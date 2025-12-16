Ngày 16/12, theo thông tin từ UBND xã Cư Jút (Lâm Đồng), Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ sập bờ tường tại căn tin Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên khiến một học viên tử vong.

Nạn nhân là ông Đ.V.K. (49 tuổi, ngụ xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk), học viên của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) Cao Nguyên.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: NH

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, trong lúc chờ đến lượt sát hạch, một nhóm học viên móc nhiều võng vào bờ tường gạch cao khoảng 1m trong khu vực căn tin để nghỉ ngơi.

Một lúc sau, bức tường gạch bất ngờ bị đổ sập khiến nhiều học viên ngã xuống nền nhà, trong đó có hai người bị mảng bê tông rơi trúng.

Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, học viên Đ.V.K. đã tử vong. Những người còn lại bị thương nhẹ.

Được biết, trong các ngày 15 và 16/12, tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỳ sát hạch lái xe cho học viên của Trung tâm GDNN Đắk Nông và Trung tâm GDNN Cao Nguyên (cùng tỉnh Lâm Đồng).