Tại họp báo kinh tế - xã hội TPHCM chiều 27/8, ông Lý Minh Luân, Trưởng phòng Kinh tế số - Xã hội số (Sở KH&CN TPHCM) cho biết, tính đến ngày 26/8, thành phố đã cấp 319 tài khoản trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo (AI) có bản quyền cho các cơ quan, sở, ban, ngành, MTTQ và UBND phường, xã, đặc khu trên địa bàn. Đây là điểm nhấn quan trọng trong năm 2026, đánh dấu bước chuyển từ cán bộ tự phát sử dụng AI sang triển khai chính quy trong khu vực công.

Theo ông Luân, thời gian qua, nhiều cán bộ đã sử dụng AI và trợ lý ảo để tư vấn, tổng hợp thông tin, soạn bài phát biểu, tổng hợp tài liệu, cập nhật kiến thức... Do đó, Sở KH&CN được giao triển khai kế hoạch cấp bản quyền trợ lý AI cho các cơ quan, đơn vị, nhằm đưa việc ứng dụng AI trong công vụ vào nền nếp.

Đại diện Sở dẫn chứng, việc ứng dụng AI để vẽ bản đồ tinh gọn bộ máy quận, huyện giúp rút ngắn đáng kể thời gian, trong khi làm thủ công có thể mất vài tháng vẫn chưa hoàn thành.

Ông Lý Minh Luân, Trưởng phòng Kinh tế số - Xã hội số (Sở KH&CN TPHCM) thông tin tại họp báo

Để trang bị kỹ năng AI, thành phố đã tổ chức 4 lớp tập huấn cho 558 học viên là cán bộ, công chức các sở, ban, ngành và phường, xã, đặc khu. Nội dung tập trung vào sử dụng Gemini, Gemini Notebook, ChatGPT, Canva... trong soạn thảo, tổng hợp, phân tích thông tin, xây dựng báo cáo, kế hoạch, đồng thời chú trọng bảo mật và an toàn dữ liệu.

Bên cạnh đó, 8 lớp bồi dưỡng AI đã được tổ chức cho hơn 1.100 cán bộ, công chức thuộc 191 cơ quan, đơn vị. Với 70% thời lượng thực hành, học viên được hướng dẫn xây dựng nội dung, bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin và sử dụng AI có trách nhiệm.

Ông Luân cho biết, tại phường Minh Phụng, AI được ví như "trợ lý tăng tốc". Việc xây dựng hơn 40 sổ tay điện tử trên Gemini Notebook giúp rút ngắn thời gian tra cứu văn bản, giảm sai sót, nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt chuẩn; người dân cũng có thể tự tra cứu thủ tục qua mã QR.

"Việc cấp trợ lý ảo AI cho cán bộ nằm trong khuôn khổ Chương trình nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo mà TPHCM đang triển khai, gắn với chuyển đổi số và phát triển hạ tầng dữ liệu, hướng tới nâng cao năng suất và giảm tải công việc hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức", đại diện Sở KH&CN thông tin.