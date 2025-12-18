Ngày 18/12, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM (chủ đầu tư) đã có báo cáo khẩn gửi UBND TP và Sở Xây dựng về vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công trình cải tạo, sửa chữa khu tập luyện thể thao Phú Thọ, phường Phú Thọ.

Khu vực xảy ra vụ sập giàn giáo khiến 2 người thương vong. Ảnh: H.H.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 17/12, hai công nhân đang vận chuyển thiết bị phục vụ hạng mục lắp đặt thang nâng chuyển hàng thể thao thì trong quá trình thao tác, một sự cố bất ngờ xảy ra, dẫn đến tai nạn thương tâm.

Vụ việc khiến anh Mai Đình Hoàng Th. tử vong; một công nhân khác là anh Lục Văn Đ. bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Chủ đầu tư cho biết, dự án này đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện. Ngay sau khi sự cố xảy ra, các nhà thầu đã thông báo cho cơ quan chức năng để bảo vệ hiện trường và phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Dự án trên được Sở Xây dựng TPHCM phê duyệt từ tháng 8/2024 và chính thức khởi công vào tháng 5/2025. Đơn vị thi công là Liên danh thiết bị thể thao Phú Thọ, bao gồm Công ty TNHH MTV thiết bị Thảo Nguyên, Công ty TNHH xây dựng - thương mại - dịch vụ - quảng cáo Phú Mỹ và Công ty TNHH Trung Kiên.