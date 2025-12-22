Công nghệ số đang trở thành “chìa khóa” nâng cao hiệu quả giám sát môi trường trong bối cảnh mới. Từ công tác quan trắc, phân tích đến dự báo và cảnh báo, mọi khâu đều được hỗ trợ bởi dữ liệu số và các giải pháp công nghệ hiện đại. Điều này không chỉ giúp cơ quan quản lý nâng cao năng lực điều hành, mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và đặc biệt là ngành nông nghiệp.

Với quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ, Hà Nội đang từng bước xây dựng hệ thống giám sát môi trường thông minh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số quốc gia)