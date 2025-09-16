W-03b418972521ae7ff730.jpg
Cầu Pom La dài hơn 135m, rộng 14,5m được khởi công vào tháng 12/2021 và hợp long từ đầu năm 2023.
W-8854e3f0d0465b180257.jpg
Cầu nối khu vực trung tâm với các tuyến Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
W-f02bd21d0dab86f5dfba.jpg
Nguyên nhân chính khiến cây cầu chưa thể thông xe là vướng giải phóng mặt bằng, hai bên đường dẫn chưa được hoàn thiện.
W-8a6766c6bf70342e6d61 (1).jpg
Thực trạng này không chỉ gây lãng phí nguồn lực đầu tư mà còn khiến người dân hai bên bờ sông Nậm Rốm tiếp tục đi vòng xa hàng cây số, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất.
W-a6f512ccc07a4b24126b.jpg
Lan can và hệ thống chiếu sáng hiện đại đã thi công xong nhưng cầu vẫn chưa thể đón người qua lại.
W-c9428ce8495ec2009b4f.jpg
Người dân tỉnh Điện Biên mong mỏi cầu Pom La sớm đi vào sử dụng.