Ngày 17/5, tại xã Bình An (tỉnh Tuyên Quang) xảy ra vụ ô tô khách 29 chỗ lao xuống vực khiến 1 người tử vong.
Sáng 13/7, xác nhận với phóng viên VietNamNet, một lãnh đạo UBND phường Yên Bái cho biết, UBND phường nhận được báo cáo của công an phường về việc, một cán bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai tử vong trong tư thế treo cổ ở trụ sở cơ quan.
Theo lãnh đạo UBND phường Yên Bái, hiện tại, lực lượng công an đã hoàn thiện khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân về gia đình để lo hậu sự.
"Nạn nhân tử vong được xác định là nam giới. Danh tính cán bộ và nguyên nhân sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ", vị lãnh đạo UBND thông tin.
Chiều 18/5, một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra trên tuyến sông Lô qua tỉnh Phú Thọ khiến 5 nam sinh cấp 2 tử vong.
Bé trai 11 tuổi tại xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai đã tử vong sau khi trèo lên cột điện cao áp để lấy tổ chim và gây sự cố trên lưới điện 35kV.