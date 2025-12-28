Ngày 28/12, lãnh đạo xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, xe tải chở keo tràm mang BKS 74C-109.11 lưu thông trên đường ĐT575, theo hướng từ đường Hồ Chí Minh ra Quốc lộ 1A.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: CTV

Khi đến ngã tư giao nhau giữa đường ĐT575 và ĐT576, đoạn qua địa bàn xã Gio An cũ (nay là xã Cồn Tiên), xe tải va chạm với xe máy chở 3 cha con, trú tại thôn Kinh Môn, xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị.

Sau cú va chạm, xe tải tiếp tục mất lái, lao vào các hàng quán ven đường, làm hư hỏng một phần của hai cửa hàng.

Vụ tai nạn khiến 3 cha con đi trên xe máy thương vong, trong đó bé trai 5 tuổi tử vong tại chỗ. Tài xế xe tải bị thương và mắc kẹt trong cabin. Ngoài ra, một cháu bé đang ở trong ngôi nhà bị xe tải tông sập cũng bị thương.

Vụ tai nạn khiến bé trai 5 tuổi tử vong, nhiều người bị thương. Ảnh: CTV

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Cồn Tiên cùng các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo lãnh đạo xã Cồn Tiên, khu vực ngã tư giao nhau giữa đường ĐT575 và ĐT576, gần chợ Gio An, có lưu lượng phương tiện qua lại lớn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại vị trí này nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai.