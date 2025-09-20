Ngày 20/9, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi Bộ Y tế về những tồn tại trong hoạt động khám chữa bệnh tại khoa Ngoại thận - Tiết niệu của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Trong đó nhấn mạnh vụ 255 ca tán sỏi laser được lập hồ sơ trong khi máy tán sỏi đã hỏng 2 năm.

Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hải Dương

Báo cáo nêu rõ, từ tháng 7/2025, Sở Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra số 355 để đánh giá hoạt động chuyên môn của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, trong đó có khoa Ngoại thận – Tiết niệu.

Kết quả ghi nhận tại khoa này có 255 ca tán sỏi laser được lập hồ sơ trong giai đoạn máy tán sỏi đã hỏng từ tháng 11/2023.

Tại thời điểm kiểm tra, bệnh viện chưa giải trình rõ nên được yêu cầu rà soát, họp với các khoa phòng liên quan và gửi báo cáo về Sở Y tế.

Gần 500 hồ sơ tán sỏi được lập sai thực tế

Đến ngày 6/8, tại cuộc họp với Sở Y tế, bệnh viện xác nhận thiết bị laser đưa vào sử dụng từ năm 2015, đến cuối năm 2023 hư hỏng nhưng khoa Ngoại thận – Tiết niệu vẫn tiếp nhận bệnh nhân, chỉ định và phát sinh hồ sơ dịch vụ tán sỏi bằng laser.

Hội đồng chuyên môn sau đó kết luận khoa Ngoại thận – Tiết niệu và khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức đã quản lý và sử dụng thiết bị y tế kém hiệu quả, thiếu phối hợp, buông lỏng kiểm tra, dẫn đến không phát hiện sai phạm.

Đặc biệt, kíp phẫu thuật và kíp gây mê không trung thực trong thực hiện chức trách, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, không tuân thủ quy chế hội chẩn và quy trình kỹ thuật. Trách nhiệm chính thuộc về trưởng khoa Ngoại thận – Tiết niệu và trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, cùng trách nhiệm liên đới của nhiều thành viên kíp mổ. Đây được xem là nguyên nhân trực tiếp khiến gần 500 hồ sơ tán sỏi được lập sai thực tế.

Ngày 20/8, hội đồng kỷ luật bệnh viện đã họp, quyết định cảnh cáo ông Nguyễn Ngọc Hoàng – nguyên trưởng khoa Ngoại thận – Tiết niệu, đồng thời khiển trách 3 trường hợp khác là bà Trần Thị Kim Oanh – nguyên điều dưỡng trưởng khoa, ông Lê Xuân Vinh – phó trưởng khoa, và ông Bùi Ngọc Đức – trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức.

Đối với 255 bệnh nhân nói trên sẽ được bệnh viện liên hệ và khám lại miễn phí (khám lâm sàng, cận lâm sàng hệ tiết niệu).

Đồng thời, Sở Y tế giao 3 bệnh viện khác gồm Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, Bệnh viện Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột cử bác sĩ chuyên khoa Ngoại thận – Tiết niệu tham gia khám tầm soát, nhằm đảm bảo khách quan.

Hiện Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên đang phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan.

Theo ông Nay Phi La, bên cạnh việc xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân sai phạm, Sở Y tế đặc biệt quan tâm đến quyền lợi của người bệnh. Việc rà soát, khám lại và tầm soát cho các trường hợp liên quan sẽ được triển khai khẩn trương, đảm bảo không để bệnh nhân chịu thiệt thòi.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc điều tra, làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân.