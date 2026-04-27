Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, nhiều cán bộ cấp xã băn khoăn liệu các chế độ, chính sách theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP còn được áp dụng hay không, nhất là với trường hợp được bố trí công việc mới nhưng vẫn kiêm nhiệm chức danh tại các hội, đoàn thể.

Gửi câu hỏi tới Bộ Nội vụ, ông L.N.L. cho biết trước ngày 1/7/2025, ông là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông được phân công làm công chức Văn phòng Mặt trận Tổ quốc tại xã mới.

Đến tháng 10/2025, địa phương tổ chức đại hội Hội Cựu chiến binh. Ông tiếp tục được Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ định giữ chức Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Từ thực tế trên, ông Long đặt câu hỏi: Với vị trí công chức Văn phòng Mặt trận Tổ quốc đồng thời kiêm Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, ông có được hưởng chính sách theo Điều 34 và khoản 2 Điều 20 Nghị định 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ hay không?

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết từ ngày 1/7/2025, việc quản lý, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện theo quy định mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo Bộ Nội vụ, các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Nghị định 33/2023 đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2025.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định 33/2023, việc thực hiện được áp dụng theo hướng dẫn tại Công văn số 12 ngày 20/6/2025 của Ban chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Căn cứ các quy định nêu trên, Bộ Nội vụ cho biết trường hợp của ông L.N.L. không được áp dụng chính sách theo Điều 34 và khoản 2 Điều 20 của Nghị định 33/2023.