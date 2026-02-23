Ngày 23/2, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Lái tàu Triệu Văn Nội tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, ngày 21/2, Triệu Văn Nội được thuê điều khiển thuyền gắn máy, biển kiểm soát YB-0876H, chở 22 người di chuyển từ xã Yên Bình đến xã Cảm Nhân.

Khi phương tiện đi đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái thì xảy ra va chạm với tàu chở đá, biển kiểm soát YB-0919, do Nguyễn Văn Thâm (41 tuổi, trú xã Cảm Nhân) điều khiển, di chuyển theo hướng từ xã Lục Yên về xã Yên Bình.

Hậu quả, thuyền chở khách bị chìm, 6 người tử vong.

Các lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích sau khi xảy ra vụ va chạm giữa tàu khách và tàu chở đá. Ảnh: XĐ

Theo cơ quan công an, Triệu Văn Nội đã điều khiển thuyền gắn máy chở quá số người quy định (22/12 người), sử dụng phương tiện có công suất nhỏ hơn nhưng không nhường đường cho phương tiện có công suất lớn hơn, vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.