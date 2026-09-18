Theo phản ánh, người này được bầu làm phó chủ tịch hội cựu chiến binh xã (người hoạt động không chuyên trách) từ tháng 3/2020 và công tác liên tục ở vị trí này đến tháng 10/2025, sau khi sáp nhập xã.

Sau đó, ông được chỉ định làm phó chủ tịch ủy ban Mặt trận tổ quốc xã, đồng thời là chủ tịch hội cựu chiến binh xã.

Người này cho biết, bản thân đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc liên tục từ tháng 1/2016 đến nay và chưa nhận BHXH một lần. Về trình độ, ông có bằng Đại học Luật và Trung cấp lý luận Chính trị năm 2013.

Tháng 4/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã ra quyết định xếp lương cho ông theo ngạch chuyên viên, bậc 1, hệ số 2,34.

Người này hỏi, việc xếp lương này có đúng quy định hay không, đồng thời cho rằng thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc có thể được tính cộng dồn để làm căn cứ xếp lương.



Cán bộ giữ chức danh do bầu cử được xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và chức danh đang đảm nhiệm. Ảnh minh hoạ: Lê Anh Dũng.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn quy định tại Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15.

Theo Bộ Nội vụ, chức danh phó chủ tịch ủy ban Mặt trận tổ quốc xã được xác định là cán bộ. Việc quản lý, sử dụng đối với trường hợp này được thực hiện theo chức vụ, chức danh bầu cử, phê chuẩn.

Bộ Nội vụ cũng dẫn điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 204/2004 ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo quy định này, cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì được xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh bầu cử hiện đang đảm nhiệm.

Như vậy, căn cứ xếp lương đối với cán bộ giữ chức danh do bầu cử được xác định theo chức danh hiện đang đảm nhiệm và các quy định về xếp lương tương ứng.

Đối với trường hợp cụ thể nêu trên, Bộ Nội vụ không kết luận trực tiếp việc xếp ngạch chuyên viên, bậc 1, hệ số 2,34 là đúng hay sai. Cơ quan này đề nghị người phản ánh liên hệ với cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.