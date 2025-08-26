Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) bổ sung nhiều quy định mới nhằm hoàn thiện chính sách quản lý, phát triển đội ngũ viên chức, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ.

Viên chức có thể tham gia hoạt động nghề nghiệp trong khu vực tư nhân

Dự thảo luật nhấn mạnh, Nhà nước có chính sách xây dựng đội ngũ viên chức có đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Viên chức sẽ được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao trình độ, kỹ năng quản trị công, năng lực chuyển đổi số và hợp tác công tư.

Đáng chú ý, viên chức có thể tham gia hoạt động nghề nghiệp trong khu vực tư nhân nếu pháp luật không cấm và hợp đồng làm việc cho phép, với điều kiện không gây xung đột lợi ích, không vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Ngược lại, đơn vị sự nghiệp công lập cũng được quyền sử dụng nhân lực chất lượng cao từ khu vực tư để đáp ứng yêu cầu công việc.

Chính sách tiền lương, thu nhập đối với viên chức được thiết kế theo hướng công bằng, cạnh tranh, gắn với vị trí việc làm và kết quả công việc. Với những đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu, dự thảo yêu cầu phải xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ để làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm, khuyến khích nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Rõ ràng hơn về bổ nhiệm, miễn nhiệm và thôi việc

Theo dự thảo, viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý phải có quyết định của cấp có thẩm quyền. Nếu được bổ nhiệm chức vụ mới thì đương nhiên thôi chức vụ đang giữ, trừ trường hợp kiêm nhiệm.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Khi hết thời hạn bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền phải xem xét việc bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại. Quy định này nhằm bảo đảm cơ chế đánh giá, sàng lọc thường xuyên, tránh tình trạng “ngồi lâu thành lão làng”.

Dự thảo luật nêu, ngoài lương cơ bản, viên chức còn được trả tiền làm thêm giờ, làm ban đêm, công tác phí, tiền thưởng cùng các chế độ khác theo quy định. Ảnh minh họa

Đối với thôi việc, dự thảo quy định viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc bảo hiểm thất nghiệp trong các trường hợp hợp pháp như: Hết hạn hợp đồng nhưng không ký tiếp, hai bên thỏa thuận chấm dứt, nghỉ việc vì sức khỏe hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

Ngược lại, viên chức sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu bị buộc thôi việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật, hoặc không hoàn thành nhiệm vụ đến mức bị cho thôi việc.

Lương, thưởng gắn với hiệu quả công việc

Dự thảo nêu, viên chức được hưởng lương, thưởng và các khoản thu nhập khác dựa trên kết quả, sản phẩm công việc và hiệu quả vị trí đảm nhiệm, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước, địa phương và kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp.

Ngoài lương cơ bản, viên chức còn được trả tiền làm thêm giờ, làm ban đêm, công tác phí, tiền thưởng cùng các chế độ khác theo quy định. Đặc biệt, những người làm việc tại miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số hoặc trong môi trường độc hại, nguy hiểm sẽ được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi riêng.

Điều này nhằm bảo đảm công bằng và khuyến khích đội ngũ yên tâm công tác ở những lĩnh vực, địa bàn đặc thù.

Một điểm mới đáng chú ý là dự thảo luật mở rộng quyền cho viên chức tham gia hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian quy định, miễn không trái pháp luật và không vi phạm hợp đồng đã ký.

Viên chức có thể ký hợp đồng với tổ chức, đơn vị khác hoặc góp vốn, thành lập, quản lý doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại hóa kết quả nghiên cứu, sáng chế, công nghệ số. Ngoài ra viên chức cũng có thể được cử sang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức khoa học, trường đại học trong một thời gian nhất định, nhưng vẫn giữ nguyên lương và chế độ chính sách.

Đối với viên chức là người đứng đầu, việc tham gia các hoạt động ngoài giờ phải có sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. Quy định này tạo sự linh hoạt, đồng thời bảo đảm quản lý chặt chẽ, tránh xung đột lợi ích.

Bên cạnh những việc được làm thì dự thảo luật cũng bổ sung danh mục những hành vi viên chức bị nghiêm cấm.

Trong đó có né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công; phát tán thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến uy tín cơ quan, đơn vị; lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đến đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội; sử dụng trái phép tài sản công; có hành vi phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

