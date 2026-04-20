Đề án đặt mục tiêu tổng thể là kịp thời trang bị kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm mới; đồng thời nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ.

Một điểm nhấn đáng chú ý là yêu cầu phát triển năng lực toàn diện, từ tư duy chiến lược, tư duy dữ liệu, chuyển đổi số đến khả năng huy động nguồn lực, phối hợp liên ngành và phản ứng chính sách trong bối cảnh quản trị hiện đại.

Công chức cấp xã sẽ được đào tạo để đạt chuẩn. Ảnh minh hoạ: Thạch Thảo

Theo lộ trình, giai đoạn 2026-2028, các cơ quan tập trung bồi dưỡng kiến thức chuyên môn. Các cơ quan, đơn vị phải rà soát và cử đi bồi dưỡng toàn bộ cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

Mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2028, 100% cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn chuyên môn sẽ được cử đi bồi dưỡng chuyên ngành.

50% công chức chuyên môn cấp xã sẽ được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và 100% cán bộ, công chức được tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng theo lĩnh vực.

Các chương trình bồi dưỡng được thiết kế đa dạng, từ đào tạo chuyên sâu 3 tháng đến các khóa ngắn ngày 2-5 ngày, tập trung vào những lĩnh vực “nóng” ở cơ sở như: quản lý đầu tư công, đất đai, đấu thầu, trật tự xây dựng, an sinh xã hội, khiếu nại tố cáo hay kinh tế số nông thôn.

Đáng chú ý, cán bộ, công chức sau khi hoàn thành chương trình và được cấp chứng chỉ sẽ được công nhận đáp ứng yêu cầu trình độ chuyên môn của vị trí việc làm mới.

Tăng tốc kỹ năng quản trị hiện đại đến năm 2031



Giai đoạn 2029-2031, các cơ quan tập trung bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; bảo đảm 50% công chức chuyên môn ở cấp xã được bồi dưỡng kiến thức chung về quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đề án yêu cầu đến hết năm 2031, 100% cán bộ, công chức cấp xã được bổ sung kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ mới, qua đó nâng cao năng lực thực thi công vụ trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nội dung bồi dưỡng tập trung vào các xu hướng quản trị hiện đại như chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng số, quản trị công, cũng như năng lực phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý, việc đào tạo tiếp tục thực hiện theo chương trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, gắn với yêu cầu chuẩn hóa chức danh. Nội dung bồi dưỡng sẽ ưu tiên các vấn đề về phương thức sản xuất số, về tư duy, kỹ năng quản trị công hiện đại; xây dựng chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở cấp xã. Thời gian bồi dưỡng, tập huấn mỗi khóa từ 2-5 ngày.

Trong khi đó, công chức chuyên môn được tăng cường cập nhật kiến thức pháp luật, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, kỹ năng truyền thông chính sách và phối hợp liên ngành. Thời gian bồi dưỡng, tập huấn mỗi khóa từ 2-5 ngày.