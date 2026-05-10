Nhằm nâng cao kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, ngày 9/5, tại Hội thảo chuyên đề “Phát triển Quế hữu cơ gắn với thu hút đầu tư chế biến sâu tại xã Tân Hợp”, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lào Cai đã phối hợp tổ chức Phiên chợ Khuyến nông số, giúp bà con giảm nghèo thông tin, tiếp cận nhiều công nghệ số thiết thực.

Sự hiện diện của các cán bộ khuyến nông tại xã Tân Hợp không chỉ giúp bà con tiếp cận công nghệ, mà còn thay đổi hoàn toàn tư duy sản xuất.

Tại chương trình, cán bộ khuyến nông trực tiếp sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng để hướng dẫn người dân nhận diện sâu bệnh trên cây quế, cây chè và nhiều loại cây trồng khác. Chỉ với thao tác chụp ảnh lá hoặc quả bị bệnh thông qua các ứng dụng AI như Google AI, hệ thống có thể phân tích tên sâu bệnh và gợi ý biện pháp xử lý phù hợp ngay tại chỗ.

Bên cạnh đó, người dân còn được tiếp cận các ứng dụng thời tiết chuyên sâu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các nền tảng này cung cấp dữ liệu về độ ẩm đất, lượng mưa, tốc độ gió, cảnh báo rét đậm, rét hại hoặc ngưỡng nhiệt ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi. Từ đó, bà con chủ động xây dựng lịch gieo trồng, chăm sóc cây giống và bảo vệ đàn gia súc hiệu quả hơn.

Không chỉ hỗ trợ sản xuất, chương trình còn hướng tới thay đổi cách tiêu thụ nông sản. Đội ngũ cán bộ khuyến nông đã hướng dẫn người dân đưa sản phẩm OCOP, đặc biệt là quế hữu cơ, lên các sàn thương mại điện tử. Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bà con đăng ký tài khoản trên sàn Buudien.vn. giúp người dân hiểu rõ sự minh bạch và ràng buộc pháp lý để tránh rủi ro lừa đảo trên không gian mạng.

Nhóm Zalo cộng đồng “Người trồng quế hữu cơ xã Tân Hợp” cũng được thành lập nhằm kết nối người dân với cán bộ kỹ thuật, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, quảng bá sản phẩm và minh bạch nguồn gốc hàng hóa.

Một nội dung được người dân đặc biệt quan tâm là trải nghiệm các phương thức thanh toán số. Cán bộ khuyến nông đã hỗ trợ bà con xác thực thông tin, kích hoạt ví điện tử như Viettel Money, VNPT Money và ứng dụng ngân hàng trên điện thoại thông minh. Ngay tại phiên chợ, nhiều giao dịch thanh toán bằng mã QR được thực hiện để người dân trực tiếp trải nghiệm sự tiện lợi, nhanh chóng của giao dịch không dùng tiền mặt.

Thông qua các hoạt động thiết thực, đội ngũ cán bộ khuyến nông tại xã Tân Hợp đang góp phần đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân vùng cao, từng bước thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh, giúp bà con tiếp cận thông tin nhanh hơn, minh bạch hơn và nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế tại địa phương.