Dự án mở rộng quốc lộ 50 dài gần 7km, tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, kết nối TPHCM với Tây Ninh và các tỉnh miền Tây, được khởi công từ tháng 12/2022 và hiện đạt khoảng 96% tiến độ. Trong ảnh là điểm đầu tuyến giao với đại lộ Nguyễn Văn Linh.

Đoạn đường song hành dài khoảng 4,36km được xây dựng mới từ vị trí giao với đại lộ Nguyễn Văn Linh đến quốc lộ 50 hiện hữu đã hoàn thiện, xe cộ lưu thông thuận lợi.

Đoạn quốc lộ 50 hiện hữu dài 2,56km, từ điểm giao đường song hành, đang được đẩy nhanh thi công để kịp về đích. Dự kiến, toàn tuyến sẽ thông xe trước ngày 30/6 (trừ hạng mục gia cường cầu hiện hữu) và hoàn thành toàn bộ trong năm 2026, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông cửa ngõ phía Nam TPHCM.

Đoạn đường được mở rộng lên 6 làn xe, người dân sống quanh khu vực cho hay, tình trạng ùn tắc tại đây đã thuyên giảm rõ rệt.

Hệ thống thoát nước, vỉa hè, chiếu sáng cùng biển báo, đèn tín hiệu đã cơ bản hoàn thiện. Dải phân cách giữa được trồng nhiều cây xanh, tạo cảnh quan thông thoáng, mát mắt.

Trên tuyến có nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành và cầu Bà Lớn xây mới dài 40m, rộng 34m đã hoàn thành.

Nối tiếp cầu Bà Lớn là cầu Ông Thìn bắc qua sông Cần Giuộc đang được hoàn thiện mặt đường, và lắp đặt lan can bảo vệ.

Công nhân thi công lối dẫn lên hai đầu cầu. Cầu Ông Thìn bắc qua sông Cần Giuộc - một trong những hạng mục mấu chốt của dự án đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tuy nhiên, tại vị trí kết nối với đường dẫn cao tốc Bến Lức - Long Thành vẫn tồn tại đoạn “thắt cổ chai” dài khoảng 500m do mặt đường hẹp, chưa được đầu tư đồng bộ.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM, khu vực này thuộc một dự án độc lập khác. Đơn vị đã lập chủ trương đầu tư và đang chờ UBND TP phê duyệt để sớm triển khai, bảo đảm kết nối thông suốt toàn tuyến.