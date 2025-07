Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho hay đang làm rõ một số trình báo của người dân về việc bị cướp tài sản.

Trong đó có trường hợp chị Đ.T.N. (28 tuổi, quê Kiên Giang) đến Đồn Công an Khu công nghiệp Kim Huy (tỉnh Bình Dương cũ, nay là TPHCM) vào chiều 3/7 để trình báo việc bị 2 thanh niên đi xe máy cướp tài sản gồm xe máy, điện thoại iPhone 15, tiền mặt và giấy tờ tùy thân trên đường D1 – KCN Kim Huy.

Khi nhận tin báo, công an vào cuộc điều tra. Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh và lời khai của những người liên quan, công an xác định, không có vụ cướp nào xảy ra.

Công an lập hồ sơ xử lý một trường hợp báo tin giả bị cướp. Ảnh: CACC

Qua đấu tranh, cuối cùng, chị N. thừa nhận đã mang xe, điện thoại đi bán được 37 triệu đồng để tiêu xài. Sau đó, N. hoang báo bị cướp nhằm qua mặt chồng.

Đồn Công an KCN Kim Huy đã lập biên bản vi phạm hành chính, đề xuất xử phạt N. theo Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP, mức phạt từ 2 – 3 triệu đồng đối với hành vi báo tin không đúng sự thật đến cơ quan chức năng.

Phòng CSHS cũng đang xác minh nội dung trình báo bị cướp trong hai vụ việc khác.

Vụ việc thứ nhất, chiều 7/7, ông N.T.H. (41 tuổi) đến thăm mẹ ruột là bà N.T.N. ở đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Mỹ thì phát hiện mẹ bị trói chân tay, dán băng keo ở miệng và dính bột ớt ở mắt.

Khi được giải cứu, bà N. khai báo đã bị cướp túi nilon chứa số tiền mặt 300 triệu đồng.

Vụ việc thứ 2, chiều 8/7, chị C.N.N.T. (19 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng) đến Công an xã Bình Hưng trình báo bị dí kim tiêm cướp nhẫn vàng.

Theo chị T., 5h30 cùng ngày, chị điều khiển xe đạp điện đi làm. Khi lưu thông trên đường Văn Tiến Dũng, xã Bình Hưng, chị T. bị nhóm 4 thanh niên đi trên 2 xe máy áp sát, chặn đầu.

Chị T. chi biết, ban đầu, nhóm này nói chị nợ tiền, dù chị không quen biết họ. Sau đó, các đối tượng dí kim tiêm đe dọa, buộc chị phải giao ra nhẫn vàng đang đeo trên tay. Sau khi cướp được, nhóm đối tượng tẩu thoát.

Theo chị T., nhẫn vàng chị mua hơn 1 năm trước, có giá trị khoảng 5 triệu đồng.

Phòng CSHS cho biết, khi tiếp nhận thông tin trình báo bị cướp tài sản, đơn vị này phối hợp cùng công an các địa phương xác minh nội dung trình báo một cách kỹ lưỡng, thận trọng để làm rõ bản chất.

Phòng CSHS cũng lên tiếng về tình trạng báo tin giả về tội phạm, sự cố, tai nạn... đang gia tăng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của cơ quan chức năng và trật tự xã hội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, các hành vi giả mạo, dựng chuyện bị cướp nhằm mục đích cá nhân sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí có thể bị xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.