Tại các thôn bản, cán bộ kỹ thuật của hai nhà mạng VNPT và Viettel trực tiếp hướng dẫn người dân kiểm tra thông tin thuê bao, cập nhật căn cước công dân gắn chip, xác thực khuôn mặt, bổ sung thông tin thuê bao và cài đặt ứng dụng quản lý SIM trên điện thoại thông minh. Đồng thời, người dân cũng được tuyên truyền về cách sử dụng điện thoại an toàn, phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Đặc biệt, nhiều người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ dân ở xa trung tâm xã đã được hỗ trợ tận nơi. Qua đó, người dân từng bước tiếp cận các dịch vụ số, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong đời sống hằng ngày, nhất là trong giao dịch hành chính và trao đổi thông tin phục vụ sản xuất.

Hoạt động thiết thực này không chỉ giúp người dân bảo đảm quyền lợi khi sử dụng dịch vụ viễn thông mà còn góp phần nâng cao kỹ năng số, giảm nghèo thông tin và thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương vùng cao. Đây là một phần trong nỗ lực đồng hành cùng chính quyền địa phương thúc đẩy chuyển đổi số tại xã Bản Xèo, địa phương vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Lào Cai.

Người dân từng bước tiếp cận các dịch vụ số, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong đời sống hằng ngày.

Sau khi sáp nhập với xã Mường Vi và xã Pa Cheo, xã Bản Xèo mới có quy mô địa bàn rộng gấp gần 3 lần trước đây, với 15 thôn và 1.786 hộ dân. Nhiều thôn cách trung tâm xã từ 25 - 30km, giao thông đi lại khó khăn, khiến việc tiếp cận thông tin và giải quyết thủ tục hành chính của người dân gặp nhiều trở ngại.

Hiện nay, xã có 8 thôn đặc biệt khó khăn, với 13 dân tộc cùng sinh sống. Đời sống của một bộ phận người dân còn phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp, trong khi khả năng tiếp cận thông tin thị trường, khoa học kỹ thuật còn hạn chế. Chính vì vậy, Đảng ủy, UBND xã Bản Xèo xác định chuyển đổi số không chỉ phục vụ cải cách hành chính mà còn là giải pháp quan trọng giúp người dân phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo bền vững.

Xã đã ban hành kế hoạch “Bình dân học vụ số”, đồng thời thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại 15 thôn. Đây là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp cận thông tin trên môi trường mạng.

Thông qua các buổi tuyên truyền tại nhà văn hóa thôn, chợ phiên và các cuộc họp cộng đồng, người dân từng bước thay đổi nhận thức, mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Nhiều hộ đã biết sử dụng mạng xã hội để quảng bá nông sản, tìm đầu ra cho sản phẩm quế, chuối, chăn nuôi gia súc; đồng thời cập nhật giá cả thị trường nhanh hơn thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái như trước