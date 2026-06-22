Ngày 22/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người để điều tra về hành vi rửa tiền.

Ba bị can gồm Vương Văn Minh (51 tuổi, trú xã Bát Xát), Lý Trung Nguyên (21 tuổi, trú xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (21 tuổi, trú xã Gia Hội), cùng ở tỉnh Lào Cai.

Ba bị can bị bắt gồm: Bàn Thị Lứu, Vương Văn Minh và Lý Trung Nguyên. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 4/2026, trong thời gian ở Trung Quốc, Bàn Thị Lứu quen một người đàn ông biệt danh "7 ngón". Người này thuê Lứu tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng để hợp thức hóa số tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt.

Nhóm lừa đảo thường livestream trên Facebook quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng lên tới hàng tỷ đồng. Sau khi dụ dỗ người chơi mua thẻ cào và thông báo trúng thưởng, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để nhận giải.

Tiếp đó, các đối tượng liên tục đưa ra nhiều lý do để buộc nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chi trả, chúng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt đứt liên lạc.

Số tiền lừa đảo được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi dùng để mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Theo thỏa thuận, người cho thuê tài khoản ngân hàng được trả 120 USD mỗi ngày, còn người môi giới nhận thêm 20 USD/ngày cho mỗi trường hợp giới thiệu thành công.

Giữa tháng 4/2026, Lứu lôi kéo Lý Trung Nguyên tham gia. Dù biết rõ đây là hoạt động rửa tiền cho các đối tượng người Trung Quốc, Nguyên vẫn đồng ý vì hám lợi. Ngày 21/4/2026, Nguyên tiếp tục rủ Vương Văn Minh tham gia với tiền công 2 triệu đồng mỗi ngày.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 28/4 đến 31/5/2026, Nguyên và Minh đã giúp các đối tượng người Trung Quốc hợp thức hóa gần 47,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được dùng để mua USDT và chuyển đến các ví điện tử theo chỉ đạo của đối tượng cầm đầu.

Trong hơn một tháng, nhóm bị can đã giúp rửa tiền gần 47,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.