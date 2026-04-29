Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Đoạn tuyến đưa vào vận hành dài khoảng 88km, từ Km1050 đến Km1138.

Điểm đầu tại Km1050+00 (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi), kết nối trực tiếp với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; điểm cuối tại Km1138+00 (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai), nối với cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, hình thành trục giao thông liên hoàn xuyên suốt khu vực.

Trong giai đoạn đầu khai thác, tuyến cao tốc chưa thu phí. Trên tuyến bố trí một trạm thu phí tại Km1050+600 để phục vụ hệ thống thu phí khép kín của tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Trưa 29/4, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chính thức thông xe sau khi gỡ rào chắn tại điểm đầu tuyến.

Ngay sau thời điểm mở tuyến, nhiều phương tiện bắt đầu lưu thông trực tiếp trên cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn.

Cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn nhìn từ trên cao trong ngày đầu vận hành.

Cao tốc đưa vào khai thác giúp rút ngắn thời gian di chuyển qua khu vực miền Trung.

Toàn tuyến có 6 nút giao liên thông, trong đó 5 nút đã đưa vào vận hành gồm: Nghĩa Giang (Km1051+494), tỉnh lộ 624B (Km1069+200), quốc lộ 24 (Km1084+320), Sa Huỳnh (Km1099+820) và Hoài Nhơn (Km1129+00). Nút giao Đức Phổ (Km1092+640) hiện chưa khai thác.

Theo phương án tổ chức giao thông, tuyến chính được khai thác với 2 làn xe mỗi chiều, mỗi làn rộng 3,5m. Tốc độ tối đa 90km/h áp dụng cho xe con, xe tải dưới 3,5 tấn và xe khách dưới 29 chỗ; 80km/h đối với xe khách giường nằm và các phương tiện còn lại. Tốc độ tối thiểu là 60km/h.

Biển báo và hệ thống tổ chức giao thông trên tuyến được lắp đặt đồng bộ.

Dòng xe di chuyển trên tuyến cao tốc mới kết nối Quảng Ngãi với Gia Lai.

Các nút giao trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã được đưa vào khai thác.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có 4 làn xe.

Cầu Sông Vệ (xã Đình Cương) dài 610m, là công trình cầu có quy mô lớn nhất trên tuyến cao tốc này.

Phương tiện từ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi khi vào tuyến sẽ nhập làn tại nút giao Nghĩa Giang, sau đó di chuyển xuyên suốt qua các nút giao đến Hoài Nhơn và tiếp tục kết nối với cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn.

Khi cần ra quốc lộ 1 hoặc các tuyến địa phương, người điều khiển phương tiện phải đi theo các nhánh rẽ tại từng nút giao và tuân thủ hệ thống biển báo.



Toàn tuyến cao tốc có chiều dài 88km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và Gia Lai (27,7km).

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là đoạn tuyến có quy mô lớn nhất trong số 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Dải dừng xe khẩn cấp trên cao tốc.

Hầm xuyên núi trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Dự án được khởi công từ tháng 1/2023 với tổng mức đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng. Theo thiết kế hoàn chỉnh, tuyến đạt tiêu chuẩn cao tốc cấp 120 với vận tốc thiết kế 120km/h. Tuy nhiên, trong giai đoạn phân kỳ, dự án được đầu tư quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m, vận tốc thiết kế 80km/h.