo van chien FT26219022987612
07-08-2026 07:24:19 200.000,00 ung ho ms 2026.209 bac si BAC SI NGO VAN CHIEN
07-08-2026 07:30:26 100.000,00 ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Va Chien)
07-08-2026 07:36:43 200.000,00 320D60807GHM9FVC  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219466600958
07-08-2026 07:37:42 100.000,00 320D60807VR0LYA9  Ung ho MS 2026.209 (bs Ngo Van Chien)
07-08-2026 07:38:07 100.000,00 CT DEN:320T26809X1XZQLD MBVCB.15459166960.974649.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0501000165786 NGUYEN VO THI NGOC HAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
07-08-2026 07:39:57 100.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 07:40:58 5.000.000,00 320D6080758ZPJHA  Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219619750046
07-08-2026 07:45:15 1.000.000,00 DANG QUOC HUNG chuyen tien giup do 10 hoan canh kho khan- moi hoan canh 100k-hoan canh
07-08-2026 07:46:13 500.000,00 DANG QUOC HUNG chuyen tien giup do Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom)
07-08-2026 07:50:31 200.000,00 320D60807Z8DJDXM  ung ho MS 2026. 209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 08:02:57 1.000.000,00 320D6080799C4T8M  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien-070826-08:02:57 6219ASCB02TWG2RE
07-08-2026 08:11:09 200.000,00 CT DEN:320T26809YBKGDNV Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
07-08-2026 08:18:52 100.000,00 CT DEN:320T26809YMRG641 ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 08:21:32 5.000.000,00 320D60807Q9DNMVQ  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219457042877
07-08-2026 08:27:03 100.000,00 CT DEN:320T26809YYKGPLP Ung ho MS 2026 210 Anh Nguyen Van Luom
07-08-2026 08:33:14 100.000,00 CT DEN:320T26809Z6R4MMF Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 08:41:53 100.000,00 320D60807ZP6WFD6  Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219264014172
07-08-2026 08:46:58 2.000.000,00 320D608076BX6BMM  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 08:57:11 500.000,00 CT DEN:320T2680A04BZEVZ Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 08:57:28 100.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
07-08-2026 09:00:08 200.000,00 Ung ho MS 2026.208
07-08-2026 09:05:02 20.000,00 CT DEN:320T2680A0EQK019 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
07-08-2026 09:11:46 200.000,00 CT DEN:320T2680A0PLZWSH ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom
07-08-2026 09:19:58 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 09:20:15 50.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 09:22:38 50.000,00 CT DEN:320T2680A13Z61FC Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
07-08-2026 09:25:53 100.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 09:26:03 200.000,00 320D60807K3CD2B8  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 09:27:09 200.000,00 Ung ho MS 2026.208 Ho Thanh Phong
07-08-2026 09:34:40 100.000,00 ung ho MS 2026.210
07-08-2026 09:36:37 100.000,00 320D60807G8F91PB  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
07-08-2026 09:40:57 50.000,00 Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
07-08-2026 09:40:06 200.000,00 320D60807KUMUNJP  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219210684804
07-08-2026 09:41:17 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
07-08-2026 09:45:05 200.000,00 320D60807GUSEPPU  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 09:46:07 200.000,00 141093513472-0777440326-Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 09:52:54 500.000,00 320D60807914P35F  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219704563525
07-08-2026 09:58:57 150.000,00 320D60807FHLP6S8  Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
07-08-2026 09:59:25 500.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 10:01:30 150.000,00 CT DEN:320T2680A2M9NAT2 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 10:10:09 300.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
07-08-2026 10:11:16 55.555,00 320D60807T56JHNK  Ung ho MS 2026.208 FT26219756009807
07-08-2026 10:15:44 100.000,00 CT DEN:320T2680A362PHC9 ung ho MS2026.208 Ho Thanh Phong
07-08-2026 10:24:39 100.000,00 CT DEN:320T2680A3HV2UWT MBVCB.15461368589.485017.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1050514827 NGUYEN NHAT MINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
07-08-2026 10:28:01 100.000,00 DANG THI HAU Chuyen tien ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
07-08-2026 10:34:07 100.000,00 Ung ho MS 2026.210
07-08-2026 10:37:34 500.000,00 320D608075G1M34G  Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219534802498
07-08-2026 10:51:23 200.000,00 CT DEN:320T2680A4K5YXTP ung ho MS 2026.209 bs ngo van chien
07-08-2026 10:51:59 50.000,00 CT DEN:320T2680A4KYJ42K Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
07-08-2026 11:00:34 300.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 11:05:08 200.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
07-08-2026 11:05:42 100.000,00 CT DEN:320T2680A542DKJF ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
07-08-2026 11:09:11 100.000,00 320D608070BHQJZS  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 11:19:07 200.000,00 CT DEN:320T2680A5MT0EU9 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
07-08-2026 11:20:39 200.000,00 Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom)
07-08-2026 11:20:51 500.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 11:45:23 100.000,00 CT DEN:320T2680A6NFTJJ3 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 11:52:14 500.000,00 320D60807EHWGFCM  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219450004908
07-08-2026 11:52:16 200.000,00 320D60807574CCQB  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 11:56:17 105.000,00 126D60807JT8W55U  UNG HO MS 2026.209 BAC SI NGO VAN CHIEN-070826-11:56:16 6219ASCB02TEJ4MK
07-08-2026 12:22:20 100.000,00 CT DEN:320T2680A839AGH9 MBVCB.15463186915.632480.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
07-08-2026 12:26:33 50.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
07-08-2026 12:38:55 50.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 12:43:24 50.000,00 126D60807V8YU7TZ  ung ho 2026.210 nguyen van luom
07-08-2026 12:44:06 100.000,00 320D60807GJXU1JP  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219824520749
07-08-2026 12:51:10 100.000,00 CT DEN:320T2680A97C17NM Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
07-08-2026 13:01:42 500.000,00 320D60807JWFYYPD  Co Anh Hong Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
07-08-2026 13:09:14 50.000,00 Ung ho MS 2026.210 (Anh Nguyen Van Luom)
07-08-2026 13:27:49 500.000,00 TRINH THI HA UNG HO BAC SI NGO VAN CHIEN  MS2026 209
07-08-2026 13:30:36 200.000,00 320D60807HQMX1RJ  IBFT Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
07-08-2026 13:31:36 300.000,00 320D60807XWZ6946  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 13:41:48 200.000,00 320D608079BQLT4N  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219693101789
07-08-2026 13:44:07 500.000,00 Ung ho MS 2026-210( Ng Van Luom)
07-08-2026 13:45:47 200.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 13:51:30 200.000,00 CT DEN:320T2680ABK0J86T Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 13:58:50 100.000,00 320D60807RM11N8B  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219246003432
07-08-2026 14:09:13 50.000,00 320D60807K8GJVQ5  Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219911454050
07-08-2026 14:36:09 500.000,00 ung ho MS 2026.209(bac sy Ngo van Chien)
07-08-2026 14:38:17 2.000,00 CT DEN:320T2680ADCSU644 MBVCB.15464872687.653788.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
07-08-2026 14:43:20 50.000,00 141132576246-0778792171-Ung ho 2026210 anh Nguyen Van Luom
07-08-2026 14:45:33 200.000,00 CT DEN:320T2680ADNDCYHK MBVCB.15464973768.712146.MS  2026.209( Bac si Ngo Van Chien ).CT tu 0601000401121 NGUYEN NGUYET LUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
07-08-2026 14:51:11 50.000,00 320D60807YY3VYY9  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
07-08-2026 14:57:53 500.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
07-08-2026 15:05:09 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
07-08-2026 15:06:10 100.000,00 ung ho MS 2026.209(bac sy Ngo Van Chien)
07-08-2026 15:08:21 100.000,00 CT DEN:320T2680AEJH4M7R NGUYEN THI THUY ung ho chau Ho Thanh Phong
07-08-2026 15:11:47 300.000,00 Ung ho MS2026.208(be Ho Thanh Phong)
07-08-2026 15:42:30 50.000,00 CT DEN:320T2680AFVL91AC Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
07-08-2026 15:47:11 100.000,00 320D608078XRKHU6  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 15:47:37 500.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 15:50:36 200.000,00 320D60807C3N91XQ  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 15:54:14 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
07-08-2026 15:54:28 200.000,00 320D608072V1QVZM  Gui toi bs Chien  Nghe An FT26219061314976
07-08-2026 16:08:02 300.000,00 VU THI HAI Chuyen tien ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen van Luom )
07-08-2026 16:11:16 50.000,00 CT DEN:320T2680AGZKNR68 MBVCB.15466228912.505372.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 9981760240 nguyen thanh son toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
07-08-2026 16:11:54 200.000,00 CT DEN:320T2680AH0EHV5T Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 16:33:26 500.000,00 141145903600-0963860093-NGUYEN QUANG TUAN chuyen tien qua MoMo Ung ho MS 2026208 htphong
07-08-2026 17:03:37 20.000,00 CT DEN:320T2680AK0QQUD0 ung ho ms 2026.208
07-08-2026 17:03:38 200.000,00 320D60807NMF466Z  Con Tu Quynh va Tu Linh ung ho MS 2026.208 - be Ho Thanh Phong. Chuc be mau khoe. FT26219522653716
07-08-2026 17:11:53 100.000,00 CT DEN:320T2680AKBMK64J Ung ho MS 2026.209 bac siNgo Van Chien
07-08-2026 17:26:00 200.000,00 Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
07-08-2026 17:34:06 200.000,00 320D60807WF87V9M  Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219302024767
07-08-2026 17:37:52 100.000,00 320D60807W4H1FFG  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 18:16:35 100.000,00 320D6080725PECJ2  Ung ho MS 2026 208 (be Ho Thanh Phong)
07-08-2026 18:23:10 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.210 ( anh nguyen van luom )
07-08-2026 18:25:34 300.000,00 320D60807GMG7VUZ  Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219509500922
07-08-2026 18:29:37 100.000,00 320D60807WFHHB2T  IBFT TRAN THI THU HA ung ho MS 2026.209 bacsy Ngo Van Chien
07-08-2026 18:55:51 200.000,00 CT DEN:320T2680APCXDS1R Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 19:42:40 100.000,00 CT DEN:320T2680AR6RRHT8 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 19:46:52 300.000,00 320D60807NQW88QN  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219584275248
07-08-2026 19:48:32 300.000,00 320D608073CG3C0B  Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26219730688500
07-08-2026 19:49:42 200.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
07-08-2026 20:02:37 50.000,00 320D60807Q6JMS59  IBFT Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
07-08-2026 20:14:35 100.000,00 320D60807KMDD4AR  Ung ho MS 2026-208
07-08-2026 20:24:54 200.000,00 MS 2026.209 Bs Ngo Van Chien
07-08-2026 20:26:48 100.000,00 320D60807UT07UYL  Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung-070826-20:26:47 6219ASCB02TKCA5S
07-08-2026 20:33:31 500.000,00 CT DEN:320T2680AT5WFKQV Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
07-08-2026 20:36:21 10.000,00 141186491720-0906652026-Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
07-08-2026 20:38:37 200.000,00 ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
07-08-2026 20:39:40 500.000,00 CT DEN:320T2680ATE10ARS Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
07-08-2026 20:57:59 50.000,00 126D60807T3N6L43  ung ho ms 2026 208 be Ho Thanh Phong
07-08-2026 20:59:50 150.000,00 CT DEN:320T2680AU6MZFUE HO THI THU THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.209 BS Ngo Van Chien
07-08-2026 21:26:10 40.000,00 LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom)
07-08-2026 22:32:22 1.000.000,00 320D60807TE7U3FR  MS2026209
07-08-2026 22:52:13 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
07-08-2026 23:13:41 200.000,00 CT DEN:320T2680AZDEDZPK Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 01:54:02 500.000,00 Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom); thoi gian GD:08/08/2026 00:22:00
08-08-2026 02:09:33 10.000,00 CT DEN:320T2680CS1EXLPN Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom; thoi gian GD:08/08/2026 01:15:10
08-08-2026 02:58:18 20.000,00 CT DEN:320T2680CW1M511Q Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.208 chau Ho Thanh Phong
08-08-2026 05:57:55 100.000,00 CT DEN:320T2680D30UFFUT Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
08-08-2026 06:45:53 100.000,00 MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 07:08:59 300.000,00 ung ho MS 2026.209 ( bac si Ngo Van Chien )
08-08-2026 07:15:28 120.000,00 CT DEN:320T2680BJ3MB56C Vietinbank;110628136866;PHAM THI HIEP chuyen tien ung ho MS 2026.208 . be Ho Thanh Phong
08-08-2026 07:15:39 100.000,00 CT DEN:320T2680BJ3VU035 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 07:23:29 100.000,00 CT DEN:320T2680BJE7C1EQ Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.208
08-08-2026 07:24:18 200.000,00 CT DEN:320T2680BJFA9L0H Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
08-08-2026 08:41:55 100.000,00 ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong)
08-08-2026 08:46:38 300.000,00 ung ho MS 2026. 211 (em Lo Thi Nhan)
08-08-2026 09:05:14 300.000,00 CT DEN:320T2680BNCL6H6H Ung ho MS 2026.209 bac si chien
08-08-2026 09:08:28 100.000,00 320D608087J4CWLF  Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26220355166963
08-08-2026 09:11:43 300.000,00 320D608088A84GYP  NGUYEN THI KIM NHUNG chuyen tien ung ho MS 2026208 be ho thanh phong
08-08-2026 09:22:19 30.000,00 CT DEN:320T2680BP14Q4TX Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
08-08-2026 09:44:20 100.000,00 CT DEN:320T2680BPW7D6E8 Vietinbank;110628136866;NGO VAN HUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.209 Bac si Ngo Van Chien.
08-08-2026 10:18:56 200.000,00 CT DEN:320T2680BR7X8AUW MBVCB.15476705600.701310.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 1062971768 TRUONG THI THU HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
08-08-2026 10:19:34 200.000,00 CT DEN:320T2680BR8RUMGP MBVCB.15476709905.707341.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 1062971768 TRUONG THI THU HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
08-08-2026 10:26:07 200.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
08-08-2026 11:04:06 100.000,00 320D60808P6NZWEN  Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
08-08-2026 11:23:53 1.000.000,00 NGUYEN THI TUYET MAI chuyen tien giup MS 2026.209 bs Ngo Van Chien
08-08-2026 11:42:07 200.000,00 CT DEN:320T2680BUFRM2HC Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
08-08-2026 11:44:02 100.000,00 320D608083W0FJMK  Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
08-08-2026 11:44:40 50.000,00 Ung ho MS 2026.211 (Em Lo Thi Nhan)
08-08-2026 11:45:41 100.000,00 CT DEN:320T2680BULG8WND Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
08-08-2026 12:03:48 100.000,00 CT DEN:320T2680BVAD9W89 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
08-08-2026 12:07:48 50.000,00 CT DEN:320T2680BVFPAGF3 NGUYEN PHUONG ANH Ung ho ma so MS2026.211 em Lo Thi Nhan
08-08-2026 12:16:12 100.000,00 UNG HO MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan)
08-08-2026 12:25:05 100.000,00 CT DEN:320T2680BW4HCV3J Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
08-08-2026 12:30:28 100.000,00 CT DEN:320T2680BWBLQUQP Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 12:30:44 100.000,00 320D60808HZ5JTNY  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220583888698
08-08-2026 12:32:01 200.000,00 320D60808LQWUHJH  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 12:32:08 50.000,00 CT DEN:320T2680BWDT7Q8P ung ho ms 2026.208
08-08-2026 12:33:25 200.000,00 320D608089NH8EL7  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220080871402
08-08-2026 12:33:27 200.000,00 320D60808SQNF199  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 12:33:28 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 12:34:56 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 12:35:26 50.000,00 CT DEN:320T2680BWJ5Q6BB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 12:36:23 500.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 12:37:37 300.000,00 320D60808YRJZFX1  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 12:39:16 30.000,00 320D60808G4YLZ93  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 12:39:17 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 12:39:34 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 12:40:09 100.000,00 CT DEN:320T2680BWQDVMQD MBVCB.15478779866.036569.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1015263141 LE THU UYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
08-08-2026 12:40:11 100.000,00 Ung ho MS 2026.208- be Ho Thanh Phong
08-08-2026 12:40:51 1.000.000,00 320D60808F5P3SDX  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 12:41:55 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 12:42:57 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 12:43:09 100.000,00 320D60808TM0ANFJ  Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26220310857080
08-08-2026 12:46:16 100.000,00 320D608081D7E6BJ  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220880800116
08-08-2026 12:46:33 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 12:46:40 100.000,00 ung ho MS 2026.208(be ho thanh phong)
08-08-2026 12:47:26 100.000,00 CT DEN:320T2680BX00VFGW MBVCB.15478862796.091061.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0941000004811 DO KIEM NAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
08-08-2026 12:48:08 20.000,00 CT DEN:320T2680BX0Y2KR7 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 12:48:59 30.000,00 LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan)
08-08-2026 12:49:16 200.000,00 CT DEN:320T2680BX2F169N Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.
08-08-2026 12:49:32 200.000,00 320D60808X7G6V2M  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 12:51:03 100.000,00 320D60808EW0QU8Y  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 12:52:40 100.000,00 CT DEN:320T2680BX6XHBF8 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 12:52:51 50.000,00 CT DEN:320T2680BX75H1P9 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 12:54:33 200.000,00 320D60808D17KRM3  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-080826-12:54:33 6220ASCB02TX8GR1
08-08-2026 12:55:32 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 12:56:45 300.000,00 320D60808K1T354E  Ung ho MS 2026.28 FT26220122052150
08-08-2026 12:58:06 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 12:58:14 200.000,00 320D60808VJA9L9W  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220079236809
08-08-2026 12:59:23 500.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 13:00:02 12.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 13:01:05 100.000,00 320D60808KB9W4KY  Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
08-08-2026 13:01:16 100.000,00 CT DEN:320T2680BXJ9RR76 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 13:01:32 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 13:01:44 100.000,00 320D60808RVCU4QF  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220263662458
08-08-2026 13:05:06 100.000,00 320D60808XUSRJA1  Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 13:08:16 100.000,00 320D60808ZX8J0NQ  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 13:09:45 100.000,00 320D60808NHQP0NH  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220824285190
08-08-2026 13:15:08 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 13:17:40 79.000,00 320D608085T0L0DJ  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220027697166
08-08-2026 13:17:42 100.000,00 320D60808J1G4T5Q  HOANG VAN HUAN chuyen tien ung ho 2026.208 FT26220090739555
08-08-2026 13:19:43 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 13:20:30 30.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 13:23:24 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 13:24:13 200.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
08-08-2026 13:25:05 300.000,00 CT DEN:320T2680BYFQWQ2X Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 13:25:35 200.000,00 320D60808ENAT29Y  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220030750583
08-08-2026 13:25:39 10.000,00 TRAN DUC QUANG Chuyen tien
08-08-2026 13:27:53 100.000,00 320D608080D70873  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 13:28:48 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 13:29:17 50.000,00 CT DEN:320T2680BYM9EQXN MBVCB.15479350773.383111.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9932381039 TA VAN NHAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
08-08-2026 13:31:45 50.000,00 320D608088BX5SKE  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 13:34:10 50.000,00 CT DEN:320T2680BYTQHZV5 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
08-08-2026 13:35:29 10.000.000,00 CT DEN:320T2680BYVG6CP1 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 13:36:02 150.000,00 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
08-08-2026 13:38:30 200.000,00 320D60808AXB5EGH  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220710170401
08-08-2026 13:41:01 200.000,00 320D60808LHN1MEC  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220316228872
08-08-2026 13:45:03 100.000,00 320D60808TRCQNWD  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 13:47:13 50.000,00 CT DEN:320T2680BZAZ1TFG Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 13:47:34 100.000,00 CT DEN:320T2680BZBERVX7 MBVCB.15479556235.505131.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 1042970734 HOANG BAO CHI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
08-08-2026 13:48:47 100.000,00 CT DEN:320T2680BZD11Y0K Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 13:49:18 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 13:51:55 50.000,00 320D60808MPXD3L5  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220986280968
08-08-2026 13:51:59 200.000,00 CT DEN:320T2680BZH8EVBN Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
08-08-2026 13:52:47 100.000,00 320D60808076E5MB  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220584094631
08-08-2026 13:55:21 300.000,00 320D60808VUPYS2B  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 13:55:41 300.000,00 CT DEN:320T2680BZN55YQJ Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 13:57:03 100.000,00 CT DEN:320T2680BZPY8D0M Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 13:57:27 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 13:57:43 50.000,00 126D60808H5NB96N  ung ho ms 2026.211 lo thi nhan
08-08-2026 13:59:14 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 14:01:08 100.000,00 320D60808RTEZESH  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220584119239
08-08-2026 14:01:45 200.000,00 TO VIET TRUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.211(em Lo Thi Nhan)
08-08-2026 14:03:26 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 14:05:16 100.000,00 CT DEN:320T2680C00SYN2Y UNG HO MS 2026.208 BE HO THANH PHONG
08-08-2026 14:07:41 50.000,00 CT DEN:320T2680C03ZH605 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 14:10:02 100.000,00 CT DEN:320T2680C0737DMX Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 14:10:08 500.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 14:11:36 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 14:14:26 50.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 14:21:15 300.000,00 320D6080845PCZ2B  TRUONG  NHUNG UH MS 2026.208 Be Ho Thanh Phong FT26220263959036
08-08-2026 14:24:29 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 14:27:50 100.000,00 HOANG THI MINH TRANG ung ho ma so 2026.208
08-08-2026 14:31:38 200.000,00 320D60808WNFBTAM  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220746628526
08-08-2026 14:32:27 200.000,00 CT DEN:320T2680C12PT387 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 14:33:52 200.000,00 CT DEN:320T2680C14KG83N Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
08-08-2026 14:40:47 200.000,00 CT DEN:320T2680C1DQ4ZM7 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 14:41:26 200.000,00 320D60808M9GXXYR  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 14:44:42 30.000,00 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
08-08-2026 14:45:29 300.000,00 CT DEN:320T2680C1KWRE0Z Vietinbank;110628136866;TRAN NGOC CHI chuyen tien ung ho MS 2026 208 be ho thanh phong
08-08-2026 14:50:14 300.000,00 Ung ho MS 2026.211(em Lo Thi Nhan)
08-08-2026 14:51:47 100.000,00 CT DEN:320T2680C1U7G4AD Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 14:57:31 100.000,00 320D608085WVL43Z  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 14:58:17 50.000,00 Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).
08-08-2026 15:04:03 1.000.000,00 CT DEN:320T2680C2AEM0MJ Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 15:04:06 500.000,00 ung ho MS 2026-211 ( Lo Thi Nhan)
08-08-2026 15:07:01 20.000,00 320D60808BSLM9M2  IBFT Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
08-08-2026 15:07:54 10.000,00 320D60808JHFZJFT  IBFT Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
08-08-2026 15:08:08 200.000,00 CT DEN:320T2680C2FTU0YY Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.
08-08-2026 15:08:20 100.000,00 320D608089BBZFJJ  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 15:09:52 10.000,00 320D60808TVCMWV5  IBFT Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 15:11:15 10.000,00 320D60808U5YFUGE  IBFT Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
08-08-2026 15:16:27 300.000,00 320D608086E89YG7  UNG HO 2026208 BE HO THANH PHONG-080826-15:16:26 6220ASCB02TXH9IN
08-08-2026 15:20:21 200.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 15:23:36 100.000,00 CT DEN:320T2680C328AEJM Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 15:25:21 100.000,00 dao thanh binh uh ms 2026.208 beho thanh phong
08-08-2026 15:37:27 500.000,00 CT DEN:320T2680C3LJ818L NGUYEN THI OANH ung ho Ms 2026208   be ho thanh phong
08-08-2026 16:07:23 50.000,00 CT DEN:320T2680C4S2ALVJ Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 16:14:09 50.000,00 320D60808XQEQN9T  Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
08-08-2026 16:14:18 100.000,00 320D60808BK1ACUM  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-080826-16:14:18 6220ASCB02TX55RZ
08-08-2026 16:19:43 200.000,00 CT DEN:320T2680C58BUSAB Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 16:26:28 200.000,00 141298101769-0935792961-Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
08-08-2026 16:29:14 300.000,00 320D6080850ZX5P2  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220033018646
08-08-2026 16:36:34 100.000,00 CT DEN:320T2680C5WLF1H1 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 16:38:26 20.000,00 CT DEN:320T2680C5Z2ENKW Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
08-08-2026 16:45:07 1.000.000,00 CT DEN:320T2680C67W5PX2 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 16:47:43 200.000,00 320D608085920SLA  Ung ho MS 2026211 chau lo Thi Nhan, ma GD 100000170862266
08-08-2026 16:57:59 100.000,00 320D60808ZW7ZFJL  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220700170468
08-08-2026 17:10:08 70.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 17:12:45 100.000,00 320D608084KZ1RKL  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220825277114
08-08-2026 17:18:51 30.000,00 320D60808WZCG9G0  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 17:26:36 100.000,00 320D60808723NTDM  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26220584890406
08-08-2026 17:41:35 100.000,00 320D60808BG8HDG8  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220602305101
08-08-2026 17:42:00 200.000,00 CT DEN:320T2680C8EZYDHL Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 18:14:54 1.000.000,00 ninhts ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan
08-08-2026 18:35:52 100.000,00 320D60808BHGNMXJ  Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan-080826-18:35:52 6220ASCB02TSKFBJ
08-08-2026 18:58:41 500.000,00 ung ho ma so 2026.199 (anh Trinh Cao Bach)
08-08-2026 19:07:52 200.000,00 320D6080843TFNDA  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220430784975
08-08-2026 19:07:59 100.000,00 CT DEN:320T2680CBSJUUMA Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 19:31:35 100.000,00 CT DEN:320T2680CCPQQKAS Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 19:38:26 100.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
08-08-2026 20:00:23 100.000,00 Ung ho MS 2026.208 (be ho thanh phong)
08-08-2026 20:11:13 100.000,00 320D60808T6MLXDE  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220408465600
08-08-2026 20:35:27 200.000,00 PHAN NAM chuyen tien Ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan)
08-08-2026 20:47:11 50.000,00 Ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
08-08-2026 21:40:44 100.000,00 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
08-08-2026 21:44:50 10.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 21:45:29 300.000,00 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
08-08-2026 21:48:05 200.000,00 320D60808EN3GMT3  Ung ho MS 2026.208 - Be Ho Thanh Phong FT26220682028086
08-08-2026 21:59:46 500.000,00 Ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong)
08-08-2026 22:05:03 20.000,00 320D60808NE5G3HF  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 22:13:13 100.000,00 320D60808LZWQ8Q1  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
08-08-2026 22:13:14 300.000,00 320D60808URKXUQX  Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
08-08-2026 22:48:38 50.000,00 126D608085DGD5WZ  Ung ho ms 2026137
09-08-2026 01:59:20 100.000,00 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai; thoi gian GD:09/08/2026 00:55:02
09-08-2026 02:00:54 500.000,00 320D60809E6Q2NVF  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26222909811820; thoi gian GD:09/08/2026 01:00:32
09-08-2026 02:23:54 200.000,00 CT DEN:320T2680EGMTF7FM Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
09-08-2026 03:58:03 20.000,00 CT DEN:320T2680ELA4ETQ2 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.211 chau Lo Thi Nhan
09-08-2026 06:12:42 150.000,00 320D608094Q1TN78  Ung ho MS 2026.211 FT26222250259244
09-08-2026 06:21:09 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.211 ( em lo thi nhan )
09-08-2026 06:53:46 200.000,00 CT DEN:320T2680ET45URZ9 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
09-08-2026 06:57:09 200.000,00 CT DEN:320T2680ET8N050S Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
09-08-2026 07:00:37 300.000,00 CT DEN:320T2680D5FM3J6G Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
09-08-2026 07:45:08 20.000,00 CT DEN:320T2680D76E0KVC MBVCB.15489393011.210158.ung ho ms 2026.208.CT tu 9787948519 LE THAO ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
09-08-2026 07:49:24 40.000,00 LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham)
09-08-2026 07:50:24 1.000.000,00 320D608092AR82S3  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-090826-07:50:24 6221ASCB02T3LTUQ
09-08-2026 07:52:41 200.000,00 CT DEN:320T2680D7GCU0LH Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
09-08-2026 07:55:13 100.000,00 CT DEN:320T2680D7KQCLC2 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
09-08-2026 08:06:42 100.000,00 Ung ho ma so MS 2006.208
09-08-2026 08:15:59 2.000,00 320D608096CMVBFP  Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
09-08-2026 08:25:30 200.000,00 CT DEN:320T2680D8RQ69L4 Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
09-08-2026 08:28:16 20.000,00 Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham)
09-08-2026 08:46:35 25.000,00 CT DEN:320T2680D9KK87F9 ung ho MS 2026.2028 be Ho Thanh Phong
09-08-2026 08:49:26 40.000,00 CT DEN:320T2680D9PAZX3R MBVCB.15490248699.846317.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 1015803099 PHAM TUONG ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
09-08-2026 08:54:58 25.000,00 320D60809KUR6KW9  Ung ho ms 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
09-08-2026 09:19:04 200.000,00 CT DEN:320T2680DAUFEBNN Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
09-08-2026 09:35:56 50.000,00 CT DEN:320T2680DBGR0TT3 ung ho MS2026.208
09-08-2026 09:48:36 200.000,00 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
09-08-2026 09:57:11 100.000,00 320D6080922NVMZX  Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
09-08-2026 10:01:18 200.000,00 320D60809MTAVJAL  Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham)
09-08-2026 10:07:14 20.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
09-08-2026 10:31:49 20.000,00 CT DEN:320T2680DDNJ5CDN MBVCB.15491844676.981658.ung ho ms2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 1050701484 NGUYEN PHAM THE DUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
09-08-2026 11:47:26 100.000,00 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
09-08-2026 11:52:11 100.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
09-08-2026 12:40:03 100.000,00 320D60809BCTBTJF  ung ho MS 2026.208.Chau Ho Thanh Phong. FT26222227996282
09-08-2026 12:50:35 100.000,00 ung ho MS 2026.212( ba Dinh Thi Tham)
09-08-2026 12:54:32 100.000,00 ung ho MS 2026.211( em Lo Thi Nhan)
09-08-2026 12:57:20 200.000,00 HOANG GIA BAO Ung ho MS2026.208
09-08-2026 13:11:48 460.000,00 CT DEN:320T2680DKVSQL69 Khach Hang Mi Y 79 Ung Ho MS 2026.208 Be Ho Thanh Phong
09-08-2026 13:22:02 200.000,00 CT DEN:320T2680DL9ACQ3C MBVCB.15494133631.472884.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0041000879460 DANG HOANG QUANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
09-08-2026 13:52:38 200.000,00 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
09-08-2026 13:57:13 100.000,00 320D60809W5FXLEK  Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
09-08-2026 13:58:52 500.000,00 CT DEN:320T2680DMPY4JCE Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
09-08-2026 14:11:29 300.000,00 126D608099GDXCQT  Ung ho ms2026 212 ba dinh thi tham
09-08-2026 14:19:04 30.000,00 126D608090RE1MMD  Ung ho Ms 2026 212 ung ho Dinh Thi Tham FT26222008280419
09-08-2026 14:49:32 50.000,00 126D60809FVUCEG5  ung ho ms 2026.212 dinh thi tham
09-08-2026 14:51:35 200.000,00 CT DEN:320T2680DPRK9ERJ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
09-08-2026 14:56:55 200.000,00 ung ho MS 2026.212 (Ba Dinh Thi Tham)
09-08-2026 15:01:48 500.000,00 CT DEN:320T2680DQ5209QW Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
09-08-2026 15:06:14 100.000,00 CT DEN:320T2680DQAX0SPN Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
09-08-2026 15:25:55 100.000,00 320D608094P7U8R6  Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
09-08-2026 15:30:03 40.000,00 CT DEN:320T2680DR8CLD2U Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham
09-08-2026 15:32:00 50.000,00 320D60809U8MFLJS  Ung ho MS 2026.212 FT26222067889419
09-08-2026 16:07:21 100.000,00 320D60809H89BW0X  MS 2026208 be ho thanh phong
09-08-2026 16:08:53 100.000,00 320D608094Z7E37R  Ung ho MS 2026.208 be ho thanh phong FT26222753050770
09-08-2026 16:28:44 50.000,00 CT DEN:320T2680DTHV2C0E Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
09-08-2026 16:28:45 500.000,00 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
09-08-2026 17:01:01 30.000,00 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
09-08-2026 18:18:28 100.000,00 CT DEN:320T2680DXSS8QBA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
09-08-2026 18:28:33 20.000,00 CT DEN:320T2680DY62ZNVJ Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
09-08-2026 18:34:10 500.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
09-08-2026 18:35:44 300.000,00 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
09-08-2026 19:22:24 100.000,00 DANG THI HUONG Chuyen tien
09-08-2026 19:34:56 2.000.000,00 CT DEN:320T2680E0RR195B Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
09-08-2026 19:40:06 20.000,00 320D608094777HYC  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26222825634903
09-08-2026 20:04:37 300.000,00 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
09-08-2026 20:46:23 40.000,00 320D60809P9ERA2A  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-090826-20:46:23 6221ASCB02TDVA8Q
09-08-2026 20:48:40 200.000,00 MS 2026.208 ( ung ho be Ho Thanh Phong )
09-08-2026 20:49:48 200.000,00 MS 2026.204 ( ung ho gia dinh anh Lo Van Truong )
09-08-2026 20:52:07 200.000,00 320D60809SM5HF18  IBFT ung ho MS 2026208
09-08-2026 21:03:47 100.000,00 NGUYEN THI BINH chuyen tien ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong)
09-08-2026 21:12:50 100.000,00 CT DEN:320T2680E4K14RT6 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
09-08-2026 21:46:40 100.000,00 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
09-08-2026 21:47:13 100.000,00 Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
09-08-2026 21:47:38 100.000,00 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
09-08-2026 21:48:00 100.000,00 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
09-08-2026 21:49:13 100.000,00 Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
09-08-2026 21:49:37 100.000,00 Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
09-08-2026 21:49:58 100.000,00 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
09-08-2026 21:50:42 100.000,00 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
09-08-2026 21:51:41 100.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
09-08-2026 21:52:01 100.000,00 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
09-08-2026 22:01:30 100.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
09-08-2026 23:18:59 200.000,00 141500742974-0372770220-Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
10-08-2026 01:12:58 50.000,00 320D60809B9D9EAN  Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong; thoi gian GD:09/08/2026 23:27:59
10-08-2026 01:34:57 50.000,00 CT DEN:320T2680FZTE6CYH Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham; thoi gian GD:10/08/2026 00:21:14
10-08-2026 01:41:18 200.000,00 141505413089-0935792961-Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham; thoi gian GD:10/08/2026 00:43:18
10-08-2026 01:54:36 200.000,00 CT DEN:320T2680G3APV7CY Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong; thoi gian GD:10/08/2026 01:51:34
10-08-2026 02:52:40 50.000,00 ung ho MS 2026.212 (ung ho ba Dinh Thi Tham)
10-08-2026 06:45:29 100.000,00 CT DEN:320T2680GEQUSEB8 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
10-08-2026 06:54:21 500.000,00 320D60810M48N145  Ung ho MS 2026.205( ba Nguyen Thi Toai)
10-08-2026 08:20:59 30.000,00 Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
10-08-2026 08:25:31 50.000,00 ung ho ma so 2026.206
10-08-2026 08:26:10 50.000,00 ung ho ma so 2026.207
10-08-2026 08:27:21 50.000,00 ung ho ma so 2026.210
10-08-2026 08:27:49 50.000,00 ung ho ma so 2026.211
10-08-2026 08:28:09 50.000,00 ung ho ma so 2026.212
10-08-2026 08:28:38 50.000,00 ung ho ma so 2026.213
10-08-2026 08:29:27 200.000,00 320D608108DSWUQF  Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222706270572
10-08-2026 08:58:24 200.000,00 320D60810FV3TSC6  Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
10-08-2026 09:07:30 100.000,00 320D60810AQ68NZW  Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
10-08-2026 09:14:02 100.000,00 ung ho ms 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen)
10-08-2026 09:15:57 100.000,00 ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc)
10-08-2026 09:26:11 20.000,00 CT DEN:320T2680EZ1FMGUK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
10-08-2026 10:05:33 200.000,00 CT DEN:320T2680F0KEZNNK Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
10-08-2026 10:05:58 200.000,00 CT DEN:320T2680F0KZH949 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
10-08-2026 10:08:50 500.000,00 Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
10-08-2026 10:13:42 200.000,00 CT DEN:320T2680F0W6UYPK ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh
10-08-2026 11:04:47 100.000,00 CT DEN:320T2680F2VN6998 MBVCB.15506810901.041109.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
10-08-2026 12:57:17 50.000,00 320D60810UBGSNNA  Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222014982330
10-08-2026 13:17:37 100.000,00 320D60810QY405EJ  Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26222558664031
10-08-2026 13:23:59 100.000,00 320D608102FB65HT  Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
10-08-2026 13:24:35 50.000,00 CT DEN:320T2680F8A9MZSZ Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
10-08-2026 13:27:36 180.000,00 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
10-08-2026 13:44:29 300.000,00 CT DEN:320T2680F92K3UQX Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
10-08-2026 13:54:03 50.000,00 CT DEN:320T2680F9F6EHFP Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
10-08-2026 14:01:31 50.000,00 320D60810A39Z22S  Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26222830704574
10-08-2026 14:02:12 50.000,00 320D6081011S19T4  Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26222257496047
10-08-2026 14:18:49 100.000,00 CT DEN:320T2680FADWGHAG Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
10-08-2026 14:28:21 50.000,00 CT DEN:320T2680FASGPC4Q Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
10-08-2026 14:35:54 300.000,00 Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
10-08-2026 14:36:28 20.000,00 CT DEN:320T2680FB36ZZF6 Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
10-08-2026 15:02:34 100.000,00 320D60810XA6PJC0  Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26222735911652
10-08-2026 15:18:34 100.000,00 320D6081059CKJS2  Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
10-08-2026 15:45:10 100.000,00 320D60810GSQ9VVP  Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh-100826-15:45:10 6222ASCB02T6BGYV
10-08-2026 16:05:03 100.000,00 Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
10-08-2026 16:20:01 300.000,00 CT DEN:320T2680FF3Y5ZNR Vietinbank;110628136866;NGUYEN THI HAO chuyen tien ung ho chau ho thanh phong ms 2026 208
10-08-2026 16:23:16 150.000,00 320D60810KLB64W2  Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26222652778152
10-08-2026 16:32:05 200.000,00 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
10-08-2026 17:22:39 200.000,00 HUYNH THI KIM KHOA Chuyen tien
10-08-2026 17:24:52 30.000,00 LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho Ms 2026.213 (anh Ngu Van Manh)
10-08-2026 17:35:06 100.000,00 UNG HO MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh)
10-08-2026 18:43:34 100.000,00 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
10-08-2026 18:44:12 100.000,00 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
10-08-2026 19:28:44 200.000,00 UNG HO MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham)
10-08-2026 19:40:40 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.212 ( ba dinh thi tham )
10-08-2026 19:41:53 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.213 ( anh ng van manh  )
10-08-2026 20:47:58 100.000,00 ung ho ms 2026.209(bac si Ngo Van Chien)
10-08-2026 20:48:48 100.000,00 ung ho Ms 2026.196(ba Cao Thi Minh)
10-08-2026 20:49:41 100.000,00 ung ho Ms 2026.198(ong DINH BAT QUYEN)
10-08-2026 20:50:24 100.000,00 ung ho Ms 2026.195(em Nguyen Ngoc Anh)
10-08-2026 21:15:50 300.000,00 320D60810AB08V8S  Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
10-08-2026 21:17:22 300.000,00 320D608107UCEN94  Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
10-08-2026 21:25:27 100.000,00 320D60810XR1X90Q  Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
10-08-2026 21:39:29 150.000,00 Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
10-08-2026 22:43:05 50.000,00 320D60810URPLEJ6  Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham

Báo VietNamNet