Lào Cai:

Sáng 20/4, xác nhận với PV VietNamNet, một lãnh đạo xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 7h, một vụ tai nạn đã xảy ra tại vị trí km207 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này đang được đơn vị chức năng tổ chức sửa chữa, nâng cấp, có bố trí rào chắn phân luồng giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TĐ

Theo vị lãnh đạo xã Bảo Hà, khi đến vị trí trên, xe ô tô bất ngờ mất lái, lao vào rào tôn bên đường. Hậu quả khiến một người tử vong, ô tô bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

"Nạn nhân được xác định là một thiếu tá công an đang công tác tại Công an tỉnh Lào Cai. Đồng chí nguyên là trưởng công an xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (cũ), đã chuyển công tác được 4 năm", lãnh đạo xã Bảo Hà nói.