Chiều 27/8, tại họp báo kinh tế - xã hội TPHCM, ông Nguyễn Tấn Phong, Phó giám đốc Sở Nội vụ, cho biết thành phố đã hoàn tất sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã, đồng thời chuẩn bị triển khai các cơ chế mới theo Luật Phát triển đô thị.

Theo ông Phong, trước ngày 30/5, TPHCM đã kết thúc hoạt động của lực lượng không chuyên trách cấp xã. Đến trước ngày 30/6, việc sắp xếp thôn, khu phố cũng hoàn tất. Sau hợp nhất, số khu phố của thành phố giảm từ 5.947 xuống 3.923, tức giảm 2.024 khu phố.

Ông Phong cho biết việc tinh gọn khu phố tạo áp lực nhất định cho cán bộ cấp xã. Thành phố đã bố trí lại lực lượng chuyên trách và nhân sự tại khu phố, ấp để hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, triển khai chính sách. Đến nay, việc sắp xếp cơ bản ổn định, chưa phát sinh vướng mắc lớn.

Ông Nguyễn Tấn Phong - Phó giám đốc Sở Nội vụ TPHCM thông tin tại họp báo. Ảnh: P.S

Việc tổ chức lại bộ máy cấp cơ sở diễn ra trong bối cảnh TPHCM chuẩn bị triển khai nhiều nội dung mới sau khi Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua. Theo ông Phong, luật phân cấp cho HĐND TP thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy hành chính số và công nghiệp số, tương tự cơ chế Hà Nội đang áp dụng theo Luật Thủ đô.

Một số thẩm quyền trước đây thuộc Chính phủ, các bộ, ngành, như tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức, nay được phân cấp cho HĐND hoặc UBND TP quy định.

Theo kế hoạch, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP yêu cầu trong tháng 9 trình HĐND TP bộ văn bản liên quan để triển khai Luật Phát triển đô thị, sớm đưa các nội dung cải cách hành chính vào thực tế.

Bên cạnh đó, TPHCM tiếp tục rà soát việc sắp xếp đơn vị hành chính theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Các địa phương phải hoàn tất tổng hợp số liệu trước ngày 31/8 để phối hợp tham mưu UBND TP và các cơ quan có thẩm quyền.

TPHCM giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn đạt 98%, cao nhất cả nước Ông Nguyễn Tấn Phong - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM cho biết thêm, ngay từ đầu năm, thành phố đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính với 92 nhiệm vụ. Đến nay, thành phố đã thực hiện được 73 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ gần 80%. Sau khi Bộ Nội vụ công bố chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, thành phố cũng đã ban hành kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế được các bộ, ngành trung ương đánh giá. Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thành phố đã tiếp nhận và xử lý hơn 2 triệu hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 98%. Ông Phong cho biết đây là số lượng hồ sơ giải quyết cao nhất cả nước, thể hiện nỗ lực lớn của các cấp, ngành và địa phương. Thành phố cũng đã cung cấp 1.545 dịch vụ công trực tuyến toàn phần và triển khai gần 2.000 thủ tục theo hình thức thu phí dịch vụ hành chính công.

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