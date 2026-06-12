Cơ thể phù nề, tăng cân nhanh chóng

Khoảng 2 tháng trước, anh N.B.L (21 tuổi, trú tại Phú Thọ) nhận thấy cơ thể phù nề bất thường, tăng 5kg trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, do chủ quan, anh không đi khám. Chỉ đến khi xuất hiện tình trạng mệt mỏi nhiều, buồn nôn, ăn uống kém, người bệnh mới tới một cơ sở y tế để kiểm tra.

Kết quả ban đầu khiến cả gia đình suy sụp khi anh L. được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối. Anh được tư vấn chuẩn bị phẫu thuật tạo cầu nối động - tĩnh mạch để phục vụ lọc máu định kỳ.

Sau đó, anh L. tiếp tục tới khám tại Trung tâm Thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Các bác sĩ ghi nhận người bệnh có biểu hiện phù hai chân, mệt mỏi, buồn nôn, đau tức ngực khi vận động, bụng chướng và giảm thông khí phổi.

Bác sĩ Dương Thùy Linh (Trung tâm Thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) cho biết, qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy một số dấu hiệu lâm sàng chưa hoàn toàn phù hợp với chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối. Nam thanh niên này được chỉ định thực hiện thêm nhiều xét nghiệm chuyên sâu để xác định nguyên nhân thực sự gây suy giảm chức năng thận.

Bác sĩ Linh khám cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Sau quá trình hội chẩn và theo dõi, các bác sĩ xác định anh L. không mắc suy thận mạn mà bị suy thận cấp do hội chứng thận hư. Đây là bệnh lý có thể khiến chức năng thận suy giảm nhanh, gây phù toàn thân, tăng cân bất thường, mệt mỏi và ảnh hưởng nhiều cơ quan trong cơ thể.

Bác sĩ Linh cho biết thêm, khác với suy thận mạn, suy thận cấp do hội chứng thận hư vẫn có khả năng hồi phục nếu được phát hiện đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Sau khi được điều trị nội khoa theo phác đồ chuyên môn, sức khỏe người bệnh cải thiện rõ rệt. Các chỉ số chức năng thận trở về gần mức bình thường, tình trạng phù nề, mệt mỏi và buồn nôn giảm đáng kể.

Gia tăng người trẻ mắc suy thận

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thế Thịnh - Khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội) - cho biết, bệnh lý thận ở người trẻ tuổi thường diễn biến âm thầm. Những dấu hiệu ban đầu như phù mặt, phù chân, tăng cân nhanh, tiểu ít, mệt mỏi kéo dài hoặc chán ăn rất dễ bị bỏ qua.

Dù Việt Nam chưa có thống kê đầy đủ về số người mắc bệnh thận, các chuyên gia ước tính hiện có khoảng 5 triệu người bị suy thận. Trong đó, khoảng 26.000 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối phải điều trị bằng phương pháp chạy thận nhân tạo và mỗi năm ghi nhận thêm khoảng 8.000 ca mới. Đáng chú ý, tỷ lệ người trẻ mắc bệnh đang có xu hướng gia tăng, chiếm khoảng 5-10% tổng số bệnh nhân.

Theo bác sĩ Thịnh, đây là thực trạng đáng lo ngại bởi người bệnh chủ yếu đang trong độ tuổi lao động. Khi họ mắc suy thận, không chỉ sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà còn kéo theo nhiều gánh nặng về kinh tế và tâm lý cho gia đình.

Việc phát hiện sớm và xác định chính xác nguyên nhân gây suy giảm chức năng thận có ý nghĩa quyết định trong điều trị, giúp người bệnh tránh các can thiệp không cần thiết và tăng cơ hội phục hồi chức năng thận. Người có hội chứng thận hư cần theo dõi bệnh định kỳ để phát hiện sớm khi bệnh chuyển biến xấu.

Khi xuất hiện tình trạng phù nề bất thường, tăng cân nhanh không rõ nguyên nhân, tiểu ít hoặc mệt mỏi kéo dài, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám kịp thời, tránh bỏ lỡ giai đoạn điều trị hiệu quả.

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