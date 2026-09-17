Một trường học đặt câu hỏi về việc ký hợp đồng lao động với nhân sự kế toán từng là cán bộ cấp xã, trước đó đã nghỉ việc và nhận trợ cấp theo chế độ tinh giản biên chế.

Theo phản ánh, từ trước đến nay trường không có kế toán biên chế mà do giáo viên kiêm nhiệm. Từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026, nhà trường ký hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022 của Chính phủ với một nhân sự làm kế toán.

Người đã nghỉ theo diện tinh giản biên chế không bị cấm ký hợp đồng với đơn vị sự nghiệp công lập nếu đáp ứng đủ điều kiện. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

Người được ký hợp đồng trước đó là cán bộ cấp xã đã nghỉ việc và nhận trợ cấp theo chế độ tinh giản biên chế.

Nhà trường đặt vấn đề, việc ký hợp đồng chuyên môn ngắn hạn theo Nghị định 111/2022 với người đã nghỉ theo diện tinh giản biên chế có vi phạm quy định pháp luật hay không? Người này có phải hoàn trả khoản tiền trợ cấp tinh giản biên chế đã nhận trước đó?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết Nghị định 111/2022 của Chính phủ quy định về hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Bộ Nội vụ, Nghị định 111 không cấm đơn vị sự nghiệp công lập ký hợp đồng đối với người đã nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế.

Tuy nhiên, việc ký hợp đồng phải bảo đảm người được tuyển đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Nghị định 111/2022.