Ngày 23/4, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho biết đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và Phòng CSGT Công an tỉnh hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông khi khai thác tạm tuyến chính dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Nút giao Long Thành kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Hoàng Anh

Theo kế hoạch, trước ngày 30/4, đoạn từ nút giao Long Thành đến điểm cuối cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu sẽ được đưa vào khai thác tạm.

Tuy nhiên, do dự án thành phần 1 chưa hoàn thành và cao tốc TPHCM - Long Thành đang mở rộng nên việc kết nối giao thông còn hạn chế. Phương án khả thi hiện nay là cho phương tiện đi qua đường Bưng Môn (xã Long Thành), kết hợp đường gom và một đoạn nối trực tiếp vào cao tốc.

Đây là phương án đã được Sở Xây dựng Đồng Nai thống nhất. Tuy vậy, đường Bưng Môn chỉ rộng khoảng 9m, không có lề, dân cư đông, gần chợ, trường học và là trục kết nối vào KCN Lộc An - Bình Sơn nên lưu lượng xe đông.

Trước thực tế này, Cục CSGT cùng các đơn vị liên quan thống nhất giai đoạn đầu chỉ cho xe dưới 9 chỗ lưu thông vào cao tốc theo hướng này để giảm áp lực và đảm bảo an toàn.

Ban Quản lý dự án 85 đang yêu cầu nhà thầu sửa chữa, thảm lại mặt đường, lắp đặt đầy đủ biển báo; đồng thời, kiến nghị địa phương tăng cường tuyên truyền, bố trí lực lượng CSGT thường xuyên phân luồng, điều tiết tại khu vực nhằm hạn chế ùn tắc khi đưa tuyến vào khai thác tạm.