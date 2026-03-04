Ngày 4/3, Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai có văn bản gửi Đảng ủy, UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy liên quan phản ánh về dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 (đoạn qua xã Tân Lợi) khiến nhiều nhà dân chênh vênh ở vách đất nguy hiểm.

Những ngôi nhà chênh vênh trên vách đất cao 5-10m. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đó, báo chí đã thông tin việc thi công hạ cốt nền đường đoạn qua xã Tân Lợi đã khiến nhiều căn nhà nằm cao hơn mặt đường từ 5-10m, phía trước hình thành taluy đất dựng đứng. Thực trạng này làm gia tăng nguy cơ sạt lở, mất an toàn cho các hộ dân sinh sống dọc tuyến ĐT753, gây tâm lý lo lắng trong cộng đồng.

Con đường dẫn vào nhà dân, hai bên là vách đất rất nguy hiểm. Ảnh: Hoàng Anh

Văn phòng Tỉnh ủy chuyển thông tin, đề nghị UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh; chủ động có giải pháp xử lý, đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông.

Kết quả kiểm tra, xử lý được yêu cầu báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai trước ngày 9/3.

Đơn vị thi công đào đất sát móng nhà dân, nguy cơ sạt lở rất cao. Ảnh: Hoàng Anh

Liên quan đến vấn đề trên, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng thi công đoạn hạ cốt nền từ Km10+200 đến Km10+550 trên đường ĐT753 nhằm tránh nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân.

Đồng thời, Sở cũng đề xuất tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp UBND xã Tân Lợi khẩn trương xây dựng phương án di dời các hộ dân; rà soát pháp lý, hoàn thiện giải phóng mặt bằng và điều chỉnh thiết kế để đảm bảo ổn định, bền vững cho công trình và cảnh quan khu vực.