Ngày 23/2, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.
Theo tài liệu điều tra, ngày 21/2, Triệu Văn Nội được thuê điều khiển thuyền gắn máy, biển kiểm soát YB-0876H, chở 22 người di chuyển từ xã Yên Bình đến xã Cảm Nhân.
Khi phương tiện đi đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái thì xảy ra va chạm với tàu chở đá, biển kiểm soát YB-0919, do Nguyễn Văn Thâm (41 tuổi, trú xã Cảm Nhân) điều khiển, di chuyển theo hướng từ xã Lục Yên về xã Yên Bình.
Hậu quả, thuyền chở khách bị chìm, 6 người tử vong.
Theo cơ quan công an, Triệu Văn Nội đã điều khiển thuyền gắn máy chở quá số người quy định (22/12 người), sử dụng phương tiện có công suất nhỏ hơn nhưng không nhường đường cho phương tiện có công suất lớn hơn, vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Khoảng 19h15 ngày 21/2, tại khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tàu chở khách va chạm với tàu chở đá, khiến tàu khách bị chìm. Trên tàu khách có 23 người, 6 người mất tích, 17 người được cứu hộ lên bờ an toàn.
Trong đó, tàu chở khách do ông Trần Anh Tuấn (47 tuổi, trú xã Bảo Ái) làm chủ; tàu được mua lại nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên. Thời điểm xảy ra sự việc, tàu chở 23 người (kể cả lái tàu) di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân.
Tàu chở đá được xác định thuộc sở hữu của Công ty khoáng sản Marble Việt Nam (xã Lục Yên). Lái tàu là ông Nguyễn Văn Thâm (42 tuổi, trú xã Cảm Nhân). Khi xảy ra va chạm, tàu chở 515 tấn đá di chuyển hướng từ xã Lục Yên về xã Yên Bình.
Danh tính 6 nạn nhân đã tử vong gồm: H.T.H. (56 tuổi), H.T.T. (60 tuổi), H.T.T.T. (14 tuổi), T.T.H. (48 tuổi), H.V.T. (42 tuổi) và H.Đ.M. (11 tuổi).