Ngày 11/7, Công an phường Tân Mỹ, TPHCM cho biết đã lập hồ sơ, xử lý đối với bà N.T.N. (65 tuổi, ngụ ở địa phương) về hành vi báo tin không đúng sự thật đến cơ quan chức năng.

Trước đó, chiều 7/7 ông N.T.H. (41 tuổi) đến thăm mẹ ruột là bà N. ở đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Mỹ thì phát hiện mẹ bị trói chân tay, dán băng keo ở miệng và dính bột ớt ở mắt.

Khi được con trai giải cứu, bà N. khai báo đã bị cướp túi nilon chứa số tiền mặt 300 triệu đồng.

Khi tiếp nhận trình báo của anh H., Công an phường Tân Mỹ phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM để điều tra.

Bà N. có tường trình, chiều 7/7 khi bà vừa đi công việc trở về thì bị một thanh niên lẻn vào nhà bất ngờ tấn công bằng ớt bột, rồi khống chế trói chân tay lại. Bà N. khai, người thanh niên này đã cướp túi nilon có chứa 300 triệu đồng, là khoản tiền người khác đặt cọc cho bà để giao dịch mua, bán nhà.

Công an đã điều tra hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan. Qua trích xuất camera an ninh, công an ghi nhận, bà N. về nhà lúc 15h30 chiều 7/7. Sau đó bà dọn đồ đạc trong cốp xe vào nhà thì đến 16h46, bà N. dắt xe vào nhà.

Trong suốt thời gian đó cho đến khi con trai của bà N. xuất hiện thì không thấy ai khả nghi xuất hiện xung quanh hay ra vào nhà.

Từ cơ sở điều tra ban đầu, công an tập trung đấu tranh. Cuối cùng, bà N. thú nhận sự thật là đã dàn dựng màn kịch rồi hoang báo bị cướp.

Bà N. khai, đang nợ nần nhiều người, ước tính khoảng 700 triệu đồng. Sau khi có 300 triệu đồng tiền người khác đặt cọc mua đất thì bà dàn dựng cảnh tự trói chân tay, bôi ớt bột vào mặt rồi báo bị cướp nhằm qua mặt gia đình, tránh các chủ nợi đòi tiền.