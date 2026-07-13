Cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải, nối phường Phú Mỹ (TPHCM) với xã Phước An (TP Đồng Nai), được khởi công từ tháng 6/2023. Dự án có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Công trường đang tăng tốc thi công chuẩn bị ngày hợp long nhịp chính.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, những ngày qua, trên công trường cầu Phước An vẫn hối hả chạy tiến độ, khoảng 300 công nhân và kỹ sư chia thành nhiều mũi thi công. Các hạng mục cốt thép, bê tông, dầm cầu được triển khai đồng thời.

Ông Nguyễn Đức Vĩnh, công nhân làm việc tại công trường cho biết, những ngày này các tổ đội tập trung cao độ để hoàn thành phần việc được giao.

“Thời điểm này công việc khá gấp, anh em làm liên tục để kịp tiến độ hợp long. Dù thời tiết nắng nóng nhưng mọi người đều cố gắng bám công trường”, ông Vĩnh chia sẻ.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông TPHCM, nhiều gói thầu cầu Phước An đang được triển khai đồng loạt. Trong đó, một số gói thầu đạt và vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Tại gói thầu số 39, hạng mục cầu chính từ trụ T37 đến T40 đã đạt hơn 95% khối lượng. Nhà thầu đã hoàn thành 30/30 khối dầm chính và đang thực hiện các công tác cuối cùng để chuẩn bị hợp long.

Trong khi đó, gói thầu số 38, xây lắp hạng mục cầu dẫn từ đầu tuyến đến trụ dẫn T36-T37 thuộc phạm vi TPHCM, đạt hơn 73% tiến độ. Các hạng mục thi công cầu dẫn tiếp tục được đẩy nhanh nhằm đồng bộ với tiến độ phần cầu chính.

Theo kế hoạch, cầu Phước An sẽ hợp long nhịp chính vào giữa tháng 7. Đây là mốc quan trọng để nối liền phần kết cấu chính của cây cầu bắc qua sông Thị Vải.

Hệ thống cáp dây văng đã được lắp đặt, góp phần tạo nên diện mạo đặc trưng của cầu Phước An trước ngày hợp long.

Phía bờ TPHCM, các nhịp dẫn cầu Phước An đã dần thành hình, vươn qua vùng đầm nước nuôi thủy sản. Dự án có tổng chiều dài hơn 4,7km được chia thành 5 gói thầu xây lắp chính. Trong đó, phần cầu dài 3,5km, đường dẫn trên tuyến 247m, đường dẫn kết nối với đường xuống cảng Phước An dài khoảng 617m.

Phía bờ Đồng Nai, tuyến đường dẫn băng qua rừng ngập mặn ven sông Thị Vải. Tuy nhiên hạng mục đường dẫn này triển khai chậm hơn do vướng giải phóng mặt bằng.

Phối cảnh cầu Phước An khi hoàn thành

Dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2027, cầu Phước An sẽ mở thêm trục kết nối quan trọng giữa TPHCM và Đồng Nai, tạo hướng lưu thông trực tiếp từ cụm cảng Cái Mép - Thị Vải đến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Công trình được kỳ vọng góp phần giảm tải quốc lộ 51 và tăng năng lực vận chuyển hàng hóa trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.