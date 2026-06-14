Bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết bệnh nhân bị vảy nến thể mủ toàn thân (GPP) đợt cấp mức độ nặng.

Bệnh nhân khởi phát tình trạng này từ 5 năm trước. Dù được truyền dịch, hạ sốt, chăm sóc da tại chỗ và điều trị bằng các thuốc toàn thân truyền thống, tình trạng của cô gái vẫn tiến triển, mụn mủ mới xuất hiện liên tục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt.

Trước diễn biến phức tạp và cấp tính của bệnh, các bác sĩ quyết định sử dụng liệu pháp sinh học nhắm trúng đích. Sau điều trị, người bệnh đáp ứng tích cực, các triệu chứng sốt, đau rát giảm nhanh, tổn thương mụn mủ không còn xuất hiện thêm.

Tình trạng vảy nến thể mủ ở bệnh nhân trước và sau khi điều trị. Ảnh: BVCC

Sau 7 ngày, bệnh nhân ổn định, ăn ngủ tốt, các mụn mủ biến mất hoàn toàn, trên da chỉ còn nền đỏ nhẹ và bong vảy. Nhiều vùng da đã sạch thương tổn.

Tiến sĩ, bác sĩ Quách Thị Hà Giang, Trưởng Khoa Bệnh da tự miễn và vảy nến, Bệnh viện Da liễu Trung ương, ngày 14/6 cho biết vảy nến thể mủ toàn thân là thể bệnh hiếm gặp nhưng đặc biệt nghiêm trọng. Bệnh biểu hiện bằng tình trạng da đỏ lan tỏa, xuất hiện dày đặc các mụn mủ vô khuẩn kèm sốt cao, đau rát, mệt mỏi và phản ứng viêm.

Khác với vảy nến thể mảng thông thường, GPP được xác định là một bệnh lý riêng biệt liên quan đến rối loạn miễn dịch và bất thường di truyền. Khi bùng phát cấp tính, người bệnh có thể đối mặt với các biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng huyết, rối loạn điện giải, suy tim cấp hoặc suy đa tạng nếu không được điều trị kịp thời.

Theo các chuyên gia, những tiến bộ trong nghiên cứu cơ chế bệnh sinh đã mở ra nhiều lựa chọn điều trị mới, đặc biệt là các thuốc sinh học và liệu pháp nhắm trúng đích, giúp kiểm soát bệnh hiệu quả hơn ở các trường hợp nặng hoặc không đáp ứng với điều trị truyền thống.

Các bác sĩ khuyến cáo người mắc vảy nến khi xuất hiện tình trạng da đỏ toàn thân, nổi nhiều mụn mủ, sốt hoặc các dấu hiệu bất thường cần đến cơ sở chuyên khoa da liễu để được thăm khám và điều trị sớm, tránh các biến chứng nguy hiểm.