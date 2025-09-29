Ông Nguyễn Quốc Phú là người hoạt động không chuyên trách xã từ năm 2014 đến nay. Theo Nghị định số 170/2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã vẫn thuộc đối tượng được tiếp nhận vào công chức.

Ông Phú băn khoăn: Liệu người đã có thời gian công tác từ 5 năm trở lên, làm công việc phù hợp với vị trí việc làm dự kiến có được tiếp nhận vào công chức hay không?

Về nội dung ông Phú hỏi, Bộ Nội vụ cho biết, tiêu chuẩn và điều kiện tiếp nhận vào công chức đã được quy định rõ tại khoản 3, Điều 13 Nghị định số 170/2025 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Đối với các trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, e, g và h, khoản 1 Điều 13, người được xem xét tiếp nhận phải có đủ 5 năm công tác trở lên, được tính theo đúng quy định của pháp luật.

Đối tượng được tiếp nhận vào công chức quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 170/2025 a) Chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài khu vực công lập theo chính sách thu hút đối với người có tài năng; b) Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập; c) Người hưởng lương trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức cơ yếu mà không phải là công chức; d) Người đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đ) Người từng là cán bộ, công chức, sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác; e) Người được tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao làm việc trong các hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; g) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; h) Đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 đăng ký hợp đồng lao động làm việc tại xã (trước 1/7) vào làm việc tại xã (kể từ 1/7).

Trong khoảng thời gian này, bắt buộc phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Nếu thời gian công tác không liên tục và chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được phép cộng dồn. Ngoài ra, điều kiện này cũng được tính cả thời gian công tác trước đó tại các vị trí công việc thuộc phạm vi các điểm b, c, d, đ, e, g và h nêu trên.

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, việc tiếp nhận cán bộ không chuyên trách vào công chức cần được đặt trong sự cân nhắc kỹ lưỡng. Ảnh minh hoạ).

Một yêu cầu quan trọng khác là người dự kiến tiếp nhận phải làm công việc có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm. Đây là tiêu chí mang tính bắt buộc, nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ công chức sau khi được tiếp nhận.

Như vậy, điều kiện cốt lõi là người hoạt động không chuyên trách phải có quá trình công tác đủ 5 năm trở lên, có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định và chuyên môn phù hợp với vị trí dự kiến tiếp nhận.

Không nên ưu tiên hay mặc nhiên trở thành công chức

Một chuyên gia trong lĩnh vực Nội vụ cho rằng: Việc tiếp nhận cán bộ không chuyên trách vào làm công chức không nên thực hiện một cách đại trà hay mang tính ưu tiên, mà phải dựa trên nguyên tắc đáp ứng đầy đủ yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định 170/2025.

Theo đó, cá nhân dù từng là cán bộ không chuyên trách, nếu muốn được tuyển dụng vào công chức thì phải có trình độ chuyên môn phù hợp, kinh nghiệm thực tiễn và đặc biệt là phải thực sự làm được việc.

Nhất là trong bối cảnh bộ máy hành chính đang tinh gọn, việc tuyển dụng công chức cần được thực hiện rất chặt chẽ, chỉ tiếp nhận những người thực sự xuất sắc, có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

“Việc từng tham gia công tác ở vị trí không chuyên trách không đồng nghĩa với việc được ưu tiên hay mặc nhiên trở thành công chức. Chỉ khi cá nhân có đủ năng lực, chuyên môn và phù hợp với vị trí công việc đang cần thì mới được xem xét tiếp nhận. Ngoài ra, việc tuyển dụng còn phụ thuộc vào thực tế nhu cầu, biên chế và mô hình tổ chức tại từng địa phương”, vị chuyên gia chia sẻ.

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, việc tiếp nhận cán bộ không chuyên trách vào công chức cần được đặt trong sự cân nhắc kỹ lưỡng. Đây là lực lượng có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu cơ sở, nếu được bố trí hợp lý sẽ phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, quá trình xét tuyển cũng cần gắn với nhu cầu thực tế, tránh bổ sung tràn lan, bảo đảm vừa khai thác được nguồn nhân lực sẵn có, vừa giữ được tính tinh gọn, hiệu quả của bộ máy.