Dự án mở rộng đoạn Yên Bái – Lào Cai dài hơn 121km (Km123+080 - km244+155) trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai được triển khai từ tháng 10/2025, với tổng mức đầu tư hơn 7.667 tỷ đồng, do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Đây là dự án giao thông quan trọng, nhằm nâng cao năng lực khai thác tuyến cao tốc kết nối khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Theo thiết kế, tuyến sẽ được mở rộng từ 2 lên 4 làn xe, nền đường rộng 24m, bổ sung dải phân cách giữa. Đồng thời, một số hạng mục như cầu, cống chui được kéo dài, cùng với phương án nghiên cứu xây dựng hầm dài khoảng 530m, tạo dư địa nâng cấp lên quy mô 6 làn xe trong tương lai.

Điểm đặc thù của dự án là vừa thi công mở rộng, vừa tổ chức khai thác giao thông. Điều này khiến yêu cầu đảm bảo an toàn được đặt lên hàng đầu. Chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu, đơn vị giám sát triển khai đầy đủ hệ thống biển báo, phương án phân luồng và bố trí lực lượng cảnh giới tại các vị trí thi công.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc điều chỉnh giảm tốc độ lưu thông qua công trường đã phát sinh nhiều rủi ro. Một số lái xe vẫn có tâm lý nóng vội, lấn làn, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Thời gian qua, trên tuyến đã xảy ra một số vụ tai nạn đáng tiếc.

VEC khuyến cáo các tài xế chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, đi đúng làn đường và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông qua khu vực thi công.

Liên quan đến các vụ tai nạn đã xảy ra, đại diện VEC cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân. Tuy vậy, các yếu tố từ cả phía hạ tầng tổ chức giao thông và ý thức người tham gia giao thông đều có thể tác động.

Đến nay tổng giá trị sản lượng xây lắp của dự án đạt khoảng 1.338,95 tỷ đồng, tương đương hơn 25% giá trị hợp đồng

Hạng mục quan trọng của dự án là hầm Đại Việt dài 530m, quy mô 3 làn xe. Để thi công đảm bảo tiến độ hoàn thành cuối năm 2026 các kỹ sư, công nhân phải làm việc liên tục 3 ca, 4 kíp gần như không có ngày nghỉ

Đoạn xây dựng mở rộng Yên Bái - Lào Cai có 43 cầu, 124 cống và cống chui dân sinh