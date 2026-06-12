Ngày 11/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Zhao Wei Zhong (quốc tịch Trung Quốc), Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam. Đối tượng cầm đầu đường dây cũng đã bị xác định và bắt giữ.

​Theo Công an Phú Thọ, nhóm đối tượng trên từng hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Sự truy quét quyết liệt của lực lượng chức năng khiến nhóm này dịch chuyển địa bàn sang Việt Nam.

​Zhao Wei Zhong được giao nhiệm vụ nhập cảnh khảo sát địa điểm và điều phối hoạt động. Đối tượng cấu kết với nhóm trong nước thuê trọn gói nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa biệt lập tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ. Mục đích nhằm che giấu hành tung và hạn chế tiếp xúc với người dân.

​Nhóm này đã đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến các địa điểm trên để lưu trú tập trung. Cơ quan An ninh điều tra phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất – nhập cảnh và Công an xã Tam Đảo tiến hành kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

​Công an thu giữ tại hiện trường 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 20 bộ thiết bị phát sóng Wifi cùng hàng trăm bộ giường tầng, đệm ngủ.

​Toàn bộ hệ thống thiết bị này mới được tập kết. Lực lượng công an đã kịp thời bóc gỡ và vô hiệu hóa hoàn toàn cơ sở vật chất trước khi đường dây lừa đảo đi vào hoạt động thực tế.

Dưới đây là hình ảnh Công an Phú Thọ đột kích ổ nhóm lừa đảo:

Công an Phú Thọ đột kích ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) trực tiếp lấy lời khai đối tượng.

Cảnh sát khống chế các đối tượng liên quan đến vụ án.

Công an bắt giữ các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Công an thu giữ nhiều điện thoại di động.

Nhiều USB cũng bị công an thu giữ.

Tại các địa điểm thuê, nhóm đối tượng đã chuẩn bị cơ sở vật chất để thiết lập một trung tâm lừa đảo.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây lừa đảo.

*Nguồn ảnh: Công an Phú Thọ