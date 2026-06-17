Ngày 17/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai vừa phát đi thông báo khẳng định, thông tin tỉnh Lào Cai tiếp tục thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính giảm từ 99 xã, phường xuống còn 34 xã, phường là hoàn toàn sai sự thật.

Theo cơ quan này, thời gian gần đây trên một số nhóm Zalo và nền tảng mạng xã hội xuất hiện bài viết với nội dung sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính vừa qua, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục tổ chức lại các xã, phường, đưa số lượng đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 34.

Một danh sách thông tin không chính xác về sáp nhập xã, phường ở Lào Cai được đăng tải lên mạng xã hội.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai khẳng định đây là thông tin không có căn cứ. Nội dung lan truyền có dấu hiệu được tạo dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm thu hút sự chú ý, gây nhiễu loạn thông tin và tạo tâm lý hoang mang trong dư luận.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi chia sẻ hoặc bình luận trên mạng xã hội, tránh tiếp tay cho việc lan truyền tin giả, tin sai sự thật.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai cho biết lực lượng công an đã vào cuộc xác minh các cá nhân đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng để xử lý theo quy định.