Sáng 13/7, xác nhận với phóng viên VietNamNet, một lãnh đạo UBND phường Yên Bái cho biết, UBND phường nhận được báo cáo của công an phường về việc, một cán bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai tử vong trong tư thế treo cổ ở trụ sở cơ quan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai. Ảnh: VĐ

Theo lãnh đạo UBND phường Yên Bái, hiện tại, lực lượng công an đã hoàn thiện khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể nạn nhân về gia đình để lo hậu sự.

"Nạn nhân tử vong được xác định là nam giới. Danh tính cán bộ và nguyên nhân sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ", vị lãnh đạo UBND thông tin.