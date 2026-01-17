Khung giờ và các tuyến đường bị cấm

Quy định này được ban hành tại Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND, thay thế Quyết định 06/2013, chính thức cấm xe tải có tổng trọng tải từ 2 tấn trở lên hoạt động trong nội đô thành phố Hà Nội, khung giờ từ sau 6h đến trước 21h hàng ngày, kể từ ngày 15/1/2026.

Các tài xế cần chủ động nắm rõ khung giờ cấm, các tuyến đường được phép lưu thông, phương án xin giấy phép vào phố cấm cũng như mức xử phạt nếu vi phạm. Ảnh: Đình Hiếu.

Cụ thể, phạm vi hạn chế hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ được giới hạn từ phía bên trong đường bao trở vào trung tâm thành phố của các đường sau:

Đường Phạm Văn Đồng → Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu (đoạn từ ngã tư Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng đến ngã ba Cầu Diễn – Xuân Phương) → Xuân Phương → đường 70 → đường gom phải Đại lộ Thăng Long → nút giao An Khánh → đường gom trái Đại lộ Thăng Long → đường Hoàng Tùng (đường Vành đai 3,5) → đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông) → Văn Khê → Phúc La → Cầu Bươu → Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi (đoạn từ ngã ba Phan Trọng Tuệ đến ngã tư Pháp Vân) → Vành đai 3 (đoạn từ ngã tư Giải Phóng - Pháp Vân đến đường Nguyễn Văn Linh) → Nguyễn Văn Linh → cầu vượt nút giao trung tâm phường Long Biên → đường Lý Sơn → cầu Đông Trù → Trường Sa → Hoàng Sa → Võ Văn Kiệt (đoạn từ ngã tư đường Hoàng Sa đến cầu Thăng Long) → cầu Thăng Long → Phạm Văn Đồng.

Xe nào bị cấm, xe nào được phép?

Theo quy định, trên địa bàn thành phố đang có 5 loại ô tô dịch vụ hoạt động, bao gồm: Xe ô tô công vụ, công ích; Xe tải; Xe tập lái; Xe buýt và xe chở học sinh; Xe kinh doanh vận tải hành khách.

Với xe tải, theo quy định mới, xe dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm (giờ cao điểm được tính từ 6-9h và 16-19h30 hàng ngày); các loại xe tải thông dụng từ 2 tấn trở lên chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau (cấm hoạt động vào ban ngày).

Ngoài khung giờ trên, Sở Xây dựng, Công an TP căn cứ tình hình thực tế để xem xét cấp giấy chấp thuận bằng văn bản cho các xe này hoạt động (trong đó CSGT cấp giấy cho xe tải từ 2-10 tấn, Sở Xây dựng cấp giấy với xe trên 10 tấn).

Biển báo cấm và biển chỉ dẫn phương tiện đã được lắp tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Phương

Các loại xe ô tô con tập lái chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm và tuân thủ đúng các quy định hiện hành. Xe ô tô chở học sinh; Xe buýt, mini buýt, ô tô buýt thành phố, ô tô buýt thành phố BRT được phép hoạt động 24h/24h.

Đối với xe kinh doanh vận tải hành khách: Xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định hoạt động theo lịch trình, hành trình được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản; Xe trung chuyển hành khách đi theo luồng tuyến cố định của thành phố hoạt động ngoài giờ cao điểm và phải được Sở Xây dựng cấp phù hiệu; Xe ô tô chở cán bộ công nhân viên đi làm được phép hoạt động và phải được Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản; Xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (xe chở người dưới 28 chỗ không kể người lái) được phép hoạt động 24h/24h, xe chở người trên 28 chỗ và xe giường nằm chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm.

Mức phạt nếu vi phạm

Liên quan đến vấn đề này, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết, trường hợp ô tô tải từ 2 tấn trở lên đi vào khu vực, tuyến đường có gắn biển báo cấm, trong đó bao gồm cả các tuyến đường nội đô Hà Nội áp dụng lệnh cấm theo khung giờ, thì người điều khiển phương tiện bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm i khoản 5 và khoản 10 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Cụ thể, hành vi đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu cấm lưu thông đối với loại phương tiện đang điều khiển sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng; đồng thời, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp người điều khiển xe đi vào đường cấm gây nguy hiểm cho giao thông hoặc dẫn đến tai nạn giao thông, mức xử phạt sẽ được áp dụng ở khung cao hơn, với mức phạt tiền từ 20-22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật.