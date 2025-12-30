Dự án BOT mở rộng Quốc lộ 51, dài khoảng 73 km, do Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (BVEC) làm chủ đầu tư, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và TPHCM (phần tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), đã chính thức dừng thu phí tại 3 trạm T1 (Km10+778), T2 (Km28+480) và T3 (Km56+393) từ tháng 1/2023.

Thời gian qua, Sở Xây dựng TPHCM và Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ IV và BVEC, đề nghị khẩn trương tháo dỡ các trạm thu phí nêu trên. Việc tháo dỡ được xác định là cần thiết, cấp bách nhằm bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân khi lưu thông qua khu vực.

Trạm thu phí T3 trên Quốc lộ 51, đoạn qua phường Tân Hải, TPHCM.

Ghi nhận của PV VietNamNet ngày 29/12 cho thấy, sau gần 3 năm dừng hoạt động, trạm thu phí T3 trên Quốc lộ 51, đoạn qua phường Tân Hải (TPHCM), vẫn “án ngữ” với đầy đủ kết cấu như nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ, biển báo và các hạng mục phụ trợ.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, trạm thu phí này không còn chức năng khai thác nhưng việc tồn tại các hạng mục trên đang gây xung đột giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao, đặc biệt trong dịp cuối năm khi nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng mạnh.

Ngoài ra, thời gian qua BVEC không thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa kết cấu trạm thu phí, khiến nhiều hạng mục như trụ đỡ, mái che… xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ, gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Các nhà trạm được quây tôn kín mít, đảo phân luồng phủ bụi theo thời gian.

Anh Nguyễn Văn Tấn, tài xế xe tải thường xuyên chạy tuyến Biên Hòa – Vũng Tàu, cho biết vào ban đêm hoặc khi mưa lớn, các trụ và đảo phân luồng tại trạm thu phí bị bám bụi, rất khó quan sát, dễ xảy ra va quẹt.

“Trạm đã bỏ không nhưng vẫn chiếm mặt đường, mỗi lần chạy qua tôi đều phải giảm tốc độ vì lo xảy ra tai nạn”, anh Tấn chia sẻ.

Bên cạnh trạm thu phí là nhà điều hành đã khóa cổng im lìm nhiều năm qua, vắng bóng người ra vào.

Sở Xây dựng TPHCM cho rằng, việc BVEC không thực hiện tháo dỡ trạm thu phí T3 có dấu hiệu đặt, để chướng ngại vật trái phép trên đường bộ, vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cách trạm T3 khoảng 28km về hướng tỉnh Đồng Nai, trạm thu phí T2 tại phường Long Phước (Đồng Nai) cũng đã ngừng hoạt động, nhiều hạng mục xuống cấp. Trạm này được bố trí thu phí tại hai điểm trên mỗi làn đường, cách nhau khoảng 300m.

Tại trạm thu phí T2, một số thanh sắt bị tróc sơn, nghiêng đổ do phương tiện va chạm; lối qua trạm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi nhiều trụ cảnh báo bị mất, bụi bám che khuất tầm nhìn.

Sau thời gian dài dừng hoạt động, ổ khóa tại các cabin trạm đã bị hoen gỉ.

Nhiều tài xế bày tỏ lo ngại nguy cơ ùn ứ và mất an toàn giao thông khi lưu thông qua khu vực do làn đường bị thu hẹp. “Mỗi lần đi qua trạm là phải giảm tốc đột ngột vì mặt đường hẹp lại. Sáng sớm và chiều tối, lượng xe container lớn nên rất dễ xảy ra kẹt xe”, một tài xế container chia sẻ.

Tương tự hai trạm thu phí nêu trên, trạm T1 đoạn qua phường Tam Phước (tỉnh Đồng Nai) cũng có dấu hiệu xuống cấp nhưng chưa được tháo dỡ, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu BVEC khẩn trương tháo dỡ trạm thu phí T3, hoàn thành trong tháng 12/2025; nếu không thực hiện, Sở sẽ tổ chức tháo dỡ và BVEC phải chịu mọi trách nhiệm phát sinh. Trong khi đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu BVEC tháo dỡ hai trạm T1 và T2 trước ngày 15/1/2026.

Về phía BVEC, doanh nghiệp cho rằng chưa thể tháo dỡ do còn vướng mắc trong việc thanh lý hợp đồng BOT và nghĩa vụ với ngân hàng, đồng thời đề nghị gia hạn thời gian tháo dỡ và tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.