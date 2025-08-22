Ngày 22/8, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 30.

Tại kỳ họp, ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, kỳ họp lần này sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Sau khi thảo luận, tham gia ý kiến, các đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên đã biểu quyết nhất trí thông qua 12 nghị quyết.

Ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Đ.X

Trong đó, thông qua nghị quyết hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc tỉnh Thái Bình (cũ) sang trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Hưng Yên làm việc tại các cơ quan cấp tỉnh sau khi hợp nhất tỉnh (từ ngày 1/7).

Tỉnh Hưng Yên sẽ hỗ trợ với mức 3 triệu đồng/người/tháng (3.022 người), thời gian hưởng chính sách hỗ trợ trong 12 tháng.

Các cán bộ từ tỉnh Thái Bình (cũ) sang tỉnh Hưng Yên làm việc bằng xe đưa đón. Ảnh: Đ.X

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khẳng định, với sự khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng và được biểu quyết thông qua với sự thống nhất cao.

Để các nghị quyết bảo đảm hiệu quả, đi vào cuộc sống, ông Trần Quốc Văn đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên tập trung chỉ đạo sớm việc lập danh sách, thực hiện đầy đủ chế độ, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời ban hành quyết định giao, tạm giao biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng. Bố trí nhân sự phù hợp, khắc phục tình trạng thiếu hụt hoặc chồng chéo.