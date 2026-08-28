10 ngày cuối tháng 7/2026, bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn hơn 1,8 tỷ đồngTrong 10 ngày cuối tháng 7/2026, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 1.802.239.172 đồng của các cá nhân và đơn vị giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo.
1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|01/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140259202935.20260801.140259202935-0397537486_Ung ho NCHCCCL Huong 0397537486
|01/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15383069749.ung ho MS2026. 202 ( ba Thanh va ba Hong).CT tu 0011004355317 PHAM THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|200.000,00
|Ung ho 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa)#SP#020097041508012249142026wqjV646288.5189.64064.224854
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15383024051.UNG HO MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15383009130.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15383001044.UNG HO MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097042208012235082026FCC9411845.5390.34561.223508
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15382910604.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0071005511922 LE THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097041508012226192026T9OM609928.5189.14017.222619
|01/08/2026
|100.000,00
|UNG HO NCHCCCL#SP#0200970422080122175820262PPW990452.5387.91499.221758
|01/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15382781817.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0081000680239 PHAM NGUYEN THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140255098738.20260801.140255098738-0938122191_Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01/08/2026
|1.800.000,00
|6213IBT1bJMALJUU.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Duy Khoa MS 2026 - 203 . Chuc con som hoi phuc.20260801.221009.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|01/08/2026
|50.000,00
|6213ORCOQ21QYNM6.uh ong Dinh Bat Quyen 2026.198.20260801.220757.0987078949.PHAN LAM BICH LUOM.970448
|01/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15382680320.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.203(em Nguyen Duy Khoa).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|50.000,00
|6213MCOBQ21QY18B.Ung ho ms2026.203 nguyen duy khoa.20260801.215123.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|01/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#02009704880801214933202697xy787529.5390.2294.214913
|01/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026 203 nguyen duy khoa#SP#0200970422080121473720268IH4846161.5389.95175.214738
|01/08/2026
|120.000,00
|MBVCB.15382313079.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0011004282703 PHAM THI NGOC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|200.000,00
|6213ASCB02TLS9AL.MS 2026.203 EM NGUYEN DUY KHOA-010826-21:25:55 6213ASCB02TLS9AL.20260801.212555.200776329.HUYNH THI THANH HANG.970416
|01/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15382188767.PHAM TRONG NAM chuyen tien ung ho MS 2026.203 Nguyen Duy Khoa.CT tu 0821000006700 PHAM TRONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|100.000,00
|6213IBT1iJHDJD68.Ung ho MS 2026196.20260801.204620.210143254.CHU VAN TUAN.970432
|01/08/2026
|200.000,00
|Giup Do MS 2026 202 Ba Thanh Ba Hong#SP#0200970415080120453520268iq8327163.5189.19145.204515
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15381541138.ung ho Ms 2026.203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0331000440562 TRAN MY THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208012032052026R1EC747609.5189.46900.203145
|01/08/2026
|50.000,00
|6213IBT1kCTQK8DM.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26215178108590.20260801.203125.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|01/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15381279388.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 1061924722 NGUYEN THI PHUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|300.000,00
|6213TPBVI2MS6VBZ.ung ho MS 2026.193 (anh Hoang Van Khanh).20260801.200531.83999799799.DAM PHAN THUY VI.970423
|01/08/2026
|200.000,00
|6213TPBVI2MS6UFL.ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260801.200306.83999799799.DAM PHAN THUY VI.970423
|01/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097042208012000172026SCYE514311.5389.67579.200018
|01/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#0200970422080119584920266KKK301818.5189.59464.195850
|01/08/2026
|100.000,00
|6213IBT1kCTQVKUN.Ms 2026 203 em Nguyen Duy Khoa FT26213100711180.20260801.195707.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|01/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097048808011955462026uf28415491.5388.40957.195546
|01/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15380856396.ung ho MS 2026.203 ( em Nguyen Duy Khoa ).CT tu 0121000896666 DANG THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|300.000,00
|6213SGTTH2CD8NW5.IBFT Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260801.195312.060246022308.VU VAN NGHE.970403
|01/08/2026
|5.000,00
|6213IBT1kCTQ2M6Q.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa FT26213872464150.20260801.194531.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|01/08/2026
|500.000,00
|6213VNIB02TLZNA7.Ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).20260801.194316.865605157.NGUYEN DONG HAI.970441
|01/08/2026
|100.000,00
|6213SGTTH2CDCN3T.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa.20260801.193911.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|01/08/2026
|5.000,00
|6213VNIB02TLTACT.ung ho MS 2026.203 ( em Nguyen Duy Khoa ).20260801.192719.812281212.GIANG MY LINH.970441
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15380404791.CHU THI THU ung ho ms 2026.203 (nguyen Duy Khoa).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|100.000,00
|6213IBT1kCLNRSEJ.Ung ho MS 2026.203 FT26213002994030.20260801.192653.19032719753019.VND-TGTT-PHAM THI THU THANH.970407
|01/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15380238089.ung ho nchcccl.CT tu 1035973578 TRAN GIA KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|50.000,00
|6213TPBVI2MSDYQ3.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).20260801.190641.36299688866.NGUYEN HUU THANG.970423
|01/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15380022454.Ung Ho MS 2026.203.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|50.000,00
|6213TPBVI2MSHPI8.Ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).20260801.190514.36299688866.NGUYEN HUU THANG.970423
|01/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#0200970488080119030820269km0208193.5389.27797.190308
|01/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#0200970488080119000920261zl3195757.5387.9788.190010
|01/08/2026
|50.000,00
|6213IBT1iJHS7W13.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260801.185906.0988962376.HO THI NGOC CHI.970432
|01/08/2026
|100.000,00
|6213IBT1kCLNGTGX.Ung ho MS 2026.203 FT26213904656051.20260801.185831.19034714350016.VND-TGTT-BUI THI PHUONG ANH.970407
|01/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15379882633.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|39.000,00
|6213IBT1kCLNATLQ.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26213992703992.20260801.185608.33396868689.VU THI HUE.970407
|01/08/2026
|200.000,00
|6213IBT1kCLN4YUP.Ung ho ms 2006.203 em Nguyen Duy Khoa FT26213580733377.20260801.185251.1818021983.NGUYEN MAI QUYEN.970407
|01/08/2026
|10.000,00
|6213IBT1kCLNYZ3F.ung ho ms 2026.203, em Nguyen Duy Khoa, chuc em va gia dinh binh an FT26213300614010.20260801.184632.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|01/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15379507536.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 1903252646 NGUYEN THI TAN NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|300.000,00
|6213IBT1kCLNIAKC.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26213958474451.20260801.183703.19034091608017.VND-TGTT-LE THI MY AN.970407
|01/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15379434716.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|200.000,00
|6213IBT1kCLNDGNF.ms2026.203 nguyen duy khoa FT26213547361345.20260801.183019.3355667779.CHAU THI BICH VAN.970407
|01/08/2026
|50.000,00
|6213ORCOQ21Y38M3.LOC HO TRO MS 2026.203 DUYKHOA.20260801.182934.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|01/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208011824592026QQNS563108.5387.87525.182459
|01/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15379246849.Ung ho MS 2026.203( em Nguyen Duy Khoa).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15379225880.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|300.000,00
|6213NAMAP2YC1PZT.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260801.181725.905131884000001.DINH TIEN SI.970428
|01/08/2026
|50.000,00
|6213TPBVI2MSS389.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260801.181559.00773850001.DO THI THUY LINH.970423
|01/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15379084619.Ung ho MS 2026.198( ong Dinh Bat Quyen).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|100.000,00
|6213TPBVI2MSSVJN.Ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).20260801.181401.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15379031488.MS 2026.203.CT tu 0611001782948 HOANG THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|5.000.000,00
|6213IBT1kCLRNAB5.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26213231639807.20260801.180905.626262.TRAN DO NGOC DIEP.970407
|01/08/2026
|30.000,00
|QR - Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097041508011808302026mkGy567704.5389.84995.180810
|01/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.203 Em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808011807272026valz961507.5387.79158.180727
|01/08/2026
|200.000,00
|6213IBT1kCLRXV3W.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26213271803310.20260801.180356.19025487070037.VND-TGTT-TRAN QUOC TUAN.970407
|01/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097040508011754562026MA6J069208.5189.95834.175456
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15378693670.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|200.000,00
|6213MSCBD2XRS8L4.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260801.175148.9399999688888.VU DUC DUY.970422
|01/08/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 203#SP#0200970422080117513020265ELX636274.5387.73724.175110
|01/08/2026
|100.000,00
|6213IBT1aWX6R2DX.Ung ho MS 2026203 Nguyen Duy Kha.20260801.174824.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
|01/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15378553797.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|200.000,00
|6213IBT1kCLRESVU.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26213772293003.20260801.174617.19037139668016.VND-TGTT-NGUYEN BICH NGOC.970407
|01/08/2026
|200.000,00
|6213IBT1kCLRKE4B.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.203 e Nguyen Duy Khoa FT26213736418631.20260801.174509.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|01/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208011743302026MLTJ117345.5390.20176.174311
|01/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097040508011743122026FEOW097987.5389.18149.174313
|01/08/2026
|50.000,00
|6213IBT1kCLR77BZ.Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa FT26213512856700.20260801.174253.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
|01/08/2026
|100.000,00
|6213IBT1kCLR4TEM.Ung ho MA 2026.203 em Nguyen Duy Khoa chuc em khoi benh khoe manh binh phuc tot FT26213097610400.20260801.173647.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407
|01/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097040508011736302026EPRX056464.5389.72623.173610
|01/08/2026
|200.000,00
|6213IBT1kCLRBLW6.Gia dinh Minh An ung ho MS 2026.203 Duy Khoa. Chuc em manh me som lanh benh. FT26213163649713.20260801.173433.19035157339019.VND-TGTT-DO MINH ANH.970407
|01/08/2026
|200.000,00
|6213IBT1kCLRBU1P.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26213717725722.20260801.173339.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|01/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15378197218.Ung ho MS 2026.203 ( em Nguyen Duy Khoa ).CT tu 1017638096 NGUYEN MINH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15378182346.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0011004004538 NGUYEN NGAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208011728132026LROE158202.5189.18229.172758
|01/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808011727192026vw7w768248.5389.12476.172720
|01/08/2026
|100.000,00
|Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808011727152026u7ea767854.5388.12266.172655
|01/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208011724572026V73H436448.5388.97307.172437
|01/08/2026
|50.000,00
|6213IBT1iJHS995N.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260801.172405.0335903736.LE ANH QUAN.970432
|01/08/2026
|100.000,00
|6213IBT1iJHS2RLE.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260801.172242.129292032.PHAM THAI VIET.970432
|01/08/2026
|100.000,00
|6213TPBVI2MSG7VC.ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).20260801.172059.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
|01/08/2026
|300.000,00
|6213IBT1kCLRMRJS.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26213002819070.20260801.171924.19031819031014.VND-TGTT-PHAM THI THUY LINH.970407
|01/08/2026
|100.000,00
|6213IBT1kCLRM356.Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa FT26213258123502.20260801.171917.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|01/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808011718342026am4i725436.5388.53908.171834
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15377987550.Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15377981799.Ung ho MS 2026.203 (Nguyen Duy Khoa).CT tu 0441000747270 QUACH KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15377973174.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15377968510.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 1042067042 HOANG DINH HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|50.000,00
|6213ASCB02T27R5Z.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa-010826-17:17:03 6213ASCB02T27R5Z.20260801.171703.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15377965905.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15377957918.Ung ho MS 2026186 anh Trinh Quoc Bao.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15377945748.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15377939625.Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208011715212026WZV4133405.5390.32730.171522
|01/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15377926741.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.203 EM NGUYEN DUY KHOA.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|100.000,00
|6213IBT1kCLRVQIR.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26213428065272.20260801.171504.19039687758018.VND-TGTT-LE XUAN KHOA.970407
|01/08/2026
|200.000,00
|6213IBT1kCLRDRKM.Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa FT26213672615616.20260801.171457.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15377898481.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15377895065.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|100.000,00
|6213SGTTH2CHPLGN.IBFT Ung ho MS 2026.203 - em Nguyen Duy Khoa.20260801.171258.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15377881455.Ung ho MS 2026183 gia dinh chi Nguyen Thi Yen.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140208037788.20260801.140208037788-0902498898_Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01/08/2026
|200.000,00
|6213IBT1kCLRSFK3.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26213627237944.20260801.171231.19038270037011.VND-TGTT-NGUYEN LE HUNG SON.970407
|01/08/2026
|300.000,00
|MS.2026.203 Em Nguyen Duy Khoa#SP#0200970422080117114120262FCQ458464.5387.9094.171142
|01/08/2026
|200.000,00
|6213SHBAP2YMPNMP.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260801.171123.0946165198.PHAM THI HOA.970443
|01/08/2026
|239.000,00
|MBVCB.15377460380.NNC ung ho MS2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808011642142026t8in561083.5388.21866.164214
|01/08/2026
|200.000,00
|MS 2026.203#SP#020097042208011624322026G737225428.5387.18637.162432
|01/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15377047418.UNG HO MS 2026.203( EM NGUYEN DUY KHOA).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.193 Anh Hoang Van Khanh#SP#020097048808011612372026y7vq446180.5389.51111.161237
|01/08/2026
|100.000,00
|6213IBT1kCLXVV4A.ung ho ms 2026-198 ong dinh bat quyen FT26213882687670.20260801.154806.19035561204011.VND-TGTT-LE THI LAN PHUONG.970407
|01/08/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808011535522026typq317983.5389.51277.153532
|01/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097048808011533522026uwl2311435.5390.41620.153352
|01/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15376159608.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15376124735.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|200.000,00
|6213IBT1iJH9G8KJ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260801.145506.251557168.NGUYEN THI PHUONG HUYEN.970432
|01/08/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208011444122026RAX9398465.5389.95543.144412
|01/08/2026
|1.000.000,00
|6213ASCB02T2FZUV.TRAN QUANG NAM GIA LAI CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.203 EM NGUYEN DUY KHOA-010826-14:12:16 6213ASCB02T2FZUV.20260801.141216.4328731.TRAN QUANG NAM.970416
|01/08/2026
|100.000,00
|6213IBT1kCL3U5N8.Ung ho MS 2026.198 - ong Dinh Bat Quyen FT26213809061875.20260801.141009.19036991253012.VND-TGTT-NGHIEM THI HO PHUONG.970407
|01/08/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808011350572026gxwb022856.5387.58277.135057
|01/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808011346542026bbid013203.5387.39994.134654
|01/08/2026
|100.000,00
|6213ASCB02T282AE.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa-010826-13:31:52 6213ASCB02T282AE.20260801.133152.6953868.NGUYEN HONG QUAN.970416
|01/08/2026
|50.000,00
|6213IBT1kCLFR8JD.Uhct nhu chua he co cuoc chia ly FT26213659000816.20260801.131418.3163179686.NGUYEN TAY NGUYEN.970407
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15374253019.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 1067803791 DO VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|100.000,00
|6213TPBVI2MSQSKK.Ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).20260801.121111.00240431001.DOAN TRUONG GIANG.970423
|01/08/2026
|500.000,00
|6213ASCB02J5PXUF.MS 2026.201-010826-12:06:25 6213ASCB02J5PXUF.20260801.120625.17365607.LE THI HONG PHU.970416
|01/08/2026
|500.000,00
|6213ASCB02T22XPA.MS 2026.203-010826-12:05:31 6213ASCB02T22XPA.20260801.120531.17365607.LE THI HONG PHU.970416
|01/08/2026
|100.000,00
|6213IBT1iJH2RI4E.ung ho ma so 2026 203 NGUYEN DUY KHOA.20260801.114117.247529918.LE THI HOA.970432
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15373373981.Ung ho MS 2026.202 ( ba Thanh va ba Hong).CT tu 9965743898 NGUYEN THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140163014636.20260801.140163014636-0919830872_Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.203-em Nguyen Duy Khoa#SP#020097040508011124502026CUK2005767.5387.20486.112450
|01/08/2026
|5.660,00
|6213IBT1kCLTZ4GU.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong FT26213995508255.20260801.111449.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|01/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097040508011101152026JD8D091007.5189.83098.110115
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15372853856.GM UNG HO MS 2026.203( em nguyen duy khoa), chuc em khoi benh.CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|500.000,00
|6213SGTTH2CH81N3.IBFT Ung ho MS 2026.203 Nguyen Duy Khoa.20260801.104748.060979975167.LUONG VU DUC HUY.970403
|01/08/2026
|10.000,00
|6213IBT1cJMWLU7G.Ung ho MS 2026.196 (ba Cao Thi Minh).20260801.104311.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|01/08/2026
|100.000,00
|6213NBVAF2YMBGS6.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260801.104149.100982506169.VUONG TIEN DUNG.970419
|01/08/2026
|20.000,00
|6213IBT1cJMWL8C6.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).20260801.104006.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|01/08/2026
|200.000,00
|6213IBT1iJH2EK7F.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260801.103831.219168616.NGO THUY TRANG.970432
|01/08/2026
|10.000,00
|6213IBT1cJMWLMTT.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260801.103739.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|01/08/2026
|10.000,00
|6213IBT1cJMWLVR6.Ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).20260801.103544.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15372485022.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|10.000,00
|6213IBT1cJMWLV9L.Ung ho MS 2026.200 (ong Vi Duc Phong).20260801.103412.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15372453113.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|10.000,00
|6213IBT1cJMWLDKM.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).20260801.103301.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15372444078.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|20.000,00
|6213IBT1cJMWLSXB.Ung ho MS 2026.202 (ba Thanh va ba Hong).20260801.103139.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15372419661.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15372419053.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0081001214412 HUYNH GIA NGHIA BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15372406688.Chuyen tien ung ho ms 2026 203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/08/2026
|10.000,00
|6213IBT1cJMWL9NW.Ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).20260801.102944.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15372394595.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15372374831.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15372355013.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|500.000,00
|6213MCOBQ21LP7VW.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260801.102506.03401016541719.NGUYEN VAN HIEN.970426
|01/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140153438936.20260801.140153438936-0379555878_PHAM THI TIEU BANG Ung ho NCCCL 0379555877
|01/08/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097040508011020212026TM24083301.5390.55024.102021
|01/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#0200970415080110163220268yGi695414.5387.34297.101632
|01/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097042208011006312026SE71470967.5390.79175.100632
|01/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15371970772.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15371851288.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 9988586968 PHAM ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15371815380.ung ho MS 2026.218.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15371802879.ung ho MS 2026.217.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15371792467.ung ho MS 2026.216.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15371779478.Ung ho MS 2026175 anh Luong Van Vien.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|100.000,00
|6213IBT1iJH2BWWV.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260801.094610.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|01/08/2026
|100.000,00
|6213IBT1iJH2538W.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260801.094509.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|01/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097040508010938062026FKYC064916.5389.30722.093751
|01/08/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097048808010925222026ej1i144622.5189.70069.092522
|01/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15371476148.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15371424730.PHAN THANH HONG THAO chuyen tien ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1044265650 PHAN THANH HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15371352227.Ung ho MS 2026.202 ( ba Thanh va ba Hong).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|30.000,00
|6213IBT1kCLL86RA.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26213115370486.20260801.090828.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|01/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040508010856512026PE6V063629.5390.50176.085651
|01/08/2026
|10.000,00
|6213TPBVI2MXHLDV.quyen gop.20260801.084546.01572346001.VO THANH PHU.970423
|01/08/2026
|8.566,00
|6213IBT1kCLHRH8I.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son FT26213715896854.20260801.082719.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|01/08/2026
|100.000,00
|6213IBT1iJH29D3J.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.20260801.082100.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|01/08/2026
|10.000,00
|6213IBT1aWXEEIEE.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.193 (Anh Hoang Van Khanh).20260801.081805.0339306897.VU DUC TU.970437
|01/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15370577965.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#0200970405080108152520266AXB080409.5388.1308.081525
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15370555797.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0071001612806 LE THUY BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|300.000,00
|NGUYEN THI NGOC ANH Chuyen tien Ung ho MS 2026.199 em Trinh Cao Bach#SP#020097048808010809312026fkpv885688.5389.82600.080916
|01/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15370174774.ms 2026.195(em nguyen ngoc anh).CT tu 1011000638794 HUYNH TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15370124513.MS2026.192.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|30.000,00
|6213MSCBD2XJKUV3.MS 2026 201.20260801.073755.0985745866.NGUYEN THANH HAI.970422
|01/08/2026
|100.000,00
|6213ASCB02J51RU5.UNG HO LAN 2 MS 2026 201 EM MUA A SON-010826-07:30:21 6213ASCB02J51RU5.20260801.073021.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|01/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15369970798.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|200.000,00
|6213IBT1kCLH8ZG8.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26213067410022.20260801.071310.19028891132010.VND-TGTT-NGUYEN XUAN THANG.970407
|01/08/2026
|15.678,00
|MBVCB.15369669635.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.197.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|300.000,00
|LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho ms 2026 196 ba Cao Thi Minh#SP#020097048808010641332026jx1q637619.5388.35195.064133
|01/08/2026
|300.000,00
|LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho ms 2026 197 Thuan An va Linh chi#SP#02009704880801064026202616rx635221.5389.33124.064007
|01/08/2026
|300.000,00
|LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho ms 2026 198 ong Bat Quyen#SP#020097048808010639402026n16q633620.5389.31316.063940
|01/08/2026
|300.000,00
|LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho ms 2026 199 anh Trinh cao bach#SP#020097048808010638532026erbp632025.5387.29424.063853
|01/08/2026
|300.000,00
|LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho ms 2026 200 ong Phong#SP#020097048808010638022026ao7n630301.5390.27620.063802
|01/08/2026
|300.000,00
|LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho ms 2026 201 em Son#SP#0200970488080106372020261y4y628927.5388.25960.063721
|01/08/2026
|300.000,00
|LE THI HOAI THANH Chuyen tien ung ho ms 2026 202 ba Thanh va ba Hong#SP#0200970488080106362020268q2h626917.5389.24820.063620
|01/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15369408370.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097048808010456352026gqlo546443.5387.33342.045615
|01/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15368967616.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 1016960560 NGUYEN KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/08/2026
|10.000,00
|6213TPBVI2MXG1CL.UHMS 2026.202 Mong GD Nguyen Thi Thanh,Nguyen Thi Hong an lac gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260801.020220.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|01/08/2026
|50.000,00
|6213IBT1kCLZZUYB.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong FT26213153942180.20260801.004156.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|01/08/2026
|100.000,00
|6213IBT1kCLZKMW6.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong FT26213307837311.20260801.000447.19033091457012.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY LINH.970407
|02/08/2026
|100.000,00
|6214IBT1kCTIZ1T6.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26215771467754.20260802.224813.19073695118013.VND-TGTT-NGUYEN KIEU TRANG.970407
|02/08/2026
|100.000,00
|6214IBT1kCTIK8GU.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215190297692.20260802.223238.19038286309011.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|02/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15397439247.UNG HO MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15397421590.Ung ho NCHCCCL Phan Ngoc Phi 0989352675.CT tu 0251001108030 PHAN NGOC PHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140414070307.20260802.140414070307-0908818232_Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|02/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15397378141.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|300.000,00
|6214SHBAP2YFG41S.NGUYEN DUC BACH chuyen tien.20260802.220214.1010547617.NGUYEN DUC BACH.970443
|02/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#0200970488080221545020262poo246604.5189.20997.215434
|02/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#0200970405080221493920263991085722.5189.4608.214939
|02/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15397059612.NGUYEN DUC SANG ung ho NCHCCCL 0395714993.CT tu 0351001189353 NGUYEN DUC SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15397029782.UH MS 2026.204 - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15397003364.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 1021422330 NGUYEN QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|100.000,00
|6214IBT1kCTID2V6.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215935901709.20260802.213333.19026953201011.VND-TGTT-VU HOAI LINH.970407
|02/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.204#SP#020097048808022131432026q6n4190916.5189.37754.213127
|02/08/2026
|30.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097040508022124412026COJ7013923.5388.9618.212421
|02/08/2026
|100.000,00
|6214IBT1aWXLE6B5.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.204 anh lo van truong.20260802.212024.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|02/08/2026
|200.000,00
|6214IBT1kCTIJQ4Y.Ung ho ms 2026.204 gia dinh anh lo van truong FT26215380407162.20260802.211336.19036175025011.TKTT-VND-TRAN VU.970407
|02/08/2026
|100.000,00
|6214IBT1kCTIWKZG.ung ho MS 2026.204 FT26215883797065.20260802.211230.19032617409011.VND-TGTT-DUONG NGUYEN QUANG AN.970407
|02/08/2026
|200.000,00
|6214IBT1iJHINJL6.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260802.211009.213788884.NGUYEN THI THUY DUONG.970432
|02/08/2026
|1.200.000,00
|6214IBT1iJHIR24S.Ung ho MS 2026 - 185- 186- 187.20260802.210310.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|02/08/2026
|1.200.000,00
|6214IBT1iJHIRQXR.Ung ho MS 2026 - 182- 183- 184.20260802.210211.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|02/08/2026
|1.200.000,00
|6214IBT1iJHIXTD4.Ung ho MS 2026 - 179 - 180- 191.20260802.210044.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|02/08/2026
|20.000,00
|6214VNIB02TAWQFR.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260802.205449.345825555.DINH KHANH LINH.970441
|02/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097048808022050242026jk6q067098.5387.56058.205024
|02/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15396322878.giup MS 2026. 203 (Nguyen Duy Khoa).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|1.000.000,00
|6214IBT1iJHIF4GY.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260802.204406.0901134886.NGO NGOC CUONG.970432
|02/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15396241247.Ung ho MS 2026.203( em Nguyen Duy Khoa).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|20.000,00
|LE THI VEN.Uh.Ms2029.199 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048808022040342026koge034123.5389.7685.204014
|02/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808022040082026l0v9032712.5189.5627.204008
|02/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15396196979.ms2026.203.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI BICH HUONG chuyen tien ung ho ms2026.203 em nguyen duy khoa#SP#020097040508022012562026OYNE030683.5189.63323.201256
|02/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15395563614.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0851000020308 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808021939462026mif8812976.5189.79127.193946
|02/08/2026
|10.000,00
|6214IBT1aWXLP4UD.VU DUC TU Ung ho MS 2026,195 (Em Nguyen Ngoc Anh).20260802.192131.0339306897.VU DUC TU.970437
|02/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#020097048808021800012026em76392521.5389.85649.180001
|02/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097048808021759082026bche388512.5189.80281.175908
|02/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808021758312026caor385700.5388.76524.175831
|02/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097048808021757512026snej382655.5387.71842.175731
|02/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15393293341.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 1014762834 TRUONG THI THANH UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15392795713.TUONG DUNG ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15392774827.TUONG DUNG ung ho MS 2026.202 (ba Thanh va ba Hong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15392751165.TUONG DUNG ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15392722586.TUONG DUNG ung ho MS 2026.199 (anh Trinh Cao Bach).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15392706161.TUONG DUNG ung ho MS 2026.200 (ong Vi Duc Phong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15392685593.TUONG DUNG ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15392665325.TUONG DUNG ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#0200970415080216433120269KrM155105.5189.13868.164311
|02/08/2026
|6.000.000,00
|6214IBT1bJMARKQ3.Quyen gop hoac tu thien Ung ho 2 trieu VND cho moi truong hop: MS 2026.192 (em Dang Tuan Anh), MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen), MS 2026.195 (em Nguyen Ngoc Anh).20260802.164220.090330507041.NGUYEN DINH MINH TAM.458761
|02/08/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140357915916.20260802.140357915916-0902498898_Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|02/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15391524063.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 7909290796 NGUYEN NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15391483336.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15391459114.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|300.000,00
|6214ASCB02TQVPJG.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh-020826-16:04:07 6214ASCB02TQVPJG.20260802.160407.88123458888.LE THI LE NGAN.970416
|02/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15391361874.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0071000965194 VO NGOC DIEM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|200.000,00
|6214IBT1kCTS832E.MS 2026.204 FT26215718390063.20260802.154534.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|02/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#02009704880802153655202625sd792483.5390.56610.153656
|02/08/2026
|100.000,00
|6214TPBVI2M957DY.Ung ho MS 2026.204 Lo Van Truong.20260802.152639.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|02/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208021525272026RW8C181413.5387.129.152527
|02/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140351505250.20260802.140351505250-0973192724_Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
|02/08/2026
|200.000,00
|6214IBT1iJHM52KF.Ung ho MS 2026204 anh Lo Van Truong.20260802.152122.68181019968.LE THI ANH.970432
|02/08/2026
|200.000,00
|6214IBT1iJHM5WEC.Ung ho Ms 2026202 Ba Thanh va ba Hong.20260802.152018.68181019968.LE THI ANH.970432
|02/08/2026
|200.000,00
|6214IBT1iJHMYRW3.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260802.151922.68181019968.LE THI ANH.970432
|02/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15390646623.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15390643861.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|1.800.000,00
|6214IBT1bJMAXZ6L.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Chu Thuc Hung MS 2026 - 190 . Chuc con som hoi phuc.20260802.145010.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|02/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.203 Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208021446552026BQ2E144409.5388.22854.144655
|02/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15390286670.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0401001426378 SANO MASAYOSHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|100.000,00
|6214TPBVI2M97GCV.ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).20260802.143233.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
|02/08/2026
|300.000,00
|6214ASCB02TQZW9C.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong-020826-14:28:48 6214ASCB02TQZW9C.20260802.142848.257064779.BUI THI HOANG OANH.970416
|02/08/2026
|100.000,00
|6214ASCB02TQT2GZ.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI HOANG TRANG 0765132477-020826-14:10:38 6214ASCB02TQT2GZ.20260802.141038.31913677.LE CONG MINH.970416
|02/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15390039382.Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808021353242026hmqe506602.5387.3912.135304
|02/08/2026
|10.000,00
|6214IBT1aWXH77C8.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,194 (Anh Bui Anh Dung).20260802.134121.0339306897.VU DUC TU.970437
|02/08/2026
|500.000,00
|6214ASCB02TQMGLQ.UNG HO MS 2026.204 GIA DINH ANH LO VAN TRUONG-020826-13:39:42 6214ASCB02TQMGLQ.20260802.133943.10361437.LE XUAN VINH.970416
|02/08/2026
|50.000,00
|6214ASCB02TQMMV5.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong-020826-13:34:49 6214ASCB02TQMMV5.20260802.133449.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|02/08/2026
|50.000,00
|6214ASCB02TQ8AI5.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa-020826-13:34:10 6214ASCB02TQ8AI5.20260802.133411.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|02/08/2026
|200.000,00
|6214IBT1kCT98QHD.Ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong FT26215002768340.20260802.133320.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|02/08/2026
|300.000,00
|6214SGTTH2CIFUPT.IBFT Ung ho MS 2026.203.20260802.132506.060005542981.NGUYEN HOANG TRANG.970403
|02/08/2026
|200.000,00
|6214IBT1kCT9DXAY.Ung ho MS 2026.191 em Tran Minh Duc FT26215378080330.20260802.132041.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|02/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208021316192026SG69923137.5390.61282.131559
|02/08/2026
|50.000,00
|6214SGTTH2CI866V.IBFT ungho2026.204.20260802.131223.050086086597.TRUONG THI KIM HUE.970403
|02/08/2026
|500.000,00
|6214MCOBQ21QDBP2.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260802.130700.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426
|02/08/2026
|500.000,00
|6214MCOBQ21QDBXR.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260802.130636.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426
|02/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15389360384.MS 2026.204-mong gd anh Lo Van Truong som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.191. Mong phep mau den con Tran minh duc#SP#0200970488080213022820260h5q391063.5387.6393.130209
|02/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15389147895.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15389138131.Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 0341007103216 HOANG THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040508021245292026O8SB088252.5390.34557.124529
|02/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh#SP#020097040508021241092026PWZU075052.5389.15301.124109
|02/08/2026
|500.000,00
|6214IBT1kCT2RPM3.DAO THI LE THU ung ho em Chu Thuc Hung , Ms 2026.19 FT26215419917604.20260802.124031.10520002713014.VND-TGTT-DAO THI LE THU.970407
|02/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026187 ba Dinh Thi Thu#SP#02009704050802123857202639IQ068290.5390.6298.123837
|02/08/2026
|200.000,00
|6214WBVNP2Y8WP63.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260802.123810.104000939110.NGUYEN VAN NHIET.970412
|02/08/2026
|500.000,00
|6214IBT1kCT23JT2.DAO THI LE THU ung ho gd ba Cao thi Minh MS2016.196 FT26215167371054.20260802.123212.10520002713014.VND-TGTT-DAO THI LE THU.970407
|02/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#0200970405080212310520261OXA043218.5390.70316.123105
|02/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#0200970422080212310320263R72515154.5389.70227.123103
|02/08/2026
|100.000,00
|6214SGTTH2CIMSJV.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260802.122856.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|02/08/2026
|300.000,00
|6214ASCB02TQLZY6.MS 2026.204 ANH LO VAN TRUONG-020826-12:26:57 6214ASCB02TQLZY6.20260802.122658.200776329.HUYNH THI THANH HANG.970416
|02/08/2026
|100.000,00
|6214IBT1iJHVXISL.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260802.121305.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|02/08/2026
|100.000,00
|6214IBT1iJHVXSPQ.DAO DUC VINH chuyen tien.20260802.121207.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|02/08/2026
|50.000,00
|6214IBT1kCT2EBGD.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215210897409.20260802.121039.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|02/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15388632154.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097048808021158372026vrg9215779.5390.11328.115838
|02/08/2026
|50.000,00
|6214SGTTH2CIBNWD.IBFT LTAT - NCHCCCL.20260802.115733.040078733881.LE THI AN THUY.970403
|02/08/2026
|100.000,00
|6214SGTTH2CIB3HC.IBFT Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260802.115637.040078733881.LE THI AN THUY.970403
|02/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15388468826.ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 0081000858817 HUYNH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15388432273.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 3719918888 TRAN THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|200.000,00
|6214IBT1kCT25RGP.UH ma so 2026.204 A Lo Van Truong FT26215821750068.20260802.115027.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
|02/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15388298687.ms2026.204.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15388192302.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15388194404.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|300.000,00
|6214IBT1kCT2M6KE.HOANG THI PHUONG THAO chuyen ung ho ms 2006.204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215200483032.20260802.113200.19029706421016.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG THAO.970407
|02/08/2026
|2.000,00
|6214IBT1fJ9S7ATD.Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).20260802.112821.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|02/08/2026
|50.000,00
|TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097048808021126182026tvk7105063.5387.38814.112618
|02/08/2026
|5.660,00
|6214IBT1kCT2269K.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215620844535.20260802.111741.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|02/08/2026
|50.000,00
|6214IBT1kCT22DHP.NGUYEN THI HOA chuyen FT26215547882983.20260802.111624.19035912742015.NGUYEN THI HOA.970407
|02/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15387745097.Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|200.000,00
|6214IBT1aWXHI6IS.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260802.110122.068704070163451.LE QUANG DINH.970437
|02/08/2026
|500.000,00
|UNG HO NCHCCCL#SP#020097042208021059002026WJUG297314.5390.89753.105840
|02/08/2026
|30.000,00
|6214IBT1kCTCRVD2.2026.204 Lo Van Truong FT26215200498089.20260802.105656.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|02/08/2026
|100.000,00
|6214SGTTH2CILI9J.IBFT Ung ho MS 2026.204 - anh Lo Van Truong.20260802.105114.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|02/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15387509843.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.202.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|200.000,00
|6214IBT1kCTCFLE9.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26215406576506.20260802.105010.19027176755012.VND-TGTT-DINH THI THU.970407
|02/08/2026
|200.000,00
|6214IBT1kCTCFPJN.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215400034659.20260802.104905.19027176755012.VND-TGTT-DINH THI THU.970407
|02/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15387458753.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.201.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|50.000,00
|6214IBT1kCTCL3ER.Ung ho MS 2026.204 anh Lo Van Truong FT26215239083700.20260802.104456.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|02/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208021044122026K95B298704.5389.9134.104352
|02/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208021042462026EOO5728997.5389.1584.104247
|02/08/2026
|100.000,00
|Ug ho MS 2026. 204 (gia dinh anh Lo Van Truong)#SP#020097041508021041312026dYaS828167.5189.95212.104132
|02/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15387333275.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0311000669473 LE QUY TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208021036352026Q8AW669038.5387.68160.103636
|02/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097040508021036202026OWBO047173.5189.65571.103621
|02/08/2026
|200.000,00
|6214IBT1kCTC6EA7.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215315296616.20260802.103611.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407
|02/08/2026
|200.000,00
|6214IBT1kCTCEXS5.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215690037624.20260802.103406.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
|02/08/2026
|500.000,00
|6214IBT1kCTCE14B.Ung ho MS 2026.204 Gia dinh anh Lo Van Truong FT26215902970133.20260802.103152.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
|02/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097048808021031172026yqjb896902.5390.39348.103117
|02/08/2026
|100.000,00
|6214IBT1kCTCKECK.Ung ho MS2026.204 anh Lo Van Truong FT26215705360711.20260802.103043.19034714350016.VND-TGTT-BUI THI PHUONG ANH.970407
|02/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15387180922.LE THI THUY chuyen tien MS2026.204.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|200.000,00
|6214IBT1kCTCAT83.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215705328950.20260802.102300.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
|02/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097048808021022042026ba6e860450.5189.89128.102205
|02/08/2026
|50.000,00
|6214ORCOQ21QG4KJ.LOC HO TRO MS 2026.204 LOVANTRUONG.20260802.102159.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|02/08/2026
|55.555,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140311814927.20260802.140311814927-0902984994_Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|02/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140311794330.20260802.140311794330-0938122191_Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|02/08/2026
|200.000,00
|6214IBT1iJHVBVJT.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 204 LO VAN TRUONG.20260802.102011.247529918.LE THI HOA.970432
|02/08/2026
|15.000,00
|6214IBT1iJHVB9WN.tu thien.20260802.101931.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|02/08/2026
|100.000,00
|6214TPBVI2M9GUXJ.Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).20260802.101930.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|02/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15387021008.LE DINH NGHIA NAM chuyen tien Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son).CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.204 Gia dinh Anh Lo Van Truong#SP#020097048808021018432026upiu846943.5388.71028.101843
|02/08/2026
|10.000,00
|6214IBT1kCTC4C61.ung ho ms 2026.204, gia dinh anh Lo Van Truong, chuc anh va gia dinh binh an FT26215256759011.20260802.101822.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|02/08/2026
|150.000,00
|6214IBT1aWXHD9MA.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260802.101804.106704070013237.DINH ANH NHAT.970437
|02/08/2026
|50.000,00
|6214IBT1kCTCBGU4.Ung ho MS 2026.204 anh Lo Van Truong FT26215203076618.20260802.101654.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
|02/08/2026
|300.000,00
|6214IBT1kCTCBGSS.Ung ho MS 226.204 gd anh Lo Van Truong FT26215805342706.20260802.101654.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|02/08/2026
|20.000,00
|6214IBT1iJHV56N3.chau ha tung chau nam phong tu thien.20260802.101613.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|02/08/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#0200970422080210152820268HHG743797.5389.53646.101508
|02/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15386953533.LE DINH NGHIA NAM chuyen tien Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|700.000,00
|6214IBT1bJMAFK7H.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260802.101253.00028888.LAM THANH VO.970427
|02/08/2026
|500.000,00
|6214ASCB02TYS7YN.UNG HO MS 2026.199 ANH TRINH CAO BACH-020826-10:07:09 6214ASCB02TYS7YN.20260802.100710.235335678.NGUYEN VAN DUNG.970416
|02/08/2026
|100.000,00
|6214IBT1kCTC84NB.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215256707188.20260802.100319.19025553376010.VND-TGTT-VU TAM.970407
|02/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15386732467.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 1032862707 PHAM THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|5.000,00
|6214IBT1kCTCIB6E.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215650138020.20260802.100031.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|02/08/2026
|500.000,00
|6214IBT1kCTCDXEC.Ung ho gd a Truong FT26215400960240.20260802.095334.7931377352.LE THI NGOC HAO.970407
|02/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15386588630.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15386526463.ung ho ms 2026.204 .CT tu 9243070679 LE VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|300.000,00
|6214IBT1aWXHCAFC.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260802.093534.069704070006277.NGO VAN SON.970437
|02/08/2026
|300.000,00
|6214IBT1aWXHCPQR.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260802.093335.069704070006277.NGO VAN SON.970437
|02/08/2026
|30.000,00
|6214VNIB02TYKSMN.Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).20260802.093127.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|02/08/2026
|50.000,00
|6214IBT1kCT1NUXG.MS 2026.204 FT26215875947306.20260802.092802.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|02/08/2026
|100.000,00
|6214TPBVI2M9URFZ.Ung ho Ms 2026.204 ( gia dinh anh Lo Van Truong).20260802.092549.78783623999.NGUYEN THI HOA.970423
|02/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15386096318.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.203( em Nguyen Duy Khoa) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|200.000,00
|6214MSCBD2XWGSPD.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260802.091236.1300182193333.TRAN THANH NGUYEN.970422
|02/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15385819157.Chuyen tien ung ho.CT tu 0061001010535 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/08/2026
|5.660,00
|6214IBT1kCT174K3.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa FT26215026928406.20260802.085439.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|02/08/2026
|300.000,00
|6214VNIB02TYUZ5E.Ung ho MS2026.198( ong Dinh Bat Quyen).20260802.084429.182910999.NGUYEN PHUONG ANH.970441
|02/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15385528319.ung ho MS 2026.221.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15385519976.ung ho MS 2026.220.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15385513604.ung ho MS 2026.219.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|300.000,00
|6214IBT1kCT1B2CZ.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26215379907734.20260802.084123.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|02/08/2026
|100.000,00
|6214IBT1kCT1PS4F.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26215211480906.20260802.083213.19039727462011.VND-TGTT-NGUYEN THI VIET TRINH.970407
|02/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097048808020831332026rame422933.5388.74944.083133
|02/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208020827392026U0CU823063.5387.61497.082720
|02/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15385306133.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0491001824592 LE THI THUY DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208020825322026OSJU632186.5388.53894.082533
|02/08/2026
|200.000,00
|NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho MS 2026. 202 ba Thanh va Hong#SP#0200970415080208245320261fb0290512.5389.51484.082453
|02/08/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808020824022026bzkk395732.5389.47853.082342
|02/08/2026
|100.000,00
|NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho MS 2026. 203 e Nguyen Duy Khoa#SP#020097041508020823292026x7aI286154.5389.46766.082329
|02/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208020820482026JCTA281895.5189.37341.082049
|02/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208020820162026SPQ6909654.5389.35198.082016
|02/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15385163410.Chia se den nhung gia dinh bat hanh.CT tu 1968107940 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/08/2026
|100.000,00
|6214ASCB02TYZKMZ.UNG HO MS 2026 204 GIA DINH ANH LO VAN TRUONG-020826-08:08:03 6214ASCB02TYZKMZ.20260802.080804.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|02/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15385012010.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15384966045.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#0200970405080207592720264SK4011499.5390.64698.075927
|02/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15384808897.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097048808020749122026ql07278700.5387.33574.074912
|02/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15384677976.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|200.000,00
|6214TPBVI2M9JUGY.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260802.073508.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
|02/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208020732332026LQZA453115.5388.85672.073234
|02/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.204-gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097040508020650582026QV1F025429.5390.86720.065058
|02/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15384191505.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0261003454961 NGUYEN THI THU LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15384106050.Chuyen tien ung ho ms 2026 204 anh Lo Van Truong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15384048831.ung ho MS 2026.199 (Trinh Cao Bach).CT tu 0011004352942 CHU THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa)#SP#020097041508020618022026WebZ863196.5387.31865.061747
|02/08/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808020537192026zimh036115.5389.95226.053659
|02/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208020306212026DCF1897719.5389.50040.030621
|02/08/2026
|150.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097040508020157452026QY7Z039868.5387.28488.015746
|02/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040508020155282026FXJU039466.5388.29365.015528
|02/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#0200970422080201120320260R79893141.5390.9490.011204
|02/08/2026
|10.000,00
|6214TPBVI2M916E9.UHMS 2026.203 Mong em Nguyen Duy Khoa benh chuyen bien tot,GD an lac gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260802.002537.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|02/08/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808020001452026ebgo960179.5189.59720.000145
|02/08/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422080123301420262RCR642204.5189.26979.232954
|02/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong#SP#020097042208012319312026H5YP145879.5387.14109.231932
|02/08/2026
|50.000,00
|6213ABBKP2YC9A5Q.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260801.230918.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|03/08/2026
|50.000,00
|MS 2026.204#SP#020097042208032256572026YN8M858832.5387.44083.225658
|03/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140576499738.20260803.140576499738-0973192724_Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|03/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15412411516.Ung ho MS 2026.205 (Ba Nguyen Thi Toai).CT tu 0301000408901 PHAM THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|100.000,00
|6215IBT1kCT7RSCM.MS2026.205 FT26216213308326.20260803.222631.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
|03/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15412235441.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong#SP#020097041508032205402026B1py503671.5189.5721.220540
|03/08/2026
|50.000,00
|6215MCOBQ211C1BR.Ung ho ms2026.204 lo van truong.20260803.220311.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|03/08/2026
|100.000,00
|6215IBT1kCT7H4GC.Ung ho ms 2026.158 4 chau be mo coi FT26216164539741.20260803.220032.19035908805010.VND-TGTT-NGUYEN THI KIEU VAN.970407
|03/08/2026
|50.000,00
|6215MCOBQ211MWQR.Ung ho ms2026.205 nguyen thi toai.20260803.214805.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|03/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15411910435.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15411884556.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 1012490890 HOANG THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15411852194.Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho ba Nguyen Thi Toai ms 2026.205#SP#020097042208032128422026BO0L909996.5389.65853.212843
|03/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15411807153.Ung ho MS 2026.204 (anh Lo Van Truong - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15411765011.Ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|200.000,00
|6215IBT1iJH5D13U.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260803.212059.26101991.HO THI NGOC CHI.970432
|03/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15411713859.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.204 (gia dinh Anh Lo Van Truong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15411699267.Ung ho MS 2026.202 (ba Thanh, ba Hong - Lao Cai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15411613662.Ung ho MS 2026.201 (em Mua A Son - Dien Bien).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15411606965.ung ho 2026.205 ba nguyen thi toai.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15411510919.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15411509451.NGUYEN TAN THUAN ung ho MS 2026.204.CT tu 0631003724557 NGUYEN TAN THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15411126169.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|100.000,00
|6215IBT1kCTGNCDS.Ung Ho MS 2026.205 Nguyen Thi Toai FT26215021610220.20260803.203142.19038456577014.VND-TGTT-TRAN VAN DUC.970407
|03/08/2026
|10.000,00
|6215IBT1aWXF3AS5.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,197 (Em Thuan An va em Linh Chi)..20260803.202819.0339306897.VU DUC TU.970437
|03/08/2026
|100.000,00
|6215SGTTH2C6NEAA.IBFT Ung ho NCHCCCL.20260803.201104.060125429788.NGUYEN NHAT QUANG.970403
|03/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#02009704050803200723202623EO089706.5388.20104.200703
|03/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097040508032006372026HC6G085818.5390.14601.200637
|03/08/2026
|1.800.000,00
|6215IBT1bJMG85AX.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho ba Nguyen Thi Toai MS 2026 - 205.20260803.200518.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|03/08/2026
|1.000.000,00
|6215IBT1kCTG46EH.Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh FT26215082700588.20260803.195325.8989088688.PHAM VAN HA.970407
|03/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15409640116.uh ma so 2026.204 ( gd anh lo van truong).CT tu 1030636838 NGUYEN HONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15409385119.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.205 (Ba Nguyen Thi Toai).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097040508031853592026N1IC000441.5390.35764.185339
|03/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808031847422026hfaj257458.5388.93240.184742
|03/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15409142553.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#0200970405080318423120264N5K031307.5388.56195.184232
|03/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15408789135.Co so cham nuoi tre bi bo roi.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|03/08/2026
|300.000,00
|NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026.205 BA NGT TOAI-030826-18:19:12 TgbE778362#SP#020097041608031819122026TgbE778362.5389.94591.181912
|03/08/2026
|7.000.000,00
|Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#0200970422080318081520264YT4762313.5387.21437.180816
|03/08/2026
|100.000,00
|6215TPBVI2MH7ZJ7.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.20260803.175801.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|03/08/2026
|100.000,00
|6215TPBVI2MH7JAF.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260803.175701.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|03/08/2026
|100.000,00
|6215TPBVI2MH7CAQ.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260803.175600.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|03/08/2026
|100.000,00
|6215TPBVI2MH71QK.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.20260803.175505.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|03/08/2026
|100.000,00
|6215TPBVI2MH7AUA.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260803.175429.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|03/08/2026
|50.000,00
|6215TPBVI2MH6IWW.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260803.175032.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|03/08/2026
|10.000.000,00
|Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208031749582026HUBE737940.5388.91878.174937
|03/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15408014025.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0011002437573 PHAM DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15407450071.UNG HO MS 2026.205 ( NGUYEN THI TOAI ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|100.000,00
|6215SGTTH2C6UZQX.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai.20260803.171611.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|03/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15407280521.ms 2026 199 anh TRINH CAO BACH.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|03/08/2026
|100.000,00
|6215IBT1kCT4Y5L2.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26215006900047.20260803.170746.19037440287011.VND-TGTT-LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|03/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15407252504.ms 2026 205 ba NGUYEN THI TOAI.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|03/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15407238530.ms 2026 200 ong VI DUC PHONG.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|03/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15406930052.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0011004276791 LE XUAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15406923934.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0011004276791 LE XUAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15406855974.Gd Nga Phat giup do ba Nguyen Thi Toai, MS 2026.205..CT tu 1056049150 LE TIEN PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208031632412026K4R1791191.5388.43870.163242
|03/08/2026
|5.000.000,00
|Ung Ho MS 2026.205 Nguyen thi toai#SP#020097042208031620282026UTBP888450.5389.67725.162028
|03/08/2026
|100.000,00
|6215NAMAP2YJ6QJ9.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260803.161805.656786688.CHAU MINH DAT THIEN.970428
|03/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15406384587.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|200.000,00
|6215IBT1fJ9MVAHB.Ung ho MS 2026.205.20260803.160408.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|03/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970488080315424520263icy432724.5389.37222.154245
|03/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15405702540.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|100.000,00
|6215IBT1aWXF14LK.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260803.152708.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|03/08/2026
|100.000,00
|6215IBT1iJHPAEJ6.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260803.152239.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|03/08/2026
|100.000,00
|6215IBT1iJHPA5GK.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260803.152119.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|03/08/2026
|30.000,00
|6215MSCBD2X9SSIT.gui ms 2026 204.20260803.152014.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
|03/08/2026
|200.000,00
|6215IBT1kCTBCKVV.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai FT26215535700060.20260803.150526.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|03/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15405353039.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|500.000,00
|6215IBT1kCTBJLA3.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26215208150168.20260803.145939.19020751701669.VND-TGTT-TRAN THI VAN.970407
|03/08/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#0200970488080314483120263lpv253004.5389.33165.144831
|03/08/2026
|50.000,00
|6215IBT1kCT5R47B.MS 2026.205 FT26215905009725.20260803.144553.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|03/08/2026
|100.000,00
|6215TPBVI2MHGJ79.Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).20260803.144049.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423
|03/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#0200970488080314404320265yn0229110.5390.91743.144043
|03/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15404940410.NGUYEN NU THUY TRINH chuyen tien ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).CT tu 0041000221686 NGUYEN NU THUY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|200.000,00
|6215IBT1kCT5LB5Y.NGUYEN THI NHU Y chuyen Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Nhu Y 0763190936 FT26215803580374.20260803.142859.19039600003016.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU Y.970407
|03/08/2026
|10.000,00
|6215IBT1kCT5HEBD.ung ho ms 2026.205, Ba Nguyen Thi Toai, con chuc Ba va gia dinh binh an FT26215628900282.20260803.142608.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|03/08/2026
|200.000,00
|6215TPBVI2MHEVTF.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260803.142515.04347933601.DANG LE HUYEN ANH.970423
|03/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai-030826-14:24:58 xBcG217370#SP#020097041608031424582026xBcG217370.5387.8593.142458
|03/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15404866694.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|200.000,00
|6215TPBVI2MHEE1I.Ung ho MS 2026.197 (Thuan An va Linh Chi).20260803.142320.04347933601.DANG LE HUYEN ANH.970423
|03/08/2026
|200.000,00
|6215TPBVI2MHEFV8.Ung ho MS 2026.182 (em Ha Quynh Nhu).20260803.141912.04347933601.DANG LE HUYEN ANH.970423
|03/08/2026
|150.000,00
|6215IBT1kCT5E762.NGUYEN THI THANH TRANG ung ho MS 2026.205 FT26215664340700.20260803.141532.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|03/08/2026
|200.000,00
|6215IBT1kCT5EIRF.THANH TRANG ung ho MS 2026.204 FT26215083361720.20260803.141432.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|03/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808031413022026spv7147744.5389.47945.141242
|03/08/2026
|50.000,00
|6215MCOBQ21B48L9.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260803.141300.03101010865852.DIEU THI BICH.970426
|03/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15404692437.TRAN THI NGOC TUOI chuyen tien ung ho MS 2026.205( ba nguyen thi Toai).CT tu 1024722837 TRAN THI NGOC TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai-030826-14:07:40 QDRC544589#SP#020097041608031407402026QDRC544589.5388.22767.140740
|03/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208031407212026GGDZ555026.5389.21217.140722
|03/08/2026
|200.000,00
|6215IBT1kCT571CI.Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai FT26215668842153.20260803.140631.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|03/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15404539430.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15404502611.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0081000121319 DUONG THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208031350142026NQK5126548.5189.39903.135014
|03/08/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#0200970422080313493620262XUB391587.5387.38200.134936
|03/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15404383955.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1052763352 VO THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|1.000.000,00
|6215IBT1fJ9VXKYY.ung ho ms 2026.205( ba nguyen thi toai).20260803.133125.6688699.DOAN THI BICH HUONG.970431
|03/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.205 ba nguyen thi toai#SP#020097048808031327242026ijkd033547.5389.36871.132724
|03/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808031325392026fjhu029480.5189.27795.132539
|03/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208031322392026A00V943234.5389.15263.132218
|03/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15404042721.Ung ho MS 2026.205(ba Nguyen Thi Toai).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|100.000,00
|ung ho ma so 2026.203 em Ng Duy Khoa#SP#020097048808031308442026vqof991967.5389.53910.130824
|03/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15404015609.ung ho MS 2026.205.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15404003248.ung ho MS 2026.204.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15403975302.TRAN THI LIEP chuyen tien ung ho MS 2026_205 cho ba Nguyen Thi Toai va Nguyen Thi Thuan.CT tu 0601000386063 TRAN THI LIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|10.000,00
|6215IBT1aWXTLQ6U.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,196 (Ba Cao Thi Minh).20260803.125357.0339306897.VU DUC TU.970437
|03/08/2026
|50.000,00
|6215ORCOQ21BJ3N4.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai.20260803.125052.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|03/08/2026
|30.000,00
|6215ORCOQ21BJXZ3.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260803.124859.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|03/08/2026
|30.000,00
|6215ORCOQ21BJKG8.NGUYEN LE THUY GIANG uqng ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa.20260803.124747.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|03/08/2026
|30.000,00
|6215ORCOQ21BJEGQ.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong.20260803.124627.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|03/08/2026
|30.000,00
|6215ORCOQ21BJUZ5.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.201 em Mua A Son.20260803.124454.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|03/08/2026
|30.000,00
|6215ORCOQ21BJZGC.NGUYEN HOANG MINH ung ho MS 2026.200 ong Vi Duc Phong.20260803.124308.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|03/08/2026
|100.000,00
|6215IBT1iJHUNXSY.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260803.124300.0983523372.NGUYEN MAI LINH.970432
|03/08/2026
|300.000,00
|6215MCOBQ21B85T4.Ung ho ms 2026 205.20260803.123900.11001010752619.NGUYEN THANH NHAN.970426
|03/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15403633415.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0541000304904 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|100.000,00
|6215IBT1iJHURFPM.VU THI THU THAO chuyen tien 2026 205 nguyen thi toai.20260803.123418.111555222.VU THI THU THAO.970432
|03/08/2026
|100.000,00
|TRUONG THUY DUNG Chuyen tien 2026 205 nguyen thi toai#SP#020097048808031224322026nhc8881208.5388.39993.122432
|03/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808031217182026cves858418.5189.98480.121718
|03/08/2026
|100.000,00
|6215IBT1kCTY7KNA.Ung ho MS 2026. 205 ba Nguyen Thi Toai FT26215228380655.20260803.120933.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|03/08/2026
|50.000,00
|6215IBT1kCTYA3MC.Giup ma so 2026.205 FT26215379557429.20260803.120437.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|03/08/2026
|1.000,00
|MBVCB.15403098538.NGUYEN THUY DUONG chuyen tien.CT tu 1018814913 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15402949215.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0271000609003 NGUYEN NGOC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|25.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140484793637.20260803.140484793637-0343882448_Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|03/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15402714284.TRINH THI MAI THANH chuyen ungr ho baf nguyen thi doai tien.CT tu 0151000539988 TRINH THI MAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|100.000,00
|6215IBT1aWXT715W.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260803.113351.0000644278.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|03/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15402663930.Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0371003848572 NGUYEN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|5.660,00
|6215IBT1kCTYS7EE.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai FT26215682217670.20260803.113146.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|03/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15402492145.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 9705306906 NGUYEN VU THACH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#0200970405080311191020266X10091083.5387.23030.111910
|03/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208031111132026KSCF940453.5387.69829.111113
|03/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808031109482026790x603432.5189.61390.110948
|03/08/2026
|200.000,00
|6215IBT1kCTPNJ7Z.TONG THI HAI THU ung ho ms 2026.201 ,em mua a son FT26215268809311.20260803.110850.19020501070019.VND-TGTT-TONG THI HAI THU.970407
|03/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#0200970422080311022720268W35609568.5390.14083.110228
|03/08/2026
|1.000,00
|MBVCB.15402152272.Chuyen tien ung ho.CT tu 9396272425 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|03/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208031100502026SH69416127.5389.4054.110051
|03/08/2026
|200.000,00
|6215IBT1kCTPTQPF.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26215291860307.20260803.105459.19035406506011.VND-TGTT-NGO VAN CHANH.970407
|03/08/2026
|500.000,00
|6215TPBVI2MHMA98.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260803.104811.03576371901.NGUYEN THUY DUONG.970423
|03/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.205#SP#020097048808031046382026wv6s514233.5390.14073.104638
|03/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#0200970422080310254120269GKB748075.5387.82628.102541
|03/08/2026
|500.000,00
|6215IBT1fJ9V5365.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260803.102430.9021665619085.LE HOANG GIA TRUONG.963388
|03/08/2026
|200.000,00
|6215IBT1kCTPYMIM.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26215663565308.20260803.101953.3903862728.Tu Thuy Thanh Ha.970407
|03/08/2026
|200.000,00
|6215IBT1iJHUUDTI.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 205 NGUYEN THI TOAI.20260803.101936.247529918.LE THI HOA.970432
|03/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15401521167.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|200.000,00
|6215IBT1kCTP83NL.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.204 anh Lo van Truong FT26215759487709.20260803.101314.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|03/08/2026
|50.000,00
|6215IBT1iJHU8C2E.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260803.101147.0988962376.HO THI NGOC CHI.970432
|03/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097040508031007122026V8DF092342.5389.72142.100712
|03/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15401302012.Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208031003302026DNH5496205.5189.50343.100331
|03/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAN VIET TUAN chuyen tienung ho MS 2026.205 .Ba nguyen thi toai#SP#0200970405080309593220269WV1036434.5387.25977.095932
|03/08/2026
|300.000,00
|6215IBT1kCTP9V47.Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai FT26215304824147.20260803.095449.19027478456014.VND-TGTT-TRAN VAN DAI.970407
|03/08/2026
|200.000,00
|6215IBT1kCTP9SZT.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26215587864527.20260803.095440.19035763208019.VND-TGTT-TRAN HAI DANG.970407
|03/08/2026
|500.000,00
|6215IBT1iJHUV8HU.Ms 2026-201 uh em Mua A Son.20260803.095301.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|03/08/2026
|500.000,00
|6215IBT1iJHUVC7U.Ms 2026-203 uh em Nguyen Duy Khoa.20260803.095118.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|03/08/2026
|500.000,00
|6215IBT1iJHUVQWP.Ms 2026-205 uh ba Nguyen Thi Toai.20260803.095021.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|03/08/2026
|500.000,00
|6215IBT1iJHUDF31.Ms 2026-204 uh gia dinh Lo Van Truong.20260803.094929.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|03/08/2026
|2.000.000,00
|DAO QUANG VINH Chuyen tienUng ho MS 2026205 nguyen thi toai#SP#020097048808030933362026ennz241633.5387.81212.093336
|03/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140464696242.20260803.140464696242-0326683902_Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|03/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15400800813.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1024027363 TRUONG THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#02009704050803091951202675OV060373.5387.8287.091951
|03/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15400611535.ung ho ms 2026.203 em nguyen duy khoa.CT tu 1026261426 THAI KIM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15400606476.Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15400602952.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0071004432098 NGUYEN THI KHANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|50.000,00
|6215NAMAP2YJLUN3.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai.20260803.090859.199911119.TRAN MINH DUC.970428
|03/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15400468049.Ung ho MS 2026 083 Em Nguyen Thi Dung.CT tu 0451000214940 NGUYEN THI HA NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|100.000,00
|6215SGTTH2CNG2QN.IBFT PHAM VU DON chuyen tien Ms ung ho 2026.205 NguyenThi toai.20260803.090717.060322980127.PHAM VU DON.970403
|03/08/2026
|100.000,00
|6215IBT1iJHUJ53U.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260803.090300.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|03/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097048808030857102026e8d3114052.5388.98425.085710
|03/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15400287376.MS 2026.205.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15400122368.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0071002335657 VO SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|1.300.000,00
|MBVCB.15400083795.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 1030162519 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15400039348.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|200.000,00
|6215ASCB02TBCBSV.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai-030826-08:34:08 6215ASCB02TBCBSV.20260803.083409.49407677.TRAN VAN THANG.970416
|03/08/2026
|50.000,00
|VCB.CTTL.02/08/2026.Ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong. CT tu 1024507258 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15399957075.2026.202( ba Thanh .ba Hong).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15399922572.2026.203( Nguyen Duy Khoa).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15399918190.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 9919380400 VO THUY NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15399909292.2024.204( Lo Van Truong).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|200.000,00
|PHAM THI THU HA chuyen tien Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208030824342026D4G1664652.5189.73652.082434
|03/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208030818212026J8QQ638878.5390.51150.081821
|03/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.204 Gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097040508030813542026662B000695.5389.35581.081354
|03/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.205#SP#0200970422080308125120265HN3205924.5387.31996.081231
|03/08/2026
|100.000,00
|VCB.CTDK.10/01/2026.ung ho NCHCCCL + tham+0929030500. CT tu 0111000192254 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|100.000,00
|6215IBT1aWXTCC1L.ung ho MS 2026.203 em nguyen duy khoa.20260803.075555.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|03/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15399338628.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15399333971.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|10.000,00
|6215MCOBQ21ANQRD.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260803.074040.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|03/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15399319600.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.205-ba Nguyen Thi Toai#SP#0200970405080307392620264LUP022493.5388.26466.073926
|03/08/2026
|100.000,00
|6215ASCB02TBB3C9.UNG HO MS 2026 205 BA NGUYEN THI TOAI-030826-07:31:48 6215ASCB02TBB3C9.20260803.073148.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|03/08/2026
|100.000,00
|6215IBT1iJH8HW33.ZP262150105676 Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260803.073143.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|03/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15399167112.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS. 2026.204 .gd anh lo van truong#SP#020097042208030715172026LEM2227088.5387.56972.071517
|03/08/2026
|500.000,00
|6215IBT1kCT87J3H.Ung ho MS 2026.204 Lo Van Truong FT26215990241889.20260803.070042.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|03/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15398766628.Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 2387562799 LUONG THIEN TUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|200.000,00
|6215IBT1iJH87FUX.MP Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.20260803.063517.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|03/08/2026
|200.000,00
|6215IBT1iJH87H3M.MP Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.20260803.063356.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|03/08/2026
|200.000,00
|6215IBT1iJH8766K.MP Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260803.063243.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|03/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.201 EM Mua A Son#SP#020097048808030617092026ahrn611769.5388.20597.061709
|03/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808030557412026vqh4576444.5389.93415.055741
|03/08/2026
|55.000,00
|MBVCB.15398385027.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.203 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208030552352026B1PC787758.5387.88260.055235
|03/08/2026
|55.000,00
|MBVCB.15398370137.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.204 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208030549042026U7YK569966.5388.84361.054904
|03/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15398280770.Ung ho MS 2026.204 ( gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|50.000,00
|6215IBT1kCT8V4KR.ung ho ms 2026 199 FT26215284400304.20260803.035739.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|03/08/2026
|50.000,00
|6215IBT1kCT8VBXB.ung ho ms 2026 200 FT26215073366905.20260803.035637.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|03/08/2026
|50.000,00
|6215IBT1kCT8VBIE.ung ho ms 2026 201 FT26215083014346.20260803.035546.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|03/08/2026
|50.000,00
|6215IBT1kCT8V5GK.ung ho ms 2026 202 FT26215842064753.20260803.035441.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|03/08/2026
|50.000,00
|6215IBT1kCT8V51B.ung ho ms 2026 203 FT26215204211002.20260803.035355.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|03/08/2026
|50.000,00
|6215IBT1kCT8VYBW.ung ho ms 2026 204 FT26215580898480.20260803.035256.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|03/08/2026
|50.000,00
|6215IBT1kCT8VPKN.ung ho ms 2026 193 FT26215384751971.20260803.035139.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|03/08/2026
|50.000,00
|6215IBT1kCT81JM8.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215110334736.20260803.004226.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407
|03/08/2026
|500.000,00
|6215IBT1kCT8J78X.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong FT26215705888687.20260803.003543.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407
|03/08/2026
|500.000,00
|6215IBT1kCT8JW2S.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26215551217472.20260803.002656.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407
|03/08/2026
|500.000,00
|6215IBT1kCT8WFP1.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26215109080335.20260803.002432.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407
|03/08/2026
|500.000,00
|6215IBT1kCT8W6YF.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26215109071090.20260803.002228.14020718711014.VND-TGTT-DO THU YEN.970407
|03/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097040508030000482026UEUE037067.5189.35233.000048
|03/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15397873294.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0071001142450 AU DUONG LE HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/08/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208022336522026JO66257832.5389.14752.233653
|03/08/2026
|200.000,00
|TRINH NGOC THAO NGAN Chuyen tien ung ho Ms 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#0200970488080223260020264rdd366586.5389.3381.232540
|03/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15397737000.ung ho ms 2026.204 gia dinh anh lo van truong.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208042252412026A7RS128515.5389.75636.225241
|04/08/2026
|10.000,00
|6216TPBVI2MNYXBR.MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).20260804.225054.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|04/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#0200970415080422344120262hEO479465.5388.37350.223441
|04/08/2026
|50.000,00
|6216IBT1iJHG7ZYT.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260804.223114.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|04/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh#SP#02009704880804223053202600ja615295.5390.28198.223053
|04/08/2026
|50.000,00
|6216SGTTH2CPNPMD.IBFT Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260804.222750.060319018576.NGUYEN THI TRUC MAI.970403
|04/08/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140731898170.20260804.140731898170-0966261802_Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|04/08/2026
|200.000,00
|6216IBT1kCTRCBEI.Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai FT26217560469945.20260804.221546.19030598997011.VND-TGTT-NGUYEN THI LIEN.970407
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15426958590.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0051000506095 NGUYEN THI THANH TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|6216IBT1aWXRU3WB.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260804.221048.180704070001932.MAI CONG TAO.970437
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15426928254.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0541000336692 NGUYEN THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15426882496.NGUYEN VAN VAN, Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NCHCCCL#SP#020097040508042137462026JG9K067090.5389.48950.213730
|04/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15426506335.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.206 ( Chi Pham Thi Quynh )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|30.000,00
|6216IBT1kCTXHB5D.2026.205 Nguyen Thi Toai FT26217700044030.20260804.212629.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|04/08/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Pham Thi Quynh ms 2026.206#SP#020097042208042049502026YM31930721.5387.11244.204950
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15425960719.Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|10.000,00
|6216IBT1aWXRDU3M.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,199 (Anh Trinh Cao Bach).20260804.204312.0339306897.VU DUC TU.970437
|04/08/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai-040826-20:41:22 FTeV324267#SP#020097041608042041232026FTeV324267.5189.61029.204123
|04/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097048808042041082026upsu347941.5388.60194.204051
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15425736336.Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|50.000,00
|6216VNIB02TF8QCF.ung ho MS 2026.202 (ba Thanh va ba Hong).20260804.202823.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|04/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh-040826-20:21:36 GD5E976541#SP#020097041608042021362026GD5E976541.5389.40737.202136
|04/08/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140715924867.20260804.140715924867-0765500092_Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|04/08/2026
|200.000,00
|6216IBT1kCTXWE1L.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26216560098590.20260804.200835.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
|04/08/2026
|400.000,00
|MBVCB.15425065224.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0021001807319 TRAN HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|90.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son#SP#020097042208041929192026M59N488759.5189.93898.192859
|04/08/2026
|500.000,00
|6216IBT1kCT3AJLY.ung ho ms 2026 206 PHAM THI QUYNH FT26216009306860.20260804.192303.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407
|04/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15424502073.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|75.000,00
|MBVCB.15424487285.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|50.000,00
|6216MCOBQ21MVQAP.Ung ho ms2026.206 pham thi quynh.20260804.191631.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|04/08/2026
|45.000,00
|MBVCB.15424471117.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208041915452026PMNL784592.5389.99166.191546
|04/08/2026
|25.000,00
|MBVCB.15424460154.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|25.000,00
|MBVCB.15424455056.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|25.000,00
|MBVCB.15424419120.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|250.000,00
|MBVCB.15424424824.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#0200970488080419120120265o9f012534.5388.70945.191201
|04/08/2026
|35.000,00
|MBVCB.15424391252.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach.CT tu 0381000539527 LE PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097048808041907472026qjjx994923.5189.40727.190747
|04/08/2026
|5.000,00
|6216IBT1kCT3IXC8.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh FT26216132097527.20260804.190440.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|04/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15423737790.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140697124059.20260804.140697124059-0973192724_Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|04/08/2026
|50.000,00
|6216TPBVI2MIXZRH.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260804.181845.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|04/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208041811342026ORUY518081.5390.32498.181135
|04/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208041810282026BWB3797198.5388.25094.181008
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15423241425.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097048808041804492026013y717226.5388.82665.180449
|04/08/2026
|1.800.000,00
|6216IBT1bJMGEY55.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho GD Pham Thi Quynh , mong GD vuot qua kho khan.20260804.180411.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|04/08/2026
|100.000,00
|6216VNIB02T8IYRZ.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260804.180318.601704060647190.LE NGUYEN PHUONG LOAN.970441
|04/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh-040826-18:00:41 YIdU027898#SP#020097041608041800412026YIdU027898.5389.51349.180021
|04/08/2026
|100.000,00
|6216TPBVI2MIKISS.Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).20260804.175629.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|04/08/2026
|100.000,00
|6216IBT1kCTFP1PX.Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh FT26216575909936.20260804.174947.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|04/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140690004487.20260804.140690004487-0938122191_Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|04/08/2026
|1.000.000,00
|6216IBT1kCTF1PZE.ung ho MS 2026.204 gia dinh a Lo van Truong FT26216500532064.20260804.172635.19031344659889.VND-TGTT-VU MINH DUC.970407
|04/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208041720132026ZDWO509625.5390.32893.172014
|04/08/2026
|200.000,00
|6216WBVNP2YRB2BQ.Pham Thi Phuong chuyen tien ung ho ms 2026.206 chi pham thi quynh .20260804.170357.717788.PHAM THI PHUONG.970412
|04/08/2026
|50.000,00
|6216IBT1kCTTKV86.TRAN THI DIEM HUONG chuyen Ms 2026.206 Pham Thi Quynh FT26216844760812.20260804.165200.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15421483069.ung ho NCHCCCL lien 0902822933.CT tu 0331000411967 NGUYEN THANH THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15421481755.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0011004191982 NGUYEN HA CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15421478850.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0011004191982 NGUYEN HA CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15421444494.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15421397754.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|300.000,00
|NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2026.206 PHAM T QUYNH-040826-16:24:27 dmnY213672#SP#020097041608041624272026dmnY213672.5390.7373.162427
|04/08/2026
|100.000,00
|6216SGTTH2CP1V9M.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh.20260804.162007.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|04/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15421201781.Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|50.000,00
|MS 2026.206#SP#020097048808041600402026ofjw152191.5388.36599.160019
|04/08/2026
|100.000,00
|6216TPBVI2MIT7WL.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260804.155555.01576272001.NGUYEN THI HUE.970423
|04/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097041508041553082026dRt9752879.5389.82674.155247
|04/08/2026
|500.000,00
|6216IBT1kCTLRB26.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26216554689016.20260804.155020.19032867363033.VND-TGTT-NGUYEN DUY HAI.970407
|04/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15420807567.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.206 CHI PHAM THI QUYNH.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|50.000,00
|6216IBT1kCTLFZZF.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26216001315722.20260804.154239.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|04/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh-040826-15:38:41 T9dL654809#SP#020097041608041538412026T9dL654809.5390.82294.153820
|04/08/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208041534572026BHDT504027.5390.64281.153458
|04/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097040508041527342026TJ7K085621.5189.29433.152735
|04/08/2026
|50.000,00
|6216IBT1kCTL6YMK.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26216208420002.20260804.152730.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|04/08/2026
|100.000,00
|6216IBT1kCTLEECA.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thuy Dung 0939269968 FT26216746828200.20260804.152514.19034168927013.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUNG.970407
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15420436350.ung ho ms 2026.206 ( chi Pham Thi Quynh).CT tu 0181001662522 NGUYEN PHAN NGOC PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208041513512026FBCE923339.5390.67094.151335
|04/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097041508041512292026PDJP607697.5390.60300.151212
|04/08/2026
|200.000,00
|6216IBT1kCTLB3VJ.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26216426081292.20260804.150801.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15420156992.ung ho MS 2026.206 ( Pham Thi Quynh).CT tu 0011004004538 NGUYEN NGAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|6216IBT1kCTLYH7R.Ung ho MS 2026.205 Ba Nguyen Thi Toai FT26216083090819.20260804.150141.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|04/08/2026
|500.000,00
|6216IBT1kCTLYZGJ.Ung ho ms2026 205 ba nguyen thi toai FT26216393416090.20260804.150136.19021166942789.VND-TGTT-CAO THI THANH TU.970407
|04/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15420050399.Chuyen tien ung ho.CT tu 0291000274287 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.205 Ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808041450372026q94f910983.5388.67652.145037
|04/08/2026
|50.000,00
|6216IBT1kCTLIXUL.MS 2026.206 FT26216244279085.20260804.144936.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|04/08/2026
|500.000,00
|6216IBT1bJMGG985.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260804.144500.00028888.LAM THANH VO.970427
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15419878719.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15419843565.Ung ho ma so 2026.206 (Chi Pham Thi Quynh).CT tu 0511000459135 NGUYEN THI TRUC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|10.000,00
|6216IBT1kCTLDU4Q.ung ho ms 2026.206, chi Pham Thi Quynh, chuc chi va gia dinh binh an FT26216002010581.20260804.143810.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|04/08/2026
|500.000,00
|6216VNIB02T8B5KJ.Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).20260804.143807.865605157.NGUYEN DONG HAI.970441
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15419814247.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 1050490535 TRAN THI NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|50.000,00
|6216ORCOQ21MQZ4X.LOC HO TRO MS2026.206PHAMTHIQUYNH.20260804.143240.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|04/08/2026
|200.000,00
|6216IBT1kCTL9KKQ.Ung ho MS2026.206 chi Pham Thi Quynh FT26216525109594.20260804.143226.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|04/08/2026
|300.000,00
|6216SGTTH2C75G8C.IBFT Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260804.142937.060073854124.BANH LY VI CUONG.970403
|04/08/2026
|50.000,00
|6216IBT1aWXXVST4.Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).20260804.142721.666003638666.TRAN THI KIM ANH.970440
|04/08/2026
|100.000,00
|6216SGTTH2C75Y6Y.IBFT Ung ho MS 2026.206 - chi Pham Thi Quynh.20260804.142218.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|04/08/2026
|200.000,00
|6216ORCOQ21MYN4U.MS 2026 206 Chi Pham Thi Quynh.20260804.142010.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
|04/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208041416372026NVLU573579.5390.23118.141637
|04/08/2026
|100.000,00
|6216IBT1kCTLWBNK.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26216239763768.20260804.141448.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|04/08/2026
|150.000,00
|6216IBT1kCTLW2T8.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26216667031682.20260804.141331.19020191823011.VND-TGTT-TRAN VAN ANH.970407
|04/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15419443854.Ung ho MS 2026.206 ( chi Pham Thi Quynh).CT tu 0011003582339 VU NGOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|300.000,00
|PHAM THI KIM CUONG chuyen tien ung ho MS 2026. 204 ( ung ho gia dinh anh Lo Van Truong)#SP#020097041508041401502026Hd0Y391571.5388.51234.140130
|04/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.206 Chi Pham Thi Quynh#SP#0200970488080413564020262ibo756515.5388.26352.135619
|04/08/2026
|200.000,00
|6216IBT1kCTHLILR.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26216064092121.20260804.134455.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
|04/08/2026
|150.000,00
|QR - Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097041508041326492026a05K304134.5389.84510.132628
|04/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097048808041325132026fw88679994.5387.77483.132452
|04/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15418967711.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0491000073862 DOAN HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|10.000,00
|6216IBT1aWXXCRWR.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,198 (Ong Dinh Bat Quyen).20260804.131917.0339306897.VU DUC TU.970437
|04/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208041317182026PS50709533.5189.41363.131658
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15418789687.ung ho MS 2026.206 (pham thi quynh).CT tu 0061000308579 DUONG DINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15418780675.Ung ho MS 2026.206 ( chi Pham Thi Quynh).CT tu 0491000160692 NGUYEN LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|300.000,00
|6216IBT1kCTH54VA.Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai FT26216060789080.20260804.130434.131413142000.NGUYEN THI HA.970407
|04/08/2026
|100.000,00
|6216IBT1kCTH5V6I.Ung ho ms 2026.205 FT26216805907203.20260804.130339.19032745777015.VND-TGTT-PHAM THI NGOC TRAM.970407
|04/08/2026
|200.000,00
|6216SGTTH2C7I6WC.IBFT Ung ho MS 2026205.20260804.130328.070095509671.TO QUOC DONG.970403
|04/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15418685037.ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).CT tu 1234333333 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15418638756.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1044741961 HOANG THI NGUYET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15418637675.ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|500.000,00
|6216IBT1bJMG4GXX.Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh.20260804.124205.07051977.VU THU HANG.970427
|04/08/2026
|140.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208041239122026O8P6317884.5390.56132.123912
|04/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15418381414.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0021001757255 NGUYEN THI TO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|239.000,00
|MBVCB.15418264919.PU ung ho MS2026204 gd Lo Van Truong.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#0200970405080412163920268DJG015475.5390.26239.121618
|04/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15418000225.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15417995080.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|10.000,00
|6216TPBVI2MI255Q.UHMS 2026.206 Mong GD Dang Thi Quynh,be Dang Dieu Linh binh an,kien khang,an nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260804.120352.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|04/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15417978256.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15417951686.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|500.000,00
|NGUYEN HUU TU Chuyen tien ung ho MS 2026.206 chi pham thi quynh#SP#020097048808041151562026moxw414536.5390.66316.115156
|04/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970405080411421120265L77058055.5387.188.114150
|04/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#02009704050804114107202606K3052867.5388.92782.114107
|04/08/2026
|50.000,00
|MS 2026.205#SP#0200970488080411345520267oa8348427.5388.51388.113455
|04/08/2026
|100.000,00
|6216IBT1kCTZYVKB.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26216239115973.20260804.112202.19038140815010.VND-TGTT-DO TRA MY.970407
|04/08/2026
|15.660,00
|6216IBT1kCTZPMW6.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh FT26216189088595.20260804.111921.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|04/08/2026
|20.000,00
|Uh .Ms .2026.205#SP#0200970488080411130720268af1264392.5390.8119.111308
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15417091864.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0181003661266 UNG VAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#02009704220804110556202688A8849212.5390.62314.110557
|04/08/2026
|2.000,00
|6216IBT1fJ9I3ZJ6.Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).20260804.110538.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|04/08/2026
|50.000,00
|6216VNIB02TCGD4W.ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).20260804.110411.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|04/08/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097048808041102062026sc4v222012.5189.38026.110206
|04/08/2026
|200.000,00
|6216TPBVI2MD7M5F.Ung ho MS 2026.205.20260804.110123.05495044201.TA THI MY HA.970423
|04/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAM THI CHI chuyen tien MS 2026.206 chuc chau nhanh khoe#SP#020097040508041052172026J4R2097007.5388.77087.105217
|04/08/2026
|50.000,00
|6216IBT1iJHBZN3M.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260804.104919.0979599494.DO THUY LINH.970432
|04/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.206 chi Pham thi Quynh#SP#020097048808041048542026gknz172369.5387.55793.104833
|04/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15416766241.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0591000241750 DUONG DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15416745346.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|1.000.000,00
|6216NAMAP2YZZZT9.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260804.104128.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428
|04/08/2026
|200.000,00
|6216IBT1iJHB6PG3.ung ho ma so 2026 206 pham thi quynh.20260804.103813.247529918.LE THI HOA.970432
|04/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15416615543.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 1962686879 DAO HUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208041031312026DM17558591.5390.50542.103111
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15416378942.Ung ho MS 2026.206 ( chi Pham Thi Quynh ).CT tu 0081000108391 HUYNH BACH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15416366182.Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).CT tu 9924666668 TRINH TRUONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15416265475.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0071001852772 LA TRAN MY PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15416251000.Chuyen tien ung ho ms 2026 206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15416231867.Chuyen tien ung ho ms 2026 205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh-040826-10:05:14 jkak145733#SP#020097041608041005152026jkak145733.5388.97094.100454
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15416219576.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0071000825540 LONG DANG THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|200.000,00
|6216IBT1fJ9IHQHM.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260804.100319.947373111.TRAN DAI.970406
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15416181129.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15416166348.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15416154870.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15416148359.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15416137640.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 1017785666 LE HOANG HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15416144967.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097042208040959272026MVNJ587591.5388.63535.095911
|04/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15416134774.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0211000418405 NGUYEN XUAN PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15416122047.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15416118787.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15416124235.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15416110596.Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208040957272026GMZ9274312.5189.53207.095728
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15416100381.Ung ho MS 2026169 em Mo Van Hoanh.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208040954252026MHXH414705.5390.35450.095425
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15416062101.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|200.000,00
|6216IBT1aWX3EFTR.Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).20260804.095259.8646328913433.BUI XUAN THUY.970430
|04/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15416018994.Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|200.000,00
|6216IBT1kCT65B6Z.Ung ho MS 2026165 be Ta Anh Tu FT26216244577591.20260804.095049.19036863504010.VND-TGTT-NGUYEN THU HA.970407
|04/08/2026
|100.000,00
|6216NAMAP2YZCC7P.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260804.092855.408025939200001.NGUYEN VAN SONG.970428
|04/08/2026
|50.000,00
|6216NAMAP2YZCAE3.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh.20260804.092732.199911119.TRAN MINH DUC.970428
|04/08/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 205#SP#020097042208040926132026ZTV4153531.5189.86616.092614
|04/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#0200970422080409234720260X31562092.5389.75467.092348
|04/08/2026
|300.000,00
|6216ABBKP2YZMGLZ.ung ho MS 2026 206 Pham Thi Quynh.20260804.091949.0912577304.VU THI THU LAN.970425
|04/08/2026
|50.000,00
|DANG THE ANH Chuyen tien ung ho Chi Nguyen Thi Quynh Ninh Binh#SP#0200970488080409163620260ghx844305.5390.39818.091636
|04/08/2026
|60.000,00
|6216IBT1kCT6CPYG.Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung FT26216034604285.20260804.091545.19026847756020.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG TRANG.970407
|04/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15415497393.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.206 ( chi Pham Thi Quynh ).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15415467994.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.205 ( ba Nguyen Thi Toai).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|50.000,00
|6216MCOBQ211K6GT.Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).20260804.090941.03101010965538.HOANG VIET.970426
|04/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15415422116.NGUYEN HUNG PHONG chuyen tien ung ho MS 2026.206( chi Pham Thi Quynh).CT tu 0061000140876 NGUYEN HUNG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15415396604.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.204( gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15415355959.ung ho MS 2026. 206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0721005112606 VU THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|50.000,00
|DANG THE ANH Chuyen tien#SP#0200970488080409011320264pjo792895.5390.67982.090113
|04/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208040900322026P929214404.5390.66355.090032
|04/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15415239230.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15415227344.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0031000385930 DOAN MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|10.000,00
|6216VNIB02TC186H.Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).20260804.084208.939860139.NGUYEN THI THU HANG.970441
|04/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15415029349.Ung Ho MS 2026.205(Ba Nguyen Thi Toai).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15415015637.MS2026.204(Gia Dinh Lo Van Truong).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 206 CHI PHAM THI QUYNH-040826-08:33:55 FZSH541391#SP#020097041608040833552026FZSH541391.5390.56709.083334
|04/08/2026
|50.000,00
|VCB.CTTL.03/08/2026.Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa. CT tu 1024507258 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15414935914.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15414920898.2026.206.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15414902218.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#0200970422080408253920269OQ0305343.5390.25169.082540
|04/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15414843144.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|50.000,00
|NGUYEN DINH KY Chuyen tien ung ho ma so 2026.201 em mua a son#SP#020097048808040818492026tf3f655458.5387.97833.081849
|04/08/2026
|100.000,00
|6216IBT1aWX3YRS5.ung ho MS 2026.206 chi pham thi quynh.20260804.080259.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|04/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15414574051.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 3903939226 CHAU THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|20.000,00
|6216VNIB02TCY61Q.Ung Ho NCHCCCL dinh ki + Le Van Hoan + 0392953115.20260804.075904.182946666.LE VAN HOAN.970441
|04/08/2026
|2.000.000,00
|6216ABBKP2YZLXMQ.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260804.074902.0141002883007.DANG THI LUYEN.970425
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15414395809.Ung Ho MS 2026.205 ( ba Nguyen Thi Toai).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.206-chi Pham Thi Quynh#SP#020097040508040745352026403R042506.5390.80949.074536
|04/08/2026
|200.000,00
|6216IBT1kCTEVY19.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26216003970061.20260804.074512.19030809562996.VND-TGTT-DINH QUY LUONG.970407
|04/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15414329546.uh MS 2026.206 - chi Pham Thi Quynh - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|6216VTMMM2L4Q3H5.CTLNH CT2200N MM 84908383950 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260804.074027.84908383950.NGUYEN VAN DUOC.971005
|04/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15414214374.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|IBVCB.15414176996.NGUYEN VAN DUOC chuyen tien.CT tu 9908383950 NGUYEN VAN DUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208040713422026Y0MK596876.5388.78606.071342
|04/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15413893402.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0351000836838 DAO THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|600.000,00
|6216VNIB02TMP37P.ung ho ma so 2026.205 ba Nguyen Thi Toai.20260804.065408.988541189.LE TRONG NHAN.970441
|04/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208040642232026SZP5763218.5389.94048.064207
|04/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15413578315.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|uh: MS: 2026.205 . Ng thi Toai. chuc gd luon manh khoe binh an vq moi kho khan a#SP#020097042208040613512026B0D1269575.5390.37564.061351
|04/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808040539512026111m257863.5387.96384.053951
|04/08/2026
|5.000,00
|MBVCB.15413320371.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026202.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/08/2026
|5.000,00
|MBVCB.15413316640.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026203.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/08/2026
|5.000,00
|MBVCB.15413315859.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026201.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/08/2026
|5.000,00
|MBVCB.15413295579.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026205.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/08/2026
|5.000,00
|MBVCB.15413294943.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026204.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/08/2026
|50.000,00
|6216IBT1kCTK7KTP.ung ho ms 2026 204 FT26216002242467.20260804.041508.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|04/08/2026
|50.000,00
|6216IBT1kCTK77EB.ung ho ms 2026 205 FT26216079184355.20260804.041319.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|04/08/2026
|466.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#0200970405080404111220269TTF063299.5389.47566.041112
|04/08/2026
|50.000,00
|6216IBT1kCTK7A6R.ung ho ms 2026 199 FT26216391197013.20260804.041017.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|04/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15413208562.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15413208388.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15413215287.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097041508040119272026n3YT666529.5189.82561.011927
|04/08/2026
|50.000,00
|6216VNIB02TMH5RS.Ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).20260804.011200.216895555.TRAN LINH CHI.970441
|04/08/2026
|10.000,00
|6215IBT1kCTKMP9I.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai FT26216083468937.20260803.234718.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|04/08/2026
|200.000,00
|6215IBT1fJ9IST57.Ung ho MS 2026.204.20260803.234122.0101428795.NGUYEN PHI TRUONG AN.970406
|05/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15442814921.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0281001585163 NGUYEN THI THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970488080523385520261ox7210718.5387.5955.233855
|05/08/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208052318242026M9YK614338.5388.77778.231824
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15442551008.ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.205#SP#020097042208052251462026T719397582.5389.29921.225147
|05/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808052244312026cr2c164449.5390.15210.224431
|05/08/2026
|48.000,00
|6217SGTTH2829398.IBFT Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.221746.060319018576.NGUYEN THI TRUC MAI.970403
|05/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#0200970415080522111320262DBz497663.5389.24837.221113
|05/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15442178501.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15442101167.NGUYEN THI HONG LAM chuyen tien UH Ms 2026.207 e Hoang Thanh Tung.CT tu 0021000345668 NGUYEN THI HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097042208052159312026Y5GV455181.5388.84724.215931
|05/08/2026
|100.000,00
|6217IBT1kCFDJLGB.ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai FT26217245606837.20260805.211438.19031281438011.VND-TGTT-LE THI THUY.970407
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15441515632.Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 0491000160692 NGUYEN LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|6217TPBVI2M6X53B.Ung ho MS 2026.207 HOANG THANH TUNG.20260805.210035.00193275902.PHAM HOANG LONG.970423
|05/08/2026
|50.000,00
|6217MCOBQ218RHD1.Ung ho ms2026.207 hoang thanh tung.20260805.205955.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|05/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung-050826-20:54:25 3zaQ727747#SP#0200970416080520542520263zaQ727747.5387.81314.205425
|05/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097042208052025472026COVH193205.5189.10440.202547
|05/08/2026
|10.000,00
|6217IBT1aWRQ7RHT.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,201 (Em Mua A Son) .20260805.202426.0339306897.VU DUC TU.970437
|05/08/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Hoang Thanh Tung ms 2026.207#SP#020097042208052023542026DFVF457180.5390.99159.202355
|05/08/2026
|400.000,00
|6217MCOBQ218T9CS.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260805.202245.09001012957451.BUI QUANG HUY.970426
|05/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15440735176.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|200.000,00
|6217IBT1kCFSBJYL.Ung ho MS2026.206 FT26217670018589.20260805.201624.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407
|05/08/2026
|200.000,00
|6217IBT1kCFS5X66.Ung ho MS2026.207 FT26217526297408.20260805.201601.19036871000021.VND-TGTT-PHAN HUY CHUNG.970407
|05/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15440209411.ung ho ms 2026.207.CT tu 9243070679 LE VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|250.000,00
|MBVCB.15440055779.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 1036153192 TRAN LE TAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|250.000,00
|MBVCB.15440034969.Ung ho MS 2026176 chi Tran Thi Thu Hien.CT tu 1036153192 TRAN LE TAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|6217TPBVI2M6WAYF.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260805.192648.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|05/08/2026
|100.000,00
|6217TPBVI2M6W22B.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh.20260805.192500.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|05/08/2026
|100.000,00
|6217TPBVI2M6U7C2.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.192348.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|05/08/2026
|20.000,00
|6217IBT1kCF9T65V.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26217680336247.20260805.191849.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|05/08/2026
|50.000,00
|6217IBT1iJHEHW39.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.185904.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15439109473.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1017187984 PHAM THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508051836032026TLN9041951.5390.43291.183603
|05/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15438757684.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.207(em HOANG THANH TUNG), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508051832042026MGAO016245.5189.11601.183147
|05/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140855430116.20260805.140855430116-0967147929_Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|05/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140854997673.20260805.140854997673-0967147929_Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15438361216.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1036186007 TRAN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15438361759.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0011004261010 DOAN THE DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS2026.207#SP#0200970422080517594920261D7O982635.5390.77281.175950
|05/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15437681803.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0341001811261 NGUYEN DUC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15437668416.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140845378443.20260805.140845378443-0967147929_Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|05/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140845215691.20260805.140845215691-0967147929_Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|05/08/2026
|200.000,00
|6217IBT1kCF2PMGC.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217426011059.20260805.172846.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
|05/08/2026
|200.000,00
|6217IBT1kCF2DLNU.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217840342680.20260805.171657.19030711261998.VND-TGTT-NGUYEN NGOC QUANG.970407
|05/08/2026
|200.000,00
|6217IBT1kCF2S23X.PHAN THI PHUONG THUY ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung FT26217706008668.20260805.171315.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|05/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097048808051654012026632p869180.5189.56314.165401
|05/08/2026
|200.000,00
|6217IBT1kCFCXTZL.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217365447117.20260805.165130.14021949134016.VND-TGTT-VO THI HUYEN THUONG.970407
|05/08/2026
|200.000,00
|6217WBVNP2YUCYBL.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.164334.717788.PHAM THI PHUONG.970412
|05/08/2026
|5.000.000,00
|6217SGTTH282LEUT.UNG HO MS 2026.193 ANH HOANG VAN KHANH.20260805.164110.1002190103232.NGUYEN THI BACH YEN.970403
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15436210144.Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0071002219098 NGUYEN KIM TUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15436180863.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 1020189429 TANG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|50.000,00
|6217MCOBQ21C7BE7.TRAN THI KIM DUNG uh MS 2026,207( em Hoang Thanh Tung ).20260805.162132.07001011949343.TRAN THI KIM DUNG.970426
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15436097900.MS 2026.207-mong em Hoang Thanh Tung mau chong hoi phuc sk va gd som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140832505111.20260805.140832505111-0915131960_Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|05/08/2026
|300.000,00
|6217SHBAP2Y4PXGP.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260805.160936.0973742382.DANG DUC BIEN.970443
|05/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15435786084.UNG HO MS 2026.207 ( EM HOANG THANH TUNG ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|300.000,00
|NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026.207 HOANGT TUNG-050826-16:00:40 tQ65038406#SP#020097041608051600412026tQ65038406.5189.73771.160041
|05/08/2026
|120.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970488080515575420260b0v636260.5390.55670.155754
|05/08/2026
|200.000,00
|6217IBT1kCFCVR4G.Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung FT26217155795010.20260805.155712.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|05/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.207 Hoang Thanh Tung#SP#020097040508051541492026U4QG098367.5387.49346.154149
|05/08/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140828748287.20260805.140828748287-0348197885_chuyen tien qua MoMo
|05/08/2026
|100.000,00
|6217IBT1kCFC1AXU.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217584493990.20260805.153959.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|05/08/2026
|200.000,00
|6217IBT1kCFC1U3M.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26217244463017.20260805.153930.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|05/08/2026
|100.000,00
|6217IBT1kCFC1D13.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26217096029051.20260805.153902.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|05/08/2026
|200.000,00
|6217IBT1kCFCJXZM.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26217924310223.20260805.153811.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|05/08/2026
|100.000,00
|6217IBT1kCFCJK7Q.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26217306918197.20260805.153727.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|05/08/2026
|100.000,00
|6217IBT1kCFCWRKM.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong FT26217599392694.20260805.153530.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|05/08/2026
|100.000,00
|6217IBT1kCFCW8VH.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26217076063162.20260805.153351.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|05/08/2026
|100.000,00
|6217IBT1kCFCQRQM.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong FT26217269700763.20260805.153241.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|05/08/2026
|100.000,00
|6217IBT1kCFCQ4M8.Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26217910576920.20260805.153133.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|05/08/2026
|100.000,00
|6217IBT1kCF1NZXW.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26217070058517.20260805.152922.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|05/08/2026
|100.000,00
|6217TPBVI2M623PY.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.20260805.152809.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|05/08/2026
|100.000,00
|6217TPBVI2M62VYM.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260805.152540.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|05/08/2026
|100.000,00
|6217TPBVI2M624T9.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260805.152248.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|05/08/2026
|40.000,00
|6217TPBVI2M62J16.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.152039.00001726069.LE PHU TRANG.970423
|05/08/2026
|300.000,00
|6217IBT1kCF131V5.Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh FT26217880352519.20260805.151859.19025562037024.VND-TGTT-TAT PHUONG THUAN.970407
|05/08/2026
|300.000,00
|6217IBT1kCF1FAYI.Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung FT26217842758856.20260805.151727.19025562037024.VND-TGTT-TAT PHUONG THUAN.970407
|05/08/2026
|100.000,00
|6217MSCBD2X5AIKL.Ung ho MS 2026201 em Mua A Son xin Chua ban phuoc lanh cho em nhanh khoe.20260805.151313.7979171777777.TAO THI LY NA.970422
|05/08/2026
|500.000,00
|6217IBT1kCF1LFSK.Ung ho MS 2026.207 Em Hoang Thanh Tung FT26217584390777.20260805.151227.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
|05/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa.Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho con khoi benh#SP#020097042208051508382026QMGT978552.5390.39249.150839
|05/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach#SP#020097040508051504552026862E012477.5389.16292.150455
|05/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097042208051504312026HZBG575852.5387.14068.150431
|05/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong.Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh#SP#0200970422080515042720265UTZ566529.5189.12859.150427
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15434885344.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0511000434979 NGUYEN THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh chi#SP#0200970422080515010320260Z67276809.5387.93191.150103
|05/08/2026
|30.000,00
|6217IBT1kCF1EGCM.Ung ho Ms 2026 207 Em Hoang Thanh Tung FT26217673510006.20260805.145946.19032713845019.VND-TGTT-NGUYEN VAN THANG.970407
|05/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung.Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho con nhanh khoe#SP#020097042208051459022026HFRO106758.5390.81457.145903
|05/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097040508051458582026ANUS084431.5387.81161.145858
|05/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung-050826-14:56:27 9kMv684661#SP#0200970416080514562720269kMv684661.5387.65588.145627
|05/08/2026
|100.000,00
|6217IBT1aWXN671I.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.145616.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|05/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15434708689.Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 0071002395402 TRAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208051445462026HNJ0385485.5388.2531.144547
|05/08/2026
|300.000,00
|6217MSCBD2XP59FU.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.144358.0983168848.THAI HONG THANH.970422
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15434607035.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15434604440.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|6217IBT1kCF1BDNS.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217848039313.20260805.143957.19031184427013.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM THOA.970407
|05/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970422080514382120268EMB845536.5390.58782.143822
|05/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097041508051426532026gLkE397602.5390.91610.142653
|05/08/2026
|400.000,00
|6217IBT1kCF1IPQV.Uho ma so 2026.207 em hoang thanh tung FT26217785580578.20260805.142102.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|05/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15434210963.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0071000974851 DO THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15434207479.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#02009704220805140143202626J6505199.5388.52925.140123
|05/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097042208051358012026FL46360436.5189.34086.135802
|05/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15434015603.CHU THI THU u g ho ms 2026.207 (Hoang Thanh Tung).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15433988666.Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140815830424.20260805.140815830424-0909308050_Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung-050826-13:50:24 xNDY177350#SP#020097041608051350242026xNDY177350.5387.94335.135024
|05/08/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097048808051348032026fngt216428.5388.81769.134803
|05/08/2026
|25.000,00
|6217IBT1iJHKU2VN.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260805.134750.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|05/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097042208051346512026RU4M552567.5387.74809.134652
|05/08/2026
|100.000,00
|6217SGTTH2C59Z8W.IBFT Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung.20260805.134613.050122883660.DO MINH HUY.970403
|05/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15433895547.Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|5.000,00
|6217IBT1kCF1QMXU.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung FT26217991640524.20260805.134301.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|05/08/2026
|30.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI XUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.207#SP#0200970405080513414820265NVO072746.5389.49899.134148
|05/08/2026
|100.000,00
|6217MCOBQ21CXFQK.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.134010.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|05/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15433809680.NGUYEN THI HONG THUY chuyen tien ung ho MS :2026.207.CT tu 1023331505 NGUYEN THI HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|50.000,00
|6217MCOBQ21CKICR.Ung ho MS 2026.207.20260805.133651.37201014533997.VO TRUONG THANG.970426
|05/08/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097042208051335392026CLOQ603650.5389.18876.133518
|05/08/2026
|70.000,00
|6217IBT1kCFJXLLB.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26217420017348.20260805.133408.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|05/08/2026
|25.000,00
|6217IBT1iJHKIISL.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.133155.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|05/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15433725221.Ung ho MS 2026.204( gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|200.000,00
|6217IBT1iJHKIJIB.Cac ba Mo Mai Xuan Tuan giup MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.132905.0982879785.TRAN THI MINH HIEN.970432
|05/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508051328572026DOGE031869.5189.86157.132857
|05/08/2026
|5.000,00
|MBVCB.15433699705.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026207.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/08/2026
|5.000,00
|MBVCB.15433696051.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026206.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/08/2026
|50.000,00
|6217SHBAP2Y4ITGG.MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung.20260805.132752.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|05/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15433686113.Ung ho MS 2026.207 ( em Hoang Thanh Tung).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|6217VNIB02TT2CQG.TRAN VAN BINH chuyen tien Ung jooj MS 2026 207 em Hoang thanh tung.20260805.132615.384705798.TRAN VAN BINH.970441
|05/08/2026
|10.000,00
|6217IBT1aWXNBZUR.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,200 (Ong Vi Duc Phong).20260805.132510.0339306897.VU DUC TU.970437
|05/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15433660526.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1035044273 HOANG HONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|200.000,00
|MS2026-207 CHAU HOANG THANH TUNG LAO CAI-050826-13:24:27 Obdi675500#SP#020097041608051324272026Obdi675500.5189.63527.132427
|05/08/2026
|5.000.000,00
|6217IBT1kCFJTZ7U.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217425204760.20260805.132306.626262.TRAN DO NGOC DIEP.970407
|05/08/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026 - 207 EM HOANG THANH TUNG-050826-13:22:24 NPWh870917#SP#020097041608051322242026NPWh870917.5390.52821.132224
|05/08/2026
|500.000,00
|6217IBT1kCFJT4C3.Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung FT26217334436107.20260805.132218.19037769583019.VND-TGTT-PHAN CAM TU.970407
|05/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.207 Em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808051320422026x1vb148485.5389.44727.132042
|05/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.207 Hoang Thanh Tung#SP#020097041508051320222026ZloM209931.5389.43335.132022
|05/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15433599517.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|50.000,00
|6217ORCOQ21CVZRL.LOC HO TRO MS2026.207 HOANGTHANHTUNG.20260805.131813.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|05/08/2026
|50.000,00
|6217IBT1kCFJLVHM.MS 2026.207 FT26217293807413.20260805.131751.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|05/08/2026
|10.000,00
|6217IBT1kCFJLJVH.ung ho NCHCCCL FT26217008317607.20260805.131704.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|05/08/2026
|100.000,00
|6217TPBVI2MNDPMJ.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.131659.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|05/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15433560754.UNG HO MS 2026.207 (EM HOANG THANH TUNG).CT tu 0251002736717 HONG HUU TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:chuyen tien ms 2026207 Hoang Thanh Tung#SP#020097040508051315342026DNU4091928.5388.19160.131534
|05/08/2026
|100.000,00
|6217TPBVI2MND386.Ung ho MS 2026.207 Hoang Thanh Tung.20260805.131235.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15433496403.Ung ho MS 2026.207 (Em Hoang Thanh Tung).CT tu 0531002541772 DOAN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15433486903.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.207 (hoang thanh tung).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140810930960.20260805.140810930960-0372755389_Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508051307102026N243067047.5388.77202.130710
|05/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15433441718.ung ho MS 2006.207 (em Hoang Thanh Tung) .CT tu 0021001333611 NGUYEN MAI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|300.000,00
|6217IBT1kCFJEUK3.Ung so ms 2026 207 em Hoang Thanh Tung FT26217008004300.20260805.130416.19020712285011.VND-TGTT-THAI THI HANH NHAN.970407
|05/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15433359723.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 7903700079 DANG THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung-050826-12:54:12 sIln544212#SP#020097041608051254122026sIln544212.5389.9178.125412
|05/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097042208051247012026GIRL131867.5388.70573.124701
|05/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808051240222026efrh046906.5390.34242.124001
|05/08/2026
|100.000,00
|6217IBT1aWXNP57D.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.123721.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409
|05/08/2026
|100.000,00
|6217IBT1kCFJPX7S.Ung ho MS 2026. 207 e Hoang Thanh Tung FT26217664075400.20260805.123633.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|05/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung-050826-12:33:38 wWkZ170245#SP#020097041608051233382026wWkZ170245.5389.96228.123339
|05/08/2026
|300.000,00
|UH MS 2026.207 EM HOANG THANH TUNG-050826-12:32:04 7gHI388893#SP#0200970416080512320420267gHI388893.5388.87082.123143
|05/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808051231292026hmsp020848.5388.82708.123108
|05/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808051222412026sila992726.5387.27877.122224
|05/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15432842227.Ung ho MS 2026 207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0011004100778 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140803480028.20260805.140803480028-0854076607_Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808051214222026k2g6964136.5189.75166.121422
|05/08/2026
|500.000,00
|6217IBT1aWXNIAGF.PHUNG NINH THI chuyen tien ung ho ma ao 2026.206- chi Pham Thi Quynh.20260805.120021.0906890888.PHUNG THI NINH.970437
|05/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#02009704220805115948202618O8413818.5390.76063.115949
|05/08/2026
|10.566,00
|6217IBT1kCFJQTSC.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung FT26217285090265.20260805.115801.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|05/08/2026
|50.000,00
|6217IBT1kCFJQ116.Giup ma so 2026.207 FT26217386357637.20260805.115604.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|05/08/2026
|100.000,00
|6217IBT1iJHKWMAY.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.115555.836804041991.DAO DUC VINH.970432
|05/08/2026
|300.000,00
|6217IBT1kCFWXHXI.Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung FT26217081063695.20260805.115008.19037897504016.VND-TGTT-LE THI HONG HANH.970407
|05/08/2026
|200.000,00
|6217SGTTH2C5WZI6.IBFT MS 2026.197 thuan an linh chi.20260805.114521.060080564514.NHU VAN THAN.970403
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15432160238.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15432165585.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1042332681 DO MANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|6217IBT1iJH7RDUI.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.113109.100451972.NGUYEN THOI THANH CHAU.970432
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15432037417.TRAN HONG NAM chuyen tien ung ho 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 0011002312185 TRAN HONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15432037355.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 9027106868 NGUYEN KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15432027182.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 9027106868 NGUYEN KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|200.000,00
|6217IBT1d1PXGR15.Nhom vien gach nho ung ho 4 ma so 201 203 204 206.20260805.112620.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|05/08/2026
|1.000.000,00
|6217IBT1kCFW4LKK.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217720098056.20260805.111602.19021482590010.VND-TGTT-TRAN NGOC SON.970407
|05/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15431764136.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0011002418089 DUONG VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|6217YOLOP2Y4G82Q.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.111051.0915366919.BUI PHAN PHUONG LINH .546034
|05/08/2026
|1.000.000,00
|6217TPBVI2MNKU71.PHAM LONG QUAN chuyen tien.20260805.110919.00086573001.PHAM LONG QUAN.970423
|05/08/2026
|50.000,00
|6217NAMAP2Y4EEIW.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung.20260805.110212.199911119.TRAN MINH DUC.970428
|05/08/2026
|100.000,00
|6217IBT1d1PX4X11.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.105709.97042292H59e086000000000203946.MBBANK IBFT.970422
|05/08/2026
|300.000,00
|UNG HO LAN 2 MS 2026 207 EM HOANG THANH TUNG-050826-10:54:30 oXan935258#SP#020097041608051054312026oXan935258.5388.21216.105431
|05/08/2026
|300.000,00
|UNG HO MS2026.207 HOANG THANH TUNG-050826-10:53:43 iNbR996801#SP#020097041608051053432026iNbR996801.5389.14940.105343
|05/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15431467620.NGUYEN HUNG PHONG chuyen tien ung ho MS 2026.207( em Hoang Thanh Tung).CT tu 0061000140876 NGUYEN HUNG PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15431405491.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15431386097.HO THI DAO chuyen tien ung ho MS 2026.207 Hoang Thanh Tung.CT tu 0391000298647 HO THI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|2.300.000,00
|MBVCB.15431336485.Ung ho MS 2026.195 em Nguyen Ngoc Anh.CT tu 1856610995 VO THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|2.300.000,00
|MBVCB.15431298633.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1856610995 VO THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|50.000,00
|6217IBT1aWXNCZB9.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.104003.0903159798.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|05/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15431279796.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0011001038422 HA THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|200.000,00
|6217TPBVI2MNEHKR.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.103904.68228285858.NGUYEN THI HONG LINH.970423
|05/08/2026
|500.000,00
|6217IBT1kCFW2VT3.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217666331609.20260805.103846.19031096212015.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|05/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung)#SP#020097041508051035482026ct14541067.5389.6701.103548
|05/08/2026
|1.000.000,00
|6217IBT1kCFWC1C3.Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh FT26217333911629.20260805.103522.19037149555015.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG PHUC.970407
|05/08/2026
|300.000,00
|6217IBT1iJH7ZG6N.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260805.103506.0901134886.NGO NGOC CUONG.970432
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15431202949.ung ho MS 2026.207(Hoang Thanh Tung).CT tu 7935174208 HUYNH TAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15431183548.ung ho ma so 2026 207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0451001395104 CAO THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|500.000,00
|6217IBT1kCFW19V1.Ung ho MS 2026.181 chi em ba Bui Thi Mim FT26217367945629.20260805.103246.19037149555015.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG PHUC.970407
|05/08/2026
|200.000,00
|6217IBT1kCFW1CFX.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217203130614.20260805.103239.19021482056014.VND-TGTT-VU THU NGA.970407
|05/08/2026
|1.000.000,00
|6217IBT1kCFWWDJA.Ung ho MS 2026.185 be Ho Duy Hung FT26217968780000.20260805.102709.19037149555015.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG PHUC.970407
|05/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15431072644.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1017785666 LE HOANG HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970405080510240520265ZDE005626.5389.37627.102405
|05/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#02009704220805102320202614SK411167.5389.32815.102321
|05/08/2026
|200.000,00
|6217IBT1kCFQN9MQ.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26217300510909.20260805.102119.19022225492012.VND-TGTT-PHAM VIET NGU.970407
|05/08/2026
|500.000,00
|6217IBT1kCFQNJ1T.Ung ho MS 2026.206 chi Phan Thi Quynh FT26217095045261.20260805.102058.2116288888.TRAN NGUYEN BAO KHOA.970407
|05/08/2026
|100.000,00
|6217IBT1iJH7ERJ3.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 207 HOANG THANH TUNG.20260805.102058.247529918.LE THI HOA.970432
|05/08/2026
|200.000,00
|6217IBT1kCFQRLCA.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217772724717.20260805.102014.19022225492012.VND-TGTT-PHAM VIET NGU.970407
|05/08/2026
|200.000,00
|6217IBT1kCFQREZY.Ung ho MS 2026. 207 em Hoang Thanh Tung FT26217293138470.20260805.101957.3903862728.Tu Thuy Thanh Ha.970407
|05/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970488080510172020265951518136.5388.97983.101720
|05/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh)#SP#020097041508051017142026nEgU474231.5390.98430.101653
|05/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15430934608.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15430881032.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808051011182026xo9l496908.5390.66384.101057
|05/08/2026
|50.000,00
|6217MCOBQ21CFXP8.Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).20260805.100604.03101010965538.HOANG VIET.970426
|05/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15430765352.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1032940048 NGUYEN VAN QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|500.000,00
|6217IBT1aWXNWEIB.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.100309.000002714650.TCHEN HUA DAI SON.970433
|05/08/2026
|300.000,00
|6217IBT1iJH77UA4.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.100024.331701847.VUONG HUY TUAN.970432
|05/08/2026
|35.000,00
|6217VNIB02TJT3Q3.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.095815.001704060047277.CHU THI HOA (VIB).970441
|05/08/2026
|500.000,00
|6217IBT1iJH77WW4.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.095713.0913754472.TRAN DU PHONG.970432
|05/08/2026
|10.000,00
|6217MCOBQ21CC7BA.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260805.094746.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|05/08/2026
|200.000,00
|6217TPBVI2MN4KIT.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.094129.25011980912.BUI HAI YEN.970423
|05/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097042208050941282026HKWB177470.5388.93124.094128
|05/08/2026
|300.000,00
|6217IBT1iJH7AQAX.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.093935.23630068.PHAM THI VUONG LIEN.970432
|05/08/2026
|20.557,00
|MBVCB.15430403765.Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 0251002761511 DOAN QUOC CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808050936302026gmym371621.5387.66380.093630
|05/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970488080509352320266sn8367533.5389.58938.093523
|05/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15430355481.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0011003752148 TRINH TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15430351797.TRAN DINH TRUNG chuyen tien 2026207.CT tu 1065241871 TRAN DINH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|250.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808050930292026gfpi350322.5390.33436.093030
|05/08/2026
|500.000,00
|6217IBT1aWXRREND.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.092625.152704070015572.LE HOANG QUOC.970437
|05/08/2026
|50.000,00
|6217IBT1kCFQUS9G.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217804004786.20260805.092444.19024717271014.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUONG.970407
|05/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15430186741. THANH PHUONG ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 0451001410877 TRAN THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970488080509143120260liu294620.5189.52162.091431
|05/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15430077073.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0181003376991 NGUYEN HOANG LAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15430056887.NGUYEN THU QUYEN ung ho MS2006.207 em Hoang Tung.CT tu 9912388103 NGUYEN THU QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|50.000,00
|6217IBT1kCFQDENW.Ung ho MS 2026.207 FT26217400809540.20260805.091143.19029037310017.VND-TGTT-NGO DUC HAU.970407
|05/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970415080509113320266MFf242232.5387.36833.091112
|05/08/2026
|200.000,00
|6217TPBVI2MNZ5XZ.Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).20260805.091057.00027169001.QUACH THI HONG VAN.970423
|05/08/2026
|5.000.000,00
|MBVCB.15430036979.NGUYEN THI LUYEN chuyen tien ung ho ms 2026-207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 0071005853448 NGUYEN THI LUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|6217TPBVI2MNZ76F.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.091007.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
|05/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097042208050907512026TO92124982.5189.20225.090752
|05/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15429986621.Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15429962487.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15429961038.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0071000661818 NGUYEN VAN TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15429950878.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097041508050904062026BfXM217618.5390.2517.090406
|05/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Le Thi Thuy chuyen tien Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung#SP#02009704050805090200202630WA068460.5390.93414.090200
|05/08/2026
|1.000.000,00
|6217IBT1aWXR3KX6.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.085951.4657040001155.NGUYEN DUY TUAN.970430
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15429866503.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 9938213668 VO THIEN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15429854976.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|1.000.000,00
|6217IBT1aWXR38RX.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.085554.168704070021085.NGUYEN KHANH TRUNG.970437
|05/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#02009704880805085223202611dp219931.5390.49205.085223
|05/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970422080508514320261AF8531326.5390.46316.085143
|05/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung)#SP#020097041508050849182026yY2n170376.5189.34690.084918
|05/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508050848062026IOY8098147.5387.30651.084806
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15429721467.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0721000529038 NGO THI THY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 207 EM HOANG THANH TUNG-050826-08:46:34 v9hY087031#SP#020097041608050846342026v9hY087031.5389.24380.084634
|05/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097042208050845082026J9HG881484.5390.17801.084452
|05/08/2026
|500.000,00
|6217SHBAP2Y4CSSX.UNG HO MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung.20260805.084441.0909094872.HUYNH NGOC XUAN.970443
|05/08/2026
|300.000,00
|6217IBT1kCTNR6X9.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217548015502.20260805.084219.2801508888.PHAN THANH VINH.970407
|05/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097042208050841562026QQT4782921.5390.5067.084156
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15429626291.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|3.000.000,00
|MBVCB.15429588125.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0071002324439 NGUYEN THI KIM LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15429593914.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0061001056410 NGUYEN DINH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970488080508364920267zxi169689.5189.83584.083650
|05/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15429551030.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0061001056410 NGUYEN DINH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|200.000,00
|6217IBT1iJH7IZL7.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.083415.1856022.NGUYEN THANH NHAN.970432
|05/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15429481690.Ung ho MS 2026 207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0041000591982 VO THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970422080508282220268S6V587102.5388.48847.082822
|05/08/2026
|100.000,00
|6217MCOBQ21CAZT3.NGUYEN THI CHIU chuyen tien Ung ho MS 2026 207 ( Em Hoang Thanh Tung ).20260805.082616.03888010086266.NGUYEN THI CHIU.970426
|05/08/2026
|20.000,00
|6217TPBVI2MNJXSU.BUI NGOC HAI SON chuyen tien.20260805.082608.00004639332.BUI NGOC HAI SON.970423
|05/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15429440502.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0541000202311 VU HUU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15429382399.ung ho MS 2026.207(hoang thanh tung).CT tu 0251001080921 LE THI DIEM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|200.000,00
|6217IBT1kCTNZX4N.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc FT26217005663167.20260805.082051.19022170011011.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH XUAN.970407
|05/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15429353066.MS206.207 Hoang Thanh Tung.CT tu 0011002162646 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15429349905.TRAN THI MY PHUONG chuyen tien ung ho MS 2026.207.CT tu 0411001039621 TRAN THI MY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|MS 2026207 Hoang Thanh Tung#SP#020097042208050818112026JM8I379578.5387.10652.081812
|05/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15429328231.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0181003380221 NGUYEN NGOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15429312235.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0451000327339 NGUYEN THI THUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140768227485.20260805.140768227485-0376952443_Ung ho NCHCCCL Nguyen Lam Bao Khuyen 0376952443
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15429301982.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0021000035251 TRAN TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|50.000,00
|SHGD:10002326.DD:260805.BO:TRAN THI THAO LY.Remark:UNG HO NCHCCL + TRAN THI THAO LY + 0933291188
|05/08/2026
|100.000,00
|6217IBT1aWXRLDLD.ung ho MS 2026.207 em hoang thanh tung.20260805.081209.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|05/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097041508050809462026g70q948367.5388.77993.080946
|05/08/2026
|50.000,00
|6217IBT1kCTNKIK3.ung ho MS 2026. 207 em Hoang Thanh Tung FT26217514082764.20260805.080931.19021368492017.VND-TGTT-PHAM THI HA.970407
|05/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097041508050808372026LFQN945616.5387.73879.080838
|05/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508050807432026T6A1097179.5388.70803.080743
|05/08/2026
|50.000,00
|6217SGTTH2C5A8PM.IBFT Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.080508.060087861451.LE THANH DUC.970403
|05/08/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970488080508042820269j3f065125.5387.59491.080407
|05/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15429110641.LE HOANG HAI chuyen tien Ung ho MS2026.207 (em Hoang thanh tung).CT tu 0501000010844 LE HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|500.000,00
|ung ho em hoang thanh tung#SP#02009704880805075347202644bj032541.5390.22551.075347
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15429024340.ung ho ms 2026.207 em hoang thanh tung.CT tu 1022415895 TRAN VAN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808050751172026u962024740.5388.14255.075117
|05/08/2026
|100.000,00
|MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung#SP#02009704220805075114202641WW860011.5189.14178.075114
|05/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508050750012026025Z014596.5390.10136.074940
|05/08/2026
|500.000,00
|6217IBT1kCTNYJRH.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217784208023.20260805.074457.13320552477018.VND-TGTT-DANG THANH PHUONG.970407
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15428914141.PHAM THI TAM chuyen tien ung ho MS 2026.207 (Hoang Thanh Tung).CT tu 0021002119856 PHAM THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|3.000.000,00
|6217IBT1kCTNPD2N.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217212624141.20260805.074151.695555.VU QUOC AN.970407
|05/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970422080507404520263094692033.5390.78334.074029
|05/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.207 -em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508050740412026E601072118.5388.78181.074041
|05/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026. 198 ong dinh bat quyen#SP#020097040508050737152026ZTQ3056543.5390.66429.073715
|05/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15428827560.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|530.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508050736252026L8KZ052790.5388.63847.073604
|05/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808050733192026e404968963.5389.53869.073319
|05/08/2026
|200.000,00
|6217IBT1iJH72MSL.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.073029.113131993.TRAN MANH QUAN.970432
|05/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15428710476.ung ho MS 2026.207.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15428698782.ung ho MS 2026.206.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|100.000,00
|6217IBT1kCTN9JPU.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217842787148.20260805.070800.19026683957011.VND-TGTT-TRAN THI HANG.970407
|05/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh)#SP#0200970415080507020620263m4l767608.5390.57904.070207
|05/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15428358933.Chuyen tien ung ho ms 2026 207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/08/2026
|500.000,00
|6217IBT1kCTNJ9SF.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217552861000.20260805.064649.19026969496021.VND-TGTT-BUI VAN HUY.970407
|05/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15428259678.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|239.000,00
|MBVCB.15428253922.NNC ung ho Ms2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/08/2026
|500.000,00
|6217IBT1iJH7WEKT.Ms 2026-207 uh em Hoang Thanh Tung.20260805.064322.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|05/08/2026
|100.000,00
|6217IBT1iJH7WG6Q.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260805.064155.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970432
|05/08/2026
|239.000,00
|MBVCB.15428209213.NNC ung ho MS2026206 Pham Thi Quynh.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15428171987.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0071000733822 LE TRI THONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15428147827.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|156.000,00
|UH MS 2026.204 gd anh Lo Van Truong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042208050611502026XY0J736334.5389.51657.061151
|05/08/2026
|100.000,00
|6217IBT1kCTRX43A.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26217496926508.20260805.061007.19036856575018.VND-TGTT-PHAM VAN CONG.970407
|05/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15427774590.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.201( em Mua A Son).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15427760507.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.202 (ba Thanh va ba Hong).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|50.000,00
|6217WBVNP2YR7E1Q.Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).20260805.001657.103001998665.NGUYEN THI THUY TIEN.970412
|05/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097041508050013572026bh3u557425.5389.82962.001357
|05/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#0200970488080500103320263ddl691704.5387.81269.001034
|05/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15427527621.ms2026.206.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/08/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#02009704220804235018202626J0118476.5389.60386.235019
|05/08/2026
|100.000,00
|6216IBT1kCTRPJGR.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26217770075500.20260804.231646.19030657443015.VND-TGTT-LAI THI LINH.970407
|05/08/2026
|40.000,00
|6216ABBKP2YR6FK1.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260804.231525.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|05/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208042314392026SV9U538551.5389.13477.231440
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFADY5L.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219460170323.20260806.234042.19035041673019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY HANH.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFADPJX.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219412331754.20260806.234018.19021379285013.VND-TGTT-TA THI DAN.970407
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFADMPD.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219412328109.20260806.233917.19035041673019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY HANH.970407
|06/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970405080623390420262RRH048932.5189.18966.233904
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFAD1W4.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219010429385.20260806.233715.19033006013011.VND-TGTT-VU NGOC THUY.970407
|06/08/2026
|300.000,00
|6218ABBKP2YGBUHG.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.233651.0111004493008.NGUYEN THI NGOC BICH.970425
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15457691443.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 9919099689 LE THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|BUI THU HOA Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808062333552026fp0z736818.5189.12718.233355
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFAS512.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219797676125.20260806.233144.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15457673763.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0071000622542 NGUYEN HUU PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15457682256.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0961000231292 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208062329302026SBW8959184.5390.6438.232930
|06/08/2026
|1.000.000,00
|QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508062329052026CzPV645504.5389.6151.232843
|06/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.209 (bac sy Ngo Van Chien)#SP#02009704150806232527202669qX642943.5390.1176.232528
|06/08/2026
|500.000,00
|6218VNIB02TWBSFT.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.232452.069704060081455.LE ANH KIM.970441
|06/08/2026
|600.000,00
|6218IBT1kCFA9KKD.ung ho ma so 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26219857040002.20260806.232450.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
|06/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15457657567.ung ho ms 2026.209 (bs Ngo Van Chien).CT tu 0121001159727 PHAN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1fJ9BNYRY.ungho MS 2026.208 (be ho thanh phong).20260806.232345.8007041200150.NGO DINH LAP.963388
|06/08/2026
|30.000,00
|6218IBT1kCFA9BK9.2026.209 ngo van chien FT26219191744836.20260806.232339.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|06/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970405080623225220263AK7039426.5189.97523.232252
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFA2TU2.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219360195375.20260806.231814.2979130988.LUONG THI MY HANG.970407
|06/08/2026
|400.000,00
|MBVCB.15457620136.ung ho ms 2026.208.CT tu 0041000167561 LE THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|6218IBT1fJ9BNSYJ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.231350.0071000250009.TRINH THU NGAN.970438
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#02009704220806230919202657AO254114.5390.76134.230919
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15457545626.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0251001690264 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15457539050.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0011004063082 TA THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15457537891.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0251001690264 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|500.000,00
|6218SGTTH28YG1E3.IBFT Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.225039.060909533698.NGUYEN THI MONG TRINH.970403
|06/08/2026
|200.000,00
|DANG THI THAO VAN Chuyen tien#SP#0200970488080622503420260clp699196.5189.41123.225034
|06/08/2026
|300.000,00
|HTP LKH UNG HO MS2026.208 HO THANH PHONG-060826-22:49:45 jpZz892211#SP#020097041608062249452026jpZz892211.5389.39278.224945
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFAWE7R.Ung ho MS 2029.209 bac si Ngo Van Chien FT26219967400027.20260806.224940.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|06/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097041508062242392026dABn599568.5390.24018.224239
|06/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097041508062241302026DihM598107.5189.20624.224130
|06/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.209 bac sy Ngo Van Chien#SP#0200970415080622412020267hpT598020.5390.21077.224120
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080622363020266H9Z188247.5390.8732.223631
|06/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong mong con som khoi benh#SP#020097048808062236072026drf5681537.5389.9087.223607
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15457385919.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0771000572142 NGUYEN THI BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208062234252026E7ST902099.5388.4452.223403
|06/08/2026
|200.000,00
|6218SHBAP2YGQ7VI.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.223331.08686.NGUYEN THI YEN.970443
|06/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141044659400.20260806.141044659400-0937467647_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06/08/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.208 chau Ho Thanh Phong#SP#020097041508062229412026rnSl580691.5389.92580.222941
|06/08/2026
|150.000,00
|6218IBT1iJHTT1G4.Ung ho MS 2026209 Bsi Ngo Van Chien.20260806.222848.234566318.TRAN THI THANH THI.970432
|06/08/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422080622281820262QAO852974.5390.88541.222819
|06/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808062223482026j3u9663400.5389.75864.222348
|06/08/2026
|100.000,00
|6218TPBVI2MPUP8M.Ung ho MS 2026.209 Ngo Van Chien.20260806.222214.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15457284314.UNG HO NCHCCCL , hy vong nhieu manh doi tim duoc gia dinh.CT tu 1016677035 BUI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|6218SHBAP2YGQZT5.TRINH THU TRANG chuyen tien ung ho MS2026 208 be Ho Thanh Phong.20260806.221900.0928822882.TRINH THU TRANG.970443
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808062218282026kbpv654742.5388.62237.221828
|06/08/2026
|300.000,00
|6218TPBVI2MPUHHM.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.221809.00966530001.HOANG THI QUYNH TRANG.970423
|06/08/2026
|50.000,00
|6218TPBVI2MPU3GN.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260806.221736.03442265501.TRAN THAI BANG.970423
|06/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien-060826-22:15:54 HjFI822230#SP#020097041608062215542026HjFI822230.5388.54232.221554
|06/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141042569577.20260806.141042569577-0356948410_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15457178080.ung ho MS 2026.209 bs Ngo Van Chien.CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15457186412.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15457133118.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCF4HBBF.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26219469523977.20260806.220352.19027476182014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHA PHUONG.970407
|06/08/2026
|200.000,00
|giup be Ho Thanh Phong#SP#020097048808062203272026l64f626631.5189.13107.220327
|06/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15457100875.ung ho ms 2026.199 trinh cao bach.CT tu 0451000298054 NGO THI THU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508062200422026GqFa525959.5387.2815.220025
|06/08/2026
|6.868,00
|6218MSCBD2SMZCDH.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260806.215759.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|06/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141041279968.20260806.141041279968-0823953118_ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15457064348.Ung ho MS 2026.208 (em Ho Thanh Phong - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208062157212026972E887878.5389.91292.215722
|06/08/2026
|5.000.000,00
|6218IBT1kCF46EUK.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219775018130.20260806.215627.19027897729012.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DIEM.970407
|06/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15457020448.Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung - Lao Cai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15457001625.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1046725428 TRAN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080621513120263zr9600682.5389.68735.215109
|06/08/2026
|50.000,00
|6218IBT1kCF4KL38.Ung ho Ms 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26219994866848.20260806.214917.19033416510012.VND-TGTT-PHAM NGOC ANH.970407
|06/08/2026
|1.000.000,00
|6218IBT1bJM7B5H4.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Ngo Van Chien MS 2026 -209 . Chuc con vuot qua.20260806.214603.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|06/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.209 BAC SI NGO VAN CHIEN-060826-21:44:34 FN79187473#SP#020097041608062144342026FN79187473.5189.40925.214434
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15456911678.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0591000394302 DOAN THI HUONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|6218MCOBQ21J1YLB.UNG HO MS 2026.208( BE HO THANH PHONG).20260806.214227.02101010698688.NGUYEN THI THAO.970426
|06/08/2026
|500.000,00
|6218IBT1kCF4GJ6I.Ung ho ms 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26219616225485.20260806.213915.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCF44RWN.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219301145790.20260806.213517.19027724044014.VND-TGTT-BUI THI HUONG.970407
|06/08/2026
|150.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HOANG CHUONG chuyen tien ung ho MS 2026.208#SP#020097040508062134532026SQNB059433.5189.99050.213431
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15456802979.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0071002642926 LE THANH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208062133112026UPB6473026.5189.90821.213249
|06/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808062132372026kahi552497.5390.89361.213238
|06/08/2026
|47.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808062132252026b7sd551925.5390.88129.213203
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|500.000,00
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|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080621305520269ams547849.5388.81202.213055
|06/08/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.208-060826-21:27:03 Yz6q086236#SP#020097041608062127032026Yz6q086236.5189.63127.212704
|06/08/2026
|100.000,00
|6218SHBAP2YG2D71.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.212523.1016601133.HO SY THUAN.970443
|06/08/2026
|1.800.000,00
|6218IBT1bJM7BMZI.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Ho Thanh Phong MS 2026 -208 . Chuc con som hoi phuc.20260806.212307.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.208 be Ho Thang Phong#SP#020097048808062122422026eel6524430.5390.42120.212242
|06/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141036634686.20260806.141036634686-0328625082_Ung ho NCHCCCL Vo Phu Hien 0328625082
|06/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508062118142026POBZ004633.5389.21005.211814
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808062116232026n6fx505669.5389.10517.211623
|06/08/2026
|500.000,00
|6218TPBVI2MPZN4I.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.211325.00010482001.DO THI MINH THUY.970423
|06/08/2026
|50.000,00
|6218VNIB02TU6MUZ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.211207.268948888.BUI THI PHUONG.970441
|06/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.209#SP#0200970405080621115420267HK5081644.5389.87426.211154
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15456515351.ung ho MS 2026.208( be Ho Thanh Phong).CT tu 0251002726884 HOANG THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808062110562026gc04488741.5387.81745.211056
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15456478970.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0201000734089 DONG THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|20.000,00
|6218IBT1kCF4MB5K.DAO QUANG LAM chuyen giup be thanh phong FT26219967012636.20260806.210746.19034245667011.VND-TGTT-DAO QUANG LAM.970407
|06/08/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Bac Si Ngo Van Chien ms 2026.209#SP#020097042208062106222026QH4M832287.5390.56820.210622
|06/08/2026
|20.000,00
|6218MSCBD2SMAQDQ.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Ho Thanh Phong ms 2026208.20260806.210457.0936093860.PHAM VAN NHAN.970422
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15456375860.HOANG THI TUYEN chuyen tien ung ho be Ho Thanh Phong ms 2026.208.CT tu 1036136769 HOANG THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15456306052.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097041508062055492026d9Ew339149.5389.97524.205527
|06/08/2026
|100.000,00
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|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080620493920261JPM693397.5387.62404.204940
|06/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15456188660.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1016389771 NGUYEN THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208062048352026P0ZU132154.5390.56339.204835
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|200.000,00
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|Vietcombank:0011002643148:PHAM THI THU TRANG chuyen tien#SP#020097040508062047532026ERQL086631.5388.52017.204754
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15456167481.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0201000633716 TRAN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
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|06/08/2026
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|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15456090819.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0011003990431 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
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|06/08/2026
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|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15455740823.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
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|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15455681535.ung ho MS 2026.209 bac si ngo van chien.CT tu 0081000171858 NGHIEM THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15455544635.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1049767477 NGUYEN THANH NGU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFBEMCM.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218420390931.20260806.200748.19023062643014.VND-TGTT-NGUYEN VIET ANH.970407
|06/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15455511723.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|6218SGTTH28YJSGX.IBFT NGUYEN TRANG PHUONG chuyen tien Ung ho MS 2026 209 BS Nguyen Van Chien.20260806.200732.0772964388.NGUYEN TRANG PHUONG.970403
|06/08/2026
|250.000,00
|MBVCB.15455485393.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0121000542054 BUI NGOC CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:VO TUAN ANH chuyen tien ung ho MS 2026.207 e Hoang Thanh Tung#SP#020097040508062003012026CEHI077576.5387.63882.200301
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|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508061941452026Y9PT073803.5390.20886.194145
|06/08/2026
|500.000,00
|6218IBT1kCFBU96L.Ung ho MS 2026.208 Be Ho Thanh Phong FT26218883450902.20260806.194051.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
|06/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son#SP#02009704880806194042202612xt154987.5387.13325.194042
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15454967385.Ung ho Ms 2026.208(be Ho Thanh Phong).CT tu 0121000791814 LE THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
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|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061935262026TZ5X042459.5389.76990.193505
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|200.000,00
|Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808061933402026x3av126455.5387.65444.193340
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|200.000,00
|6218MCOBQ21FPDA3.Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc.20260806.193048.11001016971506.LE THI THU THUY.970426
|06/08/2026
|100.000,00
|6218VNIB02TUG2MJ.UNG HO MS 2026.208 ( Be Ho Thanh Phong).20260806.192732.625704060228811.NGUYEN THI KIM QUYEN.970441
|06/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:LE THI BICH LIEN chuyen tien ung ho MS2026 208 chau Ho Thanh Phong#SP#0200970405080619254720267MG4093262.5387.9810.192525
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15454746575.Ung ho MS 2026.208.CT tu 0071000835396 MAI VUONG KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080619224320263xzm081292.5388.88481.192243
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970488080619193020261455067653.5387.65885.191930
|06/08/2026
|40.000,00
|6218ABBKP2YEHQGZ.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260806.191844.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|06/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAM THI HAI YEN chuyen tien ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061914592026OD6G036960.5390.33890.191437
|06/08/2026
|39.000,00
|ung ho ms 2026.207 em hoang thanh tung#SP#02009704220806191017202691EK996000.5389.1122.190956
|06/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061907472026foex017467.5388.81886.190747
|06/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026 206 chi Pham thi quynh#SP#020097040508061907182026W9V2095895.5189.80003.190718
|06/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026 207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508061905112026PT6V084204.5389.63305.190454
|06/08/2026
|500.000,00
|6218IBT1d1YQ2GCY.Ung ho be Ho Thanh Phong Ms 2026208.20260806.190407.970422R0f8544000000000604780.MBBANK IBFT.970422
|06/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026 208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970405080619034820262VHY076670.5389.52877.190348
|06/08/2026
|50.000,00
|MS 2026.207#SP#0200970422080619025520260YYQ281194.5388.47619.190255
|06/08/2026
|300.000,00
|6218IBT1kCF53L8A.Ung ho MS 2026.208 FT26218762598409.20260806.185937.19034929458012.VND-TGTT-TRINH THI MY LINH.970407
|06/08/2026
|50.000,00
|6218MCOBQ21F6734.Ung ho ms2026.208 ho thanh phong.20260806.185800.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|06/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061856172026UTWL909551.5388.99840.185617
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061852012026h98m948847.5189.69039.185201
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15454119806.TRAN THI LOI chuyen tien ung ho ma so2026209.CT tu 0361000225208 TRAN THI LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|6218MSCBD2S1FZEM.Ung ho MS 2026208.20260806.184935.0120116051007.NGUYEN VAN TOONG.970422
|06/08/2026
|1.000.000,00
|6218SHBAP2YEUH3A.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.184749.1017330128.PHAM THI TUONG VAN.970443
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1aWRJ6TCA.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.184712.077704070005092.NGUYEN THI TRINH THU.970437
|06/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061845452026FAD7766851.5388.22249.184546
|06/08/2026
|100.000,00
|6218MCOBQ21F62X8.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.184437.14001010979529.HA THI HAO.970426
|06/08/2026
|2.000,00
|6218IBT1fJ9B5Z4G.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.184020.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15453906865.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1063243125 KHU BICH HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15453886962.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|PHAN HONG DIEP ung ho bac sy Ngo Van Chien.#SP#0200970422080618374120263UPO862431.5189.62398.183719
|06/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15453847389.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15453828090.?Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.208 BE HO THANH PHONG-060826-18:34:36 AImI841532#SP#020097041608061834362026AImI841532.5388.38644.183437
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15453802162.CHU THI THU ung ho ms 2026.208 (Ho Thanh Phong).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097041508061831582026wqzT628847.5389.18651.183158
|06/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15453749684.be ho thanh phong.CT tu 0561000580722 NGUYEN THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|giup thanh phong ha tinh chua benh#SP#0200970488080618221620269e6e810006.5387.47866.182216
|06/08/2026
|50.000,00
|6218IBT1kCF5UJIR.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218995828746.20260806.181850.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCF58FP5.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218032761737.20260806.181821.19033570021016.VND-TGTT-HA TRAN ANH DAO.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|6218SGTTH28YQDLH.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.20260806.181718.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|06/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061815212026nzoj777247.5388.98823.181504
|06/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.208 be ho thanh phong#SP#020097048808061814012026i8i5771024.5189.89349.181402
|06/08/2026
|70.000,00
|6218VNIB02TU8X78.Ung ho MS 2026.208.20260806.181054.979647123.MONG THI DIEP TO.970441
|06/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026 .208.be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061810452026KCHC236833.5388.65746.181023
|06/08/2026
|20.000,00
|6218IBT1iJHLZW27.2026 209 bac si ngo si chien.20260806.180913.12428267.CAO VAN NGOC.970432
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1iJHL67DR.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.180644.2686861999.TRAN THI LAN.970432
|06/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15453242291.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1046120637 LE THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCF52YYT.ung ho MS2026.208 be ho thanh phong FT26218720083934.20260806.180133.19037845558010.VND-TGTT-TONG THI PHUONG.970407
|06/08/2026
|500.000,00
|6218IBT1iJHLECZE.DUONG THI LY chuyen tienu ung ho MS2026208Ho thanh Phong.20260806.175748.31714648.DUONG THI LY.970432
|06/08/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.208 be ho thanh phong#SP#020097042208061756052026DVB8406201.5388.54971.175605
|06/08/2026
|30.000,00
|6218IBT1fJ9B867Q.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.175443.9021838315025.NGUYEN LINH CHI.963388
|06/08/2026
|50.000,00
|6218IBT1kCF5J55K.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218246180331.20260806.175435.19037101134018.VND-TGTT-TRAN KHANH LINH.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15453002101.ung ho MS 2026.208 (Ho Thanh Phong).CT tu 0011000863076 DANG THI VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15452989685.LE TAT THANG ung ho MS : 2026209 ( BS chien).CT tu 0011004114092 LE TAT THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Gia dinh ho tro MS 2026 206 PHAM THI QUYNH#SP#020097040508061751022026Y2TQ036217.5388.18006.175102
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15452968949.Ung ho MS 2026.208 (Ho Thanh Phong).CT tu 0031001006620 PHAM THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|6218MCOBQ21F3TYQ.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.174713.14001010610309.LUU PHAN ANH.970426
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15452900955.ung ho ms 2026.208 ( be Ho Thanh Phong ).CT tu 0441000703441 PHAM DUY THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15452883547.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1022990172 TRAN THI HOANG KHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|6218TPBVI2MP2WM3.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.174442.25167338888.TRAN THI KIEU DIEM.970423
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15452831392.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0121000896666 DANG THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15452756374.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 3901740501 NGUYEN HAI DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|500.000,00
|MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097041508061738302026tYoA370351.5389.20127.173808
|06/08/2026
|100.000,00
|6218VNIB02TUBTGN.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.173750.354326098.DO THI NGA.970441
|06/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-060826-17:36:52 DKpV091992#SP#020097041608061736522026DKpV091992.5189.5964.173652
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15452694659.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9982238741 NGUYEN THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15452577966.DINH THUY LAN ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0711000260435 DINH THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218VNIB02TUAMEK.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.173009.656704060032782.LE MINH PHUONG.970441
|06/08/2026
|1.000.000,00
|6218IBT1kCFYZS85.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218337800852.20260806.172955.19825562037012.VND--TAT PHUONG THUAN.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1iJHL417C.Gia dinh Duc Thien ung ho MS 2026 208 be Ho Thanh Phong.20260806.172800.111756589.PHAM MAI TRUC PHUONG.970432
|06/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080617254820264HBV182104.5189.18695.172527
|06/08/2026
|200.000,00
|6218TPBVI2M752PB.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.172357.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080617221120261874545261.5189.89909.172150
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15452393806.Chuyen tien ung ho MS 2026208.CT tu 0301008755555 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.208 BE HO THANH PHONG-060826-17:19:37 gIlJ623675#SP#020097041608061719372026gIlJ623675.5389.69158.171937
|06/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15452272154.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0451000415692 NGUYEN VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|6218VNIB02TUY2WV.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.171217.313939999.PHAM THI NGOC THAO.970441
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808061711422026prg9491905.5189.7448.171142
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1iJHLYJAN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.171036.0356633816.PHAM THI THANH THUY.970432
|06/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061710012026EXW0058675.5189.93760.171001
|06/08/2026
|100.000,00
|2026.208-060826-17:09:27 AsEC656072#SP#020097041608061709272026AsEC656072.5189.91061.170927
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1d1PNXZT1.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.170834.970422Gdb7ed3000000000cd1314.MBBANK IBFT.970422
|06/08/2026
|98.971,00
|MBVCB.15452119450.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15452115190.ong Duong ung ho MS 2026.208 chau Ho Thanh Phong.CT tu 0541000194632 TRINH THI KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15452085543.ba Van ung ho MS 2026.208 chau Ho Thanh Phong.CT tu 0541000194632 TRINH THI KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15452056248.ung ho MS 2026.208.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15452043110.ung ho MS 2026.207.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFYU78D.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218294543919.20260806.170400.19036856575018.VND-TGTT-PHAM VAN CONG.970407
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15452039552.Ung ho chau Ho Thanh Phong- Ha Tinh.CT tu 0801000241260 NGUYEN THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|6218TPBVI2M77EWX.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.170238.00005871180.CAO HOANG SON.970423
|06/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.208 be ho thanh phong#SP#020097042208061701522026FREO308209.5389.31198.170152
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15452004085.NGUYEN THI HONG HOA chuyen tien giup do 2026.208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1066853695 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.208#SP#0200970488080617003620265yog437592.5389.22340.170036
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15451969944.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0441004027387 DUONG BOI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15451970771.ba Nhung ung ho MS 2026.208 chau Ho Thanh Phong.CT tu 0541000194632 TRINH THI KIM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218TPBVI2M77FWB.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.165905.02925300401.NGUYEN THI YEN.970423
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFYIY2K.Ung ho Ms 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218780031009.20260806.165853.19020360798013.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH VAN.970407
|06/08/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140993979285.20260806.140993979285-0765071457_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06/08/2026
|100.000,00
|MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080616554920261pho414927.5189.85450.165527
|06/08/2026
|200.000,00
|6218NBVAF2YC8VZM.LUU THI XUAN chuyen tien Uh ma so 2026.095 - Vu thi Thao.20260806.165523.100000061957.LUU THI XUAN.970419
|06/08/2026
|300.000,00
|6218IBT1iJHL8TIK.UH MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.165300.338386999.NGUYEN THI HONG NGOAN.970432
|06/08/2026
|900.000,00
|6218IBT1iJHL86N7.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 9 ma so sau 2026200 2026201 2026202 2026203 2026204 2026205 2026206 2026207 2026208 moi ma so 100 K.20260806.165225.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1iJHL8GA6.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.165140.235433028.NGUYEN PHAM THU HIEN.970432
|06/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208061650522026PG0W790347.5388.46971.165053
|06/08/2026
|50.000,00
|6218NAMAP2YEZ8UL.TRAN MINH DUC CHUYEN KHOAN ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.20260806.165049.199911119.TRAN MINH DUC.970428
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097044908061646482026lUeJ954587.5388.17515.164648
|06/08/2026
|50.000,00
|6218IBT1kCFY265T.Ung ho MS 2026.208 em Ho Thanh Phong FT26218021018025.20260806.164503.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|06/08/2026
|200.000,00
|6218TPBVI2M768XY.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.164450.03559257901.DINH THI NGOC DIEP.970423
|06/08/2026
|200.000,00
|UNG HO MS2026.209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208061644202026LT9M217886.5387.99234.164421
|06/08/2026
|50.000,00
|MS 2026.208#SP#020097048808061640482026rxw1345266.5389.72840.164049
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15451561963.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0201000567883 LE HAI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|500.000,00
|6218SGTTH28L623V.IBFT Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.163541.020051525842.PHAM TIEN QUAN.970403
|06/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15451525672.Ung ho MS 2026.208.CT tu 0971000016419 PHAM MINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|500.000,00
|6218VCBCH28LNHL7.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.163218.0687041062591.LE THI MINH THUY.970454
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061629082026L4F9529760.5390.87959.162908
|06/08/2026
|200.000,00
|6218SHBAP2YEJZM9.NGUYEN THI HONG VAN chuyen tien ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.20260806.162836.2412196268.NGUYEN THI HONG VAN.970443
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15451386978.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0021000377807 HOANG THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15451394230.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0301000320211 LAI THE HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFPX4QR.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218986360328.20260806.162417.89016587686868.NGUYEN DOAN VINH HUONG.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1iJHLSLXP.Ung ho ms Ung 2026 208 be Ho Thanh Phong.20260806.162226.141143298.NGUYEN PHUOC THAO HOA.970432
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15451325138.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0061001005334 NGUYEN THI THU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien, ma GD 100000170220965#SP#020097044908061620532026AXRW609138.5387.31292.162053
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15451306076.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9946182162 THAN NGOC KHUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1iJHLSVTF.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.161857.144391101.MAC THI LOAN.970432
|06/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097041508061615562026xPRv876995.5389.97381.161534
|06/08/2026
|300.000,00
|6218IBT1d1PNTYCY.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.161434.97042292X50da05000000000568161.MBBANK IBFT.970422
|06/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:VU THI NHAN chuyen tien#SP#020097040508061612392026RTQ3003134.5388.75606.161218
|06/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970488080616092820265h8z213535.5389.53947.160928
|06/08/2026
|50.000,00
|6218IBT1aWRJMVF1.UNG HO MS2026.208(BE HO THANH PHONG).20260806.160926.700018024294.NGUYEN THI ANH.970424
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15451109947.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFPZ5MM.UH MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218229168470.20260806.160759.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15451053214.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0101000254561 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1iJHLCRZR.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.160327.56000437.NGUYEN THI THANH LOAN.970432
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15451028888.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0011003029985 KHUONG THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061602152026C3N7044613.5189.5235.160215
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15451003993.MS 2026.208.CT tu 0351001065224 TRINH VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|1.000.000,00
|6218IBT1fJ9BJ8ND.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.160108.079094025600.LE HUU NGHIA.970431
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15450976394.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0581000797708 NGUYEN THANH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1aWRJVPTQ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.155906.0349762017.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|06/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097040508061558302026RL3S024256.5189.79789.155830
|06/08/2026
|500.000,00
|6218IBT1kCFP7GE2.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218599471821.20260806.155716.19023827708888.VND-TGTT-NGUYEN THI HOA.970407
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1fJ9BWNJW.ung ho MS 2026.209(bac si Ngo Van Chien).20260806.155559.0161004122003.VU TRINH BINH.970438
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15450909343.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0021000297223 DAO THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15450899725.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|TRINH KIEU MY ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)#SP#0200970415080615542320260Ifo789418.5390.53356.155423
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFPGAEI.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218337439067.20260806.155421.8888893598.NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970405080615530820267ARZ095445.5189.45217.155308
|06/08/2026
|100.000,00
|6218SHBAP2YEL6TA.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.208 be Ho Thanh Phong.20260806.155155.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFPA62Y.Ung ho be Ho Thanh Phong,MS 2026.208 FT26218579804061.20260806.155152.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15450855398.ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0061001001000 VU BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15450852833.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0011004233091 DO HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15450849531.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0201000270549 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFPAMJR.TRAN THI LINH co chut tam long ung ho MS 2026.208 FT26218310441885.20260806.155041.19029525517011.VND-TGTT-TRAN THI LINH.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061549272026ZF7U595297.5189.21292.154910
|06/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15450818192.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1016767744 NGUYEN HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)#SP#02009704150806154529202685wK755308.5388.96065.154529
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15450752564.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1013976279 HO PHUOC QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFP56W3.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218171000157.20260806.154311.19025487070037.VND-TGTT-TRAN QUOC TUAN.970407
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1iJHLW3XA.TRAN THI PHUONG NHUNG chuyen tien UH 2026208 chau Ho Thanh Phong.20260806.154211.126246692.TRAN THI PHUONG NHUNG.970432
|06/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ms 2026.208 Ho Thanh Phong#SP#020097040508061541412026LTI5035131.5387.70702.154141
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15450696715.MS 2026.208.CT tu 0071005276619 PHAM NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFPYIHV.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218189953072.20260806.153914.7989114279.NGUYEN QUANG THIEN.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFPYI9R.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218155720779.20260806.153911.11122001290010.VND-TGTT-TRAN THI LAN HUONG.970407
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15450642033.Ban doc Nguyen Tan Phuoc - 25/25/02 Doi Cung, P.Phu Tho ung ho MS 2026.207.CT tu 0071001240985 DANG HUYNH NGUYEN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1d1PNH8E3.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.153612.970422N623e53000000000098810.MBBANK IBFT.970422
|06/08/2026
|100.000,00
|6218MCOBQ21FUP2R.Ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong ).20260806.153211.13001010654324.NGUYEN THI HIEN.970426
|06/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.208 Be Ho Thanh Phong#SP#02009704050806153022202623BE077444.5388.546.153022
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15450553510.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9931126333 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061527342026yzkf058579.5389.82935.152712
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15450501546.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970405080615262020267RM9057188.5390.76082.152620
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15450465569.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0311000714192 NGUYEN THI KHANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFPVH19.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218029145200.20260806.152226.19030506408889.VND-TGTT-TRAN THU HIEN.970407
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15450442109.UNG HO MS 2026.209 ( BS NGO VAN CHIEN ).CT tu 0911000031357 VO QUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1fJ95RNXP.Ung ho MS 2026.208.20260806.152100.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|06/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15450403469.ung ho MS 2026.209 (BS Ngo Van Chien).CT tu 0011000060571 HOANG THI PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15450386551.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1022577777 LE THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.209 BAC SI NGO VAN CHIEN-060826-15:16:33 MLjo515915#SP#020097041608061516342026MLjo515915.5389.17366.151634
|06/08/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien ung ho ms 2026.208(be HO THANH PHONG)#SP#020097041508061516022026uy8U649417.5189.14721.151602
|06/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-060826-15:12:52 VkAH294303#SP#020097041608061512522026VkAH294303.5189.96162.151252
|06/08/2026
|2.000.000,00
|6218IBT1kCFP99FP.Ung ho MS 2026.208 Be Ho Thanh Phong FT26218015382454.20260806.151130.19023283855016.VND-TGTT-TRAN BOI CHI.970407
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15450281381.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1012236666 HA NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFP2543.Ung ho MS 2026.208 - Be Ho Thanh Phong FT26218415866581.20260806.150915.19037163383014.VND-TGTT-HA THI TUYET SUONG.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|6218TPBVI2M79IFQ.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.150845.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|06/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061507282026YX3Y066004.5189.63593.150728
|06/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508061506172026KR3P060477.5390.55813.150617
|06/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15450234889.Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van chien.CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFPCCGL.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218993460177.20260806.150459.19035989922024.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THAO.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15450214896.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong) .CT tu 0351000934653 NGO THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|1.000.000,00
|6218VNIB02T4KD3C.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.150439.386086868.LE THUY NHUNG.970441
|06/08/2026
|250.000,00
|IBVCB.15450193199.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|250.000,00
|IBVCB.15450161890.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|250.000,00
|IBVCB.15450118098.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1iJHHFXRQ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.145754.189307877.NGUYEN THUY HONG.970432
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061456212026cr51953570.5388.98111.145621
|06/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208061456042026ZGQ0433616.5388.96205.145604
|06/08/2026
|100.000,00
|6218ABBKP2YEAK63.Ung ho MS 2026 208 Ho Thanh Phong.20260806.145522.0111075854039.NGUYEN THI MAI PHUONG.970425
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1aWRJCU3W.ung ho MS 2026.209 bac sy Ngo Van Chien, cau mong e mau binh phuc.20260806.145446.722001060000571.DO THI MINH HOA .970409
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFPQPAI.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218170813686.20260806.145256.19034012401011.VND-TGTT-TRAN NGOC MINH KHOA.970407
|06/08/2026
|60.000,00
|6218IBT1fJ953H1S.Nguyen Huong ung ho MS 2026 209 bac si Ngo Van Chien.20260806.145249.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.208 Be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061452112026rd3h940386.5189.73899.145211
|06/08/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080614513620265m86938579.5388.69949.145137
|06/08/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)#SP#020097041508061449262026vkM6559365.5389.57729.144926
|06/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong)#SP#020097041508061447062026fjzD552172.5389.43814.144706
|06/08/2026
|500.000,00
|6218IBT1kCFURBMG.NGUYEN QUOC KHANH Ms 2026.209 ung ho Bs Ngo van Chien FT26218122461804.20260806.144627.11521422964012.VND-TGTT-NGUYEN QUOC KHANH.970407
|06/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15449958219.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.208#SP#020097042208061445142026D5KC668754.5387.33746.144515
|06/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15449930762.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061443052026o20s912304.5390.21376.144305
|06/08/2026
|2.000.000,00
|6218VNIB02T4ER3V.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.144135.988577434.NGUYEN THI LINH.970441
|06/08/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080614412420261WGF809504.5189.10990.144124
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15449909015.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFU3RLY.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218147978071.20260806.144110.19033746404014.VND-TGTT-NGUYEN THANH BINH.970407
|06/08/2026
|250.000,00
|MBVCB.15449907966.MS 2026.208 Ho Thanh Phong.CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFU3K5Z.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218579530659.20260806.144008.19037440287011.VND-TGTT-LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|06/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15449868068.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0121000709159 NGUYEN NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|500.000,00
|6218SHBAP2YW6PQV.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.143757.0868142389.PHAM TUAN PHUOC.970443
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-060826-14:37:44 3Jwo621672#SP#0200970416080614374420263Jwo621672.5189.90337.143744
|06/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140976809734.20260806.140976809734-0921722906_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06/08/2026
|200.000,00
|6218SGTTH28LXJI8.IBFT Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.143623.020051620888.DO NGOC AN.970403
|06/08/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:TRINH THI THUY TRANG chuyen tien#SP#020097040508061435422026279J025895.5189.78755.143542
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFUFCFR.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218310161366.20260806.143456.19035104328015.VND-TGTT-TRAN THI MINH TRANG.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208061433412026I06W864040.5390.67322.143320
|06/08/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061432462026P93H417847.5388.62612.143230
|06/08/2026
|300.000,00
|6218IBT1iJHHHZ4J.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.143210.331701847.VUONG HUY TUAN.970432
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.209#SP#020097048808061431592026shoh878405.5189.57438.143159
|06/08/2026
|10.000,00
|6218IBT1kCFUTDZJ.ung ho ms 2026.208, em Ho Thanh Phong, chuc em va gia dinh binh an FT26218356271803.20260806.143151.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFULK1C.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218280054772.20260806.142944.19033667802012.VND-TGTT-NGUYEN THI HANH.970407
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15449760267.NGUYEN THUY TUYET NHUNG chuyen tien.CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15449729786.Ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong ).CT tu 0121001399136 BUI THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15449725673.ung ho bac sy Ngo Van Chien cua it long nhieu mong chau nhanh khoe.CT tu 0541001625546 LE THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|6218MSCBD2SA93T3.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.142604.0936739996.NGO THI TUYET MAI.970422
|06/08/2026
|200.000,00
|6218SGTTH28LV9DI.IBFT Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.142540.050124124198.DO NGOC TRUNG.970403
|06/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)#SP#020097041508061425342026Do17484407.5189.22250.142535
|06/08/2026
|2.000.000,00
|6218IBT1kCFUZRW3.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218773931582.20260806.142343.11121379506015.VND-TGTT-DO VU DUONG.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061422392026caqo851323.5189.6603.142239
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15449662596.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0891000634141 TRAN CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061421512026RT3G734962.5390.1970.142151
|06/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho Ms 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061421502026LIOB070315.5390.1935.142129
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15449649674.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0081000266051 NGUYEN VAN BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15449638036.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0081000266051 NGUYEN VAN BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15449623725.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0591000252448 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15449623379.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0201000633960 LE THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15449615161.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0051000037759 NGUYEN THI HOANG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFUE4DY.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218799048319.20260806.141513.9379386868.NGUYEN THI BICH VAN.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15449585978.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1065760329 NGUYEN QUOC HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1iJHH659W.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260806.141319.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
|06/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15449527511.Co Chi Loam ung ho MS 2026. 208 ( giup be Ho Thanh Phong).CT tu 0071000868566 DONG THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15449526456.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1028387359 TRINH PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1iJHH6CMY.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260806.141024.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
|06/08/2026
|300.000,00
|6218TPBVI2M7V6ET.Ung ho MS 2026.208.20260806.141012.00596191001.LUU HUY HOAN.970423
|06/08/2026
|300.000,00
|6218MCOBQ21FTKGU.Ung ho MS 2026.191 (em Tran Minh Duc).20260806.140844.14001010610309.LUU PHAN ANH.970426
|06/08/2026
|250.000,00
|6218IBT1iJHHEXAA.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.140844.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1iJHHEFE1.Ung ho MS 2026 208 be Ho Thanh Phong.20260806.140815.0983133577.PHAM NGOC HOA.970432
|06/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080614081320262TGT922569.5189.28094.140813
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15449498417.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0501000106971 HUYNH DAI TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|250.000,00
|6218IBT1iJHHEZV4.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.140711.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
|06/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080614060920260h4r804538.5387.16472.140609
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15449474435.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0021000401997 DUONG THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1iJHHE57W.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.140507.70809311.TRAN THI TUYEN.970432
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFUG4Y1.Ms 2026 208 be Ho Thanh Phong FT26218698540433.20260806.140434.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|06/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508061402032026nkN5393593.5389.95041.140203
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFUAZIH.MS.2026.207 FT26218880066103.20260806.140142.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407
|06/08/2026
|300.000,00
|6218IBT1kCFUAMNF.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218490046709.20260806.140010.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
|06/08/2026
|300.000,00
|6218IBT1kCFU4N4R.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218880054846.20260806.135858.19025944472022.VND-TGTT-NGUYEN ANH DUNG.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15449373327.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1022807424 PHAN THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1iJHHKII1.ZP262180385514 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.135530.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFUB3WV.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218400320291.20260806.135458.3888898889.LE THI MAI HANH.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|uh ms 2026.208 be ho thanh phong#SP#020097041508061354402026PBVB374093.5387.57187.135440
|06/08/2026
|100.000,00
|DAO VAN NGAY Chuyen tien ung ho MS20026.209#SP#020097048808061354252026ve9i772570.5389.55531.135426
|06/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061353342026vj55770297.5189.50508.135312
|06/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508061352132026i09b366575.5387.45050.135213
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15449310869.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0691000325568 PHAM THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFUBQZN.ung ho ms 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218075785210.20260806.135149.19036429633015.VND-TGTT-DAO THI NHAT LE.970407
|06/08/2026
|500.000,00
|6218TPBVI2M7VLXT.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.135128.02614661301.THAI HA TRANG.970423
|06/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061351132026trvj764052.5389.39335.135114
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15449292162.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0121000768383 TRAN THI BACH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFU5AA6.ung ho ms2026.208 be ho thanh phong FT26218027810047.20260806.135013.19029423270011.VND-TGTT-LE THI THANH MAI.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|6218SHBAP2YWIAGU.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.135004.5619881988.PHAN THI HOA.970443
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15449272698.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0651000862691 HAN THI SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|6218IBT1kCFU5JTS.Ung ho MS 2026.208 Ho Thanh Phong FT26218998086448.20260806.134825.19031798617013.VND-TGTT-BUI THI NHUNG.970407
|06/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15449268585.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0101000286174 DANG PHUONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080613464020266a79752025.5387.15749.134640
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15449234877.MS 2026.209( Bac Si Ngo Ban Chien).CT tu 0291000264570 NGUYEN THI NHU LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061345312026u0o2749049.5388.9801.134531
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15449233917.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9909805009 TRUONG NAM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|500.000,00
|6218IBT1kCFUPRMN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218240034866.20260806.134418.19020438511018.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI THU.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.208 be Ho thanh phong#SP#020097048808061344172026eh5s745984.5389.3650.134355
|06/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808061344152026vu75745859.5389.2748.134415
|06/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15449212828.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061341512026v3ol739581.5388.90763.134151
|06/08/2026
|1.000.000,00
|6218IBT1kCFUP9L2.DOAN MY HANH ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218415537450.20260806.134136.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
|06/08/2026
|50.000,00
|6218IBT1kCFUP1ZP.Ung ho MS 2026.208 FT26218208706211.20260806.134117.19033016064021.VND-TGTT-LUU THI HUONG QUYNH.970407
|06/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15449171425.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1bJM7MN36.Ung ho MS : 2026.209 ( BS : Ngo van Chien ).20260806.134016.09410101234.NGUYEN THI MAI.970429
|06/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061339552026I1OW004381.5389.81547.133938
|06/08/2026
|10.000,00
|6218TPBVI2M7KWYU.MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.133941.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1fJ95ZZAC.MS 2026.209 BS Ngo van Chien.20260806.133927.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#02009704220806133910202607MH950878.5389.77295.133911
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1iJHHGPQ2.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.133851.1856022.NGUYEN THANH NHAN.970432
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061338352026hha4731102.5189.74733.133836
|06/08/2026
|20.000,00
|6218IBT1cJMC2AVR.QR - Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.133834.102875714725.TRAN THE ANH.970415
|06/08/2026
|500.000,00
|6218IBT1kCFUUVK3.PHAM DIEP THUY DUONG chuyen 2026 209 BS NGO VAN CHIEN FT26218846721099.20260806.133815.19022474086024.VND-TGTT-PHAM DIEP THUY DUONG.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)#SP#020097041508061337352026PPX8328027.5389.69476.133735
|06/08/2026
|50.000,00
|6218IBT1kCFU8NFX.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218629460307.20260806.133713.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|06/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15449138975.ung ho ms 2026.208 (ho thanh phong).CT tu 9243070679 LE VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|6218TPBVI2M7KT5Y.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.133707.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15449134711.ung ho MS 2026.208 ( chau Ho Thanh Phong).CT tu 0451000423176 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFU8ZZ4.BUI MINH GIA KHANH 2012 ung ho NGO VAN CHIEN MS 2026.209 Chuc em mau khoe FT26218035372800.20260806.133622.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15449123286.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0031000171766 LE MONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|Ung Ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080613351620269VV9215890.5389.57525.133516
|06/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061335052026U0FH846558.5387.58100.133506
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFUI3HN.BUI MINH GIA AN 2009 ung ho em HO THANH PHONG MS 2026.208 Chuc em mau khoe FT26218554177088.20260806.133314.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140969957496.20260806.140969957496-0938122191_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFUIYRN.BUI MINH GIA BAO 2006 ung ho ba NGUYEN THI TOAI MS 2026.205 Chuc ba khoe manh FT26218169209349.20260806.133138.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFUI1TF.BUI PHAN QUOC VIET 1966 ung ho chi PHAM THI QUYNH MS 2026.206 chuc gia dinh khoe manh FT26218804910770.20260806.133019.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15449053532.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0031000171766 LE MONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFUIQWG.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218800001376.20260806.132953.19037146412019.VND-TGTT-NGO VINH THAO TIEN.970407
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15449055580.ung ho MS 2026.208.CT tu 1036538658 PHI DUC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFUMABW.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho MAI XUAN HIEU MS 2026.188 Chuc em mau khoe FT26218498361732.20260806.132817.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFUM2T6.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho HOANG THANH TUNG MS 2026.207 Chuc em mau khoe FT26218421853621.20260806.132647.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|06/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#02009704050806132610202696TM061357.5189.13418.132611
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15449012008.PHAM TRONG NAM chuyen tien ung ho MS 2026.208 Be Ho Thanh Phong.CT tu 0821000006700 PHAM TRONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|6218IBT1iJHH4XJF.UH Ms2026 208 Ho Thanh Phong chuc be nhieu may man.20260806.132537.0973094567.NGUYEN TIEN THINH.970432
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061325262026l6bj698404.5390.10427.132526
|06/08/2026
|300.000,00
|6218IBT1kCFUVKRN.Thanh Ha ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong. Chuc con som dc phau thuat thanh cong FT26218285306056.20260806.132456.19033722889017.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFUVG6V.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218582903106.20260806.132442.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061324362026WX4Z057354.5388.6253.132436
|06/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DUC TUYEN chuyen tienung ho MS2026.209#SP#0200970405080613240720264D0H055854.5389.4074.132407
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1aWRWRSDM.VU THI MY DUNG chuyen tienMS 2026.208 ( be Ho thanh Phong).20260806.132259.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|06/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080613225920269V8V839161.5388.97643.132259
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061321192026F51J850198.5390.90046.132058
|06/08/2026
|100.000,00
|6218TPBVI2M7GVG6.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.132112.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423
|06/08/2026
|200.000,00
|6218SHBAP2YWHWPW.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260806.132042.0932688876.Pham Van An.970443
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15448947623.MS2026.208( ung ho be Ho Thanh Phong).CT tu 3001217979 NGUYEN NHU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|6218IBT1kCFUDQRC.2026 209 NGO VAN CHIEN FT26218455108792.20260806.131847.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFUSAT1.Ung ho MS 2026 208 be Ho Thanh Phong FT26218804867385.20260806.131709.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15448910478.ung ho MS 2026.208 chau Ho Thanh Phong.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|6218IBT1kCFUS4VX.MS 2026.208 FT26218464725516.20260806.131659.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|06/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061316422026eny2677112.5387.66904.131642
|06/08/2026
|300.000,00
|6218IBT1kCFUSYMT.ms 2026 208 HO THANH PHONG FT26218770535221.20260806.131640.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407
|06/08/2026
|20.000,00
|6218IBT1kCFUSPT7.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218386657760.20260806.131637.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|06/08/2026
|10.000,00
|6218IBT1aWRWXLG4.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,202 (Ba Thanh va ba Hong) .20260806.131620.0339306897.VU DUC TU.970437
|06/08/2026
|368.368,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061315512026FUQ3839411.5387.61963.131551
|06/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.208#SP#020097040508061315232026D389029973.5387.60742.131523
|06/08/2026
|300.000,00
|MS 2026.208 Be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061314172026652S700978.5388.55476.131417
|06/08/2026
|200.000,00
|6218SGTTH28LWNMH.IBFT Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.131314.030001727318.BUI THI THUY VINH.970403
|06/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-060826-13:13:11 G4V2356640#SP#020097041608061313122026G4V2356640.5389.48818.131312
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFU9Y7D.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218310969858.20260806.131301.8038385995.PHAN HUE CHI.970407
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15448864640.TONG THI LAN chuyen tien ung ho be Ho Thanh Phong 2026-208.CT tu 0461000507109 TONG THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15448859585.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1039179713 NGUYEN THI KIEU CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|1.000.000,00
|6218IBT1kCFU99DV.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218844039021.20260806.131200.19039285434011.VND-NHA THUOC THU HAU VND-NHA THUOC THU HAU.970407
|06/08/2026
|300.000,00
|6218TPBVI2M7GMWF.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.131152.02765986001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
|06/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061311242026LSFM018296.5388.41262.131124
|06/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080613105920261ltj663285.5390.39185.131059
|06/08/2026
|50.000,00
|6218ORCOQ21FFYVI.LOC HO TRO MS 2026.208 HOTHANHPHONG.20260806.131049.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|06/08/2026
|500.000,00
|6218IBT1kCFU2LMR.Ung ho MS 2026.208 FT26218564872900.20260806.131038.2116288888.TRAN NGUYEN BAO KHOA.970407
|06/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061309572026my3i660736.5387.32978.130935
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15448826892.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9907910591 NGUYEN THI CAM TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|5.000.000,00
|6218IBT1kCFU25RP.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218474900952.20260806.130932.626262.TRAN DO NGOC DIEP.970407
|06/08/2026
|300.000,00
|ms 2026.208 be ho thanh phong#SP#0200970488080613083820266zey657479.5189.26889.130838
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1aWRWXV27.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.130751.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|06/08/2026
|100.000,00
|6218WBVNP2YWPR2Z.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.130717.105003596091.PHAM NGOC TUAN.970412
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061306572026ZFE6766953.5388.18262.130657
|06/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208061306452026LPC2575445.5389.17704.130645
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15448795604.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.208 (ho thanh phong).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|25.000,00
|6218IBT1iJHH5KTI.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.130546.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFUCI53.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218006620024.20260806.130526.19020058478018.VND-TGTT-TA THI TO LIEN.970407
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15448777875.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0721000549206 HA KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218MSCBD2SATHTF.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.20260806.130508.0819993342.NGUYEN THU THUY.970422
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFUCSZJ.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218679745053.20260806.130502.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15448762310.Ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong).CT tu 0071004585509 PHAN THI PHUONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808061302112026dioy641635.5189.94463.130150
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15448714159.uh ms 2026.209bs nguyen van chien.CT tu 0021000388603 NGUYEN THI HOA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061259072026S6Q0081562.5189.77962.125846
|06/08/2026
|50.000,00
|6218IBT1kCFUJM1J.Ung ho 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218650806082.20260806.125813.19030100630017.VND-TGTT-MAI THI KHANH THO.970407
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15448666033.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0731000590488 NGUYEN THI CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|1.000.000,00
|6218IBT1kCFUWM7Q.UNG HO MS 2026.209 BS NGO VAN CHIEN FT26218212356407.20260806.125447.10420193118035.VND-TGTT-VO THI Y.970407
|06/08/2026
|50.000,00
|6218MSCBD2SAJBWD.TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.125418.0969108872.TRAN PHUONG TUYET.970422
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15448641530.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0181000943939 NGUYEN THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808061253272026ooiy619535.5387.49260.125305
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15448617807.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15448614668.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1056019632 NGUYEN THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.209BS NGO VAN CHIEN-060826-12:47:51 GCFq714211#SP#020097041608061247522026GCFq714211.5390.19396.124730
|06/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-060826-12:47:51 ppjW837415#SP#020097041608061247512026ppjW837415.5388.19386.124752
|06/08/2026
|2.001,00
|6218SGTTH28LUJ6M.IBFT DOAN THANH THIEN chuyen tien.20260806.124734.060324144105.DOAN THANH THIEN.970403
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCF8R3QV.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218746237106.20260806.124624.6625320115.TRAN HANH NGUYEN.970407
|06/08/2026
|300.000,00
|6218IBT1kCF8RKT5.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218006302906.20260806.124542.10922911789011.VND-TGTT-DOAN THI DU.970407
|06/08/2026
|3.000.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#02009704880806124058202668xq586330.5387.81521.124059
|06/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508061240182026LCKC022114.5189.77762.124018
|06/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140963548535.20260806.140963548535-0328434802_Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.208 ho thanh phong#SP#020097040508061239002026R8MA017684.5388.70951.123900
|06/08/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.207EM HOANG THANH TUNG-060826-12:37:18 n9ZK447696#SP#020097041608061237182026n9ZK447696.5390.62140.123718
|06/08/2026
|300.000,00
|VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong)#SP#020097041508061237022026YGNz171061.5389.60208.123702
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15448437203.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0251002668300 NGUYEN KHANH LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|ung ho Be Ho thanh Phong 2026208#SP#020097042208061235162026XGF9874720.5388.49827.123516
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1fJ95K1HS.Thuc Le gui ung ho MS2026,209 bs Ngo van Chien.20260806.123512.200014849312062.VO THI THUY HONG.970431
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCF8F8NB.Ung ho MS 2026.208 FT26218997805829.20260806.123504.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|06/08/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.193 anh Hoang Van Khanh#SP#0200970488080612341020265v2o566404.5387.42956.123411
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15448377393.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0271001031540 PHAM THI KIM YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|500.000,00
|6218ORCOQ21FCT1M.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.123227.580482.VO THI HONG THUY.970448
|06/08/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.196 ba Cao Thi Minh#SP#0200970488080612315920268urm559718.5388.30229.123159
|06/08/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970405080612314520267LHS092218.5189.29400.123124
|06/08/2026
|200.000,00
|6218MCOBQ21FMTWQ.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.123139.8825081973.TO THI THU HA.970426
|06/08/2026
|50.000,00
|6218ORCOQ21FCF1E.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.123014.490624.BUI THI TRA.970448
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15448332940.Ung ho MS2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0071001169976 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.197 Thuan An va Linh Chi#SP#0200970488080612292320261rx9551921.5388.15155.122923
|06/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808061227242026ndsc545621.5389.2373.122724
|06/08/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong#SP#020097048808061227092026p7vm544798.5189.629.122709
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15448275325.Ung ho MS 2026.208 (Ho Thanh Phong).CT tu 0021000375490 NGUYEN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15448251821.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0421003997907 TRUONG VAN PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808061223492026a063534390.5189.81236.122349
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1d1PNBJB4.ung ho MS 2026 208 be ho thanh phong.20260806.122259.970422X30e0230000000005f1666.MBBANK IBFT.970422
|06/08/2026
|10.000,00
|UNG HO MS 2026.208 BE HO THANH PHONG-060826-12:22:53 k7Mr174536#SP#020097041608061222532026k7Mr174536.5390.74817.122253
|06/08/2026
|500.000,00
|6218VNIB02T4BCQ2.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.122249.220919726.TRUONG TO ANH.970441
|06/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808061222372026cvv5530574.5389.73873.122237
|06/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15448224445.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097048808061222092026mybu529033.5390.70544.122209
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15448219384.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0011003697266 VU THI ANH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061220332026102b523667.5189.60806.122033
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15448187994.LE THI TRANG chuyen tien 2026.209 bs Ngo Van Chien .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061219182026QDEY043407.5389.52530.121918
|06/08/2026
|400.000,00
|MBVCB.15448168175.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0031000213223 TRAN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCF8EKHN.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218190470185.20260806.121841.19034788131014.VND-TGTT-BUI PHUONG THUY.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15448156900.ung ho MS 2026.208 (be HO THANH PHONG).CT tu 0121000773001 DANG THI MINH VE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|6218IBT1kCF8KASD.Giup ma so 2026.209 FT26218992925736.20260806.121537.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15448116035.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 9983305174 NGUYEN BACH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15448081103.ung ho ms 2026.208 (be ho thanh phong).CT tu 0081000188470 NGUYEN TRONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|800.000,00
|MBVCB.15448077670.MS 205 MS 206 MS 207 MS 208.CT tu 1027406893 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15448068008.Chuyen tien ung ho.CT tu 0591000400805 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCF871Q2.Ungho MS 2026.208 FT26218023963322.20260806.121136.19073925346010.VND-TGTT-NGUYEN QUYET CHIEN.970407
|06/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061211232026wvea492144.5389.2466.121123
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCF8G3GG.MS 2026 209 ung ho bac si Ngo van Chien FT26218208366644.20260806.121105.19028981936011.VND-TGTT-PHAM THI TUYET NGA.970407
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15448041533.NHOM TU TAM HN Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).CT tu 0011000929431 NGUYEN QUYNH UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218MCOBQ21FM171.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.121005.13001012920818.VU THI QUYNH PHUONG.970426
|06/08/2026
|200.000,00
|6218TPBVI2M7461W.ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.120935.00678084001.HOANG THI DIEU.970423
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho Ms 2026.209 Bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208061208352026L3E9270291.5387.84061.120836
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15448006888.Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI QUYEN chuyen tien ung ho MS 2026. 209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508061207302026W0DA092442.5189.76908.120730
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15447979233.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15447972129.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0011002138527 NGUYEN THI KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15447959878.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061205322026I5VU259240.5389.63368.120532
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15447949954.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.208 chau Ho Thanh Phong#SP#0200970422080612042520266ISV263491.5389.56230.120426
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15447943793.NGUYEN THI PHUONG TRA - UNG HO MS 2026.209 (BS NGO VAN CHIEN).CT tu 0011002688513 NGUYEN THI PHUONG TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15447928049.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1lQQJMCGU.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.120155.0915575229.PHAM THANH TAN.971011
|06/08/2026
|3.000.000,00
|6218TPBVI2M74TST.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.120115.55551475555.LE HUU TAI.970423
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15447878950.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.206.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15447859882.Ung ho Ms 2026.208 (Ho Thanh Phong).CT tu 0541000309043 PHAM THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|400.000,00
|MBVCB.15447858275.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.205.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15447849749.NGUYEN THI TUYET ANH Ung ho MS2026.209 (bac si Ngo Van Chien).CT tu 0121001848456 NGUYEN THI TUYET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808061155532026i0gg434787.5387.98682.115553
|06/08/2026
|200.000,00
|6218VNIB02T4Y2QT.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.115420.066704060070427.TON THI BICH THUY.970441
|06/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061153182026r9eq424844.5189.79908.115256
|06/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-060826-11:53:13 PyiR126654#SP#020097041608061153132026PyiR126654.5388.79655.115252
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1iJHH9E9A.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.115116.0982936346.NGUYEN THI NGOC HOA.970432
|06/08/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.15447726290.NGUYEN DUY KIEN ung ho MS 2026.208(be Ho Thanh Phong).CT tu 1022760301 NGUYEN DUY KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15447675957.Ong Le Ky Phung ung ho MS 2026.203.CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|400.000,00
|MBVCB.15447655791.ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0381000606130 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|15.660,00
|6218IBT1kCF8IS7F.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218021044386.20260806.114523.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970488080611451620265vfw393083.5387.25190.114516
|06/08/2026
|140.000,00
|6218IBT1d1PNPALD.UNG HO MS 2026208 BE HO THANH PHONG.20260806.114436.970422He977d3000000000639581.MBBANK IBFT.970422
|06/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061143322026WP9F076783.5390.12219.114332
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCF8MBJN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218121881864.20260806.114328.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407
|06/08/2026
|500.000,00
|6218IBT1kCF8VWGP.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218688372812.20260806.113937.19032564728012.VND-TGTT-NGUYEN CHI TUAN.970407
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCF8DXQ3.ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218659023507.20260806.113915.19028817640012.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407
|06/08/2026
|50.000,00
|6218VNIB02T42BYR.ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.113851.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15447514856.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0421000524393 LE THI HONG HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15447508587.TRAN VAN DONG chuyen tienung ho ngo van chien.CT tu 0061001107029 TRAN VAN DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|6218TPBVI2M7ZIY2.MS 2026.208 Ho Thanh Phong.20260806.113721.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|06/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080611335320268mnv347493.5388.45271.113336
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15447448878.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0061001028037 HO THI NHU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208061131412026WYQC675797.5390.29587.113119
|06/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 0026.209 -bac si NGO VAN CHIEN#SP#020097040508061130312026JZXC009064.5389.22540.113031
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15447364945.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1023022664 NGUYEN THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15447356158.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0881000445913 NGUYEN HOANG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|6218SHBAP2YWGX36.ung ho ms 2026 209.bac si ngo van chien. .20260806.112728.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCF81YFA.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218112295095.20260806.112448.19035995908017.VND-TGTT-TRINH HONG QUANG.970407
|06/08/2026
|500.000,00
|6218ABBKP2YW3UPS.Ung ho MS 2026209.20260806.112408.0461016183066.PHAN THANH LAM.970425
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCF81C4B.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218524506713.20260806.112354.19035936918017.VND-TGTT-PHAM DUC HIEN.970407
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15447294114.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0071000855177 NGUYEN THI NGOC TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15447221057.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0531002519805 LE THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208061118412026EQ9A446517.5388.42013.111841
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15447207612.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 9983355677 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15447201196.ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong ).CT tu 0611001989188 NGUYEN HOAI NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15447172606.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15447159731.ung ho MS 2026.209 ( bac si Ngo Van Chien).CT tu 0341000634069 DO THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|500.000,00
|6218SHBAP2YW96IW.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.111429.3889988888.PHAM THANG LONG.970443
|06/08/2026
|500.000,00
|6218ORCOQ21FQXWD.ung ho MS 2026.209 -bs Ngo van chien..20260806.111424.0903057997.NGUYEN THI LAN HUONG.970448
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15447136707.BUI NGOC THAU chuyen tien ung ho MS 2026.209 BS Ngo Van Chien.CT tu 0421003803795 BUI NGOC THAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.140950535175.20260806.140950535175-0396117801_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15447120507.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.209.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15447098469.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1044773045 NGUYEN ANH THANH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208061110162026I9MV243998.5388.85675.110954
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15447031678.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0071000893034 NGUYEN XUAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|6218IBT1kCFI3XCR.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218243546766.20260806.110701.19033052689011.VND-TGTT-NGUYEN THANH THUY.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFI3WVH.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26218170895170.20260806.110436.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407
|06/08/2026
|500.000,00
|ung ho Ms 2026 209 BS Ngo van Chien#SP#020097041508061104072026hQ2x720891.5387.44605.110407
|06/08/2026
|1.000.000,00
|6218ABBKP2YW9AV1.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.110400.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFIFG7I.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26218307149008.20260806.110323.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFIFI17.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26218905763319.20260806.110238.19033856231018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407
|06/08/2026
|500.000,00
|6218IBT1kCFIF2M8.TA LAN ANH chuyen tien ung ho Bac Si Ngo Van Chien FT26218309470140.20260806.110209.2355668999.TA LAN ANH.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1iJHZNIW4.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 209 NGO VAN CHIEN.20260806.110148.247529918.LE THI HOA.970432
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15446940887.NGUYEN THI HANH chuyen tien giup bac si Ngo van Chien.CT tu 0031000141851 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15446923045.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 1014895771 LUU THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1fJ95PTL7.Ung ho MS 2026 208 be Ho Thanh Phong.20260806.105929.976245379.TRAN THI PHUONG DUNG.970406
|06/08/2026
|300.000,00
|6218IBT1iJHZRRQZ.Ms 2026-208 uh be Ho Thanh Phong.20260806.105904.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1fJ95PEEG.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.105736.0784262369.LE NGOC DIEP.970431
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15446840672.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0351001013273 NGUYEN THANH VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508061051292026ZEC0099285.5387.64419.105129
|06/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808061048252026nh0t169718.5390.45631.104804
|06/08/2026
|500.000,00
|TRAN NGOC HUONG Chuyen tienUng ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien)#SP#020097041508061047522026Ek1b659357.5388.41650.104730
|06/08/2026
|30.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061046512026JSP8074521.5189.35236.104634
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15446711613.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0071000855177 NGUYEN THI NGOC TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15446683088.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0351000398165 NGUYEN THANH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15446663811.ung ho MS 2026.208.CT tu 0251002744165 NGUYEN MANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|6218IBT1iJHZ3URK.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.104056.99081643.LE THI THANH THAO.970432
|06/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15446650695.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0511003793418 TRAN THIEN KHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970488080610393720261uiv136271.5389.91107.103937
|06/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026,208 be Ho Thanh Phong.#SP#0200970488080610391820264jld135073.5388.89162.103918
|06/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien-060826-10:37:56 xiv4813848#SP#020097041608061037562026xiv4813848.5387.79648.103756
|06/08/2026
|30.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970405080610375220264RVM025848.5389.80052.103752
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15446595270.UNG HO MS 2026.209 (bs Ngo Van Chien).CT tu 0071000892179 NGUYEN HOAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218SGTTH28LCAHA.IBFT Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.103607.050107494161.DINH TIEN DUNG.970403
|06/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808061034462026cinm118186.5390.60578.103446
|06/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061034382026JGWH863901.5387.60138.103439
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15446553597.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0451000311849 VU DUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|1.000.000,00
|6218IBT1kCFIAQJK.Ung ho MS 2026.209 FT26218507944680.20260806.103313.19037006876015.VND-TGTT-NGUYEN TIEN GIANG.970407
|06/08/2026
|50.000,00
|6218TPBVI2M7FBDZ.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260806.103238.02629862601.NGUYEN HOANG GIA HAN.970423
|06/08/2026
|300.000,00
|6218TPBVI2M7FA1W.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.103159.22258585999.NGUYEN THI LOAN.970423
|06/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#02009704150806103109202678BW596810.5390.39118.103109
|06/08/2026
|300.000,00
|6218IBT1kCFIBRMV.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218583434634.20260806.103015.19034884593010.VND-TGTT-NGUYEN THANH HUONG.970407
|06/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508061029402026BMNI081568.5390.29530.102940
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFI5NR8.DAO ANH TUAN MS 2026.208 FT26218406493229.20260806.102728.19029420227018.VND-TGTT-DAO ANH TUAN.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1iJHZT5XP.Ung ho MS 2026 207 Em Hoang Thanh Tung.20260806.102710.28437854.NGUYEN NGOC DUC.970432
|06/08/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.208 BE HO THANH PHONG-060826-10:26:31 bPGA307192#SP#020097041608061026312026bPGA307192.5189.10736.102631
|06/08/2026
|100.000,00
|6218ABBKP2YWVLGC.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.102513.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061023592026RHE8262292.5387.94817.102359
|06/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808061022422026c1b8072907.5388.87771.102221
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15446392863.TRAN VAN HOI chuyen tien giup bs ngo van chien.CT tu 0251002691338 TRAN VAN HOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208061022222026Y9Y6632977.5189.86246.102222
|06/08/2026
|200.000,00
|6218MSCBD2SQUDTI.Ung ho MS2026209 bac si Ngo Van Chien.20260806.102105.0000743063524.NGUYEN THI THANH THANH.970422
|06/08/2026
|500.000,00
|6218IBT1kCFIPZHD.Ung ho MS 2026.209 bs Ngo Van Chien FT26218046506909.20260806.102105.11820156046018.VND-TGTT-PHAM THI NGOC LAN.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15446345037.Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien.CT tu 1012490890 HOANG THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15446342207.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0451000253679 NGUYEN THE TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15446328292.ung ho ms 2026.209 ( bs Ngo Van Chien ).CT tu 0121000347405 NGUYEN LY HONG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15446323988.Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).CT tu 0071000725891 NGUYEN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFIIHG9.LE THI HANG UNG HO MS 2026.209. CHUC EM SOM BINH PHUC FT26218985076874.20260806.101236.10921823550010.VND-TGTT-LE THI HANG.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS.2026.208 be ho thanh phong#SP#020097040508061012002026WUYS084801.5388.25014.101200
|06/08/2026
|5.000,00
|6218IBT1kCFIMGP1.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218007833417.20260806.100914.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|06/08/2026
|5.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970405080610084420265LQ3066968.5390.4655.100844
|06/08/2026
|5.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh#SP#020097040508061008172026XQTX064534.5387.2721.100817
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15446123248.ung ho MS 2026.207(em Hoang Thanh Tung).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15446107203.Noi dung xin ghi ro: Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15446081040.ung ho MS 2026.208(be Ho Thanh Phong).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|90.000,00
|6218IBT1kCFI9HLB.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26218636393335.20260806.095824.3346065122.PHAM THUY DUONG.970407
|06/08/2026
|300.000,00
|6218TPBVI2M7C8G4.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260806.095812.09770005588.NGUYEN THI HOANG NGUYEN.970423
|06/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208060947232026P0FO870018.5390.84400.094724
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15445887158.PHAN THI TRANG chuyen tien chuc con nhanh khoe Ho Thanh Phong.CT tu 0381000604571 PHAN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFIJPMA.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218879206765.20260806.094537.19038142082010.VND-TGTT-BUI DUC THIEN.970407
|06/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208060945342026WMEL266309.5389.74635.094535
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFIWCE1.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218754471589.20260806.094151.10623211937012.VND-TGTT-NGUYEN HOANG ANH.970407
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15445823787.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0951004190405 TRAN NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|1.000.000,00
|6218IBT1aWRWY4KA.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.094045.068704070001870.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
|06/08/2026
|400.000,00
|6218IBT1kCFMN6KV.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218750702030.20260806.093742.8983049478.KIEU THU HA.970407
|06/08/2026
|50.000,00
|6218MCOBQ218PQFP.Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).20260806.093507.03101010965538.HOANG VIET.970426
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1iJHZ7CZX.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.093326.89443547.PHAM VAN CHUAN.970432
|06/08/2026
|300.000,00
|6218IBT1kCFMX3Z6.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218631100516.20260806.093223.2801508888.PHAN THANH VINH.970407
|06/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15445666224.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|6218VNIB02TRGPLT.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.092829.009695572.NGUYEN KIEM KHANH.970441
|06/08/2026
|500.000,00
|6218TPBVI2M71SWN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.092810.04354095101.NGUYEN THI TUYET NHUNG.970423
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFM3C4S.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218244490771.20260806.092707.19035555259025.VND-TGTT-DANG THI THAI.970407
|06/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15445543489.2026.208.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1iJHZAYTS.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.092042.836804041991.DAO DUC VINH.970432
|06/08/2026
|10.000,00
|6218IBT1iJHZAQWL.ZP262180165550 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.091709.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|06/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:c KHUYEN ung ho MS 2026 208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508060912082026LG7U066473.5390.7633.091209
|06/08/2026
|100.000,00
|6218TPBVI2M7BDRE.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.20260806.091138.00191956001.LE THI HUYEN.970423
|06/08/2026
|100.000,00
|6218TPBVI2M7BHHD.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.091056.00191956001.LE THI HUYEN.970423
|06/08/2026
|30.000,00
|6218VNIB02TRE1BG.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260806.091033.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|06/08/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-060826-09:06:24 Uv3b285765#SP#020097041608060906242026Uv3b285765.5388.81756.090625
|06/08/2026
|500.000,00
|6218SGTTH28LY9P2.IBFT ung ho MS 2026.208. be Ho Thanh Phong.20260806.090530.060311519381.NGUYEN THANH CHI PHUONG.970403
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15445318898.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0041000315537 TRAN TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208060903052026K92S350009.5390.66510.090305
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15445285770.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0501000009151 LE VAN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MA SO 2026.208 BE HO THANH PHONG-060826-08:59:43 cVCV955046#SP#020097041608060859432026cVCV955046.5390.51979.085943
|06/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508060857412026BTJP094051.5389.42968.085741
|06/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 208 BE HO THANH PHONG-060826-08:56:23 XAaY986311#SP#020097041608060856232026XAaY986311.5390.37463.085624
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15445201439.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0771000572142 NGUYEN THI BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|6218MCOBQ21862P4.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.085338.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15445165333.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0351000635140 NGUYEN TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|30.000,00
|6218IBT1kCFM45L7.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218094710947.20260806.085209.2323071983.NGUYEN THI MAI.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1iJHZYC37.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong.20260806.084703.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1iJHZYWKE.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260806.084618.186980018.PHAM THI BICH NGOC.970432
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15445044586.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 2024031998 VIEN THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.208 em ho thanh phong#SP#020097042208060841502026W0CJ969614.5388.77289.084150
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15444989774.ung ho MS 2026.208( be Ho Thanh Phong).CT tu 0151000573817 HUYNH KIEU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15444957006.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1021000001596 NGUYEN THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218SGTTH28LL1IK.IBFT ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.20260806.083643.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15444938606.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808060835232026t9a9702173.5189.52226.083523
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15444906782.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1028330493 NGUYEN KIM CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|VCB.CTTL.05/08/2026.Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh. CT tu 1024507258 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208060827122026JF22655985.5388.18924.082713
|06/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.208 be ho thanh phong#SP#020097048808060825502026z7wu671263.5390.15268.082550
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFMVKVZ.Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh FT26218770400426.20260806.082428.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15444797847.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0041000838961 TRAN VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFMV4CP.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26218999676462.20260806.082404.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFMVIHP.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218514030638.20260806.082328.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|06/08/2026
|100.000,00
|NGUYEN THE NGUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.207#SP#020097042208060823102026NAKG594528.5388.4386.082310
|06/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1iJHZ8SLN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.082309.1856022.NGUYEN THANH NHAN.970432
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-060826-08:22:13 I0Oz280126#SP#020097041608060822132026I0Oz280126.5390.1432.082213
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15444709383.UH MS 2006.208 ho thanh phong.CT tu 0201000662051 NGUYEN DUY TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|: Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208060817212026OE26588148.5189.83104.081721
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1aWRWVYJU.ung ho MS 2026.208 be ho thanh Phong.20260806.081652.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|06/08/2026
|130.000,00
|MBVCB.15444663663.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0341007105371 DANG THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15444655763.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS2026.208( be Ho Thanh Phong) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|2.000.000,00
|ung ho MS 2026.208 be Ho thanh phong#SP#020097041508060805502026tUn7103806.5389.41201.080550
|06/08/2026
|200.000,00
|6218TPBVI2M7YJCW.Ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong).20260806.080518.02149733801.DANG THI TUYET HONG.970423
|06/08/2026
|300.000,00
|NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2026.208 HO THA PHONG-060826-08:03:55 Y1nJ388443#SP#020097041608060803552026Y1nJ388443.5189.34238.080355
|06/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15444535642.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.208( Ho Thanh Phong) .CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.208 be ho thanh Phong#SP#020097048808060802402026foba597433.5387.29489.080240
|06/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15444479772.Chuyen tien ung ho ms 2026 208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208060757342026RPSD160214.5387.12478.075717
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15444444594.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0181002303735 PHAN ANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|300.000,00
|6218IBT1kCFMQCKY.UNG HO MS 2026.208 HO THANH PHONG FT26218055090003.20260806.075211.14022494215019.VND-TGTT-DANG QUANG KHANH.970407
|06/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508060749402026Z4EX064367.5389.85721.074940
|06/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808060744432026wjaj542558.5388.68817.074443
|06/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-060826-07:42:18 vxyd940852#SP#020097041608060742182026vxyd940852.5189.60821.074218
|06/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15444229474.NGUYEN DINH THINH chuyen tien.CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho-MS-2026.208-be Ho Thanh Phong#SP#020097040508060738352026BA2G013781.5389.48698.073836
|06/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15444211592.Ung ho MS 2026.208.CT tu 1083278888 HUYNH THI THUONG PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|10.000,00
|6218IBT1fJ95QJL8.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.073312.0913834836.NGUYEN NGOC AN.970431
|06/08/2026
|200.000,00
|6218MSCBD2SY3LZ5.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.073107.0520106866008.TGTT DAO KHAC HUAN VND.970422
|06/08/2026
|500.000,00
|6218IBT1iJHZ9KF9.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.073052.0983766116.LAM DUONG AN.970432
|06/08/2026
|50.000,00
|6218VNIB02TRC5FZ.Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).20260806.072504.216895555.TRAN LINH CHI.970441
|06/08/2026
|300.000,00
|6218SHBAP2YWY58W.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260806.071003.291019990.TRAN THI THIEN THANH.970443
|06/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1iJHZ1RSY.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260806.065920.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
|06/08/2026
|300.000,00
|6218IBT1kCFVGQ6Z.Ung ho 2026.208 ho thanh phong FT26218624507082.20260806.065059.19037465662044.PHAM TUAN HUNG.970407
|06/08/2026
|5.000,00
|MBVCB.15443604178.Chuyen tien ung ho.CT tu 0591000400805 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208060636332026BIFU563657.5389.70309.063633
|06/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15443545723.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|150.000,00
|6218IBT1kCFVBV8S.MS 2026.207 FT26218094099502.20260806.063336.260905040111.TA QUOC VIET.970407
|06/08/2026
|500.000,00
|6218IBT1kCFVPT4U.Ung ho MS 2026.207 Hoang Thanh Tung FT26218649396007.20260806.061307.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|06/08/2026
|55.000,00
|MBVCB.15443279136.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.207 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/08/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808060538302026c9no283801.5390.88267.053830
|06/08/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097048808060533382026i5ur281430.5189.84514.053338
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCFFBY8Q.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26220301408220.20260807.224636.19032115601016.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THAO.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCFFBYMA.Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong FT26220844229545.20260807.224636.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCFFB1CH.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26220124041438.20260807.224440.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15472761103.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCFF5616.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26220639035172.20260807.224235.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCFFYTF7.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26220827135256.20260807.223804.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|07/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208072235392026EYSU536088.5387.50443.223539
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCFFPNJ3.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26220077523782.20260807.223341.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#0200970422080722332920260I4H127734.5189.45519.223329
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15472681860.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0201000587963 LE SY GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15472687763.Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).CT tu 0071001341274 VU THI BICH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|6219VNIB02TKVJLZ.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260807.222447.618704060047295.TRAN THI CAM TU.970441
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCFF863D.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220691383204.20260807.222313.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808072221472026ccpj248743.5387.14902.222147
|07/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808072216562026z70x239857.5389.2297.221633
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15472445723.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0071001293055 DINH THI KIM LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508072206272026JEVH002173.5388.69342.220627
|07/08/2026
|1.368.000,00
|6219IBT1kCFFDVK8.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220431340202.20260807.220444.8280888883.HO NGOC SANG.970407
|07/08/2026
|198.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808072202462026oh0p209656.5389.56425.220246
|07/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho Ma so 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508072202362026DOMZ092257.5389.56124.220236
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1kCFF9RH4.Ung ho ms 2026.208 FT26220123978656.20260807.215954.19029140576866.VND-TGTT-TRAN THI HAU.970407
|07/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15472343223.ung ho 2026.208 ( ho thanh phong).CT tu 1056846308 DO NU NHU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|50.000,00
|6219IBT1kCFF9WDU.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26220944777337.20260807.215631.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|07/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970405080721562520268JTR075440.5389.33537.215626
|07/08/2026
|150.000,00
|6219IBT1kCFF2KBP.MS 2026.210 FT26220670392833.20260807.215510.260905040111.TA QUOC VIET.970407
|07/08/2026
|200.000,00
|6219VCBCH28AF6CA.ung ho MS 2026208 be ho thanh phong.20260807.215502.8017041126772.NGUYEN THI THU PHUONG.970454
|07/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097040508072153452026PQT2068393.5389.23927.215345
|07/08/2026
|50.000,00
|MS 2026.210#SP#020097048808072151392026c6b2183709.5389.16638.215140
|07/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15472274135.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|50.000,00
|6219IBT1kCFF1X1H.Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom FT26220008128330.20260807.214838.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15472228141.LE THI MY HOA Ung ho MS2026.209(bac si Ngo Van Chien ).CT tu 0381000434691 LE THI MY HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15472231003.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15472199044.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1026450694 TON YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15472180302.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.210 ANH NGUYEN VAN LUOM.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208072138432026F77J901008.5388.70635.213844
|07/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#0200970422080721372620269ABI699448.5388.65713.213727
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCFTN6YK.Ung ho MS2026.210 FT26220121470347.20260807.213342.1838336688.NGUYEN DUC DAT.970407
|07/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15472066429.Ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong ).CT tu 0111000196051 TRAN NAM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422080721325420264CXO878322.5189.48311.213236
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15472015802.ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15471948691.HOANG THI VAN ANH chuyen tien ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9378323135 HOANG THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|1.000,00
|MBVCB.15471925487.Chuyen tien ung ho.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15471905198.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15471574567.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15471575290.Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom - Vinh Long).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Le Thi Bich Suong MS 2026.209 BS Ngo Van Chien#SP#020097040508072055122026FC12069278.5389.68062.205455
|07/08/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970415080720503620260ZnX403329.5390.41896.205014
|07/08/2026
|25.000,00
|6219IBT1kCFT4R3C.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219445604440.20260807.204913.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|07/08/2026
|200.000,00
|6219SGTTH28AMKZV.IBFT Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.204712.0365780384.Nguyen Thi Kim Huong.970403
|07/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208072041272026D25C632184.5189.92716.204127
|07/08/2026
|20.000,00
|PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Nguyen Van Luom ms 2026.210#SP#020097042208072033022026T1HZ336891.5390.46726.203302
|07/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15471157814.ung ho MS 2026.208( be ho thanh phong).CT tu 0561000585991 HOANG THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|6219ASCB02TKCRMS.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien-070826-20:27:53 6219ASCB02TKCRMS.20260807.202753.31516427.NGUYEN HOANG NGOC.970416
|07/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208072025002026CBEL536800.5388.173.202501
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15470997860.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1017983290 VU THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970488080720101820265mdz852587.5388.10368.201018
|07/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15470774106.Giang Bich Ngoc ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0011003986146 GIANG BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|6219SGTTH28ABAFD.IBFT Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien.20260807.200946.030065729918.NGUYEN THI HUONG.970403
|07/08/2026
|100.000,00
|Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom#SP#0200970488080720000420264p98811845.5388.46080.200004
|07/08/2026
|300.000,00
|6219ASCB02TKQE6E.UNG HO MS 2026.209 BAC SI NGO VAN CHIEN-070826-19:54:36 6219ASCB02TKQE6E.20260807.195436.111835409.HO THUY TIEN.970416
|07/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026 209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508071953542026fPYe173452.5389.6265.195336
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCFLFGBE.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26219523163683.20260807.194705.1810101868.LE HOANG NGOC PHUONG.970407
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1kCFLFMN7.UH MS 2026.210 A Nguyen Van Luom FT26219796932205.20260807.194623.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|Gup Do MS 2026 204 Lo Van Truong#SP#020097041508071942522026aN2D124610.5390.35420.194252
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCFLLQEB.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219050206436.20260807.194039.1810101868.LE HOANG NGOC PHUONG.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|Giup Do MS 2026 208 Be Ho Thanh Phong#SP#020097041508071940042026pmT0112726.5389.16678.194004
|07/08/2026
|50.000,00
|6219VNIB02TK2JTB.ung ho ms 2026.207 (hoang thanh tung).20260807.192844.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
|07/08/2026
|10.000,00
|6219IBT1aWR22T3Q.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.203 (Em Nguyen Duy Khoa) .20260807.192228.0339306897.VU DUC TU.970437
|07/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808071905202026hc4c578010.5387.85655.190520
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15469334063.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN ANH ck ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970405080718451720261ITT008507.5189.48682.184517
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15469105275.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0951004174461 HUYNH THI MY LANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCFLW3XD.ung ho ms2026.208 be Ho Thanh Phong FT26219883708540.20260807.184048.19028829083011.VND-TGTT-TRINH QUANG LINH.970407
|07/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15469074158.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|700.000,00
|MBVCB.15468973426.ung ho ms 2026 208 be ho thanh phong.CT tu 1038334269 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|07/08/2026
|50.000,00
|6219MCOBQ21TWH4Q.Ung ho ms2026.209 bac si ngo van chien.20260807.182956.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15468738857.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0031000909981 NGUYEN GIANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|6219SGTTH28Q7ALK.IBFT Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260807.182116.0365780384.Nguyen Thi Kim Huong.970403
|07/08/2026
|50.000,00
|6219MCOBQ21TWUKC.Ung ho ms2026.210 nguyen van luom.20260807.182110.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|07/08/2026
|30.000,00
|6219IBT1kCFH4GIR.Ung ho MS 2026 210 Anh Nguyen Van Luom FT26219246800870.20260807.180203.19032713845019.VND-TGTT-NGUYEN VAN THANG.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080718015220265fvy278745.5387.53336.180130
|07/08/2026
|300.000,00
|6219IBT1kCFH5RFC.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219799782827.20260807.175829.19130411112014.VND-TGTT-DANG THI THANH THUY.970407
|07/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097040508071756112026C11I001349.5189.12913.175611
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1aWRCXWC9.ung ho ms 2026 208 be ho thanh phong.20260807.175345.0000949093.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|07/08/2026
|300.000,00
|6219IBT1fJ9AKDI1.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.174731.706157266.LE THI YEN VI.970406
|07/08/2026
|500.000,00
|6219TPBVI2M5S3R5.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.174516.09624857557.VU VAN TUAN.970423
|07/08/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141157138493.20260807.141157138493-0933320290_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|07/08/2026
|100.000,00
|6219VNIB02TGWTMI.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.173617.025021989.NGUYEN THI LIEN.970441
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1iJHXTM2T.TRAN THI PHUONG NHUNG chuyen tien UH 2026210 Nguyen Van Luom.20260807.173407.126246692.TRAN THI PHUONG NHUNG.970432
|07/08/2026
|200.000,00
|PHAM THI HA QUE ung ho MS 2026.209 bs Ngo Van Chien#SP#0200970422080717323920261HQL827797.5387.43919.173240
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15467697256.ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0141000804761 DUONG NGOC TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|6219VNIB02TG4IZ2.ung ho MS 2026. 208 (be Ho thanh Phong).20260807.172826.404704060325856.PHAN THI KIM HIEN.970441
|07/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.209#SP#020097042208071728182026VPYU966021.5389.12284.172818
|07/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508071724372026KPJR089837.5189.85317.172437
|07/08/2026
|200.000,00
|6219WBVNP2YKWDEY.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.170719.717788.PHAM THI PHUONG.970412
|07/08/2026
|70.000,00
|MBVCB.15467209801.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1032765797 HO TRAN NGUYEN MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|50.000,00
|6219IBT1kCFZK64Y.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219883310434.20260807.165631.250419886886.LE THI THANH THAO.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15466889564.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0201000608018 TRAN THI CAM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|30.000,00
|6219IBT1kCFZ48MK.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219122902100.20260807.164606.19073119884010.VND-TGTT-NGUYEN TRANG HUE TAM.970407
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1kCFZ4VMZ.MS 2026.208 Ho Thanh Phong FT26219637803297.20260807.164554.19027980881012.VND-TGTT-BUI THI QUY.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1iJHX4HLT.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.163624.18887118.NGUYEN THI THU HUYEN.970432
|07/08/2026
|100.000,00
|6219MSCBD2SJ28XJ.PHAM LE MINH TRANG chuyen tien ung ho be Ho Thanh Phong MS 2026208.20260807.163311.1718931234.PHAM LE MINH TRANG.970422
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15466516761.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0731000773068 PHAM THI NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15466435322.Ung ho MS 2026.209.CT tu 0021001243447 LE THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|150.000,00
|6219IBT1kCFZ9ZTF.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26219757167398.20260807.161645.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
|07/08/2026
|500.000,00
|ctien ung ho MS 2026.209 bac si NGO VAN CHIEN#SP#0200970488080716131920260qai757804.5387.805.161319
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15466236136.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15466214331.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15466199715.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15466170395.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 9981760240 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|50.000,00
|Ung ho Ms 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808071608042026fmlf736516.5390.69039.160804
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCFZJM49.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219890600145.20260807.160456.7815081992.VU THI HUYEN.970407
|07/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097040508071603592026WI34083696.5389.43472.160359
|07/08/2026
|1.000.000,00
|6219IBT1kCF6RKN7.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219825132676.20260807.155505.3372594896.NGUYEN THI HOA.970407
|07/08/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141141051656.20260807.141141051656-0904882824_Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15465822092.Ung ho MS 2026.207 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0291000318899 TRAN THI HUONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15465747111.MS 2026210 Nguyen van luom.CT tu 1022558843 DINH THI GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|300.000,00
|6219IBT1kCF6HJDX.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219480449561.20260807.153627.19033787254019.VND-TGTT-DAM THI DIEM HUONG.970407
|07/08/2026
|500.000,00
|6219MSCBD2SFSBJU.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.153511.0050108008005.VU THI NGOC LAN.970422
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1kCF66V9W.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219934657554.20260807.153115.19020918903013.VND-TGTT-TRAN DUY LINH.970407
|07/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15465586344.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15465567546.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15465543080.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|6219SGTTH28QE1KL.IBFT Ung Ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom.20260807.152304.050122883660.DO MINH HUY.970403
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1kCF6G5RW.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219588978881.20260807.152010.19031196544015.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH TRANG.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|6219TPBVI2M5R4JM.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.151939.03393279701.NGUYEN QUANG HUY.970423
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCF6A8FP.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219077788111.20260807.151647.6268691999.NGUYEN PHUONG LINH.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15465327268.Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).CT tu 1039261160 NGUYEN VO HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|50.000,00
|6219IBT1kCF65IY6.TRAN THI DIEM HUONG chuyen MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26219575304580.20260807.150733.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808071503352026if2i500022.5387.58208.150335
|07/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808071503242026mda0499420.5388.55676.150302
|07/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#02009704880807145748202645uy480466.5390.21906.145748
|07/08/2026
|500.000,00
|6219ABBKP2YKMK6J.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.145654.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCF68GX6.Ung ho MS 2026.208, Ho Thanh Phong FT26219690911030.20260807.145610.19034966535019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LAN PHUONG.970407
|07/08/2026
|686.000,00
|MBVCB.15465111989.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0631000430651 NGUYEN QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|300.000,00
|6219IBT1iJHX1XTJ.Hung uh ms 195 196 208.20260807.145218.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432
|07/08/2026
|50.000,00
|6219IBT1kCF6IJ5A.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219212793591.20260807.145117.19027857940012.VND-TGTT-DINH THIEN THANH.970407
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15465032114.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0451000212075 TRAN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080714450420262OVI442119.5390.46292.144504
|07/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15464880719.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0361000331953 NGUYEN VUONG KIEU NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15464875569.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0611001815051 TA THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508071436422026Lo8V553610.5389.97496.143619
|07/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.210 Nguyen Van Luom#SP#0200970422080714360820268R0H345048.5189.94084.143608
|07/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15464812815.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0851000012210 NGUYEN KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|6219MSCBD2SFTB54.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.143124.0906006358.DAO THI THU THUY.970422
|07/08/2026
|200.000,00
|ms2026.208#SP#020097048808071429422026dov4390177.5389.55966.142942
|07/08/2026
|2.000.000,00
|6219IBT1fJ9AJR1W.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.142306.200015151067140.DANG HUU TAM.970431
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15464651614.UNG HO MS 2026.206 - CHI PHAM THI QUYNH.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh-070826-14:18:45 zals010512#SP#020097041608071418452026zals010512.5387.94241.141845
|07/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh-070826-14:18:00 dt1U080861#SP#020097041608071418012026dt1U080861.5387.90380.141801
|07/08/2026
|57.500,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#02009704220807141634202615BJ963471.5388.81974.141617
|07/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-070826-14:16:07 TkyH124389#SP#020097041608071416072026TkyH124389.5387.79771.141608
|07/08/2026
|10.000,00
|6219TPBVI2M5JQ45.MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).20260807.141517.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15464577018.UNG HO MS 2026.203 - EM NGUYEN DUY KHOA.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|6219VNIB02TE3KZZ.ung ho ms 2026.206.20260807.141507.098206666.PHAN NGOC ANH.970441
|07/08/2026
|250.000,00
|IBVCB.15464541704.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.208#SP#02009704050807141201202697KZ049307.5388.57458.141201
|07/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.209 bac sy ngo van chien#SP#020097048808071411582026f24t337128.5387.57333.141158
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15464503586.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0061001099430 TRAN HAI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15464485570.UNG HO MS 2026.208 - BE HO THANH PHONG.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1kCFEXMCB.ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom FT26219637205822.20260807.140524.19033069432014.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|6219TPBVI2M5FGR6.Ung ho MS 2026.210 Nguyen Van Luom.20260807.140415.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15464426248.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0481000814394 PHAN VAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1kCFEF7YI.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219051210081.20260807.135932.19030814359015.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097042208071359052026QS3D269608.5390.89775.135844
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15464375203.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 1066154592 NGUYEN HONG BIEC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15464359428.Bibun ung ho Ms 2026.210 ( anh Nguyen Van Luom) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15464358389.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0301000375010 DAO HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|300.000,00
|6219TPBVI2M5FAAN.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260807.135516.02721306201.HA THI THU HIEN.970423
|07/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808071351582026uwq6281540.5189.52694.135158
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1kCFEHK4Y.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219680204497.20260807.134859.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU.970407
|07/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#0200970488080713475120263jwt270742.5388.32144.134729
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15464240851.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0611001552797 DO THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|400.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080713462120267D4R301839.5390.24273.134621
|07/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097048808071343382026kw59259647.5189.9746.134338
|07/08/2026
|100.000,00
|6219TPBVI2M58EBG.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.134229.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|07/08/2026
|100.000,00
|6219TPBVI2M5845B.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.134113.03084979101.DANG VAN ANH.970423
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15464163198.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 1021021856 HUYNH PHAN TUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808071337212026ccfb243377.5388.78377.133721
|07/08/2026
|100.000,00
|6219SHBAP2YKYVLH.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.209 Bs. Ngo van chien.20260807.133514.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
|07/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI AN ung ho MS 2026 .209 Bs Chien#SP#020097040508071334022026QXR6015387.5189.61735.133403
|07/08/2026
|100.000,00
|6219SHBAP2YGN7MY.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2026.208 em ho thanh phong.20260807.133335.22565668.TRAN NGOC SANG.970443
|07/08/2026
|10.000,00
|6219IBT1kCFE76F9.ung ho ms 2026.210, em Nguyen Van Luom, chuc em va gia dinh binh an FT26219508504929.20260807.133124.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCFE7AC5.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219208663012.20260807.133049.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1iJH3LUXR.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.132942.51276485.CHU KIEU TRANG.970432
|07/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097048808071329212026qeju223145.5388.38513.132859
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15464012824.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970422080713272120262T6S483035.5387.29253.132700
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15463990633.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 1326231913 LY DOANH DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|50.000,00
|6219IBT1kCFEALSM.MS 2026.210 FT26219558691658.20260807.132425.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|6219TPBVI2M5CKNJ.Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).20260807.132232.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|07/08/2026
|300.000,00
|2026.208 ung ho ho thanh phong#SP#020097041508071320492026rrAN337089.5388.96482.132049
|07/08/2026
|100.000,00
|6219VNIB02TEKJ92.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.132008.966446789.NGUYEN ANH TUAN.970441
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCFE45IM.ung ho MS2026.210 FT26219669383334.20260807.131938.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|07/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15463890273.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1035283605 NGUYEN UYEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|1.000.000,00
|6219IBT1kCFEB99P.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219976660513.20260807.131454.1219956888.NGUYEN THI QUYNH NHU.970407
|07/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom-070826-13:14:02 WaGU106002#SP#020097041608071314022026WaGU106002.5390.61546.131340
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCFE5LTX.2026 210 Anh Nguyen Van Luom FT26219364734093.20260807.131337.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15463834683.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|6219VNIB02TEGR1W.Ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong).20260807.131127.646704060050705.LE THI ANH THUONG.970441
|07/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097048808071309532026opl1175348.5388.41542.130953
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1kCFEY75Q.Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom FT26219666899483.20260807.130922.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|07/08/2026
|50.000,00
|6219ORCOQ21J5ZFA.LOC UNG HO MS 2026.210 NGUYENVANLUOM.20260807.130905.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|07/08/2026
|200.000,00
|6219ORCOQ21J5FMN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.130724.0172100005906004.VU PHUONG THANH.970448
|07/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.209#SP#020097042208071307232026XEEP755404.5389.29093.130724
|07/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15463752380.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|NGUYEN KHANH HUYEN MS 2026.209#SP#020097048808071305442026m24y164759.5189.20126.130544
|07/08/2026
|200.000,00
|6219MCOBQ21J5BN5.Ung ho bs Ngo Vn Chien2026.209.20260807.130518.04001010709464.NGUYEN THI PHUONG THAO.970426
|07/08/2026
|100.000,00
|6219TPBVI2M5MHTP.Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).20260807.130459.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|07/08/2026
|100.000,00
|6219SGTTH28QFJ9T.IBFT Ung ho MS 2026.210 - anh Nguyen Van Luong.20260807.130408.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1aWRC9BZM.UNG HO MS 2026208 BE HO THANH PHONG.20260807.130337.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424
|07/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15463729057.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|LE THI THANH OAI Chuyen tien Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808071301072026biqr152780.5189.96594.130107
|07/08/2026
|500.000,00
|6219IBT1d1YWS2VE.ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van luom.20260807.130103.97042292L98fdf5000000000a41343.MBBANK IBFT.970422
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15463687953.Ung ho Ms 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0011004029955 DAO VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970488080712584220265i9g146664.5387.84216.125843
|07/08/2026
|100.000,00
|6219TPBVI2M5M4XS.ung ho NCHCCCL.20260807.125814.04282805001.PHAM MAI THUY HANG.970423
|07/08/2026
|200.000,00
|6219VNIB02TEEFPI.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.125804.356258796.PHAM THI DUNG.970441
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15463651855.ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1iJH3EA8N.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.125709.373833339.NGUYEN MANH THANG.970432
|07/08/2026
|500.000,00
|6219VNIB02TEWHL5.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.125217.820928888.LE NGHI.970441
|07/08/2026
|1.000.000,00
|NGUYEN THI THANH VAN Chuyen tien ung ho MS 2026.2 09 Bs Ngo Van Chien#SP#0200970488080712500320264pyy124269.5388.38452.125003
|07/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 210 ANH NGUYEN VAN LUOM-070826-12:42:18 6k4w279576#SP#0200970416080712421820266k4w279576.5390.94926.124219
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1aWRC2JA9.UNG HO MS 2026209 BAC SI NGO VAN CHIEN.20260807.124148.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424
|07/08/2026
|200.000,00
|6219TPBVI2M51KV2.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.124100.03684731660.LE THI MAI.970423
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCFESVMB.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219547972920.20260807.124052.19031320928013.VND-TGTT-TRINH DIEU HANG.970407
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15463433999.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0551000277553 TRAN THI THUY LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808071239002026yext094040.5189.76811.123900
|07/08/2026
|10.000,00
|6219IBT1kCFE9YZH.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219467616499.20260807.123819.2012200090.VU THI NGOC ANH.970407
|07/08/2026
|5.000,00
|MBVCB.15463416863.Ung ho MS2026.209.CT tu 1022218357 HOANG LE MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|1.500.000,00
|6219TPBVI2M5183N.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.123509.09079108900.NGUYEN VIET DUNG.970423
|07/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.210 Anh Nguyen Van Luom#SP#0200970488080712285920266bn7064167.5389.18442.122859
|07/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:TRAN THI THANH THU ung ho 2016.210 - nguyen van Luom#SP#0200970405080712275220267AJ1005227.5389.11948.122752
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15463254642.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|PHAM THI PHUONG chuyen tien uH ms2026-208 mong be Thanh Phong khoe#SP#020097041508071225062026uzK2181576.5390.94563.122506
|07/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208071222492026L663277661.5388.80814.122250
|07/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970488080712215420261hav041204.5387.75261.122154
|07/08/2026
|100.000,00
|PHAM THI PHUONG chuyen tien UH ms 2026- 209 mong bs Chien som khoe#SP#020097041508071221152026bOr7169374.5388.72128.122115
|07/08/2026
|1.000.000,00
|6219VNIB02TERW97.MS 2025.186 (be Doan Le Dong Quan).20260807.122046.865605157.NGUYEN DONG HAI.970441
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15463137182.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1903900005 HUYNH NGOC HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|500.000,00
|6219IBT1kCFKNGD7.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26219084794557.20260807.121829.1981661986.NGUYEN THI GIANG.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15463117121.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0071001129968 PHAM THI DIEM NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|5.000,00
|6219IBT1kCFKRDL9.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom FT26219705095246.20260807.121448.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|07/08/2026
|5.000,00
|6219IBT1kCFKX7PW.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien FT26219467522775.20260807.121305.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141113718497.20260807.141113718497-0854076607_Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|07/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-070826-12:06:33 Dr71670534#SP#020097041608071206332026Dr71670534.5189.78050.120633
|07/08/2026
|5.000.000,00
|6219IBT1iJH354S7.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260807.120608.165160533.PHAM LE NHA UYEN.970432
|07/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970488080712041320266hiz980224.5388.63066.120413
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15462886222.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.210 ( anh Nguyen Van Luom).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141112733656.20260807.141112733656-0326683902_Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1kCFKHRCJ.Ung ho MS 2026.209 . Bs Ngo Van Chien FT26219130708909.20260807.120031.19026676383018.VND-TGTT-TRAN THI HAI.970407
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15462837686.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.209 ( Bac Si Ngo Van Chien).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|250.000,00
|MBVCB.15462767371.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.208( Be Ho Thanh Phong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508071155202026beWn974948.5387.3137.115521
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15462688883.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.207( em Hoang Thanh Tung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom)#SP#020097041508071146252026WyJ2938890.5388.40602.114625
|07/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15462600460.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1091000000402 LE THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chienchuc bac sy nhanh binh phuc#SP#020097042208071144572026KNEF650824.5389.30763.114457
|07/08/2026
|500.000,00
|6219IBT1d1YWJNQ4.Ung ho MS 2026209 BS Chien.20260807.114435.970422R0f8544000000000604780.MBBANK IBFT.970422
|07/08/2026
|20.000,00
|6219IBT1d1YWJZEW.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.114055.97042292L3c88e4000000000ea4495.MBBANK IBFT.970422
|07/08/2026
|50.000,00
|6219IBT1kCFKAJUY.Ung ho MS2026.209- bac si ngo van chien FT26219001349702.20260807.113937.19032238053536.VND-TGTT-NGUYEN TUAN TU.970407
|07/08/2026
|150.000,00
|6219IBT1kCFK4EJ5.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26219836746766.20260807.113834.8556666688.NGUYEN ANH DUNG.970407
|07/08/2026
|300.000,00
|6219IBT1kCFK4BD2.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219032070721.20260807.113807.19033151026016.VND-TGTT-NGUYEN THI VAN DUNG.970407
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15462424798.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0021000392634 NGUYEN LAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15462423067.ung ho Ms 2026.208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15462408386.Ung ho MS 2026.210 a Luom.CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026209 bs ngo van chien#SP#020097044908071132352026oObq971175.5389.44712.113235
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15462332481.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 9979145147 DINH VAN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|10.566,00
|6219IBT1kCFKPF99.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom FT26219336549194.20260807.112825.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15462281481.PHAM THI KIM LAN chuyen tien.CT tu 0011004297145 PHAM THI KIM LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208071124112026ZGYH165164.5390.88151.112412
|07/08/2026
|50.000,00
|6219TPBVI2M5LPZC.MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien.20260807.112345.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15462211961.UNG HO MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0671004160060 LUU THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808071119252026rmul805046.5389.56459.111926
|07/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.208 be ho thanh phong#SP#020097042208071118232026OZZF559369.5389.49119.111824
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15462114172.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0371000424017 NGUYEN HAI UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1fJ94EP2M.Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).20260807.111427.9021700423358.NGUYEN THI HOAI LINH.963388
|07/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ma so 2026.208 be Ho Thanh Phong. cau mong con dc mtq hao tam cuu song#SP#020097040508071112442026M6FB047227.5189.10524.111244
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCFKSR7V.Ngan Ha ung ho Anh Ng Van Luom Ms 2026.210 FT26219211093587.20260807.110932.19022482482011.VND-TGTT-DO THI NGAN HA.970407
|07/08/2026
|200.000,00
|6219SGTTH28QQ18L.IBFT ung ho MS2026.210 anh Nguyen Van Luom.20260807.110704.060015086419.NGUYEN THANH THUY.970403
|07/08/2026
|200.000,00
|6219MSCBD2S8J8GI.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.110547.0001415840280.NGUYEN THI DINH.970422
|07/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15461968173.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 9027106868 NGUYEN KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|600.000,00
|MBVCB.15461967553.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0291000004443 VU THI THU TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508071101342026mDZj763042.5189.37449.110134
|07/08/2026
|300.000,00
|6219IBT1aWR1X1L9.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.110124.0903285285.DANG THI PHUONG.970437
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15461892427.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9856416333 LE VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15461877885.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.CT tu 0611001959760 TRAN THI TU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|O5CH7K5S6AA0-Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097042208071059112026GC7G696580.5389.21852.105912
|07/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097048808071055512026pm2s713862.5388.1555.105551
|07/08/2026
|100.000,00
|6219TPBVI2M52UZ8.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.105520.00001464692.PHAM THI THANH HANG.970423
|07/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026 .209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808071053232026eilk704491.5389.85322.105323
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1iJH3278N.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 210 NGUYEN VAN LUOM.20260807.105316.247529918.LE THI HOA.970432
|07/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15461761823.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0071003451495 NGUYEN MANH PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|300.000,00
|6219IBT1kCFKW25B.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26219753108064.20260807.105036.2366667777.LUONG THI GIANG LAM.970407
|07/08/2026
|500.000,00
|6219IBT1aWR13CJH.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.104827.152704070015572.LE HOANG QUOC.970437
|07/08/2026
|200.000,00
|6219SGTTH28QL5PM.IBFT Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.104713.060005672034.DANG CHUNG THUY.970403
|07/08/2026
|200.000,00
|6219ABBKP2YG3XVE.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.104625.0376154637.LE THI NHAI.970425
|07/08/2026
|200.000,00
|6219WBVNP2YG3XBW.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.104618.108003646113.NGUYEN THANH SON.970412
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCF7N1FA.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219121661433.20260807.104449.19037086047014.VND-TGTT-TRAN SANH TON.970407
|07/08/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141101192504.20260807.141101192504-0343882448_Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|07/08/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.209 BS NGO VAN CHIEN-070826-10:43:26 mEZz463892#SP#020097041608071043272026mEZz463892.5388.23540.104327
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15461638395.Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15461621065.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|300.000,00
|NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO KIM DUNG UNG HO MS 2026.210 NG VAN LUOM-070826-10:41:49 Qx5m147585#SP#020097041608071041492026Qx5m147585.5189.13477.104127
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15461608806.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15461600057.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 9968261928 DOAN THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15461573714.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0531002494146 PHAM THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCF73T5B.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26219130401711.20260807.103824.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|07/08/2026
|25.000.000,00
|UNG HO VIEN PHI MA SO 2026.194 10TRIEU, MA SO 2026.210 15 TRIEU, TC 25 TRIEU
|07/08/2026
|200.000,00
|6219TPBVI2MP544W.Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).20260807.103617.02946702901.TRAN THI HOANG NGAN.970423
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15461531330.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1036391025 NGUYEN HONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|O5CH7K5S5JNU-Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa#SP#020097042208071035072026B6RM743842.5387.71568.103507
|07/08/2026
|10.000,00
|6219SGTTH28QLBYJ.IBFT Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.103430.050133807389.NGUYEN THI HIEN THUONG.970403
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15461518296.ung ho MS 2026.209 ( bac si Ngo Van Chien).CT tu 0341007143272 NGUYEN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15461502854.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15461490735.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15461497343.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|2.000.000,00
|6219ORCOQ21J9GX5.NGUYEN THI HOA chuyen tien ung ho MS 2026.209 Bac Si Ngo Van Chien.20260807.103201.0037100017411009.NGUYEN THI THU THAO.970448
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1iJH3J9K2.ung ho MS 2026208 be Ho ThangPhong.20260807.102915.183248227.TRAN THI THUY.970432
|07/08/2026
|140.000,00
|6219IBT1fJ94ABUD.Ung ho 2026.210.20260807.102901.0101428795.NGUYEN PHI TRUONG AN.970406
|07/08/2026
|39.000,00
|ung ho ms 2026.210 anh nguyen van luom#SP#0200970422080710264920265HP7109877.5390.21168.102649
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1iJH3WAS7.ZP262190225885 Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son.20260807.102450.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15461364019.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0441003967510 NGUYEN HUU PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080710240220262S9W405816.5389.4670.102402
|07/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15461358934.Ung ho MS 2026.209( bac si Ngo van Chien).CT tu 0601000514969 LE THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15461342866.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508071019562026kMj5607303.5390.80345.101956
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1iJH3QKVE.ZP262190222484 Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom.20260807.101835.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|07/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808071017412026wlrg572053.5189.65907.101741
|07/08/2026
|100.000,00
|6219TPBVI2MPPJ1B.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.101526.10004741416.NGUYEN THANH NAM.970423
|07/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208071015112026ZL6V206572.5389.51996.101512
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15461218209.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0991000022258 VU HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|6219SGTTH28Y5GK3.IBFT Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom.20260807.101018.060088061651.NGUYEN THI HONG HANH.970403
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1kCF7GHFS.Ung ho ms 2026.210 anh Nguyen Van Luom FT26219909984329.20260807.100955.19035847666012.VND-TGTT-VU VAN TUC.970407
|07/08/2026
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.210 ANH NGUYEN VAN LUOM-070826-10:09:05 YwB0389126#SP#020097041608071009052026YwB0389126.5388.16668.100905
|07/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15461067432.Ung ho MS 2026.210 ( Nguyen Van Luom).CT tu 0011002188930 NGUYEN XUAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|66.888,00
|6219IBT1iJHFRVFE.yen.20260807.100214.801012019.NGUYEN TUNG DUONG.970432
|07/08/2026
|200.000,00
|6219NBVAF2YCZ154.NGUYEN NGOC LINH UNG HO MS 2026.174 NGUYEN VAN HIEN.20260807.100130.190004341477.NGUYEN NGOC LINH.970419
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15461019288.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0271000968505 MAI QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1fJ94B1A7.MS 2026.210 Nguyen van Luom.20260807.095935.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431
|07/08/2026
|5.000.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208070959302026OD5Z494469.5189.62264.095908
|07/08/2026
|200.000,00
|MS2026.210 ANH NGUYEN VAN LUOM-070826-09:58:28 NdWw133186#SP#020097041608070958282026NdWw133186.5390.56355.095811
|07/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15460994877.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 9947305736 NGUYEN THI MUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|6219MCOBQ21JXSNH.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.095803.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|07/08/2026
|200.000,00
|6219NBVAF2YCZ1JS.NGUYEN NGOC LINH UNG HO MS 2026.208 HO THANH PHONG.20260807.095753.190004341477.NGUYEN NGOC LINH.970419
|07/08/2026
|10.000,00
|6219IBT1kCF7YAMX.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219808453921.20260807.095457.19076634114014.VND-TGTT-Le Quoc Tuan.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15460936905.Ung ho MS 2026.208( be Ho Thanh Phong).CT tu 9947167838 BUI THI TUYET LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15460944486.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1023905263 DANG THI CHAU LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808070953352026igs4484416.5390.29138.095335
|07/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097042208070952392026HEUN309984.5388.22862.095217
|07/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-070826-09:49:30 7GLc940521#SP#0200970416080709493020267GLc940521.5390.5928.094930
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15460875760.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 1030802898 NGUYEN THI TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508070946512026O1KS091595.5387.92341.094651
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1aWR1ZDEJ.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.094538.7900000976868608.NGUYEN THI DIEP.970446
|07/08/2026
|100.000,00
|6219VNIB02TW7BIU.Ung ho MS2026.209 ( bac si Ngo Van Chien).20260807.094543.344457047.DANG THI HOA.970441
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15460801566.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0551000294975 BUI THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15460797400.ung ho MS 2026209 (bac sy ngo van chien).CT tu 0101000252239 PHAN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THANH HUYEN ung ho MS 2026.209#SP#020097040508070941592026EVT6066577.5390.66530.094159
|07/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808070940282026f8zl438545.5387.57708.094029
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1kCF7MVT7.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219910549541.20260807.093934.19030614923013.VND-TGTT-LAM THANH HUONG.970407
|07/08/2026
|2.000.000,00
|6219SHBAP2YGZ93V.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.093826.1003225739.LE THI HOA.970443
|07/08/2026
|300.000,00
|6219IBT1kCF7V3Y5.Ung ho MS 2026.209 Bac si Ngo Van Chien FT26219666104547.20260807.093824.686879799099.TRAN BAO TOAN.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1iJHFTHHP.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.093651.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15460690796.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1021105522 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|6219SGTTH28Y79MU.IBFT Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.093613.060053870565.HOANG THI MINH TAM.970403
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15460621456.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0951004196563 NGUYEN THI BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15460629710.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0511000485500 VAN TAM DI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15460602208.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0371000446196 NGUYEN HAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15460511626.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1018023545 TRAN THI NU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#0200970422080709185220269CG6792583.5388.50507.091853
|07/08/2026
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026.209#SP#020097048808070918482026uoba364414.5389.50343.091849
|07/08/2026
|50.000,00
|6219MCOBQ21JKXGP.Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).20260807.091758.03101010965538.HOANG VIET.970426
|07/08/2026
|150.000,00
|6219IBT1fJ94UFDX.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.091746.0912314206.PHAM HOANG VAN TRANG.970431
|07/08/2026
|100.000,00
|6219YOLOP2YGGJ3I.UNG HO MS 2026 208 BE HO THANH PHONG.20260807.091651.0989314872.VU HA MY .546034
|07/08/2026
|300.000,00
|6219IBT1kCF7WXEQ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219622789977.20260807.091452.19073168516019.VND-TGTT-LUU DINH DAT.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1iJHFZL69.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.091450.131534027.DO THI MY.970432
|07/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15460406156.ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 9703356688 DANG DINH CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15460381479.2026.209.( Ngo van Chien ).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1kCF7WSSN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219975857806.20260807.091244.19032106768668.VND-TGTT-NGUYEN VAN LAM.970407
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1iJHFZB73.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.091239.989896121989.NGUYEN THI THU HUONG.970432
|07/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208070911462026PW7P185585.5390.17388.091146
|07/08/2026
|50.000,00
|6219IBT1fJ94UUS8.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.091058.180114849248143.TRAN VINH TRUNG.970431
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1kCF7QQ56.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219049058732.20260807.090909.19036260411018.NGUYEN THI BICH HUONG.970407
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15460321782.Ung ho MS 2026.210.CT tu 0451000228208 VUONG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|500.000,00
|6219IBT1kCFGNLRT.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219704401778.20260807.090834.19027964666012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LONG.970407
|07/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15460303950.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1018016785 HA THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970405080709042620265FGJ073474.5387.84010.090404
|07/08/2026
|50.000,00
|6219MCOBQ21JGREW.Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).20260807.090333.03101010965538.HOANG VIET.970426
|07/08/2026
|200.000,00
|6219ORCOQ21JGXVP.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.090323.0908398867.NGUYEN THI THU THAO.970448
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15460226902.A LONG chuyen tien ung ho MS 2026.209 ( Bac si Ngo Van Chien ).CT tu 0011004011469 PHAM HOANG LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15460235748.Ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808070859532026c506301526.5388.63746.085953
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15460188065.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0021001921462 NGUYEN DUY THI HIEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15460181667.ung ho MS 2026.209 ( bac si Ngo Van Chien).CT tu 1045308829 PHAM THI HUONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097041508070856222026UIV0315324.5389.48651.085622
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1kCFGFP6M.HA THI TO QUYEN chuyen ung ho MS2026.209 bac si ngo van chien FT26219470189603.20260807.085517.9982774048.HA THI TO QUYEN.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208070854222026E4D4796201.5390.40781.085422
|07/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097042208070852522026LG5Q901595.5387.34482.085252
|07/08/2026
|1.000.000,00
|6219VNIB02TW3NTD.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.085228.917880690.NGUYEN XUAN HUY.970441
|07/08/2026
|1.000.000,00
|6219TPBVI2MPD5H7.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.085225.04221202601.NGUYEN THI HUONG GIANG.970423
|07/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097042208070851512026K9IU539334.5389.30100.085151
|07/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15460092240.Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|Ung Ho MS 2026.208 ( chau Ho Thanh Phong)#SP#020097041508070850452026SwkS297748.5388.25920.085045
|07/08/2026
|500.000,00
|6219IBT1kCFGLHSH.Ung ho MS 2026 208 be Ho Thanh Phong FT26219249459904.20260807.085015.11021680659019.VND-TGTT-DAM THI HUONG GIANG.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCFGLZ8R.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219550844903.20260807.085010.19033957644011.VND-TGTT-NGUYEN THAO MY.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGO THI LOAN chuyen tien ung ho MS 2026.209 bac si Ngo van Chien#SP#020097040508070849332026LD54099330.5388.19887.084934
|07/08/2026
|1.000.000,00
|6219IBT1kCFGHNW9.Ung ho MS 2026.210 - anh Nguyen Van Luom FT26219055298795.20260807.084748.19032082310029.VND-TGTT-VU DINH HAI.970407
|07/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15460030508.NGUYEN VAN DUNG chuyen tien ho tro 2026.210 ( .CT tu 0121001820537 NGUYEN VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970488080708453920267srd255725.5390.4379.084517
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15460010879.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|500.000,00
|6219SGTTH28YIPK7.IBFT ung ho MS 2026.208.20260807.084518.020043554868.NGUYEN THUY HUONG.970403
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15459963096.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0531002504682 NGUYEN THANH LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|10.000,00
|6219IBT1kCFG6LHB.NGUYEN THI HAI ANH chuyen FT26219933880667.20260807.084107.19036876474013.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI ANH.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1fJ94IVWC.Ung ho MS 2026.208.20260807.084025.9021619941929.NGO TAN THANH.963388
|07/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15459954884.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0491000019294 TRAN VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808070836032026tauv224693.5388.65571.083603
|07/08/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.209 BACSY NGO VAN CHIEN-070826-08:35:18 HFBO344824#SP#020097041608070835182026HFBO344824.5387.63251.083518
|07/08/2026
|200.000,00
|6219TPBVI2MPDAX5.Ung ho MS 2026. 208( be Ho Thanh Phong).20260807.083512.02342336601.CHU THI THANH TAM.970423
|07/08/2026
|30.000,00
|QR - Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097041508070834582026Y5K8248502.5390.61676.083458
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15459785329.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0201000742651 TRAN DINH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1iJHFAZ66.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.082657.0394567363.LE THI LE THUY.970432
|07/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808070825362026hzmc191158.5388.26081.082536
|07/08/2026
|10.000,00
|6219IBT1iJHFAYIF.ZP262190142107 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.082426.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|07/08/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097048808070823272026anaf184253.5387.17180.082327
|07/08/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026.210 ANH NGUYEN VAN LUOM.-070826-08:22:13 C2Qd589344#SP#020097041608070822132026C2Qd589344.5189.12655.082151
|07/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15459712414.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15459709435.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 9983935953 BUI KIM HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|1.000.000,00
|6219SGTTH28YDHA8.IBFT ung ho ms 2026.209.20260807.082100.020043554868.NGUYEN THUY HUONG.970403
|07/08/2026
|200.000,00
|6219TPBVI2MPH8CH.Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).20260807.081827.04416420000.PHAM HOANG LINH.970423
|07/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15459621716.ung ho Ms 2026.208.CT tu 0401001397184 TRUONG THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1kCFG5KLB.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219409159477.20260807.081536.129268.LUU VAN NGHIEP.970407
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15459609495.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15459598486.UNG HO MS 2026.210 ( anh Nguyen Van Luom).CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien, ma GD 100000170387779#SP#020097044908070813002026hDGt941580.5390.77604.081300
|07/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508070812302026IOSs178447.5388.75738.081230
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1kCFGYEAS.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219802222864.20260807.081227.11523706671018.VND-TGTT-DO PHUONG LINH.970407
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1kCFGPEH6.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26219679041651.20260807.080911.19023402798999.VND-TGTT-VU THANH PHUONG.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508070807372026QFa7162312.5390.57872.080737
|07/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom#SP#0200970422080708065320261J3H551616.5389.56372.080653
|07/08/2026
|200.000,00
|NGUYEN THU HA ung ho MS 2026.209 Bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808070804492026ueus126390.5390.49233.080449
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1aWR14CJP.ung ho MS 2026.209 bac sy Ngo Van Chien.20260807.080307.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1aWR14JIZ.ung ho MS 2026.210 anh nguyen van luom.20260807.080213.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|07/08/2026
|200.000,00
|MS 2026.209 bs ngo van chien#SP#020097041508070801022026DwYh143531.5189.35876.080102
|07/08/2026
|200.000,00
|6219TPBVI2MP3ZJL.Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).20260807.080046.03348559902.NGUYEN TRUNG DUC.970423
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1iJHF583C.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.075721.139264096.NGUYEN THUY DUNG.970432
|07/08/2026
|300.000,00
|6219IBT1kCFGIQPD.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219741635468.20260807.075639.2501197775.NGUYEN PHOI HIEN.970407
|07/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15459365283.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 3903939226 CHAU THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#0200970415080707531820264bjN120893.5388.8993.075255
|07/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508070747582026IMGA006104.5388.92197.074758
|07/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15459270152.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LAN ANH chuyen tien ung ho MS 2026.208 - be ho thanh Phong#SP#020097040508070745452026QCAJ096346.5390.85264.074545
|07/08/2026
|1.000.000,00
|6219TPBVI2MP99EF.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.074531.00061546455.CAO NGO HONG ANH.970423
|07/08/2026
|50.000,00
|MS 2026.209#SP#020097048808070743382026bn7w063087.5387.77492.074339
|07/08/2026
|200.000,00
|6219SHBAP2YGM6TE.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.074334.1006543984.NGUYEN THI THU.970443
|07/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208070743032026CB28409793.5189.76335.074241
|07/08/2026
|100.000,00
|6219ABBKP2YGZZPV.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.074154.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425
|07/08/2026
|200.000,00
|6219SHBAP2YGM9QG.Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien.20260807.074138.1017344415.NGUYEN THI BICH LIEU.970443
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15459195027.ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080707391020269u82049601.5189.63471.073910
|07/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208070738112026OFVU635114.5189.59727.073812
|07/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.210-anh Nguyen Van Luom#SP#020097040508070737542026M5PF061988.5390.60106.073754
|07/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15459119838.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|2.000.000,00
|6219IBT1kCFGC4DK.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219672048127.20260807.073249.19026977965888.VND-TGTT-PHAM THIET HUNG.970407
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15459070367.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1031908457 TRAN THI KHANH LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|6219TPBVI2MP9AAU.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.073022.00460728902.DANG YEN CHI.970423
|07/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.209 bs Ngo Van Chien#SP#020097048808070727082026sa8m014020.5189.24465.072708
|07/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15458988513.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970488080707222820269ucw000423.5389.9665.072211
|07/08/2026
|72.336,00
|6219IBT1iJHF8NFY.ZP262190108277 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260807.072219.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCFGWNFA.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219752424072.20260807.072218.128696946666.DAU CAO LINH NHI.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970422080707182120260CQN679089.5388.95949.071759
|07/08/2026
|200.000,00
|6219SGTTH28Y9NXB.IBFT DANG THI THUONG ung ho MS2026.209.bac si ngo van chien.20260807.071728.060964677208.DANG THI THUONG.970403
|07/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15458899285.Ung ho MS 2026.210 - anh Nguyen Van Luom - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 1013936460 NGUYEN HONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508070714182026X8TY062318.5388.84963.071418
|07/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508070714152026vLdr918697.5389.84899.071415
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15458861004.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 1017955098 PHAN NGUYEN PHUOC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|427.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208070713212026NIA5195844.5387.81696.071322
|07/08/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.208 be Ho Thanh Phong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042208070708402026EVXP771048.5189.69158.070841
|07/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208070708222026PV2Y409167.5189.68056.070823
|07/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508070707132026G0jr901521.5390.64760.070713
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15458762249.BUI THI THANH chuyen tien ung ho bs Chien ms 2026.209.CT tu 0531002563558 BUI THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1kCFARQ49.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219804720040.20260807.070333.19034731611011.VND-TGTT-TRAN PHUONG THAO.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15458765955.ung ho ms 2026.209.CT tu 9979982688 PHAM DUC KHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1fJ9425UV.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.065922.0461007937001.DAO THI HA PHUONG.970438
|07/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#02009704220807065504202616D9968291.5390.31875.065504
|07/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15458675505.NGUYEN THU HIEN ung ho MS2026.208 ( be Ho Thanh Phong).CT tu 0401001440015 NGUYEN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.209 bac sy Ngo Sy Chien. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042208070651252026RLTO251036.5390.22831.065125
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15458628353.Chuyen tien ung ho ms 2026 209 bs Ngo Van Chien.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|07/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15458615180.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|250.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808070646452026gnt5908208.5388.12248.064645
|07/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15458606890.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCFATXP9.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219111351508.20260807.064549.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
|07/08/2026
|10.000,00
|6219TPBVI2MPXS5X.MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).20260807.064133.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1kCFAT1RZ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219170086030.20260807.064032.19023323099996.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH HOA.970407
|07/08/2026
|293.000,00
|MBVCB.15458527698.ung ho MS 2026.208( be Ho Thanh Phong).CT tu 0481000818194 LE THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15458513302.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.206 (gd chi Pham Thi Quynh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15458512642.NGUYEN THI THAI chuyen tien ung ho ms 2026.209 ( bs ngo van chien ).CT tu 0551000146214 NGUYEN THI THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|300.000,00
|6219SHBAP2YE5Y2J.DINH THI THANH NGAN transfer.20260807.063556.1026424148.DINH THI THANH NGAN.970443
|07/08/2026
|239.000,00
|MBVCB.15458509207.NNC ung ho Ms2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|07/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15458491236.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0301002915270 LUU THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15458482490.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0061001022722 TRAN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15458470884.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208070628442026QPL4543572.5388.73775.062844
|07/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15458461419.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.205(ba Nguyen Thi Toai).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15458426977.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.204(gd anh Lo Van Truong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15458398323.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15458392583.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0181003547907 TRAN NGUYEN TUYET NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970405080706165520261HC7080942.5389.54427.061655
|07/08/2026
|400.000,00
|MBVCB.15458386493.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Ch....CT tu 0081001200787 BUI THI MY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508070616022026E08J079065.5387.53416.061602
|07/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808070615152026s79i851662.5189.52167.061515
|07/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808070603022026pdga837717.5388.37005.060302
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1aWR18EX1.Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien.20260807.060237.00200000237662.DOAN THI MINH HIEN.970440
|07/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970488080705551020265duy831312.5189.28188.055510
|07/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970405080705382620262RCU029866.5390.13730.053827
|07/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508070531202026CAG4025358.5387.8770.053120
|07/08/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808070511572026iojz811730.5388.356.051157
|07/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15458173154.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|500.000,00
|ung ho MS (2026.208) be Ho Thanh Phong#SP#020097041508070418132026w7WV737809.5388.80319.041813
|07/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208070414442026YPIT442575.5390.79069.041422
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15458147918.ung ho 2026.208 be ho thanh phong.CT tu 1013013221 NGUYEN THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15458146478.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 208 em Bui Thanh Phong.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15458132739.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 1049880066 BUI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508070359182026NI9Z003101.5388.73499.035918
|07/08/2026
|400.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080703265020265YNG405335.5387.63454.032650
|07/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15458092296.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1050935963 TRAN QUOC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|1.000.000,00
|6219VNIB02TWJT4E.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260807.023630.865605157.NGUYEN DONG HAI.970441
|07/08/2026
|300.000,00
|UNG HO MS2026.208 be HO THANH PHONG#SP#02009704880807023256202603rc791853.5388.47143.023256
|07/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141057939821.20260807.141057939821-0794973501_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|07/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1kCFABKMT.Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien FT26219517128647.20260807.021105.19034899413019.VND-TGTT-TRAN THI ANH.970407
|07/08/2026
|300.000,00
|6219IBT1kCFAB7YC.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219740446042.20260807.021016.6788989333.PHAM THI HUE CHI.970407
|07/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.207. Em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508070148332026UUH6086806.5387.27740.014833
|07/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho Ma so 2026.209. bac si Ngo va Chien#SP#020097040508070139152026DP2A085221.5388.24230.013916
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15457998874.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0611001947383 KHUONG NGOC HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1kCFAYLHP.Ung ho MS 2026-209 bac si Ngo Van Chien FT26219169005307.20260807.012310.19035259366010.VND-TGTT-DO PHUONG CHI.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#0200970415080701083920266ykg696489.5388.7016.010839
|07/08/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 206#SP#02009704220807005250202645KF146789.5387.95422.005250
|07/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15457926846.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0501000064186 LE THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15457912755.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1048223699 VU TUAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|6219IBT1iJHFW3CQ.ung ho ms 2026 209.20260807.004252.0325157733.NGUYEN THI YEN.970432
|07/08/2026
|50.000,00
|6219ORCOQ21JFSDT.ung ho ms 2026.208 be Ho Thanh Phong.20260807.003922.0987769222.Nguyen Mai Hoa.970448
|07/08/2026
|44.366,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208070039182026KF21564446.5390.84258.003919
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15457897231.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0351000972225 NGUYEN THI MIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#02009704880807002759202653ci764484.5390.73909.002742
|07/08/2026
|10.000,00
|6219TPBVI2MPGHHG.UHMS 2026.208 Mong GD va be Ho Thanh Phong gap nhieu thien duyen,an lac,benh chuyen bien tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260807.002220.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15457824938.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0581000753548 LE THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808070006552026m2c1755242.5189.52262.000655
|07/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208070005292026X153879025.5387.50255.000530
|07/08/2026
|300.000,00
|6219TPBVI2MPGUA7.NGUYEN SONG LE ANH chuyen tien Ung ho MS 2026.209 (Bac sy Ngo Van Chien).20260807.000434.03093748101.NGUYEN SONG LE ANH.970423
|07/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808070004052026cy1n753773.5389.48363.000405
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15457798965.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0301000431300 PHAM THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.208 (be Ho Thanh Phong)#SP#020097041508070003112026MY99668086.5389.47014.000311
|07/08/2026
|50.000,00
|6218IBT1kCFAVRYB.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219191868461.20260806.235611.19038170315012.VND-TGTT-PHAM HOANG TUNG.970407
|07/08/2026
|50.000,00
|6218VNIB02TW1719.Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).20260806.235127.692998888.DO QUANG HUY.970441
|07/08/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien#SP#02009704220806235024202612BD803738.5387.34032.235024
|07/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15457757407.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0181003616396 LE TRAN BAO NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|200.000,00
|6218IBT1kCFAVCK2.Em Dau Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26219259474300.20260806.234727.19033446287016.VND-TGTT-PHAM MY LINH.970407
|07/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15457740696.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0351000865852 NGUYEN THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFADNH4.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219406667105.20260806.234558.19036738077011.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG MAI.970407
|07/08/2026
|100.000,00
|6218IBT1kCFADRCF.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219691690058.20260806.234528.19030440526011.VND-TGTT-VO NGUYEN TINH UYEN.970407
|08/08/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#0200970422080822324120261BWJ600215.5388.444.223241
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15487504376.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1049833071 NGUYEN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097041508082226562026OZO0692403.5189.87299.222656
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15487374344.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1020993076 HUYNH THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15487345577.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0451000404211 HOANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|50.000,00
|6220SGTTH281YDWP.IBFT Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.20260808.220712.060319018576.NGUYEN THI TRUC MAI.970403
|08/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15487285899.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1013024711 TRAN THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15487246462.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026 .211 (em Lo Thi Nhan).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|300.000,00
|6220IBT1iJL1S272.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.215900.0822286866.PHUNG VAN HUY.970432
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15487110516.UNG HO MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15487086477.UNG HO MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15487046866.UNG HO MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15486978184.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.211 EM LO THI NHAN.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15486977932.ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0181003084377 NGUYEN THI MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1kC32DBHR.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220769960103.20260808.212902.19023063272011.NGUYEN THI THUAN.970407
|08/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15486733942.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 2814076666 TRAN QUANG VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kC32WCAZ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220240586467.20260808.210621.1810101868.LE HOANG NGOC PHUONG.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808082105262026zcwm586091.5387.78537.210526
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097042208082059082026QI7S521839.5388.46886.205909
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh#SP#020097042208082058392026ZLVP753400.5389.45328.205839
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kC3CXN92.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26220048782806.20260808.205712.1810101868.LE HOANG NGOC PHUONG.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#02009704880808205634202632ic556769.5189.34640.205634
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho Ms 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808082054352026j2e5549959.5390.24616.205435
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208082054332026318U424129.5388.24544.205433
|08/08/2026
|250.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080820480820266D0E716656.5387.92015.204808
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kC3CLS7H.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220737090750.20260808.204345.19027602564017.VND-TGTT-DANG PHI SON.970407
|08/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15486128984.Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).CT tu 0011004352942 CHU THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141337459331.20260808.141337459331-0905338129_Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970488080820305820260u20466688.5387.98301.203058
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1kC3C7XRZ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220357605833.20260808.202909.9948552726.NGUYEN THI HANG.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15485974719.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0351000880638 LE MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15485652229.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0451000351384 BUI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15485546484.Ung ho MS 2026.208.CT tu 1017498343 PHAM THI VAN AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.211 e Lo Thi Nhan#SP#0200970488080819580020260u9s342064.5189.6257.195738
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#0200970422080819575020263B74803232.5390.5710.195728
|08/08/2026
|300.000,00
|6220SGTTH28BN76S.IBFT Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.20260808.195539.050104303479.VO THI THU HONG.970403
|08/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508081951452026JORS071811.5388.68891.195145
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081946172026fkft296907.5390.35768.194554
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#02009704220808194540202649LP397736.5189.32420.194540
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1kC3C2UGM.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220770899822.20260808.194458.19033641927011.VND-TGTT-LUU THI BICH DAO.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15485267599.HONG HANH chuyen tien ung ho ms chien.CT tu 0701000414418 DAO THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|50.000,00
|6220IBT1kC3CJZJ6.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220076574604.20260808.193801.5562626666.NGUYEN QUANG HOANG HUY.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081928172026fac2224796.5388.24931.192817
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kC31FVJ4.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26220876690832.20260808.191855.19072921220016.VND-TGTT-NGUYEN GIA MINH.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1kC31HB56.DINH THI HONG XUYEN chuyen ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26220694225657.20260808.191205.19038637669018.DINH THI HONG XUYEN.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15484180494.Ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|70.000,00
|6220ABBKP2YXIQDI.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.20260808.183559.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|08/08/2026
|50.000,00
|MS 2026.211#SP#020097048808081834012026gxj5986213.5388.72963.183401
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15483834113.ung ho MS 2026 bs ngo van chien.CT tu 0051000538151 DANG THI HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|300.000,00
|TRAN THUY LINH chuyen tien UH MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081810492026W4JN393137.5387.24798.181050
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081810432026JPIF783384.5389.23929.181043
|08/08/2026
|2.000.000,00
|6220IBT1bJMKCA3W.CONG TY MOVENTEK UNG HO MA SO 2026.208 BE HO THANH PHONG . BAO VIETNAMNET.20260808.180844.1500565104.CTY TNHH GIAI PHAP CONG NGHIEP MOVENTEK .970418
|08/08/2026
|100.000,00
|6220SGTTH28BXB25.IBFT Ung ho ms 2026.209.20260808.180832.0631113939.Le Quang Phuc.970403
|08/08/2026
|50.000,00
|6220IBT1kC3JRZCN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220760049199.20260808.180658.5312999999.LE THI VAN ANH.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1kC3JT7LT.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220081052854.20260808.175745.19036030872016.NGUYEN THI THUY.970407
|08/08/2026
|5.000,00
|6220VNIB02TSR8S1.ung ho MS 2026.211 ( em Lo Thi Nhan ).20260808.175342.912281212.GIANG MY LINH.970441
|08/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808081749562026dhlv780608.5387.85839.174956
|08/08/2026
|50.000,00
|6220MCOBQ21RA3IG.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.174844.20001013907346.NGUYEN THI HA.970426
|08/08/2026
|25.000,00
|6220IBT1kC3JE319.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26220120721552.20260808.174714.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|08/08/2026
|50.000,00
|6220MSCBD2SWYHK2.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.174429.0869666539.HA VAN THAI.970422
|08/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#0200970405080817394820266UZM026150.5387.15934.173949
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15482870710.ung ho MS 2026.208 ( Be Ho Thanh Phong ).CT tu 0141000756552 VU THI THANH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080817350320265J6M774371.5390.84314.173503
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1iJLWRXLW.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.172606.176833203.DONG LE HUYEN.970432
|08/08/2026
|300.000,00
|6220IBT1kC3JUDUZ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220577043620.20260808.172345.19036121403019.NGUYEN VAN HOANG.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15482590042.ung ho MS 2026.208(be Ho Thanh Phong).CT tu 0301000397384 LE THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15482543361.Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 1023956709 NGUYEN DUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081720102026h660632341.5388.81799.172010
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808081712092026oszs592319.5390.26851.171209
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081711292026GAXU961114.5387.23212.171129
|08/08/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.211 lo thi nhan#SP#020097042208081710212026DGX8409793.5388.16080.171022
|08/08/2026
|30.000,00
|6220TPBVI2CLFSAU.MS 2026.208(be Ho Thanh Phong.20260808.170756.00001621599.PHAN TRAN LONG.970423
|08/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15482212628.ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#02009704880808170346202622jv552061.5390.72175.170346
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15482200692.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kC3JWELI.Ung ho MS 2026. 211 em Lo Thi Nhan FT26220091907258.20260808.165658.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|6220SBITF2YCVX34.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260808.165424.700170406003609.PHAM HUONG GIANG.970400
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15481935987.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0961000002042 DANG DINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#02009704050808164813202685I7002711.5389.68853.164813
|08/08/2026
|100.000,00
|TRIEU VAN VINH Chuyen tien ung ho ma so 2026.208 be HO THANH PHONG#SP#0200970488080816470920264k0y475459.5390.63140.164709
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1iJLWZM6I.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.163823.0984748368.NGUYEN THI THANH THAO.970432
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15481726107.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|do van thuy uh MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080816333820261W66207775.5390.78133.163338
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1iJLW6B7N.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260808.163300.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|08/08/2026
|100.000,00
|6220MSCBD2SUVTP9.ung ho MS 2026208.20260808.163130.0985094383.NGUYEN VAN NGOC.970422
|08/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081624172026LVNK792977.5389.21386.162355
|08/08/2026
|100.000,00
|6220MCOBQ21ZPWUS.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.20260808.162305.03288019896666.DAO THI PHUONG.970426
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15481515896.NGUYEN THI HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.211 ( em Lo Thi Nhan ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15481506289.Chuyen tien ung ho.CT tu 0691000305891 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15481496406.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1028774614 KHIEU HUU TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|300.000,00
|6220IBT1iJLWKH78.Ung ho MS 2026208 beHo Thanh Phong.20260808.162054.928231666.NGUYEN VAN NAM.970432
|08/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081612302026NCW9756734.5388.53872.161231
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1kC3W4IZD.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220934801210.20260808.161121.683683666666.NGUYEN DUY DAO.970407
|08/08/2026
|300.000,00
|6220IBT1kC3WBHV7.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220801875163.20260808.160943.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1kC3WBGKL.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220773925063.20260808.160915.1986318686.DOAN THI NHAT.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081608292026459v319497.5390.31199.160829
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1iJLWGFYZ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.160724.227027638.LE THI THANH MAI.970432
|08/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081602362026P9VN609482.5387.97335.160236
|08/08/2026
|2.000.000,00
|6220NAMAP2YXU2YL.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260808.160143.917147579.NGUYEN THI THANH THUAN.970428
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15481179736.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0031000387375 HOANG THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|300.000,00
|ung ho ms 2026.208 (be ho thanh phong)#SP#020097041508081558292026aHpT939934.5189.73389.155807
|08/08/2026
|500.000,00
|6220IBT1kC3WUF5G.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220855480591.20260808.155824.19030853524015.VND-TGTT-LE THI NGOC.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081548322026995K900829.5389.17562.154809
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808081541492026sna5223377.5390.80469.154149
|08/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808081541252026vnm6222026.5390.79258.154125
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15480876076.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1027474069 VU THI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15480874387.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0031000400178 PHAM THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15480856600.LE THI NHAN ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 1034287212 LE THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kC3W95NN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220847064062.20260808.153601.3233599999.NGUYEN DUY NGHIA.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081532012026tx6m190163.5189.27879.153139
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15480773264.LE THI NHAN ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 1034287212 LE THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|300.000,00
|6220IBT1kC3WC7NY.unghoms2026.208thanhphong FT26220338176867.20260808.153010.19028402479011.VND-TGTT-DOAN BAO NGOC.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081529222026XSLY269465.5389.14359.152922
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kC3WCCLR.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220632320116.20260808.152834.6767896666.DOAN VAN HAI.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15480741006.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0971000009268 HOANG PHI HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15480734810.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0011004235485 TRAN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081525132026LB4V682996.5389.93430.152514
|08/08/2026
|15.000,00
|6220IBT1iJLWYD3V.tu thien.20260808.152506.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|08/08/2026
|80.000,00
|6220IBT1kC3WJLWV.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220755072780.20260808.152412.8631788888.NGUYEN TRUONG QUYNH.970407
|08/08/2026
|300.000,00
|6220IBT1kC3WJH9A.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26220583398937.20260808.152408.19032592511029.MAI THI HIEN.970407
|08/08/2026
|50.000,00
|6220MSCBD2SU8D5B.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.152344.0388543319.LE THI NGOC NGAN.970422
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1kC3WWXUV.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220825705868.20260808.152124.19030649897023.VND-TGTT-NGUYEN PHU TRONG.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15480664919.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1036391395 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1kC3WW7YD.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220245708453.20260808.152026.8219499319.NGUYEN THI THU HOAN.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|6220WBVNP2YXZ1FP.Ung ho MS 2026 208 be Ho Thanh Phong.20260808.152013.104000614893.TONG THI HUE.970412
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081519532026ZDDQ551268.5390.65876.151953
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15480643868.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0211000452835 LE TIEN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15480631248.UH Ms 2026.208 Ho Thanh Phong.CT tu 0491000105913 BUI CHAU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15480596455.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0071000798911 DO DINH XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15480591308.MS 2026.208.CT tu 0011004420300 LUU QUANG DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|300.000,00
|6220IBT1kC3QN6Y9.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220256601386.20260808.151405.19033298881019.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUONG.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081512142026ZI40828111.5390.28166.151215
|08/08/2026
|300.000,00
|6220MSCBD2SUM5LQ.ung ho MS 2026208 Be Ho Thanh phong.20260808.151157.82086667898888.NGUYEN THANH PHUONG.970422
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15480518877.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0451000515195 PHUNG THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081509042026vgxb116975.5189.11484.150904
|08/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15480486544.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9393984243 HOANG VAN TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15480460678.LE THI KIM OANH chuyen tien ung ho MS 2026.209( BS Ngo Van Chien).CT tu 0271000164404 LE THI KIM OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|300.000,00
|ung ho MS.208 be ho thanh phong#SP#020097042208081500252026E4MM217404.5390.67753.150003
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kC3QFQPZ.VU THANH HANG ung ho ms 2026.208 be ho thanh phong FT26220806296025.20260808.145815.19032693395011.VND-TGTT-VU THANH HANG.970407
|08/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15480376214.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15480349151.LE THI KIM CHI chuyen tien ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0371000443519 LE THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|50.000,00
|6220ASCB02TXXGK9.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan-080826-14:55:47 6220ASCB02TXXGK9.20260808.145547.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|08/08/2026
|50.000,00
|6220MSCBD2SUBZY6.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.145502.0971396167.VU VAN QUY.970422
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#02009704880808145310202642cv068436.5390.31636.145311
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kC3QLIYF.ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong. FT26220669010995.20260808.145223.13320620848011.VND-TGTT-TRAN THI LAN PHUONG.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.208 be HO THANH PHONG#SP#020097040508081452012026XEGK039494.5389.25359.145139
|08/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15480296264.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0351000770936 LUONG MAI VU LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|500.000,00
|6220IBT1kC3QH6ER.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220356337654.20260808.145014.73908888.NGUYEN MINH PHUONG.970407
|08/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081450002026FM71125923.5189.15413.145000
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1iJLWMNE3.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.144919.822358888.NGUYEN THI TUYET VAN.970432
|08/08/2026
|100.000,00
|6220VNIB02TXSVYF.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong). Chuc con mau binh phuc.20260808.144856.021593152.NGUYEN TIEN DUNG.970441
|08/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508081448532026H4M9027239.5388.9711.144831
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1iJLWM3WK.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.144827.0975062695.LE NGOC THUY.970432
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15480238687.ung ho ms 2026.208- be Ho Thanh Phong.CT tu 0011004437949 VU TO HA TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|DO VAN THIEU chuyen tien ung ho MS2026.208 be Ho Thanh Phong.#SP#020097042208081446192026BE07987244.5388.96985.144601
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15480226055.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9938118218 NGUYEN VAN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15480216988.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0011004318544 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1kC3QZCUJ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220548330680.20260808.144436.19020583371666.VND-TGTT-TOAN THI NA.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kC3Q63MU.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26220803586880.20260808.144346.19037103854018.VND-TGTT-HOANG NGOC PHUC.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kC3Q6KD8.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220558983676.20260808.144257.19029893216889.VND-TGTT-NGUYEN TIEN SINH.970407
|08/08/2026
|50.000,00
|6220IBT1aWR9HFRX.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.144055.0889989968.DO THI PHUONG.970437
|08/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970405080814405720263D6Q097205.5189.71149.144035
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15480153442.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0491001481031 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|6220SGTTH28BCJTU.IBFT Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.144004.0866406199.LY THI THANH HUYEN.970403
|08/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15480106449.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0281000501905 TRUONG THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kC3Q7HXS.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26220490069940.20260808.143236.86898888888.NGUYEN THANH CONG.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15480053990.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0931004172731 NGUYEN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|300.000,00
|6220IBT1kC3Q74XP.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220520766002.20260808.143145.9636868777.DINH THI HANH.970407
|08/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081429302026YL7M500101.5390.15216.142930
|08/08/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#0200970422080814283420265S67805445.5189.10597.142835
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15479990846.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0351001225535 TRAN DUY THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081424442026AGUR567049.5390.93110.142421
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1iJLWDWF4.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.142345.551477158.BUI THI LE.970432
|08/08/2026
|1.000.000,00
|6220ASCB02TXKKML.UNG HO MS 2026.208-080826-14:22:00 6220ASCB02TXKKML.20260808.142200.969588.VU VAN THAI.970416
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15479927057.Ung ho MS 2026.208.CT tu 1015301228 LUONG QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|500.000,00
|6220IBT1kC3Q44MI.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220773920020.20260808.142042.19034551109014.VND-TGTT-THACH VAN NAM.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081420402026RJ4U929179.5390.73614.142040
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081418582026QX9X715983.5388.65442.141859
|08/08/2026
|50.000,00
|6220IBT1kC3QBTUD.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220698596694.20260808.141809.19030270539014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081417172026CVXV617754.5189.58428.141717
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kC3QBW68.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220771608830.20260808.141516.19032084368016.VND-TGTT-PHAM HONG NGOC.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15479840467.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0491000149242 DINH TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|500.000,00
|6220IBT1kC3Q5885.Ung ho MS 2026.208 Be Ho Thanh Phong FT26220356203437.20260808.141242.10821323518019.VND-TGTT-DO THI MAI.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808081412302026a92o954336.5189.36420.141208
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1kC3Q51DM.Ung ho ma so 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26220691720179.20260808.141142.19232776999996.VND-TGTT-VU THI LINH CHI.970407
|08/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097041508081410492026vgMW603691.5387.28603.141026
|08/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15479800518.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|50.000,00
|6220SHBAP2YXL6MJ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.140938.1008593440.HOANG THI NGAN.970443
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080814074120267EGJ884180.5388.14838.140741
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15479759891.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9976881272 VU THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|50.000,00
|6220IBT1kC3QPZ6A.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26220680406906.20260808.140638.19075031362017.VND-TGTT-TRAN PHUONG NGA.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1kC3QPITU.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220316317475.20260808.140506.19035746208013.VND-TGTT-TA TRUNG DUC.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080814044620263d6h934182.5388.1376.140446
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kC3QP2HR.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220067560703.20260808.140425.19035647527018.VND-TGTT-LE THI KIM HUE.970407
|08/08/2026
|51.019,00
|MBVCB.15479732194.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1031847587 NGUYEN VAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15479722384.TRAN TRA MY ungho ms 2026.208(be Ho Thanh Phong).CT tu 0611001964630 TRAN TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#0200970422080814015720267ZSN868138.5390.88673.140135
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1iJLW2ACS.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.140118.11883303.NGUYEN THI HOA.970432
|08/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081359212026ODWU143213.5189.77594.135921
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081358572026AWZ2413477.5389.76069.135858
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15479676309.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0011004416497 LE NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081358092026R0F2363271.5389.72249.135809
|08/08/2026
|150.000,00
|6220IBT1kC3Q8PR3.Ung ho be thanh phong ms 2026.208 FT26220903453473.20260808.135750.19036058344015.VND-TGTT-NGUYEN MAI THUONG.970407
|08/08/2026
|50.000,00
|6220VNIB02TXWP9S.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.135646.902362330.DOAN TUAN.970441
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15479646660.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0351001127480 NGO THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|20.000,00
|6220IBT1iJLWCXXK.ung ho ms 2026208 be ho thanh phong.20260808.135533.0332365329.NGUYEN THI KIEU TRANG.970432
|08/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081354132026mjxk907392.5388.54487.135413
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080813540920263TJD914005.5389.54395.135410
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kC3QIICH.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220825385606.20260808.135330.5268626688.NGUYEN THI THAO.970407
|08/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081353132026OIIZ184536.5189.50486.135313
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#02009704220808135242202612EF131838.5389.49008.135220
|08/08/2026
|50.000,00
|6220IBT1kC3QMZRW.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220085035071.20260808.135120.226868686833.NGUYEN PHUONG THUY.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|chuc con mau khoe manh#SP#020097042208081350582026MY33854883.5388.40685.135059
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kC3QMY6F.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220090862030.20260808.135010.19035284817019.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH PHUONG.970407
|08/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15479572493.Ung ho ma so 2026-209 bac sy Ngo Van Chien.CT tu 0011000487115 HA THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15479576245.MS 2026.208.CT tu 0011002690131 NGUYEN THI MINH DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|150.000,00
|6220MSCBD2S46BNB.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.134926.226226999999.NGUYEN TRONG TUYEN.970422
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1kC3QMVDV.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220705342908.20260808.134926.19030676945226.VND-TGTT-NGUYEN THI LOAN.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141280674541.20260808.141280674541-0983323510_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15479550262.Ung ho MS2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1kC3QVYHF.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26220801337790.20260808.134619.5429291984.NGUYEN QUOC KHANH.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081346152026974W680262.5388.20171.134616
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081346102026A7YE177382.5387.18960.134611
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15479531073.SM 2026.208.CT tu 0451000347325 NGUYEN THI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15479522139.ung ho MS 2026.208.CT tu 0011002948952 PHAM THI KIEU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15479517775.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0731000753588 NGUYEN VAN KHOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080813430820269fv7880185.5189.6457.134308
|08/08/2026
|50.000,00
|6220MCOBQ21Z9ZFM.Ung ho ms2026.211 lo thi nhan.20260808.134233.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1iJLW15GQ.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260808.134203.76071616.LAM TOAN AN.970432
|08/08/2026
|20.000,00
|gui ma so 2026 207#SP#020097042208081342012026AO4V971085.5388.2084.134201
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1iJLW1PIR.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.134125.76071616.LAM TOAN AN.970432
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1iJLW1I6S.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260808.134044.76071616.LAM TOAN AN.970432
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15479475280.Ung ho MS 2026.208.CT tu 0011002256371 VU VAN LUU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15479430980.QUACH VAN ct ung ho MS2026.298 be HO THANH PHONG.CT tu 0321000935333 QUACH THANH HAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15479417919.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1013500895 HA QUOC VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080813345420263n1o860387.5390.69709.133431
|08/08/2026
|200.000,00
|6220SHBAP2YX2CXU.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.133409.1014092786.DUONG VAN QUANG.970443
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15479386316.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1046216757 NGUYEN VAN SUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1bJMKW69S.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.133200.3343715001.NGUYEN THI THANH NGA.970434
|08/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508081331352026GY8O071073.5389.56533.133135
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kC3Q2YVH.Ung ho MS 2026.208 ho thanh phong FT26220337828993.20260808.133104.19822938262013.VND--HO TIEN THANH.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081329302026SRQT656135.5390.46754.132931
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081328272026X7OZ524164.5387.41924.132805
|08/08/2026
|300.000,00
|6220IBT1kC3QC7AP.Ung ho ms 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220583062291.20260808.132759.19033800521013.VND-TGTT-PHAM HONG DUNG.970407
|08/08/2026
|50.000,00
|6220SGTTH28BADFY.IBFT Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.132713.050109694344.NGUYEN THI DUC NGUYEN.970403
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1iJLWWZF7.Ung ho Ms 2026208 Be ho Thanh Phong.20260808.132607.0912669196.DAO THI THU HONG.970432
|08/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15479313166.LE THI HA chuyen tien Ung Ho MS 2026.208( be Ho Thanh Phong).CT tu 0021000297217 LE THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|50.000,00
|6220TPBVI2C25TJM.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.132501.00790489002.LE VAN GIAP.970423
|08/08/2026
|300.000,00
|6220IBT1kC3Q1H3U.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220464757782.20260808.132448.19035738297015.VND-TGTT-KHUONG THI THANH HANG.970407
|08/08/2026
|500.000,00
|6220IBT1kC3Q1HPN.NGUYEN HUU HAO ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26220729355370.20260808.132444.19036811710011.VND-TGTT-NGUYEN HUU HAO.970407
|08/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15479293242.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0021000291804 NGUYEN PHUONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|50.000,00
|6220MCOBQ21ZS3D1.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.132402.03101016598086.VU TRONG HUNG.970426
|08/08/2026
|100.000,00
|6220NBVAF2YCKGQM.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.132344.105751468411.TRAN VO HOAI NAM.970419
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208081323182026R5YV184560.5387.20607.132318
|08/08/2026
|200.000,00
|6220TPBVI2C2518R.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.132049.03827400701.BUI THI THU HA.970423
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081320072026OSMI271191.5389.6151.131944
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15479250783.PHAN THI HONG NGA chuyen tien.CT tu 1039213554 PHAN THI HONG NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081320022026jmeq824744.5388.5964.132002
|08/08/2026
|40.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081319232026NK96797758.5388.2556.131923
|08/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508081317322026HDZL031088.5390.95024.131732
|08/08/2026
|100.000,00
|6220MSCBD2S43DER.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.131728.8020114529001.NGO DUC DUNG.970422
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15479224370.DO VAN VIET chuyen tien Chuc con som manh khoe binh phuc.CT tu 0021000352936 DO VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141277041412.20260808.141277041412-0938122191_Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080813155620269D07282659.5390.88006.131557
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081315542026B9OK937543.5388.87922.131555
|08/08/2026
|500.000,00
|6220ABBKP2YX19R1.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.131551.0962012426.TRAN TUAN ANH.970425
|08/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15479187965.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0031000301027 LUONG THI HONG DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15479186283.ung ho MS 2026.208( be Ho Thanh Phong).CT tu 1052134992 PHAM NGUYEN AN NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081314142026W9AV961937.5189.81061.131414
|08/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508081314002026CT4L021090.5388.79472.131337
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15479184087.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0011004173915 BE THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15479176314.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1032455088 NGUYEN THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|6220SHBAP2YX1KLQ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.131307.0933348613.LU THI HONG NHUNG.970443
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung Ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081313042026avez807880.5390.76081.131304
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1iJLWQMXG.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.131257.11995333333.TRAN TUAN ANH.970432
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kC3QQ4RI.Ung ho be Ho Thanh Phong MS 2026.208 FT26220900563463.20260808.131244.19030156550016.VND-TGTT-LE THI HONG TRANG.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kC3QQBEH.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26220770518954.20260808.131236.19035965166016.VND-TGTT-NGUYEN THI THO.970407
|08/08/2026
|300.000,00
|6220TPBVI2C2PD7D.Ung ho MS2026.208 (be Ho Thanh Phong ).20260808.131231.00624511001.PHAM NGUYEN DUY TRUONG.970423
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kC3QQ5H7.MS 2026. 208 be Ho Thanh Phong FT26220067367669.20260808.131230.19037034181014.VND-TGTT-PHAM THI THU HIEN.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#020097042208081311152026ZQK5354798.5388.67221.131116
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kC3QQJB7.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220659369910.20260808.131057.5766466789.DAU NGOC HOANG ANH.970407
|08/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15479142330.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0211000501139 TRAN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15479148010.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1032282383 LE QUANG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097041508081310302026gVRw452262.5390.62843.131007
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081310212026SQTF843243.5390.62538.131021
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15479134932.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1017154312 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081309292026JDKQ534508.5387.58677.130930
|08/08/2026
|200.000,00
|6220VNIB02TXT6N3.MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260808.130843.110668888.NGUYEN TUAN DAT.970441
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1kCFNNUWM.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220703114057.20260808.130825.2389568325.NGUYEN THI PHUONG.970407
|08/08/2026
|90.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081308062026SPGR282256.5389.52953.130806
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15479102530.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0691000415114 NGO THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081307042026TM04619779.5387.47819.130705
|08/08/2026
|200.000,00
|6220TPBVI2C2PURZ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.130540.58386666666.NGUYEN KHUONG DUY.970423
|08/08/2026
|120.000,00
|MBVCB.15479065743.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)..CT tu 0691000395603 NGUYEN HUY DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081304532026MELX859548.5388.38241.130453
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kCFNRVUC.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220079262090.20260808.130430.19036182281013.BUI TRAN DAT.970407
|08/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508081301362026OPNH085295.5389.22438.130136
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kCFNXUGY.Ung ho MS 2026.208 FT26220825191673.20260808.130123.33266889520.NGUYEN MINH PHUONG.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15479016582.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0451001542269 TRAN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15479002198.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0021000392904 TRAN MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15478991718.ung ho ms 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 1021852463 NGUYEN QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|50.000,00
|6220IBT1kCFN3MGG.Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan FT26220825176523.20260808.125735.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15478986329.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0821000106593 NGUYEN THI THUONG NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081257102026WZRP340565.5189.2124.125711
|08/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.208 be HO THANH PHONG#SP#020097042208081256182026KTWE890110.5387.97570.125618
|08/08/2026
|1.000,00
|MBVCB.15478965698.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1068801310 TONG THI SEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15478963753.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0351000971118 NGUYEN XUAN CA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15478963785.NGUYEN THI THU THUY chuyen tien ung ho be Ho Thanh Phong MS2026.208.CT tu 0451000439212 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15478956538.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1869635157 PHAM THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808081254212026veyh760186.5390.87982.125358
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15478932538.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0731000811515 DO DUC HINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081252492026YL7I735544.5389.81208.125249
|08/08/2026
|200.000,00
|6220ASCB02TXJMGH.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-080826-12:52:35 6220ASCB02TXJMGH.20260808.125235.693688.LE VAN HOA.970416
|08/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097040508081252002026MBO4057103.5387.77226.125137
|08/08/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081251012026P43C432561.5390.73033.125102
|08/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808081250252026ggyo750044.5390.70260.125025
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081250172026C5P6136231.5189.69329.125018
|08/08/2026
|1.000.000,00
|6220IBT1aWR9AX15.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.20260808.125004.068704070797979.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15478904949.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0851000012995 TRUONG MINH HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808081250002026x9ks748950.5388.67660.124937
|08/08/2026
|300.000,00
|6220IBT1kCFNLR9K.Ung ho MS 2026.208 be ho thanh phong FT26220364644902.20260808.124925.9497666888.NGUYEN CUONG DUY.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15478890900.Ung ho MS2026.208( be Ho Thanh Phong ).CT tu 0251002667710 NGUYEN MAU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|500.000,00
|6220MSCBD2S4V3RW.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.124920.0852036789.VU TRAN TOAN.970422
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1kCFNLP7I.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220700333961.20260808.124738.19033910341010.VND-TGTT-TRAN THI MAO VINH.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081247002026L6OQ642263.5189.54010.124701
|08/08/2026
|3.879,00
|6220IBT1kCFNL9G7.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220503566373.20260808.124649.21052005555555.NGUYEN VAN QUAN.970407
|08/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970488080812462020265fye739172.5390.50815.124621
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1iJLQXSPK.Ms 2026 208 ho thanh phong.20260808.124600.62667672.NGUYEN TAN TRA.970432
|08/08/2026
|500.000,00
|Ung ho Ms 2026.208 Be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081245312026fkw6736900.5387.46357.124531
|08/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081244032026GF8H431522.5189.39527.124341
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080812440220263JY6729295.5387.39504.124345
|08/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081243512026r1zp732316.5388.39022.124351
|08/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15478824071.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1366599939 LE THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|300.000,00
|6220IBT1kCFNHVDY.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220703022841.20260808.124346.19035743690027.HO KINH DOANH IPAD GIA RE.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081243042026J3ZC947626.5388.35188.124304
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15478807539.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0451000212075 TRAN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|15.000,00
|O5CH7K65QQFG-Hoang dung Zalopay chuyen tien#SP#0200970422080812421820268RFW683351.5388.29803.124219
|08/08/2026
|20.000,00
|O5CH7K65QT6F-Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080812421020266M03837624.5388.30658.124148
|08/08/2026
|50.000,00
|6220IBT1kCFNZ6HK.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220997833946.20260808.124158.19031651385028.VND-TGTT-NGUYEN TUNG DUONG.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|6220VNIB02TX87LL.Ung ho ms 2026.208.20260808.124121.566238888.NGUYEN VIET THANG.970441
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kCFNZ5L1.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26220839412541.20260808.124112.19028731528023.VND-TGTT-PHAM VAN TOAN.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15478796995.Ung ho MS 2026.208(be Ho Thanh Phong).CT tu 0351000765315 NGUYEN VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong chuc chau mau chong khoe benh#SP#020097042208081240592026P5O2296569.5390.22863.124059
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081240542026VO6D682904.5189.22701.124055
|08/08/2026
|500.000,00
|6220IBT1kCFNZIR3.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220600256206.20260808.124045.19024518815013.VND-TGTT-NGUYEN KHANH HONG.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kCFNZMXI.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220079174439.20260808.124038.8627999999.NGUYEN HUU TIEP.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081240342026n979723183.5390.21952.124011
|08/08/2026
|500.000,00
|6220IBT1kCFNZVGN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220355955929.20260808.124031.19034700072013.VND-TGTT-NGUYEN THU HA.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15478777474.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9352771498 DO THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|500.000,00
|ung ho ma so 2026.208 ho thanh phong#SP#020097048808081239462026e493720901.5390.18305.123946
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15478777218.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0011004170942 SAM THI KIM NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15478766897.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9382696666 NGUYEN VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|6220TPBVI2C27MJJ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.123919.10002591374.PHAN NGOC NHI.970423
|08/08/2026
|200.200,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808081239072026mcj7719044.5389.14682.123849
|08/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15478763796.ung ho MS 2026.208.CT tu 9962420283 NGUYEN BA HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097048808081238362026tp1h717576.5189.10882.123836
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970422080812382220267VW2623948.5189.11566.123823
|08/08/2026
|100.000,00
|6220SGTTH28BYFAT.IBFT Ung ho MS 2026.211 - em Lo Thi Nhan.20260808.123731.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1kCFN6MBK.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220813242522.20260808.123719.19037838458019.NGUYEN VAN TU.970407
|08/08/2026
|50.000,00
|6220IBT1bJMKWDHB.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.123708.0329019226.NGUYEN BA KIEN.963369
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kCFN6SK5.NGUYEN TIEN LAM chuyen FT26220025042876.20260808.123704.320768683838.NGUYEN TIEN LAM.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097041508081236382026nOfI360573.5388.2412.123638
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1kCFN6JMX.Ung ho be ho thanh phong MS 2026.208 FT26220903150100.20260808.123634.990123456.VU CONG THIEN.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong ok#SP#02009704220808123634202608BO438506.5387.2193.123634
|08/08/2026
|200.000,00
|6220TPBVI2C27YTS.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.123605.19921989001.NGO VAN NGOC.970423
|08/08/2026
|138.000,00
|6220IBT1kCFNEFTA.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220404370890.20260808.123558.300332600956.DO NHU TU.970407
|08/08/2026
|150.000,00
|6220IBT1kCFNETSB.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220703000018.20260808.123549.19036063150016.VND-TGTT-THAN THI KIEU OANH.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15478718986.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0381000569576 LE VO TIEN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|500.000,00
|6220IBT1iJLQFNCI.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.123543.16063.DANG TRUONG GIANG.970432
|08/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#02009704880808123538202648w3709089.5390.97182.123538
|08/08/2026
|100.000,00
|6220TPBVI2C27LZA.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.123536.09034509701.NGUYEN AN KHANH.970423
|08/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15478699639.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong) .CT tu 0011002926956 NGUYEN THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kCFNEPAH.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220080948824.20260808.123432.19033707404015.VND-TGTT-PHUNG THI PHUONG LIEN.970407
|08/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081234292026GYYM363603.5387.91290.123429
|08/08/2026
|500.000,00
|6220IBT1kCFNE81L.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220060674780.20260808.123419.19021918594017.VND-TGTT-NGUYEN CAO CUONG.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1kCFNEMQN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220300328303.20260808.123408.19035542441010.VND-TGTT-HOANG VAN VU.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|6220ASCB02TXC57W.CHUC BE MANH KHOE-080826-12:33:25 6220ASCB02TXC57W.20260808.123325.113928.NGUYEN CONG MANH.970416
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1kCFNEWCU.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220609319872.20260808.123318.880982050896.CHU THI HUYEN TRANG.970407
|08/08/2026
|50.000,00
|6220IBT1kCFNEWJP.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26220614398396.20260808.123318.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|08/08/2026
|5.000,00
|6220IBT1kCFNKL52.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan FT26220756429001.20260808.123236.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.208#SP#020097048808081232362026lrgw700162.5189.80819.123236
|08/08/2026
|500.000,00
|6220IBT1iJLQFB34.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260808.123214.0904392249.HOANG HAI DANG.970432
|08/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208081231032026VH34640418.5387.73518.123104
|08/08/2026
|300.000,00
|uh ms2026.211 em lo thi nhan#SP#02009704880808122733202659mu684881.5189.54379.122733
|08/08/2026
|50.000,00
|6220IBT1kCFNG7AR.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26220710003273.20260808.122556.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|08/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097042208081224142026RVXU707475.5389.36359.122352
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15478539686.CHU THI THU ung ho ms 2026.211 (Lo thi nhan).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15478535507.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|10.566,00
|6220IBT1kCFNBJ33.Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan FT26220811777602.20260808.121533.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|08/08/2026
|300.000,00
|6220IBT1kCFN5Q44.Uho ma so 2026.211 em lo thi nhan FT26220811764633.20260808.121227.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|6220TPBVI2C2NXDL.Ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan).20260808.121028.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|08/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141268560130.20260808.141268560130-0937726187_Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|08/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.211 ( Em Lo Thi Nhan)#SP#020097041508081208362026RwqY269450.5389.48913.120837
|08/08/2026
|50.000,00
|Ung ho ms 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#0200970415080812083420260ZZq269358.5389.48770.120816
|08/08/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097041508081205202026iIKU258228.5390.30135.120520
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kCFNUMK9.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26220006155160.20260808.120444.19034091608017.VND-TGTT-LE THI MY AN.970407
|08/08/2026
|30.000,00
|6220IBT1kCFNUQRW.TRAN MINH TAM chuyen FT26220130623029.20260808.120357.19026793356013.VND-TGTT-TRAN MINH TAM.970407
|08/08/2026
|500.000,00
|6220IBT1kCFN8IYS.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26220056014330.20260808.120202.1219956888.NGUYEN THI QUYNH NHU.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1aWR95CF5.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260808.115819.106704070013237.DINH ANH NHAT.970437
|08/08/2026
|300.000,00
|QR - Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097041508081156572026V1vG228437.5389.80505.115657
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1aWR9YNFW.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.20260808.115631.106704070013237.DINH ANH NHAT.970437
|08/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15478128569.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0781000405143 PHAM DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|6220ASCB02TXAQCY.MS2026-211 CHAU LO THI NHAN SON LA-080826-11:55:01 6220ASCB02TXAQCY.20260808.115501.969468468.NGUYEN THI OANH.970416
|08/08/2026
|50.000,00
|6220ORCOQ21ZG5GH.LOC HO TRO MS2026.211 LOTHINHAN.20260808.115328.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|08/08/2026
|50.000,00
|6220MCOBQ21ZG53Y.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260808.115324.03801018935163.NGUYEN THUY LINH.970426
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1kCFNDUE7.Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan FT26220824179490.20260808.115109.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|08/08/2026
|500.000,00
|6220ASCB02TXQC3E.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan-080826-11:47:49 6220ASCB02TXQC3E.20260808.114749.81798888.NGUYEN DUONG HUY.970416
|08/08/2026
|33.000,00
|6220IBT1kCFNSCFE.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26220425430208.20260808.114741.19034842195015.VND-TGTT-PHAM GIA HUNG.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1kCFNSJRS.Ung ho MS 2026.211 FT26220474605318.20260808.114732.562666666666.MAI THANH DUC.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|6220TPBVI2C2I8L8.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260808.114622.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1aWR9Y1AB.ung ho MS 2026 210 anh Nguyen Van Luom.20260808.114526.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|08/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097048808081119502026exin442947.5387.56406.111927
|08/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808081113022026bgw1417088.5390.15596.111302
|08/08/2026
|50.000,00
|6220IBT1fJ97QRS7.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.20260808.110558.0031016399000.TA HONG PHUC.970438
|08/08/2026
|2.000,00
|6220IBT1fJ97QX9G.Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).20260808.110535.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1fJ97QG6V.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260808.110134.0031016399000.TA HONG PHUC.970438
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15477187872.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0341006883462 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097040508081050122026WK9D033456.5390.84146.105012
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1iJLQUJBK.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 211 LO THI NHAN.20260808.103530.247529918.LE THI HOA.970432
|08/08/2026
|300.000,00
|6220IBT1d1YJ6REW.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260808.102832.970422Le330230000000005c2805.MBBANK IBFT.970422
|08/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15476307359.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|50.000,00
|MS 2026.211#SP#02009704220808095114202673QS878785.5390.62786.095052
|08/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15476275730.UH Ms 2026. 209 bs Ngo Van Chien. chuc em som khoe manh nha.CT tu 0531002514536 PHAM THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15476211983.Ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15476187779.MS2026.208.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15476114811.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0071002597008 LE CONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kCFXZZJE.Ung ho MS 2026-196 Cao Thi Minh FT26220824501775.20260808.093132.19020641396011.VND-TGTT-DO THI HONG.970407
|08/08/2026
|50.000,00
|6220IBT1kCFX5UUD.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26220945074404.20260808.090436.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407
|08/08/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.15475625974.giup ms 2026.210.CT tu 1016533741 TRAN TUYEN HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15475556209.Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 1038904193 NGUYEN QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15475514876.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 1038904193 NGUYEN QUOC BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kCFXSVGK.Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien FT26220805003041.20260808.083645.19025614086029.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG LINH.970407
|08/08/2026
|300.000,00
|6220MSCBD2SRZQ9B.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.20260808.083458.56786886868.LE PHUC THO.970422
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15475242611.Chuyen tien ung ho ms 2026 211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15475227776.Chuyen tien ung ho ms 2026 210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|08/08/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808080826522026cpdx808997.5390.5790.082652
|08/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#020097042208080823472026Y8EK247024.5387.93927.082347
|08/08/2026
|30.000,00
|6220IBT1kCFX12F9.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26220600045511.20260808.082336.19034472774010.VND-TGTT-DINH THI MEN.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508080805172026J933077225.5388.32102.080454
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15474844085.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1kCF3L4YY.Ung ho anh Nguyen Van Luom, MS 2026.210 FT26220026576348.20260808.075029.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|08/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15474721880.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15474700027.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15474676917.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15474623793.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kCF3ZJ1W.CHU THI NHUNG chuyen UH MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26220933655226.20260808.074108.19026400692017.VND-TGTT-CHU THI NHUNG.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|6220SGTTH28AG3GB.IBFT MS 2026210 Ung ho Nguyen Van Luom.20260808.073933.070046802991.LAM THI PHUONG NGOAN.970403
|08/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15474572210.ungho MS 2026.28( be ho thanh phong) mong e som ddduoc ghep gan thanh cong.CT tu 0351001213345 DUONG THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.211-em Lo Thi Nhan#SP#020097040508080735222026VKW5039844.5388.38454.073522
|08/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15474541182.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097048808080728562026wxfu626363.5390.18662.072833
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15474402241.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|50.000,00
|6220ASCB02TV1BGP.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien-080826-07:18:08 6220ASCB02TV1BGP.20260808.071808.38225868.DAO THI HONG VAN.970416
|08/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15474330523.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.210(Nguyen van Luom).CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15474321992.Sao linh ung ho MS 2026 208 ( Ho Thanh Phong).CT tu 1036239854 VU THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026185 be Ho Duy Hung#SP#020097040508080708162026EM86024875.5388.59159.070816
|08/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#02009704050808070703202678IQ019977.5189.55428.070703
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kCF3P93W.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26220262382813.20260808.065053.19034957722019.VND-TGTT-NGUYEN HONG VAN.970407
|08/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15474040629.ung ho ms:2026.210.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|20.000,00
|6220IBT1iJHNGIDF.Ung ho MS 2026-210 anh Nguyen Van Luom.20260808.064018.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15473921277.Ung ho MS2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15473833450.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15473810847.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0071001040960 DO THI MINH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|10.566,00
|6220IBT1kCF3DRPG.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien FT26220067182855.20260808.061020.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|08/08/2026
|100.000,00
|6220IBT1kCF3925U.Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom FT26220688959848.20260808.051722.5944952001.NGUYEN THAO VAN.970407
|08/08/2026
|500.000,00
|6220IBT1iJHNBSL2.MP Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260808.044440.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|08/08/2026
|40.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141215453182.20260808.141215453182-0909662663_Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08/08/2026
|200.000,00
|PHAN VAN LONG chuyen tien .MS 2026.208 .ung ho be .ho thanh phong, ma GD 100000170680555#SP#020097044908080233212026tB41454491.5388.58659.023321
|08/08/2026
|3.000.000,00
|6220IBT1kCFFR69G.Ung ho MS 2026.210 Anh Nguyen Van Luong FT26220198354540.20260808.010904.19031694464010.VND-TGTT-TRINH THI LY.970407
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.203#SP#020097048808080013452026qtvq355692.5387.86822.001346
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15473168086.Ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong ) .CT tu 0521000733962 VU THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom#SP#0200970488080800020020263xjd349118.5388.75787.000201
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.210#SP#020097048808072357532026lpnp346786.5189.72675.235730
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15473085142.ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1039555458 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097048808072341512026f7l6337212.5389.56677.234151
|08/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15473070298.MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15473068598.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0101001124240 DINH MINH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|200.000,00
|6219IBT1kCFFE6R8.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26220654158057.20260807.232749.112233989898.NGUYEN DUC DINH.970407
|08/08/2026
|20.000,00
|6219IBT1d1YJDSFR.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260807.231157.970422Kceffb5000000000ea8482.MBBANK IBFT.970422
|08/08/2026
|100.000,00
|6219SGTTH28AZUAL.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien.20260807.231149.070141287050.THAI LY VINH NGHI.970403
|08/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15472944525.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0301000312478 DO THI MAI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508072309072026DMQT000018.5389.15231.230907
|08/08/2026
|25.000,00
|6219IBT1kCFFGKE9.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26220083309499.20260807.230557.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|08/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097041508072259542026VCRF729169.5389.417.225954
|08/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS.2026.210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097040508072257382026LJDM088714.5387.96157.225738
|08/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15472833394.ung ho ms 2026.208 (be ho thanh phong).CT tu 0031000143816 BUI THI HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#020097040508072251552026KJH3082269.5389.84668.225133
|08/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15472816772.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/08/2026
|50.000,00
|6219IBT1iJHN9MIQ.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260807.224734.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|09/08/2026
|200.000,00
|PHAN THI LY ung ho 2026.208 be Ho thanh phong#SP#020097041508092233462026LpKa671861.5389.71989.223346
|09/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15501969103.Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham - Quang Ninh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15501974044.Ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan - Son La).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15501931470.ung ho ma so 2026.212 ( ba Dinh Thi Tham ).CT tu 0021000350069 PHI THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15501915807.Ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong).CT tu 0011004406545 PHAM THI NGOC BE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|500.000,00
|6221ABBKP2Y3QP1B.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260809.221952.0962865998.DANG THI LUYEN.970425
|09/08/2026
|67.898,00
|O5CH7K6G0SMU-Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097042208092212562026ZDT6526480.5387.21341.221256
|09/08/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042208092205512026LZ1R618718.5189.826.220551
|09/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:HUYNH THI THUY KIEU chuyen tien Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097040508092203292026H28Q002617.5390.94112.220329
|09/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15501736303.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0011000452614 TRUONG THI MINH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097040508092148022026XGHE065540.5388.43037.214802
|09/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15501575287.ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970415080921450020265Jy5576145.5189.32191.214500
|09/08/2026
|200.000,00
|6221IBT1kC3YSD5C.Ung ho MS 2026.208 FT26222854652670.20260809.214333.19031757240010.VND-TGTT-DANG THANH TUNG.970407
|09/08/2026
|50.000,00
|Ung ho ma so 2026 212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097044908092137462026RX1Y218282.5388.5584.213746
|09/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen#SP#020097042208092137152026R6VL251550.5390.3558.213653
|09/08/2026
|100.000,00
|6221IBT1aWRMJ31T.UNG HO MS 2026212 BA DINH THI THAM.20260809.213609.0984434328.NGUYEN THI THOM.970424
|09/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15501457211.NGUYEN VAN VAN ,Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15501451621.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|300.000,00
|6221IBT1kC3YCK3V.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26222771208148.20260809.213424.19035878471015.VND-TGTT-TRAN THI HONG.970407
|09/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15501431540.ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 0371000476257 NGUYEN HOANG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141487484968.20260809.141487484968-0372500568_Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|09/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15500883474.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0151000346299 TRAN THI KHANH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|100.000,00
|6221IBT1kC3P6ZTR.ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham FT26222042606956.20260809.205059.19031696439013.VND-TGTT-NGO TRUNG HIEU.970407
|09/08/2026
|700.000,00
|Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808092041182026tipo007843.5390.44748.204118
|09/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15500733313.ung ho ms 2026.212.CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|100.000,00
|6221IBT1kC3P5ZGH.Ung ho MS2026.212 FT26222935664960.20260809.202823.1838336688.NGUYEN DUC DAT.970407
|09/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15500505545.ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1046433545 VU LE XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.212 Ba Dinh Thi Tham#SP#020097048808092023042026inax942268.5388.44891.202304
|09/08/2026
|100.000,00
|6221IBT1kC3PM5YQ.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222513100012.20260809.201105.19036775072011.VND-TGTT-TRAN DUC ANH.970407
|09/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15500183072.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 212 ba Dinh Thi Giap.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|68.000,00
|ung ho MS 2026.185 Ung ho Be Ho Duy Hung#SP#020097048808092000072026xkau856139.5390.14017.200007
|09/08/2026
|10.000,00
|6221IBT1kC3P17KV.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222295073650.20260809.195219.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|09/08/2026
|100.000,00
|6221IBT1kC3UN4FP.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222881140558.20260809.194111.11122001290010.VND-TGTT-TRAN THI LAN HUONG.970407
|09/08/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2086431638246797312.20260809.Scan QR Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham 2086431638246797312
|09/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15499628060.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|1.800.000,00
|6221IBT1bJMKU6YF.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Lo Thi Nhan MS 2026 -211 . Chuc con manh khoe.20260809.192507.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|09/08/2026
|20.000,00
|6221MSCBD2SX7Q6N.gui ms 2026 211.20260809.191250.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
|09/08/2026
|100.000,00
|6221IBT1kC3U538G.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222030890767.20260809.185729.19037440287011.VND-TGTT-LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|09/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham)#SP#020097041508091857222026UxV8858330.5387.36367.185659
|09/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15499044692.TUONG DUNG ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15499002166.TUONG DUNG ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15498989012.TUONG DUNG ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15498920970.TUONG DUNG ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15498905753.TUONG DUNG ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15498877767.TUONG DUNG ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15498858092.TUONG DUNG ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15498836384.TUONG DUNG ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|100.000,00
|6221YOLOP2Y99ISG.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260809.183731.0368046552.NGUYEN NGOC THINH .546034
|09/08/2026
|20.000,00
|6221IBT1iJL9UM2J.Ung ho MS 2026-212 ba Dinh Thi Tham.20260809.183612.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|09/08/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208091832182026FM0F615020.5390.72740.183155
|09/08/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097048808091823422026suqy454333.5189.20703.182342
|09/08/2026
|100.000,00
|6221IBT1kC3UW6K1.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26222007456121.20260809.182044.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407
|09/08/2026
|50.000,00
|6221IBT1kC3UWPY8.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222113736832.20260809.182000.19036625098012.NGO PHUONG ANH.970407
|09/08/2026
|200.000,00
|6221TPBVI2CQLTVM.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260809.181303.03673950702.NGUYEN VAN HUY.970423
|09/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham#SP#02009704880809175404202628el317842.5390.32951.175404
|09/08/2026
|100.000,00
|6221VNIB02TH5BRZ.TRAN VAN BINH chuyen tien den BAO VIETNAMNET - 0011002643148 Ung ho MS 2026 212 ba Dinh thi Tham.20260809.173453.384705798.TRAN VAN BINH.970441
|09/08/2026
|200.000,00
|6221IBT1kC38CAYI.Ung ho ba Dinh Thi Tham, MS 2026.212 FT26222995560972.20260809.170607.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|09/08/2026
|10.000,00
|6221IBT1iJL2RZLC.tu thien.20260809.170559.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|09/08/2026
|100.000,00
|6221IBT1kC38JG1G.Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham FT26222876175211.20260809.170102.3372543679.DANG TRUONG YEN NHI.970407
|09/08/2026
|200.000,00
|6221IBT1fJ9EZKLZ.Ung ho MS 2026.212.20260809.165724.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|09/08/2026
|1.000.000,00
|6221IBT1kC38Q5HD.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222009032665.20260809.165535.1608200068.PHAM HUYNH BAO NGAN.970407
|09/08/2026
|50.000,00
|TRUC Chuyen tien Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808091654442026igxm040747.5388.49844.165444
|09/08/2026
|50.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham#SP#0200970488080916533820262sqw036043.5387.43243.165338
|09/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15496784294.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|50.000,00
|6221IBT1iJL23SJQ.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.20260809.164913.92853993.BUI THI THU HA.970432
|09/08/2026
|100.000,00
|6221ASCB02THD15C.UNG HO MS 2026.212 BA DINH THI THAM-090826-16:46:56 6221ASCB02THD15C.20260809.164657.41668967.BUI THI PHUONG ANH.970416
|09/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097048808091640172026x40v978599.5389.60221.163954
|09/08/2026
|100.000,00
|6221IBT1kC3ILU76.Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham FT26222166616496.20260809.163652.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|09/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097040508091631382026C0B5085435.5189.8097.163138
|09/08/2026
|200.000,00
|6221IBT1kC3I6SPW.Uh be thanh phong FT26222548713893.20260809.162801.19833111210015.VND--NGUYEN NGOC ANH.970407
|09/08/2026
|100.000,00
|6221WBVNP2Y9RY3B.UH MS 2026 212 ba Dinh Thi Tham.20260809.161443.662068340379.TRAN KHANH LY.970412
|09/08/2026
|100.000,00
|6221TPBVI2CYDTJQ.Ung ho MS 2026.212 Dinh Thi Tham.20260809.155827.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|09/08/2026
|50.000,00
|6221MCOBQ214WSAA.Ung ho ms2026.212 dinh thi tham.20260809.155548.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|09/08/2026
|200.000,00
|6221IBT1iJL27ALA.Ung ho ms 2026212 dinh thi tham.20260809.154749.0903217468.PHAM THU THUY.970432
|09/08/2026
|100.000,00
|6221NAMAP2Y9JPFZ.ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.20260809.154258.036177018718.NGO THI CHAM.970428
|09/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15495599884.Ung ho MS 2026.212( ba Dinh Thi Tham).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097048808091530512026onmp721192.5189.72563.153033
|09/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15495563423.UH MS 2026.212( dinh thi tham).CT tu 9963229345 TO THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15495532497.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1050935963 TRAN QUOC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097040508091521492026NU4U046008.5389.28014.152131
|09/08/2026
|200.000,00
|6221IBT1kC3IW118.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26222830985438.20260809.151454.19271219898888.NGUYEN THI KIM OANH.970407
|09/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097048808091455482026wf1w614462.5390.3122.145548
|09/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15495158162.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15494961195.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|100.000,00
|6221SGTTH2815G6E.IBFT ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham.20260809.143636.060100478369.TO THI TUYET NGAN.970403
|09/08/2026
|300.000,00
|6221IBT1kC3M6E8U.Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham FT26222210683788.20260809.143507.8734139133.DO BACH KIM.970407
|09/08/2026
|200.000,00
|6221IBT1kC3MEHZ5.Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham FT26222965580907.20260809.143131.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|09/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.212 ba dinh thi tham#SP#020097042208091429292026XVLP463299.5189.78847.142911
|09/08/2026
|10.000.000,00
|6221TPBVI2CYSMXI.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260809.142708.50559388888.LE ANH TUYET.970423
|09/08/2026
|300.000,00
|6221IBT1aWRVJ8Y3.MS2026. 212 (ba Dinh Thi Tham).20260809.141725.9333359999.VU DUC DIEN.970440
|09/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15494627724.MS 2026.212-mong phep mau den voi gd co Dinh Thi Tham-chuc co nhieu sk de cham lo cho con gai-mong chau som binh phuc.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15494615584.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0041000148580 LE THI YEN VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|30.000,00
|6221IBT1kC3MBHPT.2026.212 Dinh Thi Tham FT26222250921120.20260809.140644.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|09/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15494592478.ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15494509603.Ung ho MS 2026.197( Thuan An va Linh Chi).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|100.000,00
|6221IBT1kC3MYVE5.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222400731520.20260809.135616.19034091608017.VND-TGTT-LE THI MY AN.970407
|09/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15494489674.Ung ho M S2026.195( Nguyen Ngoc Anh).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|200.000,00
|6221ASCB02TH1RQK.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham-090826-13:54:23 6221ASCB02TH1RQK.20260809.135423.12887777.NGUYEN TRUNG HIEU.970416
|09/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15494457071.Ung ho MS 2026.193( em Hoang Van Khanh).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|100.000,00
|6221IBT1kC3MUN7D.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222714008137.20260809.135051.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|09/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15494418000.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0011004362899 LE ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|200.000,00
|6221TPBVI2CYVXTV.Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).20260809.134742.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|09/08/2026
|100.000,00
|6221IBT1iJL2SR1C.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260809.134435.129292032.PHAM THAI VIET.970432
|09/08/2026
|10.000,00
|6221IBT1aWRDN4DX.VU DUC TU. Ung ho MS 2026206 (Chi Pham Thi Quynh).20260809.133033.0339306897.VU DUC TU.970437
|09/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15494230586.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|500.000,00
|6221IBT1kC3M9CQA.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26222114137080.20260809.131821.19033093127011.VND-TGTT-NGUYEN HUONG TRA.970407
|09/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15494099205. ung ho MS 2026.212 ba (DINH THI THAM) con hoi huong ba ma thuong, ba hoi huong Xiu thuong yeu.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|200.000,00
|6221TPBVI2CYKZNX.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260809.131640.04392737001.BUI VIET CUONG.970423
|09/08/2026
|200.000,00
|6221TPBVI2CYK2A1.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.20260809.130702.00004087928.PHAM HONG NHUNG.970423
|09/08/2026
|50.000,00
|6221TPBVI2CYG6TP.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260809.130428.00004087928.PHAM HONG NHUNG.970423
|09/08/2026
|50.000,00
|6221TPBVI2CYGIGT.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260809.130316.00004087928.PHAM HONG NHUNG.970423
|09/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung, ma GD 100000171091342#SP#020097044908091257582026YzC7097250.5387.94703.125735
|09/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc, ma GD 100000171091151#SP#020097044908091256592026afRV006518.5390.90211.125659
|09/08/2026
|5.000,00
|6221IBT1kC3VLIFG.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham FT26222564718417.20260809.123023.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|09/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15493301707.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 9888888314 TRAN DUC LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508091147362026JZYJ031438.5389.36743.114736
|09/08/2026
|100.000,00
|6221IBT1kC3VCV2B.Ung ho Ms 2026 211 Lo Thi Nhan FT26222296699649.20260809.111857.19034127960014.VND-TGTT-HA THI THANH PHUONG.970407
|09/08/2026
|500.000,00
|6221IBT1iJLCKN75.Ms 2026-211 uh em Lo Thi Nhan.20260809.110533.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|09/08/2026
|500.000,00
|6221IBT1iJLCKKTG.Ms 2026-212 uh ba Dinh Thi Tham.20260809.110314.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|09/08/2026
|100.000,00
|6221IBT1iJLC72F1.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 212 DINH THI THAM.20260809.105211.247529918.LE THI HOA.970432
|09/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15492100159.NGO PHUC SEN chuyen tien ung ho Ms 2026209 bs Ngo van Chien.CT tu 0251002785651 NGO PHUC SEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15491990836.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 3328288386 NGUYEN THI THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|200.000,00
|6221ASCB02T34DAE.UNG HO MS 2026 212 BA DINH THI THAM-090826-10:18:03 6221ASCB02T34DAE.20260809.101804.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|09/08/2026
|5.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097040508090953342026K1ZF049579.5389.5459.095334
|09/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#02009704880809094950202602zc657781.5390.85847.094950
|09/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15490938251.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0701000431399 LE DUY HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15490867753.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2026.208 ( be Ho Thanh Phong).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.211 Em Lo Thi Nhan#SP#0200970488080909155920263o99520918.5389.25660.091600
|09/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15490518173.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 0591000305009 NGUYEN THI THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|50.000,00
|6221MSCBD2SGPRRI.Ung ho MS 2026209.20260809.090542.0979054132.NGUYEN VAN LINH.970422
|09/08/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097048808090844492026sbh9400308.5389.97341.084449
|09/08/2026
|300.000,00
|6221IBT1kC3SBIA4.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26222841399001.20260809.084438.19033151026016.VND-TGTT-NGUYEN THI VAN DUNG.970407
|09/08/2026
|10.625,00
|MBVCB.15490184122.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0281000501905 TRUONG THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097042208090840542026MKLX865588.5389.82200.084054
|09/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026209.ngo van chien#SP#02009704220809083905202687CF389667.5189.74890.083843
|09/08/2026
|200.000,00
|6221IBT1kC3SUU9L.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26222400623100.20260809.083206.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
|09/08/2026
|200.000,00
|6221IBT1kC3SUWKW.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26222874475102.20260809.083100.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
|09/08/2026
|200.000,00
|6221IBT1kC3S8FII.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26222697401010.20260809.083024.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
|09/08/2026
|200.000,00
|6221IBT1kC3S87SN.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26222692032551.20260809.082938.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
|09/08/2026
|200.000,00
|6221IBT1kC3S88EK.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222244270979.20260809.082849.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
|09/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15489890085.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9932508512 PHAM THI LANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15489785253.Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15489743100.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong#SP#0200970488080908124620261uf5284071.5387.82137.081247
|09/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15489582918.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15489569703.Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|10.000,00
|6221IBT1aWRDDDHQ.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.205 (Ba Nguyen Thi Toai) .20260809.074800.0339306897.VU DUC TU.970437
|09/08/2026
|20.000,00
|6221MSCBD2SGKSVL.gui ms 2026 212.20260809.073356.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
|09/08/2026
|150.000,00
|MBVCB.15489206169.Ung ho MS 2026.210 ( anh Nguyen Van Luom).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|35.000,00
|6221VNIB02T95RX8.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260809.072535.001704060047277.CHU THI HOA (VIB).970441
|09/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.212-ba Dinh Thi Tham#SP#020097040508090721202026QV7Q047368.5388.28940.072120
|09/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15489120556.Chuyen tien ung ho ms 2026 212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|09/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15489077583.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.212 ( ba Dinh Thi Tham).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097040508090713292026ZMA0014813.5388.10008.071329
|09/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15489043068.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.211 ( em Lo Thi Nhan).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970422080907052420262299222079.5387.90441.070524
|09/08/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ma so 2026.196LE MINH PHONG chuyen tien#SP#020097040508090654392026CLAZ043890.5189.67458.065439
|09/08/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan#SP#020097048808090544172026nmjv966290.5189.76650.054417
|09/08/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom#SP#020097048808090540522026j7ej964561.5388.74466.054052
|09/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15488448429.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|6.862,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.209 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040508090357392026RL37061288.5388.38561.035716
|09/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508090247192026HU58052188.5389.20782.024701
|09/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15488344807.Minh Lam ung ho MS 2026.208(be Ho Thanh Phong).CT tu 0351000872544 PHAM THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|200.000,00
|chuyen tien gui den be ho thanh phong MS2026.208#SP#020097048808090046392026arbn909531.5390.70854.004639
|09/08/2026
|200.000,00
|6221SHBAP2YSA8G9.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.20260809.004159.1004311163.NGUYEN QUYNH THO.970443
|09/08/2026
|500.000,00
|6221ASCB02T9XBMC.UNG HO MS 2026.208 BE HO THANH PHONG-090826-00:28:28 6221ASCB02T9XBMC.20260809.002828.91732239.NGO THI XUAN THU.970416
|09/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141359449135.20260809.141359449135-0854076607_Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|09/08/2026
|200.000,00
|ung ho be Ho Thanh Phong#SP#020097042208082337482026T3BH752867.5388.11450.233749
|09/08/2026
|200.000,00
|6220IBT1kC39Q7VG.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26222258245599.20260808.233023.19034994722010.VND-TGTT-LUU THI TRINH.970407
|09/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15487866911.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0021000328976 LE THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|100.000,00
|6220MSCBD2SE7BLH.Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen.20260808.231633.0932380851.PHAM TUYET NHUNG.970422
|09/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15487827875.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0281000654720 VO QUYET THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15487820989.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 7903700079 DANG THI MY TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15487752884.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0011002096234 NGUYEN AI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|09/08/2026
|1.000.000,00
|6220IBT1kC323JZR.Ong Nguyen Thien Quy 288 Ton Duc Thang ung ho nguoi ngheo FT26222200097884.20260808.225917.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
|09/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15487662856.Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|200.000,00
|6222IBT1kC3LSCAN.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26223260632010.20260810.233103.19034712407010.VND-TGTT-VU THI THU HUONG.970407
|10/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15520904571.NGUYEN THI HUE chuyen tien ung ho.CT tu 1031467577 NGUYEN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong. Cau xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho be Phong duoc khoi benh#SP#020097042208102320422026032G222736.5388.16573.232042
|10/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho anh Chien duoc khoe manh#SP#0200970422081023155220262P8Q955194.5389.6722.231553
|10/08/2026
|6.868,00
|6222MSCBD2S6JTKK.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260810.231220.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|10/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom.Xin Chua thuong xot chua lanh cho anh Luom#SP#020097042208102312042026KJQD651957.5390.98980.231141
|10/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan.Xin Chua thuong xot chua lanh benh cho con#SP#020097042208102309252026GAMP479467.5390.94038.230902
|10/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham.Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho 2 me con c#SP#020097042208102306422026YAB8474574.5189.88193.230643
|10/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh. Xin Chua ban phuoc lanh cho anh va con gai#SP#020097042208102303332026Q76T196344.5189.80983.230310
|10/08/2026
|20.000,00
|6222TPBVI2CBZAU1.Ung ho MS2026.212 ba Dinh Thi Tham.20260810.225540.02177010301.VU DUC HUY.970423
|10/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15520652811.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh#SP#020097042208102245342026QGKR766419.5390.35929.224534
|10/08/2026
|200.000,00
|6222TPBVI2CBTKN6.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).20260810.224131.02199658802.NGUYEN THI CHAU QUYNH.970423
|10/08/2026
|70.000,00
|MBVCB.15520474220.gd va cac con ung ho MS 2026.210 Nguyen Van Luom.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|70.000,00
|MBVCB.15520437352.gd va cac con ung ho MS 2026.211 Lo Thi Nhan.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#0200970405081022243820266VMP042902.5388.73490.222438
|10/08/2026
|110.000,00
|MBVCB.15520347165.gd va cac con ung ho MS 2026.213 Ngu Van Manh.CT tu 1962329771 VU THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15520240045.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va T Nguyen Thao My ung ho MS 2026.213(anh Ngu Van Manh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1iJLINGKU.VU THI THU THAO chuyen tien 2026 208 ho thanh phong.20260810.220352.111555222.VU THI THU THAO.970432
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1iJLINMGP.VU THI THU THAO chuyen tien ms2026 206 pham thi quynh.20260810.220131.111555222.VU THI THU THAO.970432
|10/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15520058671.LE THI NGOC LAN xin uh Ms2026.213 Ngu Van Manh .CT tu 9907610079 LE THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh#SP#020097042208102153252026ZCWL532311.5388.44370.215302
|10/08/2026
|40.000,00
|6222ABBKP2YDFBDW.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260810.215310.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|10/08/2026
|20.000,00
|LE THI VEN .Uh.Ms .6030 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#02009704880810214720202644hr358353.5389.14408.214657
|10/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141648242287.20260810.141648242287-0854076607_Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|10/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15519713126.Ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|120.000,00
|MBVCB.15519597801.?Ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh.CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.212 BA DINH THI THAM-100826-21:26:18 pfD1121267#SP#020097041608102126182026pfD1121267.5389.97768.212618
|10/08/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.213 ANH NGU VAN MANH-100826-21:24:46 tsaS875498#SP#020097041608102124462026tsaS875498.5189.89487.212446
|10/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097041508102122522026RNmE248090.5387.77697.212228
|10/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15519384995.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.213-100826-21:07:40 GK12608461#SP#020097041608102107402026GK12608461.5189.80866.210740
|10/08/2026
|200.000,00
|6222IBT1kC3HJWBJ.Uh be Ho Thanh Phong FT26222610814300.20260810.210203.19027768367686.VND-TGTT-NGUYEN BAO LINH.970407
|10/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15519081782.Chuyen tien ung ho.CT tu 0381000586516 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|10/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15519044455.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.210 (Anh Nguyen Van Luom)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.208 be HO THANH PHONG#SP#020097042208102053522026PZCG358360.5390.88178.205352
|10/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15518845183.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.209 (bac Si Ngo Van Chien)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15518612776.UNG HO MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15518576729.UNG HO MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15518449608.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15518437673.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15518409858.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15518378413.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15518309520.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15518296796.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15518266821.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1kC3ZAL6G.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26222715274906.20260810.202259.1810101868.LE HOANG NGOC PHUONG.970407
|10/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15518238660.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15518202255.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|50.000,00
|6222MCOBQ21W7RTW.Ung ho ms2026.213 ngu van manh.20260810.201906.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1kC3Z5VYA.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222115593569.20260810.201450.1810101868.LE HOANG NGOC PHUONG.970407
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1kC3ZUWJG.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26222501031007.20260810.200725.1810101868.LE HOANG NGOC PHUONG.970407
|10/08/2026
|10.000,00
|6222IBT1aWR8FMHY.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,208 (Em Ho Thanh Phong).20260810.200601.0339306897.VU DUC TU.970437
|10/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc#SP#020097048808102006012026fwc9914404.5389.18196.200601
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1kC3ZSLNQ.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26222179606378.20260810.195521.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|10/08/2026
|20.000,00
|6222IBT1kC3ZJVN6.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26222300825050.20260810.194251.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|10/08/2026
|20.000,00
|6222IBT1iJLIVNIV.Ung ho MS 2026-213 anh Ngu Van Manh.20260810.194021.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|10/08/2026
|253.000,00
|Pham Thi Huynh Nhi ung ho MS 2026.208#SP#020097048808101928462026dpiz719339.5387.12831.192846
|10/08/2026
|10.566,00
|6222IBT1kC3662A5.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh FT26222710324007.20260810.191603.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|10/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15516494165.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|1.000,00
|MBVCB.15516445737.Chuyen tien ung ho.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|10/08/2026
|5.000,00
|6222IBT1kC365AUR.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh FT26222881778639.20260810.190004.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|10/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15515773886.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.213 (Anh Ngu Van Manh).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15514783746.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 3727378888 BUI LE NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15514171074.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.212 (ba DINH THI THAM), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15513982971.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|200.000,00
|6222IBT1aWR8S3NY.Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai).20260810.172638.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437
|10/08/2026
|200.000,00
|6222MSCBD2SD5UIQ.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260810.172322.0904294334.PHAM LE HUAN.970422
|10/08/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097042208101722042026EAR5233548.5390.70748.172204
|10/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan#SP#0200970422081017205520264T8M570584.5189.60661.172056
|10/08/2026
|200.000,00
|6222IBT1aWR89MHM.Ung ho MS 2026.198 (ong Dinh Bat Quyen).20260810.171543.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437
|10/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15513099450.Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 0011001595494 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh#SP#020097048808101634352026622b672050.5388.35465.163435
|10/08/2026
|150.000,00
|6222IBT1d1Y9AZ2X.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260810.162421.97042292Gad78b50000000003e8829.MBBANK IBFT.970422
|10/08/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh#SP#020097048808101615562026u3u3578127.5390.80779.161556
|10/08/2026
|30.000,00
|6222ORCOQ21W87I7.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh.20260810.161247.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|10/08/2026
|30.000,00
|6222ORCOQ21W8NQS.TRAN BAO LONG ng ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham.20260810.161123.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|10/08/2026
|30.000,00
|6222ORCOQ21W8HW6.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan.20260810.160952.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|10/08/2026
|30.000,00
|6222ORCOQ21W8S5X.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom.20260810.160833.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|10/08/2026
|30.000,00
|6222ORCOQ21W8VAW.LY LE THUY TAM ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien.20260810.160711.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|10/08/2026
|30.000,00
|6222ORCOQ21W8ECQ.LY QUAN ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.20260810.160554.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|10/08/2026
|30.000,00
|6222ORCOQ21W8ZG6.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.207 em Hoang Thanh Tung.20260810.160415.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|10/08/2026
|30.000,00
|6222ORCOQ21W8F9F.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh.20260810.160257.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|10/08/2026
|250.000,00
|IBVCB.15511435744.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|250.000,00
|IBVCB.15511395610.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1iJLVF5DK.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260810.152645.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1iJLVFI18.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260810.152549.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1iJLVFWUJ.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.20260810.152403.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1iJLVT32B.Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu.20260810.152307.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1iJLVT6A7.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260810.152208.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1iJLVTBP7.Ung ho MS 2026174 anh Nguyen Van Hien.20260810.152051.0979643300.TRAN THI THANH TAM.970432
|10/08/2026
|30.000,00
|6222IBT1kC37PZW4.Ung ho Ms 2026 213 Anh Ngu Van Manh FT26222008771227.20260810.151740.19032713845019.VND-TGTT-NGUYEN VAN THANG.970407
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1fJ9ZLI2Z.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.20260810.151138.0986388899.VO TAT THANG.970431
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1fJ9ZLS3J.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260810.151031.0986388899.VO TAT THANG.970431
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1kC37D3QC.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh FT26222844348900.20260810.150146.99999667703.NGUYEN THI HANH.970407
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1kC37DIZ3.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh FT26222114514537.20260810.150017.99999667703.NGUYEN THI HANH.970407
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1kC37S6UP.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26222166253104.20260810.145831.99999667703.NGUYEN THI HANH.970407
|10/08/2026
|100.000,00
|6222SGTTH28CDHPH.IBFT Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260810.145113.050104925852.TON NU PHUONG THAO.970403
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1kC37J8HX.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26222304771043.20260810.144311.19833183288027.VND--PHAM THI ANH HOA.970407
|10/08/2026
|200.000,00
|6222IBT1kC37WEWR.Ung ho MS 2026.213 FT26222032650903.20260810.144109.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407
|10/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15510230974.Ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15510168375.Ung Ho MS 2026.212(Ba Dinh Thi Tham).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.213 Anh Ngu Van Manh#SP#020097048808101427542026r7nv126670.5388.99519.142754
|10/08/2026
|100.000,00
|6222TPBVI2CAJJR5.Ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh).20260810.141935.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1aWRI4LX1.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260810.141931.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1kC3GLKCB.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26222559431708.20260810.141700.19034091608017.VND-TGTT-LE THI MY AN.970407
|10/08/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141580528199.20260810.141580528199-0945233426_Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1kC3G6TP2.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26222525019685.20260810.140803.19032454510011.VND-TGTT-NGUYEN DUY THU.970407
|10/08/2026
|30.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141580365523.20260810.141580365523-0945233426_Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|10/08/2026
|30.000,00
|gui ms 2026 213#SP#020097042208101406282026KQPU572325.5387.68045.140629
|10/08/2026
|50.000,00
|6222SHBAP2Y37TQV.MS 2026.213 anh Ngu Van Manh.20260810.140546.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|10/08/2026
|30.000,00
|6222IBT1kC3G4RPG.2026.213 Ngu Van Manh FT26222700563362.20260810.134831.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|10/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15509479634.ms2026.213.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15509467041.ms2026.210.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15509461493.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1018359349 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham-100826-13:45:16 TXSj610084#SP#020097041608101345162026TXSj610084.5388.47410.134516
|10/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.213#SP#020097040508101344592026VJ4P024543.5389.46184.134500
|10/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15509447086.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.213 (ngu van manh).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|500.000,00
|6222TPBVI2CA8U9D.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260810.134453.00053241001.NGUYEN THI THUY LINH.970423
|10/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh-100826-13:44:22 3RFl775270#SP#0200970416081013442220263RFl775270.5189.42199.134422
|10/08/2026
|100.000,00
|6222VNIB02TN9H8U.Ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh).20260810.134344.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|10/08/2026
|100.000,00
|6222TPBVI2CA8RWS.Ung ho MS 2026.213 Ngu Van Manh.20260810.134311.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|10/08/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh#SP#02009704220810134225202681PR271323.5390.31530.134225
|10/08/2026
|100.000,00
|6222MSCBD2SHV642.Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260810.134157.0986186007.PHAM VAN CHUC.970422
|10/08/2026
|200.000,00
|6222IBT1kC3G5T8M.Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh FT26222588603462.20260810.134122.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|10/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI DIEP chuyen tien#SP#020097040508101339262026GYRF005074.5189.13796.133926
|10/08/2026
|500.000,00
|6222IBT1kC3GYXPU.Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh FT26222257408233.20260810.133817.199611091996.HUYNH THI THAO UYEN.970407
|10/08/2026
|100.000,00
|6222MCOBQ21U5RU5.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260810.133608.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|10/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung#SP#0200970488081013330220267q7f954078.5387.79114.133303
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1kC3GIGCD.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222754618584.20260810.132329.19072955476011.VND-TGTT-UNG NHO HIEN.970407
|10/08/2026
|500.000,00
|6222IBT1aWRIUXWU.LAM THI THU HA UNG HO MS 2026.191(EM TRAN MINH DUC).20260810.132323.700001858075.LAM THI THU HA.970424
|10/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh#SP#020097040508101322072026B429048777.5389.20451.132207
|10/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15509145512.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15509136873.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0351000836838 DAO THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|100.000,00
|6222SGTTH28CVDDI.IBFT Ung ho MS 2026.213 - anh Ngu Van Manh.20260810.131959.060284069555.Bui Thach Hong Hung.970403
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1kC3GM8YE.Ms 2026 213 anh Ngu Van Manh FT26222527710056.20260810.131915.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|10/08/2026
|10.000,00
|6222IBT1kC3GMCPL.ung ho ms 2026.213, anh Ngu Van Manh, chuc anh va gia dinh binh an FT26222130908769.20260810.131826.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1kC3GV3PM.Ung ho MS 2026.206 chi Pham Thi Quynh FT26222165980360.20260810.131738.19025111205039.VND-TGTT-NGUYEN XUAN TRA.970407
|10/08/2026
|50.000,00
|6222ORCOQ21UPSBY.LOC HO TRO MS 2026.213 VUVANMANH.20260810.131329.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|10/08/2026
|100.000,00
|6222TPBVI2CAM65H.Ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh).20260810.131310.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423
|10/08/2026
|100.000,00
|6222ORCOQ21UPRT9.MS 2026 213 Anh Ngu Van Manh.20260810.130807.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
|10/08/2026
|500.000,00
|6222IBT1iJLVVH7K.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260810.130737.230788267.TRAN VAN HONG.970432
|10/08/2026
|50.000,00
|6222IBT1kC3G9YQA.Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh FT26222912240052.20260810.130551.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|10/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15508910244.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 9392713507 DANG DUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|200.000,00
|6222TPBVI2CAMZJ5.Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung).20260810.130433.04921474001.NGUYEN MANH QUYEN.970423
|10/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097042208101252202026XU88872135.5189.59359.125157
|10/08/2026
|600.000,00
|6222IBT1kC3AFFW9.ung ho ma so 2026.213 anh Vu Van Manh FT26222969142661.20260810.123225.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
|10/08/2026
|50.000,00
|6222MCOBQ21UN38F.Ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan).20260810.122456.03101010965538.HOANG VIET.970426
|10/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh#SP#020097048808101224352026h9vq755821.5189.90533.122435
|10/08/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026 213 ANH NGU VAN MANH-100826-12:18:37 BVSt922042#SP#020097041608101218372026BVSt922042.5390.49418.121837
|10/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097040508101200332026PYQY037677.5388.20086.120009
|10/08/2026
|20.000,00
|MBVCB.15507513534.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 1052964862 DUONG THI NHU Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|200.000,00
|6222IBT1kC3ADZHZ.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26222959006817.20260810.113914.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1kC3ASHWR.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222587483637.20260810.113635.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407
|10/08/2026
|2.000,00
|6222IBT1fJ9ZVA9V.Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).20260810.113440.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|10/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15507211392.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1021645624 NGUYEN VU TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|10.566,00
|6222IBT1kC3AWV9D.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham FT26222263287680.20260810.112023.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|10/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15507011004.Ung Ho MS 2026.213( Anh Ngu Van Manh).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1iJLDZ9U2.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 213 NGUVAN MANH.20260810.110750.247529918.LE THI HOA.970432
|10/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15506744991.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1056303644 DO VAN TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien#SP#020097048808101100012026if71393293.5387.67511.105940
|10/08/2026
|500.000,00
|MBVCB.15506729648.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|200.000,00
|6222VNIB02TNBBAF.Ung ho Ms 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).20260810.105545.276939999.DAM THI KIM NGAN.970441
|10/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097048808101046092026t5ux335499.5389.71635.104609
|10/08/2026
|300.000,00
|6222NAMAP2Y33EI3.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260810.104500.917031382900001.NGUYEN THY MAN.970428
|10/08/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.141551060147.20260810.141551060147-0768898347_Chuc moi nguoi ngay moi vui ve
|10/08/2026
|100.000,00
|NGUYEN THE NGUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.208#SP#020097042208101041072026YSCR880978.5390.38605.104107
|10/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15506372511.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15506300615.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9768580671 PHAN THUC NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026. 210#SP#020097042208101016392026KQ25750128.5390.76037.101639
|10/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15506015189.Ung ho MS 2026.212( ba Dinh Thi Tham).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|100.000,00
|MS 2026.209#SP#020097048808101014592026sol1207124.5388.64855.101459
|10/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15505978703.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 1024507258 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|50.000,00
|NCHCCCL#SP#020097048808101013032026o4eo199325.5390.51994.101303
|10/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15505953063.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0281000501905 TRUONG THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|5.000,00
|Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh#SP#0200970488081010094720261cq5185881.5387.31537.100947
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1iJLD5953.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260810.100945.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|10/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15505867467.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0491000013627 PHAN DINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1kC342L6Q.Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham FT26222725427091.20260810.100236.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
|10/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097042208100949572026DAF6535919.5388.10455.094958
|10/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15505569816.ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 0381000400379 LE THANH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15505544289.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0611001996798 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|200.000,00
|6222IBT1fJ96NW59.Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).20260810.094406.079094025600.LE HUU NGHIA.970431
|10/08/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh#SP#0200970422081009404720268TNR467685.5389.56420.094024
|10/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh#SP#020097048808100934172026y3fv045069.5388.21074.093417
|10/08/2026
|100.000,00
|6222ORCOQ21UGB1P.ung ho ms 2026.212 Dinh thi tham.20260810.092857.0007100020254009.NGUYEN THI PHUONG UYEN.970448
|10/08/2026
|500.000,00
|6222IBT1iJLDVSVH.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.20260810.092234.506076951.DINH DUC LONG.970432
|10/08/2026
|200.000,00
|6222IBT1iJLDDIWB.MP Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.20260810.091621.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|10/08/2026
|200.000,00
|6222IBT1iJLDDWJ3.MP Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.20260810.091415.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|10/08/2026
|230.000,00
|6222IBT1kC3BK218.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26222607720256.20260810.091352.19035169300010.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|10/08/2026
|200.000,00
|6222IBT1iJLDSFSJ.MP Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260810.091303.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|10/08/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097048808100857542026axp1912794.5389.39574.085754
|10/08/2026
|300.000,00
|6222VNIB02TI3CEV.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.20260810.085612.042173409.VU VAN LIEN.970441
|10/08/2026
|200.000,00
|6222IBT1aWRM71CZ.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260810.084905.106704070013237.DINH ANH NHAT.970437
|10/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh#SP#020097042208100843182026MHYL887184.5189.81483.084319
|10/08/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097041508100842052026ruz5367898.5389.76251.084205
|10/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15504496144.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15504484839.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|50.000,00
|6222IBT1kC3BSAXF.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26222019233453.20260810.083109.998838688888.DANG XUAN HIEN.970407
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1kC3BS8JT.Ung ho MS 2026.212 Dinh Thi Tham FT26222029751277.20260810.083029.19029537311011.VND-TGTT-DO HONG NGAN.970407
|10/08/2026
|30.000,00
|MBVCB.15504331193.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh#SP#0200970422081008192620264QQ6384174.5387.86793.081926
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1aWRM4G5P.Ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan.20260810.081635.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1aWRM4BNF.ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham.20260810.081537.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|10/08/2026
|120.000,00
|Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097048808100810082026wqz2762638.5387.41869.081008
|10/08/2026
|50.000,00
|6222TPBVI2CQ929W.NGUYEN LAN PHUONG chuyen tien.20260810.080452.02981913201.NGUYEN LAN PHUONG.970423
|10/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15503969443.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0011003181126 BUI VAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi#SP#020097040508100756462026QVHO025553.5388.97401.075647
|10/08/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh#SP#020097042208100755512026JQ2Q998045.5390.94657.075533
|10/08/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.212#SP#020097040508100755452026XR05020736.5189.94502.075545
|10/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh#SP#020097040508100755392026EFUF020302.5387.93456.075539
|10/08/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh#SP#020097040508100754412026GWAD015872.5389.89980.075441
|10/08/2026
|1.000.000,00
|6222ASCB02TIEBMK.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham-100826-07:51:08 6222ASCB02TIEBMK.20260810.075108.508518.DINH MINH TUAN.970416
|10/08/2026
|500.000,00
|6222IBT1kC35TX71.Ung ho MS 2026.213 Ngu Van Manh FT26222788303407.20260810.075011.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|10/08/2026
|15.678,00
|MBVCB.15503872226.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.204.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|10.000,00
|MBVCB.15503802690.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0121000709159 NGUYEN NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|25.000,00
|MBVCB.15503796729.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1041941183 TRAN BAO LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.213-anh Ngu Van Manh#SP#020097040508100742342026NF8Y060780.5189.53082.074234
|10/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15503663146.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|500.000,00
|6222IBT1kC356WIU.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26222575039518.20260810.073206.19037751978016.VND-TGTT-VU NGOC VINH.970407
|10/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15503641597.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15503633969.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|30.000,00
|6222IBT1kC35KKLW.NGUYEN PHUONG DUNG ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien a FT26222769343132.20260810.072634.2945281208.NGUYEN PHUONG DUNG.970407
|10/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15503510701.Chuyen tien ung ho ms 2026 213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|10/08/2026
|300.000,00
|6222IBT1kC35GL7C.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26222770151000.20260810.071843.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|10/08/2026
|10.000,00
|6222IBT1aWRMPTHH.VU DUC TU. Ung ho MS 2026,207 (Em Hoang Thanh Tung..20260810.071807.0339306897.VU DUC TU.970437
|10/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15503463109.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0031000385930 DOAN MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|300.000,00
|6222IBT1kC35A3YU.Ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom FT26222050178177.20260810.071438.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|10/08/2026
|500.000,00
|QR - Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong#SP#020097041508100713242026rIPb107711.5387.66174.071324
|10/08/2026
|100.000,00
|6222ABBKP2Y3JRPS.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.20260810.071222.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425
|10/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15503343188.Ung ho MS 2026.212.CT tu 0071000835396 MAI VUONG KHANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1kC355T1Q.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222478721308.20260810.065944.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|10/08/2026
|239.000,00
|MBVCB.15503255497.NNC ung ho Ms2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|10/08/2026
|239.000,00
|MBVCB.15503222751.NNC ung ho Ms2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|10/08/2026
|50.000,00
|6222IBT1kC35PZXS.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26222094253060.20260810.064810.3632888999.PHAM THI MAI.970407
|10/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15503113945.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|200.000,00
|6222IBT1kC35828C.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222999253109.20260810.063105.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
|10/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai#SP#020097048808100624142026dva7473459.5389.55355.062414
|10/08/2026
|300.000,00
|MBVCB.15502757576.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|100.000,00
|6222IBT1kC35SV3N.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26222199205031.20260810.052523.19025189082014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THANH.970407
|10/08/2026
|15.000,00
|MBVCB.15502671522.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham#SP#020097042208100347352026E3A2502043.5388.68092.034735
|10/08/2026
|50.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.212 ba Dinh thi Tham#SP#0200970422081002492220262Y8Z607070.5388.54891.024922
|10/08/2026
|55.000,00
|6222IBT1fJ964P9A.Nguyen Huong ung ho MS 2026 210 anh Nguyen Van Luom.20260810.022358.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
|10/08/2026
|1.000.000,00
|6222IBT1kC35JX9P.Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong. Chuc con manh khoe. Cam on bao VNNet. FT26222144507118.20260810.021257.19033690744011.VND-TGTT-PHAM THUY THANH TRUC.970407
|10/08/2026
|100.000,00
|6222TPBVI2CQEGTV.Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).20260810.011554.02612065101.NGUYEN PHUONG HA.970423
|10/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15502387886.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 1023898219 HOANG THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|50.000,00
|MBVCB.15502386458.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.212 BA DINH THI THAM.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|100.000,00
|6221SGTTH28MI15B.IBFT Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260809.235932.050058205157.HO THI MY HA.970403
|10/08/2026
|100.000,00
|MBVCB.15502320981.ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham).CT tu 1039261160 NGUYEN VO HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.212 dinh thi tham#SP#020097040508092339482026OBJF012385.5387.68398.233948
|10/08/2026
|50.000,00
|6221TPBVI2CQW2W1.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.20260809.233126.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|10/08/2026
|300.000,00
|6221IBT1aWRM9HIE.Ung ho MS 2026 212 ba Dinh Thi Tham.20260809.232340.00200000239262.LE THANH THUY.970440
|10/08/2026
|50.000,00
|6221IBT1kC3Y67TW.Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham FT26222001680058.20260809.231038.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|10/08/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.212#SP#020097042208092307042026CP3X543533.5387.29745.230704
|10/08/2026
|50.000,00
|6221IBT1kC3YKWTT.MAI THI TAM ung ho NCHCCCL FT26222788787901.20260809.225253.19074317523011.VND-TGTT-MAI THI TAM.970407
|10/08/2026
|200.000,00
|MBVCB.15502085189.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 9973543887 TRAN HOANG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|10/08/2026
|300.000,00
|6221IBT1kC3Y7GZC.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222501638480.20260809.225007.19025944472022.VND-TGTT-NGUYEN ANH DUNG.970407
|10/08/2026
|100.000,00
|6221IBT1kC3Y7M3D.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222901502024.20260809.224817.19028025620014.VND-TGTT-LUU TUAN ANH.970407
2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|01-08-2026 04:05:11
|20.000,00
|CT DEN:320T26801F4RENVT Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong
|01-08-2026 08:06:30
|100.000,00
|CT DEN:320T268002KUGCV8 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|01-08-2026 09:02:33
|1.000.000,00
|320D60801R83ABWE Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong-010826-09:02:33 6213ASCB02J5ZENF
|01-08-2026 09:20:54
|500.000,00
|ninhts ung ho MS 2026.199 anh Trinh Cao Bach
|01-08-2026 09:52:52
|200.000,00
|CT DEN:320T268006Q9LPLU Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 10:15:54
|100.000,00
|CT DEN:320T268007LPSECQ Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 10:16:50
|10.000,00
|320D6080178WQWE7 Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
|01-08-2026 10:17:11
|10.000,00
|320D60801MTWTCZN Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 10:26:09
|100.000,00
|CT DEN:320T26800808K9CH MBVCB.15372358045.352466.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|01-08-2026 10:26:56
|50.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 10:44:13
|50.000,00
|320D608018AWU9TZ Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26213176121551
|01-08-2026 10:53:33
|50.000,00
|320D60801ETTF7G8 Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh FT26213013002300
|01-08-2026 11:46:01
|500.000,00
|320D608013XLFGV6 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26213033280057
|01-08-2026 12:47:59
|100.000,00
|CT DEN:320T26800DHJ8F9C Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|01-08-2026 13:07:31
|100.000,00
|320D608016F89JC0 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 13:52:26
|1.000.000,00
|320D6080196CF6PQ Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa FT26213292417148
|01-08-2026 14:02:21
|100.000,00
|320D60801T074GYH Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26213155364127
|01-08-2026 14:46:35
|100.000,00
|320D60801S26FUBX Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 14:57:35
|100.000,00
|CT DEN:320T26800JJNYSTE Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|01-08-2026 15:13:07
|50.000,00
|320D60801WWD62EC Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 15:16:34
|50.000,00
|320D608019T1BL73 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|01-08-2026 15:17:09
|50.000,00
|320D6080104QQVFM Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|01-08-2026 15:18:54
|200.000,00
|CT DEN:320T26800KCUB749 MBVCB.15376155614.785429.Ung ho MS 2026192 em Dang Tuan Anh.CT tu 0081001320909 TRAN BA PHONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|01-08-2026 16:16:52
|100.000,00
|320D608010434V3V Ung ho MS 2026201 em Mua A Son-010826-16:16:51 6213ASCB02T29X6A
|01-08-2026 16:29:59
|100.000,00
|320D608016SV9J1K Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 17:16:35
|100.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 17:16:46
|20.000,00
|CT DEN:320T26800PYGCBTH Ung ho MS 2026.201 em Mua A Son
|01-08-2026 17:22:06
|100.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 17:22:24
|100.000,00
|CT DEN:126T26800Q5X4CE9 Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 17:26:10
|100.000,00
|320D60801GK0AAA6 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26213040326642
|01-08-2026 17:27:58
|300.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 17:34:41
|10.000,00
|CT DEN:320T26800QN4S2CG Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 17:38:24
|300.000,00
|CT DEN:320T26800QT1VCWK Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 17:39:27
|100.000,00
|CT DEN:320T26800QUEPNZ6 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 17:41:51
|100.000,00
|CT DEN:320T26800QXLJM4K Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 17:42:50
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa)
|01-08-2026 17:44:05
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.203 Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 17:47:40
|100.000,00
|ung ho MS 2026.203(em nguyen duy khoa)
|01-08-2026 17:49:34
|50.000,00
|140214388095-0938426981-Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 17:51:39
|300.000,00
|140214742632-0339903306-UNG HO MS 2026203 EM NGUYEN DUY KHOA
|01-08-2026 18:01:48
|100.000,00
|320D60801J859LRR ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 18:08:02
|30.000,00
|Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
|01-08-2026 18:11:24
|50.000,00
|CT DEN:320T26800S2MNN3Y Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 18:11:25
|100.000,00
|320D608013X6TTDM Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 18:13:12
|100.000,00
|320D60801N6JRFG9 Ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa)
|01-08-2026 18:38:48
|100.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 18:52:26
|200.000,00
|320D60801LXV6UT9 Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 19:14:16
|50.000,00
|CT DEN:320T26800UHN5QV0 MBVCB.15380169624.520021.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 0121000299967 NGUYEN THI HOA LAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|01-08-2026 19:26:09
|10.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 19:35:57
|50.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 20:14:05
|86.000,00
|320D608019W1FYH0 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son FT26215505250467
|01-08-2026 20:21:29
|100.000,00
|320D60801Y64CCFU Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach FT26215832874919
|01-08-2026 20:26:35
|200.000,00
|140240618310-0935792961-Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 21:29:36
|1.000.000,00
|320D60801R5RH39Q Ung ho MS 2026201 em Mua A Son-010826-21:29:36 6213ASCB02TL9LD1
|01-08-2026 21:40:42
|100.000,00
|CT DEN:320T26801070ZUR6 Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
|01-08-2026 21:45:04
|100.000,00
|CT DEN:320T268010CSTZ9Z Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 21:55:34
|100.000,00
|CT DEN:320T268010SNDHAB Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|01-08-2026 22:08:10
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.203 (em Nguyen Duy Khoa)
|01-08-2026 22:08:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.202 (ba Thanh va ba Hong)
|01-08-2026 22:51:18
|100.000,00
|CT DEN:320T268012Y91BZQ Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|01-08-2026 23:10:05
|50.000,00
|CT DEN:320T268013P1S06C Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
|01-08-2026 23:22:29
|100.000,00
|320D60801FDRRGDQ Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa-010826-23:22:28 6213ASCB02TL6R12
|01-08-2026 23:23:12
|50.000,00
|320D60801P8XS7H8 Ung ho ms 2026 199 anh Trinh Cao Bach FT26215098800823
|01-08-2026 23:37:53
|100.000,00
|320D60801S78MUJ3 Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa FT26215005584140
|02-08-2026 02:28:38
|100.000,00
|CT DEN:320T26802WWJNSH6 Ung ho MS 2026201 em Mua A Son; thoi gian GD:02/08/2026 01:26:18
|02-08-2026 06:13:21
|10.000,00
|320D60802J0NS8YR Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
|02-08-2026 06:33:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|02-08-2026 06:44:19
|200.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|02-08-2026 07:13:44
|200.000,00
|320D60802YYX33KK Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|02-08-2026 07:31:41
|100.000,00
|Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
|02-08-2026 07:58:00
|500.000,00
|CT DEN:320T26801Q66JZEW Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|02-08-2026 08:00:08
|70.000,00
|320D60802LDTMZM6 ung ho MS 2026.202 ba thanh va ba hong FT26215011286423
|02-08-2026 08:26:00
|200.000,00
|CT DEN:320T26801R966VV2 Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
|02-08-2026 08:26:17
|200.000,00
|CT DEN:320T26801R9K380E Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|02-08-2026 08:36:04
|100.000,00
|VO NGOC HOANG Chuyen tien Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong)
|02-08-2026 08:43:20
|100.000,00
|CT DEN:320T26801RY2ABHY Vietinbank;110628136866;MS2026.204. gd anh Lo van Truong
|02-08-2026 09:33:52
|50.000,00
|CT DEN:320T26801TWTGH1P Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|02-08-2026 10:15:55
|500.000,00
|CT DEN:320T26801VJBDD53 MBVCB.15386973280.335377.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0011004162539 TRAN THANH TU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|02-08-2026 10:16:32
|100.000,00
|320D60802BCTCBJW Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|02-08-2026 10:22:34
|150.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|02-08-2026 10:23:54
|100.000,00
|320D60802AB6BJ6S Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215821424894
|02-08-2026 10:25:20
|200.000,00
|320D60802XM7XVZ1 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|02-08-2026 10:28:10
|100.000,00
|CT DEN:320T26801W0GWNSW Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|02-08-2026 10:31:09
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.201 ( em mua a son )
|02-08-2026 10:32:18
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.202 ( ba thanh va ba hong )
|02-08-2026 10:33:28
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien 2026.203 ( em nguyen duy khoa )
|02-08-2026 10:34:31
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.204 ( gia dinh anh lo van truong )
|02-08-2026 10:48:03
|100.000,00
|CT DEN:320T26801WSRNX7L MBVCB.15387471954.674060.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|02-08-2026 10:54:07
|300.000,00
|320D60802A748SR7 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215759635026
|02-08-2026 10:57:47
|100.000,00
|320D60802LH1SXCM Ung ho MS 2026.204 FT26215156290407
|02-08-2026 11:05:40
|100.000,00
|320D608020TKEEEZ Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong-020826-11:05:40 6214ASCB02TYNIKU
|02-08-2026 11:18:24
|500.000,00
|320D60802A04W917 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|02-08-2026 11:23:57
|100.000,00
|CT DEN:320T26801Y666CRP Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|02-08-2026 11:25:01
|500.000,00
|CT DEN:320T26801Y7KW2U2 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|02-08-2026 11:45:39
|30.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|02-08-2026 12:06:34
|50.000,00
|126D60802HHQ9F4V ung ho MS 2026 204 gia dinh anh Lo Vo Thuong FT26215035034923
|02-08-2026 12:07:15
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|02-08-2026 12:12:09
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.202 (ba Thanh va ba Hong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|02-08-2026 12:18:35
|500.000,00
|320D60802XF604LN Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|02-08-2026 12:40:03
|20.000,00
|CT DEN:320T2680214NX8TN Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026188 em Mai Xuan Hieu
|02-08-2026 12:58:14
|300.000,00
|320D60802E2A184U Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215952622119
|02-08-2026 13:25:34
|100.000,00
|CT DEN:320T268022WSMU8V Ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong
|02-08-2026 13:26:09
|100.000,00
|CT DEN:320T268022XJ5Y0Z Ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa
|02-08-2026 13:26:47
|100.000,00
|CT DEN:320T268022YCYYG8 Ung ho MS 2026.202 ba Thanh va ba Hong
|02-08-2026 13:42:42
|100.000,00
|320D608025QL77ST Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|02-08-2026 14:01:04
|200.000,00
|NGUYEN THI NGOC YEN chuyen tien ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong
|02-08-2026 14:16:03
|150.000,00
|320D608026PRYC2F Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong FT26215310094223
|02-08-2026 14:22:59
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.203 (Em Nguyen Duy Khoa)
|02-08-2026 14:28:18
|200.000,00
|ung ho MS 2026.204( anh Lo Van Truong)
|02-08-2026 14:33:09
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.204 (gia dinh anh Lo Van Truong)
|02-08-2026 14:42:46
|100.000,00
|ung ho MS 2026.203( em Nguyen Duy Khoa)
|02-08-2026 14:48:03
|200.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|02-08-2026 15:58:27
|500.000,00
|Ung ho Doan Duy Khanh MS 2026.140
|02-08-2026 16:05:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|02-08-2026 16:11:14
|200.000,00
|140357763959-0935792961-Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|02-08-2026 16:17:23
|200.000,00
|320D60802PFBKHBC Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|02-08-2026 17:07:22
|100.000,00
|CT DEN:320T26802BHNQUE5 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|02-08-2026 17:35:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|02-08-2026 17:40:44
|50.000,00
|CT DEN:320T26802CTQRKNB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|02-08-2026 18:26:24
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.204 (anh Lo Van Truong)
|02-08-2026 19:44:25
|100.000,00
|TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.203.chau Nguyen Duy Khoa.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|02-08-2026 20:35:28
|200.000,00
|320D608027V6E390 MS 2026.191
|02-08-2026 20:38:23
|100.000,00
|CT DEN:320T26802KQB38Z6 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|02-08-2026 21:43:02
|200.000,00
|320D60802KE9T00R Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|02-08-2026 22:28:44
|100.000,00
|CT DEN:320T26802Q025SU4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
|02-08-2026 22:51:40
|150.000,00
|TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.204 em Lo Van Truong.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|03-08-2026 03:55:52
|20.000,00
|CT DEN:320T26804QMN8CRJ Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.204 gia dinh anh Lo Van Truong
|03-08-2026 07:40:02
|10.000,00
|320D60803NAYD40E Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|03-08-2026 07:51:24
|30.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|03-08-2026 08:31:39
|50.000,00
|320D608032U409ZJ Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26215340949626
|03-08-2026 08:35:09
|200.000,00
|CT DEN:320T26803DJV96T3 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|03-08-2026 08:35:43
|200.000,00
|CT DEN:320T26803DKLZAYD MBVCB.15400029428.074862.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1062971768 TRUONG THI THU HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-08-2026 08:36:40
|500.000,00
|CT DEN:320T26803DLV6MRN Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|03-08-2026 08:36:51
|200.000,00
|CT DEN:320T26803DM3YPMY Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|03-08-2026 08:39:47
|200.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|03-08-2026 08:45:36
|200.000,00
|CT DEN:320T26803DYNJ2G4 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|03-08-2026 08:59:57
|500.000,00
|320D608037CBPV38 2026-205 BA NGUYEN THI TOAI-030826-08:59:57 6215ASCB02TBT3M6
|03-08-2026 09:03:16
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.205 ( ba nguyen thi toai )
|03-08-2026 09:12:31
|100.000,00
|320D60803VPHVTFY Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|03-08-2026 09:23:30
|100.000,00
|CT DEN:320T26803FEQGBKW Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|03-08-2026 09:43:32
|200.000,00
|320D60803M333UVN IBFT Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|03-08-2026 09:51:45
|500.000,00
|320D6080389PKDDJ Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|03-08-2026 09:56:14
|500.000,00
|320D60803JPZRA9Z Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26215689901957
|03-08-2026 10:16:30
|50.000,00
|320D60803RUHDH40 Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|03-08-2026 10:21:16
|200.000,00
|CT DEN:320T26803HNZV0UF Ung ho MS 2026202 ba Thanh va ba Hong
|03-08-2026 10:34:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|03-08-2026 10:41:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|03-08-2026 11:15:05
|100.000,00
|320D60803U43AVK6 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|03-08-2026 11:18:10
|20.000,00
|CT DEN:320T26803KW4GXN3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026190 em Chu Thuc Hung
|03-08-2026 11:40:17
|200.000,00
|320D60803UXUR11Q Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|03-08-2026 11:42:02
|2.000.000,00
|CT DEN:320T26803LTN5QM6 MBVCB.15402816086.852272.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0011002654182 NGUYEN DUC THANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-08-2026 11:45:54
|50.000,00
|320D60803X7NVERJ Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai)
|03-08-2026 11:47:06
|100.000,00
|TA HUY BINH Chuyen tien MS2026.205 ba nguye thi toai. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|03-08-2026 12:03:30
|100.000,00
|CT DEN:320T26803MN08UPQ NGUYEN VAN DONG chuyen tien ung ho MS 2026.205 ba nguyen thi toai
|03-08-2026 12:16:00
|200.000,00
|320D608034JXM441 Ung ho MS 2026.205 - ba NGUYEN THI TOAI FT26215859987631
|03-08-2026 12:21:04
|500.000,00
|CT DEN:320T26803NB6NQRK Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|03-08-2026 12:31:48
|300.000,00
|320D608030M7BQGV IBFT Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai
|03-08-2026 13:10:01
|200.000,00
|PHAM KIEU DIEM chuyen tien ung ho MS 2026 -201
|03-08-2026 14:01:53
|100.000,00
|CT DEN:320T26803S8B1N78 MBVCB.15404605320.952967.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-08-2026 14:13:58
|200.000,00
|CT DEN:320T26803SQ9K00N Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|03-08-2026 14:54:08
|50.000,00
|CT DEN:320T26803U9B91SC Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|03-08-2026 15:19:22
|100.000,00
|CT DEN:320T26803V8NFN15 MBVCB.15405594572.560476.Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai.CT tu 0221000005610 PHAM VAN DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-08-2026 15:55:24
|400.000,00
|Ung ho MS 2026.205(ba Nguyen Thi Toai)
|03-08-2026 16:14:41
|20.000,00
|ung ho MS 2026.205 ( ba Nguyen Thi Toai)
|03-08-2026 16:30:46
|100.000,00
|320D60803X7V1PUG Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|03-08-2026 16:35:30
|300.000,00
|CT DEN:320T26803Y76REY1 MBVCB.15406706180.279116.Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong.CT tu 0441000718422 DANG VAN SUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-08-2026 16:58:18
|500.000,00
|320D60803119HWRD Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26215716587808
|03-08-2026 17:00:36
|500.000,00
|320D60803NTUFC0G Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26215549063478
|03-08-2026 17:14:31
|100.000,00
|320D60803HWHUK1P Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|03-08-2026 17:48:04
|100.000,00
|320D60803NJ3TTGC ung ho MS 2026 ba nguyen thi thai
|03-08-2026 18:46:35
|300.000,00
|LE THI PHUONG DAI chuyen tien ung hoMS2026.204(gia dinh anh Lo Van Truong)
|03-08-2026 18:59:59
|300.000,00
|LE THI PHUONG DAI chuyen tien Ung ho MS2026.198( ong Dinh Bat Quyen)
|03-08-2026 20:13:47
|100.000,00
|CT DEN:320T268046PF6BGE MBVCB.15410710157.977573.VU HONG QUYET chuyen tien ung ho MS 2026.205 ( ba nguyen thi toai.CT tu 9967510110 VU HONG QUYET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|03-08-2026 20:37:12
|100.000,00
|CT DEN:320T268047LCW03M NGUYEN PHUONG THU Chuyen tien ung ho MS2026.204 gd anh Lo Van Truong
|03-08-2026 20:39:31
|100.000,00
|CT DEN:320T268047PEHHK6 NGUYEN PHUONG THU Chuyen tien ung ho MS 2026.203 em Nguyen Duy Khoa
|03-08-2026 20:43:03
|100.000,00
|CT DEN:320T268047U2V2EL NGUYEN PHUONG THU Chuyen tien ung ho MS 2026. 201 em Mua A Son
|03-08-2026 20:46:17
|100.000,00
|CT DEN:320T268047YC0QTZ NGUYEN PHUONG THU Chuyen tien ung ho MS 2026. 199 anh Trinh Cao Bach
|03-08-2026 20:50:28
|100.000,00
|320D608037C8F5PD Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26215003206810
|03-08-2026 20:59:10
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai)
|03-08-2026 21:36:36
|200.000,00
|CT DEN:320T268049WTWL44 ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai
|03-08-2026 21:36:40
|200.000,00
|ung ho MS 2026.201 chuc em Mua A Son mau binh phuc. Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|03-08-2026 21:40:11
|100.000,00
|320D60803L5XSN1Z Ung ho MS 206.25 nguyen thi toai FT26216027000569
|04-08-2026 01:48:41
|200.000,00
|140584662388-0935792961-Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai; thoi gian GD:04/08/2026 00:59:12
|04-08-2026 07:33:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|04-08-2026 07:35:21
|50.000,00
|320D608048B0KZ32 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|04-08-2026 07:38:24
|50.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|04-08-2026 08:07:25
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.205
|04-08-2026 08:07:36
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.206
|04-08-2026 08:20:55
|200.000,00
|CT DEN:320T268050XNH8F6 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|04-08-2026 08:27:03
|30.000,00
|CT DEN:320T2680515RQMNH MBVCB.15414892308.882284.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-08-2026 08:35:50
|1.000.000,00
|320D60804D9YQ6CA ung ho MS 2026.206 ( chi pham thi quynh
|04-08-2026 09:02:26
|30.000,00
|320D60804KRQAFA3 ung ho MS 2026.206 ( chi Pham Thi Quynh )
|04-08-2026 09:28:06
|500.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|04-08-2026 10:10:27
|200.000,00
|PHAM KIEU DIEM chuyen tien ung ho MS 2026-204
|04-08-2026 10:23:13
|200.000,00
|CT DEN:320T268055P5L1NM Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|04-08-2026 10:46:30
|100.000,00
|320D608045J5M1QY IBFT Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|04-08-2026 10:51:10
|200.000,00
|CT DEN:320T268056S2M188 NGUYEN DUC THINH chuyen tien ms 2026 203 em nguyen duy khoa
|04-08-2026 10:54:04
|50.000,00
|CT DEN:320T268056VX2HJ5 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|04-08-2026 11:00:27
|300.000,00
|320D60804Q9LSBSK Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26216587345764
|04-08-2026 11:02:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|04-08-2026 11:12:04
|1.369.369,00
|320D608046XSMK1W Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh)
|04-08-2026 11:12:37
|200.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|04-08-2026 11:18:50
|50.000,00
|320D60804SXQJMUW MN-NA ung ho MS 2026.205
|04-08-2026 11:20:08
|50.000,00
|320D60804U7SZUHX MN-NA ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh)
|04-08-2026 11:20:38
|100.000,00
|CT DEN:320T268057WZKRS1 MBVCB.15417295523.453625.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-08-2026 11:20:57
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.206 ( chi pham thi quynh )
|04-08-2026 11:40:08
|20.000,00
|CT DEN:320T268058NRHVG3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026194 anh Bui Anh Dung
|04-08-2026 11:44:53
|200.000,00
|320D6080417NQ8H4 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|04-08-2026 12:04:23
|100.000,00
|ung ho ma so 2026. 205 ( ba Nguyen Thi Toai)
|04-08-2026 12:39:49
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026.206 - Pham Thi Quynh
|04-08-2026 12:48:52
|50.000,00
|320D60804JANYHU4 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26216095397130
|04-08-2026 12:49:15
|200.000,00
|320D60804M6XRDQB Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26216650769535
|04-08-2026 13:10:28
|100.000,00
|140654393037-0362170002-Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|04-08-2026 13:19:50
|100.000,00
|320D60804NMD2NY5 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai-040826-13:19:50 6216ASCB02TC7AFZ
|04-08-2026 13:28:54
|200.000,00
|CT DEN:320T26805CWCEQC8 Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026. 205
|04-08-2026 13:38:18
|200.000,00
|320D608043X1FVEK Ung ho MS 2026.206 chi PHAM THI QUYNH FT26216554197904
|04-08-2026 14:17:20
|50.000,00
|CT DEN:320T26805ESBM8WR HOANG THI HOAI chuyen tien : Ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai
|04-08-2026 14:29:01
|100.000,00
|320D60804V3U1PSJ Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26216706146889
|04-08-2026 14:40:27
|200.000,00
|ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai)
|04-08-2026 14:48:14
|500.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|04-08-2026 14:48:27
|100.000,00
|320D60804JRE0H2V Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|04-08-2026 14:54:29
|200.000,00
|CT DEN:320T26805G7DL8ZC Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|04-08-2026 14:57:40
|200.000,00
|CT DEN:320T26805GBLKC1S Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|04-08-2026 15:08:56
|100.000,00
|CT DEN:320T26805GSGE0EK MBVCB.15420233606.248151.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 1025268229 PHAM THI MINH THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|04-08-2026 16:41:29
|50.000,00
|126D608046Z21HEU ung ho ms 2026.206 pham thi quynh
|04-08-2026 16:47:23
|30.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|04-08-2026 17:09:12
|500.000,00
|320D60804Q3GXX3E Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26216044699801
|04-08-2026 17:12:57
|100.000,00
|320D60804CWZPJDL Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|04-08-2026 17:41:37
|50.000,00
|ZP7D6CL01DKN Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|04-08-2026 17:58:56
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh)
|04-08-2026 18:13:36
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh)
|04-08-2026 18:36:59
|100.000,00
|CT DEN:320T26805QV7JV06 Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|04-08-2026 19:06:01
|300.000,00
|CT DEN:320T26805RZJPZXD Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|04-08-2026 19:50:30
|100.000,00
|140711813312-0342262985-Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|04-08-2026 19:54:58
|150.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|04-08-2026 20:02:36
|100.000,00
|VO XUAN VINH ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh)
|04-08-2026 20:19:03
|100.000,00
|320D60804NAPGFWB Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|04-08-2026 20:22:08
|500.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|04-08-2026 20:23:16
|500.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|04-08-2026 20:24:10
|500.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|04-08-2026 20:25:40
|500.000,00
|Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh
|04-08-2026 21:26:12
|500.000,00
|320D60804W68V0MH IBFT chi Le ung ho MS 2026185 be Ho duy Hung
|04-08-2026 21:43:43
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|04-08-2026 23:17:22
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.206 (chi Pham Thi Quynh)
|05-08-2026 01:47:11
|200.000,00
|140738480559-0935792961-Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh; thoi gian GD:04/08/2026 23:55:46
|05-08-2026 02:06:23
|50.000,00
|320D60805TM5HAL9 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh; thoi gian GD:05/08/2026 00:59:03
|05-08-2026 03:10:17
|20.000,00
|CT DEN:320T26807YQN82YP Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.205 gia dinh ba Nguyen Thi Toai
|05-08-2026 05:46:57
|200.000,00
|CT DEN:320T268084TJENC9 Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|05-08-2026 05:50:02
|200.000,00
|CT DEN:320T268084XLQS06 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|05-08-2026 06:55:35
|1.000.000,00
|CT DEN:320T268087G60Q1K Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 07:13:00
|50.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 07:16:01
|30.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 07:35:10
|200.000,00
|CT DEN:320T26806M2UU9FA ung ho MS 2026.205 ba Nguyen Thi Toai
|05-08-2026 07:43:09
|1.000.000,00
|320D608059WZ4CS9 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung-050826-07:43:09 6217ASCB02TF7PSG
|05-08-2026 07:46:35
|500.000,00
|CT DEN:320T26806MHXLYQY MBVCB.15428948064.080447.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1021488888 LE THI LAN ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-08-2026 07:57:30
|1.000.000,00
|320D60805194J04E ung ho MS 2026.207
|05-08-2026 08:14:32
|500.000,00
|CT DEN:320T26806NLUHCPC Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 08:18:49
|200.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 08:21:54
|200.000,00
|CT DEN:320T26806NWKDVHJ Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 08:22:34
|100.000,00
|CT DEN:320T26806NXF9S89 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.207 Em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 08:25:10
|200.000,00
|CT DEN:320T26806P0W717Y Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 08:25:41
|500.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 08:30:42
|50.000,00
|320D608054H31A6L Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217497352130
|05-08-2026 08:32:54
|200.000,00
|CT DEN:320T26806PB33BD6 MBVCB.15429528297.490189.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-08-2026 08:34:41
|200.000,00
|CT DEN:320T26806PDFB17B Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 08:41:57
|100.000,00
|CT DEN:320T26806PP1MV6G Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 08:45:36
|200.000,00
|320D608059A5EKED Ung ho MS 2026 207
|05-08-2026 08:48:44
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 08:49:50
|100.000,00
|CT DEN:320T26806PZFJTVL MBVCB.15429749189.642461.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-08-2026 08:50:33
|200.000,00
|CT DEN:320T26806Q0D82FR Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 08:59:45
|60.000,00
|CT DEN:320T26806QCJ9H1S Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|05-08-2026 09:03:43
|500.000,00
|CT DEN:320T26806QHSDWSJ Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 09:05:48
|500.000,00
|320D608059Y529PF 2026-207 HOANG THANH TUNG-050826-09:05:48 6217ASCB02TJM8GT
|05-08-2026 09:06:42
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 09:10:02
|100.000,00
|VO NGOC HOANG Chuyen tien Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung)
|05-08-2026 09:12:45
|100.000,00
|126D60805BQZFWC6 ung ho ms 2026.204 lo van truong
|05-08-2026 09:13:26
|500.000,00
|CT DEN:320T26806QWLWHYH Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 09:16:42
|50.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 09:19:29
|500.000,00
|320D60805888QNTZ Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung-050826-09:19:29 6217ASCB02TJ1WUV
|05-08-2026 09:22:25
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|05-08-2026 09:27:31
|1.000.000,00
|ung ho ma so 2026.207 (em Hoang Thanh Tung)
|05-08-2026 09:40:26
|200.000,00
|320D608050FNL0X9 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 09:42:54
|50.000,00
|CT DEN:320T26806S1J6B0K Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 09:44:02
|50.000,00
|CT DEN:320T26806S313MFN MBVCB.15430490279.137605.Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung.CT tu 1013101745 MAI VAN NAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-08-2026 09:44:38
|500.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 09:46:31
|200.000,00
|CT DEN:320T26806S6AKCCP Vietinbank;110628136866;DUONG THANH HA chuyen tien ung ho hoang thanh tung
|05-08-2026 09:48:09
|10.000,00
|320D60805BDGYUNW Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 09:49:27
|200.000,00
|320D60805F3JY807 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 09:55:38
|100.000,00
|CT DEN:320T26806SJC10Z8 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 09:57:38
|200.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 10:08:44
|100.000,00
|NGUYEN THI VU Chuyen tien
|05-08-2026 10:23:15
|200.000,00
|CT DEN:320T26806TLTM5UA Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 10:24:11
|100.000,00
|CT DEN:320T26806TN1SA1E Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 10:35:12
|50.000,00
|320D60805FD5852B ung ho MS 2026 207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 10:43:10
|400.000,00
|Ung ho MS2026.207( em Hoang Thanh Tung)
|05-08-2026 10:46:04
|100.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 11:01:39
|200.000,00
|CT DEN:320T26806V3HHY3Z MBVCB.15431587151.859697.Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh.CT tu 1037553601 NGUYEN TRONG DUC toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-08-2026 11:57:48
|200.000,00
|CT DEN:320T26806X9NLZYD Ung ho MS 2026.207 e Nguyen Thanh Tung
|05-08-2026 12:12:56
|200.000,00
|CT DEN:320T26806XVN3KMC Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 12:14:24
|200.000,00
|CT DEN:320T26806XXL2AKQ Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|05-08-2026 12:16:07
|500.000,00
|320D60805R160UJY Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217293574015
|05-08-2026 12:19:56
|20.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 13:04:27
|300.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 13:06:02
|285.143,00
|CT DEN:320T26806ZXSRS02 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 13:12:58
|50.000,00
|320D60805437AC1F Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung-050826-13:12:58 6217ASCB02TJ65Z7
|05-08-2026 13:16:35
|100.000,00
|CT DEN:320T268070BQA35W Ngo Thi To Uyen ung ho MS 2026.206 Pham Thi Quynh
|05-08-2026 13:20:14
|200.000,00
|CT DEN:320T268070GHPX7X Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 13:21:37
|50.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 13:24:03
|200.000,00
|320D608057J6SGY4 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217027713011
|05-08-2026 13:31:20
|100.000,00
|320D60805W1WB7VZ IBFT Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 13:45:46
|100.000,00
|CT DEN:320T268071G88PGC MBVCB.15433899570.292086.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 0451000405530 NGUYEN THI BICH VAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|05-08-2026 13:51:43
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.207 ( Em Tung)
|05-08-2026 13:54:47
|300.000,00
|320D608057T1MR2B Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 13:54:48
|150.000,00
|CT DEN:320T268071U5PKKM Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 13:57:40
|500.000,00
|320D60805MAF8JMZ Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 14:05:59
|200.000,00
|320D60805MNLWCGB Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 14:11:01
|200.000,00
|320D60805CRMZMDL Ung ho MS 2026.207 FT26217969507087
|05-08-2026 14:16:22
|200.000,00
|CT DEN:320T268072NN58P2 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 14:39:09
|200.000,00
|CT DEN:320T268073JR92EJ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 14:41:28
|300.000,00
|320D60805ZYP9TAG Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26217813701063
|05-08-2026 14:55:56
|100.000,00
|320D60805S1YMHGX IBFT Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|05-08-2026 14:56:31
|100.000,00
|CT DEN:320T2680747P6L6T Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|05-08-2026 14:56:33
|500.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 15:02:29
|100.000,00
|CT DEN:320T268074FJRNCS Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|05-08-2026 15:07:19
|100.000,00
|320D608050BZKTGV IBFT Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 15:08:04
|100.000,00
|320D60805X3Q85RY IBFT Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|05-08-2026 15:09:07
|100.000,00
|320D608056V77YTR IBFT Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|05-08-2026 15:11:03
|50.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|05-08-2026 15:27:04
|50.000,00
|126D60805PX5FPRM Ung ho MS 2026.205 (ba Nguyen Thi Toai)
|05-08-2026 15:29:30
|200.000,00
|320D60805WD8QWC5 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217040998807
|05-08-2026 15:50:32
|200.000,00
|140829979392-0935792961-Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 16:30:40
|300.000,00
|CT DEN:320T268077W08LY8 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 16:38:13
|200.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 17:20:10
|200.000,00
|CT DEN:320T268079TCTQ40 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 17:20:30
|200.000,00
|CT DEN:320T268079TTZMZG Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|05-08-2026 17:20:51
|200.000,00
|CT DEN:320T268079U9T7PR Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|05-08-2026 17:21:49
|300.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 17:32:34
|100.000,00
|320D60805411TP2T Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai FT26217624439504
|05-08-2026 18:07:58
|100.000,00
|CT DEN:320T26807BNGM04L Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 19:28:39
|100.000,00
|NGUYEN THI TRANG Chuyen tien ung ho ms 2026.183 c yen
|05-08-2026 19:45:19
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.207 (em Hoang Thanh Tung)
|05-08-2026 19:51:14
|100.000,00
|CT DEN:320T26807FNVJHH5 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 20:13:53
|50.000,00
|320D60805KJZEVPL Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 20:37:09
|200.000,00
|CT DEN:320T26807HFGVR9A Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|05-08-2026 20:37:33
|150.000,00
|320D608054C05EAL Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26217610023728
|05-08-2026 20:37:39
|200.000,00
|CT DEN:320T26807HG5T1SN Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 20:38:01
|100.000,00
|CT DEN:320T26807HGN9ACZ Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 20:52:06
|200.000,00
|320D60805R8A0JGA IBFT Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 21:08:33
|200.000,00
|CT DEN:320T26807JNYL173 Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 21:42:09
|500.000,00
|CT DEN:320T26807KZBB27T Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 23:00:08
|10.000,00
|320D608052M7X4BX Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|05-08-2026 23:02:17
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.207 ( em hoang van tung )
|05-08-2026 23:09:15
|100.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|05-08-2026 23:10:40
|100.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|06-08-2026 01:37:35
|100.000,00
|320D60806KUBZWRC Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung-060826-00:05:41 6218ASCB02TZPGAZ; thoi gian GD:06/08/2026 00:05:41
|06-08-2026 07:08:22
|1.000.000,00
|320D60806D7S3PZV Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|06-08-2026 07:20:09
|200.000,00
|Minh va An ung ho ms2026.208
|06-08-2026 07:41:13
|300.000,00
|CT DEN:320T2680898F4A8A Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 07:48:12
|300.000,00
|CT DEN:320T268089HNNPB3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 07:52:15
|200.000,00
|320D608067A1RLWK Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung-060826-07:52:14 6218ASCB02TRJY2X
|06-08-2026 07:54:23
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 07:57:58
|30.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 08:06:48
|200.000,00
|CT DEN:320T26808A87JBZW Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 08:09:54
|500.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 08:12:14
|200.000,00
|fbThaosuthat ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
|06-08-2026 08:14:32
|50.000,00
|CT DEN:320T26808AJEL2BF Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 08:17:20
|200.000,00
|DINH DAI SON Chuyen tien UHMS 2026.208 Ho Thanh Phong
|06-08-2026 08:19:59
|200.000,00
|320D60806WPYRSQB Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 08:25:26
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 08:31:34
|200.000,00
|CT DEN:320T26808B6XNDGB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 08:35:20
|100.000,00
|320D608067GPCS4B Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218336000020
|06-08-2026 08:36:06
|300.000,00
|CT DEN:320T26808BCX2905 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 08:37:32
|60.000,00
|320D60806MXU15PK Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh FT26218074707484
|06-08-2026 08:39:23
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
|06-08-2026 08:42:59
|50.000,00
|CT DEN:320T26808BN0FRCX Vietinbank;110628136866;uh.ms.2026.208.Ho Thanh Phong
|06-08-2026 08:46:48
|1.000.000,00
|NGUYEN QUANG THANH Chuyen tien ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
|06-08-2026 08:52:23
|300.000,00
|320D60806NZ7828U Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 09:04:58
|200.000,00
|ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong )
|06-08-2026 09:13:00
|300.000,00
|CT DEN:320T26808CTMUWM1 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 09:13:32
|50.000,00
|CT DEN:320T26808CUBYASA MBVCB.15445437991.980114.ung ho 2026. 208( be Ho Thanh Phong).CT tu 1908392827 NGUYEN LE QUOC DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-08-2026 09:23:09
|100.000,00
|CT DEN:320T26808D71JP20 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 09:40:34
|100.000,00
|320D60806PXA6L7P IBFT NGUYEN VAN NGO chuyen tien ung ho em Hoang Thanh Tung MS 2026207
|06-08-2026 09:51:06
|500.000,00
|CT DEN:320T26808E9Y9KF1 Ung ho ms 2026.208 be ho thanh phong
|06-08-2026 09:52:51
|200.000,00
|320D60806HPG2CRP Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26218899504780
|06-08-2026 09:56:48
|100.000,00
|320D60806CBR8AQH Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 09:57:42
|500.000,00
|NGUYEN NGOC TUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
|06-08-2026 10:00:05
|500.000,00
|320D608060X6K4Z6 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 10:24:35
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.209 (Bs Ngo Van Chien)
|06-08-2026 10:27:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 10:27:37
|300.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 10:29:18
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.209 (bac sy Ngo Van Chien)
|06-08-2026 10:32:07
|100.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 10:34:45
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
|06-08-2026 10:36:36
|500.000,00
|ung ho MS 2026.209 bac si ngo van chien
|06-08-2026 10:37:43
|200.000,00
|320D60806W35TCW4 IBFT Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 10:38:23
|500.000,00
|320D608067T8DAKS UNG HO MS 2026.209BAC SI NGO VAN CHIEN-060826-10:38:22 6218ASCB02TR3MM4
|06-08-2026 10:38:33
|100.000,00
|ung ho ms 2026.209 (bac si Ngo Van Chien)
|06-08-2026 10:43:44
|100.000,00
|CT DEN:320T26808GBG1WSY Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 10:44:32
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 10:51:36
|100.000,00
|CT DEN:320T26808GMUVPWS Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 11:01:35
|100.000,00
|320D60806VC16YJJ Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218575717803
|06-08-2026 11:03:39
|200.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|06-08-2026 11:08:03
|500.000,00
|320D60806MQV9NFS Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 11:08:45
|300.000,00
|320D60806XZLK2MN Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 11:10:23
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 11:11:35
|100.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 11:11:39
|300.000,00
|CT DEN:320T26808HEAYNJ8 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 11:13:17
|500.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 11:14:59
|100.000,00
|320D60806RC8VVXX PHAN THI LOI chuyen ung ho ms 2026. 209 bs nguyen van chien FT26218911127603
|06-08-2026 11:15:06
|200.000,00
|NGUYEN KIM VINH Chuyen tienung ho bac si Ngo Van Chien nghe anms2026209
|06-08-2026 11:17:45
|200.000,00
|CT DEN:320T26808HND6PZH MBVCB.15447190790.130882.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0021001589970 TRAN KIM DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-08-2026 11:18:43
|500.000,00
|ung ho MS 2026209 bs NGO VAN CHIEN
|06-08-2026 11:18:54
|50.000,00
|CT DEN:320T26808HPWYDEV ung ho MS 2026.209 bac sy Ngo van Chien.
|06-08-2026 11:21:05
|100.000,00
|320D60806V4UWRAP Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218778877093
|06-08-2026 11:21:53
|200.000,00
|320D60806T4DEXCY Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 11:23:30
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 11:24:11
|100.000,00
|HOANG THI XUAN chuyen tienunghoMS2026.290(bacsiNgovanchien)
|06-08-2026 11:26:15
|500.000,00
|CT DEN:320T26808HZLPKJC MBVCB.15447322095.212887.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0031000139076 TRINH THI THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-08-2026 11:27:20
|100.000,00
|320D60806QD8UAA7 Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai
|06-08-2026 11:27:26
|20.000,00
|CT DEN:320T26808J15HMME Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|06-08-2026 11:30:08
|500.000,00
|CT DEN:320T26808J4R6PRS Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 11:30:41
|200.000,00
|CT DEN:320T26808J5FSMQ6 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 11:32:25
|500.000,00
|140953279927-0989212513-Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 11:35:15
|500.000,00
|320D608065QGQ0MS IBFT Ung ho MS 2026 208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 11:36:03
|500.000,00
|ung ho ms 2026.208 be HO THANH PHONG
|06-08-2026 11:37:08
|100.000,00
|CT DEN:320T26808JDZBAPS NGUYEN MINH HIEU chuyen tien ung ho 2026.206 chi Pham Thi Quynh
|06-08-2026 11:37:10
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
|06-08-2026 11:39:09
|200.000,00
|320D60806NS4HXMU Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 11:40:57
|100.000,00
|320D60806W5J0HEM Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 11:44:45
|300.000,00
|320D608062JD8017 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218553871890
|06-08-2026 11:59:28
|71.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 12:03:01
|100.000,00
|CT DEN:320T26808KE5D340 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 12:09:53
|200.000,00
|320D608069AC7YZ6 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218068416569
|06-08-2026 12:11:53
|200.000,00
|NGUYEN THI NGOC YEN chuyen tien ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 12:14:12
|100.000,00
|CT DEN:320T26808KUXPTG3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 12:15:35
|200.000,00
|CT DEN:320T26808KWRZEDA MONG THUY Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 12:16:21
|100.000,00
|320D60806AX151L5 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218623363005
|06-08-2026 12:17:28
|1.000.000,00
|320D60806A0RLW9R Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218673004235
|06-08-2026 12:21:30
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.208 ( Be Ho Thanh Phong )
|06-08-2026 12:24:23
|100.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 12:25:58
|200.000,00
|320D60806NBGWEP1 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 12:30:12
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26808LG1SNFT Vietinbank;110628136866;HA QUOC TRIEU ung ho ms 2026209 bac sy ngo van chien
|06-08-2026 12:31:44
|300.000,00
|CT DEN:320T26808LJ2W4LJ Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 12:33:56
|30.000,00
|320D6080661T39PR MS2026 208 ho thanh phong
|06-08-2026 12:36:44
|100.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 12:37:38
|80.000,00
|320D60806UKCUDY2 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 12:48:23
|200.000,00
|CT DEN:320T26808M622MZX Vietinbank;110628136866;Bs Chien
|06-08-2026 12:48:51
|50.000,00
|CT DEN:320T26808M6NZRAG ung ho MS 2026.208
|06-08-2026 12:49:00
|100.000,00
|320D60806T3G9FPD 2026.208 BE HO THANH PHONG-060826-12:49:00 6218ASCB02T4B3Z8
|06-08-2026 12:52:30
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26808MBHFAER Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 12:52:31
|100.000,00
|CT DEN:320T26808MBHYR4B GD Ant Ungho MS 2026.208 be HoThanhPhong.
|06-08-2026 12:56:51
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26808MH869SU MBVCB.15448679946.051654.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 9915566989 NGUYEN THANH TOAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-08-2026 12:56:52
|200.000,00
|CT DEN:320T26808MH8X2W5 NGO THI BICH HAI chuyen tien ung ho MS 2026209 bac si Ngo van Chien
|06-08-2026 12:59:59
|300.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 13:00:46
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong )
|06-08-2026 13:03:18
|100.000,00
|320D60806VYPZ6ZA Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 13:03:36
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 13:04:11
|50.000,00
|CT DEN:320T26808MSXXFHF Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 13:04:36
|200.000,00
|CT DEN:320T26808MTGP8VG Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 13:04:59
|500.000,00
|CT DEN:320T26808MTZT0UX MBVCB.15448776585.108651.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0011004162539 TRAN THANH TU toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-08-2026 13:05:24
|200.000,00
|320D608068F5NLUR Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218490841760
|06-08-2026 13:09:59
|70.000,00
|320D60806CUJ9JYQ Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|06-08-2026 13:11:44
|100.000,00
|320D608063URR056 Ung ho ms 2026.208 be ho thanh phong FT26218882106707
|06-08-2026 13:14:12
|100.000,00
|320D60806U6DSHPS Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 13:14:23
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|06-08-2026 13:15:20
|300.000,00
|CT DEN:320T26808N7NRLSF Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|06-08-2026 13:16:17
|200.000,00
|320D60806MWWUGJJ Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218015050046
|06-08-2026 13:17:53
|500.000,00
|LaThiHoi ung ho MS 2026.209 (bac si NGO VAN CHIEN)
|06-08-2026 13:19:13
|100.000,00
|320D608062Y3LRF9 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 13:20:16
|500.000,00
|CT DEN:320T26808NE612K9 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 13:20:37
|500.000,00
|CT DEN:320T26808NEMD2BL PHUNG THI BICH PHUONG Chuyen tien UH ma so 2026 208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 13:20:57
|200.000,00
|CT DEN:320T26808NF2EXEU MBVCB.15448964598.216598.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0551000062832 NGUYEN THI TAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-08-2026 13:25:47
|50.000,00
|320D60806SCXVBWH Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 13:26:51
|35.000,00
|CT DEN:320T26808NNVFB6G Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 13:34:17
|100.000,00
|320D60806X1JSS0Z UNG HO MS 2006 209 Bs Ngo Van Chien
|06-08-2026 13:35:54
|200.000,00
|320D608069PLE7LK Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218770603904
|06-08-2026 13:37:14
|200.000,00
|320D608069QN6GFP Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218170533409
|06-08-2026 13:38:03
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 13:39:00
|200.000,00
|CT DEN:320T26808P4WTPKA Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 13:42:34
|300.000,00
|320D60806RE9QAEL Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 13:42:42
|100.000,00
|ung ho MS 2026.208
|06-08-2026 13:45:33
|50.000,00
|320D60806V0T21VJ UNG HO MA 2026.209 BAC SI NGO VAN CHIEN-060826-13:45:32 6218ASCB02T4T61P
|06-08-2026 13:46:41
|500.000,00
|320D60806Z3PP6QT DUONG THI TUOI1005VND chuyen tien ung ho MS 2026209 bac sy ngo van chien
|06-08-2026 13:47:00
|200.000,00
|CT DEN:320T26808PFG2GUQ Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 13:48:11
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 13:50:24
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26808PKZ3GGB ung ho ms 2026.209 bac sy ngo van chien
|06-08-2026 13:51:09
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 13:52:19
|200.000,00
|CT DEN:320T26808PNGN7HN Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 13:55:02
|1.000.000,00
|TRUONG THI THI UNG HO MS2026188 ( EM MAI XUAN HIEU)
|06-08-2026 14:01:23
|200.000,00
|ungho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).
|06-08-2026 14:05:18
|200.000,00
|CT DEN:320T26808Q5MQTK3 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 14:06:41
|100.000,00
|320D60806CDDVDWP Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218304631393
|06-08-2026 14:07:41
|200.000,00
|CT DEN:320T26808Q8SSPKC Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|06-08-2026 14:08:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 14:14:47
|200.000,00
|320D60806773UCJ2 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218558878619
|06-08-2026 14:19:31
|200.000,00
|CT DEN:320T26808QQE384W ung ho ms 2026.208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 14:24:49
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 14:27:45
|100.000,00
|ung ho MS 2026.208
|06-08-2026 14:32:22
|100.000,00
|ung ho MS 2026.208( be Ho Thanh Phong)
|06-08-2026 14:36:31
|500.000,00
|320D60806CBB7S76 IBFT Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 14:47:13
|200.000,00
|320D60806S2HPGBW Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218356325011
|06-08-2026 14:47:51
|100.000,00
|CT DEN:320T26808RTUHCE3 MBVCB.15449994317.833567.MS 2026.208(be Ho Thanh Phong).CT tu 0401001435803 NGUYEN THI THU HANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-08-2026 14:49:02
|500.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 14:50:11
|100.000,00
|CT DEN:320T26808RWXD9H3 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 14:51:46
|300.000,00
|CT DEN:320T26808RYZYHDC ung ho MS 2026209,bs Ngo Van Chien
|06-08-2026 14:59:11
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 15:00:10
|200.000,00
|320D60806A3JBFEL Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-060826-15:00:09 6218ASCB02T4ECKV
|06-08-2026 15:05:18
|100.000,00
|320D60806AU5CAWN ung ho MS 2026.208 be HO THANH PHONG FT26218424057240
|06-08-2026 15:07:27
|200.000,00
|CT DEN:320T26808SKQ40HT Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 15:07:53
|200.000,00
|CT DEN:320T26808SL9ULK4 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 15:08:27
|200.000,00
|CT DEN:320T26808SM0WZFT Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 15:09:06
|200.000,00
|320D60806VMNC9NG Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 15:09:07
|200.000,00
|2026208 be Ho Thanh Phonh
|06-08-2026 15:09:10
|200.000,00
|CT DEN:320T26808SMZSAVW Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|06-08-2026 15:11:28
|200.000,00
|NGUYEN THANH MY ung ho 2026.204 (Lo Van Truong)
|06-08-2026 15:11:58
|2.000,00
|CT DEN:320T26808SRP3JW9 MBVCB.15450310465.032397.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-08-2026 15:15:12
|500.000,00
|CT DEN:320T26808SVY0AW0 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 15:15:20
|200.000,00
|CT DEN:320T26808SW4L6H9 NGUYEN TUAN ANH chuyen tien ung ho 2026208 be ho thanh Phong
|06-08-2026 15:18:44
|1.000.000,00
|CT DEN:320T26808T0LPN15 MBVCB.15450398404.089108.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0611002236868 PHAM THI TUYET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-08-2026 15:21:55
|50.000,00
|CT DEN:320T26808T4TXM6P ung ho be ho thanh phong MS 2026.208
|06-08-2026 15:22:32
|200.000,00
|CT DEN:320T26808T5M893V Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 15:29:53
|500.000,00
|CT DEN:320T26808TFBFGUP Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 15:31:20
|50.000,00
|320D60806UCAY4TX Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218708918975
|06-08-2026 15:36:21
|200.000,00
|320D608069MHNW32 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218952066048
|06-08-2026 15:42:10
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 15:47:08
|200.000,00
|CT DEN:320T26808U43X0XQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 15:52:29
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 16:09:13
|100.000,00
|320D60806UPHWU7R Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 16:09:13
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 16:10:19
|100.000,00
|320D60806XZL6HH3 ung ho ms 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26218319490060
|06-08-2026 16:11:08
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 16:21:52
|200.000,00
|320D60806KC424G6 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218900169007
|06-08-2026 16:34:54
|300.000,00
|NGUYEN THI THANH THAI chuyen tien Ung ho MS 2026.208 ( be HO THANH PHONG)
|06-08-2026 16:35:29
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
|06-08-2026 16:39:38
|150.000,00
|320D60806AJBUH41 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26218952205271
|06-08-2026 16:50:30
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 16:54:31
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 16:56:18
|20.000,00
|CT DEN:320T26808WTFJJBW Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|06-08-2026 16:57:11
|20.000,00
|CT DEN:320T26808WUM3REH Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 16:58:09
|20.000,00
|CT DEN:320T26808WVW946U Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|06-08-2026 16:58:55
|50.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 17:00:50
|50.000,00
|320D60806Q2S1LM1 Ung ho MS 2026.209 FT26218009170908
|06-08-2026 17:03:15
|100.000,00
|CT DEN:320T26808X2MREQ6 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 17:08:05
|300.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 17:08:18
|100.000,00
|320D60806B42YM7D Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218847401985
|06-08-2026 17:25:13
|200.000,00
|CT DEN:320T26808XXN5EH6 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 17:27:58
|500.000,00
|320D60806VFMSUH5 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 17:33:25
|100.000,00
|320D60806M3YE7R3 Ung ho MS 2026208 Ho Thanh Phong FT26218721304180
|06-08-2026 17:34:51
|200.000,00
|320D60806FQCLPM3 UNG HO ms 2026.208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 17:46:29
|50.000,00
|320D60806TTCV9LS TRAN VAN NGUYEN QUANG chuyen Ung Ho MS 2026.208. Be Ho Thanh Phong. Mong be va gia dinh vuot qua duoc giai doan kho khan nay FT26218009221061
|06-08-2026 18:03:04
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
|06-08-2026 18:04:26
|100.000,00
|MS 2026.208 be ho thanh phong
|06-08-2026 18:09:58
|300.000,00
|NGUYEN THI KHANH LINH chuyen tien ung ho chau Ho Thanh Phong MS 2026-208
|06-08-2026 18:13:39
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 18:25:11
|200.000,00
|CT DEN:320T2680908UFVT6 MBVCB.15453635403.219966.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 3396901963 NGUYEN NGOC DIEP toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-08-2026 18:25:52
|100.000,00
|Tran Minh Hieu chuyen tien ung ho bac sy Chien
|06-08-2026 18:28:54
|50.000,00
|CT DEN:320T268090DR67GU Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|06-08-2026 18:32:16
|100.000,00
|CT DEN:320T268090J6EHRV MBVCB.15453770064.311891.be Guoguo ung ho be HO Thanh Phong .CT tu 0711000275630 LUONG THU HOA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-08-2026 18:38:23
|200.000,00
|ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong)
|06-08-2026 18:44:08
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
|06-08-2026 18:52:15
|200.000,00
|CT DEN:320T268091AKG57J Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 19:07:29
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.208 ( be ho thanh phong )
|06-08-2026 19:08:49
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.209 ( bs ngo van chien )
|06-08-2026 19:09:29
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 19:14:27
|200.000,00
|141017561892-0935792961-Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 19:19:48
|40.000,00
|CT DEN:320T268092CYNEVV Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 19:25:54
|100.000,00
|CT DEN:320T268092M0EC6D MBVCB.15454779927.976946.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 9936058665 LE THI HANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-08-2026 19:33:19
|500.000,00
|CT DEN:320T268092WT7B6H MBVCB.15454910327.063014.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0281000242001 BUI THI ANH NGUYET toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-08-2026 19:48:28
|100.000,00
|320D608060V37VHH Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong-060826-19:48:27 6218ASCB02TUV41K
|06-08-2026 19:50:55
|50.000,00
|CT DEN:320T268093L1YRFX MBVCB.15455220584.262327.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0121000299967 NGUYEN THI HOA LAI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-08-2026 20:03:46
|50.000,00
|320D60806NVJHSAX Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 20:07:30
|200.000,00
|ung ho ms 2026 208 be Ho Phong
|06-08-2026 20:08:53
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 20:10:01
|50.000,00
|CT DEN:320T268094B9A2ZT MBVCB.15455541667.470620.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-08-2026 20:13:02
|100.000,00
|CT DEN:320T268094F8QFEG Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 20:19:25
|150.000,00
|CT DEN:320T268094PP480M Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 20:20:37
|1.000.000,00
|320D608061VKD56J Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien-060826-20:20:37 6218ASCB02TUX5FQ
|06-08-2026 20:28:04
|500.000,00
|DANG THI KIM NHUNG chuyen tien ung hobeHo thanh phong
|06-08-2026 20:29:45
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 20:34:51
|100.000,00
|CT DEN:320T268095A1Z52H Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 20:43:32
|50.000,00
|DO DUY TRUONG ung ho MS 2026.208
|06-08-2026 20:43:35
|200.000,00
|CT DEN:320T268095MLAGN4 MBVCB.15456100115.835460.LE THI NGA chuyen tien giup chau be phong.CT tu 9920101978 LE THI NGA toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-08-2026 20:54:03
|500.000,00
|320D60806RM8C7SG Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218480530156
|06-08-2026 20:57:39
|200.000,00
|320D60806DSHFEXM Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26218050501480
|06-08-2026 20:58:15
|100.000,00
|ung ho ms 2026.208 ( be Ho Thanh Phong)
|06-08-2026 21:01:24
|200.000,00
|CT DEN:320T268096B3YGVY Vietinbank;110628136866;TRAN THI THU HA chuyen tien ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 21:10:22
|100.000,00
|CT DEN:320T268096NYUGR4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 21:14:54
|300.000,00
|320D60806TE6514M Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|06-08-2026 21:17:28
|50.000,00
|CT DEN:320T268096YBJUJD ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 21:26:32
|500.000,00
|320D608068XJBFA1 Ung ho MS 2026173 be Ta Thanh Van
|06-08-2026 21:26:39
|200.000,00
|CT DEN:320T268097AFV5FA Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 21:27:18
|65.000,00
|CT DEN:320T268097BB993F Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 21:33:02
|100.000,00
|CT DEN:320T268097JWP78G Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 21:35:15
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 21:36:27
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 21:47:39
|100.000,00
|ung ho ma so 2026.208(be Ho Thanh Phong)
|06-08-2026 21:52:15
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.208 (Be Ho Thanh Phong)
|06-08-2026 21:52:48
|500.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 21:56:58
|500.000,00
|CT DEN:320T268098GHGNCV Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 21:58:28
|500.000,00
|320D60806CTLWFJC Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 21:59:00
|50.000,00
|CT DEN:320T268098K6QCU3 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|06-08-2026 22:00:20
|100.000,00
|320D60806HQCFJP1 Ung ho ms 2026.208 FT26219214191626
|06-08-2026 22:03:18
|200.000,00
|CT DEN:320T268098QVQ2U5 Ung ho ms 2026.208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 22:07:28
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 22:15:56
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 22:17:50
|100.000,00
|320D60806ZY5FEBS Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-060826-22:17:49 6218ASCB02TWLSLX
|06-08-2026 22:19:43
|50.000,00
|320D608061V6A8QN Ung ho MS 2026189 em Nguyen Thi Anh
|06-08-2026 22:20:27
|200.000,00
|320D60806R533CYF Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219106931025
|06-08-2026 22:22:55
|50.000,00
|320D60806AW84DTW Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 22:24:11
|100.000,00
|CT DEN:320T268099JF4PPE Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 22:26:02
|100.000,00
|320D60806P4MB43E Ung ho ms 2026.209 bac sy ngo van chien
|06-08-2026 22:26:27
|200.000,00
|320D60806UAFHTMH Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 22:34:08
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
|06-08-2026 22:59:58
|20.000,00
|CT DEN:320T26809AXPHL9D Ung Ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
|06-08-2026 23:12:43
|50.000,00
|HOANG THI PHUONG ANH chuyen tien ung ho ms2026.209 bac si ngo van chien. chuc em mau khoe cam on chuong trinh
|06-08-2026 23:21:06
|100.000,00
|CT DEN:320T26809BRLYTZY MBVCB.15457644546.875056.quyen gop ung ho be Thanh Phong. mong chau som manh khoe..CT tu 0451000269310 HO THI THU DUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|06-08-2026 23:23:18
|1.000.000,00
|320D608069C0F6UY Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien-060826-23:23:18 6218ASCB02TWQ6UF
|06-08-2026 23:23:57
|200.000,00
|320D60806XYEDKTY Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien FT26219500382875
|06-08-2026 23:28:10
|50.000,00
|320D608064ZVBP12 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219591083811
|07-08-2026 01:34:49
|10.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien; thoi gian GD:06/08/2026 23:38:53
|07-08-2026 01:36:37
|50.000,00
|CT DEN:320T26809CKZ5Z2P MBVCB.15457727670.940793.ung ho ms 2026.209 bs ngo van chien.CT tu 9978257357 BUI QUANG HUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:06/08/2026 23:42:35
|07-08-2026 01:42:14
|200.000,00
|CT DEN:320T26809D2CYXNQ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien; thoi gian GD:06/08/2026 23:55:00
|07-08-2026 01:42:25
|200.000,00
|CT DEN:320T26809D2W9MJE Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien; thoi gian GD:06/08/2026 23:55:23
|07-08-2026 01:44:15
|200.000,00
|320D608061ALRTSF IBFT Dong ho Tran Ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien; thoi gian GD:06/08/2026 23:59:52
|07-08-2026 01:49:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien; thoi gian GD:07/08/2026 00:10:43
|07-08-2026 01:49:53
|100.000,00
|CT DEN:320T2680B1PFV02Z MBVCB.15457834184.015250.ung ho ma so 2016.209 (bac si Ngo Van Chien).CT tu 1064447466 LE THI HONG NHUNG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:07/08/2026 00:12:47
|07-08-2026 01:52:03
|300.000,00
|CT DEN:320T2680B1WM1SF6 GD TRAN VAN HOA UNG HO MS 2026.209 BAC SI NGO VAN CHIEN; thoi gian GD:07/08/2026 00:18:12
|07-08-2026 01:54:54
|100.000,00
|320D60807XEYSUSH Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien-070826-00:26:16 6219ASCB02TW1SFJ; thoi gian GD:07/08/2026 00:26:17
|07-08-2026 01:56:03
|600.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi; thoi gian GD:07/08/2026 00:29:49
|07-08-2026 01:56:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong; thoi gian GD:07/08/2026 00:31:55
|07-08-2026 02:01:47
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh; thoi gian GD:07/08/2026 00:49:32
|07-08-2026 02:01:56
|100.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai; thoi gian GD:07/08/2026 00:50:06
|07-08-2026 02:04:20
|300.000,00
|CT DEN:320T2680B3GFGECV MBVCB.15457940804.096962.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1026604771 NGUYEN THI HA NGAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:07/08/2026 00:58:58
|07-08-2026 02:16:53
|300.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien; thoi gian GD:07/08/2026 02:04:44
|07-08-2026 03:20:08
|100.000,00
|320D608071PSFESG Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 04:05:28
|20.000,00
|CT DEN:320T2680BAQQG7Q4 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.209 gia dinh bac sy Ngo Van Chien
|07-08-2026 04:32:36
|200.000,00
|CT DEN:320T2680BBSK6KA3 Vietinbank;110628136866;HOANG THI LAN chuyen tien ung ho chau ho thanh phong
|07-08-2026 05:04:53
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|07-08-2026 06:06:40
|500.000,00
|320D60807VVBF3D4 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219622088472
|07-08-2026 06:06:47
|500.000,00
|CT DEN:320T2680BFEXFQU5 UH MS 2026.208 Be Ho Thanh Phong
|07-08-2026 06:09:50
|100.000,00
|NGUYEN TRA DIEM ung ho MS 2026.209 (Bs Ngo Van Chien)
|07-08-2026 06:10:57
|100.000,00
|CT DEN:320T2680BFLF73SY Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 06:25:21
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|07-08-2026 06:29:30
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.209(BS Chien)
|07-08-2026 06:37:10
|100.000,00
|NGUYEN THI ANH chuyen tien ung ho ms 2026.209 bac si Ngo Van Chien Nghe An
|07-08-2026 06:38:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Van Chien)
|07-08-2026 06:40:46
|100.000,00
|320D60807QV85X8X Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 06:44:23
|200.000,00
|CT DEN:320T2680BGWLALF1 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|07-08-2026 06:51:55
|200.000,00
|CT DEN:320T2680BH6JFBB8 Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.209 bs Ngo Van Chien
|07-08-2026 07:10:37
|500.000,00
|CT DEN:320T26809VZMG1B4 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 07:17:56
|500.000,00
|LE THI MY HANH chuyen tien ung ho MS 2026.209 (Bs Ngo Van Chien)
|07-08-2026 07:18:54
|100.000,00
|CT DEN:320T26809WAKN7NR Vietinbank;110628136866;Ung Ho MS 2026.209
|07-08-2026 07:22:11
|100.000,00
|320D608076U5WSCG Ung ho MS 2026.209 bs ngo van chien FT26219022987612
|07-08-2026 07:24:19
|200.000,00
|ung ho ms 2026.209 bac si BAC SI NGO VAN CHIEN
|07-08-2026 07:30:26
|100.000,00
|ung ho MS 2026.209 (bac si Ngo Va Chien)
|07-08-2026 07:36:43
|200.000,00
|320D60807GHM9FVC Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219466600958
|07-08-2026 07:37:42
|100.000,00
|320D60807VR0LYA9 Ung ho MS 2026.209 (bs Ngo Van Chien)
|07-08-2026 07:38:07
|100.000,00
|CT DEN:320T26809X1XZQLD MBVCB.15459166960.974649.Ung ho MS 2026193 anh Hoang Van Khanh.CT tu 0501000165786 NGUYEN VO THI NGOC HAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-08-2026 07:39:57
|100.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 07:40:58
|5.000.000,00
|320D6080758ZPJHA Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219619750046
|07-08-2026 07:45:15
|1.000.000,00
|DANG QUOC HUNG chuyen tien giup do 10 hoan canh kho khan- moi hoan canh 100k-hoan canh
|07-08-2026 07:46:13
|500.000,00
|DANG QUOC HUNG chuyen tien giup do Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom)
|07-08-2026 07:50:31
|200.000,00
|320D60807Z8DJDXM ung ho MS 2026. 209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 08:02:57
|1.000.000,00
|320D6080799C4T8M Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien-070826-08:02:57 6219ASCB02TWG2RE
|07-08-2026 08:11:09
|200.000,00
|CT DEN:320T26809YBKGDNV Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|07-08-2026 08:18:52
|100.000,00
|CT DEN:320T26809YMRG641 ung ho MS 2026.209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 08:21:32
|5.000.000,00
|320D60807Q9DNMVQ Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219457042877
|07-08-2026 08:27:03
|100.000,00
|CT DEN:320T26809YYKGPLP Ung ho MS 2026 210 Anh Nguyen Van Luom
|07-08-2026 08:33:14
|100.000,00
|CT DEN:320T26809Z6R4MMF Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 08:41:53
|100.000,00
|320D60807ZP6WFD6 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219264014172
|07-08-2026 08:46:58
|2.000.000,00
|320D608076BX6BMM Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 08:57:11
|500.000,00
|CT DEN:320T2680A04BZEVZ Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 08:57:28
|100.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|07-08-2026 09:00:08
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.208
|07-08-2026 09:05:02
|20.000,00
|CT DEN:320T2680A0EQK019 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|07-08-2026 09:11:46
|200.000,00
|CT DEN:320T2680A0PLZWSH ung ho MS 2026.210 anh Nguyen Van Luom
|07-08-2026 09:19:58
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 09:20:15
|50.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 09:22:38
|50.000,00
|CT DEN:320T2680A13Z61FC Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|07-08-2026 09:25:53
|100.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 09:26:03
|200.000,00
|320D60807K3CD2B8 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 09:27:09
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.208 Ho Thanh Phong
|07-08-2026 09:34:40
|100.000,00
|ung ho MS 2026.210
|07-08-2026 09:36:37
|100.000,00
|320D60807G8F91PB Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|07-08-2026 09:40:57
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|07-08-2026 09:40:06
|200.000,00
|320D60807KUMUNJP Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219210684804
|07-08-2026 09:41:17
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|07-08-2026 09:45:05
|200.000,00
|320D60807GUSEPPU Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 09:46:07
|200.000,00
|141093513472-0777440326-Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 09:52:54
|500.000,00
|320D60807914P35F Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219704563525
|07-08-2026 09:58:57
|150.000,00
|320D60807FHLP6S8 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|07-08-2026 09:59:25
|500.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 10:01:30
|150.000,00
|CT DEN:320T2680A2M9NAT2 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 10:10:09
|300.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|07-08-2026 10:11:16
|55.555,00
|320D60807T56JHNK Ung ho MS 2026.208 FT26219756009807
|07-08-2026 10:15:44
|100.000,00
|CT DEN:320T2680A362PHC9 ung ho MS2026.208 Ho Thanh Phong
|07-08-2026 10:24:39
|100.000,00
|CT DEN:320T2680A3HV2UWT MBVCB.15461368589.485017.Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien.CT tu 1050514827 NGUYEN NHAT MINH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-08-2026 10:28:01
|100.000,00
|DANG THI HAU Chuyen tien ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
|07-08-2026 10:34:07
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.210
|07-08-2026 10:37:34
|500.000,00
|320D608075G1M34G Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219534802498
|07-08-2026 10:51:23
|200.000,00
|CT DEN:320T2680A4K5YXTP ung ho MS 2026.209 bs ngo van chien
|07-08-2026 10:51:59
|50.000,00
|CT DEN:320T2680A4KYJ42K Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|07-08-2026 11:00:34
|300.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 11:05:08
|200.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|07-08-2026 11:05:42
|100.000,00
|CT DEN:320T2680A542DKJF ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
|07-08-2026 11:09:11
|100.000,00
|320D608070BHQJZS Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 11:19:07
|200.000,00
|CT DEN:320T2680A5MT0EU9 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|07-08-2026 11:20:39
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom)
|07-08-2026 11:20:51
|500.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 11:45:23
|100.000,00
|CT DEN:320T2680A6NFTJJ3 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 11:52:14
|500.000,00
|320D60807EHWGFCM Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219450004908
|07-08-2026 11:52:16
|200.000,00
|320D60807574CCQB Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 11:56:17
|105.000,00
|126D60807JT8W55U UNG HO MS 2026.209 BAC SI NGO VAN CHIEN-070826-11:56:16 6219ASCB02TEJ4MK
|07-08-2026 12:22:20
|100.000,00
|CT DEN:320T2680A839AGH9 MBVCB.15463186915.632480.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-08-2026 12:26:33
|50.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|07-08-2026 12:38:55
|50.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 12:43:24
|50.000,00
|126D60807V8YU7TZ ung ho 2026.210 nguyen van luom
|07-08-2026 12:44:06
|100.000,00
|320D60807GJXU1JP Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219824520749
|07-08-2026 12:51:10
|100.000,00
|CT DEN:320T2680A97C17NM Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|07-08-2026 13:01:42
|500.000,00
|320D60807JWFYYPD Co Anh Hong Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|07-08-2026 13:09:14
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.210 (Anh Nguyen Van Luom)
|07-08-2026 13:27:49
|500.000,00
|TRINH THI HA UNG HO BAC SI NGO VAN CHIEN MS2026 209
|07-08-2026 13:30:36
|200.000,00
|320D60807HQMX1RJ IBFT Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|07-08-2026 13:31:36
|300.000,00
|320D60807XWZ6946 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 13:41:48
|200.000,00
|320D608079BQLT4N Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219693101789
|07-08-2026 13:44:07
|500.000,00
|Ung ho MS 2026-210( Ng Van Luom)
|07-08-2026 13:45:47
|200.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 13:51:30
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ABK0J86T Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 13:58:50
|100.000,00
|320D60807RM11N8B Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26219246003432
|07-08-2026 14:09:13
|50.000,00
|320D60807K8GJVQ5 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219911454050
|07-08-2026 14:36:09
|500.000,00
|ung ho MS 2026.209(bac sy Ngo van Chien)
|07-08-2026 14:38:17
|2.000,00
|CT DEN:320T2680ADCSU644 MBVCB.15464872687.653788.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-08-2026 14:43:20
|50.000,00
|141132576246-0778792171-Ung ho 2026210 anh Nguyen Van Luom
|07-08-2026 14:45:33
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ADNDCYHK MBVCB.15464973768.712146.MS 2026.209( Bac si Ngo Van Chien ).CT tu 0601000401121 NGUYEN NGUYET LUONG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-08-2026 14:51:11
|50.000,00
|320D60807YY3VYY9 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|07-08-2026 14:57:53
|500.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|07-08-2026 15:05:09
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|07-08-2026 15:06:10
|100.000,00
|ung ho MS 2026.209(bac sy Ngo Van Chien)
|07-08-2026 15:08:21
|100.000,00
|CT DEN:320T2680AEJH4M7R NGUYEN THI THUY ung ho chau Ho Thanh Phong
|07-08-2026 15:11:47
|300.000,00
|Ung ho MS2026.208(be Ho Thanh Phong)
|07-08-2026 15:42:30
|50.000,00
|CT DEN:320T2680AFVL91AC Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|07-08-2026 15:47:11
|100.000,00
|320D608078XRKHU6 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 15:47:37
|500.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 15:50:36
|200.000,00
|320D60807C3N91XQ Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 15:54:14
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|07-08-2026 15:54:28
|200.000,00
|320D608072V1QVZM Gui toi bs Chien Nghe An FT26219061314976
|07-08-2026 16:08:02
|300.000,00
|VU THI HAI Chuyen tien ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen van Luom )
|07-08-2026 16:11:16
|50.000,00
|CT DEN:320T2680AGZKNR68 MBVCB.15466228912.505372.Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh.CT tu 9981760240 nguyen thanh son toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|07-08-2026 16:11:54
|200.000,00
|CT DEN:320T2680AH0EHV5T Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 16:33:26
|500.000,00
|141145903600-0963860093-NGUYEN QUANG TUAN chuyen tien qua MoMo Ung ho MS 2026208 htphong
|07-08-2026 17:03:37
|20.000,00
|CT DEN:320T2680AK0QQUD0 ung ho ms 2026.208
|07-08-2026 17:03:38
|200.000,00
|320D60807NMF466Z Con Tu Quynh va Tu Linh ung ho MS 2026.208 - be Ho Thanh Phong. Chuc be mau khoe. FT26219522653716
|07-08-2026 17:11:53
|100.000,00
|CT DEN:320T2680AKBMK64J Ung ho MS 2026.209 bac siNgo Van Chien
|07-08-2026 17:26:00
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
|07-08-2026 17:34:06
|200.000,00
|320D60807WF87V9M Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219302024767
|07-08-2026 17:37:52
|100.000,00
|320D60807W4H1FFG Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 18:16:35
|100.000,00
|320D6080725PECJ2 Ung ho MS 2026 208 (be Ho Thanh Phong)
|07-08-2026 18:23:10
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.210 ( anh nguyen van luom )
|07-08-2026 18:25:34
|300.000,00
|320D60807GMG7VUZ Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom FT26219509500922
|07-08-2026 18:29:37
|100.000,00
|320D60807WFHHB2T IBFT TRAN THI THU HA ung ho MS 2026.209 bacsy Ngo Van Chien
|07-08-2026 18:55:51
|200.000,00
|CT DEN:320T2680APCXDS1R Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 19:42:40
|100.000,00
|CT DEN:320T2680AR6RRHT8 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 19:46:52
|300.000,00
|320D60807NQW88QN Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26219584275248
|07-08-2026 19:48:32
|300.000,00
|320D608073CG3C0B Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa FT26219730688500
|07-08-2026 19:49:42
|200.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|07-08-2026 20:02:37
|50.000,00
|320D60807Q6JMS59 IBFT Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
|07-08-2026 20:14:35
|100.000,00
|320D60807KMDD4AR Ung ho MS 2026-208
|07-08-2026 20:24:54
|200.000,00
|MS 2026.209 Bs Ngo Van Chien
|07-08-2026 20:26:48
|100.000,00
|320D60807UT07UYL Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung-070826-20:26:47 6219ASCB02TKCA5S
|07-08-2026 20:33:31
|500.000,00
|CT DEN:320T2680AT5WFKQV Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|07-08-2026 20:36:21
|10.000,00
|141186491720-0906652026-Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|07-08-2026 20:38:37
|200.000,00
|ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
|07-08-2026 20:39:40
|500.000,00
|CT DEN:320T2680ATE10ARS Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|07-08-2026 20:57:59
|50.000,00
|126D60807T3N6L43 ung ho ms 2026 208 be Ho Thanh Phong
|07-08-2026 20:59:50
|150.000,00
|CT DEN:320T2680AU6MZFUE HO THI THU THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.209 BS Ngo Van Chien
|07-08-2026 21:26:10
|40.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom)
|07-08-2026 22:32:22
|1.000.000,00
|320D60807TE7U3FR MS2026209
|07-08-2026 22:52:13
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|07-08-2026 23:13:41
|200.000,00
|CT DEN:320T2680AZDEDZPK Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 01:54:02
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.210 (anh Nguyen Van Luom); thoi gian GD:08/08/2026 00:22:00
|08-08-2026 02:09:33
|10.000,00
|CT DEN:320T2680CS1EXLPN Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom; thoi gian GD:08/08/2026 01:15:10
|08-08-2026 02:58:18
|20.000,00
|CT DEN:320T2680CW1M511Q Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.208 chau Ho Thanh Phong
|08-08-2026 05:57:55
|100.000,00
|CT DEN:320T2680D30UFFUT Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|08-08-2026 06:45:53
|100.000,00
|MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 07:08:59
|300.000,00
|ung ho MS 2026.209 ( bac si Ngo Van Chien )
|08-08-2026 07:15:28
|120.000,00
|CT DEN:320T2680BJ3MB56C Vietinbank;110628136866;PHAM THI HIEP chuyen tien ung ho MS 2026.208 . be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 07:15:39
|100.000,00
|CT DEN:320T2680BJ3VU035 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 07:23:29
|100.000,00
|CT DEN:320T2680BJE7C1EQ Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.208
|08-08-2026 07:24:18
|200.000,00
|CT DEN:320T2680BJFA9L0H Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|08-08-2026 08:41:55
|100.000,00
|ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong)
|08-08-2026 08:46:38
|300.000,00
|ung ho MS 2026. 211 (em Lo Thi Nhan)
|08-08-2026 09:05:14
|300.000,00
|CT DEN:320T2680BNCL6H6H Ung ho MS 2026.209 bac si chien
|08-08-2026 09:08:28
|100.000,00
|320D608087J4CWLF Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung FT26220355166963
|08-08-2026 09:11:43
|300.000,00
|320D608088A84GYP NGUYEN THI KIM NHUNG chuyen tien ung ho MS 2026208 be ho thanh phong
|08-08-2026 09:22:19
|30.000,00
|CT DEN:320T2680BP14Q4TX Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|08-08-2026 09:44:20
|100.000,00
|CT DEN:320T2680BPW7D6E8 Vietinbank;110628136866;NGO VAN HUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.209 Bac si Ngo Van Chien.
|08-08-2026 10:18:56
|200.000,00
|CT DEN:320T2680BR7X8AUW MBVCB.15476705600.701310.Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan.CT tu 1062971768 TRUONG THI THU HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-08-2026 10:19:34
|200.000,00
|CT DEN:320T2680BR8RUMGP MBVCB.15476709905.707341.Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom.CT tu 1062971768 TRUONG THI THU HUYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-08-2026 10:26:07
|200.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|08-08-2026 11:04:06
|100.000,00
|320D60808P6NZWEN Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|08-08-2026 11:23:53
|1.000.000,00
|NGUYEN THI TUYET MAI chuyen tien giup MS 2026.209 bs Ngo Van Chien
|08-08-2026 11:42:07
|200.000,00
|CT DEN:320T2680BUFRM2HC Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|08-08-2026 11:44:02
|100.000,00
|320D608083W0FJMK Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|08-08-2026 11:44:40
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.211 (Em Lo Thi Nhan)
|08-08-2026 11:45:41
|100.000,00
|CT DEN:320T2680BULG8WND Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|08-08-2026 12:03:48
|100.000,00
|CT DEN:320T2680BVAD9W89 Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|08-08-2026 12:07:48
|50.000,00
|CT DEN:320T2680BVFPAGF3 NGUYEN PHUONG ANH Ung ho ma so MS2026.211 em Lo Thi Nhan
|08-08-2026 12:16:12
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan)
|08-08-2026 12:25:05
|100.000,00
|CT DEN:320T2680BW4HCV3J Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|08-08-2026 12:30:28
|100.000,00
|CT DEN:320T2680BWBLQUQP Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 12:30:44
|100.000,00
|320D60808HZ5JTNY Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220583888698
|08-08-2026 12:32:01
|200.000,00
|320D60808LQWUHJH Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 12:32:08
|50.000,00
|CT DEN:320T2680BWDT7Q8P ung ho ms 2026.208
|08-08-2026 12:33:25
|200.000,00
|320D608089NH8EL7 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220080871402
|08-08-2026 12:33:27
|200.000,00
|320D60808SQNF199 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 12:33:28
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 12:34:56
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 12:35:26
|50.000,00
|CT DEN:320T2680BWJ5Q6BB Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 12:36:23
|500.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 12:37:37
|300.000,00
|320D60808YRJZFX1 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 12:39:16
|30.000,00
|320D60808G4YLZ93 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 12:39:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 12:39:34
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 12:40:09
|100.000,00
|CT DEN:320T2680BWQDVMQD MBVCB.15478779866.036569.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 1015263141 LE THU UYEN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-08-2026 12:40:11
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.208- be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 12:40:51
|1.000.000,00
|320D60808F5P3SDX Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 12:41:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 12:42:57
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 12:43:09
|100.000,00
|320D60808TM0ANFJ Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong FT26220310857080
|08-08-2026 12:46:16
|100.000,00
|320D608081D7E6BJ Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220880800116
|08-08-2026 12:46:33
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 12:46:40
|100.000,00
|ung ho MS 2026.208(be ho thanh phong)
|08-08-2026 12:47:26
|100.000,00
|CT DEN:320T2680BX00VFGW MBVCB.15478862796.091061.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 0941000004811 DO KIEM NAM toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-08-2026 12:48:08
|20.000,00
|CT DEN:320T2680BX0Y2KR7 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 12:48:59
|30.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan)
|08-08-2026 12:49:16
|200.000,00
|CT DEN:320T2680BX2F169N Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.
|08-08-2026 12:49:32
|200.000,00
|320D60808X7G6V2M Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 12:51:03
|100.000,00
|320D60808EW0QU8Y Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 12:52:40
|100.000,00
|CT DEN:320T2680BX6XHBF8 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 12:52:51
|50.000,00
|CT DEN:320T2680BX75H1P9 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 12:54:33
|200.000,00
|320D60808D17KRM3 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-080826-12:54:33 6220ASCB02TX8GR1
|08-08-2026 12:55:32
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 12:56:45
|300.000,00
|320D60808K1T354E Ung ho MS 2026.28 FT26220122052150
|08-08-2026 12:58:06
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 12:58:14
|200.000,00
|320D60808VJA9L9W Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220079236809
|08-08-2026 12:59:23
|500.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 13:00:02
|12.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 13:01:05
|100.000,00
|320D60808KB9W4KY Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|08-08-2026 13:01:16
|100.000,00
|CT DEN:320T2680BXJ9RR76 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 13:01:32
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 13:01:44
|100.000,00
|320D60808RVCU4QF Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220263662458
|08-08-2026 13:05:06
|100.000,00
|320D60808XUSRJA1 Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 13:08:16
|100.000,00
|320D60808ZX8J0NQ Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 13:09:45
|100.000,00
|320D60808NHQP0NH Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220824285190
|08-08-2026 13:15:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 13:17:40
|79.000,00
|320D608085T0L0DJ Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220027697166
|08-08-2026 13:17:42
|100.000,00
|320D60808J1G4T5Q HOANG VAN HUAN chuyen tien ung ho 2026.208 FT26220090739555
|08-08-2026 13:19:43
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 13:20:30
|30.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 13:23:24
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 13:24:13
|200.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|08-08-2026 13:25:05
|300.000,00
|CT DEN:320T2680BYFQWQ2X Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 13:25:35
|200.000,00
|320D60808ENAT29Y Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220030750583
|08-08-2026 13:25:39
|10.000,00
|TRAN DUC QUANG Chuyen tien
|08-08-2026 13:27:53
|100.000,00
|320D608080D70873 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 13:28:48
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 13:29:17
|50.000,00
|CT DEN:320T2680BYM9EQXN MBVCB.15479350773.383111.Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong.CT tu 9932381039 TA VAN NHAN toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-08-2026 13:31:45
|50.000,00
|320D608088BX5SKE Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 13:34:10
|50.000,00
|CT DEN:320T2680BYTQHZV5 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|08-08-2026 13:35:29
|10.000.000,00
|CT DEN:320T2680BYVG6CP1 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 13:36:02
|150.000,00
|Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|08-08-2026 13:38:30
|200.000,00
|320D60808AXB5EGH Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220710170401
|08-08-2026 13:41:01
|200.000,00
|320D60808LHN1MEC Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220316228872
|08-08-2026 13:45:03
|100.000,00
|320D60808TRCQNWD Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 13:47:13
|50.000,00
|CT DEN:320T2680BZAZ1TFG Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 13:47:34
|100.000,00
|CT DEN:320T2680BZBERVX7 MBVCB.15479556235.505131.Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa.CT tu 1042970734 HOANG BAO CHI toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|08-08-2026 13:48:47
|100.000,00
|CT DEN:320T2680BZD11Y0K Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 13:49:18
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 13:51:55
|50.000,00
|320D60808MPXD3L5 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220986280968
|08-08-2026 13:51:59
|200.000,00
|CT DEN:320T2680BZH8EVBN Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|08-08-2026 13:52:47
|100.000,00
|320D60808076E5MB Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220584094631
|08-08-2026 13:55:21
|300.000,00
|320D60808VUPYS2B Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 13:55:41
|300.000,00
|CT DEN:320T2680BZN55YQJ Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 13:57:03
|100.000,00
|CT DEN:320T2680BZPY8D0M Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 13:57:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 13:57:43
|50.000,00
|126D60808H5NB96N ung ho ms 2026.211 lo thi nhan
|08-08-2026 13:59:14
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 14:01:08
|100.000,00
|320D60808RTEZESH Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220584119239
|08-08-2026 14:01:45
|200.000,00
|TO VIET TRUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.211(em Lo Thi Nhan)
|08-08-2026 14:03:26
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 14:05:16
|100.000,00
|CT DEN:320T2680C00SYN2Y UNG HO MS 2026.208 BE HO THANH PHONG
|08-08-2026 14:07:41
|50.000,00
|CT DEN:320T2680C03ZH605 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 14:10:02
|100.000,00
|CT DEN:320T2680C0737DMX Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 14:10:08
|500.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 14:11:36
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 14:14:26
|50.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 14:21:15
|300.000,00
|320D6080845PCZ2B TRUONG NHUNG UH MS 2026.208 Be Ho Thanh Phong FT26220263959036
|08-08-2026 14:24:29
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 14:27:50
|100.000,00
|HOANG THI MINH TRANG ung ho ma so 2026.208
|08-08-2026 14:31:38
|200.000,00
|320D60808WNFBTAM Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220746628526
|08-08-2026 14:32:27
|200.000,00
|CT DEN:320T2680C12PT387 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 14:33:52
|200.000,00
|CT DEN:320T2680C14KG83N Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|08-08-2026 14:40:47
|200.000,00
|CT DEN:320T2680C1DQ4ZM7 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 14:41:26
|200.000,00
|320D60808M9GXXYR Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 14:44:42
|30.000,00
|Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|08-08-2026 14:45:29
|300.000,00
|CT DEN:320T2680C1KWRE0Z Vietinbank;110628136866;TRAN NGOC CHI chuyen tien ung ho MS 2026 208 be ho thanh phong
|08-08-2026 14:50:14
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.211(em Lo Thi Nhan)
|08-08-2026 14:51:47
|100.000,00
|CT DEN:320T2680C1U7G4AD Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 14:57:31
|100.000,00
|320D608085WVL43Z Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 14:58:17
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).
|08-08-2026 15:04:03
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2680C2AEM0MJ Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 15:04:06
|500.000,00
|ung ho MS 2026-211 ( Lo Thi Nhan)
|08-08-2026 15:07:01
|20.000,00
|320D60808BSLM9M2 IBFT Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|08-08-2026 15:07:54
|10.000,00
|320D60808JHFZJFT IBFT Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|08-08-2026 15:08:08
|200.000,00
|CT DEN:320T2680C2FTU0YY Ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong.
|08-08-2026 15:08:20
|100.000,00
|320D608089BBZFJJ Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 15:09:52
|10.000,00
|320D60808TVCMWV5 IBFT Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 15:11:15
|10.000,00
|320D60808U5YFUGE IBFT Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|08-08-2026 15:16:27
|300.000,00
|320D608086E89YG7 UNG HO 2026208 BE HO THANH PHONG-080826-15:16:26 6220ASCB02TXH9IN
|08-08-2026 15:20:21
|200.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 15:23:36
|100.000,00
|CT DEN:320T2680C328AEJM Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 15:25:21
|100.000,00
|dao thanh binh uh ms 2026.208 beho thanh phong
|08-08-2026 15:37:27
|500.000,00
|CT DEN:320T2680C3LJ818L NGUYEN THI OANH ung ho Ms 2026208 be ho thanh phong
|08-08-2026 16:07:23
|50.000,00
|CT DEN:320T2680C4S2ALVJ Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 16:14:09
|50.000,00
|320D60808XQEQN9T Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|08-08-2026 16:14:18
|100.000,00
|320D60808BK1ACUM Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-080826-16:14:18 6220ASCB02TX55RZ
|08-08-2026 16:19:43
|200.000,00
|CT DEN:320T2680C58BUSAB Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 16:26:28
|200.000,00
|141298101769-0935792961-Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|08-08-2026 16:29:14
|300.000,00
|320D6080850ZX5P2 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220033018646
|08-08-2026 16:36:34
|100.000,00
|CT DEN:320T2680C5WLF1H1 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 16:38:26
|20.000,00
|CT DEN:320T2680C5Z2ENKW Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|08-08-2026 16:45:07
|1.000.000,00
|CT DEN:320T2680C67W5PX2 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 16:47:43
|200.000,00
|320D608085920SLA Ung ho MS 2026211 chau lo Thi Nhan, ma GD 100000170862266
|08-08-2026 16:57:59
|100.000,00
|320D60808ZW7ZFJL Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220700170468
|08-08-2026 17:10:08
|70.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 17:12:45
|100.000,00
|320D608084KZ1RKL Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220825277114
|08-08-2026 17:18:51
|30.000,00
|320D60808WZCG9G0 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 17:26:36
|100.000,00
|320D60808723NTDM Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26220584890406
|08-08-2026 17:41:35
|100.000,00
|320D60808BG8HDG8 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220602305101
|08-08-2026 17:42:00
|200.000,00
|CT DEN:320T2680C8EZYDHL Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 18:14:54
|1.000.000,00
|ninhts ung ho MS 2026.211 em Lo Thi Nhan
|08-08-2026 18:35:52
|100.000,00
|320D60808BHGNMXJ Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan-080826-18:35:52 6220ASCB02TSKFBJ
|08-08-2026 18:58:41
|500.000,00
|ung ho ma so 2026.199 (anh Trinh Cao Bach)
|08-08-2026 19:07:52
|200.000,00
|320D6080843TFNDA Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220430784975
|08-08-2026 19:07:59
|100.000,00
|CT DEN:320T2680CBSJUUMA Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 19:31:35
|100.000,00
|CT DEN:320T2680CCPQQKAS Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 19:38:26
|100.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|08-08-2026 20:00:23
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.208 (be ho thanh phong)
|08-08-2026 20:11:13
|100.000,00
|320D60808T6MLXDE Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26220408465600
|08-08-2026 20:35:27
|200.000,00
|PHAN NAM chuyen tien Ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan)
|08-08-2026 20:47:11
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.211 (em Lo Thi Nhan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|08-08-2026 21:40:44
|100.000,00
|Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|08-08-2026 21:44:50
|10.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 21:45:29
|300.000,00
|Ung ho MS 2026207 em Hoang Thanh Tung
|08-08-2026 21:48:05
|200.000,00
|320D60808EN3GMT3 Ung ho MS 2026.208 - Be Ho Thanh Phong FT26220682028086
|08-08-2026 21:59:46
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong)
|08-08-2026 22:05:03
|20.000,00
|320D60808NE5G3HF Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 22:13:13
|100.000,00
|320D60808LZWQ8Q1 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|08-08-2026 22:13:14
|300.000,00
|320D60808URKXUQX Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|08-08-2026 22:48:38
|50.000,00
|126D608085DGD5WZ Ung ho ms 2026137
|09-08-2026 01:59:20
|100.000,00
|Ung ho MS 2026205 ba Nguyen Thi Toai; thoi gian GD:09/08/2026 00:55:02
|09-08-2026 02:00:54
|500.000,00
|320D60809E6Q2NVF Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26222909811820; thoi gian GD:09/08/2026 01:00:32
|09-08-2026 02:23:54
|200.000,00
|CT DEN:320T2680EGMTF7FM Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|09-08-2026 03:58:03
|20.000,00
|CT DEN:320T2680ELA4ETQ2 Gia dinh PHAM MINH HUAN ung ho MS 2026.211 chau Lo Thi Nhan
|09-08-2026 06:12:42
|150.000,00
|320D608094Q1TN78 Ung ho MS 2026.211 FT26222250259244
|09-08-2026 06:21:09
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.211 ( em lo thi nhan )
|09-08-2026 06:53:46
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ET45URZ9 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|09-08-2026 06:57:09
|200.000,00
|CT DEN:320T2680ET8N050S Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|09-08-2026 07:00:37
|300.000,00
|CT DEN:320T2680D5FM3J6G Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|09-08-2026 07:45:08
|20.000,00
|CT DEN:320T2680D76E0KVC MBVCB.15489393011.210158.ung ho ms 2026.208.CT tu 9787948519 LE THAO ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|09-08-2026 07:49:24
|40.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham)
|09-08-2026 07:50:24
|1.000.000,00
|320D608092AR82S3 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-090826-07:50:24 6221ASCB02T3LTUQ
|09-08-2026 07:52:41
|200.000,00
|CT DEN:320T2680D7GCU0LH Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|09-08-2026 07:55:13
|100.000,00
|CT DEN:320T2680D7KQCLC2 Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|09-08-2026 08:06:42
|100.000,00
|Ung ho ma so MS 2006.208
|09-08-2026 08:15:59
|2.000,00
|320D608096CMVBFP Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|09-08-2026 08:25:30
|200.000,00
|CT DEN:320T2680D8RQ69L4 Vietinbank;110628136866;ung ho MS 2026.208 be Ho Thanh Phong
|09-08-2026 08:28:16
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham)
|09-08-2026 08:46:35
|25.000,00
|CT DEN:320T2680D9KK87F9 ung ho MS 2026.2028 be Ho Thanh Phong
|09-08-2026 08:49:26
|40.000,00
|CT DEN:320T2680D9PAZX3R MBVCB.15490248699.846317.Ung ho MS 2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 1015803099 PHAM TUONG ANH toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|09-08-2026 08:54:58
|25.000,00
|320D60809KUR6KW9 Ung ho ms 2026.208 (be Ho Thanh Phong)
|09-08-2026 09:19:04
|200.000,00
|CT DEN:320T2680DAUFEBNN Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|09-08-2026 09:35:56
|50.000,00
|CT DEN:320T2680DBGR0TT3 ung ho MS2026.208
|09-08-2026 09:48:36
|200.000,00
|Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|09-08-2026 09:57:11
|100.000,00
|320D6080922NVMZX Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|09-08-2026 10:01:18
|200.000,00
|320D60809MTAVJAL Ung ho MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham)
|09-08-2026 10:07:14
|20.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|09-08-2026 10:31:49
|20.000,00
|CT DEN:320T2680DDNJ5CDN MBVCB.15491844676.981658.ung ho ms2026.208 (be Ho Thanh Phong).CT tu 1050701484 NGUYEN PHAM THE DUY toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|09-08-2026 11:47:26
|100.000,00
|Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|09-08-2026 11:52:11
|100.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|09-08-2026 12:40:03
|100.000,00
|320D60809BCTBTJF ung ho MS 2026.208.Chau Ho Thanh Phong. FT26222227996282
|09-08-2026 12:50:35
|100.000,00
|ung ho MS 2026.212( ba Dinh Thi Tham)
|09-08-2026 12:54:32
|100.000,00
|ung ho MS 2026.211( em Lo Thi Nhan)
|09-08-2026 12:57:20
|200.000,00
|HOANG GIA BAO Ung ho MS2026.208
|09-08-2026 13:11:48
|460.000,00
|CT DEN:320T2680DKVSQL69 Khach Hang Mi Y 79 Ung Ho MS 2026.208 Be Ho Thanh Phong
|09-08-2026 13:22:02
|200.000,00
|CT DEN:320T2680DL9ACQ3C MBVCB.15494133631.472884.Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham.CT tu 0041000879460 DANG HOANG QUANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|09-08-2026 13:52:38
|200.000,00
|Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|09-08-2026 13:57:13
|100.000,00
|320D60809W5FXLEK Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|09-08-2026 13:58:52
|500.000,00
|CT DEN:320T2680DMPY4JCE Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|09-08-2026 14:11:29
|300.000,00
|126D608099GDXCQT Ung ho ms2026 212 ba dinh thi tham
|09-08-2026 14:19:04
|30.000,00
|126D608090RE1MMD Ung ho Ms 2026 212 ung ho Dinh Thi Tham FT26222008280419
|09-08-2026 14:49:32
|50.000,00
|126D60809FVUCEG5 ung ho ms 2026.212 dinh thi tham
|09-08-2026 14:51:35
|200.000,00
|CT DEN:320T2680DPRK9ERJ Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien
|09-08-2026 14:56:55
|200.000,00
|ung ho MS 2026.212 (Ba Dinh Thi Tham)
|09-08-2026 15:01:48
|500.000,00
|CT DEN:320T2680DQ5209QW Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|09-08-2026 15:06:14
|100.000,00
|CT DEN:320T2680DQAX0SPN Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|09-08-2026 15:25:55
|100.000,00
|320D608094P7U8R6 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|09-08-2026 15:30:03
|40.000,00
|CT DEN:320T2680DR8CLD2U Ung ho MS 2026.212 ba Dinh Thi Tham
|09-08-2026 15:32:00
|50.000,00
|320D60809U8MFLJS Ung ho MS 2026.212 FT26222067889419
|09-08-2026 16:07:21
|100.000,00
|320D60809H89BW0X MS 2026208 be ho thanh phong
|09-08-2026 16:08:53
|100.000,00
|320D608094Z7E37R Ung ho MS 2026.208 be ho thanh phong FT26222753050770
|09-08-2026 16:28:44
|50.000,00
|CT DEN:320T2680DTHV2C0E Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|09-08-2026 16:28:45
|500.000,00
|Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|09-08-2026 17:01:01
|30.000,00
|Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|09-08-2026 18:18:28
|100.000,00
|CT DEN:320T2680DXSS8QBA Ung ho MS 2026191 em Tran Minh Duc
|09-08-2026 18:28:33
|20.000,00
|CT DEN:320T2680DY62ZNVJ Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|09-08-2026 18:34:10
|500.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|09-08-2026 18:35:44
|300.000,00
|Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|09-08-2026 19:22:24
|100.000,00
|DANG THI HUONG Chuyen tien
|09-08-2026 19:34:56
|2.000.000,00
|CT DEN:320T2680E0RR195B Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|09-08-2026 19:40:06
|20.000,00
|320D608094777HYC Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong FT26222825634903
|09-08-2026 20:04:37
|300.000,00
|Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|09-08-2026 20:46:23
|40.000,00
|320D60809P9ERA2A Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong-090826-20:46:23 6221ASCB02TDVA8Q
|09-08-2026 20:48:40
|200.000,00
|MS 2026.208 ( ung ho be Ho Thanh Phong )
|09-08-2026 20:49:48
|200.000,00
|MS 2026.204 ( ung ho gia dinh anh Lo Van Truong )
|09-08-2026 20:52:07
|200.000,00
|320D60809SM5HF18 IBFT ung ho MS 2026208
|09-08-2026 21:03:47
|100.000,00
|NGUYEN THI BINH chuyen tien ung ho MS 2026.208 ( be Ho Thanh Phong)
|09-08-2026 21:12:50
|100.000,00
|CT DEN:320T2680E4K14RT6 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|09-08-2026 21:46:40
|100.000,00
|Ung ho MS 2026206 chi Pham Thi Quynh
|09-08-2026 21:47:13
|100.000,00
|Ung ho MS 2026200 ong Vi Duc Phong
|09-08-2026 21:47:38
|100.000,00
|Ung ho MS 2026199 anh Trinh Cao Bach
|09-08-2026 21:48:00
|100.000,00
|Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen
|09-08-2026 21:49:13
|100.000,00
|Ung ho MS 2026197 Thuan An va Linh Chi
|09-08-2026 21:49:37
|100.000,00
|Ung ho MS 2026196 ba Cao Thi Minh
|09-08-2026 21:49:58
|100.000,00
|Ung ho MS 2026195 em Nguyen Ngoc Anh
|09-08-2026 21:50:42
|100.000,00
|Ung ho MS 2026201 em Mua A Son
|09-08-2026 21:51:41
|100.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|09-08-2026 21:52:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026203 em Nguyen Duy Khoa
|09-08-2026 22:01:30
|100.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|09-08-2026 23:18:59
|200.000,00
|141500742974-0372770220-Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|10-08-2026 01:12:58
|50.000,00
|320D60809B9D9EAN Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong; thoi gian GD:09/08/2026 23:27:59
|10-08-2026 01:34:57
|50.000,00
|CT DEN:320T2680FZTE6CYH Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham; thoi gian GD:10/08/2026 00:21:14
|10-08-2026 01:41:18
|200.000,00
|141505413089-0935792961-Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham; thoi gian GD:10/08/2026 00:43:18
|10-08-2026 01:54:36
|200.000,00
|CT DEN:320T2680G3APV7CY Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong; thoi gian GD:10/08/2026 01:51:34
|10-08-2026 02:52:40
|50.000,00
|ung ho MS 2026.212 (ung ho ba Dinh Thi Tham)
|10-08-2026 06:45:29
|100.000,00
|CT DEN:320T2680GEQUSEB8 Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|10-08-2026 06:54:21
|500.000,00
|320D60810M48N145 Ung ho MS 2026.205( ba Nguyen Thi Toai)
|10-08-2026 08:20:59
|30.000,00
|Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|10-08-2026 08:25:31
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.206
|10-08-2026 08:26:10
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.207
|10-08-2026 08:27:21
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.210
|10-08-2026 08:27:49
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.211
|10-08-2026 08:28:09
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.212
|10-08-2026 08:28:38
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.213
|10-08-2026 08:29:27
|200.000,00
|320D608108DSWUQF Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222706270572
|10-08-2026 08:58:24
|200.000,00
|320D60810FV3TSC6 Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|10-08-2026 09:07:30
|100.000,00
|320D60810AQ68NZW Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|10-08-2026 09:14:02
|100.000,00
|ung ho ms 2026.183 (gia dinh chi Nguyen Thi Yen)
|10-08-2026 09:15:57
|100.000,00
|ung ho ms 2026.191 (em Tran Minh Duc)
|10-08-2026 09:26:11
|20.000,00
|CT DEN:320T2680EZ1FMGUK Vietinbank;110628136866;Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|10-08-2026 10:05:33
|200.000,00
|CT DEN:320T2680F0KEZNNK Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|10-08-2026 10:05:58
|200.000,00
|CT DEN:320T2680F0KZH949 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|10-08-2026 10:08:50
|500.000,00
|Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|10-08-2026 10:13:42
|200.000,00
|CT DEN:320T2680F0W6UYPK ung ho MS 2026.213 anh Ngu Van Manh
|10-08-2026 11:04:47
|100.000,00
|CT DEN:320T2680F2VN6998 MBVCB.15506810901.041109.Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 110628136866 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|10-08-2026 12:57:17
|50.000,00
|320D60810UBGSNNA Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham FT26222014982330
|10-08-2026 13:17:37
|100.000,00
|320D60810QY405EJ Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26222558664031
|10-08-2026 13:23:59
|100.000,00
|320D608102FB65HT Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|10-08-2026 13:24:35
|50.000,00
|CT DEN:320T2680F8A9MZSZ Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|10-08-2026 13:27:36
|180.000,00
|Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
|10-08-2026 13:44:29
|300.000,00
|CT DEN:320T2680F92K3UQX Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|10-08-2026 13:54:03
|50.000,00
|CT DEN:320T2680F9F6EHFP Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|10-08-2026 14:01:31
|50.000,00
|320D60810A39Z22S Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh FT26222830704574
|10-08-2026 14:02:12
|50.000,00
|320D6081011S19T4 Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan FT26222257496047
|10-08-2026 14:18:49
|100.000,00
|CT DEN:320T2680FADWGHAG Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|10-08-2026 14:28:21
|50.000,00
|CT DEN:320T2680FASGPC4Q Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|10-08-2026 14:35:54
|300.000,00
|Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|10-08-2026 14:36:28
|20.000,00
|CT DEN:320T2680FB36ZZF6 Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|10-08-2026 15:02:34
|100.000,00
|320D60810XA6PJC0 Ung ho MS 2026198 ong Dinh Bat Quyen FT26222735911652
|10-08-2026 15:18:34
|100.000,00
|320D6081059CKJS2 Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|10-08-2026 15:45:10
|100.000,00
|320D60810GSQ9VVP Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh-100826-15:45:10 6222ASCB02T6BGYV
|10-08-2026 16:05:03
|100.000,00
|Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|10-08-2026 16:20:01
|300.000,00
|CT DEN:320T2680FF3Y5ZNR Vietinbank;110628136866;NGUYEN THI HAO chuyen tien ung ho chau ho thanh phong ms 2026 208
|10-08-2026 16:23:16
|150.000,00
|320D60810KLB64W2 Ung ho MS 2026209 bac si Ngo Van Chien FT26222652778152
|10-08-2026 16:32:05
|200.000,00
|Ung ho MS 2026210 anh Nguyen Van Luom
|10-08-2026 17:22:39
|200.000,00
|HUYNH THI KIM KHOA Chuyen tien
|10-08-2026 17:24:52
|30.000,00
|LE MINH TAN Chuyen tien Ung ho Ms 2026.213 (anh Ngu Van Manh)
|10-08-2026 17:35:06
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.213 (anh Ngu Van Manh)
|10-08-2026 18:43:34
|100.000,00
|Ung ho MS 2026208 be Ho Thanh Phong
|10-08-2026 18:44:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026204 gia dinh anh Lo Van Truong
|10-08-2026 19:28:44
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.212 (ba Dinh Thi Tham)
|10-08-2026 19:40:40
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.212 ( ba dinh thi tham )
|10-08-2026 19:41:53
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.213 ( anh ng van manh )
|10-08-2026 20:47:58
|100.000,00
|ung ho ms 2026.209(bac si Ngo Van Chien)
|10-08-2026 20:48:48
|100.000,00
|ung ho Ms 2026.196(ba Cao Thi Minh)
|10-08-2026 20:49:41
|100.000,00
|ung ho Ms 2026.198(ong DINH BAT QUYEN)
|10-08-2026 20:50:24
|100.000,00
|ung ho Ms 2026.195(em Nguyen Ngoc Anh)
|10-08-2026 21:15:50
|300.000,00
|320D60810AB08V8S Ung ho MS 2026211 em Lo Thi Nhan
|10-08-2026 21:17:22
|300.000,00
|320D608107UCEN94 Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|10-08-2026 21:25:27
|100.000,00
|320D60810XR1X90Q Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|10-08-2026 21:39:29
|150.000,00
|Ung ho MS 2026213 anh Ngu Van Manh
|10-08-2026 22:43:05
|50.000,00
|320D60810URPLEJ6 Ung ho MS 2026212 ba Dinh Thi Tham
Báo VietNamNet